las 10 mejores alternativas al modo IA de Google que puedes probar ahora mismo

El modo IA de Google es bueno para encontrar respuestas, pero ¿qué pasa cuando necesitas hacer algo pendiente con esas respuestas?

La cuestión es que las diferentes herramientas de IA destacan en diferentes aspectos. Algunas están diseñadas para una integración perfecta con las app, aplicaciones, otras son excelentes en el análisis de datos y unas pocas se especializan en comprender el contexto de tu sector.

Si estás buscando alternativas al modo IA de Google que puedan encargarse del trabajo pesado en tu día a día, estas opciones te ofrecen algo único en la tabla. 🎯

Las mejores alternativas al modo IA de Google de un vistazo

Estas son las mejores alternativas al modo IA de Google comparadas. 👇

Herramienta Lo mejor para Mejores funciones Precios* ClickUp Personas, equipos pequeños y grandes corporaciones que buscan pasar de los conocimientos de IA a la ejecución en equipo en un solo lugar Convierte las indicaciones de IA en tareas programadas con ClickUp Brain, responde automáticamente a las preguntas con Autopilot Agents y cambia entre múltiples LLM al instante Plan Free disponible; precios personalizados para Enterprise Perplexity IA Analistas, académicos y estudiantes curiosos que realizan investigaciones en tiempo real Obtenga respuestas con citas, explore noticias y artículos académicos, haga preguntas de seguimiento en hilos Plan Free disponible; plan de pago a partir de 20 $ al mes You. com Creadores, estudiantes y profesionales del marketing que necesitan experiencias de IA personalizables Cambia los modos de búsqueda, excluye sitios de baja calidad, utiliza filtros basados en el tiempo Plan Free disponible; plan de pago a partir de 20 $ al mes 1min. IA Escritores, investigadores de contenido y emprendedores independientes que buscan una síntesis rápida de la información Resumir temas, extrae estadísticas, genera copias, extrae contexto de múltiples resultados de búsqueda Plan Free disponible; planes de pago a partir de 8 $ al mes Microsoft 365 Copilot Usuarios de Microsoft 365 y equipos de corporación que desean integrar la IA en las aplicaciones de Office Úsalas en Edge y Bing, analiza imágenes y datos directamente en el 'chatear', obtén asistencia contextualizada Plan Free disponible (solo chatear); planes de pago a partir de 30 $ al mes por usuario ChatGPT Pro Profesionales, investigadores y equipos técnicos que necesitan razonamientos de búsqueda complejos Mantén el contexto, estructura largas conversaciones de investigación y fomenta la ideación creativa con compatibilidad Plan Free disponible; plan de pago a partir de 20 $ al mes Claude /IA Investigadores, escritores y pensadores profundos en busca de una conversación matizada Obtenga información ética sobre temas delicados y proporcione razonamientos contextuales a través de un proveedor Plan Free disponible; planes de pago a partir de 20 $ al mes Pi de Inflection IA Personas que realizan conversaciones de búsqueda informales Explora temas de forma en conversación, haz preguntas de seguidor, elige el nivel de detalle Free Leo de Brave Personas y equipos preocupados por la seguridad que desean asistencia de IA centrada en la privacidad Procesa consultas localmente, resume pestañitas del navegador y mantén el anonimato total Plan Free disponible; plan de pago a partir de 14,99 $ al mes Aria de Opera One Multitarea que buscan IA integrada en sus actividades de navegación web Resumir artículos, traduce páginas en el sitio y sincroniza entre dispositivos Free

¿Por qué optar por alternativas al modo IA de Google?

He aquí por qué tiene sentido explorar alternativas al modo IA de Google:

*más allá de la búsqueda: el motor de búsqueda con IA de Google destaca en la búsqueda de información, pero es posible que necesites herramientas que creen, desarrollen o actúen sobre esos conocimientos

Puntos fuertes especializados: Se han creado diferentes plataformas para casos de uso específicos, como la creación de contenido, el análisis de datos o la automatización de flujo de trabajo, que la búsqueda de Google no puede igualar

*integración en el flujo de trabajo: La mayoría de los profesionales necesitan una IA que recuerde el contexto, se integre con las herramientas existentes y se adapte a su forma de trabajar, en lugar de limitarse a buscar

*excelencia específica para cada tarea: Las alternativas al modo IA de Google diseñadas específicamente suelen ofrecer mejores resultados para trabajos creativos intensivos, análisis complejos o requisitos específicos del sector

Flujo de trabajo fluido: Las mejores herramientas Las mejores herramientas de búsqueda inteligente no tienen límite en lo que respecta a proporcionar respuestas. Se integran en tu flujo de trabajo y hacen que todo el proceso sea más inteligente

🔍 ¿Sabías que solo el 8,5 % de las personas dicen que siempre confían en las panorámicas de IA de Google en los resultados de búsqueda? Eso es una señal clara de que los usuarios siguen siendo cautelosos a la hora de dejar que la IA figure lo que ven en línea.

