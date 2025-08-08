Las 10 mejores alternativas a Moxie para gestionar tu empresa en 2025

Moxie funciona bien para autónomos que trabajan por cuenta propia y microempresas. Cubre lo básico, incluyendo contratos, facturas y comunicación sencilla con los clientes.

Pero a medida que tu empresa crece, esos elementos básicos no son suficientes. Necesitas mejores herramientas para gestionar proyectos, colaborar con otros y escalar sin tener que improvisar soluciones.

Después de alcanzar su límite con Moxie, muchos propietarios de pequeñas empresas están cambiando a herramientas que se adaptan a su forma de trabajar, ya sea para agilizar la facturación, realizar un seguimiento más exhaustivo de las tareas o facilitar la colaboración en equipo desde un solo lugar.

Echa un vistazo a las 10 alternativas inteligentes a Moxie que te ayudarán a ahorrar tiempo en tareas administrativas, estar al día con las tareas de los clientes y gestionar tu empresa sin herramientas adicionales.

Las mejores alternativas a Moxie de un vistazo

Herramienta Funciones clave Ideal para Precios* ClickUp Documentos, CRM, Formularios, Facturas, Control de tiempo, Automatizaciones Ideal para particulares, autónomos y equipos en crecimiento que desean centralizar el trabajo con los clientes, la facturación y la comunicación en un solo lugar Plan Free disponible; planes de pago a partir de 7 $ al mes Agency Handy Paneles, flujos de trabajo de aprobación, gestión de archivos y portales de marca Ideal para agencias creativas que gestionan múltiples entregas y revisiones de clientes Los planes de pago empiezan en 19 $ al mes Dubsado Formularios personalizados, programador, flujos de trabajo, gestión de contratos y automatización Ideal para coaches, consultores y proveedores de servicios que necesitan experiencias de cliente totalmente automatizadas y personalizadas con su marca Los planes de pago empiezan en 20 $ al mes HoneyBook Propuestas, contratos, pagos, recordatorios Ideal para autónomos y creativos que desean un flujo de reservas y facturación limpio y fácil de usar para los clientes Los planes de pago empiezan en 36 $ al mes Bonsai Propuestas, control de tiempo, banca para autónomos, herramientas fiscales Ideal para autónomos que desean gestionar su trabajo, sus finanzas y sus impuestos en un solo panel Los planes de pago empiezan en 15 $ al mes Moxo Portales de marca, mensajería, uso compartido de archivos, experiencia de usuario optimizada para dispositivos móviles Ideal para consultores, bufetes de abogados y profesionales financieros que ofrecen portales de clientes de marca blanca Precios personalizados Plutio Bandeja de entrada, compatibilidad multilingüe, control de tiempo, portales para clientes Ideal para emprendedores que gestionan múltiples servicios y clientes globales desde una sola app, aplicación Los planes de pago empiezan en 19 $ al mes 17hats Plantillas de flujo de trabajo, programadores, contratos, automatización Ideal para fotógrafos, organizadores de eventos y profesionales creativos que dirigen empresas basadas en servicios Los planes de pago empiezan en 60 $ al mes SuiteCRM CRM de código abierto, panel modular, autohospedado Ideal para pequeños equipos con conocimientos tecnológicos que desean un control completo sobre su CRM y sus flujos de trabajo Gratis (código abierto); planes de soporte de pago disponibles Capsule CRM Cronogramas de contactos, seguimiento de tareas, vistas de canalizaciones, app, aplicación móvil Ideal para equipos pequeños que desean un CRM ligero sin complejidad Los planes de pago empiezan en 21 $ al mes

¿Qué debes buscar en las alternativas a Moxie?

Superar una herramienta como Moxie no es algo que ocurra de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual. Estás gestionando más proyectos de clientes, enviando más facturas, coordinando a través del correo electrónico, Slack y hojas de cálculo.

De repente, ya no eres un simple autónomo, sino que diriges una empresa.

Este cambio trae consigo nuevas exigencias: automatización, visibilidad, colaboración en proyectos y la capacidad de gestionar todo en un solo lugar. Y ahí es donde muchos usuarios de Moxie empiezan a buscar otras alternativas.

