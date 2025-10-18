Plantillas gratuitas de acuerdos de fundadores para cofundadores de startups

Navegar por las primeras fases de una startup puede ser emocionante y desafiante a la vez.

Uno de los pasos más importantes, pero a menudo pasado por alto, para los cofundadores es establecer un acuerdo de fundadores claro y legalmente válido.

Sin uno, incluso las empresas más prometedoras pueden encontrar obstáculos a la hora de definir rols, gestionar la propiedad intelectual o tomar decisiones cotidianas.

Pero lo bueno es que no tienes que redactar uno desde cero. Hay un montón de plantillas gratis de acuerdos de fundadores que cubren lo esencial. En este blog, te ayudaremos a encontrar la plantilla de acuerdo de fundadores adecuada para proteger tu sociedad y que todo vaya sobre ruedas en tu organización.

10 plantillas de acuerdos de fundadores de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con las mejores plantillas de acuerdos de fundadores:

*¿Qué son las plantillas de acuerdos de fundadores?

Las plantillas de acuerdos de fundadores son documentos prediseñados para ayudar a los cofundadores de startups a definir sus rols, responsabilidades y propiedad en una nueva empresa. Te ayudan a establecer expectativas claras desde el principio y a reducir el riesgo de conflictos a medida que la empresa crece.

Un acuerdo de fundadores suele abarcar áreas clave, como la distribución de participaciones, la propiedad intelectual, los procesos de toma de decisiones y la resolución de disputas. A menudo también incluye un calendario de adquisición de derechos para describir cómo los cofundadores obtienen sus participaciones a lo largo del tiempo.

Además, el acuerdo puede definir las contribuciones de cada fundador, los procesos de toma de decisiones, la confidencialidad, los derechos de propiedad intelectual y los procedimientos para los cambios en el equipo.

🔍 ¿Sabías que...? Una investigación del profesor Noam Wasserman de la Harvard Business School, autor de The Founder’s Dilemma, revela que un sorprendente 65 % de las startups fracasan debido a conflictos entre los fundadores. ¡Contar con un acuerdo de fundadores claro desde el primer día puede salvar a tu empresa de este contratiempo!

*¿Qué hace que una plantilla de acuerdo de fundadores sea buena?

Dado que los fundadores representan a la empresa en las decisiones clave, la plantilla del acuerdo de fundadores es el título perfecto para un recurso que ayuda a establecer expectativas claras desde el principio.

A continuación, le indicamos cinco características clave que debe tener en cuenta al elegir una plantilla de acuerdo de fundadores:

Estructura de propiedad clara: asegúrate de que la plantilla define el porcentaje de propiedad de cada cofundador, incluidas las acciones del fundador, las acciones no consolidadas y los intereses totalmente consolidados

Cláusulas exhaustivas: Busque secciones que cubran los derechos de propiedad intelectual, la confidencialidad y la protección de los secretos comerciales para garantizar la seguridad de los activos de la empresa

Procesos de toma de decisiones: La plantilla debe describir cómo se tomarán las decisiones clave y las decisiones cotidianas, incluyendo cuándo se requiere el consentimiento mutuo por escrito

Remuneración y adquisición de derechos: Seleccione un diseño que describa claramente las condiciones de remuneración, los servicios prestados y el calendario de adquisición de derechos para evitar disputas futuras

Validez legal: La plantilla debe incluir una cláusula que indique que representa el acuerdo completo entre las partes, firmado por escrito y legalmente vinculante en una jurisdicción competente

Plantillas de acuerdos de fundadores

🔍 ¿Sabías que...? En los últimos años, las disputas sobre la participación en el capital social de las empresas han aumentado significativamente, especialmente en el sector del capital privado. Factores como el aumento de la actividad comercial, la competencia y los nuevos retos en torno a los criterios ESG y la IA han hecho que una estructura de propiedad clara sea más importante que nunca.

Para los cofundadores de una startup, evitar estas disputas comienza por contar con una plantilla sólida de acuerdo de fundadores. A continuación se presentan las mejores plantillas de acuerdos de fundadores, diseñadas para ayudarte a establecer una estructura de propiedad justa y proteger la propiedad intelectual desde el principio.

