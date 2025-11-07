Las 13 mejores herramientas de cobertura de código para desarrolladores en 2025

Cualquiera que haya hecho trabajo en código sabe que las pruebas de software y la corrección de errores consumen una gran parte del tiempo de desarrollo (¡las incidencias parecen no tener fin!). De hecho, según un estudio, la mala calidad del software le cuesta a la economía estadounidense al menos 2,41 billones de dólares.

¿La solución? Utilizar herramientas de cobertura de código para probar todos los aspectos del código en cualquier proyecto de software. Esto resulta especialmente útil cuando se han realizado modificaciones o reorganizaciones significativas del código terminado. También puede utilizar estas herramientas para corregir las deficiencias en sus pruebas de función clave antes de que provoquen errores o fallos en las ejecuciones de las pruebas.

En este artículo, analizaremos las principales herramientas de cobertura de código, cómo trabajan y cómo pueden ayudarte a mejorar la cobertura de las pruebas y garantizar que tu código sea fiable y esté listo para su producción.

Aquí tienes una breve comparación de las mejores soluciones de cobertura de código para ayudarte a elegir la más adecuada:

Herramienta Lo mejor para Funciones principales Precios* ClickUp Enrutamiento del flujo de trabajo y colaboración en equipo Creación de documentos con IA, asistencia contextual, integración de OCR, automatizaciones, plantillas. Planes gratis; personalizados para corporaciones. JaCoCo Cobertura de código de proyectos Java Cobertura de líneas y rama, compatibilidad con Eclipse y Maven, instrumentación sin conexión. Free Cobertura Bases de código Java heredadas Cobertura de sentencias y ramificaciones, integración con Ant/Apache Maven. Free SonarQube Calidad del código e inspección continua Visualización de la cobertura de las pruebas, detección de errores, code smells, compatibilidad con varios idiomas. Gratis; planes de pago a partir de 65 $ al mes por usuario. Estambul (Nueva York) Proyectos JavaScript/TypeScript Cobertura de ramas/líneas/funciones, se integra con Mocha/Jest, informes HTML. Free OpenClover Soporte comercial para la cobertura de código Java Cobertura por prueba, datos históricos, análisis de ramas/rutas. Precios personalizados NCover Equipos de .NET y C# que necesitan métricas detalladas. Cobertura de puntos de secuencia, visualización de tendencias, puntos críticos de riesgo. Planes de pago a partir de 658 $ al año por usuario. dotCover Ecosistema JetBrains e integración .NET Pruebas continuas, análisis de instantáneas, integración con ReSharper. Planes de pago a partir de 49,6 $ al mes por usuario. Codecov (Elaboración de) informes de cobertura basados en la nube en todas las herramientas de CI. Comentarios de solicitudes de extracción, compatibilidad con insignias, integración con GitHub/GitLab/Bitbucket. Gratis; planes de pago a partir de 5 $ al mes por usuario. Gcov Bases de código nativas C/C++ con GCC Cobertura a nivel de línea, integración con gprof, herramienta CLI sencilla. Free Cobertura de código de Visual Studio Integrada. Cobertura .NET para Visual Studio. Parte del explorador de pruebas, cobertura de líneas/bloques, compatibilidad con CI. Planes de pago a partir de 499,92 $ al mes por usuario. BullseyeCoverage Sistemas integrados y proyectos C/C++. Cobertura de condiciones/rutas/decisiones, sobrecarga mínima. Precios personalizados Coverage. py Bases de código Python Cobertura de líneas y rama, informes HTML, integración CI, compatibilidad con ejecutores de pruebas. Free

¿Qué debe buscar en una herramienta de cobertura de código?

Los debates sobre herramientas de cobertura de código en plataformas comunitarias como Reddit suelen comenzar con «Estoy buscando herramientas de cobertura de código y me gustaría saber qué utilizan los demás».

A medida que profundizas en las opciones, queda claro cuántos sistemas hay disponibles, y puede resultar abrumador para los usuarios novatos tomar una decisión. Para ayudarte a reducir tus opciones, los mejores editores de código cubren las siguientes bases:

Asegúrate de que la herramienta ofrezca métricas clave como cobertura de sentencias, cobertura de ramificaciones, cobertura de funciones, cobertura de condiciones y cobertura de rutas para garantizar pruebas exhaustivas en todo tu código base.

Busca herramientas que se integren fácilmente en tu flujo de trabajo actual, como tu IDE o tu canalización CI/CD, con una interfaz fácil de usar y buena documentación para facilitar la configuración y la configuración.

Elige una herramienta que proporcione informes detallados y personalizables para destacar las lagunas en la cobertura y realizar un seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo.

Ten en cuenta el impacto que tiene la herramienta en la velocidad de ejecución de las pruebas y si puede adaptarse a la complejidad de tu código base.

Evalúa si una opción gratis o de código abierto es suficiente o si necesitas una herramienta de pago con funciones más avanzadas.

Una herramienta con documentación sólida y una comunidad activa puede ahorrarte tiempo en la resolución de problemas y garantizar que aproveches al máximo tu inversión.

