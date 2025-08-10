15 plantillas gratuitas para destacar a los empleados y mejorar la moral y el reconocimiento del equipo

Si desea levantar la moral del equipo y mostrarle a su equipo el merecido agradecimiento por todo el trabajo que realizan, los empleados destacados son la mejor opción. Ya sea un reconocimiento mensual o una mención rápida en una reunión con todo el personal, reconocer las contribuciones individuales de sus empleados estrella puede contribuir en gran medida a crear una cultura positiva en el lugar de trabajo.

Pero seamos realistas: ¿se te ocurre algo nuevo y atractivo cada vez? No es tan fácil.

Y es precisamente por eso que hemos hecho el trabajo y hemos recopilado una lista de las mejores plantillas para destacar a los empleados, con el fin de eliminar las conjeturas y el esfuerzo del reconocimiento y ayudarle a que sea coherente, significativo y tal vez incluso un poco divertido.

¿Qué son las plantillas de reconocimiento a los empleados?

Las plantillas para destacar a los empleados son formatos prediseñados que utilizan las empresas para resaltar de forma coherente y atractiva los logros, las historias, los roles o las personalidades de cada empleado.

Por lo general, se incluyen en boletines informativos internos, páginas de intranet, entrevistas en podcasts o publicaciones en redes sociales. Estas plantillas suelen incluir indicaciones estructuradas, como el rol laboral, los logros recientes, los pasatiempos y datos curiosos, que muestran el lado profesional y personal de un empleado.

📌 Recuerda: evita las plantillas que incluyan el nombre, el título y la antigüedad. En su lugar, utilízalas para reflejar la cultura de la empresa y crear conexiones (a internet), especialmente entre equipos remotos o multifuncionales, incluyendo indicaciones sobre los rituales del equipo, los emojis favoritos de Slack o la colaboración entre equipos.

¿Qué hace que una plantilla de reconocimiento a empleados sea buena?

Una buena plantilla para destacar a los empleados va más allá de la estética. Está diseñada para crear comunidad, suscitar respuestas significativas y ser fácil de reutilizar.

Esto es lo que las distingue:

Estructuradas, pero humanas : las mejores plantillas ofrecen un diseño limpio y repetible con espacio para la personalidad. Piensa en espacios para fotos, encabezados con el rol laboral y 4-5 indicaciones dinámicas que combinan el trabajo y la vida personal

Indicaciones alineadas con la cultura : las mejores plantillas reflejan la forma en que se comunica tu equipo. ¿Celebras los éxitos con GIF? Incluye espacio para datos curiosos o menciones internas

Diseñadas para fomentar la participación : deben animar a la interacción, ya sea a través de preguntas que inviten a comentar o de un formato fácil de compartir en Slack o LinkedIn

Formato flexible : la plantilla debe ser fácil de redimensionar o modificar sin alterar la estructura. Elija una plantilla que le ofrezca total libertad para dar formato a todo el documento según sus necesidades

Reutilizables y escalables: un buen reconocimiento debe formar parte de un sistema de reconocimiento más amplio. Por eso, a menudo encontrarás más plantillas creadas en torno a cumpleaños, hitos o logros del equipo, para que la celebración de tu comunidad sea coherente

Plantillas para destacar a los empleados

Hay múltiples formatos interesantes para destacar a los empleados. Estas son algunas de nuestras plantillas favoritas, diseñadas para diferentes casos de uso.

¡Vamos allá!

1. Plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp

Obtener plantilla gratis Optimice su proceso de evaluación del rendimiento con la plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp

La plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp ofrece a los gerentes una forma estructurada y repetible de realizar un seguimiento del progreso de los empleados y fomentar conversaciones significativas sobre el crecimiento.

Con columnas paralelas para la autoevaluación, la evaluación por pares y los logros, recoge las contribuciones desde múltiples perspectivas y garantiza que no se pase por alto ningún área clave, como la comprensión del trabajo, las habilidades básicas, el crecimiento o el rendimiento general.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza los comentarios propios, de los compañeros y de los responsables en una sola vista

Abarca habilidades básicas, conocimientos laborales, crecimiento y rendimiento general

Ayuda a descubrir historias reales de empleados que reflejan los valores de la empresa

Ideal para programas de coaching, reconocimiento y branding del empleador

✅ Ideal para: Profesionales de RR. HH. y jefes de equipo que desean facilitar la retroalimentación de 360 grados incluyendo las opiniones de compañeros, subordinados y supervisores.

