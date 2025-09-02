Plantillas gratuitas de evaluación de productos para optimizar las revisiones y las decisiones

🔍 ¿Sabías que...? El 74 % de los clientes afirma que la calidad del producto (y no el precio ni el marketing llamativo) es la razón principal por la que siguen siendo fieles a tu marca.

Cada función que lanza, cada error que corrige y cada actualización que publica figura directamente en la experiencia de los usuarios y en su fidelidad al producto. Sin embargo, sin un proceso de revisión estructurado, incluso los Teams de alto rendimiento corren el riesgo de descoordinarse y perder oportunidades.

Las plantillas de evaluación de productos abordan esto de frente. Simplifican los flujos de trabajo, alinean a las partes interesadas y convierten los comentarios dispersos en decisiones seguras y basadas en datos.

¿Está listo para ver cómo es su trabajo y descubrir las mejores opciones para su equipo? Empecemos. ✅

🧠 Curiosidad rápida: La evaluación de productos abarca todas las fases del ciclo de vida del producto, un concepto introducido por el economista Theodore Levitt en 1965. Su marco conceptual (introducción, crecimiento, madurez y declive) sigue figurando hoy en día la forma en que los equipos evalúan, mejoran y desarrollan los productos.

*¿Qué son las plantillas de evaluación de productos?

Las plantillas de evaluación de productos son marcos predefinidos que le ayudan a revisar la usabilidad, la función, el rendimiento y el valor general de un producto. Ofrecen una forma estructurada y repetible de recopilar comentarios de los clientes, comparar alternativas y tomar decisiones con confianza.

En entornos orientados a los productos, cada lanzamiento está directamente relacionado con resultados medibles, como la adopción, la retención y la satisfacción del usuario. En lugar de empezar desde cero, estas herramientas de evaluación ahorran tiempo, eliminan inconsistencias y amplían su proceso de revisión. A continuación le explicamos cómo:

Estandarice las revisiones entre los equipos de producto, diseño, control de calidad e investigación

Compara varias opciones entre sí, ya sean funciones, herramientas o conceptos de diseño

Recopile información estructurada con preguntas coherentes y métricas de puntuación

Realice un seguimiento de los patrones a lo largo del tiempo para revisar los resultados con todas las referencias y el contexto

Provee soporte a las decisiones de seguir adelante o no basándose en datos objetivos, no solo en opiniones personales

🌻 Instancia, supongamos que eres una startup de SaaS que lanza una nueva app de gestión de proyectos. Una plantilla de evaluación de productos te ayuda a recopilar los comentarios de los usuarios beta, que otorgan una valoración de la facilidad de navegación, la claridad de las funciones y la usabilidad general. ¿El resultado? Información útil para mejorar los flujos clave, solucionar los puntos de fricción y lanzar un producto listo para su adopción.

En resumen, estas plantillas agudizan el enfoque en todo el proceso de desarrollo de productos, para que puedas actuar más rápido, crear mejores productos y evitar errores costosos.

las mejores plantillas de evaluación de productos de un vistazo*

*¿Qué hace que una plantilla de evaluación de productos sea buena?

Una plantilla de evaluación de productos eficaz no es solo una lista de control, sino una herramienta para la toma de decisiones. Debe ser lo suficientemente concisa como para evitar la confusión, pero lo suficientemente exhaustiva como para destacar lo que realmente importa.

Ya sea que esté recopilando información sobre la versión beta, comparando soluciones o realizando un análisis DAFO del producto, busque estos aspectos fundamentales:

claridad en la puntuación: *Debe incluir escalas coherentes (1-5 o rojo-amarillo-verde) para simplificar la gestión de los comentarios . Una plantilla sólida le permite comparar las respuestas de diferentes revisores de un vistazo y detectar los puntos débiles de forma temprana

campos basados en rol: *La plantilla debe permitirle estructurar la información proporcionada por las partes interesadas. Deje que los gestores de proyectos evalúen el impacto empresarial, los ingenieros señalen los riesgos técnicos y los diseñadores destaquen los problemas de experiencia de usuario, cada uno etiquetado con las especificaciones, el caso de uso o la versión del producto pertinentes

campos de comentarios abiertos: *Deben incluir espacio para citas o comentarios de los usuarios con el fin de descubrir puntos de fricción que los campos estructurados pasan por alto y promover mejoras significativas

