Las 20 mejores herramientas de organización con IA para aumentar su productividad en 2025

Incluso los profesionales más organizados se sienten abrumados, no por escritorios desordenados, sino por bandejas de entrada desbordadas, prioridades cambiantes y la carga mental constante de mantener los proyectos al día.

Las herramientas de organización con IA están diseñadas para esta nueva realidad. Van más allá del archivo y la programación para anticipar necesidades, adaptar planes en tiempo real, capturar automáticamente elementos de acción y mostrar información crítica incluso antes de que la busque.

En esta guía, hemos seleccionado las herramientas de productividad con IA más eficaces para el lugar de trabajo, con el fin de ayudarte a eliminar las distracciones, mantener la concentración y gestionar tu trabajo con claridad y precisión.

👀 ¿Sabías que...? Mucho antes de que la inteligencia artificial fuera una realidad, el concepto de ayudantes sintéticos ya cautivaba al mundo. En 1921, el dramaturgo checo Karel Čapek introdujo la palabra «robot» en su obra Los robots universales de Rossum. Estos robots eran personas artificiales diseñadas para servir a los humanos, y su nombre proviene de la palabra checa robota, que significa «trabajo forzado»

Las herramientas de IA están ahora en todas partes, pero no todas las herramientas que afirman «aumentar la productividad» comprenden realmente cómo haces trabajo.

Esto es lo que diferencia a una verdadera aplicación de productividad con IA de cualquier otra app, aplicación en su pantalla de inicio:

Inteligencia contextual: elija herramientas que no solo almacenen información, sino que también la comprendan, etiquetando, resumiendo y organizando el contenido en función de su actividad en tiempo real mediante el procesamiento del lenguaje natural

Integraciones nativas: Busque herramientas de IA que ofrezcan una conexión perfecta con su infraestructura actual (calendarios, CRM, documentos y tableros de tareas) y se comuniquen sin esfuerzo entre ellas

*automatización inteligente: opta por app, aplicación que se anticipen a tus necesidades, automatizando los seguimientos, agrupando tareas y minimizando las decisiones manuales

Flujos de trabajo personalizados: Priorice la flexibilidad. Las mejores herramientas de IA se adaptan a sus flujos de trabajo y tecnología únicos, y no al revés

Colaboración en tiempo real: utilice herramientas basadas en IA que mantienen a su equipo sincronizado con actualizaciones automáticas, lo que elimina la necesidad de enviar otro mensaje del tipo «¿cuál es el estado?»

¿Conclusión? Si no aligera tu carga cognitiva, es solo ruido. Las herramientas avanzadas basadas en tecnología de IA que se enumeran a continuación hacen más que gestionar tareas: agudizan la concentración, eliminan el desorden, ahorran tiempo al automatizar las tareas rutinarias y te ayudan a ir dos pasos por delante.

🧠 Dato curioso: A principios de la década de 1950, Arthur Samuel hizo historia al crear un programa informático capaz de jugar a las damas y, lo que es más impresionante, de aprender a mejorar con el tiempo. A diferencia de los programas tradicionales que seguían reglas fijas, el jugador de damas de Samuel mejoraba jugando contra sí mismo y recordando qué movimientos le llevaban a ganar o perder. Esta fue una de las primeras demostraciones del aprendizaje automático, en la que un ordenador podía adaptar y desarrollar sus estrategias basándose en la experiencia.

Ya sea que esté gestionando reuniones, programando trabajo intensivo para tareas esenciales o tratando de realizar un seguimiento de una docena de aplicaciones, estas herramientas de organización con IA de fácil acceso simplifican su día y aumentan la productividad del equipo.

A continuación, le ofrecemos una breve comparación de las mejores opciones para implementar su agente de IA en diferentes casos de uso.

Herramienta Ideal para Característica destacada Precios (mensuales) ClickUp Gestión de proyectos con tareas y metas basados en IA Combina la gestión de tareas, documento y meta con IA Free, de pago desde 7 $/usuario + 7 $ IA Notion IA Gestión flexible del conocimiento y contenido creativo Redacción con IA en el entorno de trabajo y expansión en tiempo real Gratis, de pago desde 12 $/usuario Asana Plan estructurado de tareas con claridad gracias a la IA Prioriza automáticamente el trabajo y sugiere los siguientes pasos Free, de pago desde 10,99 $ por usuario Trello Pensadores visuales que prefieren los tableros a las hojas de cálculo Automatiza las acciones de las tarjetas en función del comportamiento Gratis, de pago desde 6 $ por usuario Motion Profesionales que utilizan el Calendario y quieren que su día se planifique solo Programa automáticamente las tareas de forma dinámica Desde 29 $ por usuario Recupera la IA Proteja su tiempo de concentración y utilice la automatización en la programación Sincroniza hábitos, reuniones y reprogramación inteligente de tareas Gratis, de pago desde 10 $/usuario Mem Captura de ideas sin esfuerzo y conocimiento personal Enlaza y recupera notas automáticamente según el contexto Gratis (beta), precio por determinar Todoist IA Productividad diaria con priorización inteligente Priorización inteligente de tareas basada en el comportamiento Gratis, de pago desde 5 $ por usuario Akiflow Controle el caos de tareas en múltiples herramientas y calendarios Centraliza el registro de tareas y la gestión del tiempo Desde 34 $ por usuario BeforeSunset IA Planificación consciente y control de tiempo en un solo espacio Planificación diaria sencilla impulsada por la IA Desde 18 $ por usuario Otter. ai Convierta las reuniones en transcripciones con función de búsqueda Transcripción de reuniones en tiempo real con resumen de IA Gratis, gratuito/a desde 16,99 $/usuario Fireflies. ai Captura y resume las conversaciones del equipo Transcripciones de IA con información relevante que se puede buscar Gratis, de pago desde 18 $/usuario Avoma Información sobre reuniones e inteligencia de conversación asistidas por IA Resuelva los problemas de las reuniones con análisis y asesoramiento Desde 19 $ por usuario Grammarly Escribe con claridad y confianza Sugerencias sensibles al tono y capacidades de reescritura Gratis, de pago desde 12 $/usuario Perplexity Labs Búsqueda rápida y recuperación de conocimientos impulsadas por /IA Resúmenes de investigaciones respaldados por citas Gratis, Pro por 20 $ al mes Qodo Integridad del código y desarrollo colaborativo PR, pruebas y revisiones de código generadas por IA Gratis, de pago desde 30 $/usuario Cursor Código y documentación técnica asistidas por IA Generación de código en línea y compatibilidad con repositorios Gratis, de pago desde 20 $/usuario Document360 Bases de conocimiento estructuradas y limpieza de contenido con IA Etiquetado y estructuración del conocimiento asistidos por IA Precios personalizados Miro Colaboración visual y lluvia de ideas Los clústeres y estructuras de /IA recopilan las ideas generadas en las sesiones de brainstorming Gratis, de pago desde 8 $ por usuario Zapier Conecta herramientas y automatiza flujos de trabajo Generación de Zap en lenguaje natural en más de 6000 herramientas Gratis, de pago desde 29,99 $/usuario

Desde asistentes de IA que programan sus reuniones hasta herramientas que resumen documentos completos en segundos, el panorama de la productividad de la IA es ahora más potente y más personal que nunca.

A continuación, hemos seleccionado cuidadosamente herramientas que redefinen el concepto de organización. Cada una aporta su propio toque de inteligencia: algunas automatizan su calendario, otras convierten las notas en planes de acción y unas pocas están diseñadas para pensar como un cerebro adicional para su equipo.

