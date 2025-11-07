Las mejores plantillas de Smartsheet Dashboard para realizar un seguimiento del trabajo

El actor y escritor estadounidense Steven Wright dijo una vez: «Si todo parece ir bien, es obvio que no sabes lo que está pasando».

Puede parecer cínico, pero los gestores de proyectos saben lo fácil que es que los cronogramas, los presupuestos y las actualizaciones del estado de los proyectos se desmoronen sin una visibilidad clara del proyecto.

Ahí es donde una plantilla de panel de control de Smartsheet puede marcar la diferencia. Estas plantillas sirven como fuente única de información, ya que consolidan la información del proyecto, las métricas y las actualizaciones en tiempo real tanto para los equipos internos como para las partes interesadas externas.

Gracias a los diseños integrados para realizar el seguimiento de los indicadores clave de rendimiento, los presupuestos, los cronogramas y los recursos, los paneles de Smartsheet ofrecen un enfoque optimizado para crear paneles de forma rápida, lo que elimina la necesidad de crear una plantilla de panel de gestión de proyectos desde cero.

A continuación, le ofrecemos una lista seleccionada de las plantillas de paneles de control de Smartsheet con mejor rendimiento para ayudarle a empezar.

Plantillas de Smartsheet Panel de un vistazo

Aquí tiene un breve resumen:

¿Qué son las plantillas de Smartsheet Panel?

Cuando se gestionan proyectos complejos, la información tiende a dispersarse: las actualizaciones en correos electrónicos, los plazos en hojas de cálculo y los presupuestos en herramientas independientes. Esta fragmentación en la gestión del trabajo ralentiza la toma de decisiones y dificulta la visualización del estado de las cosas.

Por eso muchos equipos recurren a los paneles de Smartsheet. Reúnen actualizaciones en tiempo real, el estado de las tareas y datos de rendimiento, y sirven como una única herramienta de visualización de datos, de modo que los gestores de proyectos y las partes interesadas pueden ver el panorama completo de un vistazo.

Una plantilla de panel de Smartsheet es un diseño predefinido y personalizable diseñado para ayudarle a hacer precisamente eso, además de lo siguiente:

Muestra métricas clave mediante gráficos, gráficos y widget que se actualizan en tiempo real .

Centraliza toda la información de tus proyectos para que puedas acceder a ella desde una sola vista.

Compártelos con los miembros del equipo o con la dirección para mejorar la visibilidad y la coordinación.

Diseños, color y componentes personalizados para adaptarlos a tu equipo o departamento.

Refleja automáticamente los cambios en sus datos de Smartsheet en tiempo real.

💡 Consejo profesional: ¿Le cuesta entender hojas de cálculo desordenadas? Aprenda a convertir datos sin procesar en imágenes claras con la guía paso a paso de ¿Cómo crear un panel de control en Excel? Y comience a tomar decisiones más inteligentes y rápidas.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de panel de Smartsheet?

Un panel de función puede mostrar datos, pero una buena plantilla de Smartsheet convierte la información bruta del proyecto en información fácil de interpretar, priorizar y actuar en consecuencia.

Para los gestores de proyectos, analistas y equipos de empresa, esta diferencia puede suponer detectar un retraso antes de que descarrile los cronogramas o identificar un riesgo presupuestario antes de que se agrave.

A continuación le indicamos cómo identificar una plantilla de panel de control eficaz:

✅ Prioriza las métricas clave colocándolas en la parte superior o en el centro para una visibilidad inmediata.

✅ Utiliza rótulos claros y coherentes que ayudan a los usuarios a comprender los datos sin confusión.

✅ Aplica una jerarquía visual (agrupación, color y tamaño de fuente) para resaltar los indicadores clave de rendimiento.

✅ Incorpora gráficos y tablas eficaces para presentar datos complejos en formatos fáciles de entender.

✅ Garantiza un diseño intuitivo para que los usuarios puedan navegar y extraer valor rápidamente.

Plantillas gratuitas para paneles de control de Smartsheet

Aquí tienes 7 plantillas gratuitas para paneles de Smartsheet diseñadas para ayudarte a gestionar campañas de marketing, supervisar presupuestos o administrar recursos interfuncionales.

Plantilla de panel de proyecto Smartsheet

a través de Smartsheet

Hacer un seguimiento de múltiples tareas, prioridades y plazos en un proyecto nunca es sencillo, especialmente cuando las actualizaciones provienen de diferentes personas y lugares.