Criterios relevantes: Una plantilla bien estructurada se centra en lo que es realmente importante, no solo en lo que es fácil de medir. Ya sea el potencial Una plantilla bien estructurada se centra en lo que es realmente importante, no solo en lo que es fácil de medir. Ya sea el potencial de adopción del producto , el nivel de esfuerzo o la alineación estratégica, cada revisión debe contribuir a la estrategia general

visibilidad de los datos: *Debe sintetizar las respuestas en una dirección clara. De este modo, podrá resumir automáticamente los resultados, resaltar patrones de forma visual y exportar datos fácilmente, para que su equipo pueda actuar con rapidez sin necesidad de realizar análisis manuales

Personalización: elige una plantilla que se adapte a cualquier flujo de trabajo de evaluación. Ya sea que estés probando funciones, revisando herramientas o recopilando comentarios después del lanzamiento, el diseño debe ser claro, fácil de leer y reutilizable

las mejores plantillas de evaluación de productos para recopilar e implementar comentarios*

Tomar decisiones sobre productos sin coordinación es una vía rápida hacia errores, reelaboraciones y confusión. Ahí es donde ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo, pasa a la acción para aportar estructura, claridad y rapidez a su proceso de evaluación.

Esto es lo que Raúl Becerra, director de producto de Atrato, opina sobre ClickUp:

Antes era una locura. Lanzábamos un producto y teníamos que dar marcha atrás porque la función tenía demasiados errores y no estaba bien planificada. Hemos observado una importante disminución en las incidencias (elaboración de) informes, y ClickUp nos ayuda a evitar muchos problemas.

Si está listo para aumentar la eficiencia como Atrato, las plantillas de evaluación de productos predefinidas de ClickUp son el lugar perfecto para empezar. ¡Exploremos nuestras mejores opciones!

plantilla de formulario de evaluación de productos de ClickUp*

Obtenga una plantilla gratuita Realice revisiones de productos más inteligentes y recopile información clara y basada en rol con la plantilla de formulario de evaluación de productos de ClickUp

La plantilla del formulario de evaluación de productos de ClickUp le ayuda a recopilar y organizar comentarios críticos sobre los productos, sin tener que buscar en hilos de correo electrónico ni perseguir información dispersa de múltiples usuarios. Creada con formularios personalizables de ClickUp, estructura sus reseñas para reflejar las métricas que importan y mantiene a los equipos centrados.

Le permite añadir preguntas para su caso de uso, etiquetar las respuestas por rol o versión del producto y realizar un seguimiento de la información en vistas en tiempo real, incluyendo listas, tableros y mucho más. Esta plantilla es especialmente útil durante las primeras fases del desarrollo del producto, cuando los bucles de retroalimentación deben ser ajustados y prácticos.

He aquí por qué le gustará esta plantilla:

Recopile comentarios basados en ról de los gestores de proyectos, control de calidad, diseño e ingeniería, sin tener que lidiar con formularios separados

Descubra riesgos y oportunidades con puntuaciones coherentes y aportaciones contextuales y cualitativas

Visualice el panorama general con los paneles integrados de ClickUp , que muestran los datos de las respuestas a los formularios de un vistazo

🔑 Ideal para: equipos de SaaS que recopilan comentarios estructurados sobre versiones beta, gestores de proyectos que dirigen evaluaciones DAFO o responsables de control de calidad que realizan revisiones posteriores al lanzamiento

➡️ Más información: Cómo analizar los comentarios de los clientes para alcanzar el intento correcto definitivo

2. Plantilla de formulario de evaluación de nuevos productos de ClickUp*

Obtenga una plantilla gratuita Valide los conceptos de nuevos productos antes de crearlos con la plantilla de formulario de evaluación de nuevos productos de ClickUp

el 95 % de los nuevos productos fracasan. Y para los equipos pequeños que lo apuestan todo a una sola idea, el fracaso es el final del juego. No es de extrañar que el 92 % de las startups quiebren en sus primeros tres años. Por eso la validación temprana es innegociable.

