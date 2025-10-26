Plantillas gratuitas de tarjetas de batalla para crear estrategias de equipo de ventas competitivas

Has hecho el trabajo, has construido el caso y tu producto es la opción obvia.

Sin embargo, tu cliente potencial cambia de opinión en cuanto ve a un competidor que es un par de dólares más barato. Es el tipo de momento que merece su propio meme (y, sinceramente, lo tiene).

Las tarjetas de batalla son la respuesta rápida y eficaz en este caso.

Con la plantilla de tarjeta de batalla adecuada, tu equipo tendrá una estrategia lista para manejar objeciones, destacar diferenciadores y reconducir las conversaciones sin tener que buscar las palabras adecuadas en el momento.

En esta entrada del blog, compartiremos plantillas gratuitas de tarjetas de batalla de ClickUp, el primer entorno de trabajo de IA convergente para equipo de ventas, para evitar que se le escapen los acuerdos.

Las mejores plantillas de tarjetas de batalla de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con las mejores plantillas de tarjetas de batalla:

Nombre de la plantilla Descargar plantilla Mejores funciones Ideal para Formato visual Plantilla de canal de equipo de ventas de ClickUp Obtenga una plantilla gratis Fases del proceso, indicadores de urgencia, seguimiento de pago Equipos de ventas que realizan el seguimiento de las transacciones y los momentos competitivos Lista y tablero de ClickUp Plantilla CRM de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Preguntas de la tarjeta de batalla, estado de la negociación, correlacionar roles Organizaciones de equipo de ventas que centralizan los datos y la información de los clientes Lista y tablero de ClickUp Plantilla de gestión de cuentas de ClickUp Obtenga la plantilla gratuita Salud del compromiso, detalles de la cuenta, seguimiento del valor Gerentes que supervisan las carteras de clientes y la retención Lista y tablero de ClickUp Plantilla de matriz comparativa de ClickUp Obtenga una plantilla gratis Atributos estandarizados, puntuación visual, campos personalizados Responsables de la toma de decisiones que evalúan proveedores/productos Lista y tabla de ClickUp Plantilla de pizarra para análisis competitivo de ClickUp Obtenga una plantilla gratis Correlacionar de cuadrantes, ejes personalizados, leyenda, rótulos. Equipos de marketing, habilitación y productos. Pizarra de ClickUp Plantilla de matriz de funciones de productos de ClickUp Obtenga una plantilla gratis Comparación de funciones, código de color, seguimiento de nuevos modelos. Equipos de producto que destacan los diferenciadores Lista y tabla de ClickUp Plantilla de comparación de software de ClickUp Obtenga una plantilla gratis Vistas previas visuales, puntos débiles, vistas específicas para cada persona. Líderes que evalúan soluciones de software Lista y tabla de ClickUp Plantilla de tarjeta de batalla de equipo de ventas de HubSpot Descargar esta plantilla. Datos clave, fortalezas/debilidades, últimas noticias. Los representantes necesitan información sobre la competencia de rápida consulta. Hojas de cálculo de Google Plantilla de tarjeta de batalla de equipo de ventas de Gong Descargar esta plantilla. Cómo ganamos, preguntas trampa, prueba social Teams que perfeccionan el manejo de objeciones PDF Plantilla de tarjeta de batalla de equipo de ventas de Figma Descargar esta plantilla. Historias de éxito, preguntas de los clientes personalizados, precios/paquetes Equipo de ventas que destaca los factores diferenciadores Tablero Figma Plantilla de tarjeta de batalla de equipo de ventas SaaS de SmartBug Descargar esta plantilla. Trampas del equipo de ventas, comparaciones de precios, detalles de integración. Empresas SaaS que preparan a sus representantes para mercados saturados Google Slides

¿Qué son las plantillas de tarjetas de batalla?

Una plantilla de tarjeta de batalla es un marco ya preparado que ayuda a los equipos de ventas a organizar la información sobre la competencia y los puntos de discusión en un solo lugar.

