15 plantillas de presupuesto de Notion para llevar un seguimiento inteligente de tus finanzas

Para muchos de nosotros, entre facturas inesperadas, suscripciones olvidadas y esos gastos extra «solo por esta vez», nuestro sueldo se esfuma antes de que empiece el mes. No es de extrañar que el 77 % de los estadounidenses se sientan preocupados por su futuro financiero y que el 58 % afirmen que el dinero controla sus vidas.

Ahí es donde entran en juego las plantillas presupuestarias de Notion. Estas herramientas flexibles y listas para usar te ayudan a realizar el seguimiento de los gastos, a planear mejor y a responder a la eterna pregunta: «¿Dónde se ha ido todo mi dinero?»

Pero, ¿realmente te ofrecen la claridad que necesitas? ¿O hay alternativas más eficaces, con estructura integrada, automatización e información en tiempo real? ¡Vamos a averiguarlo! ✅

🧠 Dato curioso: La palabra presupuesto proviene del latín bulga, que significa «bolsita». En 1773, había evolucionado hasta convertirse en un término financiero, utilizado por primera vez en The Budget Opened, un folleto de William Pulteney (un político británico que tuvo una gran influencia en la planificación financiera).

*¿Qué hace que una plantilla de presupuesto de Notion sea buena?

La plantilla de presupuesto ideal de Notion es sencilla, flexible y se adapta a tu estilo de gestión del dinero, ya seas un estudiante con un presupuesto ajustado, un autónomo con ingresos variables o una familia que realiza el seguimiento de los gastos comunes.

Algunos de los aspectos clave que debes tener en cuenta son:

Personalización: elige elige plantillas de Notion que se adapten a tu vida: cambia el nombre de las categorías, añade líneas presupuestarias o elimina lo que no necesites. Una buena configuración debe reflejar tu estilo de plan presupuestario, no obligarte a seguir el de otra persona

Visibilidad clara: convierte los números desordenados en información significativa. Una buena plantilla ofrece etiquetas codificadas por color, barras de progreso y vistas semanales y mensuales para ver cuál es tu situación financiera actual y hacia dónde te diriges

*automatización: Olvídate de los cálculos manuales. Las plantillas inteligentes calculan los totales, realizan un seguimiento de las metas de ahorro y actualizan los saldos en tiempo real, lo que simplifica todo, desde la elaboración de presupuestos personales hasta la contabilidad de proyectos más complejos

Lógica integrada: busca plantillas con bases de datos y fórmulas conectadas. Mantiene tus ingresos, gastos y metas financieras sincronizados automáticamente, sin necesidad de tener conocimientos de hojas de cálculo

Accesibilidad móvil: Actualiza tu presupuesto sobre la marcha, en cualquier momento y en cualquier lugar. Su diseño intuitivo y adaptable te permite registrar gastos al instante, ajustar los límites de gasto mientras compras o revisar tu saldo con solo deslizar el dedo

💡 Consejo profesional: el «presupuesto público» (la tendencia del uso compartido de tus metas financieras) aumenta la responsabilidad y ayuda a frenar los gastos impulsivos. Combina esa mentalidad con la plantilla adecuada y convertirás tus buenas intenciones en un progreso real y medible. Descubre cómo mantener un alto nivel de responsabilidad con las plantillas de ClickUp:

Plantillas de presupuesto de Nest Notion de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con todas las plantillas de presupuesto de Notion que encontrarás en este blog. Como bonus, también hemos incluido algunas plantillas de presupuesto de ClickUp para transformar la forma en que gestionas tu dinero.

Las mejores plantillas de presupuesto de Notion que debes conocer

Estas plantillas de presupuesto de Notion listas para usar están diseñadas para el seguimiento del dinero en la vida real: son claras, personalizables y fáciles de actualizar. Tanto si quieres recortar gastos, aumentar tus ahorros o alcanzar la estabilidad financiera, aquí encontrarás una plantilla que te brindará compatibilidad para dar el siguiente paso.

1. Plantilla de planificación presupuestaria básica de Notion

vía Notion

Empezar a elaborar un presupuesto puede resultar intimidante: ¿por dónde empezar? La plantilla Notion Budget 101 Planner te ofrece un plan viable desde el primer día aplicando la regla 50/30/20 para dividir tus ingresos entre gastos esenciales, estilo de vida y ahorros.

Su cuadrícula mensual muestra tu situación financiera completa de un vistazo, lo que facilita detectar gastos excesivos, establecer límites realistas y ajustarse a los cambios de la vida. Desde crear un fondo de emergencia hasta recortar gastos extras, esta plantilla hace que la gestión del presupuesto sea sencilla y factible.

Por qué te gustará esta plantilla:

Establece límites de gasto realistas y metas financieras con indicaciones guiadas

Centraliza todos los ingresos y gastos para obtener una visión general clara de cada mes

Mantén la motivación con una sección dedicada a las metas de ahorro y a los planes de gran envergadura

🔑 Ideal para: Estudiantes, autónomos o profesionales que buscan un punto de partida sencillo y práctico para planear presupuestos y gestionar su dinero.

🔎 ¿Sabías que...? La regla 50/30/20 es una estrategia infalible para elaborar presupuestos sin estrés y con gran impacto. Divide tus ingresos en un 50 % para necesidades, un 30 % para deseos y un 20 % para ahorros o deudas, de modo que cada dólar trabaje con un propósito.

2. Plantilla de planificador presupuestario de Notion

a través de Notion

La plantilla de planificación presupuestaria de Notion adopta un enfoque más suave y centrado en el estilo de vida para la gestión del dinero. Su estética en tonos pastel y sus cuadrículas limpias la hacen muy atractiva, mientras que su seguimiento diario y semanal te permite controlar tus gastos sin la presión de marcos rígidos.

Está diseñado para realizar comprobaciones periódicas que te ayudarán a crear hábitos sostenibles. Puedes personalizar las categorías para lo que más te importa, como el cuidado personal, los viajes o los proyectos creativos, y planear tanto las necesidades inmediatas como las metas a largo plazo en un solo lugar.

Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de los gastos por categoría e identifica fácilmente en qué se gasta tu dinero

Previsión de tus ahorros utilizando un formato sencillo de ingresos frente a gastos

Crea hábitos presupuestarios consistentes de una manera suave y accesible

🔑 Ideal para: estudiantes interesados en el diseño, profesionales creativos o usuarios centrados en el bienestar que desean una forma tranquila y visualmente atractiva de gestionar sus finanzas.

