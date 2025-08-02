Las 11 mejores alternativas a Descript para la edición de vídeo y audio con IA en 2025

Descript se utiliza ampliamente para la transcripción basada en IA, la edición de vídeo y la grabación de pantalla, lo que lo convierte en un punto de partida sólido para muchos creadores. Pero a medida que crecen tus necesidades de contenido, es posible que desees herramientas con un mayor control de edición, mejores voces en off o flujos de trabajo más flexibles.

En esta guía, hemos recopilado las mejores alternativas a Descript, desde herramientas creadas para podcasters y educadores hasta plataformas para edición cinematográfica, transcripción multilingüe y colaboración impulsada por IA.

¿Por qué optar por alternativas a Descript?

Descript hace que la edición sea menos complicada, especialmente si estás empezando con contenido de audio o vídeo. Pero hay algunas cosas que pueden resultar extrañas una vez que te acostumbras. Estos son algunos de los retos más comunes a los que se enfrentan los usuarios:

Los vídeos más largos pueden sufrir retrasos y desorganizarse

La calidad del audio a menudo necesita limpieza en herramientas externas

La edición multipista es limitada y no muy intuitiva

La integración con el software de colaboración de contenidos es débil

El precio se dispara más allá del plan básico

Las plantillas de guiones gráficos no son compatibles con la planificación compleja de vídeos

Las herramientas de IA tienen dificultades con el contexto en audios ruidosos o técnicos

Además, si está desarrollando estrategias de comunicación detalladas o gestionando proyectos multimedia y material de vídeo de gran envergadura, es posible que necesite herramientas que ofrezcan funciones más avanzadas.

La Ley de Accesibilidad a las Comunicaciones y los Vídeos del Siglo XXI (CVAA) exige que cualquier vídeo en línea emitido previamente en televisión con subtítulos cerrados debe seguir subtitulado cuando se transmite en streaming. Las plataformas que muestran contenidos de televisión en línea deben mantener la calidad, la sincronización y la precisión de los subtítulos según las normas de la FCC.

Alternativas a Descript de un vistazo

Antes de entrar en detalles, aquí tienes una comparación de las mejores alternativas a Descript de nuestra lista en cuanto a funciones clave, casos de uso y precios.

Herramientas Lo mejor para Funciones clave Precios ClickUp Equipos de todos los tamaños que necesitan seguimiento de tareas con IA, colaboración remota y producción de contenido Clips de ClickUp, transcripción con IA, resúmenes de reuniones, integración de tareas, documentos, automatizaciones, plantillas de proyectos Gratis; precios personalizados disponibles para corporaciones Otter. ai Grabación y transcripción de reuniones con agentes de IA Transcripción en directo, reproducción de reuniones, resúmenes automatizados, sincronización con Salesforce, widgets para móviles, atajos de Siri Gratis; planes de pago a partir de 16,99 $ al mes Murf IA Añadir voces en off de alta calidad al contenido de vídeo Voces en off de texto a voz, más de 120 voces, edición de guiones, control de tono/velocidad/énfasis, sincronización de audio Los planes de pago empiezan en 29 $ al mes VEED. IO Edición de vídeo visual centrada en la marca y creación rápida de contenido Kits de marca, generador de subtítulos, eliminación de palabras de relleno, audiogramas, edición basada en navegador, compatibilidad con iOS Gratis; planes de pago a partir de 12 $ al mes Maestra Traduce y transcribe vídeos en tiempo real a más de 125 idiomas Transcripción multilingüe, editor de subtítulos, clonación de voz, eliminación de palabras de relleno, locuciones, subtítulos en directo Los planes de pago empiezan en 12 $ al mes Camtasia Edición de vídeo basada en cronogramas con funciones de formación interactiva Captura de pantalla, cronograma multipista, cuestionarios, anotaciones animadas, exportaciones LMS, grabación integrada, plantillas de contenido Precio: desde 179,88 $ al año Riverside. fm Grabación de podcasts y vídeos en alta resolución Grabación local en 4K, pistas separadas, Magic Clips, subida en directo a la nube, transcripción con IA Gratis; planes de pago a partir de 29 $ al mes Trint Transcripción rápida y multilingüe y edición colaborativa transcripción en más de 40 idiomas, traducción a más de 50 idiomas, etiquetas de hablantes, transcripciones con función de búsqueda, resúmenes Los planes de pago empiezan en 80 $ al mes DaVinci Resolve Proyectos con muchos efectos visuales, edición cinematográfica y control de nivel profesional Edición de cronogramas, gradación de colores, gráficos en movimiento, herramientas de audio Fairlight y capacidades de diseño gráfico Precios personalizados Reduct Edición de vídeo basada en entrevistas con flujos de trabajo colaborativos Edición basada en texto, búsqueda difusa, resaltados, etiquetado en equipo, carretes basados en historias Los planes de pago empiezan en 15 $ al mes Rev Transcripciones con calidad humana, subtítulos y precisión de nivel legal Transcripciones editadas por humanos, subtítulos en idiomas extranjeros, subtítulos en directo, integración con Zoom, cumplimiento normativo Los planes de pago empiezan en 14,99 $ al mes

Las 11 mejores alternativas a Descript que puedes utilizar

Ahora que conoce las deficiencias de la herramienta, exploremos las alternativas a Descript que pueden cubrir esas carencias y ofrecer una experiencia de usuario fluida. Analicemos sus funciones más destacadas, sus limitaciones, sus precios y las opiniones de los usuarios para que pueda encontrar la opción más adecuada para sus necesidades de audio y vídeo.

Tanto si dependes de la edición basada en transcripciones, necesitas mejores herramientas para gestionar material de vídeo o simplemente quieres una forma más rápida y flexible de editar vídeos, nuestra lista tiene una plataforma que se adapta a tu flujo de trabajo de creación de contenido.

