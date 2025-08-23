Grok 4 vs ChatGPT: ¿qué chatbot con IA ganará en 2025?

Los círculos tecnológicos no dejan de debatir sobre Grok 4 y ChatGPT.

Grok 4, de Elon Musk y xAI, ocupa la posición de la alternativa audaz y sin censura, mientras que ChatGPT, de OpenAI, sigue evolucionando con un razonamiento y una usabilidad cada vez más sólidos.

Ambos afirman ofrecer respuestas más precisas y resultados más rápidos, pero la prueba real está en cómo funcionan cuando necesitas depurar código, investigar a fondo, redactar textos claros o gestionar las conversaciones con los clientes.

En esta entrada del blog, analizaremos detenidamente en qué aspectos destaca cada uno, cuáles son sus puntos débiles y cuál se adapta mejor a tu trabajo. También veremos por qué ClickUp tiene ventaja sobre ambos.

Empecemos. 🤖

¿Qué es Grok 4?

Grok 4 es el modelo avanzado de IA de xAI, diseñado para ofrecer respuestas precisas y actualizadas al minuto mediante la integración de herramientas nativas y la búsqueda en tiempo real en la web y en la plataforma X.

Está disponible a través de las suscripciones SuperGrok y Premium+, así como de la API xAI, y ofrece razonamiento lógico avanzado, análisis de imágenes e interacción por voz.

Funciones de Grok 4

Examinemos las funciones más destacadas de Grok y su valor para los desarrolladores y los responsables de la toma de decisiones en materia de IA.

Función n.º 1: Aprendizaje por refuerzo a gran escala y razonamiento multiagente intensivo

Experimenta capacidades avanzadas de razonamiento para tareas técnicas

Grok 4 se ha entrenado mediante aprendizaje por refuerzo a gran escala en Colossus de xAI, un clúster de supercomputación con 200 000 GPU.

Esto permite un razonamiento preciso y rico en dominio en matemáticas, código y ciencias, logrando un rendimiento de referencia superior (por ejemplo, ARC-AGI, Humanity's Last Exam) muy por encima de Grok 3.

Además, Grok 4 Heavy va más allá con múltiples agentes que realizan trabajo en paralelo para verificar las respuestas.

Función n.º 2: Uso de herramientas nativas e integración de búsqueda en tiempo real

Obtenga información precisa de todos los canales de redes sociales

Grok 4 selecciona y utiliza de forma autónoma herramientas que se encuentran en el intervalo que va desde intérpretes de código hasta búsquedas web y X, con el fin de recopilar los datos más recientes para ofrecer respuestas precisas.

DeepSearch, la búsqueda web y el análisis de imágenes y archivos están integrados en el conjunto de funciones de Grok, y se incorporan durante el entrenamiento en lugar de añadirse posteriormente.

Función n.º 3: Entrada multimodal, modo de voz y potencia de la API

Analiza texto, imágenes y entradas de voz en directo

Grok 4 ofrece una interacción multimodal completa en la tabla, ya que maneja texto, imágenes y voz a la perfección. Su avanzado modo de voz te permite mantener conversaciones naturales e incluso apuntar con la cámara a algo para obtener una interpretación en directo de la escena.

Los desarrolladores también tienen acceso a un potente API con una ventana de contexto de 256 000 token, búsqueda en tiempo real en la web, X y noticias, además de seguridad de nivel de corporación (SOC 2 Tipo II, RGPD, CCPA).

Esto lo hace ideal para la generación de código de formato largo, documentación compleja y casos de uso sensibles.

🧠 Dato curioso: La alucinación en la IA no significa lo mismo que en la vida real. Se refiere a cuando un modelo inventa cosas con total seguridad, como fuentes, citas o hechos, sin ser consciente de que son erróneas.

Precios de Grok 4

Estándar: 30 $ al mes por usuario

pesado: *300 $ al mes por usuario

¿Qué es ChatGPT?

ChatGPT es el asistente de IA conversacional de OpenAI. Está diseñado para ayudar a los usuarios en un intervalo de tareas, como la redacción, el código, la investigación y las actividades creativas.

Esta alternativa a Grok IA aprovecha modelos de razonamiento avanzados para proporcionar respuestas contextuales y se ha integrado con diversas herramientas para mejorar sus capacidades.

Funciones de ChatGPT

A continuación se presentan tres capacidades destacadas que distinguen a ChatGPT en el espacio de la IA.