Los representantes utilizan tarjetas de batalla de ventas para obtener rápidamente la información adecuada durante una llamada de ventas. Abarcan temas como las fortalezas y debilidades de la competencia, consejos para manejar las objeciones y los diferenciadores de su producto.

🔍 ¿Sabías que...? El nombre «tarjeta de batalla» no es solo por aparentar. Los equipos militares utilizaban tarjetas de referencia rápida para evaluar el tamaño de sus enemigos y planear sus respuestas. Más tarde, los miembros de los equipos de ventas tomaron prestado este formato para superar a sus competidores en las salas de juntas, en lugar de en los campos de batalla.

¿Qué hace que una plantilla de tarjeta de batalla sea buena?

Una plantilla de tarjeta de batalla sólida es precisa, práctica y está diseñada para ser rápida. Las mejores incluyen:

Resumen de la competencia: una visión clara de a quién te enfrentas y cómo están en la posición.

Fortalezas y debilidades: puntos claros que muestran en qué aspectos destacan los competidores y en cuáles se quedan cortos.

Tu ventaja: comparaciones paralelas que destacan exactamente cómo tu producto ofrece más valor.

Argumentos para rebatir objetos: respuestas breves y listas para usar para las objeciones que los representantes escuchan con más frecuencia.

Pruebas en mano: estadísticas rápidas, clientes ganados o fragmentos de casos que añaden credibilidad al instante.

Diseño limpio: un diseño que permite escanear la información en segundos un diseño que permite escanear la información en segundos mejora la productividad del equipo de ventas

Siempre actualizado: información reciente para que los representantes no se basen en argumentos obsoletos que ya no se sostienen.

11 plantillas de tarjetas de batalla

Las tarjetas de batalla funcionan mejor cuando son fáciles de crear, actualizar y compartir. ClickUp para equipos de ventas lo hace posible.

Con las plantillas de ClickUp, puedes mantener las comparativas competitivas en un solo lugar, listas para usar cuando tu equipo las necesite. Los representantes pueden abrirlas en segundos durante una llamada, los gerentes pueden actualizarlas a medida que cambian los detalles de la competencia y todos se mantienen alineados sobre cómo manejar las objeciones y destacar los diferenciadores clave.

Aquí tienes 11 plantillas de tarjetas de batalla gratuitas que puedes incorporar directamente a tu conjunto de herramientas tecnológicas de equipo de ventas.

1. Plantilla de canal de equipo de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Supere a sus rivales optimizando cada fase de equipo de ventas con la plantilla de canalización de equipo de ventas de ClickUp

La plantilla de canal de ventas de ClickUp ofrece a su equipo una vista clara, fase por fase, de las oportunidades de los clientes para comparar, priorizar y actuar con decisión. Cada fila contiene los datos esenciales (datos de contacto, valor de la oportunidad, tipo de plan, fecha de cierre, tipo de pago y estado del pago), de modo que los datos financieros y competitivos permanecen en un solo lugar.

🌟 Por eso te gustará:

Posicione los acuerdos en fases del proceso, como Renovado , Requiere atención y En desarrollo , para obtener una claridad competitiva instantánea

Realice un seguimiento de los tipos y estados de pago para identificar las cuentas financieramente seguras frente a las vulnerables dentro de la plantilla del plan de ventas

Utiliza marcadores de urgencia (Urgente, Alta, Normal) para decidir dónde debe competir más intensamente tu equipo

📌 Ideal para: equipos que realizan seguimiento de las operaciones en cada fase del embudo de ventas y detectan los momentos competitivos en los que los representantes deben actuar con rapidez para mantener el impulso.