1. ClickUp (la mejor para gestionar flujos de trabajo de edición de audio y vídeo)

ClickUp, la app, aplicación para todo el trabajo, se adapta fácilmente a la gestión de todo el flujo de trabajo de producción de vídeos o podcasts. A diferencia de Descript, que se centra únicamente en la edición y la transcripción, ClickUp te ayuda a planificar, asignar y realizar el seguimiento de cada paso, desde la redacción del guion hasta la posproducción.

Es especialmente útil para equipos que tienen que hacer malabarismos con múltiples proyectos, plazos ajustados y numerosas partes móviles. La plataforma graba vídeos rápidos, genera notas de reuniones, resúmenes y transcripciones basados en IA, y ofrece una integración perfecta de las tareas para que tus proyectos sigan avanzando.

¿Necesitas empezar a grabar tu pantalla rápidamente? ClickUp Clips, graba y comparte tu pantalla directamente desde tu entorno de trabajo, sin necesidad de herramientas adicionales.

Una vez que hayas terminado de grabar, copia el enlace e insértalo en ClickUp Docs o en las tareas para guiar a tu equipo a través de los siguientes pasos.

Crea vídeos e integra grabaciones de pantalla con ClickUp Clips

Crea vídeos e incrusta grabaciones de pantalla desde cualquier pestaña, micrófono o pantalla con ClickUp Clips

ClickUp Clips es un grabador de pantalla gratuito y sin marcas de agua que permite compartir actualizaciones, tutoriales o comentarios sin tener que escribir interminables mensajes o celebrar reuniones. Descarga tu Clip o comparte un enlace público, incluso fuera de tu entorno de trabajo.

Todos los vídeos se guardan en tu hub para más tarde. Tanto si estás guiando a un editor, grabando un tutorial o creando un vídeo corporativo, Clips ofrece una alternativa más sencilla a la compleja edición de Descript.

Realice reuniones asíncronas y simplifique los bucles de retroalimentación

Olvídate de las reuniones diarias y las largas videollamadas. Utiliza el chat de ClickUp para colaborar en contexto, dejar comentarios y etiquetar a tus compañeros de equipo. Utiliza SyncUps para participar en videollamadas o llamadas de voz en tiempo real con tu equipo, sin salir de ClickUp. Comparte tu pantalla, conecta tareas, toma notas y graba la sesión para cualquiera que se la haya perdido. Es perfecto para reuniones rápidas de producción, revisiones o ediciones sobre la marcha.

Transcribe clips automáticamente con ClickUp Brain

ClickUp también ofrece herramientas de transcripción con IA que generan automáticamente texto a partir del audio de tus vídeos. Para empezar, inicia ClickUp Brain desde tu entorno de trabajo, que transcribirá automáticamente todos los clips que crees.

Transcribe clips automáticamente y obtén información instantánea con ClickUp Brain

Incluso puedes hacer preguntas a partir del clip y la transcripción, y ClickUp Brain generará al instante información y conocimientos precisos. Además, la IA integrada puede sugerir mejoras para tu proceso de edición de vídeo y creación de contenido.

💡 Consejo profesional: Incluso puedes utilizar ClickUp Brain Max para la función Talk to Text (Hablar a texto) para convertir tus ideas habladas en documentos o tareas con formato completo: solo tienes que hacer clic en el icono del micrófono, hablar con naturalidad y dejar que ClickUp se encargue de escribir.

Genera resúmenes de reuniones en directo con ClickUp AI Notetaker

A diferencia de Descript u otras herramientas de transcripción con IA, en las que debes subir o importar grabaciones para obtener transcripciones y editarlas manualmente, ClickUp se encarga de todo en tiempo real. El tomador de notas ClickUp AI se une a tus llamadas de Zoom o Google Meet, procesa la discusión y genera automáticamente un resumen con elementos de acción, decisiones y seguimientos.

Genera resúmenes de reuniones y elementos de acción automáticos y en tiempo real con ClickUp AI Notetaker

Está diseñado para reducir la toma de notas manuales y ayudar a los equipos a mantenerse concentrados durante las llamadas, en lugar de apresurarse a escribir cosas. Puedes capturar la discusión, crear un resumen claro y enlazar directamente a las tareas relevantes y a los documentos de ClickUp.

Si tu equipo se reúne semanalmente para planificar guiones o esquemas, deja que ClickUp se encargue de ello en directo, sin necesidad de pasar por Descript más tarde. Obtienes un resumen instantáneo con elementos de acción asignables para que los equipos de contenido puedan convertir las conversaciones en tareas sin necesidad de edición ni limpieza.

El 50 % de los participantes en nuestra encuesta afirman que el viernes es su día más productivo. Esto podría ser un fenómeno exclusivo del trabajo moderno. Los viernes suelen haber menos reuniones, lo que, combinado con el contexto acumulado durante la semana laboral, podría significar menos interrupciones y más tiempo para trabajar de forma profunda y concentrada.