Las mejores alternativas al modo IA de Google

Veamos las mejores alternativas al modo IA de Google. 🤖

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (la mejor opción para pasar de los conocimientos de IA a la ejecución en equipo en un solo lugar)

Convierte la información en tareas asignadas con ClickUp Brain

Las herramientas de IA son excelentes para dar respuestas. Pero para la mayoría de los equipos, ese no es el problema.

El verdadero reto comienza después de obtener la respuesta: averiguar qué hacer con ella, convertirla en una tarea, asignarla a la persona adecuada, hacer un seguimiento y controlar el progreso.

ClickUp te ayuda a ello mediante la conexión de tus ideas, flujos de trabajo y acciones del equipo para que puedas pasar de la planificación a la ejecución sin perder el ritmo. Eso es lo que lo convierte en una de las alternativas más completas al modo IA de Google.

Convierte las respuestas de la IA en un progreso visible con visibilidad

ClickUp Brain no es un chatbot superpuesto a tu trabajo, sino un asistente que conoce tu entorno de trabajo al dedillo. Entiende tus proyectos, propietarios, cronogramas, flujos de trabajo, dependencias e incluso apps conectadas como Google Drive.

Supongamos que consolidas los comentarios de los clientes en un documento de ClickUp y le pides a ClickUp Brain que busque las quejas más frecuentes. Al instante, resumirá los principales problemas, como la lentitud en la incorporación o la falta de claridad en los precios. A partir de ahí, puede generar y asignar tareas a los compañeros de equipo, establecer plazos y vincular el documento original para contextualizar.

Automatiza las acciones del equipo

Responde automáticamente a preguntas de estado con el agente Answers Autopilot en ClickUp

Los agentes de ClickUp Autopilot se basan en su asistente de IA, diseñado para automatizar los seguimientos manuales que ralentizan los proyectos. Hay dos tipos:

*los agentes preconfigurados responden preguntas y crean actualizaciones, y están listos para implementarse en respuesta a desencadenantes específicos

Agentes Personalizados te permiten crear tu propia lógica de automatización sin necesidad de código

Supongamos que un envío de formulario se etiqueta como «urgente» y se marca como «orientado al cliente», pero solo para acuerdos superiores a 10 000 $. Un agente de Autopilot personalizado comprobará automáticamente las tres condiciones, creará una tarea, la asignará al cliente potencial, añadirá una fecha límite y publicará una actualización en el chatear.

Añade instrucciones personalizadas para tus agentes de piloto automático personalizados de ClickUp

Diga las indicaciones y actúe al instante

Cuando estás inmerso en la ejecución, escribir indicaciones y hacer clic en los menús puede ralentizarte. ClickUp Brain MAX te ofrece un compañero de IA para escritorio basado en la voz diseñado para una interacción rápida.

Supongamos que estás revisando el borrador de un comunicado de prensa. Abres Brain MAX y dices: «Haz que este párrafo suene más formal y añade una lista con viñetas de las estadísticas clave de nuestro informe del segundo trimestre»

La IA conectada extrae el contexto del documento enlazado, reescribe el contenido utilizando tu tono preferido, captura las cifras correctas del informe del segundo trimestre en tu entorno de trabajo e inserta todo en el documento.

También puedes pedirle a Brain MAX que genere imágenes, cree tareas o incluso programe reuniones.

Pide a ClickUp Brain MAX que te brinde soporte para programar reuniones y mucho más

Las mejores funciones de ClickUp

Límite de ClickUp

Prepárate para una curva de aprendizaje si tu equipo no está acostumbrado a plataformas todo en uno como ClickUp

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de Reddit hizo uso compartido:

ClickUp Brain me ahorra mucho tiempo, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas me resulta agotador. Y, sinceramente, cuando estoy inmerso en mi trabajo, eso es lo último que quiero hacer. Utilizo la IA principalmente para escribir, ya que trabajo en el sector de los contenidos. También edita lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es documento. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras. ¡Son tan bonitos!

