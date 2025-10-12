Plantillas gratuitas de bloqueo de tiempo para Hojas de cálculo de Google

Si a menudo te pasas el día sin progreso real, ¡prueba las plantillas de planificación por bloques de tiempo!

La gestión del tiempo por bloques te ayuda a organizar tu día, ya sea para optimizar una agenda de trabajo y estudios exigente o para dedicar tiempo a tus metas personales.

Cal Newport popularizó el método de bloqueo de tiempo en su libro Deep Work, en el que destaca cómo una programación centrada puede aumentar drásticamente la productividad y reducir las distracciones.

El uso de este marco añade comodidad a su semana o incluso a todo su mes. Es fácil de personalizar, accesible desde cualquier lugar y funciona bien para cualquiera que desee gestionar su tiempo de forma más eficaz.

Aquí tienes algunas plantillas de Hojas de cálculo de Google fáciles de usar para bloquear el tiempo que te ayudarán a empezar.

*¿Qué caracteriza a una buena plantilla de bloqueo de tiempo de Hojas de cálculo de Google?

Una buena plantilla de Hojas de Cálculo de Google para bloquear tiempo ayuda a organizar visualmente tu tiempo diario, semanal o mensual en franjas horarias dedicadas a tareas esenciales. Una plantilla de planificación eficiente de Hojas de Cálculo de Google debe tener:

*intervalos de tiempo claros: utilice una plantilla de bloqueo de tiempo diario y mensual que le permita dividir el día en bloques uniformes (por ejemplo, de 30 o 60 minutos) para mejorar la productividad

personalización de rótulos: *Elige plantillas que te permitan nombrar tus tareas, reuniones o descansos para no quedarte estancado con bloques de tiempo genéricos

Codificación por color: opta por plantillas de planificación con secciones con código de color para separar visualmente las prioridades y reducir la fatiga de tomar decisiones

Integración de listas pendientes: Busca plantillas de planificadores diarios y semanales que incluyan una lista de control para que puedas realizar un seguimiento de las tareas junto con tus bloques de tiempo

Franjas horarias de reserva: asegúrate de que hay espacio reservado para descansos o trabajo adicional, para que tu progreso diario y semanal sea claro y menos estresante

A continuación, vea esto: ¿Tiene un plan sólido de bloques de tiempo, pero tres calendarios que compiten por la misma hora? Aprenda formas prácticas de gestionar calendarios superpuestos para que sus bloques de concentración permanezcan protegidos y con visibilidad tanto en el trabajo como en su vida personal.

plantillas para bloquear tiempo en Hojas de cálculo de Google *

Un trabajo de 40 horas con bloques de tiempo produce la misma cantidad de resultados que un trabajo de más de 60 horas sin estructura.

Una semana de trabajo de 40 horas con bloques de tiempo produce la misma cantidad de resultados que una semana de trabajo de más de 60 horas sin estructura.

Esa es la ventaja de planificar tu tiempo: menos agotamiento y un progreso más significativo. Veamos algunas plantillas de Hojas de cálculo de Google listas para usar para bloquear el tiempo.

1. Plantilla mensual para bloquear tiempo de Replicon

vía Replicon

Obtenga una vista de su tiempo mensual con la plantilla de bloqueo de tiempo mensual de Replicon. Está diseñada para ofrecer compatibilidad con proyectos a largo plazo, lo que la hace útil para gestionar proyectos en curso o realizar un seguimiento del progreso a lo largo de toda la semana.

Esta agenda de bloqueo de tiempo incluye una lista de pendientes dedicada que destaca las responsabilidades clave y las áreas de interés a lo largo del mes.

💥 Las mejores funciones

Organiza las tareas clave en la lista de pendientes con descripciones, actualizaciones de estado y notas

Asigna temas diarios mediante enlazado de elementos de la lista pendiente a cada día del mes

Realice un seguimiento del progreso actualizando el estado de las tareas a medida que las completa dentro de diferentes límites

🔑 Ideal para: autónomos y gerentes que compaginan diversos proyectos, desean establecer prioridades de forma eficaz y adelantarse a todos los plazos de entrega.