Empecemos con una plataforma que hace todo lo anterior y mucho más.

1. ClickUp (la mejor opción para gestionar proyectos con tareas y metas basadas en IA)

Pruebe ClickUp gratis, gratuito/a Simplifique la gestión de tareas, ofrezca interacciones más inteligentes y profundice en los patrones de los clientes con ClickUp

ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo, siempre ha sido el entorno de trabajo preferido por los equipos que quieren tenerlo todo (tareas, documentos, paneles, metas) en un solo lugar.

Pero con la incorporación de ClickUp Brain, ha pasado de ser una herramienta de organización a convertirse en un motor de inteligencia que se adapta a su flujo de trabajo y crece con sus necesidades.

Controle su espacio de trabajo con ClickUp Brain Max: utilice su voz para crear, resumir y gestionar tareas sin necesidad de usar las manos

ClickUp ha evolucionado rápidamente hasta convertirse en una plataforma de productividad basada en IA, más versátil que nunca:

ClickUp Brain es el asistente de IA integrado en tu entorno de trabajo, que te ayuda a crear tareas al instante a partir del lenguaje natural, resumir proyectos y ofrecer sugerencias inteligentes para los flujos de trabajo.

ClickUp Brain Max, la última incorporación, es una versión de Brain para escritorio que convierte la voz en texto. Con Brain Max, puedes utilizar comandos de voz para dictar tareas, solicitar resúmenes e interactuar con ClickUp sin necesidad de usar las manos, lo que resulta perfecto para realizar múltiples tareas o mejorar la accesibilidad.

Ahora puede elegir entre diferentes modelos de lenguaje grandes (LLM) dentro de Brain, como GPT-4 o Claude, adaptando las respuestas de la IA a sus necesidades, ya sea que desee resultados más creativos, técnicos o centrados en la privacidad.

Los agentes de IA son ahora aún más potentes y personalizables. Estos agentes pueden automatizar procesos de varios pasos, escalar obstáculos, asignar tareas y comunicarse con los miembros del equipo basándose en desencadenantes en tiempo real y reglas organizativas. Puede implementar agentes de IA especializados para trabajo administrativo recurrente, seguimientos de equipo de ventas o lluvias de ideas creativas, liberando a su equipo de tareas repetitivas.

Organice, planifique y ejecute sus proyectos a la perfección con ClickUp Brain

Supongamos que empiezas la semana con una lista desordenada de ideas, notas de reuniones y tareas pendientes. ClickUp Brain te echa una mano: te sugiere subtareas, perfecciona las descripciones de las tareas y organiza las prioridades utilizando el contexto en tiempo real. En cuestión de minutos, tu entorno de trabajo refleja lo que tienes que hacer y cómo hacerlo.

Piense en ClickUp como su segundo cerebro. Ofrece compatibilidad con la gestión del conocimiento ayudándole a acceder a la información de forma intuitiva. Puede extraer información de notas de proyectos anteriores, realizar un enlazado automático de documentos relacionados o incluso convertir sesiones de brainstorming ad hoc en POEEs en cuestión de minutos, manteniendo el conocimiento institucional vivo y fácil de buscar.

Mientras colaboras con tus compañeros de equipo, ClickUp se convierte en tu navegador de conocimientos. Pregunta: «¿Dónde está la última presentación?» ClickUp Brain captura la respuesta, incluso si está oculta en un comentario de documento del mes pasado. Puede resumir largas discusiones sobre proyectos o convertir notas preliminares en POEE pulidos.

Establece activadores y los agentes de IA de ClickUp harán el trabajo por ti

Imagina que te ves inundado de tareas administrativas repetitivas: actualizaciones de estado, seguimientos, traspasos de tareas. Los agentes de ClickUp AI se encargan de todo discretamente. Reaccionan a los desencadenantes, escalan los bloqueos y asignan tareas basándose en reglas preestablecidas utilizando ClickUp Automatización. En lugar de microgestionar, tú estableces las condiciones y ellos hacen el resto.

Automatice las tareas repetitivas con ClickUp Automatizaciones

A medida que tu proyecto crece, también lo hace la necesidad de visibilidad. En lugar de crear informes manualmente, solo tienes que preguntar: «¿Cómo estamos haciendo seguimiento a las metas del segundo trimestre?». Los paneles de ClickUp responden con visualizaciones inteligentes, generadas automáticamente a partir de datos de tareas en tiempo real. No solo obtienes números, sino también una narrativa.

Utilice los paneles de ClickUp para obtener información en tiempo real sobre el rendimiento de su equipo

Y, en segundo plano, ClickUp Brain siempre está aprendiendo. Señala los riesgos, destaca las caídas de rendimiento y detecta el trabajo redundante antes de que se convierta en un problema mayor. Los datos de ClickUp no solo resumen lo que está sucediendo, sino que detectan lo que falta.

Ya sea que esté gestionando sprints de productos, ampliando una startup o liderando campañas interfuncionales, ClickUp es el lugar donde la reunión inteligente de la organización se une a la ejecución sin esfuerzo, de forma nativa y en todos los niveles de su flujo de trabajo.

Las mejores funciones de ClickUp

Utilice indicaciones de IA en plantillas de tareas para guiar la creación coherente de tareas en todos los equipos

Reescribe los POE, las notas de reunión o las actualizaciones con el tono que desees con ClickUp Brain

Resumir los hilos de comentarios largos para ayudar a los usuarios a ponerse al día rápidamente

Realice un seguimiento del progreso de los OKR con información generada por IA y análisis de rendimiento

Identifique cuellos de botella, tareas duplicadas y desequilibrios en la carga de trabajo en todas las listas

ClickUp: Límites

Las funciones de IA solo están disponibles en los planes de pago

Algunas personalizaciones requieren tiempo de configuración para usuarios sin conocimientos técnicos

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

He estado utilizando ClickUp desde sus inicios y ha sido increíble ver cómo ha evolucionado hasta convertirse en una potente herramienta de productividad integral. El lanzamiento continuo de nuevas funciones y actualizaciones demuestra el compromiso del equipo con la mejora de la experiencia del usuario. Una de las novedades más destacadas es la herramienta de IA, ClickUp Brain. Ha transformado mi forma de gestionar tareas y proyectos al automatizar los procesos rutinarios y ofrecer sugerencias inteligentes, lo que me ha ahorrado mucho tiempo y esfuerzo.

He estado utilizando ClickUp desde sus inicios y ha sido increíble ver cómo ha evolucionado hasta convertirse en una potente herramienta de productividad integral. El lanzamiento continuo de nuevas funciones y actualizaciones demuestra el compromiso del equipo con la mejora de la experiencia del usuario. Una de las novedades más destacadas es la herramienta de IA, ClickUp Brain. Ha transformado mi forma de gestionar tareas y proyectos al automatizar los procesos rutinarios y ofrecer sugerencias inteligentes, lo que me ha ahorrado mucho tiempo y esfuerzo.

📮 ClickUp Insight: Solo el 12 % de las personas utiliza diarios físicos para realizar el seguimiento de sus metas, y un sorprendente 38 % no los supervisa. Pero, ¿y si pudiera realizar el seguimiento de sus metas con mayor precisión y facilidad? Entra en ClickUp, donde la estructura de un planificador se une al poder de la automatización. Desde establecer tareas y plazos hasta realizar un seguimiento del progreso con paneles visuales, ClickUp te ayuda a mantenerte organizado y centrado. Con recordatorios basados en IA y flujos de trabajo automatizados, nunca volverás a perderte un hito. 💫 Resultados reales: los usuarios de ClickUp informan de un aumento del doble en la productividad.