Aquí tienes 13 herramientas de valoración de cobertura de código que pueden mejorar tus procedimientos de prueba y garantizar una calidad de código constante a lo largo de todo el proceso de desarrollo, proporcionando resultados precisos de cobertura de código.

ClickUp (la mejor para gestionar plan de pruebas, revisiones, lista de control de calidad y seguimiento de errores)

Los equipos de desarrollo de software a menudo se enfrentan a retos a la hora de gestionar la cobertura de las pruebas, realizar un seguimiento de las correcciones de errores y llevar a cabo revisiones de código cuando todos sus procesos están dispersos en diferentes herramientas.

Aquí es donde las integraciones y las funciones con IA de ClickUp benefician significativamente a tu equipo al centralizar todo tu trabajo en una sola plataforma, lo que ayuda a los equipos a avanzar más rápido.

Así es como los equipos de software que utilizan ClickUp mantienen organizados sus procesos de prueba y desarrollo:

Sé más inteligente con ClickUp Brain + agentes de IA

Analiza automáticamente los resultados de las pruebas y destaca las deficiencias en tu cobertura con ClickUp Brain*.

ClickUp Brain lleva tu proceso de control de calidad al siguiente nivel. Puede resumir automáticamente los resultados de las pruebas, resaltar las lagunas en la cobertura y responder a preguntas como «¿Qué áreas de nuestro código necesitan más pruebas?», todo ello en un lenguaje sencillo. Gracias a la información proporcionada por la IA, tu equipo puede identificar los problemas más rápidamente, tomar decisiones informadas y mantener tus lanzamientos según lo previsto.

Organiza las tareas de cobertura de pruebas y las revisiones de código con ClickUp Tasks

Simplifica tu proceso de pruebas organizando tareas, asignando revisores y realizando un seguimiento de las revisiones de código en un solo lugar con ClickUp Tasks.

En ClickUp, cada trabajo comienza como una tarea.

Con ClickUp Tasks, puedes crear flujos de trabajo personalizados que se adapten al proceso de tu equipo, con estados como «Listo para control de calidad», «En revisión» o «Bloque». Asigna tareas a miembros específicos del equipo, establece fechas de límite y adjunta archivos o enlaces relevantes (como casos de prueba o solicitudes de validación).

Cuando un desarrollador termina una función, simplemente avanza la tarea y ClickUp puede notificar automáticamente a los revisores o ingenieros de control de calidad adecuados. Esto significa que ya no habrá más confusiones del tipo «¿Has visto mi mensaje?» o «¿Quién está probando esto?»

Esto garantiza que todos se encuentren sincronizados y permite realizar el seguimiento de la cobertura de las pruebas en cada fase del proceso.

Automatiza las tareas rutinarias y céntrate en lo importante con ClickUp Automatizaciones.

Automatiza tareas repetitivas, como actualizaciones de estado y recordatorios, para que tu equipo pueda centrarse en lo que realmente importa con ClickUp Automatización.

A nadie le gusta actualizar manualmente el estado de las tareas o perseguir a la gente para que haga revisiones. ClickUp Automatizaciones y los agentes de IA se encargan de las tareas repetitivas por ti.

Por ejemplo, cuando se combina una solicitud de extracción en GitHub o GitLab, ClickUp puede actualizar automáticamente la tarea relacionada, asignarla al control de calidad o incluso actuar como desencadenante de una lista de control para las pruebas de regresión.

Puedes configurar automatizaciones para recordar a los miembros del equipo las pruebas pendientes, escalar los bloqueos o pasar las tareas a la siguiente fase.

Utiliza los agentes de ClickUp AI para automatizar tareas, responder preguntas y ser más terminado.

💡 Consejo profesional: Utiliza los agentes de ClickUp AI para potenciar tu flujo de trabajo de control de calidad. Por ejemplo, puedes configurar una plataforma de IA para analizar automáticamente tus informes de cobertura de pruebas y marcar los módulos con baja cobertura, o incluso generar resúmenes de la actividad reciente de control de calidad para tu reunión diaria.

Integración con GitHub/GitLab para gestionar solicitudes de validación y sprints de control de calidad

Las integraciones de ClickUp con GitHub y GitLab reúnen el control de versiones y la gestión de tareas en una plataforma unificada. Al enlazar tus solicitudes de extracción con las tareas de ClickUp, puedes realizar el seguimiento del estado de las revisiones de código y los sprints de control de calidad en un solo lugar.

Por ejemplo, los desarrolladores pueden ver fácilmente qué casos de prueba están enlazados a una solicitud de extracción específica, mientras que los ingenieros de control de calidad pueden realizar un seguimiento directo del progreso y las actualizaciones a medida que se ejecutan las pruebas. Esta integración garantiza la alineación entre todas las partes, eliminando la necesidad de cambiar constantemente de herramienta.