Las mejores funciones de ClickUp

Asigna tareas vinculadas a partes específicas de tu proceso de producción, como la edición de pistas de vídeo o la revisión de guiones

Organiza todos tus proyectos de contenido con vistas personalizadas como Calendario, Tablero y Cronograma

Automatiza pasos rutinarios como pasar tareas del guion a la edición una vez que se ha subido el vídeo sin editar con las automatizaciones de ClickUp

Personalice su entorno de trabajo con plantillas compatibles con la planificación, las revisiones y las aprobaciones para una gestión fluida de los proyectos de producción de vídeo

Integra herramientas de edición de vídeo, almacenamiento en la nube y apps de mensajería para salvar la brecha entre la planificación y la producción

Limitaciones de ClickUp

Los principiantes pueden sentirse un poco abrumados al principio por las numerosas funciones

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

ClickUp es mi herramienta diaria en nuestra agencia para gestionar tareas, el trabajo en equipo y el caos creativo. Es moderna, limpia, intuitiva e increíblemente personalizable, lo que me permite adaptar todo exactamente a la forma en que funciona mi cerebro. La experiencia de usuario está bien pensada y hace que sea realmente divertido trabajar con ella. También aprecio lo fácil que es conectar todo, optimizar los flujos de trabajo y colaborar de manera eficiente. Funciones como Pizarras, Clips, Recordatorios y el Bloc de notas me ayudan a mantener todo en un solo lugar. Se acabaron las herramientas dispersas, las ideas dispersas y el caos. Es limpio, eficiente y realmente divertido de usar.

ClickUp es mi herramienta diaria en nuestra agencia para gestionar tareas, el trabajo en equipo y el caos creativo. Es moderna, limpia, intuitiva e increíblemente personalizable, lo que me permite adaptar todo exactamente a la forma en que funciona mi cerebro. La experiencia de usuario está muy bien pensada y hace que sea realmente divertido trabajar con ella. También aprecio lo fácil que es conectar todo, optimizar los flujos de trabajo y colaborar de manera eficiente. Funciones como Pizarras, Clips, Recordatorios y el Bloc de notas me ayudan a mantener todo en un solo lugar. Se acabaron las herramientas dispersas, las ideas dispersas y el caos. Es limpio, eficiente y realmente divertido de usar.

2. Otter. ai (la mejor para grabar y transcribir reuniones con agentes de IA)

a través de Otter IA

Otter IA puede ayudarte transcribiendo tus reuniones y vídeos en tiempo real y convirtiéndolos en resúmenes claros y estructurados que puedes compartir y reutilizar en varios formatos de contenido.

A diferencia de Descript, que se centra más en la edición de cronogramas y requiere un pulido manual, Otter agiliza la captura y organización del contenido hablado. De esta manera, puedes centrarte en la redacción, revisión y reutilización sin pasos de edición adicionales.

El asistente de IA de Otter puede unirse automáticamente a tus reuniones virtuales a través de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, transcribiendo toda la conversación en directo, identificando a cada interlocutor, sincronizando las diapositivas compartidas y resaltando los elementos clave a medida que se mencionan. Todo se puede buscar, se marca con la hora y se puede compartir, por lo que puedes volver a revisar una conversación días o semanas después sin tener que reproducir toda la grabación.

También obtienes resúmenes automáticos, palabras clave y la posibilidad de asignar aspectos destacados o comentarios a tus compañeros de equipo, lo que facilita la colaboración en llamadas o el uso compartido de decisiones con las partes interesadas. La extensión de Chrome y la sincronización del calendario de Otter te garantizan que nunca te perderás una reunión, y el acceso móvil te permite grabar o revisar transcripciones sobre la marcha.

Capacidad de IA: Otter utiliza IA para generar transcripciones en tiempo real, resumir reuniones, identificar a los hablantes y destacar los momentos clave, sin necesidad de introducir datos manualmente, lo que agiliza los flujos de trabajo posteriores a las reuniones, desde la toma de notas hasta el uso compartido.

Otter. ai mejores funciones

Importa y transcribe archivos de audio o vídeo pregrabados

Reproduce grabaciones de vídeo de Zoom, Google Meet y Microsoft Teams

Sincronice la información de ventas y las notas de las llamadas de los clientes directamente con Salesforce utilizando el agente de ventas de Otter

Accede a widgets en Android o iOS y utiliza los atajos de Siri para realizar acciones rápidas

Resalta citas clave, genera resúmenes y asigna comentarios en tiempo real

Únete automáticamente a las reuniones desde tu calendario con Otter Assistant

Limitaciones de Otter.ai

El plan Free de Otter IA te limita a 300 minutos de transcripción al mes, con un límite de 30 minutos por conversación

Incluso con el plan Enterprise, tienes un límite de 6000 minutos al mes y solo cuatro horas de sesiones de grabación

Precios de Otter.ai

Básico: Gratis

Pro: 16,99 $ al mes por usuario

Business: 30 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Otter.ai

G2: 4,3/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter. ai?

Una reseña de G2 dice:

Me encantan los resúmenes, cómo se pueden editar y cómo puedo usar la barra lateral para crear un correo electrónico de seguimiento basado en el resumen de los detalles. Ahorra MUCHO TIEMPO. Me encanta que todas las notas se puedan buscar en el sitio web y que sean fáciles de encontrar. Es fácil programar Otter para que se una a mis reuniones al comienzo de la semana. Es fácil compartir las notas con mi equipo.

Me encantan los resúmenes, cómo se pueden editar y cómo puedo usar la barra lateral para crear un correo electrónico de seguimiento basado en el resumen de los detalles. Ahorra MUCHO TIEMPO. Me encanta que todas las notas se puedan buscar en el sitio web y que sean fáciles de encontrar. Es fácil programar Otter para que se una a mis reuniones al comienzo de la semana. Es fácil compartir las notas con mi equipo.

3. Murf IA (la mejor para añadir voces en off a anuncios y contenido de vídeo)

a través de Murf IA

Un audio claro y de alta calidad es fundamental para que el contenido de vídeo tenga repercusión. Las voces en off de mala calidad pueden distraer a los espectadores o diluir tu mensaje. Grabarlas manualmente puede llevar mucho tiempo y ser arriesgado, con riesgos como el ruido de fondo o el tono inconsistente.