La plantilla del formulario de evaluación de nuevos productos de ClickUp le ayuda a poner a prueba las ideas antes de que agoten el tiempo, el presupuesto o el impulso de su equipo.

Le ayuda a recopilar información cualitativa y cuantitativa de las partes interesadas, los personalizados y los Teams internos, puntuando la viabilidad, la escalabilidad, la adecuación al mercado y los riesgos potenciales. Además, puede capturar las primeras impresiones de los probadores para detectar qué es lo que entusiasma o confunde a los usuarios desde el principio.

*por qué te gustará esta plantilla

Evalúa varias ideas al mismo tiempo con un marco unificado

Mantenga un registro de las evaluaciones para perfeccionar, revisar o defender las decisiones

Inicie revisiones estructuradas al instante utilizando formularios y vistas integrados

🔑 Ideal para: Fundadores de startups, equipos de innovación o estrategas de productos que validan nuevas funciones, herramientas o entradas en el mercado

💡 Consejo profesional: GenAI ofrece un aumento de la productividad del 20 % al 50 % para los equipos de productos de software, y ClickUp Brain te ayuda a conseguirlo con una sola indicación. Tanto si estás validando una nueva función como comparando ideas de productos, utiliza ClickUp Brain para estructurar evaluaciones al instante. Como la IA de trabajo más completa del mundo, cuenta con el contexto de los datos de tu entorno de trabajo y puede ofrecer recomendaciones personalizadas como ningún otro proveedor de IA. Utilice ClickUp Brain para correlacionar las evaluaciones de productos y los comentarios con las necesidades de los usuarios

3. Plantilla de evaluación heurística del software ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Detecte a tiempo los obstáculos para la experiencia del usuario y cree productos que encanten a los usuarios con la plantilla de evaluación heurística de software de ClickUp

Cuando su producto no funciona bien, pero no puede determinar por qué, es hora de recurrir a los expertos. La plantilla de evaluación heurística de software de ClickUp le brinda a su equipo una forma estructurada de auditar la usabilidad antes de que afecte la adopción o la retención.

Esta plantilla, basada en principios de experiencia de usuario (UX) probados, como la visibilidad, la prevención de error y la coherencia, le ayuda a revisar pantallas, flujos e interacciones. Se acabó esperar a que los usuarios se quejen. Detecte los puntos de fricción y señale las deficiencias desde el principio. También puede clasificar los problemas por gravedad para solucionarlos antes de que el producto salga al mercado.

He aquí por qué le gustará esta plantilla:

Evalúa productos con confianza utilizando indicaciones integradas vinculadas a heurísticas de usabilidad

Etiqueta los resultados por función, pantalla o flujo de tareas para mantener las auditorías claras y prácticas

Colabora sin problemas entre los Teams de producto, diseño y desarrollo, directamente desde ClickUp

🔑 Ideal para: estrategas de UX, diseñadores de productos y Teams ágiles que realizan auditorías de usabilidad antes de las pruebas de aceptación de los usuarios o los traspasos

➡️ Más información: Ejemplos y métodos de pruebas de usabilidad para mejorar el rendimiento de su sitio web

4. Plantilla de tareas del formulario de evaluación de software de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Convierta la investigación de software en decisiones prácticas con la plantilla de tareas del formulario de evaluación de software de ClickUp

Evaluar software no es una tarea terminada una sola vez, sino que es un trabajo en equipo. Tienes que hacer malabarismos con demostraciones, comentarios, módulos de compra y preguntas sobre casos extremos en todos los departamentos.

La plantilla de tareas del formulario de evaluación de software de ClickUp convierte ese caos en un sistema rastreable. Cada herramienta se convierte en una tarea, con campos para puntuaciones, adecuación al caso de uso y señales de alerta. Con esta plantilla, puede introducir notas de prueba, etiquetar a los revisores y asignar los siguientes pasos en un solo hub.

