Opciones gratuitas de plantillas de formularios de donación para simplificar la recaudación de fondos

La responsabilidad social corporativa (RSC) está recuperando su relevancia. Pero los beneficios no solo se extienden a las organizaciones benéficas, sino que también tienen un impacto positivo en los empleados de la organización.

Sin embargo, aunque las empresas pueden financiar la causa, las organizaciones sin ánimo de lucro y las ONG son responsables de agilizar el proceso de donación.

Esto significa permitir donaciones sin error, recopilar información precisa sobre los donantes para facilitarles el proceso y simplificar el seguimiento del pago.

Para ayudarle, aquí tiene las mejores plantillas de formularios de donación, diseñadas para simplificar la creación de formularios de donación, recaudar fondos de manera eficiente y gestionar los pagos.

¿Qué son las plantillas de formularios de donación?

Las plantillas de formularios de donación son plantillas prediseñadas y personalizables que las organizaciones sin ánimo de lucro y benéficas utilizan para recopilar donaciones e información esencial sobre los donantes.

Básicamente, tienen una función: simplificar el proceso de donación facilitando la creación, el uso compartido y la gestión de formularios de donación en línea. Así es como reducen el trabajo manual:

✅ Acepte donaciones únicas o recurrentes

*incluye campos obligatorios para el importe de la donación, los datos de contacto y los socios de pago

✅ Ofrezca campos opcionales para comentarios, tipo de donación o regalos hechos en honor a alguien

✅ Permite una personalización completa para adaptarse a la imagen de marca y las metas de recaudación de fondos de la organización

✅ Integre sistemas de pago de confianza como PayPal o Stripe

Las mejores plantillas de formularios de donación de un vistazo

Aquí tiene una tabla resumen con las mejores plantillas de formularios de donación, con los enlaces de destino y descarga correctos para cada plantilla:

¿Qué hace que una plantilla de formulario de donación sea buena?

Los usuarios de Reddit han dejado muy claro lo que las organizaciones sin ánimo de lucro buscan en sus plantillas de formularios de donación en línea. La plantilla de formulario de donación ideal combina un proceso de donación sencillo con una experiencia fluida y de seguridad para los donantes.

Una gran ventaja es el soporte para múltiples formas de pago. Resumir las otras funciones que debe tener la plantilla de formulario de donación ideal:

Incluye solo los campos esenciales para evitar abrumar a los posibles donantes con demasiados datos que introducir

Cuenta con compatibilidad para recibir tanto donaciones únicas como recurrentes , con opciones claramente visibles

Permite a los donantes personalizar el importe de la donación o elegir entre los valores sugeridos

Ofrece integración con socios de pago de confianza como PayPal o Stripe

Explica cómo las contribuciones brindan compatibilidad a la organización benéfica o la causa, generando confianza

💡 Consejo profesional: Gestionar una organización sin ánimo de lucro requiere algo más que buenas intenciones. El artículo «Utilizar ClickUp para gestionar una organización sin ánimo de lucro con impacto» muestra cómo optimizar las operaciones, mantenerse organizado y centrar su esfuerzo en lo que más importa: su misión.

las 15 mejores plantillas de formularios de donación

Aquí tienes 15 de las mejores plantillas de formularios de donación disponibles para brindar compatibilidad a las organizaciones benéficas y de recaudación de fondos.

Cada una de las plantillas que se muestran a continuación incluye el caso de uso ideal y el tipo de información del donante que ayuda a recopilar.

1. Plantilla de formulario de donación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Disfrute de la automatización integrada y la integración con socios de pago con la plantilla de formulario de donación de ClickUp

¿Alguna vez ha sentido que su proceso de donación requería más trabajo del necesario? ClickUp lo entiende.

La plantilla de formulario de donación de ClickUp se ha creado para ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro y benéficas a dedicar menos tiempo a rellenar formularios y más tiempo a recaudar fondos.

Puede recopilar fácilmente la información de los donantes, gestionar los pagos y realizar la automatización de los mensajes de agradecimiento, todo ello sin tener que cambiar de herramienta.