Murf IA es una alternativa a Descript que genera voces en off de alta calidad a partir de texto mediante IA. Puedes elegir entre varias voces, tonos e idiomas para adaptarte a tu público, lo que facilita mantener la calidad del audio sin necesidad de grabar manualmente.

También puedes previsualizar guiones con diferentes voces antes de finalizar un clip, lo que resulta útil para equipos creativos que prueban variaciones de tono. La interfaz del estudio facilita añadir música, editar guiones y alinear las voces en off con las imágenes en un solo lugar.

Capacidad de IA: Murf utiliza síntesis de voz con aprendizaje profundo para convertir contenido escrito en voz realista, con control sobre el tono, la velocidad, el énfasis y el tono.

Las mejores funciones de Murf IA

Convierte texto a voz al instante con personajes de doblaje impulsados por IA

Edita audio ajustando el tono, las pausas, el énfasis y la velocidad con precisión

Elige entre más de 120 voces con diferentes acentos, tonos e idiomas para cualquier tipo de contenido

Utiliza las herramientas de edición de guiones integradas para perfeccionar tu narración directamente en la plataforma

Integra tu editor de vídeo exportando clips de audio de alta calidad para sincronizarlos fácilmente

Previsualiza las voces en off en tiempo real y cambia las voces en mitad del guion para lograr una entrega más dinámica

Añade música de fondo o efectos de sonido para enriquecer la narración sin herramientas adicionales

Limitaciones de Murf IA

No es un editor de vídeo basado en texto, por lo que no puedes cortar ni reorganizar clips de vídeo directamente

Esta herramienta no puede limpiar ni mejorar el audio de grabaciones de voz reales

Precios de Murf IA

Creador: 29 $ al mes

Crecimiento: 99 $ al mes

Business: 299 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Murf IA

G2: 4,7/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Murf IA?

Una reseña de G2 dice:

Murf Studio es fácil de usar. Somos una clínica dental y actualmente lo estamos utilizando para convertir nuestra aburrida música de espera en un argumento de marketing con música para informar a nuestros pacientes sobre nuestros servicios. Nuestro próximo proyecto será utilizarlo en nuestro sitio web para algunos vídeos educativos para pacientes y vídeos de marketing que nos gustaría publicar

Murf Studio es fácil de usar. Somos una clínica dental y actualmente lo estamos utilizando para convertir nuestra aburrida música de espera en un argumento de marketing con música para informar a nuestros pacientes sobre nuestros servicios. Nuestro próximo proyecto será utilizarlo en nuestra página web para algunos vídeos educativos para pacientes y vídeos de marketing que nos gustaría publicar

Los primeros editores empalmaban las tiras de película a mano. Antes de los sistemas de vídeo o digitales, los editores utilizaban tijeras, cinta adhesiva y cemento para unir los trozos de celuloide, a menudo con la luz del armario de los licores para ver los cortes

4. VEED. IO (La mejor para alinear tu proceso de edición de vídeo con las directrices de la marca)

a través de VEED.IO

Las empresas con una marca coherente tienen 3,5 veces más probabilidades de llamar la atención, lo que también se aplica a los vídeos. VEED. IO te ayuda a mantener esa coherencia al permitirte recortar, subtitular y personalizar tus vídeos directamente en el navegador.

Puedes aplicar kits de marca, añadir logotipos, superponer texto y crear audiogramas, todo en un solo lugar. Mientras que Descript es mejor para flujos de trabajo con mucha transcripción y podcasts, VEED. IO es ideal para la narración visual de ritmo rápido y el contenido de marca de rápida respuesta.

VEED está diseñado para profesionales del marketing y equipos de contenido que necesitan rapidez sin sacrificar la calidad. La plataforma incluye herramientas para la edición por lotes, el cambio de tamaño y las exportaciones específicas para cada plataforma, lo que ayuda a acelerar los procesos de producción de vídeos para redes sociales.

Capacidad de IA: VEED utiliza IA para generar subtítulos automáticamente, detectar palabras de relleno, limpiar el audio e incluso recortar automáticamente el contenido identificando los momentos más destacados o los silencios.

Las mejores funciones de VEED. IO

Edita vídeos online desde cualquier dispositivo (Android, escritorio o iOS) para acceder a ellos sobre la marcha

Recorta, subtitula, marca y exporta vídeos utilizando una plataforma todo en uno

Navega por una interfaz fácil de usar diseñada para facilitar la edición, incluso para principiantes

Limpia el audio eliminando palabras de relleno y pausas incómodas

Genera subtítulos automáticamente con herramientas de transcripción integradas

Limitaciones de VEED. IO

Los archivos de vídeo de gran tamaño pueden provocar ocasionalmente errores o retrasos en el navegador

Las herramientas de edición de audio son básicas y tienen una flexibilidad limitada

Precios de VEED. IO

Free

Lite: 24 $ al mes por editor de vídeo

Pro: 55 $ al mes por editor de vídeo

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre VEED. IO

G2: 4,6/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: 3,3/5 (más de 50 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre VEED. IO?

Un crítico de G2 escribe:

VEED me permite crear contenido de forma rápida, fácil y profesional con la creación y edición de vídeo todo en uno en línea. La facilidad de uso reduce mi tiempo de edición y sus herramientas facilitan la implementación de toques personales. Su soporte al cliente responde y ayuda rápidamente. Siguen actualizando y añadiendo funciones estupendas que te ayudan a integrar tus vídeos en cualquier plataforma.

VEED me permite crear contenido de forma rápida, fácil y profesional con la creación y edición de vídeo todo en uno en línea. La facilidad de uso reduce mi tiempo de edición y sus herramientas facilitan la implementación de toques personales. Su soporte al cliente responde y ayuda rápidamente. Siguen actualizando y añadiendo funciones estupendas que te ayudan a integrar tus vídeos en cualquier plataforma.