1. Plantilla de acuerdo de asociación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Crea un acuerdo de asociación legalmente vinculante con la plantilla de acuerdo de asociación de ClickUp

La plantilla de acuerdo de asociación de ClickUp facilita a los principiantes la definición de responsabilidades y contribuciones financieras. Te ayuda a empezar rápidamente cuando estás formulando una sociedad de capital o una alianza estratégica.

Esta plantilla lista para usar describe los términos de la asociación, incluidas las obligaciones de cada parte y los acuerdos de uso compartido de ganancias y pérdidas. También cubre las contribuciones financieras, la resolución de disputas y la toma de decisiones diaria. Puede personalizarla para que se adapte a sus necesidades específicas y crear una estructura de propiedad sólida para su organización.

Por qué te encantará:

Mantén el orden realizando un seguimiento de las tareas y los detalles de la asociación en un único lugar

Minimiza los conflictos con condiciones claras para el reparto de beneficios y la toma de decisiones

Mantén a todos alineados con un enfoque estructurado de los rol y responsabilidades

🔑 Ideal para: Nuevas startups y pequeñas empresas que formulan asociaciones o alianzas estratégicas.

Esto es lo que Marc Bonney, director de Compromiso e Innovación Empresarial de LiveBetter Community Services, opina sobre ClickUp:

Ahora contamos con equipos separados por función y ubicaciones geográficas que trabajan en tareas sincronizadas. Así, el equipo de Asociaciones y el equipo de Comunicaciones tienen espacios separados en ClickUp, pero comparten tareas, lo cual es fundamental para alinear el esfuerzo con los resultados del proyecto.

💡Consejo profesional: Añade campos personalizados a las tareas de ClickUp para especificar roles (por ejemplo, «socio principal», «revisor financiero», «contacto legal») o clasificar responsabilidades, lo que facilita filtrar y revisar quién hace qué.

2. Plantilla de acuerdo de asociación 50/50 de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Crea una sociedad equilibrada en cuestión de minutos con la plantilla de acuerdo de sociedad 50/50 de ClickUp

La plantilla de acuerdo de asociación 50/50 de ClickUp está diseñada para formalizar tu empresa conjunta, proteger los intereses de ambas partes y mantener un saldo positivo en la cuenta de capital. Te permite esbozar fácilmente las responsabilidades y obligaciones de cada socio.

Esta plantilla cubre áreas esenciales como los procesos de toma de decisiones, las contribuciones financieras proporcionales y las participaciones específicas en la propiedad. Ayuda a crear una cultura de colaboración entre todos los socios, al tiempo que minimiza los conflictos y fomenta la confianza mutua.

Por qué te encantará:

Mantén todo organizado con los Campos personalizados para gestionar los detalles de la asociación

Utiliza ClickUp Documento para configurar y almacenar los términos de la asociación de manera eficiente

Desarrolle una estructura clara para las contribuciones financieras y la toma de decisiones

🔑 Ideal para: Socios que desean establecer una estructura de propiedad al 50 % con rolos y responsabilidades claras.

👋🏾 ¡Pide ayuda a ClickUp Brain para redactar un contrato o una propuesta de empresa desde cero!

Crea contenido fácilmente con ClickUp Brain, con acceso a múltiples LLM dentro de la misma plataforma

➡️ Más información: Plantillas gratuitas de acuerdos de colaboración en Word y ClickUp

3. Plantilla de acuerdo operativo 50/50 LLC de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Equilibra la propiedad y las responsabilidades con la plantilla de acuerdo operativo 50/50 LLC de ClickUp

Divida el negocio, no el drama. Una sociedad limitada al 50 % otorga a ambos miembros el mismo poder, pero sin un acuerdo claro, las cosas pueden complicarse rápidamente. Utilice la plantilla de acuerdo operativo para sociedades limitadas al 50 % de ClickUp.

Te guía en la creación de un documento legalmente vinculante que establece expectativas claras para los miembros, protege tu inversión y describe métodos de resolución de conflictos. Además, la plantilla aborda la admisión y expulsión de miembros, lo que garantiza que tu empresa esté bien preparada para crecer con una estructura de propiedad sólida.

Por qué te encantará:

Define el uso compartido de ganancias y pérdidas de forma justa entre socios iguales

Visualiza fácilmente el estado del acuerdo con la vista Tablero de ClickUp

Gestiona el flujo de trabajo de forma eficiente utilizando reacciones a los comentarios y subtareas anidadas

🔑 Ideal para: Socios con participación igualitaria que forman una sociedad de responsabilidad limitada y desean directrices claras sobre la gestión y la propiedad.

