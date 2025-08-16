Jotform vs. Typeform: ¿qué creador de formularios es el adecuado para ti?

¿Tienes problemas para elegir entre Jotform y Typeform?

Ambos tienen una sólida reputación por ayudar a los equipos a crear formularios bonitos y prácticos, pero sus enfoques difieren significativamente.

Mientras que Jotform ofrece funciones sofisticadas, plantillas y una lógica avanzada para los formularios, Typeform da prioridad a un diseño elegante y fácil de usar, y a una experiencia más conversacional.

A primera vista, es difícil decidirse. Sin embargo, cuando se trata de gestionar proyectos, crear plantillas de formularios de comentarios o gestionar las interacciones con los clientes, la herramienta de formularios que utilices debe ser cómoda y funcionar bien.

En este artículo, compararemos las diferencias reales entre Typeform y Jotform. Y si estás buscando Typeform y Jotform, tenemos lo que necesitas. ✨

Función/Herramienta Jotform Typeform ClickUp (bonificación) Diseño de formularios e interfaz de usuario Formularios tradicionales, altamente personalizables, multipágina, compatibilidad con CSS Conversacional, una pregunta a la vez, moderno y atractivo Creador de formularios con función de arrastrar y soltar, personalizable, compatible con elementos visuales e instrucciones, integrado con flujos de trabajo Lógica condicional Avanzado (mostrar/ocultar campos, notificaciones personalizadas, redireccionamientos) Saltos lógicos (ramificación dinámica, validación inteligente) Lógica condicional integrada para formularios y flujos de trabajo Integraciones de pago más de 40 pasarelas (Stripe, PayPal, Square, etc.), pagos recurrentes, sin comisiones adicionales Stripe, Square (opciones limitadas) No se admiten los pagos nativos de ClickUp, pero se puede conectar a través de integraciones Análisis y elaboración de informes Analítica integrada, informes visuales, exportación a Excel/Sheets Análisis básico, se integra con Google Analytics y Facebook Pixel Paneles personalizados, informes de encuestas, información basada en IA Integraciones Hojas de cálculo de Google, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Salesforce, Mailchimp, etc. Hojas de cálculo de Google, Slack, HubSpot, Mailchimp, Zapier, etc. más de 1000 integraciones, automatizaciones, conexión de formularios a tareas, documentos, chat y mucho más Compatibilidad con dispositivos móviles Formularios optimizados para móviles, recopilación de datos sin conexión a través de una app, aplicación Formularios optimizados para dispositivos móviles App móvil, formularios accesibles y procesables en dispositivos móviles Facilidad de uso Gran cantidad de funciones, curva de aprendizaje ligera para las funciones avanzadas Extremadamente fácil, con una curva de aprendizaje mínima Formularios intuitivos, además de gestión de proyectos, documentos y automatización, todo en un solo lugar Automatización Flujos de trabajo automatizados, alertas por correo electrónico, transferencias a CRM Automatización limitada Potentes automatizaciones, desencadenantes y agentes de IA en todos los formularios y en todo el trabajo Precios (mensuales) Gratis, Bronze 39 $, Silver 49 $, Gold 129 $, Enterprise (personalizado) Básico 29 $, Plus 59 $, Business 99 $, Growth Essential 119 $, Pro 349 $, Personalizado Gratis para siempre; planes de pago disponibles Lo mejor para Equipos que necesitan formularios avanzados, pagos y una personalización profunda Encuestas, comentarios y captura de clientes potenciales fáciles de usar y atractivos Equipos que necesitan formularios + gestión de proyectos, automatización, documentos, paneles y IA, todo en una sola plataforma

¿Qué es Jotform?

Jotform es un potente y flexible creador de formularios en línea diseñado para simplificar la creación, gestión y análisis de formularios para diversos casos de uso. Este creador de formularios en línea permite a los usuarios crear y gestionar formularios fácilmente mediante una interfaz de arrastrar y soltar.

Sin embargo, sus capacidades van mucho más allá del proceso básico de creación de formularios. A lo largo de los años, Jotform ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma multifuncional con funciones avanzadas para formularios, como una app para formularios móviles, un editor de formularios PDF, compatibilidad con firmas electrónicas y potentes integraciones.