🚀 La ventaja de ClickUp: Los equipos de ventas suelen manejar notas sobre la competencia procedentes de llamadas, reseñas dispersas y conversaciones en redes sociales. ClickUp Brain condensa esa información relevante en conclusiones claras y muestra al instante los datos más relevantes. Proporcione a los representantes del equipo de ventas información relevante utilizando ClickUp Brain para crear tarjetas de batalla más precisas e inteligentes En cuestión de segundos, la herramienta de análisis de la competencia con IA genera un resumen fácil de entender que puedes incorporar directamente a tus tarjetas de batalla. Cuando un representante abre el documento durante una llamada en directo, ve las objeciones de la competencia, las respuestas recomendadas y las pruebas que las respaldan, todo ello organizado en un solo lugar. prueba esta indicación: *Resumir las menciones de la competencia en las llamadas de descubrimiento y lista las tres objeciones que sus representantes repiten con más frecuencia, con ejemplos que las respalden. Más información sobre el uso de la IA para el equipo de ventas aquí:

2. Plantilla CRM de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Centralice los datos y las interacciones de los clientes para ofrecer experiencias personalizadas con la plantilla CRM de ClickUp

La plantilla CRM de ClickUp ofrece una forma estructurada de gestionar todo el ciclo de vida del cliente. Los clientes potenciales, los acuerdos, las cuentas y los contactos se organizan en fases claras, lo que facilita ver en qué punto se encuentra cada oportunidad y quién toma las decisiones.

Cada registro incluye detalles fundamentales como información de contacto, valor del acuerdo, probabilidad, ciclo de facturación y nivel de cuenta, por lo que la información sobre la competencia y las relaciones nunca se dispersa entre las herramientas de productividad de ventas.

🌟 Por qué te gustará:

Califica a los clientes potenciales con preguntas y marcos de batalla integrados (como BANT) para garantizar que todos los representantes recopilen la misma información competitiva

Realice un seguimiento de los acuerdos según su estado ( En curso , En riesgo , Bloque ) y compare columnas como la fase, el descuento, la probabilidad y el valor de previsión para evaluar las oportunidades

Correlaciona contactos a roles, como usuario, influencer, responsable de la toma de decisiones o defensor , para que los equipos sepan a quién establecer como objetivo en una campaña competitiva

Clientes potenciales, Ofertas, Cuentas y Contactos para ver la competencia sin Cambia entre las vistaspara ver la competencia sin cambiar de contexto

📌 Ideal para: Equipos de ventas que centralizan las interacciones con los clientes para crear una única fuente de información veraz y preparar a los representantes con respuestas personalizadas durante las conversaciones de alto riesgo.

📖 Lea también: Las mejores plataformas de habilitación de equipo de ventas para cerrar acuerdos

3. Plantilla de gestión de cuentas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Optimice la supervisión de cuentas para ofrecer un servicio excepcional con la plantilla de gestión de cuentas de ClickUp

La plantilla de gestión de cuentas de ClickUp te permite supervisar las cuentas de los clientes y las oportunidades en un solo lugar. Las cuentas se organizan en fases, como Renovadas, Requieren atención y En desarrollo, lo que facilita separar a los clientes con seguridad de los que están en riesgo y los que requieren más compromiso.

🌟 Por eso te gustará:

Supervise el estado de la interacción con rótulos como Activo, En riesgo o Inactivo para centrar el esfuerzo donde más importa

Guarda los datos de las cuentas (contacto, correo electrónico, tipo de plan) en un solo lugar para poder consultarlos rápidamente y realizar un seguimiento más rápido de los clientes

Personaliza las columnas para realizar seguimiento de datos como la última fecha de contacto y calcula el valor por nivel de cuenta

📌 Ideal para: Gerentes que supervisan carteras de clientes y necesitan reforzar los esfuerzos de retención, señalar las cuentas en riesgo y contrarrestar rápidamente las ofertas de la competencia.