💡 Consejo profesional: ¿Te ahogas en notas de llamadas? Deja que ClickUp AI genere resúmenes instantáneos de tus reuniones de equipo de ventas directamente en la sección de comentarios de la tarea. Utiliza indicaciones como «Resumir las objeciones clave y los siguientes pasos» o «Resaltar las señales de compra» para generar automáticamente elementos de acción. Añade el resumen a tu tarea de CRM para que el siguiente miembro del equipo que la recoja tenga todo el contexto. Esto reduce a la mitad el tiempo de traspaso y mejora el seguimiento. Es como pasar un testigo, pero de forma más fluida, rápida e inteligente.

2. Notion AI (la mejor para la gestión flexible del conocimiento y la organización creativa de contenidos)

a través de Notion IA

¿Alguna vez ha deseado que sus notas le respondieran y le ayudaran a poner orden en su caos? Notion IA se acerca bastante a eso.

Notion IA es un socio de pensamiento dinámico creado para profesionales que gestionan flujos de trabajo con gran cantidad de ideas y documentos. Mejora la productividad directamente en tu entorno de trabajo ampliando los borradores, reformulando las secciones incómodas y adaptando el tono a medida que escribes.

Notion AI es ahora un auténtico «compañero de ideas». Resumir, traduce y genera ideas directamente en tu entorno de trabajo, y su búsqueda contextual muestra automáticamente las notas y documentos relevantes. Las últimas actualizaciones incluyen integraciones mejoradas con herramientas externas, lo que facilita la gestión del conocimiento. La IA de Notion se adapta a tu flujo de trabajo, ayudándote a organizar y crear contenido más rápidamente.

Su potencial va más allá de la escritura. Notion AI puede resaltar los puntos clave de largas notas de reuniones, resumir páginas con gran cantidad de información y extraer conclusiones de documentos enlazados. Esto resulta especialmente útil cuando se trabaja con múltiples fuentes de contenido y se necesita claridad sin tener que hacer clic en cada base de datos anidada.

Las mejores funciones de Notion IA

Ajuste el tono y la estructura del contenido existente para que se ajuste a las directrices de la marca

Extraiga y revele conexiones entre páginas utilizando señales de búsqueda inteligentes

Genere nuevas ideas, reelabore borradores o esboce páginas al instante

Límites de Notion IA

Las capacidades de IA están vinculadas principalmente al texto, no a las tareas ni a los flujos de trabajo

Funciones de automatización con límite en comparación con las herramientas de proyectos tradicionales

Precios de Notion IA

Free

Plus : 12 $ al mes por usuario

Empresa : 24 $ al mes por usuario

Corporación : Precios personalizados

Notion IA: Incluido en el plan Business, disponible como complemento en otros planes

Valoraciones y reseñas de Notion IA

G2 : 4,7/5 (más de 6700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Una reseña de Capterra dice lo siguiente:

Me encanta Notion. Llevo más de cinco años utilizando este producto e intentando introducirlo en todas las empresas para las que he trabajado. Lo que han conseguido al acelerar el proceso y añadir un montón de funciones a un conjunto de funciones ya de por sí muy completo es milagroso (piensa en Notion IA, la renovación de fórmulas, los diseños y los formularios).

Me encanta Notion. Llevo más de cinco años utilizando este producto e intentando introducirlo en todas las empresas para las que he trabajado. Lo que han conseguido al acelerar el proceso y añadir un montón de funciones a un conjunto de características ya de por sí muy completo es milagroso (piensa en Notion IA, la renovación de fórmulas, los diseños y los formularios).

3. Asana (la mejor para el plan estructurado de tareas con la claridad que aporta la IA)

a través de Asana

Incluso tu lista de pendientes se merece un asistente personal, y la IA de Asana está lista para ayudarte.

Con la agrupación de tareas y la priorización predictiva basadas en IA, Asana te ayuda a organizar tu carga de trabajo antes de que las cosas se compliquen. La IA no solo asigna fechas de vencimiento, sino que analiza la urgencia, las dependencias de las tareas y la carga de trabajo de los compañeros de equipo para orientarte sobre dónde debes centrar tu atención a continuación.

La IA de Asana ahora permite la asignación inteligente de tareas, la priorización automática y el seguimiento de metas en tiempo real. Las nuevas funciones incluyen la predicción de riesgos de proyectos basada en IA y sugerencias para mitigarlos. La IA de Asana reduce la planificación manual, mantiene a los equipos alineados y garantiza que los objetivos estén siempre en el punto de mira.

Durante la planificación de proyectos, la IA de Asana ayuda a desglosar las metas en pasos viables y a detectar posibles obstáculos de forma temprana. Reescribe las descripciones de las tareas para mayor claridad, identifica el trabajo duplicado y destaca los plazos incumplidos, todo ello sin necesidad de una supervisión constante. Obtienes una hoja de ruta en tiempo real que se ajusta automáticamente y se mantiene precisa incluso cuando las cosas cambian.

Las mejores funciones de Asana

Detecte los cuellos de botella y reciba alertas antes de que se incumplan los plazos

Divida las metas en subtareas utilizando sugerencias de plan inteligente

Obtenga seguimientos y pasos a seguir basados en la actividad reciente

Límites de Asana

Las funciones de IA tienen un límite en los planes premium

Puede requerir la introducción manual de datos para optimizar las sugerencias de tareas

Precios de Asana

Personal: Gratis

Starter: 13,49 $/usuario/mes

Avanzado: 30,49 $/usuario/mes

Corporación: Precios personalizados

Corporación+: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Asana

G2 : 4,4/5 (más de 11 900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Una reseña en G2 dice lo siguiente:

Asana me ofrece una estructura clara para dividir iniciativas de mayor tamaño en tareas más pequeñas y fáciles de seguir. También ayuda a reducir la necesidad de actualizaciones redundantes o reuniones de estado, ya que todo se documenta de forma transparente. En general, ha reducido significativamente los malentendidos, nos ha ayudado a cumplir los plazos de forma más consistente y ha hecho que nuestro proceso de diseño sea mucho más fluido.

Asana me ofrece una estructura clara para dividir iniciativas de mayor tamaño en tareas más pequeñas y fáciles de seguir. También ayuda a reducir la necesidad de actualizaciones redundantes o reuniones de estado, ya que todo se documenta de forma transparente. En general, ha reducido significativamente los malentendidos, nos ha ayudado a cumplir los plazos de forma más consistente y ha hecho que nuestro proceso de diseño sea mucho más fluido.

4. Trello (ideal para personas visuales a las que les gustan los tableros, en lugar de las hojas de cálculo)

a través de Trello

Las notas son estupendas, hasta que tienes 200 y no sabes cuál es cuál. Trello te ayuda a convertir ese desorden en claridad.

El emblemático sistema de tarjetas y tableros de Trello ya facilita la visualización de tareas, flujos de trabajo y progreso de proyectos. Pero ahora, con la automatización de Butler y las recientes actualizaciones basadas en IA, Trello ayuda a los equipos a ir un paso por delante.

La automatización basada en IA de Trello ahora clasifica tarjetas, envía recordatorios de plazos y sugiere mejoras en el flujo de trabajo basadas en el comportamiento del equipo. Las capacidades ampliadas de Butler AI automatizan las acciones repetitivas del tablero, lo que facilita la gestión de proyectos para los pensadores visuales.

En lugar de mover tarjetas manualmente o configurar recordatorios, la IA predice tu siguiente movimiento, automatizando acciones como asignar miembros del equipo, establecer fechas de vencimiento o crear listas de control basadas en tus patrones de uso.