Esto lo hace ideal para equipos y organizaciones que buscan automatizar la recopilación de datos y optimizar los flujos de trabajo administrativos.

Ya sea para recopilar comentarios de los clientes, procesar pagos, incorporar nuevos empleados o registrar asistentes a eventos, Jotform proporciona las herramientas necesarias para crear formularios funcionales y visualmente atractivos con facilidad.

Funciones de Jotform

Jotform ofrece herramientas completas para mejorar la generación de formularios y la recopilación de datos. Estas herramientas simplifican el proceso de creación, uso compartido y gestión de formularios para equipos de software con diferentes niveles de conocimientos técnicos. A continuación se detallan las funciones de Jotform:

1. Creador de formularios de arrastrar y soltar

La sencilla interfaz de creación de formularios de Jotform, basada en arrastrar y soltar, permite a los usuarios diseñar formularios a medida sin necesidad de conocimientos técnicos.

Añade y personaliza campos de formulario, widgets y conectores para satisfacer tus necesidades. También hay opciones para añadir cuadros de texto, menús desplegables, casillas de selección, campos de carga de archivos y widgets al lienzo y reorganizarlos según sea necesario.

Empieza desde cero o elige entre miles de plantillas listas para usar. Los controles de diseño avanzados facilitan la adaptación de los formularios a la identidad de tu marca, ya que permiten personalizar los colores, las fuentes y los ajustes de diseño, sin necesidad de tener conocimientos técnicos ni de diseño.

2. Lógica condicional

La lógica condicional permite que los formularios muestren u oculten campos de forma dinámica en función de las respuestas del usuario, lo que da como resultado una experiencia más personalizada y agiliza el proceso de recopilación de datos.

Con las capacidades de lógica condicional de Jotform, puedes personalizar la experiencia del usuario en función de las respuestas introducidas. Esto te permite mostrar u ocultar campos del formulario, enviar notificaciones personalizadas o redirigir a los usuarios tras el envío, dependiendo de cómo respondan a preguntas específicas.

Esta interacción dinámica agiliza el proceso de cumplimentación de formularios y garantiza que solo se planteen preguntas relevantes a los encuestados, lo que reduce el número de abandonos y mejora la precisión de los datos.

3. Integraciones de pago

Jotform es compatible con más de 30 integraciones de pasarelas de pago seguro, incluyendo Stripe, PayPal y Square.

Además de la función integrada de cobro de pagos, puedes obtener fácilmente comentarios de los clientes y crear formularios de pedido, páginas de registro para eventos, formularios de donación o servicios basados en suscripción sin incurrir en gastos de transacción adicionales por parte de Jotform.

La herramienta también te permite configurar pagos recurrentes, establecer facturas o añadir opciones de impuestos y envío en cuestión de minutos.

4. Responsividad móvil

Los formularios de Jotform están optimizados para dispositivos móviles, lo que garantiza una interfaz intuitiva para los consumidores que utilizan smartphones o tabletas.

Además, la app, aplicación Jotform Mobile Forms permite a los usuarios recopilar datos incluso sin conexión. Una vez restablecida la conexión (a internet), todas las respuestas se sincronizan automáticamente en la nube.

Esto es especialmente útil para equipos de campo, investigadores o personal de eventos que operan en entornos con poca conectividad.

5. Integración con aplicaciones de terceros

Jotform se integra con varias aplicaciones de terceros, como Hojas de cálculo de Google, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Mailchimp y Salesforce. Estas integraciones permiten sincronizar automáticamente las respuestas, enviar notificaciones en tiempo real y facilitar el traspaso entre equipos o herramientas.

Además, se pueden configurar flujos de trabajo automatizados, como el reenvío de nuevos envíos a un CRM o el desencadenante de alertas por correo electrónico, sin necesidad de plataformas de automatización adicionales.

6. Análisis avanzado de formularios

Jotform incluye herramientas de análisis integradas que ayudan a los usuarios a realizar un seguimiento del rendimiento de los formularios, las tasas de envío y el comportamiento de los usuarios.

Con informes visuales y tendencias de respuesta, identifica los puntos de abandono, optimiza las preguntas para que sean más claras y toma decisiones informadas sobre la estructura y el contenido de los formularios. Esta información es muy valiosa para mejorar la participación y garantizar la calidad de los datos.