Función n.º 1: GPT Store para asistentes de IA personalizables

Personaliza los asistentes de IA en modo personalizado según tus necesidades específicas con la GPT Store

La tienda GPT permite a los usuarios crear y personalizar sus propios asistentes de IA sin necesidad de tener conocimientos de programación. Puedes definir instrucciones específicas, cargar archivos y establecer preferencias para adaptar el comportamiento de la IA a tus necesidades.

Esta función ayuda a particulares y empresas a desarrollar herramientas de IA especializadas para tareas como el soporte al cliente, la creación de contenido y el análisis de datos.

🧠 Dato curioso: Una encuesta de AP-NORC reveló que el 60 % de los adultos estadounidenses utilizan herramientas de IA para buscar información, y que ese número se eleva al 74 % entre los menores de 30 años. Solo el 40 % utiliza la IA para mejorar su productividad en el trabajo, y aún menos confían en ella para realizar compras o entretenerse. Los usuarios más jóvenes recurren a la IA para generar ideas, mientras que los adultos mayores son mucho más cautelosos.

Función n.º 2: Investigación profunda y navegación web autónoma

Realiza investigaciones en profundidad sin esfuerzo con Deep Research

Deep Research es un agente de IA integrado en ChatGPT que navega de forma autónoma por la web para recopilar información sobre un tema específico.

Después de recibir tu indicación, Deep Research puede hacerte preguntas aclaratorias antes de iniciar su proceso de investigación en varios pasos. A continuación, realiza búsquedas exhaustivas, evalúa y sintetiza la información de diversas fuentes.

Función n.º 3: agente para la automatización inteligente de tareas

Automatiza la creación de presentaciones con ChatGPT Agent

El agente ChatGPT amplía las capacidades del asistente al permitirle realizar tareas como rellenar formularios, ejecutar código e interactuar con aplicaciones externas.

Se integra perfectamente en los flujos de trabajo cotidianos a través de conectores directos con herramientas como Gmail, Google Drive, GitHub, Outlook y Notion. Esto significa que puede redactar mensajes, actualizar archivos y mover datos entre sistemas sin necesidad de recurrir a soluciones alternativas poco prácticas.

🔍 ¿Sabías que...? Las apps de IA no aprenden de forma incremental. Una vez que se entrena un modelo, no puede aprender cosas nuevas a menos que se vuelva a entrenar o se ajuste con nuevos datos. Por eso no recuerda las noticias recientes a menos que esté conectado a la navegación en directo o a herramientas externas.

Precios de ChatGPT

Free

Además: 20 $ al mes por usuario

Equipo: 25 $ al mes por usuario

Pro: 200 $ al mes por usuario

Grok 4 frente a ChatGPT: comparación de funciones

Acabamos de explorar lo que hace que Grok 4 y ChatGPT sean tan potentes por sí mismos. Grok 4 destaca por su búsqueda en tiempo real, sus entradas multimodales y su razonamiento superpotente. Por otro lado, ChatGPT ofrece resultados pulidos, integraciones perfectas, asistentes de IA personalizables y automatización inteligente.

Aquí tienes una breve comparación entre Grok y ChatGPT ($$$a).

Capacidad Grok 4 ChatGPT Función principal IA en tiempo real que da prioridad al razonamiento con búsqueda profunda en X y en la web IA conversacional multimodal y perfeccionada con amplia integración de herramientas y estabilidad Filosofía subyacente «Búsqueda máxima de la verdad» con una personalidad ingeniosa y, en ocasiones, rebelde Un asistente útil y amigable centrado en respuestas seguras y estructuradas Concienciación en tiempo real Extrae tendencias sociales y web en tiempo real a través de la integración con DeepSearch/X Requiere plugins de navegación o Deep Research para datos actuales; no es nativo Razonamiento y resolución de problemas Excepcional en pruebas técnicas (AIME, nivel de doctorado en ciencias); razonamiento «multiagente» en modelos pesados Excelente razonamiento estructurado y lógica; desgloses de paso a paso y resultados coherentes Integraciones y ecosistema Con un límite principalmente en el ecosistema X, integraciones mínimas con terceros Tiene compatibilidad con plugins, acceso a API y conectores para herramientas como Gmail, Teams y Notion Personalizado Personalización con límite; estrechamente vinculado a la visión de producto de Elon Musk Gran flexibilidad con GPT personalizados, funciones de memoria y flujos de trabajo adaptados Velocidad y capacidad de respuesta Rápido y de conversación, con resultados breves y concisos Puede ser más lento en consultas complejas, pero más potente en respuestas detalladas y en formulario largo Ventana de contexto Hasta 256 000 tokens, ideal para largas conversaciones y documentos complejos Varía según el modelo, con GPT-4 ofreciendo una ventana de contexto sustancial pero más pequeña Ideal para Profesionales técnicos que necesitan razonamiento profundo, datos actualizados y precisión en STEM Creadores, corporaciones, equipos centrados en la automatización y usuarios ocasionales que necesitan fiabilidad y versatilidad con integraciones Precios No hay plan Free; los planes empiezan en 30 $ por usuario Plan Free disponible; planes de pago a partir de 20 $/usuario