Ya sea que esté gestionando una hoja de ruta de productos, planificando contenido o incluso organizando una boda, Trello AI le ofrece más estructura sin necesidad de hacer más clics. Aprende qué tareas se repiten, qué miembros del equipo son responsables de qué y cómo suele tener lugar el flujo de sus proyectos, y luego aplica esa lógica a futuros tableros.

Las mejores funciones de Trello

Automatice las acciones rutinarias con reglas y desencadenantes Butler mejorados con IA

Obtenga flujos de trabajo personalizados basados en estructuras de proyectos anteriores

Sincroniza todos tus dispositivos con notificaciones inteligentes para mantener el impulso en flujo

Límites de Trello

Función de IA con límite fuera de las reglas de automatización

Más adecuado para flujos de trabajo más sencillos; menos potente para proyectos complejos

Precios de Trello

Free

Estándar : 6 $ al mes por usuario

Premium : 12,50 $ al mes por usuario

Corporación: 17,50 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Trello

G2 : 4,4/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?

Una reseña de G2 dice:

Después de cinco años de uso, Trello sigue siendo una de las herramientas de gestión de proyectos más fáciles de usar y visualmente intuitivas con las que he trabajado. El estilo de tablero Kanban de arrastrar y soltar facilita la organización de tareas y flujos de trabajo, ya sea para proyectos individuales o para la colaboración en equipo. También aprecio cómo ha mejorado constantemente con funciones como plantillas, vistas de calendario y potenciadores que se adaptan a flujos de trabajo tanto simples como complejos.

Después de cinco años de uso, Trello sigue siendo una de las herramientas de gestión de proyectos más fáciles de usar y visualmente intuitivas con las que he trabajado. El estilo de tablero Kanban de arrastrar y soltar facilita la organización de tareas y flujos de trabajo, ya sea para proyectos individuales o para la colaboración en equipo. También aprecio cómo ha mejorado constantemente con funciones como plantillas, vistas de calendario y potenciadores que se adaptan tanto a flujos de trabajo simples como complejos.

5. Motion (ideal para profesionales que utilizan el calendario y desean planear su día)

a través de Motion

Tu calendario ahora es más inteligente, y no necesita pausas para el café.

Diseñado para profesionales ocupados que se ven desbordados por tareas consecutivas, reuniones y prioridades cambiantes, Motion reorganiza automáticamente su día en función de los plazos, los momentos de concentración y las interrupciones inesperadas. Recopila sus tareas pendientes de múltiples fuentes y las adapta a su calendario como un maestro del Tetris con IA, sin que usted tenga que mover un dedo.

La programación automática con IA de Motion ahora optimiza el tiempo de concentración y reprograma automáticamente las tareas a medida que cambian las prioridades. El plan diario impulsado por IA y la resolución inteligente de conflictos garantizan que su calendario se adapte en tiempo real.

Supongamos que estás trabajando en una propuesta, preparándote para una llamada con un cliente y haciendo malabarismos con tres reuniones internas. Motion divide cada tarea en bloques, los equilibra entre tus horas disponibles y los reprograma dinámicamente cuando surgen conflictos. Es especialmente útil cuando la vida (o tu equipo) te lanza una bola curva a mediodía.

Las mejores funciones de Motion

Consigue un gestor de tareas, un calendario y un planificador de proyectos en una sola interfaz de IA

Utilice las recomendaciones de tiempo de concentración para proteger el trabajo profundo

Reciba alertas inteligentes cuando las reuniones o los plazos empiecen a solaparse

Límites de movimiento

Es posible que las sugerencias de /IA deban perfeccionarse en función de las preferencias personales

Menos adecuado para flujos de trabajo creativos y no estructurados

Precios de Motion

IA Workplace: 29 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

IA Employees Starter: 49 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

IA Employees Light: 148 $ al mes

Empleados de IA Estándar: 446 $ al mes

IA Employees Plus: 894 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Motion

G2 : 4,1/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Motion?

Opinión de un usuario en G2:

Me encantan las funciones de autocompletado de la IA. Si necesito cancelar una reunión o tengo algo de tiempo libre, me sugiere qué proyecto o tarea debo terminar. Es relativamente fácil de implementar en tu equipo y conseguir que todos se conecten y sincronicen sus calendarios. Lo utilizamos a diario e incluso contactamos con el equipo de compatibilidad para solucionar un problema al cambiar del plan de equipo al individual, y lo gestionaron sin problemas ni complicaciones. Lo recomiendo.

Me encantan las funciones de autocompletado de la IA. Si necesito cancelar una reunión o tengo algo de tiempo libre, me sugiere qué proyecto o tarea debo terminar. Es relativamente fácil de implementar en tu equipo y conseguir que todos se conecten y sincronicen sus calendarios. Lo utilizamos a diario e incluso contactamos con el servicio de asistencia para solucionar un problema al cambiar del plan de equipo al individual, y lo gestionaron sin problemas ni complicaciones. Lo recomiendo.

6. Reclaim IA (la mejor para proteger el tiempo de concentración y automatizar la programación inteligente)

a través de Reclaim IA

Tu Google Calendar no necesita más códigos de color, necesita un cerebro.

Reclaim IA convierte la programación reactiva en una gestión proactiva del tiempo al defender automáticamente su activo más valioso: la atención concentrada. Ya sea que esté haciendo malabares con reuniones, trabajo profundo, hábitos o recados personales, Reclaim bloquea el tiempo de manera inteligente, cambiando las cosas a medida que cambia su día, sin que usted tenga que arrastrar manualmente un evento.

El avanzado asistente de programación de Reclaim AI utiliza la IA para proteger el tiempo de concentración y optimizar la ubicación de las reuniones. Las nuevas funciones incluyen el seguimiento de hábitos basado en IA y ajustes dinámicos del calendario, lo que lo convierte en un gestor de calendario proactivo.

¿Quiere correr tres veces por semana o prepararse siempre antes de una reunión individual? Solo tiene que establecer una regla y Reclaim incorporará ese tiempo a su agenda, con la precisión de un reloj. Esto lo convierte en un salvavidas para equipos remotos, autónomos y profesionales con múltiples funciones que necesitan algo más que espacio libre en el calendario: necesitan una estructura inteligente. Con Reclaim, su calendario finalmente trabajará para usted.

Recupere las mejores funciones de IA

Sincroniza varios calendarios para obtener una visibilidad perfecta

Priorice el trabajo en función de los plazos, la carga de reuniones y las reglas personalizadas

Proteja su tiempo de concentración utilizando la resolución de conflictos basada en IA

Previsión de la disponibilidad del equipo con información dinámica del calendario de uso compartido

Recupere los límites de la IA

Dirigido exclusivamente a usuarios de Google Calendar

Carece de funciones avanzadas de gestión de proyectos o tareas

Recupera los precios de la IA

Lite : Gratis para siempre

Starter : 10 $ al mes por usuario

Empresa : 15 $ al mes por usuario

Corporación: precios personalizados

Recupere las valoraciones y reseñas de IA

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

7. Mem (ideal para capturar ideas sin esfuerzo y organizar conocimientos personales)

a través de Mem.ai

Algunas apps te piden que organices tus ideas. Mem solo escucha... y recuerda.

Mem es tu sistema personal de toma de notas basado en IA que captura las ideas a medida que surgen, las conecta automáticamente y las hace buscables sin necesidad de carpetas, etiquetas ni gimnasia mental. Está diseñado para personas que piensan en voz alta, se mueven rápido y no tienen tiempo para decidir dónde colocar una nota.