Precios de Jotform

Starter: Gratis

Bronce: 39 $ al mes

Plata: 49 $ al mes

Gold: 129 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

¿Qué es Typeform?

Typeform es una innovadora plataforma en línea que transforma la creación tradicional de formularios en una experiencia dinámica e interactiva.

Conocido por sus formularios elegantes y conversacionales, Typeform permite a los usuarios crear encuestas, cuestionarios, formularios de contacto y sondeos atractivos sin escribir una sola línea de código.

Ya sea para recopilar información sobre los clientes y comentarios de los usuarios, realizar encuestas a los empleados o llevar a cabo una campaña de generación de clientes potenciales, Typeform ayuda a crear formularios que se parecen más a conversaciones humanas que a cuestionarios estáticos.

Además, Typeform ofrece una atractiva combinación de flexibilidad de diseño, lógica condicional e integraciones perfectas para empresas que buscan el creador de formularios adecuado para mejorar su estrategia de recopilación de datos.

Su enfoque único de la interacción con el usuario diferencia a Typeform de los creadores de formularios tradicionales. En lugar de presentar todas las preguntas a la vez, Typeform muestra una pregunta cada vez, imitando el flujo de un diálogo natural.

Esta interfaz conversacional hace que los formularios sean más atractivos y aumenta las tasas de respuesta al reducir la carga cognitiva de los usuarios.

Funciones de Typeform

Typeform ofrece funciones para crear formularios dinámicos y fáciles de usar que reaccionan a los comentarios de los empleados. Estas funciones buscan ofrecer a los usuarios una experiencia más personalizada y atractiva.

1. Interfaz conversacional

El diseño de Typeform muestra las preguntas simultáneamente, simulando una conversación. Este método mejora la participación de los usuarios y da como resultado mayores tasas de finalización.

El atractivo principal de Typeform es su diseño conversacional y su interfaz fácil de usar. Al presentar las preguntas de forma individual, el creador de formularios de Typeform crea una experiencia personal y centrada para los encuestados. Este enfoque es ideal para formularios de contacto, encuestas de compromiso de los empleados y formularios de comentarios, donde el tono y la simplicidad son importantes.

2. Saltos lógicos

La función Logic Jumps de Typeform introduce la validación inteligente de formularios y la ramificación dinámica, lo que permite que el formulario se adapte en función de las respuestas anteriores del encuestado. Esto ayuda a los usuarios a crear experiencias relevantes y personalizadas, y a optimizar la recopilación de datos.

Empieza a crear un cuestionario o un formulario de bienvenida con Logic Jumps, que garantiza que solo se muestren las preguntas pertinentes, lo que ahorra tiempo tanto al usuario como al encuestado.

3. Integración multimedia

Mejora tus formularios con imágenes, vídeos y GIF para crear experiencias visualmente ricas e interactivas. Esto es especialmente eficaz para contar historias de marca, demostraciones de productos, encuestas a empleados o cuestionarios de incorporación.

La compatibilidad multimedia transforma las encuestas estáticas en formularios inmersivos que mantienen a los usuarios interesados, perfectos para capturar datos de alta calidad.

4. Plantillas personalizables y branding

Mantener la coherencia de la marca es esencial, y Typeform ofrece opciones de plantillas personalizables para garantizar esa compatibilidad.

Desde elegir fuentes y colores específicos de la marca hasta subir logotipos y ajustar los estilos de diseño, puedes personalizar cada formulario para que se adapte a tu identidad visual. Esto garantiza que incluso el contenido de tus formularios tradicionales tenga un aspecto pulido y profesional, como los formularios de contacto o las páginas de registro.

5. Integración con aplicaciones de terceros

Typeform se integra con plataformas populares de terceros, como Hojas de cálculo de Google, Slack, HubSpot y Mailchimp, lo que facilita la automatización de tus flujos de trabajo y la gestión eficiente de los datos recopilados.

Además, sincroniza a la perfección las respuestas para realizar análisis, desencadenar correos electrónicos o enviar clientes potenciales a tu CRM. Estas integraciones son compatibles con decisiones empresariales más inteligentes y acciones en tiempo real sobre los datos recopilados.

