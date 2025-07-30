las 10 mejores herramientas de software de gestión de campus (2025)

Dirigir una escuela o universidad es una tarea compleja y constante. Debe gestionar las admisiones, la asistencia, los horarios del profesorado, las matrículas, la participación de los alumnos, la atención a los antiguos alumnos... y mucho más.

Además, tiene que hacer malabarismos con una docena de herramientas diferentes solo para terminar el día.

El problema es que la mayoría de ellos no se comunican entre sí. Así, lo que debería ser un proceso optimizado acaba sepultado en correos electrónicos, hojas de cálculo y seguimientos perdidos.

Por eso, cada vez más escuelas de primaria y secundaria, institutos y universidades están replanteándose cómo gestionan las operaciones en todo el campus.

Si está buscando soluciones de software de gestión de campus que realmente lo integren todo (datos de los estudiantes, aspectos académicos, operaciones y comunicación), está en el lugar adecuado. En esta guía, analizamos las mejores herramientas a tener en cuenta este año, con sus ventajas, desventajas e información sobre precios reales para ayudarle a encontrar la más adecuada para su institución.

¿Qué debe buscar en un software de gestión de campus?

El software de gestión de campus debe ayudarle a unificar sus flujos de trabajo académicos, administrativos y operativos en un solo lugar. Estas son las funciones clave que debe priorizar:

Datos centralizados de los estudiantes: En promedio , El software de gestión de campus centralizado mantiene los expedientes académicos, la asistencia, la información personal y el historial de comunicaciones en un sistema seguro En promedio el 60 % del tiempo de un equipo se consume en localizar, actualizar y compartir información entre sistemas desconectados.El software de gestión de campus centralizadomantiene los expedientes académicos, la asistencia, la información personal y el historial de comunicaciones en un sistema seguro

Flujos de trabajo de admisiones y matriculación de estudiantes: ¿Desea automatizar tareas repetitivas y laboriosas, como el envío de formularios, la recopilación de documentos y las aprobaciones? La mayoría de las herramientas de gestión de campus actuales están diseñadas para garantizar una experiencia de incorporación fluida

Planificación y programación académica: Elija herramientas que le ayuden a gestionar horarios, calendarios de cursos, horarios del profesorado y tareas de clase con un mínimo esfuerzo manual

Herramientas de comunicación: Con chat integrado, anuncios y portales interactivos, estas apps, aplicaciones te ayudan a establecer una coordinación perfecta entre estudiantes, profesores, padres y personal

Seguimiento y análisis del rendimiento: Los paneles y los informes visuales pueden ser una gran ventaja, ya que permiten supervisar las calificaciones, la asistencia, la participación y los KPI institucionales sin necesidad de herramientas de análisis independientes

Acceso móvil y portales de autoservicio: Ofrezca a los estudiantes y al profesorado acceso ininterrumpido a los recursos esenciales a través de apps móviles o paneles web

Integración y escalabilidad: Asegúrese de que el software se conecta con herramientas como su LMS (sistema de gestión del aprendizaje) y SIS (sistema de información del estudiante) para adaptarse al crecimiento de su institución

Los mejores programas de gestión de campus de un vistazo

Herramienta Lo mejor para Funciones clave Precios* ClickUp Instituciones educativas medianas y grandes que gestionan flujos de trabajo académicos y administrativos Espacios de proyecto personalizables para cada departamento, más de 15 vistas (listas, Kanban, etc.), formularios ClickUp, pizarras, calendario con IA, hub de documentos, agentes de piloto automático y ClickUp Brain para obtener información basada en IA Plan Free disponible; precios personalizados para corporaciones Alma SIS Instituciones de educación primaria y secundaria pequeñas y medianas centradas en la facilidad de uso y la participación de los principales Portales basados en roles, programación automatizada, paneles en tiempo real, transcripciones y análisis personalizables, integraciones perfectas (Google Classroom, Canvas) Precios personalizados Campus 365 Centros educativos pequeños y medianos que necesitan un ERP configurable y todo en uno más de 80 módulos (académicos, alojamiento, finanzas, transporte), clases en vivo nativas, compatibilidad con dispositivos móviles, ayuda 24/7, paneles en tiempo real Precios personalizados Ellucian Universidades medianas y grandes que necesitan un ERP + SIS centrado en la educación superior Datos integrados sobre el ciclo de vida de los estudiantes, paneles académicos y operativos, gestión de RR. HH./nóminas/ERP, portales de asesoramiento Precios personalizados PowerSchool Distritos escolares de educación primaria y secundaria que necesitan un SIS escalable con un sólido cumplimiento normativo Sincronización en tiempo real con LMS, plantillas de cumplimiento normativo, complementos personalizables, opciones híbridas, en la nube o locales Precios personalizados Fedena Instituciones de educación primaria y secundaria pequeñas y medianas de EE. UU. con compatibilidad de TI limitada Automatización de admisiones y pagos, portales optimizados para dispositivos móviles, integraciones (Zoom, Teams), informes personalizados Los planes de pago empiezan en 999 $ al año; precios personalizados para corporaciones Blackbaud SIS Escuelas privadas de primaria y secundaria en EE. UU. que desean un LMS y un SIS integrados Portales unificados, modelos flexibles de calificación/expedientes académicos, sincronización en tiempo real, paneles para el cumplimiento normativo y el seguimiento académico Precios personalizados Academia ERP Instituciones con operaciones en varios campus que necesitan un ERP modular Módulos configurables (desde admisiones hasta recursos humanos), alertas en tiempo real, portales seguros, informes multicampus Precios personalizados Workday Student Grandes universidades que buscan unificar los datos de los estudiantes, los recursos humanos y las finanzas Portales de autoservicio, herramientas para planes de estudios, asesoramiento y facturación, análisis predictivo, escalabilidad en campus de gran tamaño Precios personalizados Skyward Distritos escolares de EE. UU. de educación primaria y secundaria que necesitan sistemas fiables y estables con una fuerte implicación familiar Registros centralizados (asistencia, finanzas, RR. HH.), portales en tiempo real, exportaciones de cumplimiento normativo, formularios personalizados Precios personalizados

El mejor software de gestión de campus para tu institución

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Ahora que tiene una práctica lista de control que le servirá de guía, tenga en cuenta estas recomendaciones sobre herramientas de gestión de campus que debería probar:

1. ClickUp (el mejor sistema todo en uno para gestionar flujos de trabajo académicos y administrativos)

Pruebe ClickUp gratis Personaliza las vistas, tareas, documentos, pizarras y automatizaciones de ClickUp para adaptarlas al trabajo de tu institución

Como app, aplicación para todo el trabajo, ClickUp ofrece a las instituciones educativas una plataforma unificada para gestionar cada parte de la vida del campus, sin tener que saltar entre sistemas inconexos. Tanto si supervisas las admisiones, gestionas las tareas del profesorado o realizas el seguimiento del progreso de los estudiantes, puedes personalizar ClickUp para hacerlo todo, adaptándolo a la estructura de tu institución.

Visualice todo, desde los perfiles de los estudiantes hasta el inventario de equipos, en un solo lugar con las más de 15 vistas de ClickUp, que incluyen listas, tablas y tableros Kanban.

Cada departamento de tu institución puede trabajar desde espacios de proyectos personalizables en ClickUp que albergan sus datos clave. Así, puedes tener flujos de trabajo separados para académicos, operaciones, RR. HH. y eventos, pero supervisarlos todos desde una sola herramienta. ¡Hablamos de eficiencia!

Y ya que estamos, déjenos mostrarle cómo las automatizaciones de ClickUp le permiten ahorrar aún más tiempo.

Supongamos que, durante la temporada de admisiones, un estudiante envía su solicitud a través de un formulario personalizado de ClickUp que usted ha enviado. Ese formulario crea automáticamente una tarea de ClickUp en la lista «Proceso de admisiones» con todos los datos rellenados.

A continuación, la tarea se asigna automáticamente a un responsable de admisiones, con una fecha límite establecida para la verificación de los documentos.

💡 Consejo profesional: Los agentes de ClickUp Autopilot actúan como compañeros de equipo con IA que supervisan las tareas y toman medidas según tus instrucciones. Para la verificación de documentos, puedes entrenar a un agente personalizado de ClickUp para que compruebe si se han rellenado los campos personalizados necesarios en los envíos de formularios (como «Transcripción cargada» o «Prueba de identidad»). Si falta alguno, el agente puede cambiar automáticamente el estado de la tarea a «Documentos que faltan» y enviar un recordatorio por correo electrónico al solicitante. Una vez que se han recibido todos los documentos, se actualiza el estado a «Listo para revisión», sin necesidad de comprobaciones manuales. Utilice ClickUp Autopilot Agents para agilizar sus tareas diarias

Al final de la semana, el equipo de admisiones tiene una visibilidad completa de los solicitantes pendientes, completados o bloqueados, y nadie se ve abrumado por hojas de cálculo o interminables cadenas de correos electrónicos.

La colaboración es fluida entre todos los roles. Tu facultad, personal y equipos de soporte a los estudiantes pueden dejar comentarios en las tareas para su seguimiento. También pueden trabajar juntos en Pizarras y Documentos de ClickUp en tiempo real para redactar planes de lecciones, actualizar documentos de políticas o preparar materiales para eventos.

Las herramientas de programación integradas, como el Calendario AI de ClickUp, te ayudan a gestionar todo, desde los calendarios de clases hasta las reuniones entre departamentos. Y con los canales específicos para proyectos o tareas en ClickUp Chat, los equipos pueden mantener conversaciones rápidas o compartir actualizaciones contextuales, de modo que todas las conversaciones permanecen conectadas al trabajo al que se refieren.

¿Quiere saber qué departamentos están sobrecargados o qué estudiantes están en riesgo de suspender? Pruebe las tarjetas, los gráficos y los informes personalizados de los paneles de ClickUp. O simplemente pida a su asistente de IA, ClickUp Brain, que capture estos datos por usted desde su entorno de trabajo.

Evalúa el rendimiento de los estudiantes y el personal y descubre tendencias con ClickUp Brain

Por último, el conocimiento institucional se conserva y es fácil de acceder con el hub de documentos de ClickUp y su base de conocimientos segura. Desde las políticas de la escuela hasta los manuales para estudiantes y las guías de resolución de problemas de TI, puede crear, almacenar y compartir documentación, todo dentro de la misma plataforma.

Las mejores funciones de ClickUp

Cree documentos estructurados y colaborativos con páginas anidadas, edición en tiempo real y comentarios en equipo con ClickUp Docs

Recopile datos de los estudiantes o del personal sin problemas a través de formularios personalizables de ClickUp que se introducen directamente en las listas de tareas

Realice un seguimiento de las metas y los resultados clave en todos los departamentos utilizando los paneles de control de metas y progreso integrados en ClickUp

Personalice su entorno de trabajo con ClickApps , activando o desactivando funciones según las necesidades de su institución

Resuma hilos largos o correos electrónicos, actualice tareas al instante y extraiga información de su entorno de trabajo con comandos de voz a través de la aplicación de escritorio ClickUp Brain MAX

Límites de ClickUp

La gran flexibilidad puede resultar abrumadora para los usuarios noveles

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un crítico de G2 dice:

Aprecio que todo el trabajo de la escuela sea visible para todo el equipo de administradores de la escuela.

Aprecio que todo el trabajo de la escuela sea visible para todo el equipo de administradores de la escuela.

📮 ClickUp Insight: El trabajo no debería ser un juego de adivinanzas, pero con demasiada frecuencia lo es. Nuestra encuesta sobre gestión del conocimiento reveló que los empleados suelen perder tiempo buscando en documentos internos (31 %), bases de conocimientos de la empresa (26 %) o incluso notas personales y capturas de pantalla (17 %) solo para encontrar lo que necesitan. Con la búsqueda conectada de ClickUp, todos los archivos, documentos y conversaciones son accesibles al instante desde tu página de inicio, para que puedas encontrar respuestas en segundos, no en minutos. 💫 Resultados reales: Los equipos pueden recuperar más de 5 horas cada semana utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

2. Alma SIS (el mejor SIS creado por educadores con una profunda implicación de los principales responsables)

Alma SIS es un sistema de información estudiantil nativo de la nube ampliamente adoptado en los distritos K-12 y las escuelas autónomas de EE. UU. Está diseñado para simplificar la asistencia, la calificación, la programación y el cumplimiento de las normas estatales en una interfaz intuitiva.

¿Su USP? Está creado por educadores que comprenden la importancia de la facilidad de uso y la rápida adopción del software de gestión de campus. Los profesores, administradores e incluso las familias suelen sentirse cómodos con la herramienta en cuestión de minutos.

Sus integraciones en tiempo real con Google Classroom, Canvas, Schoology y Microsoft Teams eliminan la duplicación de datos: las calificaciones y la asistencia se sincronizan automáticamente entre todos los sistemas.

Las mejores funciones de Alma SIS

Simplifique la participación de los principales, los estudiantes y el profesorado a través de portales modernos basados en roles

Automatice la programación de clases, el seguimiento de la asistencia y la generación de tarjetas de informe

Visualice las tendencias académicas con paneles en tiempo real y la elaboración de informes sobre el cumplimiento normativo

Personalice las tarjetas, los expedientes académicos y los análisis para satisfacer las necesidades específicas de cada centro educativo

Limitaciones de Alma SIS

Sus herramientas de uso compartido de archivos y colaboración obtienen puntuaciones más bajas en las reseñas en línea en comparación con la competencia

Su generador de horarios maestros se gestiona a través de una herramienta de terceros, que algunos administradores consideran menos intuitiva

Precios de Alma SIS

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Alma SIS

G2: 4,2/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 430 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Alma SIS?

Directamente de una reseña de Capterra:

SIS ALMA es fácil de usar para el administrador, el estudiante, el profesor y el principal. Cuando yo, como administrador de ALMA, necesito ayuda, su soporte al cliente es fácil de acceder y siempre me ayuda en cuestión de minutos. Cuando lo uso como profesor, sé que mis calificaciones están seguras y que los estudiantes y los padres pueden acceder fácilmente a ellas para mantenerse al día de los logros de sus hijos.

El SIS ALMA es fácil de usar para el administrador, el estudiante, el profesor y el principal. Cuando yo, como administrador de ALMA, necesito ayuda, su soporte al cliente es fácil de acceder y siempre me ayuda en cuestión de minutos. Cuando lo uso como profesor, sé que mis calificaciones están seguras y que los estudiantes y los padres pueden acceder fácilmente a ellas para mantenerse al día con los logros de sus hijos.

🧠 Dato curioso: En la Universidad Internacional de Ciencias Aplicadas IU, el uso del tutor de IA Syntea redujo el tiempo de aprendizaje en aproximadamente un 27 % después de unos tres meses en comparación con los grupos que no contaban con asistencia de IA. ¿El factor diferenciador clave? ¡El aprendizaje personalizado!

3. Campus 365 (el mejor para módulos altamente configurables)

Campus 365 ofrece uno de los catálogos de módulos más amplios del sector, con más de 80 módulos que abarcan admisiones, asuntos académicos, finanzas, transporte, biblioteca, alojamiento y clases en directo, todos ellos accesibles a través de la web y de aplicaciones móviles.

Está diseñado para ayudar a las escuelas a crecer con paneles centralizados que ofrecen a los administradores visibilidad en tiempo real de las operaciones, desde el cobro de cuotas hasta las métricas de rendimiento académico.

La facilidad de uso es una de las principales ventajas de este sistema ERP para escuelas. Los usuarios afirman que pueden incorporar al personal en cuestión de minutos gracias a su interfaz limpia y sus flujos de trabajo intuitivos, incluso en entornos con poca tecnología. El soporte es otro punto destacado, con chat, teléfono y ayuda en directo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, además de formación a través de seminarios web y sesiones in situ.

Las mejores funciones de Campus 365

Gestione más de 80 módulos académicos y administrativos desde un único panel

Imparte clases en línea en directo de forma nativa sin herramientas ni complementos de terceros

Ofrece soporte a los principales usuarios (estudiantes, padres y personal) con aplicaciones móviles y acceso multilingüe

Automatice el cobro de cuotas, el seguimiento de la asistencia y la programación académica

Límites de Campus 365

El módulo de clases en directo puede tener dificultades con aulas virtuales grandes

El nivel de personalización varía según el módulo; los flujos de trabajo complejos pueden necesitar soporte para la personalización

Precios de Campus 365

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Campus 365

G2: No hay suficientes opiniones

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Campus 365?

Un usuario de G2 dice:

El software es intuitivo y fácil de usar, y aprecio el hecho de que me permita personalizar los distintos ajustes para satisfacer cualquier necesidad.

El software es intuitivo y fácil de usar, y aprecio el hecho de que me permita personalizar los distintos ajustes para satisfacer cualquier necesidad.

4. Ellucian (el mejor paquete ERP + SIS escalable y centrado en la educación superior)

Ellucian presta servicios a universidades públicas y privadas de EE. UU. con sólidas funciones de (elaboración de) informes, CRM, SIS y ERP específicamente diseñadas para los flujos de trabajo de la educación superior. Los estudiantes pueden presentar solicitudes en línea, realizar un seguimiento de su progreso y planificar sus titulaciones; los asesores y el personal obtienen paneles e informes prácticos para identificar a los estudiantes en riesgo y agilizar el proceso de selección.

Las herramientas analíticas de Ellucian permiten a las instituciones detectar tendencias, como caídas en la matriculación o puntos críticos de retención, y tomar medidas proactivas. Diseñado para adaptarse a cualquier escala, también es compatible con la normativa estadounidense en materia de ayudas financieras.

Las mejores funciones de Ellucian

Integra los datos del ciclo de vida de los estudiantes, desde la captación hasta la participación de los antiguos alumnos

Gestione las operaciones de RR. HH., nóminas y ERP junto con los datos académicos

Cree portales para asesores y paneles de control de auditoría de títulos sin problemas

Limitaciones de Ellucian

Requiere un equipo de TI dedicado y formación oficial para su implementación

Puede resultar más caro de implementar que las plataformas SIS ligeras

Precios de Ellucian

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Ellucian

G2: No hay suficientes opiniones

Capterra: 3,6/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Ellucian?

Una reseña de Capterra dice:

Felicito a Ellucian por las recientes actualizaciones que ha realizado en el aspecto y la funcionalidad del producto. Ahora me resulta más fácil de usar y de mantener (¡ya no se necesita Java para la parte de administración!).

Felicito a Ellucian por las recientes actualizaciones que han realizado en el aspecto y la funcionalidad del producto. Ahora me resulta más fácil de usar y de dar soporte (¡ya no se necesita Java para la parte de administración!).

5. PowerSchool (el mejor SIS para educación primaria y secundaria con amplia implantación e integraciones en EE. UU.)

PowerSchool se utiliza ampliamente en los distritos K-12 de EE. UU. y ofrece un SIS básico, un libro de calificaciones, seguimiento de la asistencia, programación y un sólido soporte para el cumplimiento de la normativa estatal en materia de elaboración de informes a través de equipos regionales dedicados. Se integra con LMS como Canvas y Schoology, es compatible con portales para familias y estudiantes, y funciona con una infraestructura segura basada en ISO-27001/Azure.

Su mayor fortaleza radica en su amplio motor de personalización. Los distritos pueden crear campos, páginas, informes y automatizaciones a medida, e incluso utilizar complementos para adaptarse a flujos de trabajo únicos.

Aunque las escuelas disfrutan de su flexibilidad, también señalan que la incorporación, la navegación y la complejidad de las bases de datos heredadas exigen recursos administrativos cualificados.

Las mejores funciones de PowerSchool

Aproveche las plantillas de elaboración de informes certificadas por el estado y los flujos de trabajo de cumplimiento normativo

Sincronice la asistencia, las calificaciones y los horarios en todos los portales en tiempo real

Integración perfecta con Canvas, Schoology, Ed‑Fi, SIF y herramientas de terceros

Aloje en sus instalaciones, en la nube o en un entorno híbrido, con modos gestionados o autogestionados

Limitaciones de PowerSchool

Requiere experiencia técnica y personal de soporte para personalizaciones internas

Los tiempos de respuesta del soporte y la documentación pueden ser inconsistentes

Precios de PowerSchool

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de PowerSchool

G2: 4,2/5 (más de 730 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 180 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre PowerSchool?

Un usuario de G2 desde hace mucho tiempo informa:

Nuestro distrito lleva 9 años utilizando PS SIS, siempre como instancia alojada. En todos estos años no hemos tenido problemas de downtime ni pérdida de datos. La formación para administradores es increíble.

Nuestro distrito lleva 9 años utilizando PS SIS, siempre como instancia alojada. En todos estos años no hemos tenido problemas de downtime ni pérdida de datos. La formación para administradores es increíble.

👀 ¿Sabías que...? Ivy Tech Community College utiliza Google Cloud y el aprendizaje automático para predecir el rendimiento de los estudiantes con una precisión del 80 %, procesando más de 12 millones de puntos de datos al día Su plataforma basada en IA identificó a 16 000 estudiantes en riesgo en solo un semestre y ayudó a miles de ellos a mejorar sus calificaciones. Con análisis de autoservicio disponibles para casi la mitad de su personal, Ivy Tech ha pasado de la elaboración de informes reactivos al soporte proactivo de los estudiantes a gran escala.

6. Fedena (el mejor SIS/ERP modular y rentable para instituciones de educación primaria y secundaria de tamaño pequeño a mediano en EE. UU.)

Diseñado para instituciones con compatibilidad informática limitada, Fedena ofrece herramientas de automatización, elaboración de informes y participación de nivel ERP para instituciones de educación primaria y secundaria de todo Estados Unidos. Puede utilizarlo para gestionar todo, desde las admisiones y la asistencia hasta el transporte y los alojamientos.

Además, su precio asequible y su interfaz de usuario intuitiva lo hacen más accesible para las escuelas más pequeñas que otras herramientas de esta lista.

Se integra con Google Workspace, Zoom y Microsoft Teams, y es compatible con extensiones de complementos y módulos personalizables para flujos de trabajo flexibles.

Las mejores funciones de Fedena

Automatice los flujos de trabajo de admisión y pago con módulos de inscripción y pago

Implemente portales para padres y alumnos optimizados para dispositivos móviles con actualizaciones en tiempo real sobre la asistencia y las calificaciones

Integra cursos en línea, clases grabadas, cuestionarios y herramientas de colaboración

Genere informes y paneles personalizados sobre asistencia, rendimiento y operaciones

Limitaciones de Fedena

Menor escalabilidad para distritos grandes en comparación con sistemas corporativos como PowerSchool

La calidad del soporte varía según la región; algunos usuarios señalan que las actualizaciones de las funciones son lentas

Precios de Fedena

Estándar: 999 $/año

Premium : 1399 $ al año

Ultimate: 1699 $/año

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Fedena

G2 : No hay suficientes opiniones

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fedena?

Esta es la opinión de un usuario de G2:

En general, es una buena plataforma para la gestión de estudiantes. Fácil de usar, pero requiere formación inicial para muchos usuarios. Combina todas las funciones necesarias, como la gestión de la asistencia, la información personal, la gestión de exámenes, las calificaciones y los informes, y la hace fácilmente accesible para todas las partes interesadas.

En general, es una buena plataforma para la gestión de estudiantes. Fácil de usar, pero requiere formación inicial para muchos usuarios. Combina todas las funciones necesarias, como la gestión de la asistencia, la información personal, la gestión de exámenes, las calificaciones y los informes, y la hace fácilmente accesible para todas las partes interesadas.

7. Blackbaud Student Information System (el mejor SIS para escuelas privadas independientes de primaria y secundaria en EE. UU.)

👀 ¿Sabías que... Desde 2023, el 54 % de las instituciones han integrado su SIS con LMS y otras plataformas de administración.

¿También desea una experiencia unificada en la que la funcionalidad LMS, los portales para estudiantes, la facturación y la gestión de matrículas se reúnan en un solo inicio de sesión? Blackbaud es una opción sólida.

El profesorado y los administradores lo utilizan para acceder a una vista integral de 360° del recorrido completo de cada estudiante, desde los expedientes académicos hasta las tareas y las actividades extracurriculares.

¿La guinda del pastel? Las solicitudes de cursos automatizadas, las listas de espera, los flujos de trabajo de calificación y las aprobaciones configurables basadas en roles reducen la fricción administrativa y garantizan la compatibilidad con los requisitos de elaboración de informes y acreditación de EE. UU.

Las mejores funciones de Blackbaud SIS

Aproveche el acceso de inicio de sesión único para padres, estudiantes, profesores y personal con paneles basados en roles

Optimice la configuración de calificaciones y expedientes académicos con modelos de evaluación flexibles

Habilite la programación unificada, las aprobaciones de solicitudes de cursos y la sincronización de listas en tiempo real

Utilice paneles interdepartamentales para ayudar a los administradores a supervisar la asistencia, las tendencias académicas y el cumplimiento normativo

Límites de Blackbaud SIS

Algunos usuarios informan de que los módulos suelen parecer complementos adquiridos posteriormente, en lugar de un sistema limpio y unificado

Precios de Blackbaud SIS

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Blackbaud SIS

G2 : 4,2/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Blackbaud SIS?

Aquí tiene una reseña de G2:

Una plataforma excelente para gestionar los datos de los alumnos, los principales, las clases, los profesores, los asesores, el internado y todo lo relacionado con los alumnos. Tenemos un horario diario muy complicado y el software se adapta a nuestras necesidades.

Una plataforma excelente para gestionar los datos de los alumnos, los principales, las clases, los profesores, los asesores, el internado y todo lo relacionado con los alumnos. Tenemos un horario diario muy complicado y el software se adapta a nuestras necesidades.

8. Academia ERP (ideal para instituciones que necesitan un sistema ERP flexible y modular que se adapte a todos los campus)

Si su escuela o universidad está cansada de adaptar los flujos de trabajo al software, Academia ERP puede ser un cambio refrescante. Está diseñado para gestionar todo, desde admisiones y asuntos académicos hasta recursos humanos, finanzas e incluso la gestión de residencias. Tanto si gestiona un campus como veinte, la configuración modular de Academia se adapta fácilmente y le permite personalizar casi todo sin necesidad de llamar al departamento de TI cada vez.

¿Qué es lo que más gusta a los usuarios? Las herramientas de comunicación integradas. Los estudiantes y los principales responsables reciben actualizaciones en tiempo real a través de la app, correo electrónico o SMS, mientras que los paneles ayudan al personal a estar al tanto de la asistencia, las calificaciones, las cuotas y mucho más.

Las mejores funciones de Academia ERP

Automatice los flujos de trabajo críticos, desde las consultas hasta las admisiones y la gestión de tarifas, mediante módulos configurables

Envíe alertas en tiempo real y notificaciones personalizadas mediante SMS, correo electrónico y mensajes de la app, aplicación integrada

Habilite portales accesibles desde dispositivos móviles para estudiantes, padres y profesores con vistas seguras de expedientes académicos, asistencia y calificaciones

Genere paneles y informes sobre asistencia, finanzas, rendimiento académico y datos de varios campus

Límites de Academia ERP

Algunas instituciones informan de que la documentación y el soporte pueden variar según la región, especialmente en implementaciones fuera de EE. UU

Precios de Academia ERP

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Academia ERP

G2 : 4,7/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Academia ERP?

Una reseña de G2 comparte:

El sistema ha hecho que nuestro proceso de admisión sea más eficiente, ha minimizado los errores manuales en la toma de decisiones de admisión y ha mejorado nuestro sistema de gestión de estudiantes en general.

El sistema ha hecho que nuestro proceso de admisión sea más eficiente, ha minimizado los errores manuales en la toma de decisiones de admisión y ha mejorado nuestro sistema de gestión de estudiantes en general.

🧠 Dato curioso: el 72 % de los sistemas SIS ofrecen ahora acceso móvil, lo que mejora la flexibilidad tanto para el personal como para los estudiantes.

9. Workday Student (ideal para grandes universidades que buscan unificar las operaciones financieras, de recursos humanos y relacionadas con los estudiantes)

Workday Student está diseñado para instituciones de educación superior que ya están haciendo malabarismos con un montón de sistemas y quieren que todos funcionen juntos. Si ya utiliza Workday para recursos humanos y finanzas, añadir el módulo para estudiantes reunirá toda su institución bajo un mismo techo. Se encarga de las admisiones, el asesoramiento, la planificación del plan de estudios, la facturación y mucho más, al tiempo que ofrece al personal y a los estudiantes herramientas de autoservicio que realmente funcionan.