💡 Consejo profesional: puedes conectar ClickUp con más de 1000 herramientas como GitHub, GitLab, Jira y Slack para realizar el seguimiento en tiempo real de las confirmaciones, las revisiones de código, los casos de prueba y las actualizaciones de los proyectos. Gestiona los flujos de trabajo de desarrollo, los ciclos de control de calidad y la colaboración del equipo dentro de ClickUp sin tener que cambiar de app.

Las mejores funciones de ClickUp

Simplifica tu proceso de pruebas organizando tareas, asignando revisores y realizando un seguimiento de las revisiones de código en un solo lugar con ClickUp Tasks.

Automatiza tareas repetitivas como actualizaciones de estado, recordatorios y asignaciones de tareas para que tu equipo pueda centrarse en lo que realmente importa con ClickUp Automatización.

Enlaza tus solicitudes de extracción de GitHub o GitLab directamente a las tareas de ClickUp, lo que te permitirá realizar un seguimiento fluido de las revisiones de código y los sprints de control de calidad.

Crea paneles personalizables en ClickUp para supervisar la cobertura de las pruebas y realizar un seguimiento del resultado de la ejecución de las pruebas en tiempo real.

Utiliza ClickUp Brain y agentes de IA para analizar automáticamente los resultados de las pruebas, identificar deficiencias y proporcionar sugerencias para mejorar la cobertura.

Límites de ClickUp

Los flujos de trabajo y paneles personalizados pueden requerir un tiempo de configuración inicial y familiarización, especialmente para los equipos que no están familiarizados con ClickUp.

La complejidad de los proyectos más grandes puede requerir más tiempo para optimizar completamente las integraciones y automatizaciones.

Aunque la integración con GitHub y GitLab es perfecta, es posible que algunas herramientas especializadas requieran una configuración adicional.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2 : 4,6/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 hizo uso compartido:

La facilidad con la que puedes documentar el trabajo paso a paso añadiendo imágenes, enlaces y código de programación es muy versátil (con ClickUp).

2. JaCoCo (la mejor para medir la cobertura del código Java)

a través de JaCoCo

En el desarrollo de Java, garantizar que tu código se pruebe exhaustivamente puede suponer un gran reto. A pesar de la gran cantidad de herramientas de prueba disponibles, determinar si todos los aspectos de tu aplicación se han probado suficientemente puede resultar complicado.

Ahí es donde JaCoCo entra en juego para los desarrolladores de Java.

Esta herramienta de cobertura de código Java de código abierto simplifica el proceso de medición de la cobertura de las pruebas, ya que ofrece información detallada y fiable sobre la cantidad de código que se prueba durante la ejecución de las pruebas unitarias.

Las mejores funciones de JaCoCo

Mide la cobertura de líneas y ramas para identificar código sin probar y mejorar la calidad de las aplicaciones Java.

Trabaja como un agente Java, instrumentando el código byte mientras se ejecutan las pruebas y proporcionando información en tiempo real sobre qué líneas del código se ejecutan.

Se integra perfectamente con Jenkins, Maven, Gradle y otras herramientas de CI, lo que permite la automatización (elaboración de) informes de cobertura de código en su canalización.

Genera informes detallados y legibles en formatos como HTML, CSV y XML, lo que proporciona una visión general clara de la cobertura de las pruebas.

Soporte JUnit y TestNG, lo que le permite realizar trabajo de manera eficiente con los marcos de pruebas Java más populares.

Límites de JaCoCo

Requiere configuración manual para algunos sistemas de compilación como Maven y Ant.

Puede requerir una configuración adicional para trabajar con otros entornos o herramientas Java menos comunes.

En proyectos grandes y complejos, la instrumentación del código puede afectar ligeramente al tiempo de ejecución de las pruebas.

Precios de JaCoCo

Free

Valoraciones y reseñas de JaCoCo

G2 : 4,5/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios sobre JaCoCo?

Esta reseña de G2 nota:

Podemos verificar cuántas líneas de código se ejecutan y cuántas no se ejecutan en las pruebas unitarias. Podemos asegurarnos de que nuestra lógica de empresa funciona según lo esperado.

👀 Dato curioso: el término «error» (error) para describir un error de programación tiene su origen en una polilla real que se quedó atascada en un relé del ordenador Harvard Mark II en 1947.

3. Cobertura (la mejor para el análisis y la elaboración de informes de cobertura de código Java)

a través de Cobertura

Lograr una cobertura de pruebas completa puede ser una tarea abrumadora.

Los retos son muchos: gestionar bases de código complejas, garantizar que se prueben todos los métodos y ramas, e integrar a la perfección las herramientas de cobertura y código de IA en los flujos de trabajo existentes.

Cobertura aborda específicamente estos puntos débiles ofreciendo una solución sencilla y de código abierto que hace que el seguimiento de la cobertura del código sea más accesible y eficiente. También cuenta con compatibilidad con las principales herramientas y genera (elaboración de) informes con unos pocos clics.

Las mejores funciones de Cobertura

Mide la cobertura de líneas y ramificaciones para identificar código sin probar y mejorar la calidad de las aplicaciones Java.

Compatibilidad con Maven, Ant y Gradle, lo que permite el análisis automatizado de la cobertura de código dentro de su canalización de compilación.