2. Plantilla para bloquear el tiempo diario de Replicon

vía Replicon

La siguiente plantilla de bloqueo de tiempo de Hojas de cálculo de Google que resultará útil a los usuarios es la plantilla de bloqueo de tiempo diario de Replicon. Divide el día en bloques de 30 minutos, lo que permite correlacionar las tareas con mayor precisión.

Al final de esta plantilla de planificación diaria hay una lista de pendientes integrada para organizar las tareas, mientras que los bloques de tiempo garantizan que no se pase nada por alto.

💥 Las mejores funciones

Divida su día en bloques de tiempo de 30 minutos para una programación detallada

Conecta cada franja horaria con las tareas de la lista de pendientes en función de los requisitos de tiempo

Actualiza el estado de las tareas a medida que avanza el día para mantenerte al día

🔑 Ideal para profesionales como ejecutivos de empresas y consultores que necesitan realizar un control de tiempo para gestionar múltiples reuniones y clientes dentro de sus apretadas agendas.

💡 Consejo profesional: Utiliza la columna «descripción» para aclarar cada tarea, la columna «estado» para realizar un seguimiento del progreso y la columna «notas» para anotar cualquier detalle adicional que pueda ser útil más adelante.

3. Plantilla de bloqueo de tiempo quincenal de Float

vía Float

¿Está haciendo trabajo en algo que es demasiado detallado para un plan semanal, pero que no se extiende a todo un mes? Esta plantilla de bloqueo de tiempo quincenal de Float es el término medio perfecto.

Los sencillos diseños de Semana 1 y Semana 2, junto con las columnas diarias de Monday a sábado, ofrecen el equilibrio perfecto para la planificación a corto plazo de tus metas semanales.

💥 Las mejores funciones

Planifica en un plazo de dos semanas para gestionar proyectos de tamaño medio o tareas periódicas

Personaliza las columnas de forma personalizada, elimina los fines de semana si no los necesitas o resalta los días clave

Realice un seguimiento de la consistencia visualizando la carga de trabajo de ambas semanas en una sola vista

🔑 Ideal para: Equipos o personas que gestionan múltiples entregas a corto plazo, como plazos de creación de contenido, presentaciones a clientes, actualizaciones de proyectos y mucho más.

4. Plantilla de bloqueo de tiempo de Hojas de cálculo de Google de HubSpot

vía HubSpot

Empiezas el día con una larga lista de pendientes y, poco a poco, tu concentración empieza a disminuir. Esta plantilla de Hojas de cálculo de Google para bloquear tiempo de HubSpot te ayuda a crear un horario que se adapta al trabajo de tu mente, en lugar de ir en su contra.

La gestión del tiempo con esta plantilla te ayuda a tomar el control asignando a cada tarea su propio espacio en tu día, para que ya no tengas que saltar de una tarea a otra.

💥 Las mejores funciones

Disponible tanto en Excel como en Hojas de cálculo de Google para un plan flexible

Lista las tareas con franjas horarias y notas para mantenerte organizado y en seguimiento

Casillas de selección para cada tarea, para que puedas marcar lo terminado

🔑 Ideal para: Equilibrar tareas administrativas como gestionar correos electrónicos, programar reuniones y organizar documentos, sin descuidar el seguimiento de la agenda diaria.

✨ Consejos adicionales para una eficiencia máxima Utiliza columnas verticales para representar cada día y divide tu jornada en bloques de 15, 30 o 60 minutos, según lo que mejor se adapte a tu flujo

A continuación, asigne tareas a todos los bloques de tiempo

Utilice códigos de color en su agenda para facilitar la visualización

5. Plantilla de horario semanal de Hojas de cálculo de Google Templates

a través de plantillas de Hojas de cálculo de Google

Hay una plantilla de horario semanal que merece un lugar en su lista, y la plantilla de horario semanal de Google Sheets Templates es precisamente esa.

Cuando tu semana está repleta de reuniones, plazos y tareas que llegan de todas partes, esta plantilla semanal para bloquear tiempo te ayuda a poner orden en el caos. Su diseño limpio y sencillo es perfecto para planificar tu semana de un vistazo.

💥 Las mejores funciones

Ajusta la hora de inicio de tu horario, el intervalo de tiempo y la fecha de inicio de la semana

Planifica cada día con la vista semanal de Monday a domingo en bloques de tiempo de 30 minutos

Utiliza códigos de color para que las diferentes actividades destaquen a simple vista

🔑 Ideal para: Gestionar tareas semanales recurrentes, como reuniones de equipo, reuniones con clientes o actualizaciones de proyectos, para que todo funcione a la perfección.