Esta plantilla de panel de proyectos de Smartsheet le ofrece una vista en tiempo real de todo lo que importa. Utiliza elementos visuales codificados por color, como gráficos circulares y un cronograma de tareas, para mostrar el estado de las tareas, el desglose de prioridades y los cronogramas clave del proyecto de un solo vistazo.

Ya sea que esté gestionando un proyecto de incorporación de clientes, coordinando una implementación entre equipos o llevando a cabo un sprint de marketing semanal, solo tiene que introducir sus datos y los gráficos se actualizarán automáticamente.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Realice un seguimiento del estado de las tareas, la combinación de prioridades y los cronogramas con gráficos que se actualizan automáticamente para que el progreso sea visible de un vistazo.

Detecte los elementos vencidos y los obstáculos en tiempo real para que las reuniones diarias se centren en las decisiones, no en la búsqueda de datos.

Uso compartido de una única vista en directo con las partes interesadas para que las actualizaciones sustituyan a los informes de estado.

✨ Ideal para: gestores de proyectos que necesitan una vista en tiempo real de las tareas, prioridades y cronogramas de proyectos que evolucionan rápidamente.

🧠 ¿Sabías que: Aunque el 53 % de las empresas cree que sus clientes están satisfechos con el autoservicio, la tasa de intento correcto real es solo del 14 %?

2. Plantilla de panel ejecutivo de Smartsheet

a través de Smartsheet

Según un informe de NerdWallet, el propietario medio de una pequeña empresa en EE. UU. trabaja casi 60 horas a la semana. Con ese horario, lo último que le apetece es rebuscar en hojas de cálculo para encontrar lo que le interesa.

Esta plantilla de panel ejecutivo de Smartsheet reúne sus indicadores clave de rendimiento más importantes en una única vista fácil de leer. Diseñada para ofrecer una visibilidad de alto nivel, ayuda a los equipos de liderazgo a realizar un seguimiento (seguimiento) de los datos financieros, el equipo de ventas y el rendimiento de los departamentos en tiempo real.

Ya sea que se esté preparando para una reunión de la junta directiva, revisando las metas trimestrales o supervisando los proyectos de toda la empresa, este panel ejecutivo mantiene a todos enfocados en las métricas que impulsan las decisiones.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Reúna los KPI de finanzas, equipo de ventas y operaciones en una sola pantalla para que los directivos vean primero lo que importa.

Compare los resultados trimestrales con los objetivos para detectar a tiempo cualquier problema de ritmo.

Analice la información por departamento para que los seguimientos sean más rápidos y específicos.

✨ Ideal para: ejecutivos y propietarios de empresas que desean acceder rápidamente a KPI de alto nivel sin tener que rebuscar en hojas de cálculo.

3. Plantilla de panel de control de rendimiento de KPI de Smartsheet

a través de Smartsheet

Sin una vista clara del rendimiento a lo largo del tiempo, es difícil saber si su equipo está mejorando o quedándose atrás. Sin embargo, comparar manualmente el progreso mes a mes o año tras año puede llevar mucho tiempo y ser propenso a errores.

Esta plantilla de panel de rendimiento de KPI de Smartsheet tiene la función de gráficos de barras, gráficos de líneas y gráficos de donut integrados que facilitan el seguimiento de las tendencias y la visualización de sus indicadores clave de rendimiento en tiempo real.

Obtendrá una vista clara de los resultados mensuales, el progreso anual y las comparaciones históricas. Además, la plantilla viene prellenada con datos de marketing y operaciones, pero es totalmente personalizable para cualquier departamento, equipo o servicio.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Visualice las tendencias mensuales y acumuladas del año con gráficos de líneas, gráficos de barras y donuts para que los patrones de rendimiento sean evidentes.

Cambie las métricas por equipo o iniciativa para que las revisiones sigan siendo relevantes para la audiencia.

Resalte las variaciones con respecto al período anterior para que las áreas de mejora destaquen al instante.

✨ Ideal para: equipos que necesitan realizar seguimiento de las tendencias de rendimiento a lo largo del tiempo y presentar el progreso con imágenes claras y personalizables.