3. Plantilla de seguimiento de finanzas personales de Notion

vía Notion

La plantilla de seguimiento de finanzas personales de Notion le da a tu presupuesto un cerebro propio. Actualiza automáticamente las entradas a medida que registras los ingresos o los gastos, sincroniza las categorías y genera resúmenes claros. ¿El resultado? Obtienes registros organizados y listos para auditar sin la molestia de hacerlo manualmente.

Incluso te anima a reservar dinero para los impuestos sobre las fuentes de ingresos pertinentes, lo que te ofrece una vista realista de tus ganancias reales. Con todo en seguimiento en un solo sistema, puedes analizar tendencias, mantener un diario financiero limpio y tomar decisiones informadas con confianza.

Por qué te gustará esta plantilla:

Automatiza las tediosas entradas de datos y recupera horas cada mes

Mantén todo listo para una auditoría con registros cronológicos y etiquetas sincronizadas

Obtenga instantáneas dinámicas de su salud financiera a través de resúmenes generados automáticamente

🔑 Ideal para: autónomos, consultores y trabajadores temporales que necesitan un seguimiento financiero constante y de bajo mantenimiento con actualizaciones en tiempo real.

4. Plantilla de seguimiento presupuestario de Notion

vía Notion

Esta plantilla de seguimiento presupuestario de Notion ofrece un panel intuitivo para planear las categorías de ingresos y gastos mensuales. A medida que introduces tus valores, calcula y muestra automáticamente tu presupuesto restante en tiempo real, para que siempre sepas exactamente cuánto te queda.

Gracias a sus indicadores integrados, te avisa inmediatamente si te estás pasando o quedándote corto, lo que te ayuda a mantener la disciplina financiera sin tener que sumergirte en hojas de cálculo. Cada mes tiene su propia pestaña con bases de datos enlazadas para mantener los presupuestos anteriores organizados y accesibles. Además, puedes añadir fácilmente categorías personalizadas o ajustar las fuentes de ingresos.

Por qué te gustará esta plantilla:

Consulte de un vistazo el desglose mensual de ingresos y gastos

Personaliza las categorías para trabajos secundarios, facturas u metas de ahorro

Haga vista de los fondos transferidos y de los objetivos no alcanzados con sencillas actualizaciones del saldo

🔑 Ideal para: Profesionales ocupados que necesitan una visión general rápida cada mes y quieren un gestor de presupuestos sencillo en el que puedan confiar.

5. Plantilla de presupuesto mensual de Notion

vía Notion

La plantilla de presupuesto mensual de Notion es un gestor de gastos minimalista diseñado para personas que planifican ciclos financieros mensuales: nóminas, facturas y gastos recurrentes. Separa los costes fijos de los variables, lo que te permite obtener una vista de lo que es innegociable y lo que puedes ajustar.

Con su sistema de reinicio mensual, puedes actualizar las categorías al comienzo de cada ciclo, establecer nuevos objetivos y comparar los gastos plan con los reales. Es una forma sencilla de mantener el control y la estabilidad financiera, sin importar las sorpresas que te depare el futuro.

Por qué te gustará esta plantilla:

Previsión del flujo de caja al correlacionar los gastos recurrentes con los ingresos previstos

Revisa los cambios mes a mes para detectar patrones en el comportamiento de gasto

Prioriza los pagos esenciales antes de asignar fondos a categorías flexibles

🔑 Ideal para: autónomos o profesionales preocupados por su presupuesto que desean un sencillo controlador de gastos mensuales para equilibrar los ingresos, los gastos y las metas financieras mensuales.

6. Plantilla de presupuesto universitario de Notion

vía Notion

La universidad no es solo clases y exámenes, es tu primera prueba real para administrar el dinero. La plantilla de presupuesto universitario de Notion te ofrece una forma sencilla de controlar todo, desde los gastos importantes, como la matrícula, las suscripciones y el alquiler, hasta los pequeños gastos diarios que se acumulan rápidamente.

En lugar de limitarse al seguimiento de números, te ayuda a establecer la conexión entre tus gastos y tus prioridades. Al clasificar los gastos en categorías claras, puedes detectar patrones, tomar decisiones más inteligentes y empezar a crear hábitos financieros que te prepararán para la independencia más allá de la universidad.

Por qué te gustará esta plantilla:

Clasifica los gastos en esenciales, relacionados con la escuela y de estilo de vida

Planifica semestre a semestre con secciones de presupuesto frente a gastos reales

Mantente al día con los plazos y los gastos académicos recurrentes

🔑 Ideal para: Estudiantes universitarios que gestionan sus finanzas por primera vez y necesitan una forma estructurada y sin estrés de llevar un control.

💡 Consejo profesional: Hacer un presupuesto no es una restricción, sino una libertad. El Departamento de Educación de EE. UU. recomienda estos hábitos para estirar tu presupuesto de estudiante: Realiza un seguimiento de todos los gastos, incluso los más pequeños. Ese café con leche diario o ese viaje compartido pueden afectar rápidamente a tu saldo ☕

Distingue entre tus necesidades y tus deseos. Cubre la matrícula, el alquiler y el transporte antes de realizar gastos flexibles 🎯

Desglose los ingresos mensuales y realice el ajuste de límites de gasto semanales para que los fondos duren 📆

7. Plantilla de seguimiento presupuestario de Notion (con gráficos)

vía Notion

Los presupuestos solo funcionan cuando puedes ver la historia visual que hay detrás de los números. La plantilla Notion Budget Tracker (con gráficos) se sincroniza con Notion2Charts para transformar tus datos en gráficos de barras, gráficos de líneas y gráficos de donut claros, convirtiendo las cifras estáticas en una imagen clara de dónde va tu dinero y por qué.

A medida que registras los gastos, tus datos se actualizan automáticamente en tiempo real. Esto facilita la detección de patrones de gasto excesivo, la comparación de categorías y el seguimiento del progreso hacia tus metas de ahorro. Se trata de presupuestar con contexto, convirtiendo los números brutos en información que impulsa decisiones financieras más inteligentes.