📖 Lea también: Los mejores generadores de vídeo con IA para crear contenidos impresionantes

5. Maestra (la mejor para traducir y transcribir vídeos en tiempo real)

vía Maestra

Una de las limitaciones clave de Descript es el manejo de contenido multilingüe. Aunque destaca en la transcripción y la edición basada en texto, carece de herramientas integradas para la traducción o el doblaje. Maestra llena ese vacío, permitiéndote subir audio o vídeo y crear instantáneamente transcripciones, subtítulos y voces en off con IA en más de 125 idiomas.

Puedes editar subtítulos en una interfaz de texto, clonar tu voz para mantener la coherencia y utilizar funciones como subtítulos en directo, transcripción en tiempo real y doblaje, ideales para seminarios web y eventos virtuales.

Maestra es especialmente útil para creadores o empresas con audiencias globales. Su compatibilidad con la clonación de voz y los subtítulos en tiempo real facilita la creación de contenido inclusivo y accesible sin depender de múltiples herramientas de edición.

Capacidad de IA: Maestra utiliza IA para realizar transcripciones automáticas, traducciones multilingües y clonación de voz neuronal, lo que permite a los usuarios crear versiones dobladas de su contenido en cuestión de segundos.

Las mejores funciones de Maestra

Transcribe archivos de audio y vídeo automáticamente para evitar el trabajo manual

Genera transcripciones en varios idiomas mientras editas tus archivos multimedia

Elimina las palabras de relleno y las pausas incómodas directamente de la transcripción

Clona tu voz y utiliza el reconocimiento de voz para mantener un tono coherente en todos los idiomas

Ajusta la sincronización, el texto y el audio con controles de edición avanzados

Añade voces en off generadas por IA en varios idiomas para llegar a un público global

Utiliza subtítulos en tiempo real para eventos en directo, seminarios web y formación virtual

Limitaciones de Maestra

Carece de edición basada en cronogramas, lo que dificulta el ajuste fino del contenido visual

La traducción automática se ralentiza al manejar archivos de vídeo de gran tamaño

Precios de Maestra

Pago por uso: 12 $ al mes

Lite: 29 $ al mes

Básico: 49 $ al mes

Premium: 99 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Maestra

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Maestra?

Un crítico de G2 dice:

Lo que más me gusta de esta herramienta es la rapidez y facilidad con la que se pueden subir y transcribir subtítulos en tantos idiomas diferentes. También me encanta poder descargar inmediatamente un archivo de texto con mis transcripciones.

Lo que más me gusta de esta herramienta es la rapidez y facilidad con la que se pueden subir y transcribir subtítulos en tantos idiomas diferentes. También me encanta poder descargar inmediatamente un archivo de texto con mis transcripciones.

El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas en chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información crítica para el negocio se pierde en el ruido digital.

6. Camtasia (la mejor para la edición de vídeo basada en cronogramas)

a través de Camtasia

Si el editor de transcripciones de Descript te parece limitado y deseas un mayor control visual, Camtasia es una alternativa sólida. Cuenta con una interfaz de cronograma clásica, que te permite ajustar las capturas de pantalla, superponer imágenes y añadir fácilmente anotaciones precisas.

Lo que distingue a Camtasia es su kit de herramientas de aprendizaje electrónico integrado: puedes incrustar cuestionarios, añadir puntos interactivos, exportar paquetes SCORM y animar llamadas para guiar la atención. También es muy adecuado como software de vídeo para la formación y la incorporación de nuevos empleados en tu empresa.

El entorno de arrastrar y soltar de Camtasia y sus plantillas prediseñadas reducen significativamente el tiempo de producción. Es una opción sólida para diseñadores instruccionales, educadores y equipos de RR. HH. que crean contenido de formación interno o externo.

Capacidad de IA: Aunque Camtasia no cuenta con herramientas de IA generativa nativas, es compatible con la reducción de ruido basada en IA y la nivelación de voz para la limpieza de audio. Se integra con scripts de IA o herramientas de subtitulado de terceros.

Las mejores funciones de Camtasia

Combina grabaciones de pantalla, webcam y audio con control completo sobre el resultado final

Graba todo de forma sincronizada utilizando la pantalla, el micrófono y la cámara integrados

Acelera tus proyectos con plantillas, recursos de arrastrar y soltar y animaciones

Colabora en la app web con acceso compartido, comentarios y reseñas

Perfecciona el audio con eliminación de ruido, nivelación de volumen y pistas aisladas, sin necesidad de ingenieros

Crea cuestionarios y elementos interactivos para experiencias de aprendizaje electrónico

Exporta paquetes compatibles con SCORM para utilizarlos en plataformas LMS como Moodle o Canvas

Limitaciones de Camtasia

La edición en tiempo real y los comentarios del equipo son menos fluidos en comparación con los editores basados en la nube

Requiere la instalación de una app, aplicación local para empezar

Precios de Camtasia

Particulares

Camtasia Essentials: 179,88 $ al año

Camtasia Create: 249 $ al año

Camtasia Pro: 599 $ al año

Equipos y empresas

Business: 198,00 $/año

Enterprise: Precios personalizados

Educación

Educadores: 162,36 $ al año

Estudiantes: 41,08 $ al año

Valoraciones y opiniones sobre Camtasia

G2: 4,6/5 (más de 1500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 440 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Camtasia?