Ahora, alineemos las áreas clave en las que se superponen y veamos dónde destaca cada uno.

Función n.º 1: Datos en tiempo real y reconocimiento del contexto

Cuando se utiliza la IA para la investigación o la toma de decisiones, es necesario tener confianza en la actualidad y la relevancia de los datos. A continuación se explica cómo gestiona cada herramienta de IA la información en tiempo real.

Grok 4

Grok 4 incluye capacidades de búsqueda en tiempo real en X, la web y las noticias, lo que mantiene sus respuestas actualizadas y directamente vinculadas a la información en directo.

Su integración nativa con herramientas le permite extraer tendencias en tiempo real y contexto social sobre la marcha.

ChatGPT

ChatGPT no obtiene actualizaciones en tiempo real de las redes sociales por sí mismo.

Pero con Deep Research y su arquitectura de agentes, puede acceder a la web en tiempo real, recopilar información de fuentes fiables y ofrecer resúmenes citados.

🏆 Ganador: Grok 4, ya que es el proveedor de información social y sobre tendencias en tiempo real.

Función n.º 2: Modos de entrada y salida multimodales

Veamos cómo se comparan con la entrada y salida multimodal.

Grok 4

Grok 4 admite texto, imágenes y voz, e incluso puede analizar documentos largos o analizar una escena en directo a través de tu cámara.

Además, su API incluye una ventana de contexto de 256 000 token, por lo que es ideal para indicaciones grandes y complejas.

ChatGPT

ChatGPT también cuenta con compatibilidad con entradas multimodales (texto, voz, imágenes) y exporta a través del ecosistema GPT, plugins, Code Interpreter y Deep Research. Ofrece extensión y versatilidad para flujos de trabajo creativos, de código y de productividad.

🏆 Ganador: ¡Empate! Grok 4 se adelanta si necesitas ventanas de contexto enormes o análisis de escenas basados en cámara, mientras que ChatGPT tiene la ventaja si quieres un ecosistema pulido y completo con muchas extensiones.

Función n.º 3: Razonamiento, automatización de tareas e integración de flujo de trabajo

Más allá de responder preguntas, la verdadera prueba es cómo de bien puede pensar, actuar e integrarse la IA en tu flujo de trabajo.

Grok 4

La variante Heavy de Grok 4 está diseñada para un razonamiento profundo y en formulario extenso.

Utiliza una configuración multiagente para abordar problemas técnicos en matemáticas, código y lógica científica, y obtiene excelentes resultados en pruebas exigentes como AIME y Humanity's Last Exam.

ChatGPT

ChatGPT se inclina por la automatización de tareas con su modo Agente. Puede realizar acciones de varios pasos (reservas, investigación o integraciones de app, aplicación) y te ofrece la opción de intervenir en puntos clave.

Con conectores para herramientas como Gmail, GitHub, Calendario y Notion, se integra perfectamente en los flujos de trabajo diarios.

🏆 Ganador: ¡Empate otra vez! Grok 4 destaca si necesitas razonamiento estructurado y precisión técnica, mientras que ChatGPT gana en automatización de flujo de trabajo e integración en el mundo real.

Grok 4 frente a ChatGPT en Reddit

Hemos acudido a Reddit para conocer la opinión de los usuarios sobre el debate entre Grok 4 y ChatGPT.

Un usuario compartió su uso compartido:

Depende de lo que estés pendiente de hacer. Grok 4 es mucho más inteligente que Grok 3. Es menos censurado que ChatGPT, lo cual es una ventaja si te dedicas a la escritura creativa. Aunque la redacción de ChatGPT es mejor. Para la codificación, Grok 4 es el mejor, seguido de ChatGPT y luego Grok 3...