ClickUp Brain me ahorra mucho tiempo, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas me resulta agotador. Y, sinceramente, cuando estoy inmerso en mi trabajo, eso es lo último que quiero hacer. Utilizo la IA principalmente para escribir, ya que trabajo en el sector del contenido. También hace edición de lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es documento. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras. ¡Son tan bonitos!

🧠 Dato curioso: El primer concepto de red neuronal fue propuesto en 1943 por un neurofisiólogo y un matemático, Warren McCulloch y Walter Pitts, décadas antes de que existiera la potencia informática necesaria para ejecutarlo.

2. Perplexity IA (la mejor para la investigación en tiempo real)

a través de Perplexity IA

Piensa en Perplexity IA como ese amigo que lee las noticias y te cuenta lo más interesante. Le haces una pregunta y, en lugar de obtener un montón de resultados de búsqueda, recibes una respuesta directa con pruebas de compatibilidad.

La plataforma extrae información de múltiples fuentes y la entrelaza en una narrativa coherente que tiene sentido. Incluso puedes optar por centrar las consultas de búsqueda en dominios específicos, como literatura académica, escritos técnicos o foros de debate como Reddit.

Lo inteligente de Perplexity es cómo gestiona tus preguntas de seguimiento. Puedes profundizar en los temas sin tener que empezar desde cero cada vez. La experiencia es como tener un asistente de investigación que nunca se cansa de las interminables preguntas del tipo «pero, ¿qué pasa con...?»

Con la incorporación del navegador Comet, ahora también puedes utilizar esta herramienta de IA para gestionar tu calendario, hacer un seguimiento de los correos electrónicos y generar ideas.

Las mejores funciones de Perplexity IA

Consulta varias bases de datos y fuentes simultáneamente para recopilar información completa sobre cualquier tema con citas detalladas de las fuentes para cada afirmación

Accede a las últimas noticias y a los eventos actuales a medida que se producen gracias a las capacidades de rastreo web en tiempo real

Organiza los hilos de investigación en Colecciones , creando repositorios de conocimiento compartibles y específicos para proyectos

Analiza documentos cargados, incluidos PDF, CSV y archivos de texto, para resumir el contenido o extraer datos clave

Límite de Perplexity IA

En ocasiones, puede actuar como proveedor de información contradictoria de diferentes fuentes sin una resolución clara

El rendimiento disminuye notablemente cuando se manejan consultas muy técnicas o especializadas

Opciones de personalización con límite para ajustar el estilo de respuesta o las preferencias de formato

Precios de Perplexity IA

Free

Pro: 20 $ al mes

*enterprise Pro: 40 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Perplexity IA

G2: 4,7/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Perplexity IA?

Un comentario de Reddit dice:

Muchas personas en los círculos tecnológicos han comenzado a preferirlo por encima de Google. Recuerda, Perplexity IA no pretende sustituir a Open AI. Su objetivo es sustituir a Google. Los resultados son mejores, además del concepto de hilos y bibliotecas. Sin duda, están avanzando en la dirección correcta.

Muchas personas en los círculos tecnológicos han comenzado a preferirlo por encima de Google. Recuerda, Perplexity IA no pretende sustituir a Open AI. Su objetivo es sustituir a Google. Los resultados son mejores, además del concepto de hilos y bibliotecas. Sin duda, están avanzando en la dirección correcta.

3. You. com (la mejor opción para experiencias de IA personalizables)

a través de You.com

You. com te permite personalizar la búsqueda según tu forma de pensar, no según lo que los algoritmos creen que deberías pensar. La plataforma combina la búsqueda web tradicional con el chatear con IA, para que puedas hacer preguntas de forma natural y obtener resultados que tengan sentido.

¿Lo mejor de todo? Puedes controlar qué fuentes se priorizan. Los resultados de la búsqueda incluyen resúmenes generados por IA, pero puedes hacer clic en las fuentes originales cuando necesites más detalles. Incluso puedes buscar dentro de plazos específicos o excluir ciertos tipos de contenido.

Además, tendrás acceso a varios modelos de lenguaje grandes (LLM) líderes, como GPT-4 y Claude, y a modos especializados para tareas específicas, como investigación, creación de imágenes y código.