Un usuario de ClickUp hace uso compartido:

*El cambio a ClickUp para todos los equipos ha proporcionado un hub centralizado para que todos nuestros equipos y usuarios puedan existir y organizar su propio trabajo, al tiempo que realizan un seguimiento de los proyectos de otros equipos. El conjunto de funciones y herramientas que ofrece ClickUp es ideal para que los equipos de atención al cliente, equipo de ventas y desarrollo gestionen de forma eficiente y eficaz nuestros proyectos en toda la empresa

*El cambio a ClickUp para todos los equipos ha proporcionado un hub centralizado para que todos nuestros equipos y usuarios puedan existir y organizar su propio trabajo, al tiempo que realizan un seguimiento de los proyectos de otros equipos. El conjunto de funciones y herramientas que ofrece ClickUp es ideal para que los equipos de atención al cliente, equipo de ventas y desarrollo gestionen de forma eficiente y eficaz nuestros proyectos en toda la empresa

4. Plantilla de matriz comparativa de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Evalúa las ventajas competitivas cara a cara con la plantilla de matriz comparativa de ClickUp

La plantilla de matriz comparativa de ClickUp ofrece una forma estructurada de comparar varias opciones simultáneamente. Los elementos se organizan en fases, como «Para revisar», «en curso», «Aceptado» y «No aceptado», lo que facilita reducir las opciones y realizar un seguimiento del progreso de la evaluación.

Cada entrada incluye la ubicación, el número de contacto, el sitio web y criterios de valoración como el ambiente, el menú, el servicio al cliente, el precio y la proximidad, para que las comparaciones sean coherentes y fáciles de consultar.

🌟 Por eso te gustará:

Compara las opciones según atributos estandarizados (por ejemplo, ambiente, servicio, precio) para detectar rápidamente los puntos fuertes y débiles

Adjunte detalles de compatibilidad, como enlaces a sitios web, fotos o notas, para poder consultarlos rápidamente durante la toma de decisiones

Utiliza indicadores visuales (valoraciones con emojis o iconos) para que la puntuación sea intuitiva y se comprenda al instante en la gestión de proyectos de equipo de ventas

Personaliza los atributos de forma personalizada para que se ajusten a tus necesidades de evaluación, ya sea para proveedores, productos, servicios o socios

📌 Ideal para: Responsables de la toma de decisiones que evalúan múltiples proveedores o productos y proporcionan a los equipos de ventas comparaciones estructuradas en las que pueden basarse en las conversaciones con los compradores.

🧠 Dato curioso: Gartner descubrió que los representantes del equipo de ventas ignoran las tarjetas de batalla que son demasiado largas, tecnológicas o abstractas. Quieren tarjetas concisas y prácticas. Las tarjetas de batalla que son breves y claras hacen que los representantes se sientan más seguros al enfrentarse a la competencia.

5. Plantilla de pizarra para análisis competitivo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Analice las fortalezas y debilidades de la competencia con la plantilla de pizarra de análisis competitivo de ClickUp

La plantilla de pizarra de análisis competitivo de ClickUp evalúa a los competidores mediante el proceso de correlacionar su presencia en el mercado y la satisfacción de los clientes. El diseño en cuadrantes divide a las empresas en líderes, contendientes, empresas de alto rendimiento y actores nicho, lo que facilita la comparación de sus fortalezas y debilidades de un solo vistazo.

Además, la posición de cada competidor se basa en criterios claros, por lo que puede posicionar su propia oferta con precisión en la plantilla de análisis de la competencia.

🌟 Por eso te gustará:

Añada los nombres de la competencia, los detalles de los productos o rótulos personalizados directamente en la cuadrícula para realizar un seguimiento estructurado

Utilice la leyenda integrada para interpretar rápidamente la posición de los productos en relación con los demás

Personaliza los ejes o categorías para centrarte en las métricas más importantes para tu estrategia de marketing de productos

📌 Ideal para: Responsables de marketing y capacitación que correlacionan a los actores del mercado para dotar a los representantes de una posición más precisa y argumentos de venta listos para usar.