La IA de Mem enlazado de notas, proporciona recordatorios contextuales y permite la búsqueda en lenguaje natural. La última idea impulsada por la IA sugiere notas relevantes del pasado basadas en su trabajo actual, creando una «red viva» de ideas.

Empieza a escribir o a hablar en Mem, y la IA captará el contexto, ya sea una actualización de un proyecto, un resumen de una reunión o una idea que se te haya ocurrido a altas horas de la noche. Enlazado tus pensamientos con notas relacionadas, sugiere personas o cronogramas relevantes e incluso te anima a revisar ideas antiguas que coinciden con tu trabajo actual. En lugar de cuadernos estáticos, Mem crea una red viva de todo lo que has capturado.

Las mejores funciones de Mem

Captura notas al instante con voz o texto, sin necesidad de crear una estructura de carpetas

Enlaza automáticamente ideas, proyectos y notas anteriores relacionadas mediante IA contextual

Recupere información pegada con la búsqueda en lenguaje natural y los filtros inteligentes

Muestra recordatorios oportunos o conexiones de tu historial de notas

Sincronizar con el calendario y los contactos para enriquecer las notas con el contexto de las reuniones

Límites de memoria

Menos estructurada que las aplicaciones tradicionales para tomar notas

Puede resultar demasiado minimalista para los usuarios que necesitan sistemas de organización formales

Precio de Mem

Gratis durante las fases alfa y beta

El precio se anunciará cuando se lance la versión completa

Valoraciones y reseñas de Mem

G2 : No hay reseñas disponibles

Capterra: No hay reseñas disponibles

8. Todoist IA Assistant (ideal para la productividad diaria con priorización inteligente)

a través de Todoist

Tu lista de pendientes acaba de pasar de ser una agenda de papel a convertirse en tu aliada para la productividad.

El asistente de IA de Todoist te ayuda a tomar decisiones al aclararte qué hacer a continuación sin agobiarte. Ya sea que estés gestionando recados personales, proyectos paralelos o una agenda de trabajo apretada, esta función de IA prioriza de forma inteligente las tareas en función de las fechas de límite, la urgencia y el contexto.

La IA de Todoist ahora ofrece programación inteligente, sugerencias de prioridad y detección de hábitos. Las nuevas funciones incluyen la automatización de tareas periódicas y análisis de productividad personalizados, lo que la convierte en una herramienta de productividad sencilla pero potente.

Todoist IA sugiere una programación óptima, detecta patrones repetitivos e incluso te avisa con recordatorios para los elementos olvidados a medida que añades tareas. Se adapta a tu forma de trabajo, ofreciendo una automatización suave en lugar de una estructura rígida. Es ideal para usuarios individuales, estudiantes y profesionales que desean mantenerse organizados sin pensar demasiado en ello.

Las mejores funciones del asistente de IA de Todoist

Prioriza automáticamente las tareas en función de la urgencia, el contexto y los hábitos

Detecta patrones en tareas periódicas y automatiza su creación

Reciba seguimientos o recordatorios para los elementos pendientes

Integre perfectamente con el calendario y el correo electrónico para obtener compatibilidad con la programación

Límites del asistente de IA de Todoist

Las funciones de IA siguen siendo básicas en comparación con las plataformas de gestión de tareas más amplias

Personalización con límite para flujos de trabajo complejos

Precios de Todoist

Principiante : Gratis (no incluye el asistente de IA)

Pro : 5 $ al mes por usuario

Empresa: 8 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Todoist

G2 : 4,4/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Todoist?

Una reseña de Capterra dice lo siguiente:

Hay tantas formas de dividir y clasificar los elementos de tu lista (si los configuras de esa manera) que es muy fácil utilizar Todoist de diversas maneras o ajustar tu sistema si es necesario cambiarlo con el tiempo.

Hay tantas formas de dividir y clasificar los elementos de tu lista (si los configuras de esa manera) que es muy fácil utilizar Todoist de diversas maneras o ajustar tu sistema si es necesario cambiarlo con el tiempo.

a través de Akiflow

Tener la bandeja de entrada vacía es genial, pero ¿qué hay de tener todas las tareas completadas en Slack, Gmail, Notion y Google Calendar? Akiflow está diseñado precisamente para eso.

Akiflow es un planificador diario inteligente que consolida tus tareas de todas tus herramientas marcadas como favoritas y te ayuda a bloquear tu tiempo con intención. No solo centraliza tus tareas pendientes, sino que les da contexto, programándolas en tu calendario en función de tus prioridades y disponibilidad.

La IA de Akiflow consolida tareas de múltiples plataformas y utiliza un motor de priorización inteligente para el plan diario. Las sugerencias de bloqueo de tiempo basadas en IA te ayudan a correlacionar tu día con precisión.

Si eres de los que tienen responsabilidades por todas partes (mensajes de Slack, hilos de correo electrónico, actualizaciones de Asana), Akiflow actúa como un filtro que convierte las tareas dispersas en un plan unificado. La interfaz es limpia, los flujos de trabajo son intuitivos y el resultado es un día claro y centrado, correlacionado antes de dar el primer sorbo de café.

Las mejores funciones de Akiflow

Utilice la función de arrastrar y soltar para bloquear franjas horarias y planificar su día

Acelera el plan con atajos de teclado para una entrada rápida

Añada recordatorios automáticos para evitar incumplir confirmaciones

Prioriza tu día en función de la urgencia y los conflictos de Calendario

Límites de Akiflow

Sin funciones nativas de colaboración en equipo

Centrado en el escritorio; funcionalidad móvil con límite

Precios de Akiflow

Pro Mensual: 34 $ al mes

Pro Anual: 19 $ al mes (facturado anualmente)

Valoraciones y opiniones sobre Akiflow

G2 : 5/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Akiflow?

Opinión de un usuario en G2:

Al consolidar todas mis herramientas en una única interfaz optimizada, cada miembro de nuestro equipo puede centrarse en lo que realmente importa. Se ha convertido en mi compañero indispensable para mantenerme organizado y al día con mis tareas diarias.

Al consolidar todas mis herramientas en una única interfaz optimizada, cada miembro de nuestro equipo puede centrarse en lo que realmente importa. Se ha convertido en mi compañero indispensable para mantenerme organizado y al día con mis tareas diarias.

10. BeforeSunset IA (la mejor opción para planear de forma consciente y realizar control de tiempo en un solo espacio)

vía BeforeSunset IA

Algunos días pasan volando. Otros se hacen eternos. BeforeSunset IA te ayuda a sacar partido de ambos.

Esta app de productividad combina un plan consciente con una estructura respaldada por IA, lo que le ayuda a establecer objetivos y mantenerse en el buen camino, sin convertir su día en una rígida lista de control. Ideal para autónomos, teletrabajadores y profesionales independientes, ofrece la automatización justa para guiar su concentración sin abrumarle con funciones.

La IA de BeforeSunset ofrece información útil para la planificación diaria, el control de tiempo y la optimización de la concentración. Entre las nuevas funciones se incluyen el análisis reflexivo de la productividad y los rituales de planificación personalizados, lo que lo posiciona como un asistente de planificación consciente.

Empiece la mañana con un sencillo ritual de planificación diaria. BeforeSunset AI sugiere el orden de las tareas, calcula el tiempo que llevarán y ofrece bloques de tiempo que facilitan la concentración. Puede ajustarlo según sea necesario y la herramienta reorganizará su plan en consecuencia. A medida que avanza, le invita a registrar las tareas completadas, marcar las tareas omitidas y reflexionar sobre cómo ha transcurrido realmente su día.