He aquí por qué le gustará esta plantilla:

Reemplaza las notas y los hilos dispersos por un hub de evaluación de uso compartido

Incluya a los departamentos jurídico y financiero sin tener que perseguir aprobaciones por correo electrónico ni perder el control de las versiones

Cree su memoria de proveedores: mantenga a mano las evaluaciones pegadas para renovaciones, auditorías o nuevas propuestas

🔑 Ideal para: compradores de SaaS, responsables de la toma de decisiones de TI, equipos de operaciones de productos y partes interesadas interfuncionales que evalúan nuevas plataformas

📮 ClickUp Insight: El 21 % de las personas afirma que más del 80 % de su jornada laboral la dedican a tareas repetitivas. Y otro 20 % afirma que las tareas repetitivas consumen al menos el 40 % de su jornada. Eso supone casi la mitad de la semana laboral (41 %) dedicada a tareas que no requieren mucho pensamiento estratégico ni creatividad (como los correos electrónicos de seguimiento 👀). Los agentes de IA de ClickUp AI ayudan a eliminar esta rutina. Piensa en la creación de tareas, recordatorios, actualizaciones, notas de reunión, redacción de correo electrónico e incluso la creación de flujos de trabajo de principio a fin. Todo eso (y más) se puede automatizar en un santiamén con ClickUp, tu app, aplicación para todo lo relacionado con el trabajo. 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automatización, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas de evaluación de software para probar

5. Plantilla de informe de evaluación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Resumir las evaluaciones de productos y alinear las decisiones con la plantilla de informe de evaluación de ClickUp

Recopilar opiniones es la mitad del trabajo. ¿Darles sentido y convertirlas en una aceptación segura? Eso es lo que simplifica la plantilla de informe de evaluación de ClickUp. Te ofrece un marco claro para sintetizar las opiniones y presentarlas en un formato fácil de entender y listo para la toma de decisiones.

Recopile los resultados de las pruebas de productos, los estudios de usabilidad o las revisiones de las partes interesadas. Destaque los logros, resalte los riesgos y asigne seguimientos. A continuación, comparta la visión completa con los responsables de la toma de decisiones en un formato diseñado para retrospectivas, revisiones y hojas de ruta.

He aquí por qué le gustará esta plantilla:

Condense semanas de información en un resumen listo para ejecutivos

Respalde sus recomendaciones con gráficos, comentarios y datos reales de los usuarios

Capture lo que fue trabajo, lo que no fue trabajo y lo que se debe mejorar en el próximo ciclo

🔑 Ideal para: equipos de producto que concluyen revisiones, responsables de control de calidad que recopilan resultados de pruebas o gestores de proyectos que comparten información entre las partes interesadas

🎯 Truco de ClickUp: Utiliza ClickUp Doc para añadir contexto a tu informe de evaluación: incorpora capturas de pantalla, citas de usuarios o justificaciones de decisiones junto con los datos. De este modo, todo se puede buscar, escanear y compartir entre los equipos.

6. Plantilla de matriz de funciones del producto ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Aclare la priorización de funciones con la plantilla de matriz de funciones de productos de ClickUp

Una función aumenta la retención. Otra desbloquea a un cliente clave. Una tercera satisface la petición más urgente del equipo de ventas. Pero, ¿qué se crea primero y por qué? La plantilla de matriz de funciones del producto ClickUp le ayuda a responder a esa pregunta, sin sesgos ni agotamiento.

Esta plantilla puntúa las funciones según su impacto, urgencia, esfuerzo o alineación estratégica en un tablero centralizado. Tanto si estás figurando un sprint como presentando una hoja de ruta, esta matriz revela qué ideas aportan valor y cuáles deben posponerse.

He aquí por qué le gustará esta plantilla:

Resuelva los conflictos internos con una puntuación neutral basada en criterios

Encuentre soluciones rápidas trazando el impacto frente al esfuerzo

Vincule las mejores opciones a tareas, cronogramas y propietarios, sin perder tiempo

🔑 Ideal para: gestores de proyectos que gestionan solicitudes interfuncionales, comercializadores de productos que figuran planes de comercialización o equipos de startups que gestionan hojas de ruta en rápida evolución

💡 Consejo profesional: No dejes que tu matriz de funciones se quede obsoleta. Revisa las puntuaciones después de cada sprint importante, lanzamiento o cambio en los comentarios de los usuarios. Las prioridades evolucionan y tu hoja de ruta debe evolucionar con ellas.