Por qué te gustará esta plantilla:

Filtra por periodo de tiempo para comparar los patrones de gasto mes a mes

Identifica los picos en cada categoría (como comidas fuera de casa o entregas a domicilio) con gráficos codificados por color

Vincula los elementos visuales a las metas para que tu presupuesto se mantenga alineado y sea intencional

🔑 Ideal para: usuarios que se basan en datos y pensadores visuales que desean tener una vista de dónde va su dinero y por qué es importante.

8. Plantilla de ahorros de Notion

vía Notion

Esta plantilla de ahorros de Notion se centra en lo que la mayoría de la gente pasa por alto: las metas de ahorro. Tanto si te estás preparando para gastos de emergencia como para inversiones futuras, te ayuda a actualizar tu saldo, asignar fondos a «categorías» y saber exactamente lo cerca que estás de cada meta.

¡Y eso no es todo! Va más allá del seguimiento, ya que establece la conexión entre tus ahorros y tus prioridades. El desglose visual destaca cuáles son las metas totalmente financiadas, cuáles requieren más atención y te guía sobre dónde tendrá más impacto tu próxima contribución.

Por qué te gustará esta plantilla:

Divida los ahorros en metas a corto y largo plazo con buckets personalizados flexibles

Establece hitos de financiación para celebrar el progreso y mantener la motivación durante el proceso

Analiza los patrones de contribución para ajustar cómo y cuándo ahorras

🔑 Ideal para: ahorradores orientados a metas o parejas que planifican metas de uso compartido, como una boda, un viaje o la compra de una vivienda, sin renunciar a lo esencial.

9. Plantilla de presupuesto diario de Notion

vía Notion

¿Quieres llevar un control de todos tus gastos sin tener que esperar a la revisión de fin de mes? La plantilla de presupuesto diario de Notion está diseñada para tu ajetreo diario, con una vista en tiempo real de tu saldo, gastos e ingresos, que se actualiza semanal y mensualmente.

Te ayuda a gestionar los pequeños gastos que se acumulan, ya sea para dividir facturas, llevar un seguimiento del dinero para gastos personales o gestionar los hábitos diarios. Las categorías preestablecidas para comidas, entretenimiento y artículos de primera necesidad mantienen tu presupuesto claro, mientras que los botones de acción rápida facilitan el registro de gastos, ingresos o suscripciones.

Por qué te gustará esta plantilla:

Establece límites de gasto diarios, semanales y mensuales por categoría para un control más estricto

Registra tus gastos e ingresos al instante con botones de un solo clic

Realiza un seguimiento de los gastos recurrentes, como suscripciones o facturas, para evitar sorpresas

🔑 Ideal para: Cualquiera que busque una plantilla de presupuesto de Notion gratis, gratuita/a, para realizar el seguimiento de las fuentes de ingresos, los gastos y el progreso en tiempo real.

10. Plantilla de seguimiento de deudas de Notion

vía N o tion

La plantilla de seguimiento de deudas de Notion está diseñada para una gestión más inteligente de las deudas. Ofrece una interfaz fácil de usar para registrar los pagos y realizar un seguimiento del cronograma de amortización, tanto si gestionas tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles o hipotecas.

Las fórmulas inteligentes y las automatizaciones actualizan automáticamente tus saldos restantes, las próximas fechas de vencimiento y los cronogramas de pago a medida que registras los pagos de tus deudas. Las vistas personalizadas te ayudan a priorizar qué pagar primero, lo que te mantiene centrado y motivado en tu camino hacia la libertad financiera.

Por qué te gustará esta plantilla:

Calcula automáticamente los saldos, el interés y las próximas fechas de pago con lógica inteligente

Clasifica las deudas por diferentes categorías (urgencia, tipo de interés o prestamista) para mantener una estrategia

Establece metas financieras y crea un ritmo de pago realista a lo largo del tiempo

🔑 Ideal para: jóvenes profesionales o recién graduados que gestionan préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito y EMI, y que quieren mantenerse organizados y hacer pagos de deudas más rápidamente.

11. Plantilla de planificador de presupuesto de viaje de Notion

vía Notion

Los viajes pueden resultar caros rápidamente: las tarifas ocultas, los planes espontáneos y los cambios de última hora se acumulan rápidamente. La plantilla de planificación de presupuestos de viaje de Notion incluye categorías preestablecidas (vuelos, comida, estancias y actividades) para que sepas exactamente cuánto presupuesto debes asignar antes incluso de hacer las maletas.

A medida que registras tus gastos, los totales se actualizan en tiempo real, mostrando lo que queda en cada categoría y ayudándote a ajustar sobre la marcha. Es un sistema sencillo y personalizable que mantiene tus finanzas bajo control sin restar importancia a las experiencias que hacen que los viajes sean memorables.

Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza categorías predefinidas para planear de forma inteligente y evitar costes ocultos

Compara los gastos proyectados con los reales para controlar los gastos excesivos durante el viaje

Lleva un registro continuo de los gastos para facilitar la revisión y la planificación posteriores al viaje

🔑 Ideal para: nómadas digitales, parejas que planan presupuestos de viaje en uso compartido o viajeros solitarios que buscan una forma elegante y ágil de controlar los gastos de sus vacaciones.

🔎 ¿Sabías que...? El gasto en viajes en Estados Unidos alcanza los 1,22 billones de dólares en 2027, según un proyecto. Con tanto movimiento (y dinero), es esencial contar con un presupuesto inteligente para que tus aventuras sigan siendo emocionantes y tus finanzas estén bajo seguimiento.

12. Plantilla de seguimiento de pagos de facturas de Notion

vía Notion

Cuando se acumulan las facturas (alquiler, wifi, teléfono, servicios públicos, streaming, seguros), es fácil perder la pista de lo que está pagado, pendiente o vencido. La plantilla de seguimiento de pagos de facturas de Notion centraliza todos tus pagos en un solo lugar, lo que te ayuda a mantener el control y evitar sorpresas.

Su diseño basado en un calendario te permite registrar fechas de vencimiento, marcar pagos como liquidados y clasificar los gastos por tipo o urgencia. Puedes filtrar por estado o ciclo de facturación para ver rápidamente lo que requiere atención y utilizar indicadores visuales para evitar incumplimientos de plazos o recargos por demora.

Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de los pagos recurrentes y puntuales en un panel optimizado

Ordena las facturas por prioridad o categoría para gestionar el flujo de caja de forma más eficaz

Mantén un historial actualizado de los pagos anteriores para facilitar la consulta y la rendición de cuentas

🔑 Ideal para: Compañeros de piso o hogares compartidos que gestionan múltiples suscripciones, servicios públicos y pagos de alquiler y que quieren mantenerse sincronizados y sin estrés.

➡️ Lea también: Plantillas gratuitas para organizar facturas y llevar un mejor seguimiento de sus gastos

13. Plantilla de seguimiento financiero empresa de Notion

vía Notion

Conocer tus números es una cosa, pero comprender lo que significan para tu empresa es otra muy distinta. La plantilla de seguimiento financiero de empresa de Notion convierte las transacciones sin procesar en información clara y útil sobre beneficios, presupuestos y flujo de caja para ayudarte a tomar decisiones más inteligentes.

Combina tres bases de datos enlazadas (transacciones, categorías y resúmenes mensuales) para que puedas registrar cada transacción, realizar un seguimiento de los presupuestos por categorías y obtener una lectura instantánea de tus beneficios. Con comparaciones integradas entre el presupuesto y los resultados reales y el seguimiento del progreso, siempre sabrás exactamente cuál es la situación financiera de tu empresa.

Por qué te gustará esta plantilla:

Filtra las transacciones por cliente, proyecto o categoría para identificar rápidamente los trabajos rentables

Identifica las tendencias del flujo de caja y los patrones de beneficios mediante sencillos resúmenes visuales

Perfecciona tus presupuestos con comparaciones en tiempo real entre el rendimiento plan y el real

🔑 Ideal para: emprendedores individuales, creadores digitales y propietarios de pequeñas empresas que desean una forma gratis, gratuita/a de obtener visibilidad sobre el flujo de caja y tomar decisiones financieras basadas en datos.

lea también: * Cómo utilizar Notion para la gestión de proyectos

14. Plantilla de planificador de presupuesto doméstico de Notion

vía Notion

Gestionar el presupuesto doméstico significa alinear prioridades, administrar facturas de uso compartido y planificar las metas familiares. Y cuando cada uno tiene hábitos de gasto diferentes, las cosas se complican rápidamente. La plantilla de planificación presupuestaria doméstica de Notion crea un sistema único y transparente para que todos sepan exactamente en qué se gasta el dinero.

Sus paneles basados en categorías te permiten asignar gastos a miembros de la familia o grupos de gasto, lo que garantiza una total transparencia. Además, puedes realizar un seguimiento del progreso hacia metas compartidas, como ahorros para renovaciones o compras importantes, sin tener que utilizar múltiples herramientas.

Por qué te gustará esta plantilla:

Desglosa los gastos en categorías fijas, flexibles y de uso compartido para mayor claridad

Destaca los gastos excesivos o las oportunidades de ahorro con indicaciones visuales fáciles de leer

Planifica con antelación estableciendo límites mensuales y haciendo un seguimiento del progreso hacia los hitos familiares

🔑 Ideal para: Familias o parejas que conviven y gestionan gastos de uso compartido y desean un sistema más organizado y transparente para controlar las finanzas del hogar.

15. Plantilla de presupuesto para eventos de Notion

vía Notion

Los presupuestos de eventos pueden descontrolarse rápidamente: los cambios de última hora de los proveedores, los retrasos en los pagos y los cambios de prioridades pueden arruinar tu plan. La plantilla de presupuesto para eventos de Notion te ofrece un plan financiero estructurado para controlar todos los detalles, de principio a fin.

Se divide en cuatro secciones (Información del proyecto, Finanzas, Seguimiento y Cierre) para que puedas comparar tu presupuesto con los gastos reales y revisar qué trabajo ha dado resultado (y qué no) para que el próximo evento sea aún más fluido. Con tablas personalizables y rastreadores visuales, mantenerte dentro del presupuesto será mucho menos estresante.

Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza los detalles del evento y las finanzas en secciones específicas para mayor claridad

Realiza un seguimiento de los gastos en relación con tu presupuesto en tiempo real para evitar gastos excesivos

Documenta las conclusiones y los aprendizajes financieros para futuros eventos

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos, coordinadores o cualquier persona que organice eventos y necesite una herramienta de presupuestación estructurada y detallada para gestionar las finanzas de forma eficaz.

➡️ Lea también: Cómo gestionar el presupuesto de un proyecto en sencillos pasos

límites de Notion *

Las plantillas de Notion son un excelente punto de partida, pero empiezan a mostrar deficiencias cuando la planificación presupuestaria o el flujo de trabajo del equipo se vuelven más complejos.

Esto es lo que debes tener en cuenta:

Configuración que requiere mucho tiempo : incluso las plantillas prediseñadas requieren ajustes significativos. Desde fórmulas hasta bases de datos enlazadas y vistas filtradas, prepárate para una curva de aprendizaje pronunciada si quieres algo más que un rastreador estático

Integraciones con límite : Notion no tiene conexión (a internet) nativa con aplicaciones bancarias ni herramientas de contabilidad. ¿Necesitas sincronizar en tiempo real? Necesitarás complementos externos o actualizaciones manuales para salvar la brecha

Falta de paneles en tiempo real : no hay gráficos ni resúmenes financieros integrados. Para visualizar los patrones de gasto o el progreso de los ahorros, tendrás que crearlos desde cero o pagar por herramientas como Notion2Charts

*tareas periódicas manuales: ¿Quieres que tu presupuesto se reinicie cada mes? ¿O registrar las facturas automáticamente? Notion carece de lógica recurrente, por lo que estas rutinas se convierten en una tarea repetitiva

colaboración básica en equipo*: el nivel gratis de Notion ofrece un control limitado sobre los permisos, las aprobaciones o el seguimiento de versiones. Eso supone un obstáculo para los equipos en crecimiento que gestionan presupuestos en uso compartido

Comprender las experiencias reales de los usuarios es clave antes de dar confirmación con cualquier herramienta. Hemos consultado los debates de G2 y Reddit para ver qué opina la comunidad sobre las plantillas de Notion, y esto es lo que hemos encontrado:

Un usuario de G2 señaló los obstáculos de personalización:

Notion puede resultar tedioso para los usuarios que no tienen paciencia para el código. Incluso con las plantillas disponibles, se necesita pensamiento crítico para adaptarlas a tus propias necesidades.

