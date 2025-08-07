Jotform vs. Formstack: ¿qué creador de formularios es el adecuado para usted?

¿Estás tratando de elegir entre Formstack y Jotform? Estás en el lugar adecuado.

Tanto si desea optimizar los flujos de trabajo, recopilar datos de clientes o automatizar aprobaciones, ambas herramientas ofrecen potentes funciones de creación de formularios, pero adoptan enfoques muy diferentes en lo que respecta a integraciones, personalización y automatización.

Esta entrada del blog desglosa las funciones y los precios clave de cada herramienta para ayudarte a tomar la decisión correcta para tu equipo. También te presentaremos un tercer competidor, ClickUp, que te permite crear formularios y gestionar el trabajo posterior, todo en una sola plataforma.

Jotform vs. Formstack de un vistazo

Aquí tienes una tabla comparativa rápida para ayudarte a decidir qué creador de formularios es el más adecuado para ti:

Función Jotform Formstack ⭐️ Bonificación: ClickUp 🎯Enfoque principal Creación de formularios atractivos sin necesidad de código, centrada en mejorar las tasas de respuesta Gestión de datos, automatización del flujo de trabajo y procesos basados en el cumplimiento normativo Plataforma todo en uno de productividad y gestión de tareas con IA integrada Ideal para Start-ups, educadores y equipos que buscan formularios atractivos y visualmente llamativos Sector sanitario, financiero, de recursos humanos y otros sectores sujetos a normativas que requieren flujos de trabajo avanzados Equipos de todos los tamaños, desde startups hasta corporaciones, que necesitan integrar formularios personalizados en sus flujos de trabajo diarios 🖱️Facilidad de uso Formularios centrados en el diseño, con función de arrastrar y soltar Arrastre y suelte con el rellenado inteligente de campos Arrastra y suelta tareas, vistas personalizables (Lista, Tablero, Calendario, etc.) 📋 Plantillas más de 10 000 plantillas listas para usar Plantillas limitadas, personalización avanzada Plantillas amplias y personalizables para tareas, proyectos y flujos de trabajo 🔗 Uso compartido Códigos QR, subdominios personalizados e integración Integraciones con CRM, pasarela de pago y herramientas de marketing Formularios, tareas y documentos compartibles con enlaces públicos/privados 💬 Gestión de envíos Convierte automáticamente los envíos a PDF, desactiva los envíos después de la fecha límite y envía correos electrónicos de confirmación Realiza un seguimiento de los envíos parciales, ofrece campañas de recuperación de abandonos y proporciona información sobre los cuellos de botella Convierta automáticamente los envíos en tareas asignables y rastreables, y ejecute secuencias de automatización 🔌 Integraciones Integraciones limitadas Amplias integraciones (por ejemplo, Salesforce, pasarelas de pago) más de 1000 integraciones (por ejemplo, Slack, Google Drive, Zoom) ⚖️ Cumplimiento normativo Funciones básicas de cumplimiento normativo Diseñado para sectores que deben cumplir con normativas, como el sanitario, el financiero y el de recursos humanos Cumplimiento con el RGPD, la HIPAA y la norma SOC 2 💰 Precios* Gratis, gratuito/a a 129 $/mes (personalizado para Enterprise) de 99 $ a 299 $ al mes (personalizado para Enterprise, complementos adicionales) Gratis, gratuito/a, gratis hasta 19 $/usuario/mes (personalizado para Enterprise)

¿Qué es Jotform?

a través de Jotform

Jotform es un creador de formularios en línea fundado con la idea de crear formularios publicables sin necesidad de código. Es una opción popular entre las empresas emergentes y los educadores centrados en mejorar las tasas de respuesta. Piensa en ello como un patio de recreo para crear formularios con más de 10 000 plantillas listas para usar.

A diferencia de los creadores de formularios tradicionales, Jotform hace que tus formularios sean tan atractivos como las aplicaciones web y móviles, desde inscripciones a eventos hasta admisiones de pacientes. Además de la gestión de formularios, también ofrece funciones de creación de aplicaciones, edición de PDF y recopilación de firmas electrónicas.