Tanto si está organizando una recaudación de fondos puntual como si necesita soporte para donaciones periódicas, este formulario personalizable mantiene todo organizado, con seguridad y sencillo, tanto para usted como para sus donantes.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Recopila información sobre los donantes, gestiona los pagos y realiza la automatización de los mensajes de agradecimiento

Totalmente personalizable para adaptarse a la imagen de marca y las necesidades de su organización sin ánimo de lucro

Se integra con socios de pago de confianza para garantizar donaciones seguras y sin complicaciones

✨ Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro y benéficas que desean simplificar la recepción de donaciones, automatizar los seguimientos y recopilar de forma segura la información de los donantes en un solo lugar.

📖 Lea también: El mejor software para crear formularios de formulario

2. Plantilla de donaciones de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Dedique menos tiempo a clasificar archivos con la plantilla de donaciones de ClickUp

Tradicionalmente, las donaciones se han gestionado mediante hojas de cálculo y correo electrónico. Sin embargo, esto nunca acaba bien: se pierden datos, se pierden donantes y todo el proceso de donación resulta más caótico que útil.

La plantilla de donaciones de ClickUp proporciona a las organizaciones sin ánimo de lucro una plataforma centralizada para realizar un seguimiento de las contribuciones, organizar la información de los donantes y reunir los objetivos de recaudación de fondos de manera eficiente.

Desde donantes puntuales hasta donaciones recurrentes, este formulario le ayuda a registrar todos los detalles sin perder de vista las metas de su organización.

Además, también puede establecer conexión (a internet) con sus socios de pago, supervisar el rendimiento de las campañas y acceder rápidamente al historial de los donantes, todo ello en un único entorno de trabajo.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Centraliza todas las donaciones y los datos de los donantes en un único entorno de trabajo

Realiza un seguimiento del progreso de la recaudación de fondos y del historial de donantes de un vistazo

Se adapta tanto a campañas de donaciones puntuales como recurrentes

✨ Ideal para: equipos de recaudación de fondos que necesitan un sistema centralizado para realizar el seguimiento de las donaciones puntuales y recurrentes con total visibilidad de los donantes.

3. Plantilla de carta de donación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Aporte coherencia, confianza y estructura a su proceso de donación con la plantilla de carta de donación de ClickUp

El primer paso para recaudar donaciones es ponerse en contacto con los donantes, lo que en ocasiones puede resultar complicado.

¡La buena noticia es que no tiene por qué ser así! Esto es especialmente cierto cuando se dispone de una carta bien redactada.

Ahí es donde ClickUp’s Donation Letter Template hace su paso. Esta plantilla ayuda a las organizaciones sin ánimo de lucro y benéficas a redactar mensajes claros y persuasivos que lleguen a los posibles donantes.

Además de la parte escrita, la plantilla también realiza seguimiento de cada solicitud de donación, registra las respuestas y mantiene organizada la información de los donantes para facilitar el seguimiento.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Le ayuda a redactar solicitudes de donación claras y persuasivas

Registra todas las interacciones con los donantes y realiza el seguimiento de las mismas

Mantenga todas las comunicaciones organizadas para futuras actividades de divulgación

✨ Ideal para: coordinadores de divulgación que redactan cartas de donación convincentes, al tiempo que registran todas las interacciones con los donantes y realizan un seguimiento adecuado

👋🏾 ¡Pida ayuda a un asistente de IA para que le ayude a resolver esas complicadas tareas de seguimiento de donaciones!

4. Plantilla de plan de recaudación de fondos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mantenga a su equipo alineado y sus fondos en seguimiento con la plantilla de plan de recaudación de fondos de ClickUp

¿Sabe lo que necesitan la mayoría de las campañas de donaciones? Una plantilla de recaudación de fondos que describa de forma exhaustiva cada fase del proceso de donación, de principio a fin.

Después de todo, una buena campaña de recaudación de fondos comienza con un plan sólido, precisamente lo que ofrece la plantilla de plan de recaudación de fondos de ClickUp.