Esto es lo que debe buscar al cambiar a una plataforma más completa y con mayor capacidad:

Automatización que ahorra horas: Busque herramientas esenciales que conviertan los envíos de formularios en tareas, desencadenen seguimientos o generen facturas automáticamente

CRM y portales para clientes integrados: Vaya más allá de la comunicación unidireccional; necesita vistas orientadas al cliente, archivos compartidos y actualizaciones de proyectos en tiempo real

Facturación y control de tiempo juntos: Dedique menos tiempo a cambiar de aplicación y más tiempo a cobrar, con facturación, seguimiento y entrega en un mismo lugar

Colaboración multiusuario: Configure paneles compartidos, asigne tareas y cree vistas de calendario tan pronto como incorpore a contratistas o a un equipo

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Las 10 mejores alternativas a Moxie en 2025

Las herramientas empresariales modernas deben proporcionarte control, claridad y espacio para crecer. Estas alternativas a Moxie van más allá. Combinan la gestión de proyectos, la facturación, el CRM y la colaboración para ayudarte a dejar de unir sistemas y empezar a gestionar tu empresa desde un solo lugar.

1. ClickUp (ideal para la gestión integral de proyectos y clientes)

Consolida tareas, colaboración y documentos sin esfuerzo con la plataforma de gestión del trabajo todo en uno con IA de ClickUp

ClickUp es la app, aplicación para todo el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

Como alternativa a Moxie, te ayuda a gestionar el trabajo entre bastidores que tus clientes no ven (presupuestos, cronogramas, actualizaciones y pagos) desde un solo panel. Puedes planificar eventos, realizar el seguimiento de pedidos personalizados y compartir el progreso sin tener que buscar archivos o mensajes en diferentes apps.

Para iniciar inmediatamente la incorporación de clientes o las solicitudes de los clientes, utiliza los formularios de ClickUp. Estos formularios dinámicos convierten cada envío en una tarea detallada, ideal para el seguimiento de nuevos proyectos, solicitudes de servicio o envíos de comentarios. En lugar de copiar manualmente los detalles de los correos electrónicos o las hojas de cálculo, puedes centralizar y agilizar tu proceso de incorporación o consulta.

Vea todas las fases de las operaciones y asigne tareas al instante en ClickUp CRM

¿Quieres ver toda la información de tus clientes en una vista unificada? ClickUp CRM te permite gestionar clientes potenciales, realizar un seguimiento de las conversaciones y ver el estado de los proyectos en una vista limpia y personalizable. Puedes ordenar por fase de la operación, programar seguimientos y asignar tareas a los miembros del equipo sin tener que pasar a una herramienta CRM independiente.

Es ideal para fundadores independientes y equipos pequeños que no necesitan una herramienta de ventas compleja, sino una forma sencilla de gestionar todas las relaciones con los clientes.

Elige entre más de 10 vistas para organizar tus proyectos con ClickUp CRM

¿Necesitas enviar un resumen a tu cliente? Genera un borrador al instante en ClickUp Docs utilizando IA. ¿Quieres recibir comentarios? Añade un comentario y asígnalo como elemento de acción a tu compañero al instante. Ya sea para diseñar ramos de novia o planificar una sesión fotográfica, ClickUp conecta tus actualizaciones, tareas y archivos para que nada se pierda entre las bandejas de entrada.

Pasando a las horas facturables y las facturas, la función de control de tiempo de ClickUp te ayuda a registrar las horas facturables directamente en las tareas o proyectos. Puedes realizar un seguimiento del tiempo en tiempo real o introducirlo manualmente y, a continuación, generar informes o facturas basados en las horas trabajadas.

Si envías la misma factura cada mes o repites los pasos de incorporación de clientes, ClickUp te ahorra tener que hacerlo dos veces. Crea tus plantillas una vez, automatiza los recordatorios o las aprobaciones y mantén tu proceso en marcha, mientras te centras en el trabajo por el que te pagan tus clientes.

Por último, ¿lo mejor de ClickUp como alternativa a Moxie? ClickUp Brain puede gestionar todo tu flujo de trabajo. Por ejemplo, cuando llegan nuevas tareas, IA Prioritize establece la urgencia de cada una, para que siempre sepas qué abordar primero. Autopilot Agents puede vigilar las tareas pendientes o bloqueadas y tomar medidas, como enviar recordatorios o actualizar los estados.

También puedes utilizar IA para resumir rápidamente documentos o hilos largos, redactar borradores de actualizaciones o crear nuevas tareas y documentos con una indicación. De esta manera, dedicarás menos tiempo a tareas administrativas y más tiempo a realizar tu trabajo

Las plantillas de ClickUp son personalizables, reutilizables y fáciles de adjuntar a las tareas de tus proyectos o registros CRM.