Funciones de Jotform

Repasemos lo que hace que Jotform sea tan popular con una rápida panorámica. Estas son las tres funciones únicas que destacan y hacen que la creación de formularios sea perfecta.

Función n.º 1: Creación de formularios centrada en el diseño

a través de Jotform

Jotform se centra en la creación de formularios personalizados con simplicidad. Su interfaz de arrastrar y soltar lo hace posible al proporcionar un diseño editable para su formulario ideal. Esto ayuda a los equipos a crear encuestas y preguntas eficaces y atractivas, en lugar de limitar las respuestas a campos de texto básicos.

La herramienta también proporciona múltiples plantillas de encuestas y formularios de comentarios que son fáciles de replicar con un solo clic. Además, Jotform mantiene la información detallada pero relevante con ajustes de calendario para programar citas, opciones de carga instantánea de fotos y una lógica condicional nítida.

Función n.º 2: uso compartido personalizado y generación de códigos QR

a través de Jotform

Otro aspecto llamativo de Jotform es lo fácil que es compartir lo que has creado y recopilado. De entre sus diversas opciones de uso compartido de formularios, la más eficaz para rellenar formularios externos es la generación de códigos QR, que permite a los usuarios escanearlos para acceder a la encuesta y rellenarla desde cualquier lugar.

También es fácil integrar estos formularios en tu página web y personalizar su URL con enlaces de subdominios personalizados para reforzar la identidad de tu marca. En resumen, tus formularios online llegan exactamente donde se necesitan.

Función n.º 3: diversos ajustes de envío y respuestas automáticas

a través de Jotform

Jotform también ofrece un control exhaustivo sobre cómo los usuarios envían y los creadores almacenan la información. Esto incluye la conversión automática de los envíos en documentos PDF pulidos, perfectos para el mantenimiento de registros o el uso compartido con clientes. Una vez que pasa la fecha límite, Jotform te permite desactivar los envíos para gestionar tus datos de forma más eficiente.

Además de los envíos, las ingeniosas funciones de automatización incluyen el almacenamiento de respuestas a mitad del proceso e incluso el envío de correos electrónicos de confirmación del envío del formulario. Esto hace que el proceso de recopilación de datos sea mucho más fiable y cómodo.

Precios de Jotform

Starter: Gratis

Bronce: 39 $ al mes por usuario

Silver: 49 $ al mes por usuario

Gold: 129 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

¿Qué es Formstack?

a través de Formstack

Mientras que Jotform promueve la creación rápida de formularios, Formstack da prioridad al manejo de datos. Otro creador de formularios sin código, es más conocido por agilizar flujos de trabajo complejos y transformar automáticamente las respuestas de los formularios sin procesar en procesos estructurados.

Como alternativa a Jotform, Formstack resulta atractivo para equipos de atención médica, finanzas y recursos humanos que necesitan más que la recopilación de datos. Es compatible con industrias que deben cumplir con normativas, gracias a funciones potentes como el enrutamiento condicional, las firmas electrónicas y el almacenamiento seguro de datos.

Es un paquete completo de automatización de procesos que también ofrece generación de documentos y aprobaciones basadas en la información que recopilan sus formularios.

Funciones de Formstack

¿Tienes curiosidad por saber cómo destaca Formstack como solución de gestión de formularios? Aquí tienes una panorámica de algunas de sus mejores funciones.

Función n.º 1: Personalización y rellenado automático de campos

a través de Formstack

Además de un editor de arrastrar y soltar sin código, Formstack ofrece una opción inteligente de autocompletado de campos. Esta función permite a los formularios extraer datos conocidos del usuario de bases de datos y sistemas, lo que reduce la introducción manual y agiliza la cumplimentación de los formularios. La solución también ofrece más configuraciones de backend, como almacenamiento de datos y permisos personalizados de edición y vista.