Esta plantilla de formulario ayuda a las organizaciones sin ánimo de lucro y benéficas a definir metas y esbozar estrategias. Además, resulta especialmente útil para realizar un seguimiento del progreso y coordinar tareas entre Teams.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Describe las metas, las estrategias y los cronogramas de la recaudación de fondos en un solo lugar

Realiza un seguimiento del progreso y las responsabilidades del equipo en cada fase de la campaña

Mantenga a todos alineados con pasos claros y prácticos

✨ Ideal para: gestores de campañas que elaboran planes estratégicos de recaudación de fondos con metas, cronogramas y seguimiento del progreso claramente definidos

📖 Lea también: Herramientas de IA imprescindibles para organizaciones sin ánimo de lucro

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de las comunicaciones, los plazos y los seguimientos con la plantilla de formulario de patrocinio de ClickUp

No todos los donantes realizan donaciones, algunos son patrocinadores, lo que requiere un enfoque diferente.

La plantilla de formulario de patrocinio de ClickUp le ayuda a conectar a los patrocinadores con sus campañas de recaudación de fondos mediante formularios estructurados y fáciles de rellenar que recopilan la información adecuada de los donantes.

Ya sea que busque fondos, equipos o soporte en especie, este formulario personalizado le ayuda a establecer relaciones significativas y duraderas con socios comerciales y patrocinadores de la comunidad.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Captura los datos de los patrocinadores y los tipos de compatibilidad con formularios estructurados

Realiza un seguimiento automático de las comunicaciones, los plazos y los seguimientos

Establece relaciones duraderas con socios de empresa y patrocinadores

✨ Ideal para: Organizaciones que se ponen en contacto con patrocinadores corporativos y socios comunitarios con formularios de admisión estructurados y profesionales.

📮 ClickUp Insight: Alrededor del 33 % de los trabajadores del conocimiento envían mensajes a entre 1 y 3 personas al día solo para obtener la información que necesitan. Pero, ¿y si todo estuviera ya documentado y fuera fácil de encontrar? Con el AI Knowledge Manager de ClickUp Brain, puede evitar las idas y venidas. Solo tiene que hacer su pregunta directamente en su espacio de trabajo: ClickUp Brain extrae las respuestas al instante de sus documentos o de las herramientas de terceros conectadas.

6. Plantilla de plan de eventos para recaudación de fondos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Asegúrate de que cada evento sea un intento correcto con la plantilla de plan de eventos para recaudación de fondos de ClickUp

Imagina que pudieras correlacionar tareas, recopilar información sobre los donantes, realizar un seguimiento de tus campañas de recaudación de fondos y gestionar los pagos, todo ello en un único entorno de trabajo centralizado. Eso es lo que te ofrece la plantilla de planificación de eventos para recaudación de fondos de ClickUp.

Cuando se organiza un evento para recaudar fondos, hay demasiados elementos que tener en cuenta en todo momento: el lugar, los voluntarios, las donaciones y los plazos.

Esta plantilla ayuda a las organizaciones sin ánimo de lucro y benéficas a mantenerlo todo organizado. Con cronogramas integrados, asignación de tareas y seguimiento del estado, su equipo puede centrarse en el impacto en lugar de en la logística.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Organiza tareas, cronogramas y presupuestos para cada evento

Asigna responsabilidades y realiza un seguimiento del estado en tiempo real

Centraliza la información de los donantes, los pagos y la coordinación de los voluntarios

✨ Ideal para: Organizadores de eventos que gestionan voluntarios, sedes, presupuestos y donaciones, todo desde un único entorno de trabajo colaborativo.

🧠 Dato curioso: El 91 % de los empleados afirma que el propósito de su empresa les ha dado un sentido de pertenencia durante tiempos difíciles, como la pandemia y los cambios económicos. ¡Resulta que trabajar en una organización con una misión es bueno tanto para el mundo como para la moral!

7. Plantilla POE para organizaciones sin ánimo de lucro de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Reduzca el trabajo repetitivo y mantenga su misión en marcha utilizando la plantilla POE para organizaciones sin ánimo de lucro de ClickUp

Solo alguien que dirige una organización sin ánimo de lucro comprende la abrumadora cantidad de tareas pendientes a diario: divulgación, voluntarios, donaciones y todo lo demás.

La plantilla POE para organizaciones sin ánimo de lucro de ClickUp le ayuda a organizar esa complejidad permitiéndole crear procedimientos paso a paso para cada parte de su organización.

Lo mejor es que puede visualizar los flujos de trabajo y los documentos, por ejemplo, lo que resulta muy útil a la hora de gestionar campañas de recaudación de fondos.