Una reseña de G2 dice:

Es más intuitivo de usar que otros programas de edición de vídeo. Puedo utilizar fácilmente técnicas avanzadas para pulir mis vídeos con solo unos clics. Recientemente he producido una serie de vídeos y he podido hacerlo en muy poco tiempo gracias a Camtasia

Es más intuitivo de usar que otros programas de edición de vídeo. Puedo utilizar fácilmente técnicas avanzadas para pulir mis vídeos con solo unos clics. Recientemente he producido una serie de vídeos y he podido hacerlo en muy poco tiempo gracias a Camtasia

Los espectadores jóvenes son casi cuatro veces más propensos que el público mayor a ver programas de televisión con subtítulos, aunque es menos probable que tengan problemas de audición.

7. Riverside. fm (la mejor para la edición de vídeos y podcasts en alta resolución)

a través de Riverside.fm

Riverside.fm supera a Descript en calidad y fiabilidad de grabación de vídeo. Graba a los participantes localmente en 4K y WAV sin comprimir para obtener resultados con calidad de estudio. Ni siquiera una conexión (a internet) inestable afecta al resultado final.

Los archivos se suben a la nube en tiempo real, lo que minimiza el riesgo de pérdida de datos. Esto lo hace ideal para la edición de podcasts, entrevistas remotas y videollamadas que requieren archivos fuente limpios y de alta resolución.

Mientras que Descript destaca en la edición basada en texto, Riverside. fm está diseñado para creadores que priorizan la grabación con calidad de emisión y una edición sencilla de podcasts. Puedes generar transcripciones, limpiar el audio y utilizar Magic Clips para crear contenido tanto corto como largo.

Riverside. fm también incluye un modo de productor y supervisión de invitados en tiempo real, lo que lo convierte en uno de los favoritos entre los equipos de podcasts remotos y los estudios de contenido de marca. Está diseñado para simular una experiencia de estudio, incluso cuando tu equipo está lejos.

Capacidad de IA: Riverside utiliza IA para generar automáticamente Magic Clips a partir de grabaciones, limpiar el audio con la eliminación del ruido de fondo y transcribir el habla a texto con la detección del hablante.

Las mejores funciones de Riverside.fm

Graba localmente en vídeo 4K y audio sin comprimir para obtener resultados con calidad de estudio

Sube grabaciones en tiempo real a la nube para evitar la pérdida de datos durante las sesiones

Captura pistas de audio y vídeo independientes para cada participante y simplifica la edición

Utiliza Magic Clips para generar automáticamente fragmentos destacados cortos y compartibles a partir de grabaciones más largas

Transcribe grabaciones al instante con la transcripción integrada con IA

Invita y gestiona invitados en tiempo real con herramientas de producción y controles remotos

Utilice la carga progresiva para proteger sus archivos en caso de desconexiones durante la llamada

Limitaciones de Riverside.fm

Carece de edición multipista basada en cronogramas, lo que dificulta los arreglos complejos de audio y vídeo

Pueden producirse problemas de sincronización si las pistas locales no se cargan correctamente

Precios de Riverside.fm

Free

Pro: 29 $ al mes

En directo: 39 $ al mes

Business: Precios personalizados

Riverside. fm valoraciones y opiniones

G2: 4,8/5 (más de 1100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Riverside.fm?

Una reseña de G2 dice:

Las capacidades que ofrece Riverside han brindado a nuestro podcast muchas nuevas oportunidades para elevar nuestra marca con contenido de vídeo elegante. No deja de sorprenderme el tiempo que las funciones de IA de Riverside ahorran a nuestro equipo, desde la edición de audio «mágica» hasta la fácil generación de clips de vídeo, pasando por el lanzamiento constante de nuevas funciones que hacen más eficientes los flujos de trabajo de nuestro equipo.

Las capacidades que ofrece Riverside han brindado muchas nuevas oportunidades a nuestro podcast para elevar nuestra marca con contenido de vídeo elegante. No deja de sorprenderme el tiempo que las funciones de IA de Riverside ahorran a nuestro equipo, desde la edición de audio «mágica» hasta la fácil generación de clips de vídeo, pasando por el lanzamiento constante de nuevas funciones que hacen más eficientes los flujos de trabajo de nuestro equipo.

8. Trint (la mejor para generar y editar transcripciones multilingües)

a través de Trint

Trint ofrece una transcripción más rápida y precisa, y una compatibilidad multilingüe más sólida que Descript. La transcripción está disponible en más de 40 idiomas y la traducción en más de 50, lo que lo hace ideal para equipos y periodistas internacionales.

También incluye funciones de colaboración integradas que te permiten editar transcripciones con tus compañeros de equipo, etiquetar a los interlocutores, resaltar citas y generar resúmenes. Si necesitas transcripciones que se puedan buscar y compartir con una edición mínima, Trint es una alternativa específica y eficaz a Descript.

El editor basado en web de Trint conecta el audio con el texto, de modo que cada palabra se vincula a su marca de tiempo. También puedes convertir transcripciones en guiones gráficos, guiones o archivos de subtítulos, lo que resulta útil para equipos que reutilizan entrevistas en artículos o vídeos.

Capacidad de IA: Trint utiliza IA para la transcripción en tiempo real, la traducción multilingüe y el resumen automatizado, lo que ayuda a los usuarios a pasar rápidamente de las grabaciones sin procesar a los activos finales.

Las mejores funciones de Trint

Mejora la precisión añadiendo vocabulario personalizado para nombres de marcas o términos específicos del sector

Haz clic en cualquier palabra de la transcripción para saltar al momento exacto del audio o vídeo

Deja comentarios y notas con marca de tiempo para agilizar las revisiones y aprobaciones

Reorganiza segmentos de transcripciones para crear guiones, artículos o locuciones

Exporta transcripciones en múltiples formatos o publícalas como páginas web interactivas y con función de búsqueda

Genera borradores de historias automáticos o subtítulos para redes sociales directamente a partir de transcripciones

Traduce entrevistas a más de 50 idiomas para llegar a audiencias internacionales

Limitaciones de Trint

Carece de capacidades completas de edición de vídeo profesional, por lo que necesitarás una herramienta independiente para ajustar las pistas visuales o de audio

No incluye herramientas de audio avanzadas como la eliminación de ruido o la limpieza de palabras de relleno

Precios de Trint

(versión de) prueba gratis

Starter: 80 $/mes por asiento

Avanzado: 100 $ al mes por asiento

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Trint

G2: 4,4/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trint?