6. Plantilla semanal para bloquear tiempo de Hojas de cálculo de Google por Everhour

vía Everhour

La plantilla semanal para bloquear tiempo de Hojas de cálculo de Google de Everhour es otra plantilla semanal para bloquear tiempo. Incluye un diseño de calendario digital que hace que planear resulte muy intuitivo.

En lugar de una cuadrícula desordenada, obtienes columnas amplias para cada día de la semana, divididas en franjas horarias y, a su vez, en intervalos de 15 minutos. Esto significa que puedes bloquear el tiempo hasta el más mínimo detalle sin sentirte abrumado.

💥 Las mejores funciones

Planifica tu semana con una vista de calendario digital clara y fácil de leer

Divida cada hora en tres segmentos para planear las tareas con detalle

Ideal para visualizar bloques de trabajo intensivo, reuniones y tareas periódicas en un solo lugar

🔑 Ideal para: Profesionales que desean un control más detallado de su horario de trabajo diario, como consultores y trabajadores de teletrabajo.

Límites del uso de Hojas de cálculo de Google para la gestión del tiempo

Hojas de cálculo de Google para la gestión del tiempo es gratis, flexible y eficaz. Sin embargo, tiene algunas limitaciones:

Sobrecarga manual: actualizar celdas, ajustar bloques de tiempo y cambiar tareas puede resultar tedioso muy rápidamente

sin recordatorios integrados: *a diferencia de las aplicaciones específicas para bloquear tiempo, Sheets no te avisará cuando sea el momento de cambiar de tarea

Colaboración limitada: Por supuesto, puedes hacer uso compartido del documento, pero sincronizar en tiempo real y la asignación de tareas no son su punto fuerte

codificación por color = trabajo adicional:* Es posible hacer que resulte visualmente atractivo, pero requiere esfuerzo y constancia

*plantillas alternativas de bloqueo de tiempo para una gestión eficiente del tiempo

Si empiezas a sentir que las Hojas de cálculo de Google ya no te bastan, puede que sea el momento de dar un paso más. Echa un vistazo a estas plantillas alternativas de gestión del tiempo de ClickUp, más avanzadas y eficientes:

¿Tienes curiosidad por saber cómo el bloqueo de tiempo puede transformar tu productividad? Echa un vistazo a este vídeo para obtener una panorámica práctica y consejos útiles

1. Plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis La programación es más fácil con la plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp

Manténgase al día con la plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp, una forma flexible y visual de planear tareas, reuniones y tiempo libre. Con un cronograma claro, resulta más fácil priorizar lo que importa, evitar la sobrecarga de trabajo y dejar tiempo para recargar energías.

Ver cómo se emplea realmente tu tiempo te ayuda a mantener la concentración y la organización. Repleta de funciones inteligentes, esta plantilla de bloqueo de tiempo facilita el bloqueo de tiempo, incluso en tus días más ajetreados.

¿Quieres aumentar tu productividad? Utiliza el calendario ClickUp para que te sugiera automáticamente los mejores horarios para las reuniones, priorice las tareas y evite conflictos de programación. Te permite reordenar tu lista de tareas en función de la prioridad y la fecha límite antes de que se conviertan en un dolor de cabeza

Aquí tienes un fantástico vídeo que te muestra cómo funciona el calendario de ClickUp con tus tareas, prioridades e incluso eventos, manteniendo todo con conexión contextual para que puedas mantener la concentración y la productividad.

💥 Las mejores funciones

Utiliza estados personalizados como «en curso» o «pendiente» para realizar un seguimiento del flujo de tareas

Visualiza tu agenda en más de 7 vistas, incluidas las vistas diaria y mensual

Clasifique las tareas con campos personalizados por tipo, ubicación y disponibilidad

🔑 Ideal para: Jefes de equipo y gestores de proyectos que desean un desglose visual claro de su jornada laboral, incluyendo el estado de las tareas y la disponibilidad, para una mejor gestión del tiempo.