2. Plantilla de revisión trimestral del rendimiento de ClickUp

Obtener plantilla gratis Organícese y realice un seguimiento del rendimiento con la plantilla de revisión trimestral del rendimiento de ClickUp

La plantilla de revisión trimestral del rendimiento de ClickUp ayuda a crear un ritmo fiable para las conversaciones sobre el rendimiento sin tener que reinventar el proceso cada trimestre.

Los gerentes pueden supervisar los ciclos de revisión mediante las vistas Lista, Calendario o Gantt, y realizar un seguimiento del progreso con estados personalizados como No iniciado, En curso o Comentarios pendientes. Las automatizaciones integradas de ClickUp actualizan el estado de las tareas a medida que avanzan las revisiones, lo que ahorra tiempo y elimina los seguimientos manuales.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Optimice las evaluaciones trimestrales del rendimiento con flujos de trabajo estructurados

Realiza un seguimiento visual de los ciclos mediante las vistas Lista, Calendario o Gantt

Automatiza las actualizaciones de estado para reducir el trabajo del administrador

Fomenta los comentarios oportunos, organizados y orientados al crecimiento

✅ Ideal para: Equipos de RR. HH. en crecimiento, gestores de personal y jefes de equipo en organizaciones que necesitan un enfoque basado en datos para realizar el seguimiento y gestionar las evaluaciones de rendimiento periódicas.

Más información sobre las automatizaciones de ClickUp 👇

3. Plantilla imprimible de tarjetas de felicitación de ClickUp

Obtener plantilla gratis Expresa tu agradecimiento a los empleados de forma sencilla y elegante con la plantilla imprimible de tarjetas de felicitación de ClickUp

La plantilla imprimible de tarjetas de felicitación de ClickUp es una forma sencilla y detallada de reconocer las contribuciones del equipo, ya sean grandes o pequeñas.

Cada tarjeta se puede personalizar con nombres, imágenes y el tipo de reconocimiento, y luego se puede organizar en categorías como «Empleado del mes» o «Por encima de las expectativas». Las etiquetas de prioridad facilitan destacar los logros de gran impacto, mientras que las personas asignadas permiten que varias partes interesadas colaboren en los elogios.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Tarjetas personalizables con campos para el remitente, el destinatario y el tipo de felicitación

Clasifique los reconocimientos para facilitar su seguimiento

Destaque los logros importantes con etiquetas de prioridad

Involucre a múltiples partes interesadas en los esfuerzos de agradecimiento

✅ Ideal para: Jefes de equipo, gestores de personal y coordinadores de RR. HH. que desean que el reconocimiento sea una parte coherente de su flujo de trabajo.

📑 Más información: Cómo amplificar las voces de los empleados en el lugar de trabajo

4. Plantilla de plan de acción para el compromiso de los empleados de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Asegúrate de que tu equipo tenga los recursos que necesita para mantenerse motivado con la plantilla de plan de acción para el compromiso de los empleados de ClickUp

La plantilla del plan de acción para el compromiso de los empleados de ClickUp convierte los comentarios en acciones cuantificables que mejoran el compromiso y la retención.

Defina objetivos, asigne tareas y establezca cronogramas con la vista de diagrama de Gantt. Realice un seguimiento de las iniciativas mediante estados personalizados y hitos de ClickUp, ya sea para aumentar la participación en encuestas o lanzar un programa de reconocimiento a nivel de toda la empresa.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Convierte los comentarios en planes claros y viables

Utiliza hitos para realizar un seguimiento y celebrar los logros

Divide las metas de compromiso complejas en subtareas

Ayuda a mantener un ciclo de progreso visible y medible

✅ Ideal para: Equipos de RR. HH. y jefes de equipo que buscan una forma práctica de impulsar el compromiso con el fin de retener y motivar a su plantilla.

💡 Consejo profesional: No dejes que los datos de las encuestas queden sin aprovechar. Utiliza tu software de compromiso de los empleados para detectar tendencias, como puntuaciones bajas en reconocimiento o comunicación de los responsables, y luego incorpóralas directamente en tu plan de acción de ClickUp. Asigna propietarios, establece plazos y realiza un seguimiento de las iniciativas en tiempo real para que los comentarios se conviertan en un progreso visible y medible.