Genera informes legibles en HTML, CSV y XML, que ofrecen información sobre las métricas de cobertura de código y los segmentos de código no cubiertos.

Proporciona informes detallados que muestran el estado de ejecución de líneas, ramas y métodos individuales durante las ejecuciones de pruebas.

Ayuda a establecer umbrales de cobertura y alerta a los equipos cuando la cobertura cae por debajo de los estándares establecidos, lo que garantiza la calidad continua del código.

Límites de Cobertura

No se mantiene activamente, ya que ahora se prefieren herramientas más nuevas y potentes como JaCoCo para los proyectos Java modernos.

Compatibilidad limitada con las nuevas funciones de Java y algunos escenarios de integración más complejos.

El proceso de instalación y configuración puede resultar complejo para los nuevos usuarios, especialmente cuando se integra con procesos de CI/CD.

Precios de Cobertura

Free

Valoraciones y reseñas de Cobertura

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios sobre Cobertura?

Un usuario dice:

¡Cobertura es la mejor herramienta de cobertura que he utilizado nunca! No se le escapa nada (que es el problema de Clover) y no marca incorrectamente el código cubierto como no cubierto (que es el problema de EMMA). El único problema que me queda es que un método de prueba es demasiado grande, pero puedo dividirlo como solución alternativa. Voy a insistir para que se utilice en mi trabajo. Merece tener un complemento para Eclipse.

📮 ClickUp Insight: Casi la mitad de los trabajadores han considerado utilizar la automatización, pero aún no han dado el paso. ¿Por qué? Factores como agendas sobrecargadas, una gran cantidad de opciones de herramientas y la falta de claridad sobre por dónde empezar suelen obstaculizar el proceso. ClickUp te ayuda a simplificar ese primer paso con agentes de IA fáciles de configurar y comandos de lenguaje natural. Tanto si deseas asignar tareas automáticamente como generar resúmenes de proyectos con IA, puedes empezar a crear automatizaciones inteligentes sin necesidad de un largo proceso de aprendizaje. 💫 Resultados reales: QubicaAMF redujo su tiempo de elaboración de informes en un 40 % utilizando los paneles dinámicos y los gráficos automatizados de ClickUp, lo que le permitió convertir horas de trabajo manual en información instantánea.

4. SonarQube (la mejor opción para revisiones exhaustivas de la calidad y la seguridad del código)

a través de SonarQube

¿Sabías que casi el 63 % de las aplicaciones contienen fallos en su código propio y que el 70 % tiene problemas con su código de terceros?

Abordar estos problemas de forma temprana es fundamental para mantener una alta calidad del código y garantizar que sus aplicaciones sigan siendo seguras a medida que se amplían.

Aquí es donde SonarQube destaca. Automatiza las revisiones de calidad y seguridad del código, se integra perfectamente en tus procesos de CI/CD existentes y ayuda a los equipos a detectar problemas en una fase temprana del proceso de desarrollo gracias a las integraciones y al soporte de automatización.

Las mejores funciones de SonarQube

Automatización de las revisiones de calidad del código y proporciona información continua durante los ciclos de desarrollo y CI/CD.

Ofrece un análisis detallado de la seguridad del código que detecta vulnerabilidades, incluyendo problemas tanto en código escrito por humanos como en código generado por IA.

Se integra perfectamente con herramientas populares de CI/CD como GitHub Actions, GitLab, Jenkins y Azure Pipelines para la inspección automática del código.

Compatibilidad con múltiples lenguajes y marcos (Java, Python, JavaScript y más), lo que la convierte en una herramienta todo en uno para bases de código diversas.

Provee controles de calidad personalizables para garantizar que solo se utilice código de alta calidad y se logre una alta productividad de los desarrolladores

Límites de SonarQube

La configuración inicial puede resultar compleja, especialmente en proyectos grandes o equipos que no están familiarizados con las herramientas de calidad del código.

Puede consumir muchos recursos, ya que requiere una gran cantidad de CPU, memoria y almacenamiento, especialmente en el caso de aplicaciones a gran escala.

Aunque es muy completa, algunos usuarios pueden experimentar falsos positivos al analizar código heredado/a con una deuda técnica significativa.

Precios de SonarQube

Free

Equipo : 65 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SonarQube

G2 : 4,4/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre SonarQube?

Esta reseña de Capterra destacó:

SonarQube proporciona métricas importantes, como problemas de código, errores, vulnerabilidades y cobertura de código. Fácil integración con herramientas de CI/CD.

Aquí tienes una explicación visual sobre cómo puedes priorizar las tareas de pruebas unitarias utilizando ClickUp:

5. Istanbul (la mejor para la cobertura de pruebas de JavaScript)

vía Estambul

Hacer un seguimiento de la cobertura de código en JavaScript y otros lenguajes de programación puede resultar complicado. La tarea de probar adecuadamente cada función, rama y línea se vuelve abrumadora a medida que las aplicaciones crecen en tamaño. Istanbul se presenta como una solución a este problema.