7. Plantilla de comparación de software de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Compare herramientas en paralelo y elija la que mejor se adapte a sus necesidades con la plantilla de comparación de software de ClickUp

A la hora de elegir la herramienta adecuada, o de crear una mejor, se necesita algo más que especificaciones y valoraciones con estrellas. Se necesita una comparación estructurada que muestre en qué aspectos destaca cada solución y en cuáles se queda corta con respecto a las necesidades de su equipo.

La plantilla de comparación de software de ClickUp hace precisamente eso. Puede utilizarla para realizar análisis competitivos o evaluar herramientas internas según criterios reales del producto. Esto incluye modelos de precios, experiencia del usuario, conjuntos de funciones, cobertura de integración y adecuación a largo plazo.

He aquí por qué le gustará esta plantilla:

Identifique las deficiencias de las funciones comparando su hoja de ruta con la de los principales competidores

Acelere la selección de proveedores con vistas clasificables y filtrables en modo Lista o Tabla

Documente su proceso de toma de decisiones para futuras auditorías o para garantizar la transparencia del equipo

🔑 Ideal para: equipos de producto, compradores de SaaS y responsables de ingeniería que realizan evaluaciones de software o estudios de la competencia

➡️ Más información: Plantillas gratuitas para planes de desarrollo de software

8. Plantilla de matriz de Pugh de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Puntúa las ideas de productos, compara alternativas y elimina sesgos con la plantilla Pugh Matriz de ClickUp

Elegir entre diferentes ideas de productos no debería ser un juego de adivinanzas ni un debate. La matriz de Pugh ofrece a su equipo una forma sistemática de comparar opciones con respecto a una base de referencia fija utilizando criterios ponderados.

La plantilla ClickUp Pugh Matrix pone en práctica esa estructura. Le permite ajustar sus criterios de puntuación, asignarles pesos y realizar la valoración de cada opción de forma científica. Una vez que tenga su ganador, conviértalo en una tarea de ClickUp, asígnela y siga adelante, de forma coordinada y sin sesgos.

He aquí por qué le gustará esta plantilla:

Simplifique las decisiones complejas con un diseño claro de puntuación comparativa

Acelere las evaluaciones reutilizando marcos de puntuación en todas las funciones o sprint

Justifique sus elecciones con un historial de decisiones fácil de presentar o revisar

🔑 Ideal para: gestores de productos, jefes de diseño y equipos multifuncionales que comparan funciones de productos, flujos de usuarios, proveedores o prioridades de hojas de ruta

➡️ Más información: Cómo llevar a cabo una evaluación de software de gestión de proyectos

9. Plantilla de pizarra de la matriz BCG de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Traza tu estrategia de producto con la plantilla de pizarra BCG Matrix de ClickUp

Los equipos de producto se enfrentan constantemente a la decisión de qué desarrollar, ampliar o eliminar, y la matriz BCG ayuda a aclarar las cosas. Desarrollado inicialmente por Boston Consulting Group, este marco estratégico clasifica sus productos en cuatro categorías:

Estrellas (alto crecimiento, alta cuota de uso compartido)

Vacas lecheras (bajo crecimiento, uso compartido)

Signos de interrogación (alto crecimiento, baja cuota de mercado)

perros* (bajo crecimiento, bajo uso compartido)

La plantilla de pizarra BCG Matrix de ClickUp da vida a este modelo en un lienzo interactivo.

Con esta plantilla, puede mapear funciones, servicios o líneas de productos según su rendimiento y potencial. A continuación, convierta cada nota en elementos de acción, asigne propietarios y alinee prioridades, sin cambiar de herramienta.

He aquí por qué le gustará esta plantilla:

Evalúa la viabilidad del producto utilizando un modelo de estrategia de empresa probado a lo largo del tiempo

Visualice su cartera en tiempo real con una pizarra basada en cuadrantes

Convierta cada decisión estratégica en una tarea de ClickUp con plazos y responsabilidades claras

🔑 Ideal para: ejecutivos de alto nivel, gestores de carteras de productos, estrategas de empresa y equipos multifuncionales que gestionan múltiples ofertas

🔍 ¿Sabías que...? La cartera de Apple es un ejemplo clásico de la matriz BCG en acción. Los iPhone son estrellas en un mercado de alto crecimiento, los MacBook son vacas lecheras estables y Apple TV+ sigue siendo un interrogación. Este mapa ayuda a los equipos a decidir dónde invertir, optimizar o eliminar, especialmente cuando se gestionan varios productos al mismo tiempo.

