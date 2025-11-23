Moveworks y Glean: ¿qué plataforma de IA es la adecuada para su equipo?

Casi el 60 % de nuestro tiempo lo dedicamos a buscar, hacer uso compartido y actualizar información en diferentes plataformas y herramientas. Es un claro indicador de cuánto tiempo se pierde en la recuperación de información durante las horas de trabajo cuando se utilizan diversas app, aplicación de la empresa.

Glean y Moveworks son dos fuertes competidores a la hora de resolver este reto gracias a sus funciones de búsqueda empresarial y gestión del conocimiento basadas en IA.

Aunque ambos ofrecen potentes capacidades de IA para el servicio a los empleados y la automatización de procesos, ciertos límites llevan a los equipos a explorar las mejores alternativas.

En este artículo, comparamos Moveworks y Glean y destacamos lo que hay que tener en cuenta si estás evaluando herramientas basadas en IA para mejorar la prestación de servicios y las plataformas de gestión de servicios para empleados.

Glean frente a Moveworks: la mejor alternativa de un vistazo

Función Glean Moveworks ⭐ La mejor alternativa: <2>ClickUp Búsqueda de corporación Búsqueda semántica basada en LLM en más de 250 fuentes de datos; potente en la recuperación de conocimientos dispersos. Búsqueda semántica con motor de razonamiento; optimizada para resolver tickets y solicitudes internas estructuradas. Búsqueda empresarial con conexión (a internet) entre tareas, documentos, chat y aplicaciones integradas, con respuestas instantáneas y listas para actuar. Automatización de tareas y automatización de flujos de trabajo Ejecución de acciones con límite; se centra en resumir, recuperar y organizar información. Automatización profunda para tareas de TI/RR. HH./Finanzas; gestiona restablecimientos, accesos, aprobaciones y emisión de tickets. Los agentes de IA son los desencadenantes de acciones, actualizan tareas, enrutan solicitudes y automatizan los flujos de trabajo de TI/RR. HH. directamente dentro de su entorno de trabajo. Asistentes de IA Glean Assistant para resumir, generar contenido y responder consultas utilizando el contexto de la corporación. Asistente de soporte con IA que resuelve consultas, redacta mensajes y realiza acciones en el chat. ClickUp Brain MAX + ClickUp Agents: busca, responde, resume, crea tareas, actualiza documentos y ejecuta flujos de trabajo. Gestión del conocimiento Puntos fuertes: respuestas verificadas, hub seleccionados, preguntas frecuentes, enlaces Go; ideal para la incorporación y la documentación interna. Se centra más en la resolución de incidencias que en la gestión estructurada de contenido. Documento, tareas, chat y conocimientos centralizados, todo ello con conexión (a internet) mediante enlazado de IA y recuperación instantánea de contexto. Flexibilidad para desarrolladores Compatibilidad con API, pero con una personalización limitada del flujo de trabajo. Agent Studio para crear agentes específicos para tareas y automatizaciones personalizadas con herramientas de bajo código. Cree agentes de IA personalizados, automatizaciones, integraciones y flujos de trabajo de TI sin tener que gestionar la infraestructura. chatear + colaboración Resúmenes y respuestas en la barra lateral; no está diseñado para flujos de trabajo basados en acciones en el chat. Gestiona los flujos de trabajo de TI/RR. directamente en Slack/Teams, resolviendo tareas en el chat. ClickUp Chat convierte los mensajes en tareas, resúmenes, decisiones y actualizaciones de proyecto sincronizadas automáticamente. Integraciones Más de 250 fuentes, incluyendo Google Drive, Salesforce, Zendesk y Teams. Más de 100 sistemas en identidad, RR. HH., ITSM y aplicaciones de mensajería. Se integra con GitHub, Slack, Drive, ServiceNow, Salesforce y más, todo unificado en un solo entorno de trabajo. Seguridad + permisos Búsqueda estricta con permiso; respeta el control de acceso de la corporación. Gobernanza con puntuación de contenido, citas y flujos de trabajo de verificación. Permisos granulares en tareas, listas, documentos y espacios; seguridad empresarial sin gastos de configuración. Fortaleza del caso de uso Lo mejor para la búsqueda empresarial y el descubrimiento de conocimientos. Lo mejor para la automatización de servicios para empleados y la desviación de tickets. Ideal para equipos que desean búsqueda + automatización + gestión del trabajo en un único entorno de trabajo con IA convergente.