💡 Consejo profesional: Discute siempre los derechos de propiedad por adelantado para evitar disputas. En los tribunales, demostrar quién era el propietario de las ideas puede resultar complicado si el propietario o la persona implicada no lo ha dejado claro.

4. Plantilla de carta de acuerdo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Acuerdos comerciales claros y concisos con la plantilla de carta de acuerdo de ClickUp

La plantilla de carta de acuerdo de ClickUp facilita la creación de una carta de acuerdo clara que todos los involucrados puedan entender. Cubre los detalles del proyecto, los costos asociados y las obligaciones de cada parte.

Además, esta plantilla simplifica el proceso de acuerdo al proporcionar secciones personalizables para cronogramas, entregables y firmas. El formato fácil de usar permite adaptar el documento de forma rápida y sencilla a cualquier proyecto o asociación.

Por qué te encantará:

Mantén los acuerdos sencillos y fáciles de seguir

Ahorre tiempo utilizando un formato de carta ya preparado

Realice un seguimiento del progreso con ClickUp Milestones mientras revisa el acuerdo

🔑 Ideal para: Startups y emprendedores que necesitan acuerdos rápidos y claros para proyectos o asociaciones.

5. Plantilla de acuerdo de trabajo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Define claramente los rols y expectativas del equipo con la plantilla de acuerdo de trabajo de ClickUp

Los acuerdos de equipo ayudan a que los proyectos se desarrollen sin problemas, ya que establecen expectativas y responsabilidades claras. La plantilla de acuerdo de trabajo de ClickUp guía a tu equipo en la definición de su misión, rol y valores compartidos, lo que garantiza que todos los que trabajan juntos se mantengan alineados y responsables.

Además, esta plantilla aclara los rols y responsabilidades para ayudarte a optimizar los recursos. Esto te dará una idea clara de las fortalezas, los estilos de trabajo y las contribuciones de cada miembro a los objetivos comunes.

Por qué te encantará:

Define la misión y el propósito de tu equipo para mantener a todos motivados

Visualice el progreso y realice ajustes rápidos con opciones de diseño flexibles

Crea y asigna tareas con plazos para que los proyectos avancen sin problemas

🔑 Ideal para: equipos de startups o empresas en fase inicial que necesitan acuerdos claros sobre las responsabilidades y las aspiraciones del equipo.

➡️ Más información: Plantillas y acuerdos contractuales empresariales sencillos y gratuitos

6. Plantilla de acuerdo para contratistas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantén tu empresa y tus contratistas alineados con la plantilla de acuerdo para contratistas de ClickUp

A la hora de contratar a proveedores externos, un acuerdo detallado es clave para proteger tanto a tu empresa como al proveedor. La plantilla de acuerdo con proveedores de ClickUp te ayuda a definir las responsabilidades del trabajo, los plazos, las condiciones de pago, etc., sin complicaciones.

Como plantilla de contrato lista para usar, cubre todos los aspectos clave del trabajo de subcontratación, incluyendo el alcance del trabajo, los cronogramas y los resultados, para que ambas partes tengan claras las expectativas. También le ayuda a establecer condiciones de valor de mercado justas para alinear a sus contratistas con las metas de su empresa.

Por qué te encantará:

Realice un seguimiento de cada detalle con campos personalizados, como casillas de selección, para evitar que se pase por alto algún elemento

Automatiza los recordatorios y las actualizaciones para mantener los proyectos dentro del plazo previsto

Envía los acuerdos para su firma directamente a través de integraciones de correo electrónico

🔑 Ideal para: Pequeñas y medianas empresas que gestionan trabajadores autónomos o contratados en proyectos con plazos ajustados.

➡️ Más información: Tipos de contratos y cómo gestionarlos de forma eficiente

7. Plantilla de gestión de contratistas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantén tus contratos organizados y actualizados con la plantilla de gestión de contratistas de ClickUp

¿Le cuesta gestionar los contratos? Pruebe la plantilla de gestión de contratistas de ClickUp para organizar todo el proceso, desde la redacción y el almacenamiento de contratos hasta el seguimiento de plazos y renovaciones.

Esta plantilla, fácil de usar para principiantes, facilita la gestión de las partes interesadas y el establecimiento de recordatorios de renovación. Perfecciona el proceso de gestión de contratos y mantiene tu empresa en conformidad con la normativa y las relaciones con los contratistas sólidas.