📮 Información de ClickUp: El 32 % de los lectores de nuestro blog sigue creyendo que un calendario lleno es sinónimo de productividad, y el 21 % equipara las largas jornadas de trabajo con el compromiso. Pero llenar tu día de reuniones y tareas solo te acerca un paso más al agotamiento. Los agentes de piloto automático de ClickUp cambian las reglas del juego al responder automáticamente a preguntas rutinarias, clasificar solicitudes y gestionar flujos de trabajo personalizados basados en su contexto de trabajo único. Con los agentes de piloto automático trabajando silenciosamente en segundo plano, su agenda se mantiene equilibrada, sus prioridades claras y su productividad finalmente se vuelve sostenible. Responda a preguntas repetitivas en los canales de chat de ClickUp, automatice la elaboración de informes diarios y semanales, clasifique y asigne mensajes, añada recordatorios y mucho más con ClickUp Autopilot Agents

6. Plantilla de matriz de funciones de productos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Destaca las funciones únicas de tu producto para diferenciarte de la competencia con la plantilla de matriz de funciones de productos de ClickUp

Puede utilizar la plantilla de matriz de funciones de productos de ClickUp para comparar modelos de productos en función de sus funciones únicas. Los productos se agrupan en categorías como Nuevos modelos, Características de hardware y Características de software, lo que facilita el desglose de las funciones y ventajas clave por tipo.

🌟 Por eso te gustará:

tipo de CPU , RAM , ROM , duración de la batería ) Destaca en qué aspectos un modelo supera a otro con los campos personalizados estandarizados de ClickUp

Realice un seguimiento de las entradas de nuevos productos en una categoría específica para evaluarlos en comparación con los puntos de referencia existentes

Interprete las diferencias técnicas (por ejemplo, tamaño de la RAM, resolución de la pantalla) de un vistazo con campos codificados por color

📌 Ideal para: Equipos centrados en el producto que destacan los diferenciadores en un formato claro que facilita a los vendedores convertir las fortalezas técnicas en argumentos ganadores.

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Doc para mejorar la información sobre la competencia con formato de texto enriquecido. Añada resaltados en negrita a las refutaciones clave, utilice tablas para realizar comparaciones paralelas o inserte cuadros de llamada para destacar los puntos clave. Gracias a la edición colaborativa en tiempo real, los gerentes y los representantes pueden perfeccionar el contenido juntos en tiempo real, de modo que las tarjetas de batalla nunca parezcan obsoletas o estáticas. Mantén todas las objeciones, contraargumentos y actualizaciones de la competencia perfectamente organizados en ClickUp Doc para cerrar acuerdos Este flujo de trabajo utiliza IA para la documentación con el fin de crear un recurso vivo que esté actualizado y permita a su equipo responder con confianza en todo momento.

7. Plantilla de comparación de software de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Evalúa el software para tu objetivo con la plantilla de comparación de software de ClickUp

La plantilla de comparación de software de ClickUp te ayuda a comparar opciones de software utilizando campos de evaluación coherentes. Los productos se organizan en grupos como Nuevo, Disponible y No disponible. Esto facilita ver qué soluciones están listas para implementarse, cuáles se están considerando y cuáles están descartadas.

Todas las filas incluyen datos específicos, como la valoración de los clientes, el precio base, las ventas, el creador, el software de diseño, la vista previa y las funciones clave, para que los equipos puedan evaluar rápidamente las herramientas de la competencia.

🌟 Por eso te gustará:

Previsualiza las imágenes del producto directamente en la plantilla de la tarjeta de batalla de ventas para echar un vistazo rápido a la calidad del diseño

Utiliza los puntos débiles y las valoraciones de los clientes para validar el rendimiento en todos los ámbitos

Personaliza los Campos personalizados para que se ajusten a tus necesidades de evaluación, como asistencia, seguridad y escalabilidad

📌 Ideal para: Líderes que evalúan diferentes soluciones de software y proporcionan a sus equipos información basada en datos que respalda las conversaciones competitivas.