5. Plantilla de matriz de bonificaciones de ClickUp

Obtener plantilla gratis Crea un sistema organizado para realizar el seguimiento del rendimiento, las recompensas y los incentivos del equipo con la plantilla de matriz de bonificaciones de ClickUp

La plantilla de matriz de bonificaciones de ClickUp proporciona un marco transparente para el seguimiento de las recompensas e incentivos basados en el rendimiento.

Utilice una lista de bonificaciones dedicada con estados como Abierto, En revisión, Pagado o Completo. En la vista Tabla, alinee las metas de rendimiento con las recompensas y destaque los logros más destacados enlazándolos a hitos específicos.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento de las recompensas y los incentivos en una vista centralizada

Utiliza la vista Tabla para alinear las metas con las recompensas

Crea transparencia en torno a la distribución de bonificaciones

Integra el reconocimiento directamente con los hitos de rendimiento

✅ Ideal para: Jefes de equipo y gerentes que desean motivar a los empleados con transparencia en torno a las recompensas.

Cuando se trata de visibilidad y seguimiento en tiempo real, ClickUp Brain va aún más allá. Con una sola indicación, puede mostrar al instante actualizaciones sobre aprobaciones de bonificaciones, revisiones pendientes o pagos completados sin tener que buscar manualmente en su entorno de trabajo. Utilice ClickUp Brain como espacio de conocimiento de la empresa

6. Plantilla de formulario de evaluación de ClickUp

Obtener plantilla gratis Crea evaluaciones completas y eficaces para tu equipo con la plantilla de formulario de evaluación de ClickUp

La plantilla de formulario de evaluación de ClickUp combina métricas cuantificables con comentarios abiertos en un formato fácil de usar.

Realice un seguimiento de las horas trabajadas, las tareas pendientes, los premios y las áreas de mejora mediante menús desplegables, escalas de valoración y campos personalizados. Totalmente personalizable, es ideal para realizar evaluaciones coherentes y repetibles en todos los equipos.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Evalúa tanto las habilidades técnicas como las habilidades sociales en un solo lugar

Totalmente personalizables con escalas de valoración, menús desplegables y campos

Realiza un seguimiento del progreso, los premios y las áreas de crecimiento

Se integra directamente como herramienta de comentarios de los empleados en tu entorno de trabajo de ClickUp para mayor visibilidad

✅ Ideal para: Jefes de departamento y jefes de equipo que desean realizar un seguimiento del rendimiento, el desarrollo y el progreso de las metas de los empleados con datos cuantificables.

💡 Consejo profesional: para mejorar la objetividad y obtener una vista más holística de las contribuciones y los logros, integra tu software de reconocimiento de empleados con formularios de evaluación para enlazar el reconocimiento en tiempo real con las revisiones de rendimiento.

7. Plantilla «Empleado destacado» de Template. Net

a través de Template.Net

La plantilla Employee Spotlight de Template.net facilita destacar los logros individuales y ofrece a los miembros del equipo la oportunidad de compartir sus historias. Esto ayuda a crear un ambiente de trabajo positivo, aumenta la moral y mejora la productividad de los empleados.

Puede incluir experiencia profesional, intereses personales y contribuciones al equipo. El diseño es totalmente personalizable: ajuste las fuentes, los colores y los elementos visuales para reflejar la identidad de su marca.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Combina aspectos profesionales destacados con toques personales

Personalizables para adaptarse a la imagen y el estilo de su empresa

Compatibilidad con elementos visuales como iconos, gráficos o infografías

Ayuda a establecer conexiones (a internet) entre equipos remotos o multifuncionales

✅ Ideal para: equipos de RR. HH., especialistas en comunicaciones internas y jefes de equipo que desean felicitar a los empleados de una forma personalizada y visualmente atractiva.

🧠 Truco para fomentar la cultura: Añade la indicación «¿Qué les regalamos?» a tu plantilla de reconocimiento. Esto permite a los compañeros de equipo sugerir ideas basadas en momentos compartidos para que los regalos de agradecimiento a los empleados sean más personales y colaborativos.