Una reseña de G2 dice:

El proceso de transcripción es muy sólido. El soporte al cliente es fantástico, y utilizo Trint en todos los proyectos que implican entrevistas con clientes. ¡Marcar vídeos para su producción no podría ser más fácil!

El proceso de transcripción es muy sólido. El soporte al cliente es fantástico, y utilizo Trint en todos los proyectos que implican entrevistas con clientes. ¡Marcar vídeos para su producción no podría ser más fácil!

9. DaVinci Resolve (la mejor para efectos visuales y edición de vídeos animados)

a través de DaVinci Resolve

Si estás creando películas animadas, proyectos con muchos efectos visuales o cualquier cosa más compleja que un vídeo con personas hablando, es probable que Descript no sea lo que necesitas. Está diseñado para ediciones rápidas y podcasts, no para narraciones visuales profundas ni para un control preciso y por capas.

DaVinci Resolve, por otro lado, es. Los editores y estudios profesionales lo utilizan para combinar la edición de vídeo, la gradación de color, los gráficos en movimiento y la mezcla de audio en una potente plataforma. A diferencia del enfoque de Descript, que da prioridad a la transcripción,

Resolve te ofrece control creativo a nivel de fotograma, hasta el más mínimo detalle. Con las herramientas de composición avanzadas, puedes incluso diseñar imágenes de marca directamente en el cronograma.

Resolve es compatible con flujos de trabajo multiusuario y procesos de posproducción con calidad de estudio, lo que lo hace ideal para equipos que trabajan en producciones cinematográficas, comerciales o documentales.

Capacidad de IA: DaVinci Resolve utiliza IA para el enmascaramiento inteligente, el reconocimiento facial, el aislamiento de voces, los cortes automáticos de escenas y la reducción del ruido de fondo, lo que mejora la precisión creativa a gran escala.

Las mejores funciones de DaVinci Resolve

Edita vídeos con una interfaz detallada basada en cronogramas para un control completo

Corrija el color de sus grabaciones con herramientas líderes en el sector para formatos HDR, RAW y log

Añade efectos visuales y gráficos en movimiento con las herramientas de efectos visuales Fusion integradas

Mezcla y masteriza audio con Fairlight, una suite de posproducción de audio de nivel profesional

Gestione proyectos multiusuario con flujos de trabajo de colaboración en tiempo real

Utiliza el seguimiento facial y los filtros inteligentes para mejorar los sujetos o crear efectos estilizados

Accede a un enorme ecosistema de plugins para gráficos en movimiento, LUT y composición 3D

Limitaciones de DaVinci Resolve

Tiene una curva de aprendizaje pronunciada para quienes no están familiarizados con las herramientas de edición profesional

Requiere un sistema de alto rendimiento, ya que puede ralentizarse o bloquearse en equipos antiguos

Precios de DaVinci Resolve

Valoraciones y opiniones sobre DaVinci Resolve

G2: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 250 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre DaVinci Resolve?

Una reseña de G2 dice:

Davinci Resolve tiene un montón de funciones, sin tener una interfaz abrumadora. Pude utilizarlo desde el primer momento y, desde entonces, he ido implementando aún más funciones. Lo utilizo a menudo para editar vídeos, o incluso para procesos de edición de vídeo más complicados. Es compatible con muchos formatos de vídeo y audio, y me gusta integrar en mis vídeos diferentes presentaciones personalizadas creadas por otros usuarios. El soporte de la comunidad es muy útil para aprender a hacer cualquier cosa dentro de la aplicación.

Davinci Resolve tiene un montón de funciones, sin tener una interfaz abrumadora. Pude utilizarlo desde el primer momento y, desde entonces, he ido implementando aún más funciones. Lo utilizo a menudo para editar vídeos, o incluso para procesos de edición de vídeo más complicados. Es compatible con muchos formatos de vídeo y audio, y me gusta integrar en mis vídeos diferentes presentaciones personalizadas creadas por otros usuarios. El soporte de la comunidad es muy útil para aprender a hacer cualquier cosa dentro de la aplicación.

La película The Abyss, de James Cameron, introdujo efectos acuáticos totalmente generados por ordenador. ILM tardó seis meses en crear una criatura acuática digital, ¡superando los límites del realismo de la época!

10. Reduct (la mejor para la edición de vídeos basados en entrevistas)

vía Reduct

Reduct lleva la edición basada en transcripciones más allá de lo que ofrece Descript a los creadores y equipos que trabajan con entrevistas, investigación de usuarios o grabaciones de larga duración.

Combina una transcripción de alta precisión, un potente editor de vídeo basado en texto y herramientas colaborativas en una única plataforma web. En lugar de desplazarte por los cronogramas, editas el vídeo como si fuera texto, resaltas o eliminas palabras, y la herramienta recorta el metraje para que coincida.

Reduct es especialmente valioso para investigadores de UX, productores de documentales o educadores que trabajan con entrevistas densas. Su capacidad para buscar en grabaciones y ensamblar carretes arrastrando líneas de transcripción convierte horas de contenido en clips digeribles.

Capacidad de IA: Reduct utiliza IA para transcribir, detectar palabras de relleno, buscar contextualmente utilizando lógica difusa y sincronizar automáticamente las ediciones de la transcripción con el vídeo.