Se trata de una solución de código abierto que simplifica todo el proceso de seguimiento de la cobertura de código en aplicaciones JavaScript. Tanto si utilizas ES5 como el moderno ES2015+, Istanbul te ayuda a instrumentar fácilmente tu código y a medir la eficacia de tus pruebas unitarias.

Las mejores funciones de Istanbul

Proporciona compatibilidad de primera clase para ES6/ES2015+ a través del complemento babel-plugin-istanbul.

Ofrece una amplia variedad de opciones de elaboración de informes, incluyendo salidas de terminal y navegador.

Se integra perfectamente con marcos de pruebas populares como Mocha, AVA y Tap.

Instalación sencilla e integración en la línea de comando fácil de usar para la cobertura de pruebas.

Genera informes de cobertura completos en formatos HTML, XML y CSV.

Límites de Estambul

La configuración puede requerir una configuración inicial, especialmente cuando se trabaja con múltiples marcos de pruebas JavaScript.

Compatibilidad limitada para funciones avanzadas en comparación con otras herramientas de IA de cobertura de código más completas para desarrolladores , como JaCoCo.

La elaboración de informes puede resultar abrumadora en proyectos a gran escala, ya que puede incluir una gran cantidad de datos que hay que analizar.

Precios de Estambul

Free

Valoraciones y opiniones sobre Estambul

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

👀 Dato curioso: En los años 60, los equipos de desarrollo remotos escribían el código en papel y lo enviaban por correo para que lo introdujeran en máquinas. No sabías si tu código tenía errores tipográficos hasta una semana después.

6. OpenClover (la mejor para optimizar la ejecución de pruebas e identificar áreas de código riesgosas)

a través de OpenClover

No todos los códigos son iguales, y tampoco lo son tus pruebas.

Cuando se gestionan proyectos Java y Groovy a gran escala, uno de los mayores retos a los que se enfrentan los desarrolladores es determinar qué áreas del código requieren más atención y cómo probarlas de manera eficiente.

OpenClover convierte esta dificultad en una ventaja, ayudando a los desarrolladores a equilibrar las pruebas con la eficiencia. Destaca las partes más riesgosas de su código, le permite enfocarse solo en las pruebas más críticas y optimiza su tiempo de prueba como nunca antes.

Las mejores funciones de OpenClover

Mide la cobertura del código y más de 20 métricas de código, destacando las áreas no probadas y de riesgo de tu base de código.

Personaliza el alcance de la cobertura excluyendo pruebas innecesarias, como el código generado automáticamente o los getters y setters, y céntrate en lo que realmente importa.

Registra y analiza la cobertura de código para pruebas individuales, lo que te permitirá obtener información más detallada sobre qué clases y líneas de código se ejecutaron.

Integre herramientas de CI como Jenkins, Bamboo y Hudson para la elaboración de informes de cobertura continuos.

Realiza un seguimiento de los resultados de las pruebas y la cobertura en tiempo real con complementos para IDE populares como IntelliJ IDEA y Eclipse.

Límites de OpenClover

La personalización avanzada del alcance de la cobertura puede requerir una configuración inicial y familiarizarse con la herramienta.

Requiere integración con herramientas de CI, lo que puede implicar una configuración adicional para los equipos que se inician en los procesos de pruebas automatizadas.

El potencial completo de la herramienta se aprovecha mejor en bases de código más grandes, ya que es más útil para proyectos que requieren un análisis de código de alto nivel.

Precios de OpenClover

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de OpenClover

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios sobre OpenClover?

Este comentario de Reddit nota:

La base de código de Clover es aproximadamente diez veces mayor que la de JaCoCo, por lo que cuenta con una lista de funciones realmente amplia.

La base de código de Clover es aproximadamente diez veces mayor que la de JaCoCo, por lo que cuenta con una lista de funciones realmente amplia.

7. NCover (la mejor para garantizar una cobertura de código coherente entre equipos)

a través de NCover

Imagina un equipo de desarrollo .NET a gran escala que trabaja en un proyecto complejo con varios desarrolladores que se encargan de diferentes módulos. A medida que crece la base de código, resulta cada vez más difícil realizar el seguimiento de las partes de la aplicación que reciben pruebas suficientes.

Este enfoque fragmentado no solo aumenta el riesgo de que surjan problemas en la producción, sino que también ralentiza el ciclo de lanzamiento.

Sin embargo, NCover aborda este reto proporcionando una plataforma unificada para medir y gestionar la cobertura de código en todo el equipo de desarrollo.

Las mejores funciones de NCover

Unifica el seguimiento de la cobertura de código entre los equipos, lo que garantiza una visibilidad completa para todos los involucrados.

Ofrece métricas detalladas, como la cobertura de líneas, rama y métodos, lo que permite identificar con precisión el código que no se ha probado lo suficiente.

Se integra con los marcos de pruebas .NET más populares, lo que agiliza el proceso de medición de la cobertura.

Proporciona información útil y recomendaciones para mejorar la calidad del código y reducir la deuda técnica.