💡 Consejo profesional: Utiliza la vista de calendario diario de ClickUp para planear y organizar las tareas y rutinas clave. Añade marcadores de posición o recordatorios para asegurarte de que no te pierdes nada importante durante el día.

2. Plantilla de bloques de tiempo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Toma el control de tu productividad con la plantilla Time Box de ClickUp

La gestión del tiempo por bloques es una forma de recuperar el control, y la plantilla ClickUp Time Box lo hace más fácil. Sus bloques de tiempo estructurados te ayudan a establecer prioridades claras y maximizar tu productividad diaria.

Utiliza esta plantilla de bloques de tiempo para dividir las metas más grandes en bloques de tiempo específicos y tratarlas como citas ineludibles. Te ayudará a eliminar la fatiga de tomar decisiones y evitará que saltes sin rumbo fijo de una tarea a otra.

💥 Las mejores funciones

Bloquea el tiempo de forma eficaz con citas en el calendario y protege tus horas de concentración

Prioriza automáticamente las tareas en función de la urgencia, la duración estimada o la carga de trabajo del equipo

El control de tiempo integrado y las alertas inteligentes te permiten mantener tus tareas al día

🔑 Ideal para: Profesionales y equipos que desean una plantilla fácil de rellenar para eliminar distracciones y terminar más trabajo con sesiones de trabajo estructuradas y de gran impacto.

📖 Más información: Cómo utilizar el time boxing para mejorar la productividad

👀 ¿Sabías que...? El trabajador medio dedica más del 50 % de su jornada a tareas de poco o ningún valor. ¡Eso supone una enorme pérdida de productividad!

3. Plantilla de asignación de tiempo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Asigna tu tiempo de forma más inteligente, no más difícil, con la plantilla de asignación de tiempo de ClickUp

Cuando se trata del intento correcto de un proyecto, la forma en que empleas tu tiempo es tan importante como la cantidad de tiempo de que dispones. La plantilla de asignación de tiempo de ClickUp te ayuda a correlacionar tus horas, para que tu plan general y tu ejecución diaria estén alineadas.

Puede añadir un nivel de prioridad, el nombre de la persona asignada y la fecha límite a las tareas para obtener una vista completa del estado de las tareas que incluye detalles clave.

💥 Las mejores funciones

Mejora la gestión de proyectos con dependencias, fechas límite y recordatorios

Mantén tus proyectos en seguimiento con cronogramas claros, recordatorios inteligentes y relaciones entre tareas

Cambia fácilmente entre diseños optimizados para plan, programar e incorporarte con facilidad

🔑 Ideal para: Jefes de proyecto, planificadores y equipos de operaciones que necesitan una forma sistemática de bloquear el tiempo y gestionar las tareas, al tiempo que mejoran la colaboración y la eficiencia.

4. Plantilla de programación por bloques de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Simplifica la planificación del equipo con la plantilla de programación por bloques de ClickUp

La plantilla de programación por bloques de ClickUp es ideal para principiantes que desean gestionar su tiempo, sus proyectos y la carga de trabajo de su equipo de forma eficaz. La plantilla es una carpeta lista para usar que le permite dividir su día en bloques de tiempo específicos.

Con este planificador de bloques de tiempo, asigne recursos valiosos a diferentes equipos con solo unos clics. Puede utilizar la función de arrastrar y soltar para ajustar las prioridades y los cronogramas a lo largo del día.

💥 Las mejores funciones

Realice un seguimiento del progreso con actualizaciones de estado intuitivas que muestran en qué punto se encuentra cada cosa

Controle su día con herramientas de concentración integradas que le avisan antes de que se acerquen las fechas límite

Agrupa y clasifica las tareas por equipos o departamentos para tener una visión más clara

🔑 Ideal para: gerentes multifuncionales que desean tener una vista de múltiples horarios y la asignación de recursos.

📖 Más información: Las mejores aplicaciones para bloquear tiempo

5. Plantilla de horarios de turnos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Despídete del caos en la programación con la plantilla de horarios de turnos de ClickUp

La plantilla de horarios de turnos de ClickUp ayuda a los equipos a mantenerse alineados con una vista clara y organizada de quién trabaja y cuándo, minimizando los cambios de última hora y maximizando la productividad. Se trata de un horario de bloqueo de tiempo listo para usar que facilita la planificación de los turnos.