💡 Consejo profesional: Crea enfoques específicos para cada persona. La misma comparación con la competencia no tendrá el mismo impacto en un director técnico que en un responsable de compras. Superpone vistas o pestañas para que los representantes puedan cambiar el discurso en función de quién esté presente.

8. Plantilla de tarjeta de batalla de equipo de ventas de HubSpot

a través de HubSpot

Esta plantilla de tarjeta de batalla organiza la información sobre la competencia en una hoja de referencia rápida para los equipos de ventas. Incluye secciones para respuestas sobre «Cómo ganamos», actualizaciones sobre la competencia y casos prácticos o referencias de clientes, para que los equipos siempre tengan preparados los argumentos de venta.

🌟 Por qué te gustará:

Captura datos básicos (ubicación, empleados, ingresos, clientes) para obtener rápidamente información general

Lista las fortalezas y debilidades de competidores específicos en viñetas para facilitar su lectura

Mantén una sección para actualizaciones o menciones en las noticias para que los equipos se mantengan al día de los movimientos de la competencia

📌 Ideal para: Representantes que desean tener a su alcance información sobre la competencia de rápida consulta para gestionar las objeciones durante el ciclo de ventas.

9. Plantilla de tarjeta de batalla de equipo de ventas de Gong

a través de Gong

La plantilla de tarjeta de batalla de Gong sirve como arsenal estratégico para acuerdos competitivos. Está diseñada para comparar funciones, perfeccionar su seguimiento y proporcionar a los representantes frases listas para usar que hagan que los clientes potenciales pasen de preguntar «¿En qué se diferencian?» a «¿Dónde tengo que firmar?»

🌟 Por eso te gustará:

Desarrolla respuestas de Cómo ganamos que destaquen las ventajas, las pruebas y la relevancia

Plante preguntas capciosas que guíen a los compradores hacia el reconocimiento de las debilidades de la competencia

Reúne y organiza pruebas, como pruebas sociales, para respaldar tus afirmaciones

📌 Ideal para: Equipos que desean perfeccionar sus habilidades para manejar objeciones con respuestas estructuradas y preguntas estratégicas que inclinan la conversación a su favor.

💡 Consejo profesional: Incluya rumores sobre la hoja de ruta de la competencia cuando sea apropiado. Una nota sutil como «Se rumorea que la competencia X va a retirar este producto» ayuda a los representantes a enmarcar la incertidumbre en la mente del comprador.

10. Plantilla de tarjeta de batalla de equipo de ventas de Figma

a través de Figma

La plantilla de tarjetas de batalla de Figma proporciona a los equipos de ventas contenido de referencia rápida para la habilitación de ventas con información competitiva durante las conversaciones en directo. Organiza la información sobre la competencia, simplifica el manejo de objeciones, destaca los diferenciadores y guía a los clientes potenciales hacia sus puntos fuertes.

🌟 Por eso te gustará:

Recopila historias de éxito de acuerdos anteriores para dar confianza a los representantes y ejemplos reales a la hora de posicionarte

Plantee preguntas a los clientes que revelen las debilidades de la competencia y redirija la atención hacia sus ventajas

Proveedor de una vista rápida de los precios y los paquetes para preparar a los representantes de ventas ante posibles objeciones basadas en los costes

📌 Ideal para: Equipo de ventas centrado en mejorar la orientación al cliente, destacando los factores diferenciadores y orientando las conversaciones hacia las fortalezas únicas.