La plantilla también incluye listas de control detalladas, seguimiento del estado y enlaces fáciles entre tareas relacionadas, todo ello totalmente personalizable según sus necesidades.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Estandariza los flujos de trabajo con procedimientos paso a paso

Reduce el trabajo repetitivo y garantiza la coherencia del equipo

Listas de control personalizables y seguimiento del estado de cada proceso

✨ Ideal para: equipos operativos que desean estandarizar los flujos de trabajo, reducir las tareas repetitivas y garantizar que todos sean seguidores de las mismas pautas.

💡 Consejo profesional: ¿Le cuesta decidir cómo organizar su próxima recaudación de fondos sin agotar a su equipo? Las plantillas gratuitas para eventos y organizaciones benéficas incluyen plantillas listas para usar que le ayudarán a planificar de forma más inteligente, a promover mejor y a recaudar más.

8. Plantilla de plan de eventos sin ánimo de lucro de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita ¿Quiere mantener sus metas al alcance de la mano? Pruebe la plantilla de plan de evento sin ánimo de lucro de ClickUp

Planificar un evento sin ánimo de lucro significa desempeñar todas las funciones, desde coordinador logístico hasta responsable de recaudación de fondos. La plantilla de plan de eventos sin ánimo de lucro de ClickUp reúne todo eso en un solo lugar, para que no tengas que buscar hojas de cálculo o hilos de correo electrónico.

Así es como funciona esta plantilla: puede correlacionar cronogramas, asignar tareas, realizar un seguimiento de los presupuestos e incluso recaudar donaciones vinculadas al evento.

Esta plantilla de formulario personalizada está diseñada para simplificar el plan, de modo que su organización pueda centrarse en el impacto en la comunidad, y no en la lista de control.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Mapa los cronogramas, las tareas y los presupuestos de los eventos en una sola vista

Simplifica la recaudación y la divulgación de cada evento

Mantiene la plan organizada y reduce la sobrecarga de correo electrónico

✨ Ideal para: equipos de organizaciones sin ánimo de lucro que coordinan eventos de recaudación de fondos, desde la logística hasta la captación de donantes, sin ahogarse en cadenas de correo electrónico.

💡 Consejo profesional: Buscar patrocinadores con formularios desordenados y correo electrónico interminable puede resultar agotador. Las plantillas gratuitas de formularios de patrocinio le ofrecen 12 plantillas listas para usar que le permitirán simplificar la divulgación, generar confianza, crear más y obtener seguridad más rápidamente.

9. Plantilla de formulario de afiliación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Desde formularios personalizados hasta flujos de trabajo automatizados, logre coherencia con la plantilla de formulario de membresía de ClickUp

Gestionar las afiliaciones no debería ser más difícil que gestionar las donaciones, y con la plantilla de formulario de afiliación de ClickUp, no lo es.

Tanto si está creando una comunidad en línea como si dirige una organización sin ánimo de lucro, esta plantilla le permite recopilar los datos de los miembros de forma rápida, con seguridad y sin perder ningún paso.

Puede organizar la información básica, realizar el seguimiento del progreso de la incorporación y mantener todo perfectamente almacenado en un solo lugar.

Esta plantilla también es perfecta para Teams que desean reducir el tiempo dedicado a tareas de administrador y garantizar al mismo tiempo que todas las personas que se registran disfruten de una experiencia fluida y estructurada.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Recopila y organiza los datos de los miembros de forma segura

Automatización de la incorporación y seguimiento del estado de la membresía

Reduce el tiempo de administrador con un flujo de trabajo sencillo y estructurado

✨ Ideal para: administradores de comunidades y organizaciones sin ánimo de lucro que incorporan miembros y mantienen sus datos limpios, seguros y organizados.

🧠 Dato curioso: Una cuarta parte de los consumidores y casi el mismo porcentaje de inversores afirman que no toleran en absoluto a las empresas con una ética dudosa. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Hacer el bien también es bueno para el Business.

10. Plantilla de formulario de donación de fondos de Jotform

a través de Jotf o m

¿Desea recaudar fondos para su organización sin ánimo de lucro o para un nuevo proyecto? Esta plantilla de formulario de donación de fondos, desarrollada por Jotform, ofrece una forma rápida y sin necesidad de código de recopilar donaciones e información de los donantes sin tener que crear un formulario desde cero.