Los gerentes pueden utilizar la vista «Horario de turnos» para ajustar la cobertura de los empleados en función de las horas punta y la disponibilidad. Esto garantiza que ningún turno tenga falta de personal y que la productividad del equipo se mantenga constante a lo largo del día.

💥 Las mejores funciones

Manténgase al tanto de las necesidades de personal con estados personalizados

Ajuste fácilmente las horas de trabajo utilizando cronogramas visuales y consejos de programación inteligentes

Registra los detalles importantes de los turnos utilizando campos personalizados como «Motivo de la ausencia» y «Tipo de turno»

🔑 Ideal para: Directores de operaciones y jefes de equipo que necesitan una visión clara de la capacidad del equipo y el progreso de las tareas para que todo funcione correctamente.

👀 ¿Sabías que...? Un abrumador 86 % de los empleados culpa a la mala comunicación de los fallos en el lugar de trabajo, y los horarios poco claros suelen ser una parte importante del problema. Ahí es donde entra en juego la planificación inteligente de turnos.

6. Plantilla de hoja de gestión del tiempo personal de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Toma el control de tu día con la plantilla de hoja de gestión del tiempo personal de ClickUp

La gestión del tiempo personal desempeña un rol clave en la mejora de la productividad. La plantilla de hoja de gestión del tiempo personal de ClickUp es la herramienta ideal para recuperar el control de tu día. Te ayuda a planear, realizar un seguimiento del progreso y aprovechar al máximo cada minuto.

Esta plantilla es especialmente útil para establecer ajustes claros entre el trabajo y el tiempo personal, lo que le permite mantener el equilibrio y evitar el agotamiento.

Utilice la función dedicada de gestión del tiempo de ClickUp, que ofrece herramientas más inteligentes para que los propietarios de empresas puedan realizar un seguimiento de todas las tareas, los horarios y la productividad en un solo lugar y obtener los mejores resultados. Consiga los mejores resultados en todas las tareas de sus proyectos dividiendo el tiempo entre los miembros del equipo con las vistas diaria, semanal y mensual.

💥 Las mejores funciones

Añade tareas junto con su nivel de prioridad, fechas de límite, duración estimada y mucho más

Añada contexto con Campos personalizados como «Resultado necesario» o «Nombre del cliente»

Visualiza todo, desde los plazos hasta el progreso de las tareas, en 4 diseños visuales

🔑 Ideal para: autónomos, teletrabajadores y cualquier persona que desee mantener su productividad sin comprometer sus compromisos personales.

7. Plantilla de calendario personal de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantén tu calendario personal al día con la plantilla de agenda personal de ClickUp

Nunca se tienen demasiadas plantillas de agenda personal, ¡y aquí tienes otra que vale la pena añadir a tu kit de herramientas de productividad! La plantilla de agenda personal de ClickUp es ideal para principiantes y te permite empezar en cuestión de segundos.

Realice un seguimiento sencillo de las próximas actividades y confirmaciones, identifique las tareas con prioridad y asegúrese de que se completan a tiempo. Este programa de bloqueo de tiempo facilita la organización de su día y le ayuda a mantenerse concentrado.

💥 Las mejores funciones

Añade detalles como adjuntos, notas y estado de disponibilidad

Aplica filtros y añade personas asignadas para obtener una programación más detallada y personalizada

Identifica los conflictos de programación antes de que te pillen por sorpresa

🔑 Ideal para: estudiantes, profesionales en activo o cualquier persona que tenga que compaginar múltiples compromisos y quiera mantener su agenda personal clara y sin conflictos.

📖 Más información: El mejor software y las mejores herramientas de gestión del tiempo disponibles

8. Plantilla de gestión del tiempo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantén el orden con la plantilla de gestión del tiempo de ClickUp

Cumplir con un horario ahora es más fácil gracias a la plantilla de gestión del tiempo de ClickUp. Está diseñada para ofrecer claridad, coherencia y ayudar a completar las tareas. Utilice esta plantilla para planear y visualizar rápidamente la duración de las tareas, establecer metas y cumplir con los plazos.

Organiza tu rutina matutina creando bloques de tiempo para hacer ejercicio, programar la compra o reservar franjas horarias específicas para pasar tiempo con la familia. ¡Aporta estructura a todas estas tareas diarias utilizando esta plantilla!