8. Plantilla para destacar al empleado del mes de Canva

vía Canva

Celebra a los empleados individuales y sus logros con la plantilla «Empleado destacado del mes» de Canva. La interfaz de arrastrar y soltar facilita la creación de destacados pulidos, y puedes adaptar fácilmente el tono, ya sea formal, divertido o informal, ajustando los diseños, las fuentes y los elementos visuales.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Incluye bloques de contenido específicos para secciones únicas, como «Datos curiosos» o «Reconocimientos de compañeros»

Compatibilidad con la integración de medios enriquecidos para fotos, iconos o gráficos de marca

Funciona a la perfección con las herramientas de programación y publicación de Canva para una implementación más rápida

✅ Ideal para: Equipos que buscan una forma flexible y sin necesidad de conocimientos de diseño para reconocer los logros de los empleados.

💡 Consejo profesional: Utiliza ejemplos reales de comentarios de empleados en tu destacado para resaltar el impacto de la persona. Estas citas auténticas añaden profundidad, generan credibilidad y sirven como mini casos prácticos de cómo es el buen trabajo en tu equipo.

9. Plantilla de bienvenida para empleados destacados de Canva

vía Canva

Crea presentaciones cálidas y memorables para los nuevos empleados con la plantilla de bienvenida para empleados de Canva. Esta plantilla facilita la presentación del rol, los antecedentes y la personalidad de un nuevo compañero de equipo en un formato pulido y con la marca de tu empresa que funciona en aplicaciones de comunicación de equipos, correo electrónico o paneles internos.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Ayuda a los nuevos empleados a sentirse parte de la cultura desde el primer día con indicaciones que fomentan el compromiso del equipo

Compatibilidad con elementos multimedia, como vídeos de bienvenida, GIF o encuestas interactivas

Funciona a la perfección tanto para equipos remotos como para equipos que trabajan en la oficina, lo que hace que la incorporación sea más personal

✨ Ideal para: Responsables de operaciones de personal y jefes de equipo que desean crear momentos de bienvenida bien pensados y con la marca de la empresa para los nuevos empleados.

📮ClickUp Insight: Solo el 12 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan funciones de IA integradas en suites de productividad. Este bajo índice de adopción sugiere que las implementaciones actuales pueden carecer de la integración contextual y fluida que impulsaría a los usuarios a abandonar sus plataformas conversacionales independientes preferidas. Por ejemplo, ¿puede la IA ejecutar un flujo de trabajo de automatización basado en una indicación de texto sin formato del usuario? ¡ClickUp Brain puede hacerlo! La IA está profundamente integrada en todos los aspectos de ClickUp, incluyendo, entre otros, resumir hilos de chat, redactar o pulir textos, extraer información del entorno de trabajo, generar imágenes y mucho más ¡Únete al 40 % de los clientes de ClickUp que han sustituido más de tres apps por nuestra app para el trabajo, que lo tiene todo!

10. Plantilla de certificado de empleado del mes de Microsoft Word de Microsoft 365

a través de Microsoft 365

La plantilla de certificado de empleado del mes de Microsoft Word de Microsoft 365 proporciona una forma formal y lista para usar de reconocer la dedicación, la pasión y el rendimiento excepcional. Puede rellenar rápidamente los nombres, las fechas y los detalles del premio, y luego imprimirlo o compartirlo digitalmente para una presentación impecable durante reuniones o eventos.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Diseño, fuentes y colores totalmente personalizables para adaptarse a la imagen de marca de su empresa

Funciona para diversos programas de reconocimiento más allá del «Empleado del mes»

Se pueden imprimir o compartir en línea para ofrecer opciones flexibles de entrega de premios

✅ Ideal para: Equipos de RR. HH. que estén configurando un programa de recompensas para reconocer formalmente los logros de los empleados.

11. Plantilla PPT para destacar a los empleados, de SlideModel

vía SlideModel

La plantilla PPT Employee Spotlight de SlideModel está diseñada para un reconocimiento rápido y visual durante reuniones, asambleas o presentaciones de incorporación. Sus diseños de diapositivas prediseñados facilitan destacar los logros de un miembro del equipo sin tener que dedicar horas al diseño.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Diapositivas listas para usar con fotos, roles, logros y aspectos destacados personales

Colores, fuentes y diseños personalizables para adaptarse a la imagen de su empresa

Funciona a la perfección con otras herramientas de presentación para el uso compartido en múltiples plataformas

✅ Ideal para: Gerentes o equipos de RR. HH. que desean reconocer a los empleados durante reuniones, presentaciones internas, sesiones de incorporación o asambleas generales de la empresa.