✅ Plantilla de factura para autónomos de ClickUp: ideal para proveedores de servicios independientes que facturan por horas o por proyectos. Añade desgloses de servicios, registros de tiempo e información de los clientes, y envíalos directamente a través de ClickUp o expórtalos en formato PDF

Obtenga plantillas gratis Factura a tus clientes de forma clara y profesional con la plantilla de factura para autónomos de ClickUp

✅ Plantilla de factura de ClickUp: diseñada para proyectos recurrentes o equipos pequeños. Añade elementos de línea, detalles fiscales, condiciones de pago y elementos de marca, para que no tengas que recrear el mismo formato cada mes

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento del estado de las facturas, las fechas límite y los tipos de pago con la plantilla de facturas de ClickUp

Las mejores funciones de ClickUp

Crea paneles filtrados para ver el estado de los proyectos, las solicitudes de los clientes y las tareas pendientes en un solo lugar

Organice su entorno de trabajo por departamentos (equipo de ventas, operaciones, finanzas) con espacios y carpetas

Cree flujos de trabajo personalizados para proyectos con lógica condicional y dependencias entre tareas

Incrusta enlaces de pago, calendarios o formularios directamente en ClickUp Docs

Configure tareas periódicas para proyectos de retención o revisiones mensuales de servicios

Utilice Metas Hitos para realizar un seguimiento de los entregables clave de los clientes y los términos del contrato

Crea vistas orientadas al cliente con permisos que ocultan notas internas o borradores

Utiliza la IA y la automatización para asignar, priorizar y actualizar tareas automáticamente

Aprovecha las herramientas de colaboración integradas , como ClickUp Chat, SyncUps y comentarios asignados, y comparte actualizaciones con clientes o colaboradores

Aprovecha más de 1000 integraciones para conectarte con tus herramientas favoritas

Limitaciones de ClickUp

El amplio intervalo de funciones puede resultar abrumador sin una guía de configuración inicial

La experiencia móvil no es tan fluida para gestionar documentos o formularios complejos sobre la marcha

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp

Celine R., responsable de diseño UX/UI, dice:

He estado usando ClickUp desde sus inicios y ha sido increíble ver su evolución hasta convertirse en una potente herramienta de productividad integral. El lanzamiento continuo de nuevas funciones y actualizaciones demuestra la confirmación del equipo de mejorar la experiencia del usuario.

He estado usando ClickUp desde sus inicios y ha sido increíble ver su evolución hasta convertirse en una potente herramienta de productividad integral. El lanzamiento continuo de nuevas funciones y actualizaciones demuestra la confirmación del equipo de mejorar la experiencia del usuario.

💡Consejo profesional: ¿Quieres multiplicar por 10 tus flujos de trabajo? Prueba Brain MAX, el compañero de escritorio con IA de ClickUp. Aporta potentes funciones de búsqueda empresarial y comandos por voz a tu flujo de trabajo, lo que te permite encontrar cualquier documento, chatear o actualizar proyectos en todas tus aplicaciones conectadas con una sola búsqueda o solicitud verbal. Ya sea que estés haciendo una lluvia de ideas, recopilando comentarios de clientes o gestionando plazos, Brain MAX mantiene todo al alcance de tu mano, para que puedas concentrarte en hacer crecer tu empresa, no en gestionar tus herramientas.

2. Agency Handy (ideal para agencias que gestionan entregas a clientes)

a través de Agency Handy

Agency Handy está diseñado para equipos creativos que viven en bucles de retroalimentación. Te permite organizar el trabajo de los clientes en paneles estructurados, asignar tareas y gestionar las revisiones de archivos sin el desorden de los correos electrónicos de ida y vuelta. Todo es visible, rastreable y se basa en plazos.

Todos los aspectos de tu trabajo, desde los conceptos iniciales hasta las aprobaciones finales, se vuelven transparentes, rastreables y se vinculan meticulosamente a los plazos. Lo que realmente distingue a Agency Handy son sus sofisticados flujos de trabajo de aprobación de clientes.

Ya sea que esté presentando un nuevo concepto de logotipo, un folleto de varias páginas o cualquier otro recurso creativo, puede compartirlo sin problemas, solicitar comentarios específicos y solicitar formalmente la aprobación directamente desde la plataforma. Esto garantiza que su trabajo mantenga el impulso y evita los inconvenientes de quedar estancado indefinidamente en una bandeja de entrada de correo electrónico desbordada.

Las mejores funciones de Agency Handy

Cree paneles con la facilidad de arrastrar y soltar para cada proyecto de cliente

Agiliza la aprobación con flujos integrados que reducen las rondas de revisión

Realiza un seguimiento de los activos, las maquetas y las versiones con un gestor de archivos visual

Personalice los portales de clientes para compartir documentos y proporcionar actualizaciones de estado en tiempo real

Limitaciones de Agency Handy

Opciones de integración limitadas más allá de las herramientas creativas básicas

Puede resultar excesivo para equipos que gestionan proyectos más pequeños y sencillos

Precios de Agency Handy

Freelancer: 19 $ al mes

Equipo inicial: 99 $ al mes

Business Pro: 199 $/mes

Valoraciones y opiniones sobre Agency Handy

No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Agency Handy?