Esta es la opinión de los usuarios de Reddit sobre su uso y fiabilidad:

Para mí, personalmente, es una elección difícil. Tengo SuperGrok y ChatGPT Plus. Grok 4 me pareció muy agradable de usar en comparación con, por ejemplo, O3. Puede que a veces no sea muy rápido, pero en mis pruebas de indicación, dio las respuestas más largas y completas. Todavía no puedo utilizar el modo complementario, que es el único inconveniente. GPT es más barato y rápido, pero para tareas pesadas, yo confiaría en Grok. Si tuviera que comprar solo uno para mi caso de uso, sin duda sería Grok.

Y lo que los usuarios han observado sobre los límites de rendimiento:

Para que te hagas una idea, trabajé en un proyecto con Grok 3 durante 7 meses y no pude terminarlo porque no era lo suficientemente inteligente. Grok 4 salió al mercado y terminé el proyecto en 2 horas...

En una comparación general, los usuarios de Reddit comentaron:

Ambos son buenos productos y tienen una potencia similar, con diferentes puntos fuertes y débiles. Compré un mes de SuperGrok, pero voy a seguir con ChatGPT. La generación de vídeos e imágenes es superior en ChatGPT, y las apps ofrecen una experiencia más fluida. El modo de voz de ChatGPT es mucho más fluido y natural. A veces es agradable que Grok no te regañe, pero no me gusta mucho su personalidad ni su sentido del humor...

¿Sabías que...? *Los investigadores han comenzado a crear modelos de IA que se comunican con otros modelos de IA para depurar, evaluar o incluso entrenarse entre sí. Se denomina «colaboración multiagente» y es la forma en que los futuros sistemas de IA podrían empezar a desarrollar capacidades más complejas.

Reunión: ClickUp, la mejor alternativa a ChatGPT y Grok 4

Tanto ChatGPT como Grok 4 se enfrentan a retos de IA como asistentes independientes, ya que no gestionan proyectos, automatizan flujos de trabajo ni centralizan el conocimiento.

ClickUp adopta un enfoque diferente al integrar la IA en las herramientas que los Teams ya utilizan. En lugar de cambiar entre asistentes y software de proyecto, se obtiene una plataforma conectada.

Así es como sube la barra. 🤩

ClickUp's One Up #1: IA contextual, justo donde haces trabajo

Genera ideas desde cualquier lugar de tu entorno de trabajo con ClickUp Brain

ClickUp Brain es el asistente de IA integrado en ClickUp. Se encuentra en tu espacio de trabajo y te ayuda a actuar dentro de las tareas y los documentos. Puedes utilizarlo para resumir conversaciones, compartir actualizaciones, redactar borradores de contenido y generar ideas sin tener que cambiar de pestaña.

Una de las principales funciones de ClickUp Brain es su comprensión del contexto del espacio de trabajo. Entiende tus proyectos, los miembros de tu equipo y los flujos de trabajo, y ofrece sugerencias y automatizaciones personalizadas basadas en datos del espacio de trabajo en tiempo real.

Tomemos como ejemplo un programa de incorporación de clientes. Pide a ClickUp Brain que redacte una serie de correos electrónicos de bienvenida y extraerá los pasos de formación de tu lista de control, las pautas de tono de los documentos y los detalles del cliente de las tareas. Obtendrás una secuencia de correos electrónicos que se adapta al cliente, coincide con el tono de tu marca y se ajusta a los cronogramas del proyecto.

Incluso puedes cambiar entre ClickUp Brain, ChatGPT, Claude y Google Gemini sin salir de la app, aplicación. Genera imágenes, tareas, mensajes y proyectos sin indicaciones complejas ni entradas manuales.

Cambia entre los principales modelos de IA dentro de ClickUp Brain

Para proyectos más complejos, ClickUp Brain MAX amplía esta potencia y se completa en un completo asistente de IA para escritorio. Reúne los mejores modelos de IA, tus datos y contexto de trabajo de ClickUp y una potente automatización, todo ello en una experiencia de escritorio segura y fluida.