Notion puede resultar tedioso para los usuarios que no tienen paciencia para el código. Incluso con las plantillas disponibles, se necesita pensamiento crítico para adaptarlas a tus propias necesidades.

Otro usuario de Reddit expresó su preocupación por la complejidad de las plantillas:

La mayoría de las plantillas son tan sencillas que podrías haberlas creado tú mismo, o tan recargadas que acabas eliminando la mitad de las funciones.

La mayoría de las plantillas son tan sencillas que podrías haberlas creado tú mismo, o tan recargadas que acabas eliminando la mitad de las funciones.

*plantillas alternativas de presupuesto de Notion

Entonces, ¿cómo superar estos retos? La respuesta está en encontrar alternativas a Notion más flexibles y dinámicas que combinen estructura con eficiencia.

¡Ahí es donde entra en juego ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo! Aporta claridad, creatividad, rapidez y automatización inteligente al seguimiento de tu presupuesto, algo de lo que Notion suele carecer.

Con plantillas personalizables, paneles en tiempo real e integraciones nativas, ClickUp facilita la gestión presupuestaria, tanto si gestionas tus finanzas personales como si diriges operaciones de empresa a gran escala.

¡Vamos a sumergirnos y encontrar la solución perfecta para tus necesidades presupuestarias!

1. Plantilla de presupuesto simple de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento más inteligente con la plantilla de presupuesto simple de ClickUp, su vía rápida hacia una mejor gestión del dinero

Hacer un presupuesto no debería ser como desenredar un montón de recibos. Sin embargo, para el 73 % de las personas, la gestión financiera es el desencadenante principal de estrés. La plantilla de presupuesto simple de ClickUp cambia esa situación y convierte el caos financiero en un espacio de trabajo visual y optimizado que querrás usar.

Puedes etiquetar los costes fijos y variables, automatizar recordatorios y cambiar fácilmente entre vistas, todo en un solo lugar. Integrada en tu entorno de trabajo actual de ClickUp, esta plantilla hace que la elaboración de presupuestos sea menos una tarea tediosa y más un progreso.

Por qué te gustará esta plantilla:

Cambia entre las vistas Lista, Tablero o Calendario para adaptarlas a tu estilo de presupuestación

Realiza un seguimiento visual de tus metas mediante barras de progreso integradas, totales y desgloses mensuales

Automatiza los recordatorios de facturas recurrentes, el registro de ingresos o los controles de ahorro

🔑 Ideal para: autónomos, estudiantes o familias pequeñas que desean una herramienta potente y sencilla para controlar sus finanzas diarias.

➡️ Lea también: El mejor software de presupuestación de proyectos para el seguimiento del rumbo

📣 Opinión de los clientes: Esto es lo que dice un crítico de G2: ClickUp ofrece una flexibilidad sin igual con vistas personalizables (lista, tablero, Gantt, calendario), potentes automatizaciones y documentos, metas y seguimiento del tiempo integrados, todo en un único entorno de trabajo. Centraliza la colaboración del equipo y la gestión de proyectos, lo que nos permite sustituir múltiples herramientas como Trello, Asana y Notion por un único sistema cohesionado. ClickUp ofrece una flexibilidad sin igual con vistas personalizables (lista, tablero, Gantt, calendario), potentes automatizaciones y documentos, metas y seguimiento del tiempo integrados, todo en un único entorno de trabajo. Centraliza la colaboración del equipo y la gestión de proyectos, lo que nos permite sustituir múltiples herramientas como Trello, Asana y Notion por un único sistema cohesionado.

2. Plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Correlaciona cada dólar de tu campaña (desde el concepto hasta el retorno de la inversión) con la plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp

Un impactante 26 % del gasto en marketing se desperdicia cada año. No se trata solo de ineficiencia, sino de una oportunidad perdida. La plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp te ayuda a recuperar tu ROI al vincular cada dólar al resultado que importa.

Planifica presupuestos por canal, visualiza los gastos trimestrales y alinea los costes de las campañas con los hitos de conversión utilizando los paneles integrados de ClickUp. Además, conéctate a ClickUp Metas para enlazar directamente cada coste con los KPI que le interesan a tu director de marketing.

Por qué te gustará esta plantilla:

Visualiza el gasto frente al resultado utilizando paneles de control de presupuesto frente a rendimiento

Alinea las metas de marketing con los gastos con seguimiento para garantizar que el dinero impulse el crecimiento

Comunique los resultados fácilmente con (elaboración de) informes que aclaran el rendimiento a las partes interesadas

🔑 Ideal para: responsables de marketing, estrategas de contenido o equipos de agencias que gestionan múltiples campañas en diferentes plataformas.

📮 Información de ClickUp: El 78 % de los participantes en nuestra encuesta elaboran planes detallados como parte de sus procesos de establecimiento de metas. Sin embargo, un sorprendente 50 % no realiza un seguimiento de esos planes con herramientas específicas. Con ClickUp, puedes convertir fácilmente las metas en tareas viables, lo que te permite alcanzarlas paso a paso. Además, nuestros paneles sin código proporcionan representaciones visuales claras, mostrando tu progreso y dándote más control y visibilidad sobre tu trabajo. Porque «esperar lo mejor» no es una estrategia fiable. 💫 Resultados reales: los usuarios de ClickUp afirman poder asumir un 10 % más de trabajo sin agotarse.

3. Plantilla de presupuesto de proyecto de ClickUp con WBS

Obtenga una plantilla gratis Convierta proyectos complejos en hitos controlados por el presupuesto con la plantilla de presupuesto de proyectos de ClickUp con WBS

Los proyectos rara vez se salen del presupuesto de la noche a la mañana, son los pequeños errores los que se acumulan. ¿La solución? Una estructura de desglose del trabajo (WBS) que transforma las metas generales en partes cuantificables y viables. La plantilla de presupuesto de proyecto de ClickUp con WBS te ofrece una vista de cada tarea, hito y dólar.

Diseñado para ofrecer claridad y control, te ayuda a visualizar los costes en cada fase, realizar un seguimiento del gasto en tiempo real y evitar sorpresas financieras, sin la sobrecarga de hojas de cálculo.

Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza el alcance en paquetes de trabajo con costes utilizando listas anidadas y vistas de jerarquía

Vincula los presupuestos de las tareas con los resultados reales utilizando los campos nativos de control de tiempo y los costes

Crea informes visuales agregados presupuestarios para ejecutivos, patrocinadores o equipos financieros al instante

🔑 Ideal para: PMO, equipos de construcción o consultores que gestionan proyectos detallados y de varias fases con un seguimiento estricto del presupuesto.

4. Plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Controle su flujo de caja y construya unas finanzas más inteligentes y sólidas con la plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp

el 82 % de los fracasos de empresa no tienen que ver con los beneficios, sino con el flujo de caja. Si tus equipos trabajan de forma aislada, incluso unos ingresos saludables pueden convertirse en un caos. La plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp consolida todos los equipos en una única vista financiera compartida.

Segmente los ingresos por departamento o iniciativa, establezca previsiones continuas y realice un seguimiento del rendimiento con paneles en tiempo real. Diseñada para todo tipo de equipos, no solo para profesionales de las finanzas, esta herramienta de presupuesto para proyectos convierte la supervisión financiera en una ventaja empresarial integrada.

Por qué te gustará esta plantilla:

Previsión del flujo de caja y de los ingresos, sincronizados con las vistas a nivel de departamento

Utiliza alertas visuales para detectar gastos excesivos y redirigir fondos a tiempo

Conéctate a herramientas como QuickBooks o CRM para sincronizar tu presupuesto de forma más fluida

🔑 Ideal para: Fundadores de startups, jefes de operaciones o directores financieros que desean una visibilidad completa del presupuesto, sin los gastos generales de los complejos sistemas de corporación.

➡️ Lea también: Las mejores plantillas de presupuesto de marketing para gestionar las finanzas

5. Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Organiza eventos impecables sin conjeturas financieras utilizando la plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp

Ya sea grande o pequeño, cada evento es un acto de equilibrio entre la visión y el presupuesto. Desde los presupuestos de los proveedores y los depósitos de los locales hasta los costes de marketing y las sorpresas de última hora, es muy fácil gastar de más o pasar por alto pagos importantes.

La plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp agiliza el proceso. Tanto si organizas un evento, el lanzamiento de un producto o una reunión fuera de equipo, esta plantilla te permite realizar el seguimiento de todos los gastos, hacer ajustes en tiempo real y alinear tus gastos con la meta del evento.

Por qué te gustará esta plantilla:

Filtra los gastos de los eventos por categoría, fase o prioridad para mantenerte centrado en cada fase de la planificación

Compara el gasto proyectado con el real gracias a los rastreadores de variaciones integrados

Crea resúmenes presupuestarios posteriores al evento que destaquen el retorno de la inversión y las áreas de mejora futuras

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos, equipos de marketing o responsables de oficina que coordinan eventos internos o públicos, especialmente cuando hay varios proveedores y presupuestos involucrados.

🔎 ¿Sabías que... el 86,4 % de los organizadores de conferencias tienen plan de celebrar más eventos presenciales este año? Con el aumento de los costes y la reducción del cronograma, una plantilla de presupuesto inteligente es tu arma secreta para organizar rápidamente, gastar con inteligencia y llevar a cabo eventos sin contratiempos.

6. Plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento de los presupuestos mientras realiza un seguimiento de las tareas con la plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp

¿Por qué tantos proyectos se salen del presupuesto? Los equipos suelen perseguir plazos y entregas sin tener en cuenta el impacto del coste en tiempo real. La plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp cubre esa brecha al incorporar información presupuestaria en tiempo real directamente en tu flujo de trabajo.

Aporta visibilidad presupuestaria a cada tarea, realiza un seguimiento del gasto de recursos sobre la marcha y muestra al instante el impacto financiero de los cambios en el alcance o en el cronograma del proyecto. Con información presupuestaria en tiempo real a nivel de tarea, puedes corregir el rumbo a tiempo, antes de que los pequeños excesos se conviertan en grandes contratiempos.

Por qué te gustará esta plantilla:

Etiqueta los costes por tarea y fase para obtener una visibilidad precisa del presupuesto

Detecta los excesos de gasto de forma temprana con datos de gasto en tiempo real vinculados al progreso del proyecto

Céntrate en las tareas de alto impacto que aportan valor dentro de tu presupuesto

🔑 Ideal para: Gestores de proyectos o equipos con gran consumo de recursos que gestionan presupuestos estrictos y entregas complejas y necesitan una visibilidad total de los costes, el progreso y las prioridades.

💡 Consejo profesional: antes de empezar, utiliza el método MoSCoW (must have, should have, could have, won't have, es decir, «imprescindible, recomendable, opcional, prescindible»)* para ponerte de acuerdo con las partes interesadas sobre las prioridades principales. Te ayudará a evitar desviaciones, eliminar lo que no es esencial y centrar tu presupuesto en lo que realmente impulsa el resultado.

7. Plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realiza un seguimiento claro de cada dólar con la plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp

Cuando los costes de un proyecto se disparan, normalmente no se debe a un gasto grande, sino a cientos de pequeños gastos que pasan desapercibidos. La plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp te ayuda a detectar y documentar todos los costes, hasta el nivel de las tareas.

Diseñada para estar preparada para auditorías, esta plantilla realiza el seguimiento de las estimaciones, las aprobaciones y los datos reales en cada paso. Tanto si gestionas equipos internos como si facturas a clientes, esto te proporciona trazabilidad financiera desde el inicio hasta el final.

Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de los costes por entrega utilizando tablas anidadas y actualizaciones en tiempo real

Añade puntos de control de aprobación para gestionar el alcance y el aumento de costes

Usa compartido transparente y listo para enviar a los clientes para mantener la confianza y la precisión

🔑 Ideal para: PMO, controladores de costes o agencias que gestionan proyectos facturables en equipos complejos.

➡️ Lee también: Trucos para optimizar la gestión de gastos y el flujo de trabajo de tu equipo

8. Plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Crea presupuestos convincentes y listos para presentar a los clientes con la plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp

¿Cuál es la diferencia entre conseguir un proyecto y perderlo? A menudo, no es el precio, sino cómo lo presentas. La plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp te ayuda a convertir los números en narrativas, mostrando tus precios de una manera que no solo es clara, sino también convincente.