10. Plantilla de encuesta de opinión sobre productos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Recopile comentarios estructurados sobre los productos en los puntos clave de la experiencia utilizando la plantilla de encuesta de comentarios sobre productos de ClickUp

Lanzar una función es solo la mitad del trabajo: lo que realmente importa es cómo la experimentan los usuarios. La plantilla de encuesta de opiniones sobre productos de ClickUp le ofrece una forma rápida y estructurada de recopilar esa información después del lanzamiento, durante las versiones beta o después de cualquier actualización importante.

Esta plantilla le permite enviar encuestas con objetivo a segmentos de usuarios concretos o en momentos concretos del recorrido del cliente. ¿Lo mejor? Puede personalizar las preguntas, añadir escalas de valoración e incluir campos de comentarios abiertos para recopilar datos cuantificables y contexto cualitativo, todo ello en un flujo de trabajo optimizado.

He aquí por qué le gustará esta plantilla:

Adapta las encuestas a funciones específicas, perfiles de usuario o hitos del producto

Filtra las respuestas por segmento, versión de lanzamiento o tipo de comentario

Convierta los envíos de encuestas en tareas, elementos pendientes o hilos de investigación al instante

🔑 Ideal para: gestores de productos, investigadores de UX y equipos de crecimiento que recopilan opiniones tras lanzamientos o actualizaciones

🧠 Dato curioso: En la década de 1980, Claes Fornell, el padre de la satisfacción del cliente, creó el Índice de Satisfacción del Cliente Americano ( ACSI ). Fue el primer sistema en estandarizar los comentarios de los clientes para convertirlos en información empresarial cuantificable.

11. Plantilla de encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Gestione las expectativas de los clientes y reduzca la pérdida de clientes con la plantilla de encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp

CSAT, CES y NPS no son solo números, son señales que le indican lo que les gusta a los usuarios, lo que les frustra y lo que podría costarle empresa.

La plantilla de encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp es una herramienta definitiva para capturar esas señales en los puntos de contacto de soporte, incorporación y producto. Le permite realizar un seguimiento de las tendencias, segmentar los comentarios y aportar información directamente a los flujos de trabajo de asistencia, antes de que la pérdida de clientes se convierta en una realidad.

Además, con ClickUp Brain, puede utilizar la IA para analizar y resumir las respuestas de los formularios en cuestión de segundos, sin tener que analizarlas manualmente.

Analice los datos de envío de formularios en tiempo real y obtenga información basada en IA con ClickUp Brain

He aquí por qué le gustará esta plantilla:

Analice las tendencias de satisfacción por fase del ciclo de vida o segmento de clientes

Visualice las puntuaciones de satisfacción a lo largo del tiempo con las vistas Lista, Tablero o Panel de control

Coordina los equipos más rápidamente convirtiendo las respuestas de las encuestas en tareas viables y supervisables

🔑 Ideal para: equipos de intento correcto del cliente, responsables de soporte y comercializadores de productos centrados en impulsar las métricas de fidelidad y aumentar la satisfacción de los clientes

➡️ Más información: Las mejores herramientas de comentarios de clientes personalizados para mejorar la satisfacción del cliente

12. Plantilla de formulario de comentarios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Ofrezca a los usuarios una forma sencilla de compartir ideas, errores y sugerencias para mejorar los productos utilizando la plantilla de formulario de comentarios de ClickUp

Los formularios son la columna vertebral de cualquier flujo de trabajo basado en comentarios. Ya sea que recopiles información de usuarios, evaluadores de control de calidad o representantes de equipo de ventas, el desafío es organizar las respuestas para que tu equipo pueda actuar en consecuencia.

La plantilla de formulario de comentarios de ClickUp le ofrece un canal permanente y siempre activo para recopilar opiniones ad hoc sobre su producto, su servicio de compatibilidad y sus puntos de contacto con la comunidad.

Puede integrar esta plantilla directamente en su app, documento o pie de página de correo electrónico para convertir sugerencias dispersas en envíos estructurados y rastreables. Ya se trate de incidencias, solicitudes de funciones o quejas, todas las respuestas se organizan automáticamente para que su equipo nunca pierda el ritmo ni una idea brillante.