Mejora la colaboración entre desarrolladores, control de calidad y gestores mediante el seguimiento de la cobertura a nivel de equipo.

Límites de NCover

Requiere recursos del sistema adecuados para manejar grandes bases de código, lo que podría provocar problemas de rendimiento.

La complejidad de la configuración puede suponer un reto para los equipos que se inician en la cobertura de código o aquellos con estructuras de proyecto no estándar.

Puede ser necesario hacer personalización para una integración óptima con determinados procesos de CI/CD.

Precios de NCover

Licencia de escritorio : 658 $ al año por usuario.

Código Central: 2298 $ al año por usuario.

Valoraciones y reseñas de NCover

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

💟 Bonificación: Brain MAX es tu compañero de escritorio con tecnología de IA que puede ofrecer compatibilidad en tu flujo de trabajo como herramienta de cobertura de código. Con una profunda integración en tus repositorios de código, documentación y plataformas de gestión de proyectos, Brain MAX puede ayudarte a realizar un seguimiento de las partes de tu código base que se han probado y las que necesitan más atención. Puede utilizar comandos de voz o indicaciones de texto para solicitar resúmenes de cobertura de código, identificar archivos o funciones sin probar y generar informes procesables. Brain MAX también puede organizar comentarios, enlazar datos de cobertura a tareas específicas o solicitudes de validación, y sugerir los siguientes pasos para mejorar la cobertura de las pruebas.

8. dotCover (ideal para desarrolladores .NET que buscan información detallada sobre la cobertura del código)

a través de dotCover

Mantener un código de alta calidad durante el desarrollo de aplicaciones .NET puede ser un reto constante. Asegurarse de que su código cumple con los estándares puede convertirse a menudo en una tarea laboriosa, que implica desde el seguimiento de la cobertura del código hasta la ejecución de pruebas unitarias.

Aquí es donde dotCover da un paso. Al integrarse a la perfección con Visual Studio y JetBrains Rider, dotCover aporta claridad a sus procesos de prueba y cobertura.

Las mejores funciones de dotCover

Se integra perfectamente con Visual Studio y JetBrains Rider, por lo que puede analizar la cobertura sin salir de su IDE.

Soporte de múltiples marcos de pruebas unitarias, incluidos MSTest, NUnit, xUnit y MSpec.

El modo de pruebas continuas vuelve a ejecutar automáticamente las pruebas tan pronto como se realizan cambios, lo que mantiene los bucles de retroalimentación ajustados.

Cubre los aspectos más destacados de la visualización de la cobertura y del código sin cubrir, lo que facilita la detección de áreas problemáticas de un vistazo.

Identifica métodos complejos con baja cobertura con la ayuda de la vista de puntos críticos, para que sepas dónde centrar tu esfuerzo.

Límites de dotCover

Puede provocar ralentizaciones en el rendimiento de Visual Studio, especialmente con bases de código grandes o un uso intensivo.

La compatibilidad con las pruebas de integración podría ser mejor; a algunos usuarios les resulta complicado aprovecharla para pruebas que no sean unitarias.

La configuración inicial puede suponer una pequeña curva de aprendizaje para aquellos que no estén familiarizados con las herramientas de cobertura de código.

Precios de dotCover

30 días de (versión de) prueba gratuita

dotUltimate: 21,90 $ al mes por usuario.

Paquete de todos los productos: 29,90 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de dotCover

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios sobre dotCover?

Esta reseña de G2 tiene la función de:

DotCover muestra todas las partes del código que se invocaron durante la sesión y las que no se alcanzaron. También muestra las posibles fugas de memoria en el código, por eso me gustan todas las funciones de DotCover, es muy útil y fácil de usar.

9. Codecov (la mejor para mejorar la calidad del código y reducir el tiempo de depuración)

a través de Codecov

¿Alguna vez ha dedicado demasiado tiempo a depurar código solo para descubrir que una simple prueba había fallado? O, lo que es peor, ¿se ha dado cuenta de que una parte fundamental de su código ni siquiera se había probado? A todos nos ha pasado alguna vez.

Lo difícil es saber dónde es vulnerable tu código. Ahí es donde Codecov puede ayudarte. Te permite descubrir las áreas problemáticas con mayor claridad para que puedas actuar rápidamente y detener los errores antes de que lleguen a la producción.

Las mejores funciones de Codecov

Informes de cobertura completos directamente en las solicitudes de validación, lo que le ayuda a ver rápidamente qué líneas de código de código se han probado.

Detección de pruebas inestables y posibilidad de volver a ejecutar pruebas específicas con un solo clic, lo que facilita la resolución de fallos intermitentes.

Realiza un seguimiento del rendimiento del conjunto de pruebas a lo largo del tiempo, lo que le permite saber qué pruebas deben optimizarse.

Integración completa con las principales herramientas de CI, hosts Git (GitHub, GitLab, Bitbucket) y lenguajes de programación como Python, JavaScript, Ruby y Go.

Seguimiento del tamaño de los paquetes en JavaScript, lo que garantiza que los activos de gran tamaño no se cuelen en la producción sin que se note.