Esta plantilla te ayuda a elaborar propuestas pulidas con desgloses detallados, llamadas de ROI y opciones de precios por niveles que facilitan la toma de decisiones a los clientes. Está diseñada para ayudarte a vender el valor que hay detrás de cada elemento, al tiempo que protege tus márgenes.

Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza vistas de propuestas predefinidas para mantener las conversaciones con los clientes centradas y enfocadas en el mensaje

Añade interruptores, notas y comentarios para guiar a los clientes a través de elementos complejos durante las revisiones en directo

Duplica y personaliza propuestas para varios clientes sin tener que empezar desde cero

🔑 Ideal para: Consultores, agencias y autónomos que necesitan presentar presupuestos de proyectos que obtengan la aprobación del cliente y, al mismo tiempo, mantengan operaciones rentables.

➡️ Lea también: Plantillas gratuitas para propuestas presupuestarias en Excel y ClickUp

9. Plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUpe

Obtenga una plantilla gratis Descubre patrones de gasto ocultos con la plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp

La mayoría de las personas subestiman sus gastos mensuales, un punto ciego que conduce a una deuda creciente y a no alcanzar las metas financieras. La plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp te ayuda a poner en foco tus hábitos de gasto reales.

Tanto si gestionas un hogar, realizas el seguimiento de los reembolsos del equipo o intentas cancelar suscripciones engañosas, esta plantilla te ayuda a registrar todos los gastos, identificar claramente patrones y planear de forma más eficaz con información mensual.

Por qué te gustará esta plantilla:

Desglosa los gastos por día, semana o categoría con imágenes generadas automáticamente

Supervise los cambios mensuales con gráficos de tendencias integrados que señalan los picos y las caídas

Exporta informes limpios y listos para revisar en cuestión de segundos para reembolsos o revisiones

🔑 Ideal para: Profesionales ocupados, jefes de equipo que registran gastos de uso compartido, o cualquiera que intente romper el ciclo de «¿dónde se ha ido mi dinero?».

10. Plantilla de informe presupuestario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Crea informes financieros profesionales para las partes interesadas y los responsables de la toma de decisiones con la plantilla de informe presupuestario de ClickUp

Solo el 21 % de los directores financieros o responsables de la toma de decisiones financieras comprende plenamente los informes de inteligencia que recibe. ¿Por qué? La mayoría de los informes presentan números sin explicar lo que realmente importa.

La plantilla de informe presupuestario de ClickUp te ayuda a convertir datos financieros densos en informes claros y narrativos que muestran no solo qué ha cambiado, sino también por qué. Automatiza la entrega, adapta la información al público y mantén tus informes acordes con la marca y precisos.

Por qué te gustará esta plantilla:

Combina gráficos financieros con notas contextuales para explicar decisiones, riesgos o resultados

Implementa la automatización de la elaboración de informes semanales o mensuales para agilizar las actualizaciones ejecutivas

Personaliza los informes por audiencia: equipos financieros, inversores o líderes multifuncionales

🔑 Ideal para: directores financieros, consultores de atención al cliente o responsables de operaciones que necesitan convertir rápidamente los datos presupuestarios sin procesar en informes basados en información detallada.

11. Plantilla de gestión financiera de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Centraliza todo tu ecosistema financiero en un entorno de trabajo unificado con la plantilla de gestión financiera de ClickUp

La gestión de las finanzas de clientes, proyectos y categorías puede complicarse rápidamente, especialmente sin un equipo financiero dedicado. La plantilla de gestión financiera de ClickUp proporciona un centro de mando centralizado para el seguimiento del presupuesto, las aprobaciones y la elaboración de informes de rendimiento.

Puedes etiquetar transacciones, agrupar gastos por cliente o tipo de coste y controlar el flujo de caja de todos los equipos. Los desencadenantes inteligentes te avisan cuando las transacciones se desvían del curso previsto, antes de que se conviertan en un problema.

Por qué te gustará esta plantilla:

Supervise los gastos de todos los departamentos con paneles agrupados y filtrados

Conecta las tareas con puntos de control financieros, como revisiones de facturas o ciclos de pago

Utiliza agregar y fórmulas para calcular totales en tiempo real, sin necesidad de introducir datos manualmente

🔑 Ideal para: Propietarios de pequeñas empresas, startups o equipos con pocos recursos financieros que gestionan presupuestos fragmentados en múltiples iniciativas.

👏 Historia de éxito: El equipo de marketing de Finastra se enfrentaba a un reto habitual: herramientas dispersas, presupuestos aislados y una ejecución lenta de la comercialización. Al consolidar los flujos de trabajo con ClickUp, consiguieron claridad en la planificación financiera, la coordinación de campañas y la colaboración del equipo. Así es como lo hicieron: aumento del 30 % en la eficacia de la colaboración entre los equipos de presupuestación y ejecución

40 % de crecimiento en la eficiencia de la comercialización (GTM)

Innovación más rápida con una mejor coordinación entre los propietarios del presupuesto y los jefes de proyecto de los proyectos

12. Plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Obtenga información útil para los inversores sin el estrés de las hojas de cálculo utilizando la plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp

el 60 % de las pequeñas empresas que revisan sus finanzas con regularidad son más rentables. Pero si estás sumergido en hojas de cálculo o paneles estáticos, esa revisión se convierte en un trabajo a tiempo completo.

La plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp acaba con el desorden. Convierte los datos financieros en resúmenes visuales, puntos de referencia e informes generados automáticamente, para que puedas comprender qué es lo que ayuda (o perjudica) a tus ganancias.

Por qué te gustará esta plantilla:

Compara los KPI de ingresos y costes mes a mes o año a año

Realiza la previsión de patrones de crecimiento o riesgo con la detección de tendencias con compatibilidad/IA

Colabora directamente con las partes interesadas mediante comentarios en el panel y seguimientos asignados

🔑 Ideal para: fundadores, responsables financieros o autónomos que necesitan una forma rápida y visual de traducir los datos financieros en decisiones inteligentes y estrategias escalables.