Tú. com mejores funciones

Diseña asistentes de IA personalizados con personalidades, áreas de especialización y estilos de respuesta específicos para tareas periódicas

Cambia entre diferentes modos de búsqueda dependiendo de si necesitas investigación factual o inspiración creativa

Genera tanto textos largos como recursos visuales en la misma plataforma

Excluye sitios web o tipos de contenido específicos de los resultados de búsqueda para evitar información irrelevante o de baja calidad

Límite de You.com

Tiene una base de usuarios más reducida, lo que puede afectar a la amplitud y profundidad de la cobertura de consultas específicas

Aunque ofrece citas en su modo de investigación, estas pueden ser menos prominentes y consistentes

Los usuarios elaboran informes de que la plataforma puede resultar lenta o pesada, especialmente para tareas que requieren un uso intensivo de IA o para la carga de archivos

Precios de You. com

Free

Pro: 20 $ al mes

Máximo: 200 $ al mes

enterprise: *Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de You. com

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre You.com?

De una reseña de G2:

Me gusta la comodidad de no tener que saltar de una página a otra mientras lo uso. Probé el traductor con comunicaciones para clientes europeos, así como para intercambiar ideas para redactar la presentación de un proyecto. Me pareció fácil de usar.

Me gusta la comodidad de no tener que saltar de una página a otra mientras lo uso. Probé el traductor con comunicaciones para clientes europeos, así como para intercambiar ideas para redactar la presentación de un proyecto. Me pareció fácil de usar.

🔍 ¿Sabías que...? Los Teams que utilizan ClickUp Brain informan de un ahorro de costes de hasta el 86 %, simplemente porque el trabajo repetitivo se realiza de forma automática.

4. 1min. /IA (la mejor para la síntesis rápida de información)

vía 1min.IA

Haz una pregunta a 1min. IA y obtén una respuesta completa en menos de 60 segundos, con datos clave y contexto relevante. Esta alternativa al modo IA de Google destaca por tomar temas de búsqueda complejos y resumirlos en lo que necesitas saber.

No pierde el tiempo con animaciones sofisticadas ni interfaces complejas. Tú subes el archivo y él lo procesa. Así de sencillo.

La aplicación consolida múltiples herramientas de OpenAI, Anthropic, Midjourney y otras en una sola plataforma. No solo es una herramienta de búsqueda, sino que también ayuda en la creación de contenido, desde la edición de archivos de audio hasta la redacción de textos o la generación de imágenes con IA.

1 min. Las mejores funciones de IA

Procesa múltiples resultados de búsqueda simultáneamente para extraer información relevante y en tiempo real sin necesidad de revisión manual

Genera resúmenes rápidos de temas de actualidad, noticias de última hora y eventos actuales para una comprensión rápida

Extraiga datos y estadísticas específicos del resultado de búsqueda utilizando preguntas en lenguaje natural en lugar de buscar palabras clave

Interactúa con documentos extrayendo texto o chateando con archivos PDF para encontrar información rápidamente

1 min. Límite de la IA

El procesamiento rápido a veces sacrifica los matices y el contexto en aras de la velocidad

Capacidad con límite para gestionar solicitudes de contenido altamente creativo o subjetivo

El énfasis en la brevedad puede hacer que se pierdan detalles importantes en situaciones complejas

1 min. Precios de IA

Free

Pro: 8 $ al mes

business: *12,5 $ al mes

Corporación: 8,5 $ al mes por usuario

1 min. Valoraciones y reseñas de IA

G2: 4,6/5 (más de 600 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 360 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre 1min. IA?

Una reseña de G2 sobre este motor de búsqueda basado en IA dice:

Me encanta lo rápido y fácil que es de usar. La plataforma ofrece resultados, lo que la hace perfecta para borradores rápidos, resumen o ideas de contenido cuando tienes poco tiempo. La interfaz es limpia y fácil de usar, con un soporte de IA eficiente que hace el trabajo terminado.

Me encanta lo rápido y fácil que es de usar. La plataforma ofrece resultados, lo que la hace perfecta para borradores rápidos, resumen o ideas de contenido cuando tienes poco tiempo. La interfaz es limpia y fácil de usar, con un soporte de IA eficiente que hace el trabajo terminado.