¿Qué es Glean?

a través de Glean

Cada día, los empleados dedican mucho tiempo a hacer las mismas preguntas: ¿dónde está esa política de RR. HH.? ¿Cómo restablezco mi contraseña? ¿Cuál es la última versión de la presentación? Estos retrasos se producen no solo porque los datos de la empresa están dispersos en demasiadas aplicaciones de corporación, sino también debido a la ineficiencia de las interacciones personalizadas con los clientes.

Ahí es donde Glean da el paso. Se trata de una plataforma basada en IA para gestionar los servicios de los empleados que ofrece respuestas rápidas y precisas al establecer conexión con todas sus herramientas. Con profundas capacidades de búsqueda empresarial, muestra información relevante al instante y:

✅ Unifica los datos y el historial de los usuarios en varios sistemas empresariales para una recuperación de información fluida. ✅ Comprende el comportamiento de los usuarios mediante el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático. ✅ Gestiona las consultas rutinarias mediante sugerencias inteligentes y chatear con IA, lo que reduce la carga de los equipos de soporte. ✅ Permite a los empleados generar contenido, resumir hilos y automatizar tareas repetitivas con facilidad.

Funciones de Glean

El punto fuerte de Glean es que se conecta a los datos de tu empresa y automatiza la forma en que las personas buscan, gestionan y actúan sobre la información a través de una interfaz fácil de usar. Estas funciones clave impulsan el soporte en tiempo real y una incorporación más rápida. Veámoslas.

Función n.º 1: búsqueda semántica basada en IA con reconocimiento del contexto

Glean es un proveedor de búsqueda semántica avanzada mediante grandes modelos lingüísticos, lo que permite a los empleados acceder más rápidamente a información dispersa. Sin embargo, sigue dependiendo en gran medida de fuentes de conocimiento estructuradas para ofrecer resultados precisos.

Las capacidades de búsqueda empresarial de la herramienta se adaptan en función de quién realiza la búsqueda, su rol y su actividad reciente, lo que crea una experiencia de búsqueda personalizada y unificada.

Además, Glean respeta los niveles de permiso existentes, por lo que el contenido confidencial permanece protegido.

2. Función n.º 2: Glean Assistant y agentes de IA

a través de Glean

El asistente de Glean responde a las preguntas de los empleados, resume el contenido y ayuda a generar documentos utilizando el contexto de la corporación.

Aquí hay otra ventaja: también puede crear agentes de IA personalizados que automatizan tareas rutinarias, actúan como desencadenantes de flujos de trabajo de varios pasos y ejecutan acciones dentro del gráfico de conocimiento de su empresa, todo ello con precisión basada en el contexto y consciente de los permisos. Esto ayuda a los equipos de TI y de soporte a reducir el volumen de tickets y a mejorar la prestación de servicios.

👀 Dato curioso: la IA es más eficaz cuando reduce las consultas rutinarias y las tareas repetitivas, precisamente donde la búsqueda de la corporación y las automatizaciones de ClickUp tienen mayor impacto.

3. Función n.º 3: gestión del conocimiento y respuestas verificadas

a través de Glean

Los equipos pueden centralizar sus conocimientos con preguntas frecuentes verificadas, enlaces Go Links y hub de recursos seleccionados. Las funciones de Glean reducen las consultas de los empleados y aceleran la incorporación al facilitar la búsqueda de respuestas fiables y actualizadas, lo cual es esencial para reducir el tiempo de inactividad.

a través de Glean

Glean cuenta con compatibilidad con más de 250 fuentes de datos, entre las que se incluyen Salesforce Service Cloud, Google Drive, Zendesk Support y Microsoft Teams.

Además, no hay riesgo de exposición de datos confidenciales, ya que Glean índicea y conecta las aplicaciones de la corporación para llevar el contenido adecuado a la persona adecuada.

5. Función n.º 5: Automatización nativa para la eficiencia en el lugar de trabajo

a través de Glean

Con integraciones en herramientas como Slack, Zoom y Microsoft 365, Glean ofrece resúmenes, sugerencias de acciones y respuestas basadas en IA donde los empleados ya trabajan en su trabajo.

Desde resumir hilos hasta crear correos electrónicos de Outlook, el objetivo es aumentar la productividad y reducir las tareas repetitivas en todos los departamentos.