💥 Las mejores funciones

Captura detalles importantes, como la duración de las tareas y el nivel de prioridad, para tener un contexto claro

Haga vista a todas sus tareas diarias y a su progreso de un vistazo con el control de tiempo personalizable

Organiza rutinas, controles y tareas recurrentes sin perder el ritmo

🔑 Ideal para: Personas que desean controlar su día y cumplir con su agenda sin estrés, al tiempo que desarrollan hábitos que favorecen la compatibilidad y la productividad.

💡 Consejo profesional: Aumente la concentración y evite el agotamiento con la técnica Pomodoro: trabaje durante 25 minutos y luego descanse 5 minutos. Para obtener más consejos de este tipo, consulte nuestra guía para mejorar las habilidades de gestión del tiempo en el trabajo.

9. Plantilla de horario de empleados de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Organízate de forma más inteligente con la plantilla de horarios de empleados de ClickUp

La gestión de los horarios de los empleados no tiene por qué ser caótica. La plantilla de horarios de empleados de ClickUp agiliza el proceso, lo que le permite centrarse en dirigir un equipo de productividad.

Esta plantilla le permite crear, asignar y gestionar los turnos de los empleados con facilidad. Puede realizar el seguimiento de los costes laborales y la distribución del tiempo con una sola plantilla. No es necesario realizar actualizaciones manuales continuas; además, la visibilidad en tiempo real mantiene a todo el equipo alineado.

💥 Las mejores funciones

Llamativo código de color para facilitar la visualización

Gestiona los datos de los turnos con campos personalizados como «Coste laboral», «Tarifa por hora» y «Responsable de turnos»

Comprueba la capacidad de los empleados, los bloques específicos para las tareas y el progreso de los turnos

🔑 Ideal para: Pequeñas y medianas empresas de tamaño pequeño a mediano con trabajadores autónomos o equipos rotativos que necesitan una programación flexible y clara para mantener todo organizado.

📮 ClickUp Insight: Nuestra encuesta sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal reveló que el 46 % de los trabajadores dedican entre 40 y 60 horas a la semana, mientras que un sorprendente 17 % supera las 80 horas. Sin embargo, el trabajo no se detiene ahí: el 31 % tiene dificultades para sacar tiempo para sí mismo de forma constante. Es la receta perfecta para el agotamiento. 😰 ¿Pero sabes qué? ¡El equilibrio en el trabajo comienza con la visibilidad! Las funciones integradas de ClickUp, como la vista Carga de trabajo y el control de tiempo, facilitan la visualización de la carga de trabajo, la distribución equitativa de las tareas y el seguimiento de las horas reales dedicadas, para que siempre sepas cómo optimizar el trabajo y cuándo hacerlo. 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automations, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

10. Plantilla de calendario mensual de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifica tu mes sin perderte nada con la plantilla de calendario mensual de ClickUp

La plantilla de calendario mensual de ClickUp convierte tus tareas en un formato visual claro. Esto te ayuda a adelantarte a los plazos y priorizar tareas específicas para mejorar la productividad.

Con esta plantilla gratuita de bloqueo de tiempo mensual, podrás gestionar y comprender mejor tus actividades mensuales. Además, su estructura te permite mantener todas tus tareas alineadas con sus plazos.

💥 Las mejores funciones

Mantenga un ojo puesto en las pestañas esenciales, como el presupuesto, el cronograma y el coste por hora

Mantén el control de tu tiempo mensual con los cronómetros integrados y los prácticos recordatorios de tu bandeja de entrada

Marca todas tus tareas según su estado: si están atascadas, en progreso o terminadas

🔑 Ideal para: autónomos y gestores de proyectos que necesitan asignar los recursos de forma inteligente y mantener todo perfectamente en seguimiento.

💡 Consejo profesional: Establece metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos (SMART) para mantener la concentración y evitar los errores habituales en la gestión del tiempo a largo plazo.

11. Plantilla de horario de 24 horas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Aprovecha al máximo cada minuto con la plantilla de horario de 24 horas de ClickUp

Cuando tienes metas urgentes o un día ajetreado por delante, una plantilla de bloqueo de tiempo diario es tu mejor aliada. La plantilla de programación de 24 horas de ClickUp te ayuda a dividir tu día en varios bloques manejables, lo que te garantiza que no te pierdas nada.