Por qué te encantará:

Realice un seguimiento del estado de los contratos con etiquetas personalizadas como «Aceptado», «En redacción» y «En revisión»

Utilice la vista de diagrama de Gantt para visualizar los cronogramas del contrato

Organiza los contratos con tablas para que los registros sean fácilmente accesibles

🔑 Ideal para: Empresas que gestionan múltiples acuerdos con contratistas que requieren un seguimiento claro y renovaciones puntuales.

📮 ClickUp Insight: Solo el 12 % de las personas utilizan diarios físicos para hacer un seguimiento de sus metas, y un sorprendente 38 % no hace ningún seguimiento. Pero, ¿y si pudieras hacer un seguimiento de tus metas con mayor precisión y facilidad? Entra en ClickUp, donde la estructura de un planificador se une al poder de la automatización. Desde establecer tareas y plazos hasta realizar un seguimiento del progreso con paneles visuales, ClickUp te ayuda a mantenerte organizado y centrado. Con recordatorios basados en IA y flujos de trabajo automatizados, nunca volverás a perderte un hito. A continuación te explicamos cómo puedes ejecutar con precisión utilizando ClickUp: 💫 Resultados reales: los usuarios de ClickUp informan de un aumento del doble en la productividad

8. Plantilla de carta de rescisión de contrato de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Cierre los contratos sin problemas con la plantilla de carta de rescisión de contrato de ClickUp

La plantilla de carta de rescisión de contrato de ClickUp facilita la redacción de una carta de rescisión profesional y directa que describe la decisión y aborda todos los detalles necesarios.

Esta plantilla de carta te ayuda a definir los términos de cancelación, abordar las inquietudes de ambas partes y gestionar cualquier obligación financiera o legal relacionada con la rescisión. También ayuda a facilitar las conversaciones difíciles y garantiza un registro documental claro para futuras consultas.

Por qué te encantará:

Ofrece cláusulas legales listas para usar para cualquier caso de rescisión

Lista de control integrada para describir claramente las obligaciones pendientes y los siguientes pasos

Registra automáticamente cada carta para un mantenimiento con seguridad de los registros

🔑 Ideal para: cualquier empresa que necesite una forma sencilla y conforme a la ley de formalizar la rescisión de un contrato.

➡️ Más información: Software de flujo de trabajo legal para mantener organizados los bufetes de abogados

9. Plantilla de acuerdo de fundadores de Template. Net

A la hora de crear una empresa, la simplicidad puede ser clave.

La plantilla de acuerdo de fundadores de Template.net es una opción ideal para acuerdos sencillos. Es perfecta para cofundadores que desean formalizar su relación comercial sin verse abrumados por la jerga legal.

Esta plantilla sencilla y lista para usar es una página de portada totalmente editable que te permite añadir tu logotipo y los datos de tu empresa. La plantilla cubre aspectos esenciales como el alcance del trabajo, la remuneración, la confidencialidad y la responsabilidad. Facilita la descripción de las responsabilidades y derechos fundamentales de todos los fundadores involucrados.

Por qué te encantará:

Define claramente las condiciones de compensación para evitar disputas sobre los pagos

Cubre circunstancias imprevistas con una cláusula de fuerza mayor

Define procesos claros de toma de decisiones para evitar conflictos futuros

🔑 Ideal para: Startups y pequeñas empresas que buscan un acuerdo de fundadores sencillo y legalmente válido.

10. Plantilla de formulario de acuerdo de fundadores de startups de Template. Net

La plantilla de formulario de acuerdo de fundadores de startups de Template.net es, una vez más, un acuerdo de fundadores, pero con una diferencia: es una plantilla de formulario. A diferencia de los acuerdos tradicionales, que son muy extensos, es breve, rápido y va al grano.

Esta plantilla está diseñada para abordar los retos habituales de las startups, ya que indica a los fundadores que aclaren desde el principio la autoridad para la toma de decisiones y los métodos de resolución de conflictos. Esto ayuda a evitar posibles conflictos y sienta una base sólida para el crecimiento de la startup.