📮 ClickUp Insight: El trabajador del conocimiento medio envía 25 mensajes al día solo para encontrar información y contexto, perdiendo un tiempo valioso revisando chats y correos electrónicos dispersos. Imagina que las tareas, los proyectos, los mensajes y los conocimientos estuvieran reunidos en un único entorno de trabajo de ClickUp, con IA para integrarlo todo. No tienes que imaginarlo. Tienes ClickUp. ¡Pruébalo hoy mismo!

Precios de Glean

Precios personalizados

¿Qué es Moveworks?

a través de Moveworks

Los empleados necesitan respuestas inmediatas, eso ya lo hemos establecido.

Ya sea para restablecer una contraseña, buscar una política o comprobar el saldo de vacaciones, cuando la información queda oculta en los sistemas de la corporación, los equipos de soporte se ven desbordados y el trabajo se ralentiza.

Moveworks resuelve esto con una plataforma basada en IA para la gestión de servicios de los empleados que entiende las consultas en lenguaje natural, recupera la información relevante y realiza la automatización de las respuestas en todas las herramientas que su empresa ya utiliza.

Esto permite a Moveworks hacer lo siguiente:

✅ Ofrece asistencia en tiempo real para TI, RR. HH. y finanzas a través de un asistente de IA entrenado con los datos de su empresa.✅ Resuelve consultas rutinarias y automatiza los tickets de compatibilidad mediante agentes inteligentes que gestionan las tareas sin necesidad de intervención humana.✅ Permite la búsqueda de corporación en fuentes estructuradas y no estructuradas, ofreciendo respuestas rápidas y personalizadas basadas en el contexto.

Funciones de Moveworks

Moveworks United, una experiencia basada en IA, ayuda a los usuarios a automatizar el soporte, acelerar los flujos de trabajo y mejorar la prestación de servicios en toda la organización. Estas son las funciones clave del proceso:

Función n.º 1: asistente de IA con razonamiento en conversación

a través de Moveworks

Moveworks ofrece un asistente de IA diseñado para flujos de trabajo de soporte interno, aunque requiere datos estructurados, artículos de conocimiento estables y un mantenimiento continuo para mantener la precisión de las respuestas.

Ya sea para aprovisionar software, redactar correos electrónicos o actualizar credenciales, los usuarios pueden realizar acciones directamente en el chat sin tener que esperar a los agentes humanos.

💡 Consejo profesional: ¿Le cuesta encontrar la versión correcta de un archivo o conseguir aprobaciones? El blog Optimizar el flujo de trabajo de gestión de documentos le muestra cómo solucionarlo con un proceso claro y estructurado.

2. Función n.º 2: motor de búsqueda de corporación avanzado

a través de Moveworks

Las capacidades de búsqueda empresarial de Moveworks van más allá de la coincidencia de palabras clave, ya que utilizan la comprensión semántica y un motor de razonamiento para capturar información precisa y relevante. Los usuarios pueden buscar en bases de conocimiento internas, archivos PDF, correos electrónicos y registros del sistema en una sola consulta y obtener respuestas completas con citas de las fuentes.

Moveworks también incluye gobernanza de IA integrada, con función de puntuación de contenido, controles de verificación y citas basadas en fuentes, lo que garantiza que las respuestas sigan siendo precisas y conformes a medida que evoluciona su base de conocimientos.

3. Función n.º 3: Automatización de agentes y estudio de agentes

Moveworks permite a los equipos crear agentes personalizados para automatizar tareas, actuar como desencadenantes de acciones y ejecutar flujos de trabajo de backend en todos los sistemas de la corporación.

Con su Agent Studio, los desarrolladores pueden implementar potentes agentes de tareas utilizando entradas sencillas en lenguaje natural, sin necesidad de integraciones complejas. El software admite una amplia gama de automatizaciones, desde la clasificación de tickets de soporte hasta el desencadenante de cadenas de flujo de trabajo en TI, RR. HH. y finanzas.

4. Función n.º 4: gestión de servicios en tiempo real

a través de Moveworks

Desde la creación de tickets y el envío de aprobaciones hasta la comprobación del estado de las solicitudes, Moveworks automatiza todo el ciclo de gestión de servicios.

Sus sistemas inteligentes de clasificación y transferencia reducen la carga de los equipos de soporte, minimizan las escaladas y garantizan tiempos de respuesta rápidos.