Función n.º 2: Automatización de la lógica de pasos

a través de Formstack

En lugar de obligar a los usuarios a rellenar un formulario largo, Formstack permite a los creadores crear experiencias dinámicas de varios pasos. La automatización de la lógica por pasos guía a los encuestados por diferentes caminos en función de sus respuestas, lo que hace que los formularios sean más ligeros y personales.

Su avanzada lógica condicional también controla cómo se procesan los datos y se envían a las apps integradas. Aunque la configuración parece compleja, en realidad mejora el detalle de las respuestas y la calidad de la información.

Función n.º 3: Kit de conversión e integraciones

a través de Formstack

Formstack aporta una gran potencia para aumentar las tasas de respuesta. Su kit de conversión ofrece información sobre los cuellos de botella, seguimiento parcial de los envíos y campañas de recuperación de abandonos, lo que le ayuda a detectar las bajas y ajustar el rendimiento de los formularios en tiempo real.

También se conecta fácilmente con CRM como Salesforce, pasarelas de pago y herramientas de marketing, convirtiendo los envíos en flujos de trabajo completos sin tener que saltar entre múltiples apps.

Precios de Formstack

Formularios: Desde 99 $ al mes

Suite: A partir de 299 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Jotform vs. Formstack: comparación de funciones

Jotform hace que crear formularios sea como un juego, mientras que Formstack se centra en potenciar la forma en que recopila y gestiona los datos. Dependiendo de su caso de uso, uno podría adaptarse mejor a usted. Analicemos sus capacidades en detalle.

Función n.º 1: Personalización y formato de formularios

La primera impresión es importante para tu formulario. Un formulario bien diseñado tiene un aspecto profesional y guía a los usuarios sin problemas desde el inicio hasta el envío.

Jotform es compatible con un intervalo más amplio de tipos de preguntas, lo que ofrece a los usuarios un mayor control creativo en el diseño de formularios para diversos casos de uso.

Formstack, por otro lado, destaca en la configuración de campos personalizados, lo que permite una captura de datos a medida que puede ser muy específica para las necesidades de una empresa.

🏆Ganador: Jotform se adelanta para los equipos que buscan crear formularios complejos y multiformato. Dicho esto, la flexibilidad a nivel de campo de Formstack es una ventaja para escenarios de captura de datos especializados en los que la precisión es importante.

Función n.º 2: Lógica condicional y flujos de trabajo inteligentes

Los formularios deben estar diseñados de forma inteligente y adaptarse a las respuestas de los usuarios, que es lo que ofrece la lógica condicional eficaz. Que aparezcan campos de datos irrelevantes da la sensación de que el formulario no está hecho a medida para ti.

Formstack destaca en este aspecto con potentes capacidades lógicas que crean flujos de formularios fluidos y receptivos. Jotform también ofrece lógica condicional, pero no es tan intuitiva ni fácil de dominar, especialmente cuando los formularios se vuelven más largos y complejos.

🏆 Ganador: Formstack gana esta ronda por sus flujos lógicos fáciles de crear y altamente dinámicos. Jotform funciona bien para formularios más pequeños, pero puede ralentizar los procesos existentes de su equipo con formularios complejos.

Función n.º 3: Compatibilidad con integraciones externas

Para obtener datos correctos, es fundamental que los formularios se conecten correctamente a las herramientas que ya utiliza. Por eso, todos los creadores de formularios en línea populares que seleccione deben contar con integraciones sólidas y fiables.

Jotform se integra con más de 100 aplicaciones, desde Hojas de cálculo de Google y Slack hasta HubSpot y PayPal. Te permite automatizar procesos completos directamente desde el generador.

Formstack también es compatible con las principales integraciones, pero se centra en conexiones (a internet) de nivel corporativo, como CRM, plataformas de marketing por correo electrónico, automatización de documentos y pasarelas de pago.

🏆 Ganador: ¡Esta ronda termina en empate! Mientras que Jotform cubre más herramientas de retroalimentación, Formstack destaca en integraciones empresariales profundas. Vaya a Jotform para obtener amplitud y a Formstack para obtener profundidad.