💡Consejo profesional: dicta tareas, consultas de búsqueda o incluso documentos completos con tu voz. Talk to Text, la función impulsada por IA de Brain MAX, trabaja en cualquier lugar de tu ordenador, lo que hace realidad la productividad sin usar las manos. Personaliza la transcripción e interpretación de tu voz, incluyendo el vocabulario y el estilo, para disfrutar de una experiencia verdaderamente personalizada.

Automatiza los flujos de trabajo recurrentes mediante automatización

La IA también impulsa los agentes de ClickUp Autopilot, que se encargan de los flujos de trabajo repetitivos. Por instancia, los agentes de informes semanales y diarios publican actualizaciones en un espacio o lista, mientras que un agente de (resumen) StandUp del equipo resume en qué ha trabajado tu equipo.

Configura desencadenantes y obtén actualizaciones, (elaboración de) informes y respuestas con ClickUp Autopilot Agents

Tomemos como ejemplo los canales de soporte. Los miembros del equipo suelen hacer las mismas preguntas sobre los productos una y otra vez. En lugar de tener que llamar a un responsable para que responda, el agente de respuestas automáticas interviene con información extraída directamente de documentos, tareas y chats. ¿El resultado? Respuestas más rápidas, menos repeticiones y un equipo que puede centrarse en el trabajo que realmente importa. Si necesitas algo más personalizado, puedes crear agentes autopiloto personalizados con el generador sin código. Estos agentes se adaptan a las reglas de tu entorno de trabajo y responden a desencadenantes como nuevas tareas creativas, documentos actualizados o invitaciones a sesiones de plan de sprint.

ClickUp's One Up #2: IA en documentos

Genera contenido nuevo o realiza edición en contenido existente con ClickUp Brain dentro de ClickUp Documento

ClickUp documentos son documentos vivos directamente vinculados a tus tareas, proyectos y base de conocimientos. Todos los documentos están integrados de forma nativa en tu entorno de trabajo, por lo que las actualizaciones y las acciones pendientes permanecen conectadas al trabajo real.

Con IA en Documento, puedes:

*escribe mejor: solo tienes que pedirle a la IA que mejore, acorte o amplíe tu texto, o que cambie el tono

*mantente al día: pasa el cursor sobre el título del documento, haz clic en Preguntar a la IA > Resumen y obtén un resumen conciso. Perfecto para ponerte al día con una propuesta de 10 páginas en cuestión de segundos

obtenga respuestas rápidamente: *Utilice Ask IA para realizar una consulta en un documento como lo haría con un compañero de equipo. ¿Necesita conocer el proceso aprobado en un documento de políticas? La IA busca el contenido y responde directamente

*actúa al instante: resalta los requisitos o las notas de la reunión y, a continuación, selecciona «Generar elementos de acción» y se crearán tareas con plazos de entrega al instante

Facilita la colaboración entre regiones: selecciona texto o un documento completo y la IA lo traducirá a la perfección

*asistencia a equipos técnicos: resumir referencias API o crear documentación técnica estructurada con IA. Reduce los errores y mantiene la coherencia del conocimiento sobre los productos en los equipos de ingeniería y de soporte

Supongamos que un equipo de intento correcto del cliente está creando un manual para clientes. A medida que redactan, la IA extrae información de tareas enlazadas, comentarios y documentos para sugerir nuevas secciones. El resultado es una documentación que siempre está alineada con las últimas actualizaciones y procesos del producto.

ClickUp's One Up #3: Gestión de proyectos con IA

ClickUp se creó como una plataforma de gestión de proyectos, y esa base hace que sus funciones de IA sean mucho más eficaces. Todas las tareas, hitos y dependencias del software de gestión de proyectos ClickUp tienen conexión (a internet), por lo que los resultados de la IA siempre se basan en el contexto.

A continuación, te mostramos algunas formas en las que la IA integrada de ClickUp facilita las tareas diarias de gestión de proyectos

*haz más en menos tiempo: ClickUp Brain resume las actualizaciones de los proyectos, las notas de las reuniones y los hilos de comentarios largos, y a partir de ellos genera tareas, subtareas y acciones. También sugiere las mejores personas asignadas en función de la carga de trabajo, la experiencia y la actividad pasada

mejora la colaboración: *Genera informes de progreso y actualizaciones de estado en tiempo real sin necesidad de introducir datos manualmente. Además, clasifica y resume la información de las tareas en campos personalizados con IA para organizar mejor la información