Tanto si está poniendo en marcha un programa comunitario como si solicita donaciones adicionales para una iniciativa ya existente, este formulario de donación en línea le ayudará a recopilar la información esencial con facilidad.

Además, esta plantilla se integra con los principales socios de pago y permite personalizar los formularios para que su organización pueda adaptar el aspecto y los mensajes a su misión.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Configuración sin código para formularios de donación rápidos y personalizables

Se integra con socios de pago para facilitar la recaudación de fondos

Perfecto para solicitudes de subvenciones y nuevas iniciativas de recaudación de fondos

✨ Ideal para: Teams que solicitan subvenciones o financiación de donantes y buscan una forma rápida y personalizable de recopilar solicitudes de donaciones en línea.

💡 Consejo profesional: ¿Quiere convertir a los donantes puntuales en colaboradores de por vida? Nuestro blog, El mejor software CRM para organizaciones sin ánimo de lucro, le ayuda a encontrar las herramientas adecuadas para establecer relaciones más sólidas y fomentar las donaciones recurrentes.

11. Plantilla de formulario de donación de sangre de Jotform

a través de Jotform

Las donaciones no siempre son monetarias. Si trabaja con un hospital, un banco de sangre o una organización sanitaria sin ánimo de lucro, esta plantilla de formulario de donación de sangre de Jotform le facilitará el registro de donantes y la recopilación de información importante sobre ellos.

En primer lugar, este formulario es totalmente personalizable, lo que le permite añadir su logotipo, ajustar los campos y adaptarlo a su marca sin necesidad de escribir una sola línea de código.

Además, las funciones compatibles con la HIPAA garantizan la seguridad de los datos confidenciales, al tiempo que agilizan el proceso de donación, desde el envío del formulario hasta el seguimiento.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Registra a los donantes de sangre y recopila información sanitaria esencial

Campos personalizables y marca para cualquier organización

Funciones compatibles con la HIPAA para un manejo seguro de los datos

✨ Ideal para: hospitales, bancos de sangre y organizaciones sin ánimo de lucro centradas en la salud que recopilan información segura sobre donantes de sangre, conforme a la HIPAA.

🧠 Dato curioso: Más de 170 millones de personas están registradas como donantes de órganos en los Estados Unidos, pero solo alrededor de 3 de cada 1000 fallecen de una manera que permite la donación de órganos. Por eso, registrarse como donante puede marcar la diferencia y salvar vidas.

12. Plantilla de formulario de solicitud de donación benéfica de 123FormBuilder

a través de 123FormBuilder

Para la mayoría de las ONG, recibir solicitudes de donaciones periódicas es una verdadera bendición. Sin embargo, una bandeja de entrada desorganizada no es una solución viable.

Esta plantilla de formulario de donación de 123FormBuilder ofrece una forma sencilla y optimizada de recopilar solicitudes de forma segura y eficiente, sin necesidad de conocimientos técnicos ni de código.

Además, puede personalizar el formulario, incrustarlo en su sitio web y empezar a recopilar información detallada sobre los donantes o solicitudes de financiación en cuestión de minutos.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Optimice las solicitudes de donaciones con un sencillo formulario en línea

Se integra fácilmente en su sitio web para que los donantes puedan acceder rápidamente

Recopila y organiza de forma segura la información de los donantes

✨ Ideal para: ONG que gestionan un gran volumen de solicitudes de donaciones y necesitan un proceso de recepción limpio y de seguridad sin complicaciones técnicas.

💡 Consejo profesional: Las hojas de cálculo han quedado obsoletas. En su lugar, echa un vistazo a herramientas más inteligentes que te ayudarán a planear, realizar un seguimiento y llevar a cabo proyectos orientados a una misión con facilidad en ¡El mejor software de gestión de proyectos para el intento correcto de las organizaciones sin ánimo de lucro!

13. Plantilla de formulario de cancelación de suscripción a donaciones de 123FormBuilder

a través de 123FormBuilder

Las donaciones periódicas pueden dar miedo. Aunque pueda parecer que estás rompiendo con tu banco, esta plantilla de formulario personalizada se asegura de que no sea así.