6. Formulario y respuestas ilimitados

Para los usuarios de planes de pago, Typeform ofrece la flexibilidad de crear formularios ilimitados sin límite en el número de respuestas, lo que lo hace adecuado para empresas en expansión y equipos en crecimiento.

Esta función es especialmente útil cuando se ejecutan varias campañas simultáneas o se gestionan encuestas en toda la empresa sin restricciones.

Precios de Typeform

Básico: 29 $ al mes

Más: 59 $ al mes

Business: 99 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Esencial para el crecimiento: 119 $ al mes

Growth Pro: 349 $ al mes

Growth Personalizado: Precios personalizados

Jotform vs. Typeform: comparación de funciones

A la hora de elegir el creador de formularios adecuado, la decisión suele depender de los detalles más pequeños y las funciones avanzadas: diseño del formulario, integraciones, personalización, análisis de datos y precios.

Tanto Typeform como Jotform ofrecen soluciones atractivas, pero se adaptan a diferentes flujos de trabajo y preferencias de los usuarios.

A continuación, se muestra una comparación detallada de Typeform y Jotform en seis áreas clave para ayudarte a determinar qué plataforma se adapta mejor a tus necesidades.

Función 1: Diseño de formularios e interfaz de usuario

Typeform es famoso por su estilo único de formulario conversacional que imita un diálogo uno a uno. Este enfoque de diseño presenta una pregunta a la vez, guiando a los usuarios a través de una experiencia fluida y atractiva.

El diseño minimalista ayuda a reducir la sobrecarga cognitiva, lo que a menudo se traduce en mejores tasas de finalización y respuestas más reflexivas. Es ideal para formularios de comentarios, encuestas de compromiso de los empleados y cuestionarios que requieren la interacción y la atención del usuario.

Jotform, por el contrario, se ciñe a un diseño de formulario más tradicional, pero ofrece una gran flexibilidad de diseño. Accede a plantillas personalizables para diversos sectores, desde la sanidad hasta la educación y el comercio electrónico.

Además, reorganiza secciones, utiliza formatos de varias páginas o aplica campos condicionales. Jotform también es compatible con CSS incrustado y cambios de diseño, lo que ofrece a los usuarios avanzados más libertad para crear diseños de formularios complejos.

Ganador: Typeform, por sus interfaces orientadas a la interacción.

Función 2: Integraciones y procesamiento de pagos

Ambas herramientas ofrecen amplias opciones de integración con apps populares como Hojas de cálculo de Google, Slack, Mailchimp y HubSpot, lo que te ayuda a automatizar los flujos de trabajo y sincronizar los datos recopilados en tiempo real.

Sin embargo, hay una diferencia significativa en lo que respecta al procesamiento de pagos.

Jotform lidera con más de 40 integraciones de pasarelas de pago, incluyendo PayPal, Stripe, Square, Authorize.net e incluso plataformas específicas de cada región. Puedes configurar pagos recurrentes, ajustes fiscales, listados de productos y mucho más, todo ello sin incurrir en gastos de transacción adicionales por parte de Jotform.

Aunque es eficaz para la captura de clientes potenciales y las encuestas, Typeform es compatible con un intervalo más reducido de pasarelas de pago, principalmente Stripe y Square. Esta limitación lo hace menos ideal para formularios de comercio electrónico o basados en donaciones que requieren diversos métodos de transacción.

Ganador: Jotform, por sus excelentes capacidades de procesamiento de pagos y su flexibilidad.

Función 3: Lógica condicional y personalización

Los formularios dinámicos dependen en gran medida de la lógica condicional para personalizar la experiencia del encuestado.

Jotform y Typeform son compatibles con esta función, lo que permite a los usuarios personalizar la siguiente pregunta en función de las respuestas anteriores. Esto permite realizar encuestas más inteligentes, optimizar los flujos de trabajo y recopilar datos más relevantes.

Sin embargo, Jotform va más allá con una personalización más profunda con widgets personalizados, codificación HTML/CSS y la posibilidad de añadir cálculos o respuestas automáticas. Esto le da a Jotform una ventaja para casos de uso avanzados, como formularios de registro que calculan las tarifas en función de la selección o formularios de admisión que rellenan automáticamente valores específicos.

Typeform adopta un enfoque más simplificado, priorizando la usabilidad sobre la complejidad. Si bien esto mejora la experiencia del usuario para los creadores de formularios, restringe las personalizaciones técnicas más profundas que algunos usuarios avanzados pueden necesitar.