Mejora la eficiencia y la productividad: La IA de ClickUp te ayuda a trabajar de forma más inteligente con recomendaciones personalizadas basadas en tu rol y tus responsabilidades. Todo se supervisa por ti, desde los riesgos del proyecto hasta los hitos. Además, el La IA de ClickUp te ayuda a trabajar de forma más inteligente con recomendaciones personalizadas basadas en tu rol y tus responsabilidades. Todo se supervisa por ti, desde los riesgos del proyecto hasta los hitos. Además, el calendario de ClickUp , impulsado por IA, te ayuda a planear tu tiempo en función de las prioridades, las tareas y los eventos programados

Programa reuniones con lenguaje natural utilizando el calendario impulsado por IA de ClickUp

Además, Brain MAX puede crear, actualizar y gestionar tareas de ClickUp, documentos, chats y eventos del calendario directamente desde tu escritorio.

Un usuario de ClickUp hace uso compartido:

ClickUp es la plataforma de gestión más sólida que ha ayudado a nuestra empresa de muchas maneras a mantener los procesos y el flujo de trabajo y a terminar el trabajo a tiempo.

ClickUp es la plataforma de gestión más sólida que ha ayudado a nuestra empresa de muchas maneras a mantener los procesos y el flujo de trabajo y a terminar el trabajo a tiempo.

Crea flujos de trabajo más inteligentes

Pero la magia no acaba aquí.

Crea flujos de trabajo de automatización para ahorrar horas de trabajo manual con ClickUp Automatización

Las automatizaciones de ClickUp ahorran horas de esfuerzo manual. Siguen reglas sencillas del tipo «cuando ocurra esto, haz aquello», que puedes configurar en cuestión de minutos. Una vez activadas, se ejecutan silenciosamente en segundo plano, de modo que los proyectos avanzan sin necesidad de intervención manual constante.

Estos son algunos ejemplos de automatización en los que confían los Teams: Actualiza el estado de la tarea una vez completadas las pruebas de control de calidad y notifica al ingeniero

Publica resúmenes en los canales de las partes interesadas cuando finalice un ciclo de pruebas

Crea tareas de seguimiento para incidencias sin resolver

Mantén la colaboración vinculada al contexto

Discute proyectos sin salir de tu espacio de trabajo con ClickUp Chatear

ClickUp Chatear convierte las conversaciones en parte del flujo de trabajo. Todos los mensajes se guardan junto a las tareas y los documentos, por lo que nunca se pierde el contexto entre herramientas.

Teams pueden hacer preguntas, compartir decisiones y crear tareas directamente en el mismo espacio donde se realiza el trabajo. FollowUps convierte las tareas en elementos, SyncUps permite realizar llamadas de voz y videollamadas, y la función Catch Me Up, impulsada por IA, ayuda a los compañeros de equipo a ponerse al día rápidamente.

📮ClickUp Insight: Solo el 12 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan funciones de IA integradas en suites de productividad. Este bajo índice de adopción sugiere que las implementaciones actuales pueden carecer de la integración contextual y fluida que impulsaría a los usuarios a abandonar sus plataformas de conversación independientes preferidas. Por ejemplo, ¿puede la IA ejecutar un flujo de trabajo de automatización basándose en una indicación de texto sin formato del usuario? ¡ClickUp Brain sí puede! La IA está profundamente integrada en todos los aspectos de ClickUp, incluyendo, entre otros, resumir hilos de chat, redactar o pulir textos, extraer información del entorno de trabajo, generar imágenes y mucho más. ¡Únete al 40 % de los clientes de ClickUp que han sustituido más de tres aplicaciones por nuestra app, aplicación todo en uno para el trabajo!

Convierte los conocimientos de IA en acciones con ClickUp

Aunque Grok 4 destaca por su mejor razonamiento y datos en tiempo real, y ChatGPT destaca por su inteligencia de conversación, ninguno de los dos se integra completamente en tu flujo de trabajo diario.

Ahí es donde ClickUp toma la delantera.

Con ClickUp Brain, la IA ayuda a crear contenido, priorizar tareas y automatizar las actualizaciones de los proyectos directamente en tu espacio de trabajo. En combinación con las sólidas funciones de gestión de proyectos de ClickUp, como la elaboración de informes en tiempo real, la programación y la automatización de tareas, Teams pueden avanzar más rápido, mantenerse alineados y reducir el trabajo superfluo en todos los proyectos.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y deja que la IA trabaje a tu lado! ✅