Las mejores funciones de BeforeSunset IA

Cree planes diarios con sugerencias de IA sobre la duración y el orden de las tareas

Revisar las tareas completadas y los elementos omitidos para reflexionar sobre ellos

Visualice las tendencias de productividad sin gráficos abrumadores

Limitaciones de BeforeSunset IA

Integraciones con límite con herramientas de tareas o calendarios de terceros

Más adecuado para uso individual; no es ideal para flujos de trabajo colaborativos

Precios de BeforeSunset IA

Pro : 18 $ al mes

Equipo Pro: 20 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de BeforeSunset IA

G2 : 4,8/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre BeforeSunset IA?

Una reseña en G2 dice lo siguiente:

BeforeSunset AI es un concepto emocionante que me permite planear mi día con la ayuda de una IA. Solo tengo que añadir y hacer personalizado las tareas, lo que también me permite establecer cronómetros para cada tarea por separado. También hay numerosas opciones, como «Terminar un día existente» y «Tomar un descanso». En resumen, puede sustituir los calendarios existentes con una integración de IA

BeforeSunset AI es un concepto emocionante que me permite planear mi día con la ayuda de una IA. Solo tengo que añadir y hacer personalizado las tareas, lo que también me permite establecer cronómetros para cada tarea por separado. También hay numerosas opciones, como «Terminar un día existente» y «Tomar un descanso». En resumen, puede sustituir los calendarios existentes con una integración de IA

11. Otter. ai (la mejor herramienta para convertir las reuniones en transcripciones prácticas y con función de búsqueda)

a través de Otter.ai

Tú acudes a las reuniones. Otter acude para recordar todo lo que tú olvidas.

Otter. ai es una herramienta de transcripción con IA que promueve la productividad al capturar las conversaciones habladas en tiempo real y convertirlas en texto editable y con capacidad de búsqueda. Ya sea en una llamada de Zoom, una reunión presencial o una sesión de brainstorming, Otter escucha en silencio, transcribe y etiqueta los momentos clave para que puedas mantenerte concentrado sin tener que tomar nota.

Donde realmente destaca es después de la reunión. Otter marca los momentos destacados, identifica automáticamente a los interlocutores y le permite crear elementos directamente desde la transcripción. Para los equipos que se sincronizan con frecuencia o realizan llamadas a clientes, mantiene a todos alineados, incluso si se pierden la reunión por completo. Puede hacer uso compartido de enlaces, asignar comentarios y buscar conversaciones pasadas en segundos.

Las mejores funciones de Otter.ai

Identifique a los hablantes y resalte frases clave automáticamente

Convierta las transcripciones en documentos colaborativos que se pueden compartir

Busque en todo el contenido de sus reuniones con consultas en lenguaje natural

Sincronizar con Zoom, Google Meet y el calendario para unirte automáticamente

Límites de Otter.ai

La precisión puede variar en entornos ruidosos o con varios interlocutores

Opciones de formato y edición con límite dentro de la app

Precios de Otter.ai

Básico : Gratis

Pro : 16,99 $ al mes por usuario

Empresa : 30 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Otter.ai

G2 : 4,5/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter.ai?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Otter.ai me ayudó a tomar notas y redactar las actas de las reuniones simultáneamente. Me está ayudando a ahorrar mucho tiempo que antes dedicaba a tomar notas y luego redactar las actas. Está convirtiendo el trabajo duro en un trabajo inteligente. Si se me escapa algún punto, no tengo que preocuparme, ya que lo tendré todo incluido. Si no puedo asistir a la reunión, tendré el resumen de la misma con un solo clic.

Otter.ai me ayudó a tomar notas y redactar las actas de las reuniones simultáneamente. Me está ayudando a ahorrar mucho tiempo que antes dedicaba a tomar notas y luego redactar las actas. Está convirtiendo el trabajo duro en un trabajo inteligente. Si se me escapa algún punto, no tengo que preocuparme, ya que lo tendré todo incluido. Si no puedo asistir a la reunión, tendré el resumen de la misma con un solo clic.

12. Fireflies. ai (ideal para capturar, resumir y hacer un seguimiento de las conversaciones del equipo)

a través de Fireflies.ai

Las reuniones terminan. Los elementos desaparecen. Fireflies se asegura de que no sea así.

Fireflies. ai es un asistente de reuniones con IA que se une a tus llamadas, transcribe las conversaciones y extrae los fragmentos más importantes, para que tus seguimientos no dependan de tu memoria. Funciona con la mayoría de las principales herramientas de conferencias y ofrece transcripciones, resúmenes y fragmentos destacados que puedes buscar, compartir y asignar.

La IA de Fireflies realiza el seguimiento de palabras clave, agrupa temas y envía recordatorios de seguimiento automatizados. Las nuevas integraciones con CRM y plataformas de productividad lo convierten en una potente herramienta de inteligencia conversacional.

El verdadero valor se aprecia cuando su equipo comienza a utilizarlo de forma sistemática. Fireflies realiza el seguimiento de los temas recurrentes, etiqueta automáticamente las conversaciones por tema e incluso le permite comentar directamente sobre partes específicas de la transcripción. Para los equipos de ventas, el éxito de los clientes o las actualizaciones de proyectos interfuncionales, es una forma sencilla de mantener un alto nivel de alineación y reducir los malentendidos.

Las mejores funciones de Fireflies.ai

Graba y transcribe reuniones en las plataformas más populares

Genere resúmenes y elementos a realizar impulsados por IA

Comente y colabore directamente en las transcripciones

Busque en reuniones anteriores por palabra clave, ponente o tema

Integre CRM y herramientas de productividad para un seguimiento más rápido

Límites de Fireflies.ai

Requiere una configuración cuidadosa para evitar unirse a reuniones no deseadas

Es posible que sea necesario revisar los resúmenes en caso de debates complejos

Precios de Fireflies.ai

Free

Pro : 18 $ al mes por usuario

Empresa : 29 $ al mes por usuario

Corporación: 39 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Fireflies. ai: valoraciones y reseñas

G2 : 4,8/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fireflies.ai?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Sinceramente, supone un gran ahorro de tiempo. La forma en que se une automáticamente a las reuniones, graba y convierte todo en transcripciones que se pueden buscar es revolucionaria. No tengo que preocuparme por perder detalles o tomar notas: todo está ahí, listo para revisar.

Sinceramente, supone un gran ahorro de tiempo. La forma en que se une automáticamente a las reuniones, graba y convierte todo en transcripciones que se pueden buscar es revolucionaria. No tengo que preocuparme por perder detalles o tomar notas: todo está ahí, listo para revisar.

💡 Consejo profesional: Utilice carpetas con vistas múltiples para coordinar a todas las partes interesadas en las ventas. No todos los rols en su equipo de ventas necesitan la misma vista. A los representantes les encantan los tableros para realizar un seguimiento de las operaciones por fase, los gerentes confían en las vistas de calendario o cronograma para planear y los operativos prefieren las tablas para clasificar los datos de los clientes potenciales. En lugar de duplicar la información, configura varias vistas dentro de una sola carpeta en ClickUp CRM. Etiqueta cada vista adecuadamente y fija las que quieras que sean visibles en primer lugar. Esto mantiene a todos alineados y permite que cada persona trabaje en el formato que prefiera, sin más caos del tipo «¿dónde está esa operación?».

13. Avoma (la mejor para obtener información sobre reuniones asistida por IA e inteligencia de conversación)

a través de Avoma

Si sus reuniones están llenas de ideas, pero sus notas no, Avoma quiere hablar con usted.