He aquí por qué le gustará esta plantilla:

Ofrezca a los usuarios un espacio sencillo, sin necesidad de iniciar sesión, para elaborar informes de incidencias, sugerir ideas o señalar problemas

Mantenga un archivo de comentarios con función de búsqueda para la gestión de tareas pendientes o la investigación de usuarios

Reduzca el tiempo perdido clasificando los comentarios de la bandeja de entrada, los mensajes directos o los tickets de Soporte

🔑 Ideal para: equipos de producto, gestores de comunidades y responsables de soporte al cliente que gestionan grandes volúmenes de información de los usuarios

💡 Consejo profesional: utilice los agentes de ClickUp Autopilot para analizar y clasificar automáticamente los comentarios recibidos sobre los productos. En lugar de revisar manualmente largas encuestas o tickets de Soporte, ajuste un agente para: Etiqueta temas (por ejemplo, «usabilidad», «rendimiento», «solicitud de nuevas funciones»)

priorice por impacto* (marcando los problemas críticos frente a los que sería bueno tener)

asigna las tareas* al equipo adecuado (experiencia de usuario, ingeniería, soporte) De esta manera, su equipo de producto obtiene información estructurada en tiempo real.

13. Plantilla de formulario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Cree fácilmente formularios de evaluación dinámicos y personalizados con la plantilla de formularios de ClickUp

¿Está realizando una prueba de usabilidad? ¿Llevando a cabo una revisión del producto tras un sprint? ¿Necesita comentarios estructurados para el lanzamiento de una función? Olvídese de las hojas de cálculo y empiece con la plantilla de formulario de ClickUp, su generador de formularios personalizable y sin código, creado para los flujos de trabajo de productos.

Puede elegir entre desplegables, lógica condicional, escalas de valoración y mucho más para crear encuestas y tarjetas de puntuación personalizadas. Además, con esta plantilla, las respuestas se sincronizan al instante con sus tableros de ClickUp, revisan los paneles de control o las automatizaciones, de modo que las evaluaciones fluyen en un flujo hacia su sistema, no hacia su bandeja de entrada.

*por qué te gustará esta plantilla

Personalice la marca y el tono de forma personalizada para que se adapten al estilo de su equipo de producto

Reutilice formularios en sprints, pruebas o lanzamientos para obtener revisiones coherentes

Automatice el enrutamiento de respuestas a flujos de trabajo, tableros de revisión o tareas de seguimiento a través de ClickUp Automatización

🔑 Ideal para: equipos de producto, profesionales del marketing e investigadores que crean formularios de evaluación de productos flexibles y sin código.

🎯 Truco de ClickUp: Utilice estas estrategias respaldadas por expertos para perfeccionar su proceso de evaluación de productos y hacer que cada revisión cuente. Defina lo que es «bueno» antes de empezar. Establezca criterios claros para la experiencia de usuario, el rendimiento y el impacto, de modo que su equipo no tenga que hacer conjeturas

Diversifique las revisiones. Involucre al equipo de diseño, desarrollo y compatibilidad: cada rol detecta problemas diferentes

Combine puntuaciones con historias. Las valoraciones sirven de referencia para su producto. Los comentarios añaden detalles y explican el «porqué»

Revise con frecuencia y desde el principio. Realice evaluaciones después de sprints, betas o lanzamientos de funciones importantes para seguir mejorando

*cree mejores productos más rápido con ClickUp

¿Cuál es la diferencia entre los productos buenos y los excelentes? ¡Lo has adivinado! Evaluaciones estructuradas, información compartida y priorización inteligente. Estas plantillas de ClickUp te permiten hacerlo todo de forma más rápida, inteligente y sin conjeturas.

Pero eso es solo el principio. Con ClickUp, puede establecer la conexión entre las evaluaciones y las hojas de ruta, automatizar las revisiones, realizar el seguimiento de los comentarios en tiempo real y convertir la información en acciones. Desde el descubrimiento hasta la entrega, ClickUp impulsa cada paso del recorrido de su producto.

Convierta su proceso de evaluación en la ventaja competitiva de su producto. ¡Empiece a utilizar ClickUp hoy mismo!