Un usuario de G2 dice:

Handy es una fantástica herramienta de portal para clientes destinada a agencias gracias a su interfaz fácil de usar, que facilita a los clientes el acceso y la navegación por la plataforma.

Handy es una fantástica herramienta de portal para clientes destinada a agencias gracias a su interfaz fácil de usar, que facilita a los clientes el acceso y la navegación por la plataforma.

3. Dubsado (ideal para flujos de trabajo y automatizaciones personalizables)

a través de Dubsado

Dubsado está diseñado para empresas de servicios que desean tener más control sobre cómo los clientes avanzan en el proceso. Desde la incorporación hasta la salida, te ofrece las herramientas para crear formularios personalizados, automatizar contratos y optimizar la programación, todo bajo tu marca.

La principal fortaleza de la plataforma reside en su capacidad para facilitar la creación de flujos de trabajo muy detallados e inteligentes. Puede configurar seguimientos automatizados, asignar tareas específicas, desencadenar correos electrónicos personalizados y actualizar el estado de los clientes de forma dinámica en función de acciones específicas de los clientes o hitos del proyecto.

Para consultores independientes o equipos que gestionan un gran volumen de clientes, esta sofisticada automatización reduce drásticamente los gastos administrativos sin comprometer el toque personalizado que es crucial para las relaciones con los clientes.

Las mejores funciones de Dubsado

Crea formularios de registro y páginas de captura de clientes potenciales totalmente personalizables

Automatice la generación de contratos y facturas con la compatibilidad integrada con la firma electrónica

Programa reuniones sin esfuerzo con la detección de zonas horarias y los ajustes de buffer

Diseña flujos de trabajo utilizando lógica condicional y desencadenantes de tareas para una automatización perfecta

Limitaciones de Dubsado

Curva de aprendizaje más pronunciada para los usuarios nuevos en la automatización del flujo de trabajo

Herramientas de elaboración de informes y análisis limitadas en comparación con la competencia

Precios de Dubsado

Versión de prueba gratuita disponible (sin límite de tiempo, máximo tres clientes)

Starter: 20 $ al mes

Premier: 40 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Dubsado

G2: 4,2/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 50 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre Dubsado

Un usuario de Capterra dice:

Sin duda, cumplió con su cometido, era la mejor plataforma que había para lo que necesitábamos, pero podría haber sido mucho mejor.

Sin duda, cumplió con su cometido, era la mejor plataforma que había para lo que necesitábamos, pero podría haber sido mucho mejor.

4. HoneyBook (ideal para autónomos que gestionan contratos y pagos)

a través de HoneyBook

HoneyBook está diseñado para autónomos y creativos que trabajan por cuenta propia y quieren simplificar las cosas. Agrupa propuestas, contratos y pagos en un flujo claro, para que los clientes puedan firmar y pagar en cuestión de minutos, en lugar de días. No se requieren conocimientos técnicos ni configuración de backend.

Su función más destacada es la excepcional experiencia que ofrece al cliente. Con un mínimo esfuerzo, puede enviar sin esfuerzo propuestas con su marca profesional, establecer calendarios de pago claros y automatizar los recordatorios de pago.

Si te enfrentas constantemente a la tarea de perseguir facturas vencidas o gestionar manualmente la incorporación de clientes, HoneyBook te ofrece una solución optimizada e intuitiva que mantiene tus tareas financieras y administrativas perfectamente organizadas.

Las mejores funciones de HoneyBook

Utiliza plantillas prediseñadas para propuestas, contratos y facturas y ahorra tiempo

Programa pagos fácilmente y envía recordatorios automáticos para mantenerte al día

Centralice toda la comunicación de los proyectos con un portal dedicado para los clientes

Gestione proyectos sobre la marcha con una app, aplicación móvil totalmente funcional

Limitaciones de HoneyBook

Opciones de personalización limitadas para flujos de trabajo avanzados

Carece de herramientas nativas de control de tiempo y elaboración de informes detallados

Precios de HoneyBook

Starter: 36 $ al mes

Essentials: 59 $ al mes

Premium: 129 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre HoneyBook

G2: 4,5/5 (más de 170 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 600 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre HoneyBook

Un usuario de G2 dice:

Me gusta poder acceder a prácticamente todo lo que necesito en un solo lugar. También ha mejorado el nivel profesional de mi empresa.