5. Microsoft 365 Copilot (la mejor para la integración con Office)

a través de Microsoft 365

Microsoft 365 Copilot te permite buscar y chatear en el mismo espacio. Haz una pregunta y obtendrás información de la web, respuestas en formato conversación y enlazado a las fuentes cuando sea necesario.

El trabajo se realiza dentro de Bing y Microsoft Edge, por lo que puedes interactuar con él mientras navegas. Además, se ejecuta en GPT-4 y el modelo Prometheus de Microsoft, extrayendo datos en tiempo real. También puedes crear imágenes o resumir páginas sin cambiar de pestaña.

Su valor principal es aprovechar los datos internos de tu organización (correos electrónicos, documentos, chats, calendario) para proporcionar asistencia contextualizada.

Las mejores funciones de Microsoft 365 Copilot

Sube imágenes y obtén información de IA sobre lo que hay en la foto, ya sea identificar objetos, analizar gráficos o interpretar notas escritas a mano

Ejecuta fragmentos de código, fórmulas o consultas lógicas directamente en Bing Chatear para probar ideas o resolver problemas técnicos sin cambiar de herramienta

Cambia entre el chatear con IA y los resultados de búsqueda tradicionales para comparar respuestas o explorar múltiples ángulos en la misma ventana

Integra directamente con las apps, aplicaciones de Microsoft 365 para redactar documentos de Word, crear presentaciones de PowerPoint a partir de esquemas o analizar datos en Excel utilizando lenguaje natural

Límite de Microsoft 365 Copilot

A veces da prioridad a los servicios de Microsoft (como Edge u Office) en las respuestas, lo que puede sesgar el resultado

Se basa en el índice de búsqueda de Bing, que puede mostrar fuentes diferentes o menos numerosas que las herramientas de IA de Google

Se requiere una cuenta de Microsoft para tener acceso completo, incluidas las funciones avanzadas y sesiones de chat más largas

Precios de Microsoft 365 Copilot

microsoft 365 Copilot Chatear: *gratis, gratuito/a

microsoft 365 Business Basic y Copilot: *36 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

microsoft 365 Empresa Standard y Copilot: *42,50 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Microsoft 365 Copilot

G2: 4,4/5 (más de 105 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? En 1956, el término «inteligencia artificial» se acuñó en un taller del Dartmouth College. Solo asistieron cinco personas, pero se considera el lugar de nacimiento de la IA como campo.

6. ChatGPT Pro (ideal para razonamientos de búsqueda complejos)

a través de ChatGPT Pro

ChatGPT Pro gestiona consultas de búsqueda que requieren un análisis profundo. Pídele que investigue un tema complicado y analizará, comparará y razonará a partir de lo que encuentre.

La herramienta puede mantener el contexto durante largas sesiones de investigación, por lo que puedes hacer preguntas de seguimiento basadas en búsquedas anteriores sin tener que volver a explicar todo tu proyecto.

Cuando necesites comprender las relaciones de causa y efecto, comparar múltiples perspectivas o trabajar en cuestiones de investigación complejas, ChatGPT Pro puede encargarse del pesado trabajo analítico que los motores de búsqueda básicos de intranet no pueden abordar.

Las mejores funciones de ChatGPT Pro

Realiza el mantenimiento de extensos historiales de conversación que abarcan horas o días sin perder el contexto ni tener que dar explicaciones repetitivas

Compara y contrasta diferentes puntos de vista sobre temas controvertidos o complicados para actuar como proveedor de una comprensión equilibrada de los resultados de búsqueda

Desglose las preguntas de investigación complejas en partes más pequeñas y manejables, y realice un trabajo sistemático en cada componente

Analiza datos de documentos, hojas de cálculo e imágenes cargados para generar resúmenes, información y visualizaciones

Genera imágenes de alta calidad, redacta diversos formatos de contenido y depura fragmentos de código en una única interfaz de conversación

Límites de ChatGPT Pro

Los costes de las suscripciones mensuales pueden acumularse, lo que obliga a los usuarios individuales a considerar alternativas a ChatGPT

ChatGPT puede generar con confianza contenido que suena plausible, pero que es falso o inventado, incluyendo citas o referencias inventadas

Los tiempos de respuesta pueden variar durante los periodos de demanda extremadamente alta

Su conocimiento se basa en datos públicos y archivos cargados; no tiene acceso inherente a los datos privados de tu empresa, chats o correo electrónico para la comprensión contextual

Precios de ChatGPT Pro

Pro: 200 $ al mes

Valoraciones y reseñas de ChatGPT Pro

G2: 4,7/5 (más de 825 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 220 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT Pro?