Reduct: las mejores funciones

Transcribe grabaciones al instante con IA o mejora a la transcripción humana para obtener una mayor precisión

Busca en horas de material utilizando la búsqueda difusa para encontrar frases clave rápidamente

Edita vídeos resaltando o tachando texto de la transcripción para recortar o eliminar segmentos

Etiqueta y destaca momentos en tiempo real para organizar y analizar el contenido

Crea carretes basados en historias arrastrando líneas de transcripción a una secuencia de vídeo

Exporta carretes con intros y outros con tu marca y genera resúmenes de vídeo que se pueden compartir

Busca por tema, palabra clave o sentimiento en grandes bibliotecas de investigación

Reduce las limitaciones

La personalización visual es básica, con menos opciones de branding o estilo para el resultado final

La calidad de la exportación depende de la resolución original, no hay herramientas de mejora integradas

Reduce los precios

Personal: 15 $ al mes por editor

Profesional: 50 $ al mes por editor

Enterprise: Precios personalizados

Reduce las valoraciones y reseñas

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Reduct?

Un crítico de G2 escribe:

El aspecto más impresionante de Reduct, sin duda, es la capacidad de buscar en el contenido de vídeo como si fuera texto. ¡Ya no hay que pasar horas limpiando la película! Básicamente, puedo escribir palabras clave o expresiones y Reduct salta inmediatamente a esos minutos concretos de la grabación.

El aspecto más impresionante de Reduct, sin duda, es la capacidad de examinar el contenido de un vídeo como si fuera texto. ¡Ya no hay que pasar horas limpiando la película! Básicamente, puedo escribir palabras clave o expresiones y Reduct salta inmediatamente a esos minutos concretos de la grabación.

11. Rev (ideal para transcripciones de reuniones muy técnicas)

vía Rev

A diferencia de Descript, que se basa en herramientas de IA, Rev. com da prioridad a las transcripciones y subtítulos editados por humanos para garantizar una alta precisión, lo que lo hace ideal para equipos jurídicos, investigadores y profesionales de los medios de comunicación. También ofrece opciones automatizadas para una entrega más rápida y rentable.

Puedes pedir subtítulos en varios idiomas, subtítulos incrustados y subtítulos en directo para Zoom. Rev es una alternativa fiable para equipos que producen entrevistas, transcripciones judiciales o materiales de formación global, donde la precisión es más importante que la flexibilidad creativa.

La interfaz de usuario de Rev es sencilla y permite editar transcripciones y realizar pedidos, todo en un solo lugar. También es compatible con las herramientas Zoom, Dropbox y YouTube para agilizar la entrega.

Capacidad de IA: El motor de transcripción automatizada de Rev utiliza el reconocimiento de voz para convertir el audio en texto con gran rapidez, mientras que los editores humanos se encargan de la revisión final y de garantizar la precisión necesaria para el cumplimiento normativo.

Las mejores funciones de Rev

Traduce y subtitula vídeos en varios idiomas para llegar a un público global

Graba subtítulos directamente en los vídeos para facilitar su uso compartido en las plataformas sociales

Accede a subtítulos en directo para reuniones de Zoom, seminarios web y eventos virtuales

Integra herramientas como Zoom, YouTube y Dropbox para disfrutar de flujos de trabajo sin interrupciones

Edita transcripciones en línea con una interfaz limpia basada en navegador

Mantenga un alto nivel de seguridad y cumplimiento normativo, adecuado para uso legal y corporativo

Elija entre revisión automatizada y humana en función de sus necesidades de entrega

Solicite rótulos con marca de tiempo para los participantes en grabaciones con varios participantes

Limitaciones de Rev

Carece de funciones integradas de software de gestión de proyectos para la producción de vídeo

La transcripción automatizada puede ser menos precisa con ruido de fondo o acentos fuertes

Precios de Rev

Básico: 14,99 $ al mes por usuario

Pro: 34,99 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Revisa valoraciones y reseñas

G2: 4,7/5 (más de 420 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rev?

Una reseña de G2 dice:

Me encanta lo fácil que es usar la app de grabación Rev para capturar ideas en tiempo real, especialmente cuando estoy haciendo una lluvia de ideas para proyectos de escritura. Ya sea para mi serie de ficción, el contenido de mis cursos o mis devocionales basados en la fe, Rev me ayuda a retener esas ideas creativas fugaces para poder convertirlas en contenido pulido más adelante. La app es intuitiva, el audio es claro y todo está bien organizado.

Me encanta lo fácil que es usar la app de grabación Rev para capturar pensamientos en tiempo real, especialmente cuando estoy haciendo una lluvia de ideas para proyectos de escritura. Ya sea para mi serie de ficción, el contenido de mis cursos o mis devocionales basados en la fe, Rev me ayuda a retener esas ideas creativas fugaces para poder convertirlas en contenido pulido más adelante. La app es intuitiva, el audio es claro y todo está bien organizado.

Descript funciona bien para transcripciones rápidas y ediciones básicas, pero sus limitaciones comienzan a notarse a medida que crecen los proyectos. Herramientas como Murf y Otter. ai ofrecen más flexibilidad para locuciones y transcripciones más completas. DaVinci Resolve y Camtasia te brindan un control de edición avanzado, mientras que Riverside. fm y Trint te ayudan a trabajar con archivos fuente de alta calidad y contenido multilingüe.

Para una solución integral, elige ClickUp para tenerlo todo en un solo lugar. Planifica, escribe, graba, revisa y gestiona los comentarios, todo en un solo lugar. Regístrate hoy mismo en ClickUp para optimizar todo tu proceso de producción de vídeo, desde la planificación hasta la publicación.