Moveworks se conecta con más de 100 sistemas, desde Salesforce Service Cloud y Microsoft Teams hasta plataformas de identidad y recursos humanos, y ofrece una función integral. Funciona donde ya se encuentran los empleados, lo que les permite buscar, actuar y resolver tareas rutinarias sin cambiar de herramienta.

Precios de Moveworks

Precios personalizados

🧠 ¿Sabías que... El gerente medio pierde más de 683 horas al año por distracciones, pero la IA puede aumentar la productividad hasta en un 40 %. Descubre cómo en Cómo utilizar la IA para mejorar la productividad.

Comparación de funciones entre Glean y Moveworks

Aunque ambas herramientas tienen algunas similitudes, también se especializan en ciertos aspectos, lo que las convierte en algunas de las mejores alternativas del mercado. Para saber cuál utilizar para obtener los resultados deseados, veamos cómo se comparan sus funciones en casos de uso reales:

Glean ofrece un potente motor de búsqueda de corporación que se conecta a más de 100 fuentes de datos, entre las que se incluyen Google Workspace, Slack y Salesforce. Sus capacidades de procesamiento del lenguaje natural y su índice semántico garantizan una recuperación precisa de la información en sistemas fragmentados.

Moveworks incluye funciones de búsqueda, pero está más orientado a resolver tickets e iniciar tareas que a la compatibilidad con el trabajo de exploración del conocimiento.

🏆 Ganador: Glean, la mejor opción para encontrar información rápidamente en todas tus herramientas y sistemas

Función n.º 2: Automatización de tareas y flujo de trabajo

Moveworks está diseñado para automatizar tareas como el restablecimiento de contraseñas, el acceso a software y el envío de formularios sin necesidad de agentes humanos. Se integra profundamente con las plataformas ITSM y utiliza un marco de IA agencial como desencadenante de acciones de backend.

Por su parte, Glean puede resumir y mostrar contenido, pero carece de flujos de trabajo equivalentes basados en acciones.

🏆 Ganador: Moveworks: mejor para gestionar operaciones de soporte interno y automatizar consultas rutinarias

Función n.º 3: integraciones de plataformas de comunicación

Ambas plataformas se integran con Microsoft Teams y Slack, pero Moveworks gestiona los flujos de trabajo de principio a fin directamente en el chat, como la resolución de tickets de soporte, el envío de aprobaciones o la actualización de registros.

La barra lateral de Glean ayuda a recuperar y resumir documentos, pero no completa flujos de trabajo de varios pasos en el chat.

🏆 Ganador: Moveworks: motor de acciones más potente dentro de las plataformas colaborativas

💡 Consejo profesional: ¿Las tareas repetitivas le hacen perder tiempo? La guía para utilizar la automatización del flujo de trabajo con IA para obtener la máxima productividad muestra cómo optimizar el trabajo y aumentar el retorno de la inversión con herramientas inteligentes de IA.

Función n.º 4: Gestión y descubrimiento del conocimiento

Glean permite a los equipos crear colecciones seleccionadas, respuestas verificadas y hubs de recursos, lo que lo hace ideal para la incorporación, la investigación y la colaboración interna.

Por otro lado, Moveworks se centra más en resolver solicitudes que en organizar el conocimiento institucional.

🏆 Ganador: Glean, más adecuado para equipos que gestionan grandes volúmenes de contenido y documentación internos.

Función n.º 5: Flexibilidad para desarrolladores y personalización de agentes

Moveworks es un proveedor de un AI Agent Studio para que los desarrolladores creen y desplieguen agentes específicos para cada tarea utilizando herramientas de bajo código, lo que permite una automatización profunda en todos los sistemas de la corporación.

Glean, aunque ofrece API y compatibilidad con IA, se centra más en las consultas de búsqueda y el acceso a la información que en el diseño de procesos.

🏆 Ganador: Moveworks: entorno de desarrollo más sólido para crear automatizaciones específicas para empresas

👀 Dato curioso: Escribir una lista pendiente antes de acostarse puede ayudarte a conciliar el sueño más rápidamente, ya que alivia el desorden mental.

Glean frente a Moveworks en Reddit

Los usuarios de Reddit aprecian las potentes funciones de búsqueda empresarial y de sincronización de diapositivas de Glean, especialmente para organizar notas de clase y recuperar materiales en distintos dispositivos. Como destacó un usuario:

No me gusta usar dos app, aplicación diferentes para las clases, pero me encanta poder sincronizar las diapositivas y el audio con Glean.