Avoma es más que una herramienta de transcripción; es una plataforma de inteligencia conversacional diseñada para capturar, analizar y organizar sus reuniones a gran escala. Graba y transcribe llamadas de equipo de ventas, éxito de clientes y sincronizaciones internas, y luego utiliza la IA para resumir las conversaciones, identificar tendencias y destacar los elementos a realizar.

La IA de Avoma ofrece información sobre reuniones, análisis de opiniones y recomendaciones prácticas. Entre las nuevas funciones se incluyen el coaching basado en IA y el seguimiento del rendimiento, lo que la convierte en la mejor opción para la inteligencia de conversación.

Lo que diferencia a Avoma es su enfoque en la estructura. Desglosa las reuniones por ponente, tema y opinión, lo que le ofrece mucho más que una transcripción con función de búsqueda. Como herramienta de IA para responsables de marketing y equipo de ventas, ofrece información de coaching para ayudar a los representantes a mejorar sus argumentos de venta y su seguimiento.

Las mejores funciones de Avoma

Graba, transcribe y resume reuniones automáticamente

Clasifique las llamadas por tema, interlocutor y opinión

Realice un seguimiento de los temas y las palabras clave en las conversaciones del equipo

Genere notas colaborativas y comparta ideas después de las reuniones

Ofrezca análisis de conversación para el coaching y el seguimiento del rendimiento

Límites de Avoma

Diseñadas principalmente para equipos de atención al cliente

Para disfrutar de todas las funciones es necesario contratar un plan de pago

Precios de Avoma

Startup: 29 $ al mes

Organización: 39 $ al mes

Corporación: 39 $ al mes (solo facturación anual)

Complemento de inteligencia de conversación: 35 $ al mes

Complemento Revenue Intelligence: 35 $ al mes

Complemento Lead Router: 25 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Avoma

G2 : 4,6/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

14. Grammarly (la mejor para escribir con claridad y confianza)

a través de Grammarly

Tu cerebro tiene las ideas. Grammarly se asegura de que no salgan desordenadas.

Grammarly es el asistente de escritura con IA más conocido, y con razón. Comprueba la gramática, la ortografía y el tono mientras escribes en correos electrónicos, documentos y plataformas como Slack o Notion. Pero, además de detectar errores tipográficos, Grammarly te ayuda a expresarte con más seguridad, concisión o empatía, según tu intención.

La IA de Grammarly ofrece ajuste del tono, reescritura de frases completas e ideación de contenido. Las integraciones ampliadas y los comentarios en tiempo real para mayor claridad y compromiso lo convierten en un motor de claridad de redacción para profesionales.

Para los profesionales que tienen que lidiar con respuestas rápidas o (elaboración de) informes formales, las sugerencias en tiempo real de Grammarly facilitan la comunicación sin ralentizar su trabajo. Señala las frases poco claras, sugiere alternativas léxicas e incluso recomienda reescrituras cuando se divaga. Su detector de tono es especialmente útil para evitar esos momentos en los que se piensa «vaya, eso ha sonado demasiado duro».

Las mejores funciones de Grammarly

Obtenga reescrituras completas de frases para una comunicación más concisa y atractiva

Utilice sugerencias de estilo para lograr formalidad, fluidez y profesionalidad

Trabajo en distintos navegadores, correo electrónico y herramientas de productividad populares

Límites de Grammarly

Algunas sugerencias avanzadas requieren revisión manual

La versión gratuita, gratuita/a, ofrece funciones con límite

Precios de Grammarly

Free

Pro: 30 $/usuario/mes

Empresa: 15 $/usuario/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Grammarly

G2 : 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 7000 opiniones)

📮ClickUp Insight: El 37 % de nuestros encuestados utiliza la IA para la creación de contenido, incluyendo la redacción, la edición y los correos electrónicos. Sin embargo, este proceso suele implicar cambiar entre diferentes herramientas, como una herramienta de generación de contenido y su entorno de trabajo de ClickUp. Con ClickUp, obtienes asistencia de escritura impulsada por IA en todo el espacio de trabajo, incluyendo correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y más, todo ello manteniendo el contexto de todo tu espacio de trabajo.

15. Perplexity Labs (la mejor opción para la investigación rápida basada en IA y la recuperación de conocimientos contextuales)

a través de Perplexity Labs

Ya no es necesario abrir 17 pestañas para investigar una pregunta: Perplexity Labs ha terminado la lectura por usted.

Perplexity Labs está diseñado para cualquiera que necesite respuestas competentes sin distracciones. Impulsado por modelos lingüísticos avanzados, es un asistente de investigación de IA conversacional que busca, cita y resume información de fuentes web y académicas. Usted hace una pregunta y él responde no solo con una respuesta, sino también con fuentes, contexto y opciones de seguimiento.

La búsqueda basada en IA de Perplexity proporciona respuestas respaldadas por citas y datos web en tiempo real. Entre las nuevas funciones se incluye resumir contenido académico y técnico, lo que la posiciona como una asistente de investigación.

A diferencia de los motores de búsqueda tradicionales que te inundan de enlaces, Perplexity te ofrece resúmenes claros y respaldados por citas para que puedas evaluar la información rápidamente. Es especialmente útil para investigadores, estudiantes, profesionales del marketing y analistas que dedican más tiempo a verificar datos que a buscarlos.

Las mejores funciones de Perplexity Labs

Responda a consultas complejas utilizando datos en tiempo real y fuentes web

Resumir artículos académicos y contenido extenso con citas

Obtenga fuentes y enlaces transparentes para su verificación

Límites de Perplexity Labs

Personalización limitada del tono o del formato de salida

Puede que no sustituya a las herramientas de investigación específicas del dominio

Precios de Perplexity Lab

Free

Pro: 20 $/usuario/mes

Enterprise Pro: 40 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Perplexity

G2 : 4,7/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

16. Qodo (la mejor opción para la integridad del código impulsada por IA y el desarrollo colaborativo)

a través de Qodo.ai

Las revisiones de código suelen parecer un cuello de botella. Qodo las convierte en una superpotencia.

Qodo es una plataforma basada en IA diseñada para equipos de desarrollo modernos que le ayuda a escribir, probar y perfeccionar el código con precisión a nivel de máquina. Desde el análisis de solicitudes de extracción hasta la recomendación de mejores prácticas en todo su repositorio, el sistema multiagente de Qodo actúa como un revisor entre bastidores que aprende cómo codifica su equipo y mejora con cada confirmación.

La IA de Qodo ofrece recordatorios inteligentes, información sobre proyectos y automatización de la revisión de código. Sus nuevas funciones de colaboración para equipos de desarrollo lo convierten en una opción sólida para la integridad del código y la productividad.

Qodo puede detectar errores, sugerir descripciones de relaciones públicas, aplicar convenciones de nomenclatura y generar pruebas unitarias. ¿El resultado? Lanzamientos más rápidos, menos errores e ingenieros más satisfechos. Tanto si eres un desarrollador independiente como si trabajas en equipo, Qodo mantiene la calidad del código sin interferir en tu trabajo.

Las mejores funciones de Qodo

Detecte problemas de código y riesgos de cumplimiento de tickets en tiempo real

Genere descripciones de relaciones públicas utilizando IA

Aprenda y aplique las buenas prácticas específicas para repositorios

Compatibilidad con múltiples repositorios y reconocimiento de código a nivel de corporación

Utilice agentes MCP integrados o personalizados para tareas especializadas

Límites de Qodo

Valor con límite para equipos sin conocimientos de programación

Seguimos ampliando las integraciones con otras plataformas de desarrollo

Precios de Qodo

Desarrollador : Gratis, gratuito/a

Teams : 38 $ al mes por usuario

Corporación: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Qodo

G2 : 4,8/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: No hay reseñas disponibles

17. Cursor (ideal para la codificación asistida por IA y la documentación técnica)

a través de Cursor

Depurar código a las 2 de la madrugada resulta menos solitario cuando Cursor está de tu lado.