💟 Bonificación: Brain MAX es tu compañero de escritorio con tecnología de IA, diseñado específicamente para potenciar los equipos de ventas. Gracias a su profunda integración con tu CRM, correos electrónicos, calendarios y documentos de ventas, Brain MAX siempre tiene el contexto completo de tu cartera de clientes, acuerdos y comunicaciones con los clientes. Solo tienes que decir o escribir tus actualizaciones, y Brain MAX capturará al instante las notas, programará los seguimientos y extraerá la información relevante del cliente, sin necesidad de buscar en herramientas dispersas. Detecta de forma proactiva nuevas oportunidades, señala los riesgos y sugiere los siguientes pasos, lo que ayuda a tu equipo a ahorrar tiempo y cerrar acuerdos más rápidamente. Con automatización inteligente, conversión de voz a texto e información en tiempo real, Brain MAX mantiene tu flujo de trabajo de ventas organizado, viable y siempre un paso por delante.

11. Plantilla de tarjeta de batalla de equipo de ventas SaaS de SmartBug

a través de SmartBug

La plantilla de tarjetas de batalla del equipo de ventas SaaS de SmartBug consolida los datos de la competencia, las objeciones, la información sobre precios y las integraciones. Garantiza que todo esté alineado con los puntos débiles de tus clientes potenciales, para que los representantes de ventas acudan a las conversaciones bien preparados, sin tener que hacer conjeturas.

🌟 Por eso te gustará:

Utiliza preguntas «trampa» y desencadenantes de objeciones para preparar a los representantes del equipo de ventas ante las respuestas negativas de los clientes potenciales

Compara los precios de la competencia con el coste de no comprarte a ti para crear urgencia

Recopile información sobre la integración de la competencia para ayudar a los representantes a comparar los ecosistemas de funciones y obtener puntos extra

📌 Ideal para: Empresas SaaS que compiten en mercados saturados y preparan a sus representantes con comparativas de precios y desencadenantes para objeciones.

💡 Consejo profesional: Realiza pruebas A/B con los mensajes que incluyes en las tarjetas. Por ejemplo, prueba dos ángulos de posición diferente frente a un competidor y haz un seguimiento para ver cuál te reporta más ventas.

Aumenta tus posibilidades de éxito con ClickUp

Cada llamada del equipo de ventas se parece a una partida de póquer.

Sus competidores hacen bluff, sus clientes potenciales sopesan sus tarjetas y el jugador mejor preparado se lleva el bote. Las tarjetas de batalla mantienen su mano fuerte y sus respuestas más agudas que la siguiente jugada.

ClickUp te ofrece todo lo que necesitas: plantillas de tarjetas de batalla personalizables, actualizaciones en tiempo real y una forma sencilla de armar a tu equipo sin ralentizarlo. Los acuerdos siguen su curso y tus representantes nunca se rinden ante la presión.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp! ✅

Preguntas frecuentes

Una tarjeta de batalla es un recurso conciso y estratégico que utilizan los equipos de ventas para acceder rápidamente a información esencial sobre productos, competidores y posición en el mercado. Ayuda a los representantes de ventas a responder eficazmente a las preguntas de los clientes, gestionar las objeciones y diferenciar sus ofertas durante la conversación de ventas.

Para crear una tarjeta, empieza por recopilar información clave sobre tu producto, sus funciones y sus competidores. Organiza estos datos en secciones claras, como ventajas del producto, comparaciones con la competencia, gestión de objeciones y mensajes clave. Utiliza viñetas o párrafos cortos para mayor claridad y asegúrate de que el contenido se adapte a las necesidades específicas de tu equipo de ventas.

Para redactar una tarjeta de batalla, hay que centrarse en información práctica y útil que los comerciales puedan utilizar en tiempo real. Utilice un lenguaje claro y conciso, destaque los puntos más importantes y estructure el contenido de forma que sea fácil de leer rápidamente. Incluya consejos para superar objeciones, diferenciadores competitivos y datos de referencia rápida.

Una tarjeta de batalla de ventas suele ser un documento de una página o una tarjeta digital con secciones claramente definidas, a menudo con tablas, viñetas o recuadros resaltados. Está organizada visualmente para una rápida consulta, lo que permite a los representantes de ventas encontrar información sobre las funciones del producto, comparaciones con la competencia y cómo manejar las objeciones de un vistazo.