Esta plantilla de bloqueo de tiempo diario te ayuda a correlacionar claramente cuánto tiempo requerirá cada tarea. A continuación, puedes establecer recordatorios para las horas de inicio, los plazos e incluso los descansos en esta plantilla.

💥 Las mejores funciones

Añade notas y organiza por campos como «Sentirse bien», «Tipo de tarea» y «Notas importantes»

Divida su día en intervalos de una hora utilizando registros, niveles de energía o zonas de concentración

Prioriza las tareas importantes utilizando la vista de tablero para concentrarte en el trabajo a lo largo del día

🔑 Ideal para: Profesionales y estudiantes universitarios con un día orientado a metas que desean convertir las caóticas listas de pendientes en plan centrado y viable.

12. Plantilla de planificación de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis La plantilla de gestión de proyectos de ClickUp mantiene el seguimiento de tu proyecto desde el inicio hasta completarlo

Gestionar un proyecto sin un calendario claro es como recorrer un laberinto con los ojos vendados. La plantilla de calendario de gestión de proyectos de ClickUp te proporciona la hoja de ruta que necesitas (con hitos, plazos y actualizaciones en tiempo real) para guiar a tu equipo hacia el éxito.

Con este planificador de bloques de tiempo, podrás organizar todo el cronograma de tu proyecto de un solo vistazo y mantener a todos informados con actualizaciones de progreso en tiempo real.

💥 Las mejores funciones

Configura alertas de automatización para los próximos plazos, así nadie se verá sorprendido

Marca las tareas como «Completadas», «Retrasadas», «En curso», «En espera» o «Pendiente» para ver qué requiere atención inmediata

Realice un seguimiento del estado de los proyectos a medida que avanza la semana para mantener a todos informados

🔑 Ideal para: agencias de marketing en redes sociales con múltiples proyectos de clientes y autónomos que deben compaginar diversos horarios de trabajo y plazos de entrega.

💡 Consejo profesional: Utiliza herramientas de software de planificación de proyectos como ClickUp para programar varios proyectos simultáneamente y gestionar sus cronogramas.

Así es como ClickUp está marcando la diferencia para los equipos en el mundo real:

ClickUp es una excelente manera de mantenerse al día y cumplir con los plazos de entrega de los clientes, la gestión del tiempo y la gestión de proyectos.

ClickUp es una excelente manera de mantenerse al día y cumplir con los plazos de entrega de los clientes, la gestión del tiempo y la gestión de proyectos.

13. Plantilla de calendario para equipos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantén a tu equipo sincronizado con la plantilla de planificación de equipos de ClickUp

La última plantilla que tenemos es perfecta para la programación de equipos. La plantilla de programación de equipos de ClickUp facilita la visualización y la planificación de la carga de trabajo de su equipo con vistas de calendario en tiempo real.

Este calendario de bloques de tiempo le permite alinear todas las tareas para equilibrar las cargas de trabajo de manera eficiente. Aporta claridad y organización al calendario de trabajo de su equipo. Por lo tanto, facilita la gestión de equipos multifuncionales y el manejo de múltiples turnos rotativos.

💥 Las mejores funciones

Utilice la vista de calendario para realizar el ajuste de agrupamiento de tareas por bloques de tiempo individuales de una hora

Crea hitos para estar al tanto de los plazos de las tareas más importantes

Utiliza (diagrama de) Gantt y paneles para mantenerte organizado de principio a fin

🔑 Ideal para: Equipos remotos y startups en crecimiento que necesitan visibilidad sobre la propiedad de las tareas y la distribución adecuada de la carga de trabajo.

termina tu día de la mejor manera con ClickUp *

Si estás cansado de sentir que tu lista de pendientes controla tu día, ClickUp es la solución que estabas buscando. Con sus plantillas diarias y mensuales, puedes organizar y completar tareas, gestionar tu tiempo y realizar un seguimiento del progreso, tanto si trabajas solo como si diriges un equipo.

Estas plantillas están diseñadas para ofrecerte claridad y estructura, ayudándote a mantener la concentración y el control de diversas tareas. ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp para explorar estas potentes plantillas y empezar a aprovechar cada minuto!