Función n.º 4: Variedad y calidad de las plantillas

Contar con una solución lista para usar puede ser el factor decisivo a la hora de crear formularios. Al fin y al cabo, nadie quiere empezar desde cero cada vez.

Jotform ofrece más de 10 000 plantillas y cubre casi todos los casos de uso, desde inscripciones a eventos hasta admisiones internas, más que muchos otros creadores de formularios.

Formstack ofrece opciones para necesidades empresariales específicas, pero no ofrece el mismo nivel de variedad en sus plantillas.

🏆 Ganador: Jotform es el claro ganador en términos de volumen y diversidad de plantillas. Sin embargo, las empresas pueden considerar las plantillas seleccionadas de Formstack para ver si son más relevantes para su caso de uso específico.

Jotform vs. Formstack en Reddit

Hemos acudido a Reddit para conocer la opinión real de los usuarios sobre Jotform y Formstack, y sus comentarios nos ofrecen una visión sólida del rendimiento de estas herramientas en el mundo real.

En lo que respecta a la personalización, el usuario de Reddit juxhinam destacó que Jotform no ofrece tanto control sobre el diseño:

Los formularios de Jotform son muy sosos y no ofrecen muchas posibilidades de personalización.

Los formularios de Jotform son muy sosos y no ofrecen muchas opciones de personalización.

Otro hilo de subreddit destacó las capacidades de soporte de cada herramienta, con el equipo de Jotform respondiendo mucho más rápido.

No he tenido ningún problema con el soporte de Jotform... ¿Y el soporte de Formstack? No he sabido nada de ellos en dos semanas.

No he tenido ningún problema con el soporte de Jotform... ¿Y el soporte de Formstack? No he sabido nada de ellos en dos semanas.

Dicho esto, Formstack toma la delantera en lo que respecta a integraciones avanzadas, especialmente para herramientas corporativas como SharePoint:

En Formstack, se puede cargar en un sitio de SharePoint y crear una carpeta basada en la respuesta de un campo del formulario... ¡PERFECTO!

En Formstack, se puede cargar en un sitio de SharePoint y crear una carpeta basada en la respuesta de un campo del formulario... ¡PERFECTO!

¿Cuál es la opinión general? Utilice Jotform para necesidades más sencillas y configuraciones rápidas y rentables. Si necesita integraciones más profundas y flujos de trabajo avanzados, pero puede soportar algunos retrasos en el soporte, Formstack es una opción robusta y con muchas funciones.

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Jotform y Formstack

¿Por qué conformarse con crear formularios cuando puede crear toda una experiencia de gestión del trabajo? Eso significa datos instantáneos de los formularios, información sorprendente y visuales basados en datos.

ClickUp ofrece eso y mucho más en una plataforma integral. Con más de 30 herramientas y más de 1000 integraciones, supera a Jotform y Formstack en todo, desde la creación de encuestas para empleados hasta el análisis de datos y la presentación de los resultados de los formularios.

La directora sénior de proyectos de la Universidad de Missouri, Christa Keers, resume perfectamente las ventajas:

Al reunir a todo el mundo en una sola plataforma, hemos ahorrado mucho tiempo y idas y venidas al tener todo en un solo lugar. Hemos sustituido al menos tres herramientas por ClickUp y también hemos consolidado la comunicación de varias plataformas.

Al reunir a todo el mundo en una sola plataforma, hemos ahorrado mucho tiempo y idas y venidas al tener todo en un solo lugar. Hemos sustituido al menos tres herramientas por ClickUp y también hemos consolidado la comunicación de varias plataformas.

Veamos por qué ClickUp es la mejor alternativa tanto a Formstack como a Jotform.

Ventaja n.º 1 de ClickUp: Formularios ClickUp

Incorpore lógica condicional, automatizaciones avanzadas, análisis de respuestas en tiempo real y creación de formularios fáciles de usar con ClickUp Forms

Si estás empezando con la creación de formularios, ClickUp Forms es el creador de formularios de referencia de la plataforma. La solución de formularios con IA ofrece diversos tipos de preguntas y campos personalizados que te ayudan a realizar encuestas personalizadas y contextualmente relevantes.