No me gusta usar dos app, aplicación diferentes para las clases, pero me encanta poder sincronizar las diapositivas y el audio con Glean.

Sin embargo, varios usuarios han elaborado informes de una mala calidad de transcripción y de un ruido de fondo excesivo, especialmente en los ordenadores portátiles. Otros consideraron que la experiencia móvil agotaba la batería y que la interfaz de usuario era menos intuitiva.

El otro día utilicé Glean por primera vez y la grabación fue horrible (captó más ruido de fondo que la voz del profesor).

El otro día utilicé Glean por primera vez y la grabación fue horrible (captó más ruido de fondo que la voz del profesor).

Por su parte, los responsables de TI destacaron la capacidad de Moveworks para desviar una gran parte de las solicitudes de asistencia, reducir la carga del servicio de ayuda y mejorar la prestación de servicios en los equipos de TI y RR. HH.

El comienzo fue lento, pero una vez que se puso en marcha, hizo trabajo muy bien. Según lo último que me dijo el gerente de SD, está resolviendo/desviando alrededor del 45 % de todo lo que toca.

El comienzo fue lento, pero una vez que se puso en marcha, hizo su trabajo muy bien. Según lo último que me dijo el gerente de SD, está resolviendo/desviando alrededor del 45 % de todo lo que toca.

Sin embargo, si no está dispuesto a invertir el esfuerzo necesario en el ajuste de la herramienta, esto puede suponer un reto. Se da aviso a los usuarios de que Moveworks requiere artículos de conocimiento claros y bien estructurados, así como una supervisión continua para funcionar correctamente.

Necesitas un equipo de recursos dedicados que analicen los datos todos los días para vista las puntuaciones de la información.

Necesita un equipo de recursos dedicados que analicen los datos todos los días para vista las puntuaciones de la información.

Reunión ClickUp: la mejor alternativa a Glean y Moveworks.

La cuestión es la siguiente: tanto Glean como Moveworks funcionan de forma aislada. Glean carece de capacidades de ejecución de tareas, mientras que Moveworks depende de flujos de trabajo rígidos y datos estructurados. ClickUp salva ambas diferencias con una plataforma basada en IA.

Lo que diferencia a ClickUp es la convergencia, no la agrupación. En lugar de saltar entre una herramienta de búsqueda como Glean y una herramienta de automatización como Moveworks, ClickUp conecta tareas, conocimientos, chat y flujos de trabajo en un único entorno de trabajo de IA convergente. Eso significa menos herramientas, menos reelaboraciones y mucha más claridad.

Realice una gran variedad de tareas con ClickUp Brain

Obtenga respuestas y cree tareas con un solo clic con ClickUp Brain

ClickUp Brain hace mucho más que resumir documentos o responder a tickets de soporte técnico.

Combina la precisión de búsqueda de Glean con la automatización de tareas de Moveworks, pero dentro de un entorno de trabajo más amplio que incluye gestión de proyectos, documento y chat en tiempo real.

Con respuestas instantáneas, creación de tareas mediante IA y actualizaciones integradas, proporciona a los equipos inteligencia contextualizada y lista para la acción, todo desde un único centro de mando.

Respuestas más rápidas con Brain MAX.

ClickUp Brain MAX ofrece a los equipos respuestas instantáneas y contextuales extraídas de tareas, documentos, chats y herramientas de conexión. Con Talk to Text, puede formular preguntas o actualizaciones y convertirlas en tareas, resumen o documentación en cuestión de segundos. Mantiene toda la información precisa y conectada al trabajo real, sin necesidad de cambiar de app.

Busque sin problemas con ClickUp Brain MAX.

Automatice flujos de trabajo reales con ClickUp Agents.

Los agentes de ClickUp pueden seguir reglas, realizar acciones, actualizar datos, enrutar tareas y dar compatibilidad a los procesos de TI o RR. HH. de forma automática. Trabajan dentro de tus proyectos, documentos y chatear, manteniendo todo alineado sin necesidad de supervisión manual.

Configure los agentes de ClickUp Autopilot para eliminar el trabajo repetitivo de responder preguntas comunes y repetitivas.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres respuestas más rápidas, proyectos más inteligentes y contenido que se escribe solo? Las mejores herramientas para compartir conocimientos, automatizar proyectos y escribir muestran cómo ClickUp Brain lleva la IA a tu trabajo diario, sin necesidad de ingeniería de comandos.