💡 Consejo profesional: simplifica tu revisión financiera con IA. ClickUp Brain identifica lo que importa: picos de costos, variaciones inesperadas y señales de crecimiento. Ya sea que te estés preparando para una presentación, una actualización para las partes interesadas o el plan del próximo mes, es como tener un analista financiero disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Realice una previsión de forma más inteligente y rápida: pregunte a ClickUp Brain

13. Plantilla de gestión de cuentas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Detecta los riesgos de pérdida de clientes antes de que surjan con la plantilla de gestión de cuentas de ClickUp

La mayoría de los equipos solo actúan después de que un cliente se marcha. Para entonces, ya es demasiado tarde. La plantilla de gestión de cuentas de ClickUp te ayuda a adelantarte identificando las primeras señales de riesgo y automatizando los seguimientos para retener, renovar y reactivar las cuentas clave.

No se trata solo de un seguimiento CRM. Es un centro de comandos en tiempo real donde cada interacción con el cliente, como la asistencia a demostraciones, la interacción por correo electrónico y los cambios en la opinión, se integra en un flujo de trabajo central. Etiqueta el estado de la cuenta, asigna los siguientes pasos y escala lo que funciona con guías de intento correcto repetibles.

Por qué te gustará esta plantilla:

Detecta rápidamente las señales de alerta con las vistas «En riesgo» y las alertas de actividad automatizadas

Estandariza la incorporación y la retención con guías de intento correcto para clientes integradas

Crea un canal de renovación que se actualice a medida que evolucionan las interacciones personalizadas con los clientes

🔑 Ideal para: responsables de éxito de clientes, gestores de cuentas o equipos de operaciones que deseen reducir la pérdida de clientes, personalizar la comunicación y poner en práctica la retención en todas las cuentas.

💡 Truco de ClickUp: utiliza los campos de fórmula de ClickUp para automatizar el seguimiento de los clientes en función de condiciones específicas. Por ejemplo, utiliza un desencadenante para activar una tarea cuando la puntuación de satisfacción de una cuenta baje o cuando el valor del contrato caiga por debajo del objetivo, para que puedas actuar antes de que se produzca la pérdida de clientes.

14. Plantilla de libro mayor general de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Consigue una única fuente de información veraz para cada decisión financiera con la plantilla de libro mayor general de ClickUp

Tu libro mayor no es solo un archivo financiero, es la columna vertebral de la elaboración de informes, declaraciones de impuestos y la previsión empresarial. Cuando la precisión es imprescindible, la plantilla de libro mayor de ClickUp te ofrece estructura, control y trazabilidad desde el primer día.

Agrupa las entradas por tipo de cuenta y adjunta recibos, notas y aprobaciones: todo queda documentado y listo para su revisión. El seguimiento de versiones y las asignaciones de revisores garantizan que tu libro mayor refleje datos precisos y actualizados en los que puedes confiar para informes, financiación o fines de cumplimiento normativo.

Por qué te gustará esta plantilla:

Estructura tu gráfico de cuentas con campos integrados para activos, pasivos, patrimonio neto e ingresos

Realice un seguimiento del historial de versiones y del estado de aprobación para cumplir con las normas de auditoría y de cumplimiento de los inversores

Organiza documentos de compatibilidad, notas y conciliaciones dentro de cada elemento del libro mayor

🔑 Ideal para: Controladores, responsables de cuentas y directores financieros que necesitan un libro mayor fiable y actualizado que ofrezca compatibilidad con la supervisión financiera y el cumplimiento normativo.

15. Plantilla de diario contable de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Registra transacciones, visualiza entradas y elimina errores con la plantilla de diario contable de ClickUp

Las entradas contables manuales dejan demasiado margen para el error, e incluso los pequeños errores pueden desequilibrar tus cuentas. La plantilla de diario contable de ClickUp aporta precisión al seguimiento de tus transacciones, ayudándote a registrar, cuadrar y revisar cada entrada sin conjeturas.

Personaliza los campos para el tipo de diario, el número de entrada, el impacto en la cuenta, los recibos y los importes. Utiliza las vistas Libros y Diario para ordenar por fecha o estado de la transacción. Puedes asignar tareas para su revisión, automatizar las comprobaciones de saldo y asegurarte de que todas las entradas cuadran antes de pasarlas a tu libro mayor.

Por qué te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento de cada evento financiero con registros precisos de débito/crédito y campos de transacciones

Automatiza los cálculos y marca las entradas desequilibradas para detectar los errores a tiempo

Colabora en tiempo real con asignaciones de tareas, comentarios y puntos de control de aprobación

🔑 Ideal para: contables, contadores o equipos financieros que gestionan un gran volumen de transacciones diarias y desean registros claros y aptos para auditorías.

➡️ Lea también: El mejor software y herramientas de IA para cuentas

16. Plantilla de balance general de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Vea cómo evoluciona su situación financiera en tiempo real con la plantilla de balance general de ClickUp

Los balances no deben ser instantáneas estáticas, sino que deben crecer con tu empresa. La plantilla de balance de ClickUp transforma el seguimiento financiero tradicional en un espacio de trabajo dinámico donde los activos, los pasivos y el patrimonio neto se mantienen precisos, accesibles y listos para ser auditados.

Registra los saldos iniciales, agrupa las entradas por tipo de cuenta y asigna tareas de revisión para agilizar la conciliación. Tanto si te estás preparando para la revisión de la junta directiva como si estás cerrando el trimestre, esta plantilla mantiene tus finanzas organizadas, actualizadas y alineadas con tu equipo.

Por qué te gustará esta plantilla:

Supervise los cambios en el saldo a lo largo del tiempo utilizando el historial de versiones y los comentarios hilos

Asigna ciclos de revisión con etiquetas específicas por rol, recordatorios y fechas límite

Analiza tu salud financiera con cálculos de ratios y gráficos de tendencias integrados

🔑 Ideal para: contables, propietarios de empresas o equipos financieros que necesitan un balance colaborativo que evolucione con cada movimiento financiero.

Actualiza desde las plantillas presupuestarias de Notion: trabaja de forma más inteligente con ClickUp

La elaboración de presupuestos no consiste solo en realizar un seguimiento de los gastos, sino en tomar decisiones más rápidas que impulsen el crecimiento.

Las plantillas presupuestarias de Notion son un punto de partida, pero cuando necesitas automatización, colaboración en tiempo real y escala empresarial, ClickUp te ofrece lo que Notion no puede.

Con paneles en tiempo real, desencadenantes inteligentes e información basada en IA, ClickUp transforma los presupuestos estáticos en sistemas dinámicos que te ayudan a planear de forma más eficaz, pivotar más rápidamente y mantener la coordinación entre equipos.