Añade campos de entrada de texto cortos o largos, desplegables para preguntas de selección única o múltiple, campos personalizados para correos electrónicos y números de teléfono, y mucho más. Mejora el formulario con lógica condicional y recopila solo los datos más pertinentes y relevantes para tu encuesta o cuestionario.

También puedes personalizar un formulario de ClickUp con los colores, logotipos y temas de tu marca. Todas las respuestas se actualizan al instante en las vistas de ClickUp que elijas y se pueden seguir fácilmente en el espacio del hub de formularios. Además, configurar cálculos personalizados o reCAPTCHA solo lleva unos segundos.

🧠 Dato curioso: Cada vez que alguien rellena un formulario de ClickUp, su respuesta se convierte instantáneamente en una tarea de ClickUp, con los campos rellenados previamente, los adjuntos y las reglas de asignación de personas asignadas, si las has establecido. Esto significa que la recepción nunca es una simple recopilación pasiva de datos. Está lista para la acción desde el principio.

Vea nuestro vídeo de lanzamiento para descubrir cómo hemos renovado los formularios para que sean más flexibles y útiles

¿Quieres evitar crear tu formulario desde cero pero obtener los resultados que necesitas? ClickUp tiene muchas plantillas que te pueden ayudar.

Obtenga una plantilla gratis Recopile datos, gestione clientes potenciales y descubra información precisa con la plantilla de formulario de ClickUp

Puedes empezar con la plantilla de formulario de ClickUp, que facilita enormemente el paso de la recopilación de información a la acción. Te permite utilizar un formulario listo para usar que incluye campos de contacto esenciales y un montón de secciones personalizables que puedes modificar para cualquier caso de uso.

Utiliza sus múltiples vistas personalizadas para agrupar ordenadamente las respuestas por fase de envío y persona asignada. ¿Un consejo profesional? La vista Tablero es realmente revolucionaria si quieres obtener una instantánea rápida y visual del seguimiento de tu encuesta.

Ventaja n.º 2 de ClickUp: ClickUp Brain y ClickUp Autopilot Agents

Haga una lluvia de ideas para las preguntas del formulario, configure resúmenes automatizados y detecte patrones de datos únicos al instante con ClickUp Brain

Con los asistentes de IA, las automatizaciones y los agentes convirtiéndose en nuestros impulsores de la productividad, la gestión de formularios ya no debería ser una tarea manual.

Gracias a la IA para el trabajo más completa del planeta, también conocida como ClickUp Brain, nunca se convertirá en uno.

Diseñado para ser tu genio del trabajo integrado, Brain te ayuda a crear preguntas precisas para tus encuestas y analizar los resultados de los formularios. Incluso convierte esa información en resúmenes de proyectos inteligentes, listas de acciones y estrategias de productos, utilizando indicaciones sencillas y en lenguaje natural.

Genera preguntas para tus formularios de encuesta con ClickUp Brain

Brain también es experto en descubrir patrones profundos en las respuestas de tus formularios. Esto es perfecto para detectar relaciones entre productos, datos demográficos ideales e incluso la opinión de los clientes. Con solo unos clics, incluso transforma los elementos de acción relacionados con las respuestas en nuevas tareas. A continuación, AI Assign te ayuda a delegarlas a los miembros adecuados del equipo, y AI Prioritize te ayuda a pasar de la información a la acción sin demoras.

💡 Consejo profesional: Utilice ClickUp Autopilot Agents para clasificar y actuar al instante sobre los envíos de formularios entrantes, sin cuellos de botella ni seguimientos perdidos. Supongamos que su equipo de marketing utiliza un formulario de ClickUp para recopilar solicitudes creativas. Puede crear un agente personalizado en piloto automático para: Leer la respuesta del formulario Etiqueta automáticamente la tarea según el tipo de solicitud (por ejemplo, «Publicación en redes sociales» frente a «Página de destino») Asignarlo al diseñador o redactor adecuado Establece una fecha límite en función de la urgencia Añade subtareas como «Llamada inicial» o «Recopilación de activos» si es necesario Con un solo envío, todo el proceso de admisión se gestiona de forma rápida, precisa y totalmente automatizada.