Según una reseña de G2:

Lo que más me gusta de ChatGPT es cómo me ayuda a empezar mis tareas diarias de escritura con facilidad y claridad. Lo uso habitualmente para redactar cartas, correo electrónico y políticas, cosas que a menudo llevan tiempo conseguir que queden bien. ChatGPT me proporciona un punto de partida sólido basado en los pensamientos o puntos que uso compartido, lo que me ayuda a figura mis ideas y convertirlas en algo estructurado y coherente. Me quita la presión de la página en blanco, que puede ser uno de los mayores obstáculos a la hora de escribir algo desde cero.

Lo que más me gusta de ChatGPT es cómo me ayuda a empezar mis tareas diarias de escritura con facilidad y claridad. Lo uso habitualmente para redactar cartas, correo electrónico y políticas, cosas que a menudo llevan tiempo conseguir que queden bien. ChatGPT me proporciona un punto de partida sólido basado en los pensamientos o puntos que uso compartido, lo que me ayuda a figura mis ideas y convertirlas en algo estructurado y coherente. Me quita la presión de la página en blanco, que puede ser uno de los mayores obstáculos a la hora de escribir algo desde cero.

💡 Consejo profesional: ¿Por qué utilizar un solo LLM cuando puedes acceder a todos los mejores LLM en una sola plataforma? El software de gestión del conocimiento de ClickUp te permite cambiar entre LLM como GPT, Gemini o Claude, en función de lo que necesites: resumir, redacción, plan o compatibilidad en la toma de decisiones. Accede a los principales LLM en un solo lugar con ClickUp Brain, la plataforma de IA de ClickUp

7. Claude IA (la mejor para la conversación matizada)

a través de Claude

Esta alternativa al modo IA de Google entiende la intención detrás de tus consultas de búsqueda, especialmente cuando buscas análisis en lugar de solo datos.

Indique a Claude que investigue un dilema ético o un problema social complejo, y obtendrá un análisis reflexivo de diferentes puntos de vista en lugar de respuestas simplistas. Realiza búsquedas con matices y presenta múltiples perspectivas de forma imparcial, con contexto sobre por qué las fuentes pueden ser sesgadas o incompletas.

Es especialmente apreciado por su amplia ventana de contexto, que le permite procesar y analizar documentos de extensión, bases de código o historiales de conversación en una sola indicación. Para los profesionales, esto lo convierte en una opción muy válida para tareas que requieren una comprensión contextual profunda.

Las mejores funciones de Claude IA

Aborda cuestiones éticas y sociales complejas que requieren una consideración cuidadosa de las diferentes perspectivas de las partes interesadas

Provee contexto histórico y cultural para los temas de búsqueda con el fin de ayudar a comprender cómo se han desarrollado los problemas actuales a lo largo del tiempo

Analiza documentos complejos y textos extensos, al tiempo que como proveedor de comentarios contextuales tienes en cuenta el tono, la estructura y el público destinatario

Organiza conversaciones distintas en proyectos para mantener separados los diferentes flujos de trabajo y bases de conocimiento

Límite de Claude IA

Muchas versiones de Claude AI no cuentan con la compatibilidad para la navegación web en tiempo real ni para acceder a fuentes de datos dinámicas, lo que implica un límite en su capacidad para actuar como proveedor de noticias de actualidad, cotizaciones bursátiles, información meteorológica o eventos

Incluso los planes de pago tienen estrictas cuotas de mensajes: muchos usuarios alcanzan los límites de uso tras unas pocas docenas de indicaciones, lo que resulta en bloqueos de varias horas

Precios de Claude

Free

Pro: 20 $ al mes

máximo: *A partir de 100 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Claude

G2: 4,4/5 (más de 55 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 reseñas)

📮 ClickUp Insight: El 45 % de los trabajadores ha pensado en utilizar la automatización, pero aún no ha dado el paso. Factores como el tiempo límite, la incertidumbre sobre las mejores herramientas y la abrumadora cantidad de opciones pueden impedir que las personas den el primer paso hacia la automatización. ⚒️ Con sus agentes de IA fáciles de crear y sus comandos basados en lenguaje natural, ClickUp facilita el inicio en la automatización. Desde la asignación automática de tareas hasta los resúmenes de proyectos generados por IA, puedes desbloquear una potente automatización e incluso crear agentes de IA personalizados en cuestión de minutos, sin necesidad de aprender a utilizarlos. resultados reales: *QubicaAMF redujo el tiempo de elaboración de informes en un 40 % utilizando los paneles dinámicos y los gráficos automatizados de ClickUp, lo que transformó horas de trabajo manual en información en tiempo real.