Dicho esto, no se trata de una solución lista para usar. La implementación requiere tiempo y planificación, pero una vez que está en funcionamiento, obtienes una vista en tiempo real de todo: el progreso de los estudiantes, las tendencias de matriculación, el estado de las ayudas financieras, todo sincronizado con tus datos de RR. HH. y finanzas.

Las mejores funciones de Workday Student

Coordine los flujos de trabajo de admisiones, ayuda financiera, planes de estudios y facturación

Ofrece análisis predictivos y (elaboración de) informes sobre retención, matriculación y rendimiento académico

Proporcione portales de autoservicio para estudiantes, asesores y personal

Amplíe fácilmente a decenas de miles de estudiantes en grandes universidades de investigación

Límites de Workday Student

Los informes predefinidos pueden no cubrir todas las necesidades

La implementación puede requerir un equipo de TI institucional maduro y un largo periodo de puesta en marcha

Precios de Workday Student

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Workday Student

G2 : 4,0/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Workday Student?

En G2, un usuario comparte:

Workday es una plataforma excelente para que los profesores publiquen anuncios y tareas. Es fácil de usar y las notificaciones son muy buenas, especialmente en dispositivos móviles. El asesoramiento académico también es una función adicional muy útil.

Workday es una plataforma excelente para que los profesores publiquen anuncios y tareas. Es fácil de usar y las notificaciones son muy buenas, especialmente en dispositivos móviles. El asesoramiento académico también es una función adicional muy útil.

10. Skyward (ideal para distritos escolares de EE. UU. de educación primaria y secundaria que priorizan la estabilidad, el cumplimiento normativo y la participación familiar)

Skyward es la opción preferida de muchos distritos escolares de educación primaria y secundaria de EE. UU., y por una buena razón. Lleva décadas en el mercado, lo que se refleja en la profundidad de sus funciones, diseñadas teniendo en cuenta los retos reales de los distritos. Ya sea para realizar el seguimiento de la asistencia, gestionar las nóminas, generar informes estatales o ayudar a los padres a mantenerse informados, Skyward lo hace con una fiabilidad silenciosa.

Los portales de acceso para familias y estudiantes son sencillos pero eficaces, lo que ayuda a reducir el volumen de llamadas y ofrece a las familias una línea directa para conocer lo que ocurre día a día. Y para los equipos de TI, Skyward ofrece un alojamiento flexible (en la nube o en las instalaciones), además de sólidas opciones de exportación de datos para los distritos que desean tener el control. La interfaz puede parecer un poco anticuada en algunos aspectos, pero a cambio se obtiene un sistema que simplemente funciona, incluso en los días escolares más ajetreados.

Las mejores funciones de Skyward

Centralice los expedientes académicos, las calificaciones, las finanzas, los recursos humanos y la programación en un solo sistema

Permita a los principales y a los estudiantes acceder a datos en tiempo real a través de los portales Family Access o Student Access

Compatibilidad con la elaboración de informes de datos estatales mediante Ed-Fi y exportaciones CSV/API personalizadas

Facilite formularios y campos de datos personalizados para realizar un seguimiento de las necesidades específicas de cada distrito

Limitaciones de Skyward

La interfaz parece anticuada; varios usuarios informan de una navegación complicada y un flujo de trabajo lento para los profesores

Precios de Skyward

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Skyward

G2 : 3,8/5 (más de 170 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Skyward?

Aquí tiene una reseña de Capterra:

Skyward facilitó mucho la búsqueda de información sobre los alumnos, la introducción de calificaciones y la copia de tareas. La asistencia también fue fácil de introducir. También me gusta que diferentes escuelas puedan cambiar el diseño de Skyward para adaptarlo a sus necesidades.

Skyward facilitó mucho la búsqueda de información sobre los alumnos, la introducción de calificaciones y la copia de tareas. La asistencia también fue fácil de introducir. También me gusta que diferentes escuelas puedan cambiar el diseño de Skyward para adaptarlo a sus necesidades.