Aprenda a crear un agente en ClickUp en este vídeo:

Ventaja n.º 3 de ClickUp: Automatizaciones de ClickUp

Automatice la delegación de tareas, el uso compartido de información, los flujos de trabajo de aprobación y las condiciones de lógica de pasos con las automatizaciones de ClickUp

No se limita solo a la IA; la plataforma también incluye las automatizaciones de ClickUp, que eliminan el trabajo repetitivo. Son especialmente útiles para pasos basados en reglas de gran volumen.

Esto los hace perfectos para flujos de trabajo predecibles, como asignar tareas, publicar comentarios o enviar correos electrónicos de seguimiento cuando una respuesta del formulario coincide con criterios específicos. Usted define los desencadenantes, las condiciones opcionales y, a continuación, las acciones, por ejemplo, asignar el solicitante al diseñador «Urgente» cuando la respuesta desplegable sea «Diseño».

💡 Consejo profesional: Si no estás seguro de cómo configurar la lógica entre el desencadenante y la acción, indica a ClickUp Brain en inglés sencillo que cree la automatización y lo hará por ti.

Ventaja n.º 4 de ClickUp: Paneles de ClickUp

Visualice los resultados de los formularios, analice de forma segura los datos confidenciales y obtenga patrones clave a partir de impresionantes gráficos con los paneles de ClickUp

¿Le preocupa perderse patrones clave en todas esas respuestas? No se preocupe, los paneles de ClickUp le respaldan. Son la herramienta de visualización definitiva para detectar tendencias de servicio al cliente, realizar un seguimiento de su posición en el mercado o mostrar las estadísticas de satisfacción de los empleados a la dirección.

Los paneles recopilan los comentarios de los usuarios en tiempo real directamente de sus formularios, tareas y bases de datos, y vienen cargados con tarjetas, gráficos y tablas personalizables para obtener panorámicas del equipo de ventas, seguimiento de gastos, informes de encuestas personalizados y mucho más. Con un solo clic, puede incluso convertir cualquier gráfico o imagen en puntos de acción utilizando IA.

En resumen, un panel de ClickUp te muestra el panorama completo; sin necesidad de hacer malabarismos con hojas de cálculo.

🧠 Dato curioso: ¿No te gustan los paneles complejos? Las tarjetas de IA de ClickUp en los paneles interpretan los datos por ti. En lugar de mostrar solo el recuento de tareas o el estado de las respuestas, resumen patrones, resaltan los obstáculos e incluso sugieren los siguientes pasos utilizando ClickUp Brain, como si se tratara de un analista de datos integrado en tu entorno de trabajo.

En resumen: ClickUp ofrece formularios integrados que se conectan directamente con tareas, automatizaciones y flujos de trabajo, lo que agiliza la recopilación de datos y la ejecución en un solo lugar. A diferencia de Jotform y Formstack, elimina el cambio de herramientas al vincular las respuestas de los formularios con el trabajo real.

Mejora la creación y el análisis de formularios con ClickUp

Los formularios son la forma más sencilla y eficaz de recopilar datos primarios, directamente de los clientes potenciales y sin pérdida de información.

Mientras que Jotform crea formularios rápidos y flexibles con un montón de plantillas, Formstack está diseñado para flujos de trabajo más profundos e integraciones de nivel corporativo. Por supuesto, nuestra comparación destaca las diferencias, pero ¿por qué conformarse con uno si puede combinar ambos aspectos y mejorarlos con funciones más especializadas?

ClickUp pone todo a tu alcance: potente creación de formularios, visualizaciones, capacidades de IA, automatizaciones completas, gestión de datos y gestión de tareas.

¿Listo para mejorar la forma en que gestionas y analizas tus formularios? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp!