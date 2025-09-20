Las 10 mejores alternativas a Veed.io para la edición de vídeo en 2025

Veed.io es ideal para vídeos sociales. Te permite edición rápida y añade subtítulos automáticamente.

Sin embargo, si necesitas almacenamiento, colaboración en equipo, cambio de tamaño automático, edición por lotes o compatibilidad con tutoriales de YouTube, seminarios web y clips de podcast, tendrás que plantearte utilizar herramientas de edición de vídeo más avanzadas.

Veamos algunas de las mejores alternativas a Veed.io que superan estos límites en la edición de vídeos. Compartimos las funciones clave, los precios y los límites para ayudarte a tomar la mejor decisión.

¿Qué debe buscar en las alternativas a Veed.io?

Antes de registrarte en la próxima herramienta, da un paso atrás y pregúntate: ¿qué necesita tu flujo de trabajo de vídeo que Veed no te ofrece? Estas son las funciones avanzadas que vale la pena priorizar en tu flujo de trabajo de creación de contenido de vídeo.

profundidad de edición: *Si Veed te parece demasiado básico para tus proyectos, busca herramientas de vídeo con funciones avanzadas como líneas de tiempo multipista, capas de audio y transiciones personalizadas

Mejor colaboración: ¿Necesitas algo más que la edición individual en tu vídeo online? Da prioridad a las alternativas a Veed. io que tienen compatibilidad con comentarios, permisos basados en rol y carpetas compartidas para que los comentarios y las aprobaciones se realicen sin problemas

Compatibilidad con marcas y plantillas: Elige herramientas que te permitan guardar los activos de tu marca, reutilizar plantillas de vídeo y cambiar automáticamente el tamaño para diferentes plataformas sociales. No querrás volver a subir tu logotipo o volver a escribir las fuentes cada vez que subas un vídeo

funciones de IA y automatización: *Veed ofrece Magic Cut y subtítulos automáticos, pero otras herramientas de vídeo van más allá. Busca herramientas de IA que eliminen los silencios, generen clips sociales o reutilicen vídeos más largos rápidamente

Precios flexibles y escalables: Si la marca de agua o los precios para equipos te frenan, elige una alternativa a Veed con mejores niveles gratuitos, precios escalables o planes individuales y empresariales de pago por uso

nicho adecuado para tus flujos de trabajo: *Algunos editores están diseñados para YouTubers, otros para especialistas en marketing o podcasters. Encuentra una herramienta de edición de vídeo que se adapte a tu flujo de trabajo, ya sea para crear tutoriales, TikToks o vídeos de marca

Las mejores alternativas a Veed.io de un vistazo

Aquí tienes un resumen rápido de las mejores alternativas a Veed.io:

Nombre de la herramienta Funciones clave Lo mejor para Precios* ClickUp Plantillas de guiones gráficos visuales, gestión de tareas, colaboración en tiempo real, vistas personalizadas Pequeñas empresas, medianas empresas y grandes corporaciones Plan Free disponible; precios personalizados para empresas Kapwing Creación de vídeos con IA, subtítulos mágicos, B-Roll inteligente, enfoque en el orador Pequeñas empresas, creadores Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 24 $ por miembro/mes Descript Edición basada en texto, sincronización de guiones, compatibilidad con múltiples cámaras, herramientas de voz con IA Pequeñas y medianas empresas de tamaño pequeño a mediano Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 24 $ por miembro al mes InVideo IA Vídeos enlazados, vídeos sin rostro, más de 5000 plantillas, edición con Magic Box Pequeñas empresas, empresas de tamaño mediano Plan Free disponible; planes de pago a partir de 35 $ al mes CapCut Edición compatible con dispositivos móviles, efectos, filtros y controles de velocidad Creadores, pequeñas empresas prueba gratuita de 7 días; planes de pago a partir de 9,99 $ al mes HeyGen Avatares de IA, avatares personalizados, soporte multilingüe, herramientas de edición Empresas de tamaño mediano, corporaciones Página de vídeo con IA gratuita; planes de pago a partir de 29 $ al mes Synthesia Avatar de IA, generación de guiones, clonación de voz, más de 140 idiomas Empresas de tamaño mediano, corporaciones Página de vídeo con IA gratuita; planes de pago a partir de 29 $ al mes Colossyan creador Convierte documentos/diapositivas en vídeo, grabación de pantalla, escenas con múltiples avatar, herramientas de branding Pequeñas y medianas empresas de tamaño pequeño a mediano Plan Free disponible; planes de pago a partir de 27 $ al mes Camtasia Grabación de pantalla avanzada, anotaciones, cuestionarios, zoom/panorámica inteligente Empresas de tamaño mediano, corporaciones Los planes de pago comienzan en 14,99 $ al mes Simplificado Clips de IA, subtítulos automáticos, publicación en redes sociales, edición inteligente Pequeñas empresas, equipos de contenido Plan Free disponible; planes de pago a partir de 29 $ al mes

Las mejores alternativas a Veed.io

Echemos un vistazo más de cerca a las funciones, límites, opiniones de los usuarios y planes de precios de cada una de estas herramientas.

1. ClickUp (la mejor opción para gestionar proyectos de vídeo y la colaboración del equipo)

Organiza ideas y tareas, y colabora de forma visual con las pizarras de ClickUp

Si gestionas proyectos de vídeo que van más allá de la simple edición, ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo, te ofrece todas las herramientas que necesitas en un solo lugar. Puedes empezar utilizando ClickUp Whiteboards para planear tu cronograma de producción y esbozar tu serie de vídeos.

Puedes arrastrar, soltar y reorganizar ideas en tiempo real con tu equipo y mantener a todos en la misma página desde el principio. Esto resulta especialmente útil para las primeras sesiones de brainstorming, la planificación del flujo del guion o el seguimiento de elementos visuales como las transiciones de escena y las listas de tomas.

Cuando esté listo para empezar, puede utilizar las tareas de ClickUp para dividir su flujo de trabajo de producción de vídeo en pasos claros y manejables. Puede asignar responsabilidades, establecer plazos y realizar un seguimiento del progreso para completar los proyectos a tiempo.

Por ejemplo, comience con una tarea de guionización, en la que adjunte un borrador, lo asigne a un guionista, colabore a través de ClickUp Documento y establezca una fecha límite para su revisión. A continuación, viene la creación del storyboard, seguida del rodaje. Cada escena o toma se puede seguir como una tarea independiente, con listas de control para la configuración de la cámara, las ubicaciones y el equipo.

Gestiona tareas, establece plazos y optimiza el flujo de trabajo de creación de vídeos con ClickUp Tasks

En la fase de edición de voces en off y subtítulos animados, utiliza estados de tarea como «En curso», «Necesita revisión» y «Exportación final» para realizar un seguimiento del estado de cada vídeo.

Una vez que tengas el flujo de trabajo establecido, utiliza ClickUp Brain, el asistente de IA integrado para la asistencia en la redacción de guiones. Tanto si estás redactando un primer borrador, perfeccionando una escena, escribiendo subtítulos animados o transcribiendo material sin editar, la IA puede ayudarte a generar un texto limpio con la ayuda de múltiples LLM (como Gemini, Claude y otros) desde la misma interfaz.

Y cuando necesites comunicarte con tu equipo, ClickUp Brain también puede redactar correos electrónicos, comentarios o actualizaciones de tareas por ti basándose en el contexto de tu proyecto. También puedes preguntarle sobre el estado de tareas específicas. Por ejemplo, es posible que quieras saber si el guion está finalizado o si se ha subido el metraje. ClickUp Brain extraerá las últimas actualizaciones directamente de tu espacio de trabajo.

Por último, con ClickUp Clips, puedes grabar vídeos cortos directamente en tu entorno de trabajo sin salir de la plataforma. Además, cuando grabas un Clip, ClickUp, una potente alternativa a Veed. io, genera automáticamente una transcripción de tu narración. Esto ayuda a tu equipo a repasar o consultar los puntos clave sin tener que volver a ver todo el vídeo.

Graba, comparte y organiza vídeos sin esfuerzo con ClickUp Clips

ClickUp Brain, como herramienta de IA, mejora aún más este proceso al permitirte interactuar con los clips y sus transcripciones. Puedes pedirle a Brain que resuma un clip, extraiga elementos de acción o aclare partes de la transcripción y ayude a tu equipo a mantenerse alineado y enfocado.

Los clips también se guardan automáticamente y se enlazan con tareas o documentos. Lo último que quieres es que la información crítica se pierda en hilos de correo electrónico o aplicaciones de mensajería. Es una forma sencilla de mantener el flujo de la comunicación visual a lo largo de tu proyecto.

Para que la gestión de tus proyectos de producción de vídeo sea aún más eficiente, ClickUp ofrece plantillas listas para usar diseñadas específicamente para flujos de trabajo creativos. La plantilla de producción de vídeo de ClickUp te ayuda a gestionar cada fase de tu proyecto con tareas claras, cronogramas y herramientas de colaboración para que no se pase nada por alto.

Para la planificación visual, la plantilla de guion gráfico de ClickUp proporciona un diseño estructurado para organizar las escenas, los tiempos y la dirección visual para mantener a tu equipo alineado. Estas plantillas de guion gráfico gratis agilizan los flujos de trabajo creativos al combinar elementos visuales, notas, plazos y colaboración en un espacio organizado.

De esta manera, ClickUp te permite gestionar todo el proceso de producción de vídeo, desde el plan y la redacción del guion hasta la colaboración y la entrega, todo en un solo lugar.

Las mejores funciones de ClickUp

Configura paneles personalizados: obtén una visión general del progreso, los plazos y las cargas de trabajo, y realiza un seguimiento de las tareas en todas las fases de la producción de vídeo utilizando obtén una visión general del progreso, los plazos y las cargas de trabajo, y realiza un seguimiento de las tareas en todas las fases de la producción de vídeo utilizando los paneles de ClickUp

*planifica con calendarios integrados: Aprovecha el calendario de ClickUp para planificar fácilmente rodajes, sesiones de revisión o fechas de lanzamiento, y sincroniza estos eventos con tu equipo

Automatiza las tareas repetitivas: ahorra tiempo configurando ahorra tiempo configurando las automatizaciones de ClickUp que mueven las tareas tras su aprobación, asignan miembros del equipo cuando cambia el estado o envían recordatorios de los próximos plazos

*colabora al instante: utiliza ClickUp Chat para discutir tareas, dar opiniones y colaborar sin tener que cambiar de plataforma

Límites de ClickUp

El amplio conjunto de funciones puede resultar abrumador para los nuevos usuarios

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

ClickUp Brain te ahorra tiempo. La IA integrada ahora puede resumir hilos largos, redactar borradores de documentos e incluso transcribir clips de voz directamente dentro de una tarea, lo que permite a mi equipo reducir los cambios de contexto y utilizar menos herramientas de complemento.

ClickUp Brain te ahorra tiempo. La IA integrada ahora puede resumir hilos largos, redactar borradores de documentos e incluso transcribir clips de voz directamente dentro de una tarea, lo que permite a mi equipo reducir los cambios de contexto y utilizar menos herramientas de complemento.

🌼 Aprende a crear una operación de contenido de vídeo a escala con ClickUp. 👇🏼

vía Kapwing

Kapwing, una herramienta de edición de vídeo con IA, facilita la creación de vídeos a cualquier persona, incluso sin conocimientos de edición de vídeo. Empieza escribiendo un texto y la IA completará un vídeo completo con música, efectos de sonido y transiciones. Con Magic Subtitles, puedes obtener al instante subtítulos generados por IA y personalizados (es decir, con estilo y animaciones adaptados a tu marca). Smart B-Roll analiza automáticamente tu vídeo e inserta imágenes que coinciden con tus puntos clave a medida que se va completando el vídeo.

Si tu vídeo incluye varios interlocutores, puedes utilizar Speaker Focus para enfocar la cámara hacia quien esté hablando y ayudar a tu público a mantenerse conectado. Cuando se trabaja en diferentes idiomas, Lip Sync garantiza que el audio se sincronicé con los movimientos de la boca del interlocutor y hace que las traducciones resulten fluidas y naturales. Y con Split Vocals, puedes separar fácilmente las voces de la música de fondo, lo que te da más control sobre la calidad del audio y la edición.

Las mejores funciones de Kapwing

Colabora en tiempo real: permite que varios miembros del equipo realicen edición y contribuyan al mismo vídeo simultáneamente, y mejora la eficiencia de tu equipo

Traduce vídeos sin esfuerzo: convierte el audio a más de 70 idiomas utilizando voces generadas por IA o clonación de voz para llegar a una audiencia global

Elimina los silencios automáticamente: utiliza Smart Cut para detectar y recortar las secciones silenciosas de tus vídeos y ahorra tiempo en la edición manual

Límites de Kapwing

La calidad del sonido puede disminuir significativamente al exportar el contenido de vídeo

Precios de Kapwing

Free Forever

Pro: 24 $ por miembro/mes

Empresa: 64 $ por miembro/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Kapwing

G2: 4/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Kapwing?

Una reseña de G2 dice:

Me gusta la sección de plantillas de Kapwing. Ofrece miles de plantillas diseñadas por profesionales y nos ayuda a crear vídeos excepcionales con solo cambiar nuestro contenido con imágenes, vídeos y texto.

Me gusta la sección de plantillas de Kapwing. Ofrece miles de plantillas diseñadas por profesionales y nos ayuda a crear vídeos excepcionales con solo cambiar el contenido con imágenes, vídeos y texto.

💡 Consejo profesional: Kapwing es ideal para ediciones rápidas. Pero si te preguntas cómo encajan tus vídeos en una estrategia de marketing más amplia, echa un vistazo a esta guía de software de marketing de vídeo. En ella se comparan herramientas que te ayudan no solo a crear contenido, sino también a planear, realizar la distribución y realizar el seguimiento del mismo.

3. Descript (ideal para edición de vídeo mediante transcripciones y guiones colaborativos)

vía Descript

Descript es una plataforma basada en IA para la edición de audio y vídeo. Como alternativa a Veed.io, permite a los usuarios modificar archivos multimedia a través de una interfaz basada en texto, lo que la hace tan intuitiva como editar un documento. Con funciones como Overdub (clonación de voz mediante IA), eliminación de palabras de relleno, edición multipista y mejora de audio con calidad de estudio, puedes producir contenido profesional sin necesidad de tener conocimientos avanzados de edición.

Si estás creando cortos para YouTube, Description ofrece compatibilidad con la grabación de pantalla. Para los equipos de marketing, este editor de vídeo con IA te permite colaborar con los miembros de tu equipo.

Las mejores funciones de Descript

edita con el Cronograma*: vista tu composición a lo largo del tiempo y realiza ajustes precisos tanto en tus medios como en la alineación del guion para disfrutar de una experiencia de edición tradicional

Organiza utilizando proyectos y composiciones: mantén tu trabajo estructurado distinguiendo entre proyectos (el espacio activo para la edición) y composiciones (versiones finales o borradores para exportar)

graba de forma remota con SquadCast: *Grábate audio sin problemas con colaboradores desde cualquier lugar, integrándolo directamente con Descript para sesiones remotas fluidas

Límites de Descript

Las capacidades de integración de la plataforma no son del todo intuitivas

Precios de Descript

Free Forever

Aficionado: 24 $ por miembro/mes

Creador: 35 $ por miembro/mes

Empresa: 50 $ por miembro/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Descript

G2: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 170 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Descript?

Una reseña de Capterra dice:

Descript es una herramienta revolucionaria para cualquiera que desee optimizar su proceso de edición de audio y vídeo, especialmente para principiantes. Cuenta con excelentes funciones, como transcripción automática, grabación de pantalla y edición basada en texto. La posibilidad de editar archivos multimedia con la misma facilidad con la que se edita un documento de Word ahorra mucho tiempo y esfuerzo.

Descript es una herramienta revolucionaria para cualquiera que desee optimizar su proceso de edición de audio y vídeo, especialmente para principiantes. Cuenta con excelentes funciones, como transcripción automática, grabación de pantalla y edición basada en texto. La posibilidad de editar archivos multimedia con la misma facilidad con la que se edita un documento de Word ahorra mucho tiempo y esfuerzo.

a través de InVideo IA

InVideo. io es una plataforma de creación de vídeos en línea diseñada para profesionales del marketing, gestores de redes sociales y equipos de contenido. Puede generar rápidamente vídeos de marketing utilizando indicaciones de texto, reutilizar el contenido de blogs en vídeos cortos o crear imágenes de forma masiva para campañas publicitarias. También ofrece un kit de marca, herramientas de voz en off, integraciones de stock y cambio de tamaño automático para múltiples plataformas.

La biblioteca de plantillas prediseñadas, animaciones de texto dinámicas y la interfaz de arrastrar y soltar lo hacen adecuado para crear un amplio intervalo de vídeos, lo que lo convierte en una buena alternativa a Veed.io.

Mientras que Veed.io es mejor para la edición de material sin procesar o podcasts con precisión, InVideo es la mejor opción cuando necesitas vídeos impresionantes, listos para publicar y de gran volumen con el mínimo esfuerzo.

Con InVideo IA, puedes convertir fácilmente artículos de noticias, vídeos de YouTube o páginas de blogs en impresionantes vídeos con solo pegar un enlace. La plataforma procesa automáticamente el contenido y crea un vídeo con imágenes, voces en off y transiciones relevantes con solo unos pocos clics.

Las mejores funciones de InVideo

*accede a recursos de archivo: Explora más de 16 millones de vídeos, imágenes y pistas de audio gratis, gratuito/a para mejorar tu contenido sin esfuerzo

Elige plantillas personalizables: selecciona entre una amplia selección de más de 5000 plantillas diseñadas profesionalmente y adecuadas para diferentes ocasiones y sectores

Crea vídeos atractivos sin aparecer en pantalla: Produce vídeos de alta calidad sin presentadores en pantalla, utilizando imágenes y voces en off para transmitir tu mensaje de forma eficaz

Límites de InVideo

La biblioteca de plantillas no ofrece muchas posibilidades de personalización. Esto puede dificultar la creación de un vídeo personalizado que se adapte a las necesidades de tu marca

Precios de InVideo

Free Forever

Además: 35 $ al mes

Máximo: 60 $ al mes

Generativo: 120 $ al mes

Valoraciones y reseñas de InVideo

G2: 4,5/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre InVideo?

Una reseña de G2 dice:

La interfaz intuitiva de InVideo nos permite crear piezas audiovisuales bien acabadas con facilidad. La función de clonación de voz ayuda a mantener una narrativa coherente sin repetir las voces en off.

La interfaz intuitiva de InVideo nos permite crear piezas audiovisuales bien acabadas con facilidad. La función de clonación de voz ayuda a mantener una narrativa coherente sin repetir las voces en off.

📚 Lea también: Plantillas gratuitas de guiones de podcast para podcasters

5. CapCut (la mejor opción para la edición en dispositivos móviles con efectos visuales creativos)

a través de CapCut

CapCut es una app de edición de vídeo desarrollada por ByteDance, la principal de TikTok. Con la herramienta de división precisa, puedes cortar clips en el fotograma exacto que necesites, lo que es perfecto para sincronizar las imágenes con el audio o recortar el metraje con precisión. Si buscas algo más creativo, la función de vídeo inverso te permite reproducir clips al revés y da a tus vídeos un giro único e inesperado.

Tendrás acceso a una extensión de biblioteca de música libre de derechos de autor organizada por estado de ánimo y género, por lo que te resultará fácil encontrar la banda sonora perfecta para tu proyecto. También puedes importar tu propio audio si lo prefieres.

Las mejores funciones de CapCut

Controla el ritmo del vídeo: ajusta la velocidad con precisión y crea efectos fluidos de cámara lenta o dinámicos de lapso de tiempo que se adapten a tu visión

Mejora las imágenes al instante: aplica una amplia gama de filtros estéticos para ajustar el tono, el color y el brillo y conseguir un aspecto pulido y profesional

Añade efectos creativos: utiliza efectos especiales como pantalla dividida, superposiciones divertidas y oníricas, y efectos festivos para que tu contenido destaque

Límites de CapCut

La versión gratis, gratuita/a de CapCut coloca una marca de agua en los vídeos, que solo se puede eliminar con una suscripción premium

Precios de CapCut

prueba gratuita de 7 días (versión de) prueba

Pro: 9,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de CapCut

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📮 ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia con un límite en su kit de herramientas, reduciendo su límite a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma? Como app integral para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo basados en IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo tenga visibilidad y te permite centrarte en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.

💡 Consejo profesional: ¿No sabes cómo escribir para avatares en pantalla? Estas plantillas gratuitas para la redacción de contenido pueden ayudarte a crear guiones claros y atractivos, especialmente para preguntas frecuentes, demostraciones de productos y vídeos de formación.

6. HeyGen (la mejor opción para crear vídeos con avatares de IA realistas)

vía HeyGen

Lanzada originalmente con el nombre de Surreal, HeyGen es una herramienta de creación de vídeos. Con AI Avatar Creation, puedes elegir entre más de 300 avatares que representan un intervalo de etnias, edades y estilos. Introduce tu guion y el avatar hablará por ti con un sincronizar labial realista.

También puedes trabajar con avatares fijos o en movimiento para anuncios, formación, comunicaciones con clientes y publicidad. La función Avatar IV va más allá al permitirte subir una foto y un guion o clip de voz para generar un avatar personalizado que se parezca a ti y suene como tú.

Y cuando llegue el momento de realizar los ajustes finales, Editing Studio te ofrece todas las herramientas que necesitas para pulir tu vídeo con texto, fondos y efectos.

Las mejores funciones de HeyGen

Indica cualquier cosa: convierte preguntas frecuentes, documentos de productos o guiones personalizados en contenido de vídeo atractivo con avatares de IA

personaliza los avatares con un sinfín de estilos:* cambia la ropa, los fondos y las poses de los avatares para que se adapten perfectamente a tu marca o mensaje

Atraiga a la audiencia con expresiones: elija entre expresiones como «profesional», «serio» o «ligero» para establecer el tono adecuado

Límites de HeyGen

La voz del avatar puede resultar poco natural en ocasiones, especialmente cuando expresa emociones complejas en frases largas

Precios de HeyGen

Free Forever

Creador: 29 $ al mes

Equipo: 39 $ por miembro/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de HeyGen

G2: 4,8/5 (más de 830 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 290 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HeyGen?

Una reseña de G2 dice:

¡Me encanta lo intuitivo y fácil de usar que es HeyGen! Creé tres avatares en diferentes ajustes para mi proyecto de vídeo universitario y todos tenían un aspecto profesional. La sincronización labial es increíble y me ayudó a expresar ideas en inglés con más claridad de lo que yo mismo habría podido. Los avatares parecen naturales y las opciones de personalización son excelentes, desde la eliminación del fondo hasta los cambios de vestuario. ¡Es como tener un presentador personal a tu disposición!

¡Me encanta lo intuitivo y fácil de usar que es HeyGen! Creé tres avatares en diferentes ajustes para mi proyecto de vídeo universitario y todos tenían un aspecto profesional. La sincronización labial es increíble y me ayudó a expresar ideas en inglés con más claridad de lo que yo mismo habría podido. Los avatares parecen naturales y las opciones personalizadas son excelentes, desde la eliminación del fondo hasta los cambios de vestuario. ¡Es como tener un presentador personal a tu disposición!

7. Synthesia (la mejor para contenido de vídeo localizado con voz y avatar personalizados)

a través de Synthesia

Synthesia es una plataforma de creación de vídeos basada en IA que permite a los usuarios producir vídeos de calidad profesional sin necesidad de cámaras, micrófonos ni actores.

Escribe el tema, los objetivos y el tono que deseas, y el generador de guiones de IA de Synthesia lo redactará por ti. Una vez que el guión esté listo, podrás elegir entre un amplio intervalo de más de 230 avatares de IA que representan diferentes orígenes y estilos.

Synthesia te permite crear vídeos desde cero utilizando avatares de IA que pueden hablar en más de 140 idiomas, sin necesidad de filmación, edición o equipo de producción. Si quieres crear vídeos multilingües de formación, marketing o informativos sin un equipo completo, esta es una buena alternativa a Veed.io.

Por el contrario, Veed.io se centra en la edición de material ya grabado, ofreciendo herramientas para recortar, subtitular y añadir efectos. Uno crea vídeos con IA; el otro mejora lo que ya has grabado.

Las mejores funciones de Synthesia

*evalúa la eficacia del contenido: mide las vistas, los puntos de abandono y las tasas de interacción para evaluar la eficacia del contenido

Optimiza la colaboración: edita guiones y vídeos junto con tus compañeros de equipo, comparte comentarios y gestiona las versiones de los proyectos en un único espacio de trabajo

Asegura una pronunciación precisa: especifica el énfasis en las sílabas y los ajustes fonéticos con «Diction» para garantizar que los nombres, los términos y los acentos suenen con precisión

Límites de Synthesia

La integración puede ser un poco con límite. Todavía no hay muchas conexiones nativas con plataformas LMS, unidades en la nube o herramientas como Asana y Jira, por lo que dependerás principalmente de las exportaciones e importaciones

Precios de Synthesia

Página gratuita de vídeos con IA

Starter: 29 $ al mes

Creador: 89 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Synthesia

G2: 4,7/5 (más de 2000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Synthesia?

Una reseña de Capterra dice:

En el último año, Synthesia ha lanzado múltiples actualizaciones que simplifican al máximo la experiencia del usuario, lo que demuestra que están teniendo en cuenta los comentarios de sus usuarios y poniéndolos en práctica.

En el último año, Synthesia ha lanzado múltiples actualizaciones que simplifican al máximo la experiencia del usuario, lo que demuestra que están teniendo en cuenta los comentarios de sus usuarios y poniéndolos en práctica.

📚 Lea también: Alternativas a Synthesia AI para vídeos generados por IA

8. Colossyan Creador (ideal para convertir documentos y diapositivas en lecciones en vídeo)

vía Colossyan creador

Colossyan Creador te ayuda a convertir archivos PDF y presentaciones de PowerPoint en formatos de vídeo pulidos y a ahorrar tiempo, al tiempo que mejora la forma en que presentas la información. Con la integración de la grabación de pantalla, también puedes capturar las acciones que se realizan en la pantalla directamente dentro de la plataforma. Esto hace que la herramienta sea adecuada para tutoriales o vídeos de productos que requieren imágenes paso a paso.

Para que tus vídeos sean más dinámicos, puedes añadir varios avatares en conversaciones basadas en escenarios y crear diálogos realistas que aumenten el interés de los espectadores. Además, con las herramientas del kit de marca, puedes mantener fácilmente la coherencia de tus vídeos aplicando tu logotipo, fuentes y color en todos los proyectos.

Las mejores funciones de Colossyan Creator

Utiliza el asistente de guion con IA: Usa GPT-3 para perfeccionar tu guion, generar ideas y mejorar la gramática en cualquier idioma principal con un simple comando de teclado

aumenta la interacción de los espectadores: *haz que tus vídeos sean más atractivos incluyendo varios avatares de Side View IA en función de conversación para contar una historia

Crea contenido global: Produce vídeos en más de 70 idiomas, con diversos acentos y voces, cambiando fácilmente de idioma en el editor de vídeo con IA

Límites de Colossyan Creador

En este momento, los activos de marca, como los color y los logotipos, solo se pueden añadir en el proceso de posproducción. No tienes la opción de hacerles un ajuste por adelantado y utilizarlos como plantillas

Precios de Colossyan creador

Plan Free

Starter: 27 $ al mes

Empresa: 88 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Colossyan Creator

G2: 4,6/5 (más de 470 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Colossyan Creator?

Una reseña de G2 dice:

Colossyan es una impresionante herramienta de creación de vídeos basada en IA que facilita la generación de contenido de aspecto profesional sin necesidad de tener amplios conocimientos de edición de vídeo. Los avatares de IA son realistas y la función de conversión de texto a voz es fluida, con una gran variedad de opciones de voz.

Colossyan es una impresionante herramienta de creación de vídeos basada en IA que facilita la generación de contenido de aspecto profesional sin necesidad de tener amplios conocimientos de edición de vídeo. Los avatares de IA son realistas y la función de conversión de texto a voz es fluida, con una gran variedad de opciones de voz.

9. Camtasia (la mejor para grabaciones de pantalla detalladas y contenido educativo)

a través de Camtasia

Camtasia es una aplicación de escritorio para la grabación de pantalla y la edición de vídeo. Disponible para las plataformas Windows y macOS, se utiliza para crear tutoriales, materiales de formación y presentaciones. La herramienta permite a los usuarios capturar simultáneamente su pantalla, cámara web, micrófono y audio del sistema. El editor basado en el cronograma admite recortes, adiciones de llamadas, transiciones, subtítulos y efectos de cursor.

Por el contrario, Veed.io es un editor de vídeo basado en navegador centrado en la edición de material ya existente, que ofrece herramientas como recorte, subtítulos y efectos. Mientras que Camtasia es útil para crear contenido instructivo a partir de grabaciones de pantalla, Veed.io es adecuado para ediciones rápidas de vídeos pregrabados, especialmente para redes sociales.

Las mejores funciones de Camtasia

*capas con cronograma multipista: Organiza y combina fácilmente medios, audio y efectos en múltiples pistas para crear ediciones de vídeo complejas con total flexibilidad

*exporta en múltiples formatos: elige entre una variedad de formatos y comparte directamente tus vídeos en plataformas como YouTube, Vimeo o Google Drive para facilitar su distribución

resalte con herramientas inteligentes de enfoque y zoom:* utilice las funciones de zoom y panorámica para resaltar áreas clave en la pantalla y mantener la atención de su público en los detalles críticos durante demostraciones complejas

Límites de Camtasia

La herramienta de eliminación de fondos tiene dificultades para ofrecer resultados limpios, incluso con una pantalla verde

Precios de Camtasia

Essentials: 14,99 $ al mes

Crear: 20,75 $ al mes

Pro: 41,58 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Camtasia

G2: 4,6/5 (más de 1550 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Camtasia?

Una reseña de G2 dice:

Llevo usando Camtasia desde 2013 y es la mejor herramienta para grabar vídeos de pantalla. Tiene todo lo necesario para grabar la pantalla, la cámara web y el sonido, y también cuenta con un editor no lineal integrado.

Llevo usando Camtasia desde 2013 y es la mejor herramienta para grabar vídeos de pantalla. Tiene todo lo necesario para grabar la pantalla, la cámara web y el sonido, y también cuenta con un editor no lineal integrado.

10. Simplified (la mejor opción para crear rápidamente vídeos listos para las redes sociales)

a través de Simplified

Simplified es una plataforma de creación de contenido con IA que integra herramientas para la redacción con IA, el diseño gráfico, la edición de vídeo y la gestión de redes sociales en una única interfaz.

La alternativa a Veed.io también incluye funciones de edición de vídeo y un programador de redes sociales para planear y publicar contenido en múltiples canales.

La función de recorte con IA de Simplified convierte automáticamente los momentos clave de tu metraje en clips cortos, adecuados para diferentes contenidos de redes sociales. Además, el generador automático de subtítulos facilita la adición de subtítulos en varios idiomas.

Las mejores funciones simplificadas

Puntuación de viralidad: Obtén una métrica de rendimiento para tu vídeo y realiza un seguimiento del atractivo y la eficacia de tu contenido

Magic Resizer: Ajusta automáticamente tu vídeo para adaptarlo a diversos formatos de redes sociales y garantizar una presentación óptima en diferentes plataformas

Detección automática de hablantes: identifica y separa automáticamente a los diferentes hablantes de tu vídeo para edición y gestión fácilmente las pistas de audio

Límites simplificados

La herramienta no incluye funciones de audio avanzadas, como compatibilidad con múltiples pistas, controles de mezcla precisos o reducción eficaz del ruido

Precios simplificados

Free

Uno: 29 $ al mes

Empresa: 79 $ al mes

Crecimiento: 119 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas simplificadas

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Simplified?

Una reseña de Capterra dice:

Es una herramienta basada en IA que sirve como solución integral para la creación de contenido en las redes sociales. Me permite redactar guiones sin esfuerzo, transformarlos en varios formatos adecuados para diferentes plataformas, generar imágenes, diseñar miniaturas e incluso programar publicaciones con facilidad.

Es una herramienta basada en IA que sirve como solución integral para la creación de contenido en las redes sociales. Me permite redactar guiones sin esfuerzo, transformarlos en varios formatos adecuados para diferentes plataformas, generar imágenes, diseñar miniaturas e incluso programar publicaciones con facilidad.

Toma el control de la edición de tus vídeos de principio a fin con ClickUp

Veed.io y sus alternativas te ayudan a dar los primeros pasos. Si solo buscas una herramienta de edición independiente, trabajan muy bien.

Su límite es que carecen de la estructura y la flexibilidad necesarias para gestionar tus proyectos de principio a fin.

Necesitarás una herramienta avanzada con funciones que te proporcionen compatibilidad en cada fase del proceso de creación de contenido de vídeo, incluida la edición. Ahí es donde ClickUp marca la diferencia.

Con funciones como Documento para escribir guiones y planear contenido, Pizarra para correlacionar ideas de forma visual, ClickUp Brain para generar contenido con IA y Clip para grabar y hacer uso compartido de actualizaciones rápidas en vídeo de forma fácil, ClickUp te ofrece una plataforma única para gestionar cada paso de tu proceso.

Prueba ClickUp gratis, gratuito/a, para ir más allá de la edición básica y disfrutar de un entorno de trabajo más potente y completo.