Límites de Codecov

Algunos usuarios elaboran informes de problemas con la integración, especialmente con GitHub OAuth, que requiere más permisos de lo esperado.

Las funciones básicas pueden resultar limitantes para equipos que realizan trabajo con bases de código más pequeñas o proyectos que no requieren un análisis detallado de la cobertura.

Algunas visualizaciones pueden considerarse «elementos superfluos» para equipos más pequeños, dependiendo de la escala del proyecto.

Precios de Codecov

Desarrollador : Gratis, gratuito/a

Equipo : 5 $ al mes por usuario

Pro : 12 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Codecov

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios sobre Codecov?

Esta reseña de G2 nota:

Genera informes de buena calidad y me proporciona resultados detallados sobre la cobertura de código en las pruebas que realizo, lo que me ayuda a optimizar el código también en las áreas no cubiertas por las pruebas.

10. Gcov (la mejor para analizar la cobertura del código en programas C/C++)

a través de Gcov

Los desarrolladores que trabajan con GCC suelen tener dificultades para encontrar herramientas ligeras que ofrezcan una cobertura precisa a nivel de línea para programas C y C++.

Gcov resuelve esto con compatibilidad nativa para GCC, lo que proporciona a los desarrolladores información precisa sobre la frecuencia con la que se ejecuta cada línea de código.

Cuando se combina con gprof, también ayuda a identificar «puntos críticos» de alto cálculo, lo que lo convierte en una opción sólida para ajustar el rendimiento y mejorar la completitud de las pruebas.

Las mejores funciones de Gcov

Proporciona datos de cobertura línea por línea para realizar seguimiento de la frecuencia con la que se ejecuta cada línea de código, lo que ayuda a los desarrolladores a identificar qué partes del código están cubiertas por las pruebas.

Se integra con GCC, lo que la convierte en la opción ideal para los desarrolladores que ya utilizan este compilador para incorporar la cobertura de código en su flujo de trabajo.

Funciona con gprof para proporcionar datos de perfil, lo que ayuda a los desarrolladores a ajustar el rendimiento y centrar el esfuerzo de optimización donde sea necesario.

Ayuda a garantizar la exhaustividad de los conjuntos de pruebas indicando qué partes del código se ejecutan en las pruebas, lo que mejora la calidad del software.

Límites de Gcov

Solo realiza trabajo con código compilado con GCC, por lo que no es compatible con otros compiladores o herramientas de perfil.

Requiere compilar el código sin optimización para garantizar datos de cobertura precisos, lo que puede afectar al rendimiento del perfil.

Solo ofrece compatibilidad con programas C y C++, lo que implica un límite en su uso a estos lenguajes.

Precios de Gcov

Free

Valoraciones y reseñas de Gcov

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

11. Visual Studio Code Código de Cobertura (ideal para desarrolladores .NET que utilizan el ecosistema de Microsoft)

a través de Visual Studio

Cuando se trabaja en .NET o C++, saber qué partes de la aplicación se han probado y cuáles no es fundamental para garantizar la confianza en el lanzamiento. Muchos equipos utilizan herramientas externas para ello, pero si ya está desarrollando en Visual Studio, su herramienta integrada de cobertura de código es la opción más adecuada.

Visual Studio Code Coverage ayuda a los desarrolladores a identificar ramas sin probar, supervisar la eficacia de las pruebas y prevenir regresiones de forma temprana, sin salir del IDE.

La estrecha integración de la herramienta con MSTest y Test Explorer la hace increíblemente práctica para los equipos que trabajan en entornos con un uso intensivo de Microsoft.

Las mejores funciones de Visual Studio Code Coverage

Ejecute la elaboración de informes de cobertura de código a nivel de línea y de bloque utilizando Test Explorer o la línea de comando.

Visualiza las líneas cubiertas y sin cubrir con resaltados codificados por color directamente en el IDE.

Integración sencilla con MSTest, NUnit o xUnit para una visibilidad completa de las pruebas unitarias.

Exporta archivos de cobertura a HTML o XML para (elaboración de) informes y realizar auditorías.

Combínala con Live Unit Testing para vista los resultados en tiempo real mientras escribes código.

Límites de Visual Studio Code Coverage

Disponible solo en la edición Visual Studio Enterprise.

Carece de compatibilidad inmediata con lenguajes que no sean . NET.

Requiere una configuración adicional para integrarse con herramientas de CI/CD como Azure DevOps o GitHub Actions.

Precios de Visual Studio Code Coverage

Estándar de corporación : 499,92 $ al mes por usuario.

Estándar profesional: 99,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Visual Studio Code Coverage

G2 : 4,7/5 (más de 2300 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Visual Studio Code Coverage?

Esta reseña de Capterra recoge:

He disfrutado enormemente utilizando VS Code. Ahora lo uso como mi editor de código principal para el desarrollo web, la programación en Python y ciertos trabajos de ciencia de datos.