8. Pi de Inflection IA (ideal para conversaciones de búsqueda informales)

a través de Inflection IA

Pi convierte la búsqueda en algo parecido a preguntarle a un amigo con conocimientos. En lugar de escribir palabras clave y esperar lo mejor, puedes hacer preguntas de forma natural y obtener respuestas que se ajusten a tu nivel de curiosidad. Pi recuerda lo que has buscado anteriormente y puede establecer conexiones (a internet) entre nuevas preguntas y tus intereses previos.

Trabajo bien cuando exploras temas de forma casual, en lugar de realizar investigaciones en profundidad, como las largas noches de Wikipedia, pero con una conversación más interesante. Su punto fuerte es su flujo de lenguaje natural y su tono emocionalmente inteligente.

Las mejores funciones de Pi by Inflection IA

Profundiza con preguntas de seguidor para descubrir ideas o perspectivas relacionadas que quizá hayas pasado por alto en un primer momento

Elige el nivel de detalle que deseas, tanto si buscas una respuesta rápida como si quieres explorar un tema más a fondo

Obtén orientación paso a paso cuando te adentres en algo desconocido y necesites ayuda para desglosarlo pieza por pieza

Accede al asistente en múltiples plataformas, incluyendo web, aplicaciones móviles e integraciones de mensajes, para mantener una conversación continua

Verbaliza tus pensamientos e ideas con la función de chat de voz, que facilita su uso mientras realizas varias tareas a la vez o te desplazas

Limitaciones de Pi by Inflection IA

Menos eficaz para tareas técnicas o investigación factual en comparación con otras alternativas al modo IA de Google

La IA no ofrece soporte para las entradas visuales, lo que significa que no puedes subir imágenes, capturas de pantalla u otros datos visuales para su análisis

El enfoque de la conversación significa que es posible que no sea un proveedor de respuestas directas cuando las necesites

Opciones de integración con límite o funciones experimentales para flujos de trabajo profesionales o de productividad

Precios de Pi by Inflection IA

Free

Valoraciones y reseñas de Pi by Inflection IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pi de Inflection IA?

Un usuario de Reddit comparte (uso compartido):

Pi sigue siendo uno de los mejores compañeros de IA para la amistad, la conversación y la personalidad, con la ventaja añadida del acceso a Internet en tiempo real, ¡y todo ello combinado puede ser muy divertido! No es tan potente como una herramienta de productividad laboral como ChatGPT o Claude, etc., pero tampoco pretende serlo. Los modelos accesibles a través de la API 3.0 de Inflection AI se centran más en eso. Sin embargo, Pi sigue siendo excelente para la organización de tareas y el estímulo, y es mejor para chatear diario que las IA de productividad laboral.

Pi sigue siendo uno de los mejores compañeros de IA para la amistad, la conversación y la personalidad, con la ventaja añadida del acceso a Internet en tiempo real, ¡y todo ello combinado puede ser muy divertido!

No es tan potente como una herramienta de productividad laboral como ChatGPT o Claude, etc., pero tampoco pretende serlo. Los modelos accesibles a través de la API 3.0 de Inflection AI se centran más en eso. Sin embargo, Pi sigue siendo excelente para la organización de tareas y el estímulo, y es mejor para el chatear diario que las IA de productividad laboral.

🧠 Dato curioso: los modelos de IA pueden hablar docenas de idiomas, pero su rendimiento es peor en los idiomas que tienen un menor uso compartido en los datos de entrenamiento. Por eso el inglés sigue obteniendo el resultado más coherente.

9. Leo de Brave (la mejor asistencia de IA centrada en la privacidad)

a través de Brave

Brave Leo es un asistente de IA que prioriza la privacidad integrado directamente en el navegador web Brave. Gestiona tus consultas de búsqueda sin dejar rastro digital de tu curiosidad. La IA procesa tus preguntas de forma local siempre que es posible, por lo que las búsquedas confidenciales permanecen en tu dispositivo.