Ganador: Jotform, por sus funciones de personalización más flexibles y técnicamente exhaustivas.

Función 4: Análisis y elaboración de informes

Jotform proporciona análisis detallados de los formularios, ofreciendo a los usuarios acceso a las tendencias de envío, la ubicación de los usuarios, las tasas de conversión y los puntos de abandono.

Los informes se pueden visualizar en el panel de Jotform o exportarse a Excel, Hojas de cálculo de Google o herramientas de terceros mediante la integración. Incluso se pueden generar gráficos visuales para presentaciones o revisiones internas.

Typeform incluye análisis básicos como el recuento de respuestas, la tasa de finalización y el tiempo medio por respuesta. También se integra con Google Analytics y Facebook Pixel para un seguimiento más profundo, pero carece de herramientas de elaboración de informes nativas tan completas como las de Jotform. Los usuarios a menudo necesitan depender de plataformas externas para obtener información más detallada.

Ganador: Empate: Jotform destaca en la elaboración de informes nativos, mientras que Typeform se conecta bien con herramientas de análisis externas.

Función 5: Precios y escalabilidad

El coste es fundamental, especialmente cuando se amplía el uso a varios equipos o departamentos.

Los precios de Typeform se estructuran en torno a las respuestas mensuales, con un precio base más alto que el de muchos competidores. Aunque ofrece formularios elegantes, la relación valor-función puede no justificar el coste para equipos pequeños o aquellos que necesitan envíos ilimitados de formularios.

Jotform, por otro lado, ofrece planes gratuitos y de pago más generosos, que incluyen compatibilidad con envíos mensuales, almacenamiento y campos de formulario.

Su plan Free es especialmente competitivo, ya que ofrece a los usuarios acceso a las funciones principales con menos restricciones. Para las organizaciones que necesitan formularios ilimitados y cuotas de respuesta más amplias, Jotform ofrece más valor a gran escala.

Ganador: Jotform es ideal para equipos en crecimiento gracias a sus planes asequibles y escalables.

Función 6: Experiencia del usuario y curva de aprendizaje

Typeform destaca por su facilidad de uso. Su editor minimalista, las vistas previas en tiempo real y su interfaz bien organizada lo hacen extremadamente accesible, incluso para usuarios que no están familiarizados con las herramientas de creación de formularios. La estructura paso a paso y las plantillas prediseñadas reducen el tiempo de configuración y eliminan la confusión.

Aunque cuenta con numerosas funciones, Jotform puede resultar algo más complejo debido a sus ajustes avanzados, widgets y herramientas de personalización. Los principiantes pueden necesitar más tiempo para comprender la interfaz y la funcionalidad, especialmente cuando se adentran en la lógica condicional o las integraciones.

Ganador: Typeform por su simplicidad, facilidad de aprendizaje y experiencia de usuario sin complicaciones, las mejores características de su clase.

Jotform vs. Typeform en Reddit

Para tener una mejor idea de cómo difieren Jotform y Typeform en el uso real, hemos analizado Jotform vs. Typeform en Reddit, donde los usuarios comparten sus experiencias con cada plataforma.

A muchos usuarios de Reddit les gustan las amplias integraciones y opciones de personalización de Jotform:

JotForm es fantástico. Ofrece un montón de integraciones, salida en PDF superpersonalizable y te da instrucciones sobre cómo alojarlo tú mismo si lo deseas.

JotForm es fantástico. Ofrece un montón de integraciones, salida PDF superpersonalizable y te da instrucciones sobre cómo alojarlo tú mismo si lo deseas.

Sin embargo, algunos usuarios han notado algunas preocupaciones con respecto al rendimiento y los precios de Jotform:​

He estado usando Jotform durante bastante tiempo y, sí, es bueno, ¡PERO! No es ni mucho menos perfecto y, si además le sumas el precio, es bastante malo. En varias ocasiones, mis formularios han fallado cuando los usuarios los enviaban y los PDF que generaban también tenían muchos errores.

He estado usando Jotform durante bastante tiempo y, sí, es bueno, ¡PERO! No es ni mucho menos perfecto y, si además le sumas el precio, es bastante malo. En varias ocasiones, mis formularios han fallado cuando los usuarios los enviaban y los PDF que generaban también tenían muchos errores.