📚 Más información: Plantillas gratuitas de hitos para realizar un seguimiento del progreso de los proyectos

12. Plantilla «Empleado destacado» de Postermywall

vía Postermywall

La plantilla «Empleado destacado» de PosterMyWall te ayuda a crear carteles, folletos o mensajes digitales destacados para redes sociales y plataformas internas. Está diseñada para ediciones rápidas, por lo que puedes pasar de la idea a la publicación en cuestión de minutos.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Personalización mediante arrastrar y soltar para texto, imágenes y diseños

Optimizadas para formatos impresos y digitales, incluidas las apps de comunicación para equipos

Acceda a una galería de ejemplos destacados para inspirarse en el diseño

✅ Ideal para: Equipos de RR. HH. o gerentes que desean algo rápido, bonito y fácil de ejecutar sin contratar recursos externos.

13. Plantilla colorida para destacar a los empleados de Postermywall

vía Postermywall

Esta vibrante plantilla «Employee Spotlight» (Empleado destacado) de PosterMyWall es perfecta para marcas que quieren que sus publicaciones de reconocimiento destaquen. Su diseño llamativo y su diseño adaptable facilitan la función de destacar momentos destacados de una manera que llama la atención.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Esquemas de colores brillantes y llamativos diseñados para el uso compartido en redes sociales

Fácil edición mediante arrastrar y soltar, sin necesidad de conocimientos de diseño

Exporta en varios formatos para sitios web, boletines informativos y apps de comunicación para equipos

✅ Ideal para: Pequeñas y medianas empresas que desean destacar los logros de sus empleados en múltiples canales.

14. Plantilla de vídeo «Empleado destacado» de Animoto

vía Animoto

La plantilla de vídeo «Empleado destacado» de Animoto te permite contar historias de reconocimiento a través de vídeos cortos y atractivos. Puedes combinar imágenes, texto y bandas sonoras para crear un destacado más memorable que las publicaciones estáticas por sí solas.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Bloques de vídeo preestablecidos para hitos, datos curiosos y aspectos profesionales destacados

Biblioteca de música integrada para adaptarse al tono de tu reconocimiento

Herramientas de edición sencillas para los colores, las fuentes y las transiciones de la marca

✅ Ideal para: Equipos de RR. HH. y responsables de personal que desean crear vídeos atractivos para destacar a los empleados.

15. Plantilla de miembro del mes del equipo de Google Slides, de Slides Carnival

vía Slides Carnival

La plantilla Miembro del mes del equipo de Google Slides de Slides Carnival es un formato listo para presentar que sirve para homenajear a los empleados que destacan cada mes. Con 22 diapositivas prediseñadas, puedes mostrar las contribuciones de una forma elegante e interactiva.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Incluye gráficos, marcos y animaciones para que las presentaciones sean atractivas

Funciona con Canva para una mayor flexibilidad creativa

Adecuadas tanto para reuniones presenciales como para aplicaciones de comunicación con equipos remotos

✅ Ideal para: Equipos que desean destacar a los empleados que han obtenido buenos resultados cada mes durante las presentaciones del equipo.

Celebra los éxitos, mejora la moral y crea una cultura con ClickUp

Destacar a los empleados no debería ser una tarea ocasional. ClickUp se convierte en un sistema repetible que puedes ejecutar junto con todo lo que gestiona tu equipo.

Utiliza ClickUp Docs para redactar y almacenar reseñas destacadas, Pizarras para intercambiar ideas nuevas sobre reconocimientos y Campos personalizados para realizar un seguimiento de los hitos y los intereses personales. Automatiza los recordatorios para que ningún trabajo excelente pase desapercibido. Y con vistas como Calendario y Tablero, puedes planificar, publicar y celebrar los momentos destacados con un ritmo que se sienta intencionado.

Además, con más de 1000 plantillas listas para usar, siempre tendrá un punto de partida. No hay páginas en blanco, ni confusiones, solo un reconocimiento significativo integrado en su flujo de trabajo.

Prueba ClickUp gratis y crea una cultura a la que tu equipo quiera pertenecer.