Diseñado para organizaciones sin ánimo de lucro y benéficas, el formulario de cancelación de suscripción a donaciones ofrece a los donantes una forma respetuosa y de seguridad de darse de baja de las contribuciones en curso.

Esta plantilla es totalmente personalizable, fácil de integrar en su sitio web y le ayuda a recopilar comentarios valiosos al tiempo que protege la información confidencial de los donantes.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Ofrece a los donantes una forma respetuosa y sencilla de darse de baja, proporcionada por un proveedor

Recopila comentarios para mejorar la experiencia futura de los donantes

Protege los datos confidenciales de los donantes con un manejo seguro de los formularios

✨ Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro que gestionan donaciones recurrentes y buscan que las bajas sean transparentes, respetuosas y fáciles.

14. Plantilla de formulario de donación para el cuidado y soporte a personas mayores de Venngage

a través de Venngage

Cuando su organización benéfica o sin ánimo de lucro se centra en el cuidado de personas mayores, su formulario de donación debe reflejar profesionalidad, confianza y facilidad.

La plantilla de formulario de donación para el cuidado y apoyo a personas mayores de Venngage ofrece un diseño limpio y accesible que puedes personalizar por completo, desde el color y los iconos hasta la marca y los mensajes.

Esta plantilla de formulario también trabaja bien en formatos digitales y se puede compartir o integrar fácilmente en su sitio web o en materiales impresos.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Su diseño limpio y accesible genera confianza entre los donantes

Totalmente personalizable para adaptarse a la imagen de marca de su organización benéfica

Funciona en formatos digitales e impresos para facilitar su uso compartido

✨ Ideal para: Organizaciones benéficas que apoyan la compatibilidad del cuidado de personas mayores y desean un formulario elegante y accesible que genere confianza en los donantes desde el primer clic.

📖 Lea también: Plantillas y listas de control gratuitas para la planificación de eventos en Excel y ClickUp

15. Plantilla de formulario de donación para asistencia médica de Venngage

a través de Venngage

Las campañas de ayuda médica suelen requerir una comunicación urgente e impactante, y esta plantilla de formulario de donación de Venngage ofrece precisamente eso.

Tanto si estás recaudando fondos para tratamientos médicos, equipos o ayuda de emergencia, este formulario personalizable te permite destacar fácilmente tu causa.

Esta plantilla de formulario de donación también especifica la cantidad de donación necesaria y se integra con sus socios de pago.

Además, es totalmente editable, por lo que su organización benéfica o sin ánimo de lucro puede adaptar el diseño a su marca y misión.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Destaca las causas urgentes con un diseño impactante y editable

Especifica las necesidades de donación y se integra con los socios de pago

Inspira la acción para campañas de ayuda médica de cualquier tamaño

✨ Ideal para: campañas de ayuda médica que necesitan un formulario de donación personalizable y visualmente impactante que inspire a actuar con urgencia.

Recaude donaciones y fondos sin esfuerzo con ClickUp

Si alguna vez ha perdido a un donante porque su formulario de donación incluía una pregunta irrelevante, es hora de replanteárselo.

En última instancia, su formulario sirve de intermediario entre la intención de un donante potencial y sus contribuciones reales. Por lo tanto, necesita una herramienta que facilite la gestión integral de los donantes.

Tanto si gestiona donaciones recurrentes, realiza un seguimiento de la información de los donantes o personaliza un formulario de donación de sangre, ClickUp le ayuda a optimizar todo, desde la recepción hasta el impacto. Como compartió Philip Storry, de SYZYGY, en uso compartido:

Nuestros equipos han utilizado formularios y plantillas para estandarizar algunos flujos de trabajo. También hemos utilizado la automatización integrada para facilitar algunos flujos de trabajo, especialmente cuando los Campos personalizados recopilan información que puede ayudar a determinar quién debe asignarse a una tarea.

Nuestros equipos han utilizado formularios y plantillas para estandarizar algunos flujos de trabajo. También hemos utilizado la automatización integrada para facilitar algunos flujos de trabajo, especialmente cuando los Campos personalizados recopilan información que puede ayudar a determinar quién debe asignarse a una tarea.

Regístrese ahora en ClickUp: su yo futuro (y su abrumadora hoja de cálculo) se lo agradecerán.