Por otro lado, Typeform suele ser elogiado por su atractiva experiencia de usuario:

Typeform es, con diferencia, la herramienta superior. La ventaja de Typeform es que a la gente le gusta rellenar los formularios.

Typeform es, con diferencia, la herramienta superior. La ventaja de Typeform es que a la gente le gusta rellenar los formularios.

Algunos usuarios han expresado su preocupación por la estructura de precios de Typeform:

Como profesional del marketing, me gusta bastante Typeform, ya que los formularios de varios pasos tienen una tasa de conversión más alta. Dicho esto, es extremadamente caro.

Como profesional del marketing, me gusta bastante Typeform, ya que los formularios de varios pasos tienen una tasa de conversión más alta. Dicho esto, es extremadamente caro.

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Jotform y Typeform

ClickUp, la app todo en uno para el trabajo, es una alternativa completa que ofrece sofisticadas funciones de creación de formularios y herramientas de gestión de proyectos, automatización y análisis.

Esta integración garantiza que la recopilación de datos se enlace inmediatamente a tus flujos de trabajo, lo que aumenta la eficiencia y la productividad.

Ventaja n.º 1 de ClickUp: creador de formularios integrado

Recopila datos y convierte las respuestas en acciones con ClickUp Forms

ClickUp Forms te permite diseñar formularios personalizados directamente enlazados a tus flujos de trabajo. Cada envío de formulario genera automáticamente tareas con parámetros específicos, como personas asignadas, fechas límite y niveles de prioridad. Esta funcionalidad reduce la laboriosa entrada de datos y mantiene todo organizado en una sola ubicación.

Esto acelera la transición de la recopilación de datos a actividades procesables. La sencilla interfaz de arrastrar y soltar admite una gran variedad de tipos de campos, incluidos cuadros de texto, menús desplegables y casillas de selección, para satisfacer un amplio intervalo de requisitos de recopilación de datos.

Lo que distingue a ClickUp Forms es su completa incorporación de todos los aspectos de tu flujo de trabajo. Utiliza los envíos para crear tareas en la lista adecuada, rellenar campos personalizados e incluso asignar tareas a miembros específicos del equipo sin salir de la plataforma. Además, la lógica condicional integrada es compatible con flujos de trabajo complejos.

En resumen, ClickUp Forms te ayuda a:

Ahorra tiempo con un creador de formularios intuitivo: Crea y personaliza formularios rápidamente sin necesidad de conocimientos técnicos, para que puedas centrarte en recopilar la información que necesitas

Descubre información valiosa con el análisis basado en IA: convierte al instante las respuestas en datos útiles, lo que te ayudará a tomar decisiones más inteligentes con mayor rapidez

Guía a los encuestados con bloques informativos y descripciones de las preguntas: Añade instrucciones claras y contexto útil directamente en tus formularios para mejorar la calidad de las respuestas

Mejora la claridad con imágenes e instrucciones en línea: Utiliza imágenes y texto descriptivo junto con las preguntas para que los formularios sean más atractivos y fáciles de completar

Mantén el orden con el Forms Hub centralizado: Accede, gestiona y realiza el seguimiento de todos tus formularios y respuestas en una única ubicación cómoda

Refuerza tu marca con opciones de personalización: Personaliza las imágenes de portada, los fondos y los colores de los botones para garantizar que cada formulario refleje tu estilo único

Optimiza los flujos de trabajo con la integración perfecta de ClickUp: Convierte automáticamente los envíos de formularios en tareas, manteniendo el trabajo de tu equipo conectado y listo para actuar

Centraliza los comentarios para mejorar la colaboración: Recopila todos los comentarios en un solo lugar, lo que facilita la revisión y la actuación en función de las aportaciones de tu equipo o clientes

Ventaja n.º 2 de ClickUp: potentes automatizaciones

Automatiza tareas repetitivas con Automatizaciones de ClickUp

Con las automatizaciones de ClickUp, se eliminan las tareas repetitivas.

A diferencia de otras herramientas de formularios, las automatizaciones de ClickUp forman parte de un ecosistema de flujo de trabajo más amplio. Puedes iniciar acciones basadas en el envío de formularios, el tiempo, la actividad de las tareas, las dependencias y los cambios de estado en todo el entorno de trabajo. Esta función te permite crear procesos sofisticados de principio a fin para ejecutar campañas de marketing, incorporar clientes y gestionar solicitudes de TI.

Más información sobre los flujos de trabajo automatizados y agenticos en ClickUp con este breve vídeo:

Ventaja n.º 3 de ClickUp: paneles completos

Visualiza el progreso y toma decisiones más inteligentes con los paneles de ClickUp

Los paneles de ClickUp te ofrecen una perspectiva de alto nivel de tus proyectos y del rendimiento de tu equipo. Crea informes personalizados con numerosos widgets para medir parámetros como el tiempo, el progreso de los sprints y resúmenes del equipo de ventas.

Los paneles aportan una visibilidad que las alternativas a Typeform y Jotform no ofrecen. Te permiten realizar un seguimiento del rendimiento, crear informes de encuestas y presentar los resultados a las partes interesadas en un solo lugar. Esta representación unificada ayuda a los equipos a tomar decisiones más informadas y a mantenerse al día con sus metas.

💡 Consejo profesional: Conecta tareas y listas relevantes en los paneles de ClickUp para obtener una panorámica clara y de alto nivel de tu rendimiento financiero, lo que te permitirá tomar decisiones más rápidas y basadas en datos.

Ventaja n.º 4 de ClickUp: ClickUp Brain

Crea formularios y obtén información más rápidamente con ClickUp Brain

ClickUp Brain es el asistente de IA integrado en la plataforma, diseñado para aumentar la productividad general. ClickUp Brain ayuda a tu equipo a trabajar de forma más inteligente, no más dura, resumiendo tareas, generando actualizaciones de proyectos y respondiendo a consultas sobre el contenido del entorno de trabajo.

¿Necesitas crear un correo electrónico, resumir una reunión o generar preguntas para una encuesta de servicio al cliente? ClickUp Brain lo gestiona todo sin cambiar de herramienta ni de contexto.

Si quieres llevar las capacidades de IA un paso más allá, Brain MAX, el compañero de escritorio con IA de ClickUp, ofrece funciones de conversión de voz a texto, potente búsqueda corporativa, acceso a múltiples LLM, generación instantánea de imágenes y mucho más desde una única aplicación de escritorio

Puedes utilizar ClickUp Brain como creador de formularios con IA y generar una estructura de comentarios de los clientes. Aquí tienes uno que hemos creado: Ejemplo de estructura de formulario de comentarios de clientes creado por ClickUp Brain

🎁 Bonificación: plantilla de formulario ClickUp

Obtener plantilla gratis Crea tu formulario sin esfuerzo con la plantilla de formulario de ClickUp

La plantilla de formulario de ClickUp simplifica el proceso de desarrollo y gestión de formularios, haciéndolo accesible a equipos de cualquier tamaño. Esta plantilla hace que la recopilación de datos sea más eficiente y mantiene los envíos estructurados para una rápida inspección y acción.

Por qué te gustará:

Crea formularios únicos con su diseño intuitivo, que incluye una amplia gama de tipos de campos, como cuadros de texto, desplegables y casillas de selección

Optimiza el flujo de trabajo, lo que te permite concentrarte en analizar las respuestas y tomar decisiones acertadas

Recopila y organiza los envíos de los usuarios para obtener una mejor perspectiva

Resuelve el debate entre Jotform y Typeform con ClickUp

A la hora de elegir entre Jotform y Typeform, ambas herramientas tienen características únicas, ya sea la amplia integración y la lógica de los formularios de Jotform o el diseño elegante y fácil de usar de Typeform.

Sin embargo, si estás buscando una plataforma que recopile información y la convierta en acciones, no busques más. ClickUp supera a los creadores de formularios de IA estándar con sus formularios, automatizaciones y paneles totalmente integrados.

Integra tus datos en tus flujos de trabajo, automatiza los procedimientos para potenciar a tu equipo y proporciona una visibilidad clara del progreso, todo en una sola ubicación. Así que, en lugar de gestionar varias herramientas, ¿por qué no consolidarlo todo en una sola plataforma?

Regístrese gratis hoy mismo y experimente cómo es crear formularios cuando se diseñan para la productividad.