Por qué te encantará:

Rápido y fácil, solo tienes que rellenar los espacios en blanco y listo

Establece los rols, responsabilidades y propiedad de forma clara y sencilla

Cláusulas de confidencialidad integradas para proteger los secretos comerciales u otra información confidencial

🔑 Ideal para: Startups que buscan un acuerdo sencillo, en el que solo hay que rellenar los espacios en blanco, para formalizar los roles y la distribución porcentual de la participación sin tener que sumergirse en largas jergas legales.

11. Plantilla de acuerdo de fundadores de PandaDoc

a través de PandaDoc

La plantilla de acuerdo de fundadores de PandaDoc es bastante extensa y perfecta para empresas que desean formalizar su estructura de propiedad y sus responsabilidades legales. También puede añadir una página personalizada con su logotipo e información de contacto para darle un toque profesional.

Esta plantilla legal cubre 12 secciones detalladas, incluyendo cláusulas sobre la transferencia de la propiedad, las aportaciones iniciales de capital y la adquisición de participaciones. Además, describe los procesos de renuncia, destitución y garantías representativas para que tu acuerdo de empresa cumpla con la ley.

Por qué te encantará:

Haz el PDF personalizado añadiendo los datos de tu empresa

Establece una estructura de propiedad clara con cláusulas detalladas

Mantén la precisión de los términos legales con secciones sobre enmiendas y renuncias

🔑 Ideal para: Empresas que buscan una plantilla de acuerdo completa y personalizable para abordar en detalle la propiedad, las protecciones legales y las rols de los miembros.

12. Plantilla de contrato de trabajo para fundadores de RazorPay

a través de RazorPay

La plantilla de acuerdo de empleo para fundadores de RazorPay es una plantilla de acuerdo de empleo amplia. Está diseñada para formalizar los rols y responsabilidades del nuevo empleado (fundador) y proteger al mismo tiempo el interés de la empresa.

Esta plantilla define las obligaciones, la remuneración y los derechos de los fundadores. Incluye cláusulas clave como confidencialidad, no competencia, rescisión, derechos de propiedad intelectual, pagos a terceros y términos varios para garantizar la total claridad jurídica.

Por qué te encantará:

Ajusta los períodos de prueba y los hitos de evaluación del rendimiento para los fundadores

Incluye procedimientos detallados de salida para las bajas voluntarias o involuntarias de los fundadores

Describa las obligaciones de los fundadores en relación con la recaudación de fondos de la empresa y las relaciones con los inversores

🔑 Ideal para: Startups y pequeñas y medianas empresas de tamaño pequeño a mediano que están formalizando los rols y responsabilidades de los fundadores.

💡 Consejo adicional: Incluye siempre una cláusula de testigos en los acuerdos para garantizar que sigan siendo plenamente vigentes. Por ejemplo, indica claramente quién es responsable de cada tarea y bajo qué tema se engloba.

13. Plantilla de acuerdo de fundadores de Business Setup

a través de Configuración de la empresa

¿Vas a crear una empresa con varios fundadores? Prueba la plantilla de acuerdo de fundadores de Business Setup para empezar con buen pie. Define claramente los derechos y obligaciones de cada fundador para garantizar un trabajo en equipo fluido.

Esta plantilla de acuerdo abarca todos los aspectos, desde los periodos de adquisición de derechos y los trámites de salida hasta la estructura de propiedad y la resolución de disputas. Es, en esencia, una solución integral para las startups que desean formalizar sus acuerdos internos.

Por qué te encantará:

Defina los compromisos de tiempo de los fundadores y los requisitos mínimos de participación

Simplifica el proceso de transferencia de acciones y resolución de disputas

Estructura el proceso de disolución en caso de cierre de la empresa

🔑 Ideal para: Startups y empresas en sus primeras fases que buscan definir claramente los rols de los fundadores y establecer un proceso de toma de decisiones transparente.

➡️ Más información: Cómo dominar la gestión de proyectos para startups

Mantén tus acuerdos al día con ClickUp

Contar con plantillas de acuerdos estructuradas es fundamental para establecer relaciones comerciales sólidas y transparentes.

ClickUp, la aplicación todo en uno para el trabajo, ofrece un amplio intervalo de plantillas que facilitan la creación, gestión y seguimiento de todos tus acuerdos, ya se trate de un contrato con un contratista, un compromiso de fundador o una carta de rescisión.

Estas plantillas le ahorrarán tiempo y le garantizarán que se cuenten todos los detalles, lo que reducirá considerablemente el riesgo de malentendidos. No deje que la documentación le frene.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y sigue avanzando con tu empresa!