12. BullseyeCoverage (la mejor para pruebas C++ basadas en decisiones en sistemas integrados y críticos)

a través de BullseyeCoverage

Incluso después de una ronda completa de pruebas unitarias, los desarrolladores que trabajan en sistemas integrados o software regulado a menudo no pueden responder a la verdadera pregunta: ¿qué rutas lógicas aún no se han probado?

BullseyeCoverage está diseñado específicamente para eso. Va más allá de la cobertura básica de líneas o ramificaciones, ya que ofrece cobertura de condición/decisiones. Desde sistemas aeroespaciales y médicos hasta controles automovilísticos e industriales, BullseyeCoverage ofrece compatibilidad a los equipos con métricas detalladas y múltiples integraciones con herramientas populares.

Las mejores funciones de BullseyeCoverage

Compatibilidad de la cobertura de condiciones/decisiones para proporcionar una mayor fidelidad que la simple cobertura de sentencias o ramificaciones.

Integración perfecta con las principales cadenas de herramientas C++, como Visual Studio, GCC, Clang y entornos integrados.

Ofrece una integración ligera en los procesos de integración continua y los flujos de trabajo de desarrollo locales sin grandes dependencias.

Muestra resúmenes de cobertura línea por línea y a nivel de función para un diagnóstico rápido.

Ofrece una sólida compatibilidad con los estándares C++, incluyendo C++20 y nuevas funciones como la cobertura constexpr.

Límites de BullseyeCoverage

Trabajo solo con proyectos C y C++.

¿Carece de un panel de control visual moderno para la colaboración de todo el equipo?

Requiere una licencia independiente para uso comercial, con una transparencia de precios con límite.

Precios de BullseyeCoverage

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de BullseyeCoverage

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios sobre BullseyeCoverage?

Un usuario dice:

Bullseye es una herramienta muy útil para medir la cobertura de código para C/C++. Solemos recomendarla a nuestros clientes porque funciona muy bien y tiene un precio asequible. Una de sus características más destacadas es que no mide la «cobertura de sentencias», sino que se centra en la «cobertura de decisiones».

13. Coverage. py (la mejor para la cobertura de pruebas unitarias de Python y la elaboración de informes HTML)

Los desarrolladores suelen dar por hecho que ejecutar un conjunto de pruebas significa que el trabajo está terminado, pero ¿qué pasa con las líneas que no has tocado?

Coverage.py ayuda a cerrar esa brecha. Diseñado específicamente para proyectos Python, te muestra exactamente qué se está probando y qué no, hasta el nivel de líneas individuales.

Para los equipos que trabajan en CI/CD, Coverage.py se integra perfectamente en los procesos y hasta ofrece resultados en JSON y XML para herramientas o paneles.

coverage. py mejores funciones

Mide automáticamente tanto la cobertura de líneas como la de rama.

Genera informes HTML limpios que destaquen las líneas omitidas.

Integra con pytest, unittest y nose mediante comandos sencillos.

Realice un seguimiento de la cobertura en subprocesos y múltiples contextos de prueba.

Exporta informes en formatos de texto, XML, LCOV, JSON y SQLite.

Límites de coverage.py

Solo ofrece compatibilidad con Python, no ofrece cobertura multilingüe.

No distingue entre código de prueba y código de aplicación de forma predeterminada, por defecto.

Las macros o la metaprogramación pueden dar lugar a estadísticas de cobertura de líneas engañosas.

coverage. py precios

Free

coverage.py: valoraciones y reseñas

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Aquí tienes otras tres herramientas de cobertura de código y pruebas que se ajustan a las que ya hemos comentado, cada una con ventajas específicas en función del lenguaje, el flujo de trabajo o las necesidades de (elaboración de) informes:

SimpleCov : ofrece una forma sencilla de realizar el seguimiento de la cobertura de código en proyectos Ruby y se integra con marcos de pruebas populares como RSpec y Minitest.

OpenCppCoverage : ofrece un análisis detallado de la cobertura de líneas para proyectos C++ y genera resultados en formatos XML y HTML para una inspección más profunda.

Testwell CTC++ : compatible con C, C++ y objetivos integrados, ofrece compatibilidad completa para todos los niveles de cobertura (instrucción, rama, MC/DC).

Completa tu código faltante con ClickUp.

Ejecutar pruebas es una cosa. Saber qué cubren realmente esas pruebas y cuáles son los resultados de su cobertura es otra cosa. Ahí es donde entran en juego las herramientas de análisis de cobertura de código.

Te muestran lo que se ha probado, lo que falta en tus bloques de código y datos recopilados, y en qué debes centrarte a continuación.

La mayoría de las herramientas te ayudan a medir la cobertura. Pero ClickUp te ayuda a actuar en consecuencia.

En lugar de saltar entre códigos fuente, informes generados, hojas de cálculo y gestores de tareas, puedes asignar revisores, actualizar el estado de control de calidad y vincular la información de cobertura directamente a tu flujo de trabajo de desarrollo, todo ello en una única interfaz.

Si estás cansado de improvisar un proceso que debería haberse integrado desde el principio, ¡regístrate ahora en ClickUp!