Cursor es un editor de código nativo de IA creado para desarrolladores que quieren algo más que el resaltado de sintaxis. Integra una IA conversacional directamente en tu entorno de desarrollo, lo que te ayuda a generar, edición y explicar fragmentos de código mientras haces trabajo. En lugar de utilizar el interruptor entre Stack Overflow y tu IDE, Cursor mantiene tus preguntas, respuestas y código en un solo flujo.

Ya sea que esté escribiendo desde cero, limpiando código heredado/a o tratando de averiguar por qué esa línea sigue rompiendo su compilación, Cursor ofrece sugerencias contextuales y edición en línea. Entiende su repositorio, hace referencia a sus archivos y mantiene sus respuestas basadas en el proyecto real en el que está trabajando.

Las mejores funciones de Cursor

Genere, refactorice y explique código con el apoyo de la IA

Integra indicaciones en lenguaje natural directamente en tu editor de código

Consulte sus archivos de proyecto reales para obtener sugerencias más precisas

Navega y realiza edición en grandes bases de código más rápidamente con la ayuda contextual de la IA

Límites del cursor

Ideal para desarrolladores individuales o pequeñas empresas

Integraciones con límite más allá de los entornos de código básico

Precios de Cursor

Afición : Gratis, gratuito/a

Pro : 20 $ al mes

Ultra: 200 $ al mes

Equipos: 40 $/usuario/mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Cursor

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

18. Document360 (ideal para bases de conocimiento estructuradas y organización de contenido asistida por IA)

a través de Document360

Si la wiki de su empresa parece más bien un cajón de sastre, Document360 está aquí para ponerla en orden.

Esta plataforma está diseñada para ayudar a los equipos a crear bases de conocimientos claras, estructuradas y con capacidad de búsqueda, tanto para equipos internos como para usuarios externos. La IA de Document360 potencia la búsqueda inteligente, las recomendaciones de contenido y el etiquetado automático. Las nuevas funciones incluyen el mantenimiento de la base de conocimientos y la detección de duplicados, lo que la convierte en un optimizador de la gestión del conocimiento.

Ya sea que esté redactando guías prácticas para clientes, creando procedimientos operativos estándar internos o diseñando centros de incorporación, Document360 le ofrece un control minucioso sobre el diseño, el acceso y las versiones. Es especialmente útil para equipos de soporte, gerentes de producto y equipos de marketing de contenidos que desean una forma sencilla y escalable de mantener su contenido organizado.

Las mejores funciones de Document360

Cree bases de conocimientos públicas o privadas con diseños personalizables

Utilice la IA para etiquetar automáticamente, resumir o sugerir categorías de contenido

Mantenga el control de versiones con la función de reversión y las restricciones de acceso

Integre herramientas de compatibilidad, CRM y plataformas web

Analice el uso con paneles de control de rendimiento de contenido integrados

Límites de Document360

Más un sistema de documentación que un entorno de trabajo colaborativo completo

La interfaz puede resultar compleja para los usuarios novatos

Precios de Document360

Profesional : Precio personalizado

Empresa : Precios personalizados

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Document360

G2 : 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

19. Miro (la mejor opción para la colaboración visual y la lluvia de ideas con estructura de IA)

a través de Miro

Miro es la plataforma de colaboración visual ideal para equipos que piensan en diagramas, flujos y pizarras.

Con sus funciones basadas en IA, Miro ayuda a organizar ideas dispersas en resultados estructurados más rápidamente, ya sea para trazar la hoja de ruta de un producto, planificar un taller o llevar a cabo un sprint de diseño. La IA de Miro automatiza la creación de diagramas, proporciona plantillas inteligentes y agrupa ideas para la lluvia de ideas. Las nuevas herramientas basadas en IA facilitan los talleres y la creatividad colaborativa, lo que las convierte en un elemento central para la innovación del equipo.

En lugar de reorganizar manualmente tus ideas o etiquetar notas adhesivas durante horas, puedes dejar que Miro lo haga por ti con solo unos clics. También facilita la colaboración entre departamentos, ya que permite que todos contribuyan de forma asíncrona, independientemente de la zona horaria.

Las mejores funciones de Miro

Utilice la agrupación y el resumen basados en IA para organizar el contenido de las sesiones de brainstorming sin esfuerzo

Acceda a plantillas listas para usar para diagramas, lienzos y sesiones de plan de productos

Conéctese sin problemas con herramientas como Figma, Jira, Notion, Slack y muchas más

Límites de Miro

Los tableros pueden resultar abrumadores si contienen demasiados elementos

Algunas funciones de IA tienen un límite en los planes de pago

Precios de Miro

Free

Starter : 8 $ al mes por usuario

Empresa : 16 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Miro

G2 : 4,7/5 (más de 8000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1600 opiniones)

a través de Zapier

Si sus apps, aplicaciones, pudieran comunicarse entre sí, Zapier sería su traductor y asistente personal.

Zapier es la herramienta de automatización sin código que te ayuda a salvar las diferencias entre tus aplicaciones favoritas. La IA de Zapier permite la creación de flujos de trabajo en lenguaje natural, chatbots con IA y generación de código. Las nuevas funciones incluyen tablas de datos con IA y sugerencias de optimización de flujos de trabajo, lo que la convierte en una potente herramienta de automatización sin código.

Zapier facilita aún más la creación de flujos de trabajo (denominados «Zaps») con sus nuevas funciones de IA. Solo tiene que describir lo que desea en lenguaje sencillo y la herramienta redactará una automatización lista para ejecutar en todas sus herramientas conectadas. Es una gran ventaja para los usuarios sin conocimientos técnicos que desean optimizar tareas sin escribir lógica ni navegar por complejos generadores.

Las mejores funciones de Zapier

Automatice acciones en más de 6000 apps, aplicación sin necesidad de código

Utilice la IA para generar Zaps con indicaciones en lenguaje natural

Establezca flujos de trabajo de varios pasos con lógica condicional y filtros

Supervise y edite los flujos de trabajo desde un panel centralizado

Reciba notificaciones si las automatizaciones fallan o necesitan actualizaciones

Límites de Zapier

Puede resultar caro a medida que aumenta el uso

Algunas acciones avanzadas requieren plan premium

Precios de Zapier

Free

Profesional : 29,99 $ al mes

Equipo : 103,50 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Zapier

G2 : 4,5/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)

Las notas adhesivas y otras soluciones rápidas siguen teniendo su lugar, pero no pueden hacer frente al ritmo ni a la complejidad de los flujos de trabajo modernos. Las herramientas basadas en IA van más allá: crean conexión (a internet), anticipan las necesidades y automatizan el trabajo repetitivo que ralentiza su trabajo.

Tanto si dirige un equipo, gestiona clientes o mantiene sus proyectos personales al día, las herramientas de esta lista le ayudarán a convertir ideas dispersas en plan estructurado y viable.

clickUp* reúne todas estas funciones en una sola plataforma con IA, automatizaciones, Brain y paneles de control en tiempo real, para que los proyectos se desarrollen sin problemas, las metas sigan siendo de visibilidad y los equipos mantengan la coordinación.

Trabajo de forma inteligente. Empiece con ClickUp gratis, gratuito/a .