La recuperación de conocimientos se reúne con la capacidad de acción en ClickUp Enterprise Search

Encuentre cualquier documento, tarea o compañero de equipo en todas las herramientas al instante con la función de búsqueda conectada de ClickUp.

Mientras que Glean y Moveworks ofrecen capacidades de búsqueda empresarial, ClickUp Enterprise Search va más allá. Entiende la intención del usuario, extrae respuestas de todas tus herramientas y enlaza los resultados de la búsqueda con tareas, documentos y proyectos en tiempo real.

Esta experiencia de búsqueda unificada no solo le ayuda a encontrar datos, sino que le permite actuar sobre ellos de inmediato.

Automatizaciones de ClickUp diseñadas para TI

Ajusta las reglas una vez y ahorra horas cada semana con ClickUp Automatización

ClickUp para equipos de TI abre las puertas a la flexibilidad a gran escala.

Con más de 100 plantillas, personas asignadas dinámicas e integraciones con herramientas como GitHub, Salesforce y ServiceNow, los equipos pueden automatizar todo, desde el enrutamiento de tickets hasta la respuesta a incidencias, sin una sola línea de código, utilizando las automatizaciones de ClickUp.

También obtienes desencadenantes impulsados por IA que analizan datos y sugieren acciones, mejorando la eficiencia en el lugar de trabajo en todos los ámbitos.

Construye más rápido y planifica de forma más inteligente. ClickUp ayuda a tus equipos de producto a convertir los conocimientos basados en IA en planes de proyecto viables.

Colaboración en tiempo real con ClickUp Chat para chatear

Convierta las conversaciones en tiempo real en trabajo real con ClickUp Chat

A diferencia de Glean o Moveworks, ClickUp Chat hace mucho más que ofrecer compatibilidad con las conversaciones. Convierte los mensajes en tareas, resume los hilos y se sincroniza automáticamente con los proyectos.

Con AI CatchUp y el enlazado de contexto en tiempo real, tu historial de chat nunca queda aislado. ClickUp Chat es la única herramienta de chat en la que la colaboración, la toma de decisiones y la ejecución se producen en el mismo espacio, lo que la convierte en la mejor herramienta de colaboración con IA del mercado.

La plantilla de soporte técnico de ClickUp es una extensión práctica de todo lo que hemos comentado: combina las ventajas de la automatización de tareas de Moveworks con el acceso a conocimientos mediante búsquedas de Glean, pero en un espacio de trabajo unificado.

Obtenga una plantilla gratis Ayude a los equipos a ofrecer soluciones más rápidas y con menos fricciones utilizando la plantilla de soporte técnico de ClickUp.

Esta plantilla de TI permite a los equipos de TI centralizar los tickets, realizar un seguimiento del progreso y automatizar las respuestas rutinarias, sin necesidad de cambiar de herramienta ni crear flujos de trabajo complejos.

💡 Consejo profesional: ¿Sigues cambiando entre pestañas para encontrar lo que necesitas? Cómo la IA conectada elimina los silos para ahorrar tiempo para el trabajo real muestra cómo ClickUp convierte la información dispersa en conocimientos instantáneos y prácticos, para que puedas concentrarte en hacer tu trabajo pendiente.

No más trabajo en círculos con ClickUp.

En resumen: utilice Glean si su prioridad es una búsqueda empresarial rápida y semántica. Para la automatización y el autoservicio de los empleados, Moveworks es excelente.

Sin embargo, con ClickUp, puede disfrutar de lo mejor de ambos mundos.

Ya sea que estés automatizando el soporte de TI, resumiendo documentos o convirtiendo el chat en tareas estructuradas, ClickUp convierte la búsqueda pasiva en productividad real. Y con funciones como la búsqueda conectada, las automatizaciones y el chat con IA, tu equipo por fin podrá dejar de cambiar de una herramienta a otra.

Los resultados hablan por sí solos.

Según QubicaAMF, los equipos que utilizan ClickUp ahorran más de 5 horas a la semana que antes se perdían solo en la búsqueda de información. Multiplique eso por todos los departamentos y el ahorro de tiempo y la mejora en la productividad son enormes. ¡Regístrese ahora en ClickUp para unificar sus herramientas y finalmente hacer su trabajo!