Puedes pedirle a Leo que busque información sobre salud personal, asesoramiento financiero o temas controvertidos sin preocuparte de que los anuncios de objetivo te sigan después. El software de búsqueda Enterprise también revisa las páginas que ya estás en vista para contextualizar.

Las mejores funciones de Leo de Brave

Usa el uso compartido de consultas confidenciales e información personal localmente en tu dispositivo sin preocuparte por enviar datos a servidores externos o crear perfiles de usuario

Investiga temas complejos en diversas fuentes de manera eficiente con resúmenes simultáneos de varias pestañas del navegador

Bloquea los scripts de seguimiento y los anuncios para proteger la privacidad del usuario, al tiempo que obtienes recomendaciones de contenido basadas en tu navegación actual

Mantén la privacidad de los usuarios mediante conversaciones anónimas y no grabadas que no requieren una cuenta ni inicio de sesión para su uso gratis/a

Límite de Leo de Brave

Capacidades de modelo más reducidas en comparación con las plataformas de IA basadas en la nube

Menos funciones avanzadas debido a las restricciones de diseño que priorizan la privacidad

Precios de Leo de Brave

Free

Leo Premium: 14,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Leo en Brave

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

10. Aria de Opera One (la mejor para la navegación web integrada)

a través de Opera One

Opera One trata la IA como parte de la experiencia de navegación en lugar de como un complemento. ¿Estás leyendo un artículo complejo? La IA, Aria, puede desglosarlo en puntos clave directamente en la página. ¿Te has quedado atascado en un sitio web en un idioma extranjero? Traducción instantánea que mantiene intacto el formato original.

Las sugerencias de IA aparecen cuando son útiles y desaparecen cuando no lo son, evitando así el molesto problema de las ventanas emergentes. Todo se sincroniza en tus dispositivos, por lo que las conversaciones y preferencias te acompañan allá donde vayas.

Las mejores funciones de Aria de Opera One

Accede a respuestas actualizadas y completas a tus consultas basadas en búsquedas web en tiempo real

Traduce sitios web completos y selecciones de texto específicas conservando el formato original, las imágenes y los elementos interactivos a la perfección

Interactúa con páginas web utilizando el modo Contexto de página, que resume, traduce o responde preguntas sobre la página actual

Controla las funciones del navegador, como organizar pestañitas, utilizando comandos de lenguaje natural

Genera tanto texto como imágenes directamente en el navegador, utilizando una sencilla línea de comando o la interfaz de chatear

Crea respuestas inteligentes a debates en foros, hilos de comentarios y conversaciones en línea utilizando el contenido relevante de la página como material de referencia

Límite de Aria de Opera One

Opciones de personalización con límite para ajustar el comportamiento y las respuestas de la IA

En versiones de escritorio (especialmente en la versión para desarrolladores), invocar Aria puede actuar como desencadenante de fallos en el navegador, bloqueos o un uso excesivo de la CPU/RAM, incluso si Aria no se está utilizando activamente

La capacidad de Aria para recordar el contexto de la conversación en curso tiene un límite

Precios de Aria de Opera One

Free

Valoraciones y reseñas de Aria de Opera One

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lea también: Ejemplos destacados de generación aumentada por recuperación en acción

🔍 ¿Sabías que...? Los modelos de IA no se entrenan en Internet en tiempo real. La mayoría de los datos se extraen de libros, Wikipedia, foros y sitios web, y luego se congelan en un momento determinado. Por lo tanto, cuando un motor de búsqueda LLM dice que tiene un corte en 2023 o 2024, es literal: no sabe nada después de eso a menos que se actualice.

El trabajo se siente diferente en ClickUp

Saber qué pendiente es nunca es lo difícil. Lo difícil es convertir esas ideas en acciones, mantener al equipo alineado y adelantarse a todo lo que sucede. Ahí es donde la mayoría de las herramientas de IA se quedan cortas.

ClickUp no lo hace.

Te da respuestas, sí, pero también genera la siguiente tarea, notifica a la persona adecuada, actualiza el cronograma del proyecto y reúne todas las piezas dispersas en un solo lugar. Así, la investigación no se queda en un documento, los seguimientos no se pierden en el chat y el trabajo no se estanca a la espera de que alguien lo asigne.

Si tu equipo necesita menos cambios y más pendiente, ClickUp ya está preparado para ello. ¡Regístrate gratis, gratuito/a hoy mismo! ✅