4. Plantilla de panel de control de KPI de Smartsheet

a través de Smartsheet

Cuando se centra en los resultados frente al esfuerzo, necesita una forma de medir rápidamente si su equipo está cumpliendo las expectativas o desperdiciando tiempo y recursos.

Esta plantilla de panel de control de KPI de eficiencia le ayuda a realizar precisamente ese seguimiento. Cuenta con una función de «nivel de eficiencia» que calcula el rendimiento en relación con los objetivos mensuales establecidos, lo que le proporciona una puntuación porcentual en tiempo real basada en los resultados reales.

Esta plantilla, que viene prellenada con datos de equipo de ventas, es fácil de adaptar a cualquier equipo o departamento, desde el desarrollo de productos hasta el servicio de atención al cliente.

Solo tiene que introducir las métricas de su proyecto o servicio, y el panel de control se actualizará automáticamente para mostrarle en qué aspectos el rendimiento es bueno y en cuáles hay margen de mejora.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Realice un seguimiento de los ingresos, los gastos y las variaciones interanuales en una sola vista para que las tendencias de efectivo y crecimiento sigan siendo visibles.

Filtra por producto o región para que las conversaciones sobre previsiones se basen en los mismos datos.

Actualice una vez en la hoja de origen para que todos los gráficos reflejen números en tiempo real.

✨ Ideal para: Gerentes que desean medir la eficiencia del equipo y comparar los resultados reales con los objetivos de rendimiento mensuales.

5. Plantilla de panel financiero de Smartsheet

a través de Smartsheet

Para comprender la situación financiera de su empresa no debería ser necesario revisar interminables hojas de cálculo o (elaboración de) informes estáticos.

La plantilla de panel financiero de Smartsheet le ofrece un resumen claro y visual de sus datos financieros más importantes: desde los ingresos por ventas y las tendencias de gastos hasta las comparaciones interanuales. Le ayuda a realizar un seguimiento del crecimiento de la empresa y a estimar el rendimiento futuro basándose en los resultados actuales.

Solo tiene que introducir sus números y el panel se actualizará automáticamente con gráficos que reflejan el rendimiento financiero en tiempo real.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Realice un seguimiento de los ingresos, los gastos y las variaciones interanuales en una sola vista para que las tendencias de efectivo y crecimiento sigan siendo visibles.

Filtra por producto o región para que las conversaciones sobre previsiones se basen en los mismos datos.

Actualice una vez en la hoja de origen para que todos los gráficos reflejen números en tiempo real.

✨ Ideal para: equipos financieros y líderes empresariales que desean un resumen sencillo y visual del rendimiento financiero y el crecimiento.

6. Plantilla de panel de control de gestión de equipo de ventas de Smartsheet

a través de Smartsheet

Cuando los resultados se encuentran en múltiples plataformas, mantenerse al día con la actividad del equipo de ventas en todos los productos, regiones y segmentos de clientes puede resultar abrumador rápidamente.

La plantilla de panel de control de gestión de ventas de Smartsheet reúne todo en un único entorno de trabajo visual. Realice el seguimiento del rendimiento de las ventas por producto, región o tipo de cliente, y obtenga visibilidad instantánea de las áreas que están alcanzando los objetivos... y las que necesitan atención.

Con gráficos integrados y campos estructurados, esta plantilla ayuda a los responsables de ventas y a los gestores de cuentas a centrarse en el rendimiento, descubrir tendencias y responsabilizar a los equipos.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Supervise el flujo de trabajo, las valoraciones y las reservas por producto o región para que el impulso sea transparente.

Detecte tendencias en todos los segmentos para que el coaching y los cambios presupuestarios se basen en datos.

Uso compartido de vistas de rendimiento en directo con los representantes para que los objetivos sigan siendo prioritarios.

✨ Ideal para: responsables de equipo de ventas y gestores de cuentas que realizan seguimiento del rendimiento de los productos, las regiones y los segmentos de clientes, tal y como ofrece esta solución.

7. Plantilla de panel de control de resumen para la gestión de carteras de proyectos de Smartsheet

a través de Smartsheet

Cuando se es responsable de varios proyectos, no basta con realizar un seguimiento del progreso individual, sino que hay que comprender cómo trabajan todos ellos en conjunto para alcanzar los objetivos empresariales.

La plantilla de panel de control para la gestión de carteras de proyectos de Smartsheet le ofrece una visión más amplia. Recopila datos de cada proyecto. Datos como el estado, el presupuesto, el riesgo y el progreso se convierten en paneles y resúmenes visuales claros.

Esta app, aplicación, ayuda a los ejecutivos y gestores de carteras a identificar las áreas en las que asignar recursos, localizar los proyectos que se están retrasando y evaluar el rendimiento general de la cartera. Resulta especialmente útil durante las revisiones trimestrales y la planificación estratégica.

Además, con gráficos visuales y vistas de resumen, este panel de control de cartera de proyectos muestra detalles clave como el estado, la prioridad, el presupuesto frente a los resultados reales y el progreso general, para que pueda tomar mejores decisiones a nivel de cartera.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Agregue el estado del proyecto, el presupuesto y el riesgo para que el estado de la cartera sea legible en cuestión de minutos.

Compare la prioridad y el progreso entre programas para que los recursos se destinen a donde tengan mayor impacto.

Realice un seguimiento del presupuesto frente a los resultados reales por proyecto para que las correcciones de rumbo se produzcan a tiempo.

✨ Ideal para: ejecutivos y gestores de carteras que necesitan supervisar múltiples proyectos y tomar decisiones estratégicas sobre recursos, lo que requiere una respuesta oportuna.

Límites del panel de Smartsheet

Los usuarios de la comunidad Smartsheet han señalado varias limitaciones que pueden afectar a la escalabilidad y la flexibilidad, especialmente en el caso de equipos grandes o proyectos con gran volumen de datos.

Estas restricciones se refieren principalmente a los límites de los widget, los límites de visualización de datos y la capacidad de las hojas:

Los planes Pro limitan los paneles a 10 widgets. Intenta añadir más desencadenantes, una indicación de actualización y establecer un límite sobre la cantidad de información del proyecto que puedes visualizar a la vez.

Los widgets de informes tienen un límite de visualización de 500 filas. Si su informe incluye datos agrupados, es posible que se alcance este límite antes de lo esperado, lo que puede afectar a la cantidad de datos que puede tener en vista en su plantilla de panel.

Cada hoja de Smartsheet ofrece compatibilidad hasta con 20 000 filas, 400 columnas y 500 000 celdas. Los archivos importados no pueden superar los 50 MB, lo que puede resultar restrictivo para proyectos de mayor envergadura o (elaboración de) informes que abarquen varios departamentos.

Existen restricciones a nivel del sistema en cuanto a enlaces de celdas, uso de API y registros de actividad. Estos límites pueden afectar a la forma en que los equipos crean automatizaciones o revisan los cambios históricos.

Muchos usuarios también notan la falta de una verdadera funcionalidad de desglose en los paneles o informes, lo que dificulta la exploración de métricas clave o el análisis de los datos subyacentes en tiempo real.

Plantillas alternativas de Smartsheet

Aunque Smartsheet ofrece herramientas útiles, los usuarios suelen encontrarse con límites como restricciones en el número de filas, restricciones en los widget y desgloses limitados.

ClickUp ayuda a resolver estos retos con paneles personalizables que ofrecen compatibilidad con widgets ilimitados, capas de datos más profundas y actualizaciones en tiempo real en todos los proyectos, equipos y departamentos, sin hit limits.

Aquí tienes ocho plantillas de panel de ClickUp que puedes utilizar para realizar el seguimiento de los proyectos y mantener la visibilidad.

1. Plantilla de panel de control de gestión de proyectos ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Supervise el estado de los proyectos y mantenga a los equipos alineados con la plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp.

Cuando los cronogramas se incumplen, rara vez se debe a un solo problema importante. Son los pequeños obstáculos los que se acumulan sin que nos demos cuenta.

La plantilla de panel de gestión de proyectos de ClickUp le ayuda a detectar esos retrasos de forma temprana. Ofrece una vista visual en tiempo real de sus tareas, plazos y capacidad del equipo para que pueda resolver los problemas antes de que ralenticen el trabajo.

Diseñado para gestores de proyectos que lideran iniciativas interfuncionales, este panel destaca el trabajo activo, los elementos vencidos y los entregables clave, para que siempre esté un paso por delante.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Muestre el trabajo activo, las tareas vencidas y la capacidad para que los obstáculos tengan visibilidad antes de que se produzcan.

Filtra por persona asignada, etiqueta o sprint para que cada equipo vea exactamente qué es lo siguiente que debe abordar.

Combine listas, gráficos y burndowns para que la plan, el seguimiento y la elaboración de informes convivan en un mismo lugar.

✨ Ideal para: Gerentes que supervisan proyectos dinámicos y necesitan visibilidad de los posibles obstáculos y el progreso en tiempo real.

2. Plantilla de panel de informes analíticos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Actúa con rapidez gracias a la información obtenida y realiza un seguimiento del rendimiento y las tendencias con la plantilla de panel de informes analíticos de ClickUp.

Supongamos que el trimestre pasado llevó a cabo tres campañas, el tráfico web se disparó y la tasa de abandono disminuyó. Sin embargo, resulta difícil explicar las razones de estos cambios cuando todos los datos están almacenados en hojas de cálculo separadas.

La plantilla de panel de informes analíticos de ClickUp reúne todo con gráficos personalizables y resúmenes visuales para ayudarte a comprender qué salió mal.

Tendrá acceso a patrones, tendencias e indicadores clave de rendimiento en contexto. En lugar de buscar entre filas de números, podrá identificar al instante qué funciona y dónde hay que cambiar de rumbo.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Convierta los datos sin procesar en gráficos y líneas de tendencia para que la información sea clara sin necesidad de hojas de cálculo.

Compare periodos y campañas en paralelo para que los éxitos y los fracasos sean fáciles de explicar.

Uso compartido de vistas de solo lectura para que las partes interesadas puedan revisar los últimos números.

✨ Ideal para: equipos que necesitan convertir datos sin procesar en imágenes claras y tomar decisiones basadas en tendencias, no en conjeturas.

👀 Dato curioso: El término «panel» se remonta a la década de 1840, cuando significaba literalmente «panel que repele el barro». Los carruajes no tenían parabrisas, por lo que este tablero de madera era la mejor protección contra el barro que salpicaba.

3. Plantilla de panel de informes de marketing digital de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Comprenda qué es lo que impulsa los resultados con informes visuales en la plantilla de panel de elaboración de informes de marketing digital de ClickUp.

Si está llevando a cabo campañas a través de correo electrónico, redes sociales y canales de pago, ya sabe que lo más difícil no es el lanzamiento, sino recopilar los resultados de una manera que realmente tenga sentido.

La plantilla de panel de informes de marketing digital de ClickUp le ayuda a evitar las exportaciones dispersas y el seguimiento manual. Le ofrece un lugar único para ver los indicadores clave de rendimiento, comparar el rendimiento de los canales y compartir actualizaciones en tiempo real con su equipo o sus clientes.

En lugar de recopilar manualmente las métricas cada semana, los equipos de marketing pueden identificar rápidamente lo que funciona, optimizar la asignación del presupuesto y presentar los resultados a las partes interesadas con claridad.

Además, la base de datos sin código facilita la organización y el filtrado de datos en múltiples campañas.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Consolide los KPI de los canales en un solo lugar para que los cambios presupuestarios se basen en información y no en conjeturas.

Realice un seguimiento del CTR, el CPA, el ROAS y las conversiones por campaña para que las optimizaciones sean precisas.

Exporta instantáneas listas para el cliente, de modo que las actualizaciones solo te lleven unos minutos, en lugar de toda la mañana.

✨ Ideal para: equipos de marketing que necesitan consolidar los datos de las campañas y convertirlos en informes claros y prácticos.

🚧 Aprenda a crear un informe de proyecto fácilmente:

4. Plantilla de panel de control de hoja de ruta de TI de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Priorice las tareas en función del esfuerzo y el impacto con la plantilla de panel de control de hoja de ruta de TI de ClickUp.

En TI, perder una dependencia puede echar por tierra todo un lanzamiento. Instancia: si ha planado la implementación de un sistema, pero una sola integración de API no está lista, todo el lanzamiento se retrasa dos semanas.

Esta situación se da con más frecuencia de la que debería.

La plantilla del panel de ruta de TI de ClickUp ayuda a evitar estos retrasos al presentar todos los proyectos, dependencias y cronogramas en una sola vista visual. Ya sea que esté migrando infraestructura, configurando nuevos dispositivos o gestionando herramientas internas, puede priorizar el trabajo en función del impacto, asignar plazos y realizar un seguimiento del progreso de la entrega en todos los equipos.

Es especialmente útil para adelantarse a los obstáculos, mantener informados a los directivos y asegurarse de que su hoja de ruta se ajusta realmente a la realidad.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Correlacionar iniciativas, dependencias y cronogramas para detectar a tiempo los riesgos de entrega.

Prioriza por impacto y esfuerzo para que la secuenciación se ajuste a la capacidad.

Realice un seguimiento de la preparación para la implementación en todos los equipos para que las fechas de puesta en marcha se cumplan según lo plan.

✨ Ideal para: equipos de TI que necesitan gestionar dependencias complejas y garantizar la entrega fluida y puntual de los proyectos.

📮 ClickUp Insight: El 33 % de las personas sigue creyendo que la multitarea es sinónimo de eficiencia. En realidad, la multitarea solo aumenta el coste del cambio de contexto. Cuando tu cerebro salta entre pestañas, chats y listas de control, la concentración profunda es la que más se resiente. ClickUp te ayuda a realizar una sola tarea con intención, reuniendo todo lo que necesitas en un solo lugar. ¿Estás trabajando en una tarea, pero necesitas consultar Internet? Solo tienes que usar tu voz y pedirle a ClickUp Brain MAX que realice una búsqueda web desde la misma ventana. ¿Quieres chatear con Claude y pulir el borrador en el que estás trabajando? ¡También puedes hacerlo sin salir de tus entornos de trabajo! Todo lo que necesita (chatear, documentos, tareas, paneles, múltiples LLM, búsqueda web y mucho más) se encuentra en un único entorno de trabajo de IA convergente, ¡listo para usar!

5. Plantilla de panel de informes de marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Disfrute de la elaboración de informes automatizada sin tener que dedicar horas al formato manual con la plantilla de panel de elaboración de informes de marketing de ClickUp.

Acaba de terminar una campaña de un mes, pero ahora viene la parte más difícil: convertir todos esos datos de rendimiento en un informe que su equipo pueda utilizar.

La plantilla de panel de (elaboración de) informes de marketing de ClickUp le ayuda a pasar de métricas dispersas a informes estructurados y basados en historias. Reúne KPI, rendimiento de campañas y paneles visuales para que pueda explicar qué trabajo hizo, qué no hizo y en qué centrarse a continuación.

Ya sea que esté realizando seguimiento del compromiso, la asignación presupuestaria o el rendimiento de los canales, esta plantilla le ayuda a crear informes claros y de alta calidad que mantienen alineados tanto a su equipo como a las partes interesadas.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Combine el gasto, el alcance y el compromiso para que la narrativa y los números coincidan.

Segmenta por canal, audiencia o activo para que los conocimientos adquiridos sean aplicables.

Automatice las actualizaciones a partir de tareas en tiempo real para que los informes nunca queden obsoletos.

✨ Ideal para: profesionales del marketing que desean ahorrar tiempo en la elaboración de informes (elaboración de) informes y, al mismo tiempo, ofrecer información clara y visual que promueva la compatibilidad de decisiones de campaña más inteligentes.

6. Plantilla de informe de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Visualice el alcance del proyecto y destaque los riesgos sin tener que crear un informe independiente desde cero utilizando la plantilla de informe de proyecto de ClickUp.

A mitad de un sprint, te das cuenta de que un entregable clave está atascado, y no se señaló en la última actualización. ¿Te suena familiar?

Solo uno de cada 200 proyectos de TI ofrece los beneficios previstos a tiempo y dentro del presupuesto, por lo que este tipo de desviaciones ocurren con más frecuencia de lo que a todos nos gustaría.

La plantilla de informe de proyectos de ClickUp le ayuda a detectar esos problemas de forma temprana al reunir toda la información de su proyecto (tareas, cronogramas y actualizaciones) en una vista organizada. Facilita la detección de obstáculos, la medición del progreso y el uso compartido de actualizaciones coherentes con su equipo y las partes interesadas.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Reúna el alcance, los hitos y los riesgos en un solo panel para que el estado sea inequívoco.

Resalte los deslizamientos y los propietarios para que los seguimientos sean inmediatos y específicos.

Registre los cambios y las decisiones para que el historial sea auditable sin necesidad de documentos adicionales.

✨ Ideal para: Jefes de proyecto que desean detectar riesgos de forma temprana y mantener el seguimiento de la entrega con informes de progreso claros y fiables.

7. Plantilla de KPI de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Disfrute de la elaboración de informes coherentes y de métricas centralizadas con la plantilla de KPI de ClickUp.

La mayoría de los equipos definen sus KPI, pero el reto radica en realizar un seguimiento constante de los mismos. Sin comprobaciones periódicas, las metas pierden relevancia y el progreso se estanca.

La plantilla de KPI de ClickUp soluciona eso al ofrecerte un único lugar para realizar el seguimiento, visualizar y revisar tus indicadores clave de rendimiento más importantes.

Desde los ingresos y la rotación hasta la finalización de tareas y el compromiso, puede supervisar el rendimiento en tiempo real y mantener a todo el mundo alineado.

Está diseñada para equipos que desean rendir cuentas sin la sobrecarga que supone la elaboración de informes: solo métricas claras, imágenes sencillas y metas de uso compartido que se mantienen en primer plano.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Centralice los KPI del equipo para que la atención no se disperse entre reuniones.

Haga los ajustes de objetivos y umbrales para que los logros y las advertencias sean visualmente evidentes.

Programa revisiones periódicas para que el progreso se mantenga bajo cuenta semana tras semana.

✨ Ideal para: gerentes y jefes de equipo que desean centrarse en los KPI críticos para el negocio y garantizar su cumplimiento.

👀 Dato curioso: El panel de los coches sigue influyendo en el diseño. Incluso hoy en día, las herramientas de BI toman prestados principios de diseño del panel de los coches: alertas codificadas por color, widgets similares a velocímetros y anillos de progreso al estilo de los indicadores de combustible son guiños de la interfaz de usuario a su antecesor automovilístico.

8. Plantilla de informe de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Proporcione a su equipo la claridad que necesita para vender de forma más inteligente con la plantilla de informes de equipo de ventas de ClickUp.

Muchos equipos de ventas realizan un seguimiento del rendimiento, pero aquí está el problema: a menudo se quedan en los números superficiales. Sin una visión más profunda de las tendencias y el comportamiento, el crecimiento se convierte en un juego de adivinanzas.

La plantilla de informes de ventas de ClickUp ayuda a los equipos de ventas a ir más allá de las métricas básicas, ya que permite visualizar todo el ciclo de ventas en un solo lugar. Conecta los datos de rendimiento, las tendencias de los clientes y la actividad del equipo en un informe que resulta realmente útil.

Realice un seguimiento del rendimiento del equipo de ventas por productos, representantes o regiones.

Visualice las tendencias para detectar estrategias de alto rendimiento y áreas de crecimiento.

Comprenda el comportamiento de los compradores e identifique mejoras en los procesos.

Mantenga a su equipo centrado en las cuotas, los procesos y los resultados reales.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla

Realice un seguimiento de las reservas, el flujo de trabajo y la velocidad por representante o región para que la formación tenga el objetivo de cada uno.

Visualice la conversión por fase para que los cuellos de botella queden claros.

Alinee los paneles con las cuotas para que todos vean el camino hacia la meta en tiempo real.

✨ Ideal para: directores y representantes del equipo de ventas que desean visibilidad en tiempo real del rendimiento del equipo y las oportunidades en cartera.

Supera los resultados con mejores paneles en ClickUp.

Las plantillas de paneles son más que simples ayudas visuales; son verdaderas herramientas para la toma de decisiones.

Para los gestores de proyectos, analistas y jefes de departamento, disponer de una vista única de las métricas clave, el estado de los proyectos y las actualizaciones en tiempo real puede marcar la diferencia entre mantenerse a la vanguardia o quedarse atrás.

Aunque las plantillas de Smartsheet Panel ofrecen un buen punto de partida, sus limitaciones pueden frenar a los equipos justo cuando más necesitan claridad.

Por otro lado, con paneles flexibles, widget ilimitados y una personalización más profunda, ClickUp permite a los equipos realizar seguimiento del progreso, detectar obstáculos y alinearse de forma más eficaz entre departamentos.

Y no es solo teoría: Hawke Media informó de una reducción del 70 % en los retrasos de los proyectos durante el primer año de uso de ClickUp para la elaboración de (elaboración de) informes ejecutivos.

En resumen, si quieres crear paneles que realmente impulsen la acción, ¡regístrate ahora en ClickUp!