Me gusta poder acceder a prácticamente todo lo que necesito en un solo lugar. También ha mejorado el nivel profesional de mi empresa.

📮 Información de ClickUp: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen la eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué hay de utilizar una sola plataforma? Como app, aplicación para todo el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chat y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa mientras la IA se encarga del resto.

5. Bonsai (la mejor plataforma integral para autónomos)

a través de Bonsai

Bonsai te permite gestionar propuestas, contratos, facturas e impuestos sin salir de una sola plataforma. Es elegante y minimalista, y cuenta con la potencia administrativa necesaria para gestionar tu empresa en solitario sin sentirte abrumado.

Más allá de las necesidades empresariales fundamentales, Bonsai se distingue por incluir una cuenta empresarial integrada, funciones de seguimiento automático de impuestos, contratos totalmente personalizables y flujos de trabajo optimizados para la incorporación de clientes.

Si estás cansado de unir manualmente servicios como Stripe para pagos, QuickBooks para contabilidad y Documentos de Google para documentación, Bonsai ofrece una configuración cohesionada y limpia que consolida todas estas funciones en un entorno de trabajo eficiente.

Las mejores funciones de Bonsai

Simplifica las finanzas con la banca para autónomos integrada: realiza un seguimiento de las estimaciones fiscales, las amortizaciones y las metas de ahorro

Optimice su proceso desde la propuesta hasta el pago con firmas electrónicas y facturación por hitos

Realiza un seguimiento del tiempo y conviértelo en facturas con un solo clic

Utiliza plantillas prediseñadas para contratos, acuerdos de confidencialidad y documentos de incorporación para avanzar más rápido

Limitaciones de Bonsai

Flexibilidad limitada para equipos o agencias con múltiples usuarios

Algunas funciones financieras solo están disponibles en EE. UU. por el momento

Precios de Bonsai

Básico: 15 $ al mes por usuario

Essentials: 25 $ al mes por usuario

Premium: 39 $/usuario al mes

Elite: 59 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Bonsai

G2: 4,3/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre Bonsai

Un usuario de G2 dice:

Es increíble poder enviar contratos, propuestas, facturas y formularios a los clientes, todo desde la misma plataforma. Me encanta que Bonsai sea una solución integral para autónomos y pequeñas empresas.

Es increíble poder enviar contratos, propuestas, facturas y formularios a los clientes, todo desde la misma plataforma. Me encanta que Bonsai sea una solución integral para autónomos y pequeñas empresas.

👀 ¿Sabías que... En 2023, los autónomos ganaron en conjunto 1,27 billones de dólares, una cifra suficiente para rivalizar con el PIB de países como Corea del Sur?

6. Moxo (ideal para portales de clientes con marca blanca)

a través de Moxo

Si desea ofrecer una experiencia personalizada y centrada en el cliente, Moxo le proporciona las herramientas necesarias para hacerlo. Desde el uso compartido seguro de documentos hasta la mensajería en tiempo real y los entornos de trabajo con marca, está diseñado para empresas que desean ofrecer una imagen impecable y mantenerse protegidas.

Moxo destaca por sus sólidas capacidades de marca blanca, lo que significa que tus clientes nunca verán ninguna interfaz de terceros, sino que toda la experiencia se integra a la perfección con tu marca.

Tanto si eres un consultor jurídico que gestiona información confidencial como un asesor financiero que ofrece orientación personalizada, puedes crear sin esfuerzo un hub para clientes profesional y optimizado para dispositivos móviles que se adapte totalmente a ti y refuerce la identidad de tu marca en cada punto de contacto.

Las mejores funciones de Moxo

Cree portales seguros para sus clientes con su logotipo, colores y dominio personalizado

Ofrezca una incorporación y unos servicios perfectos con flujos de trabajo que dan prioridad a los dispositivos móviles

Automatice los pasos de aprobación y realice un seguimiento de cada interacción con los clientes en tiempo real

Integra chat, uso compartido de archivos y firmas electrónicas para ofrecer una experiencia unificada a tus clientes

Limitaciones de Moxo

Personalización limitada más allá de los elementos de marca

No es ideal para la gestión de proyectos de equipos internos

Precios de Moxo

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Moxo

G2: 4,5/5 (más de 170 opiniones)

Capterra: 4,0/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Moxo?

Un usuario de Capterra dice:

Moxo nos ha sido de gran ayuda para optimizar las comunicaciones y la correspondencia con nuestros clientes. Nos encanta poder comunicarnos con ellos en una ubicación designada (en lugar de mediante mensajes de texto, WhatsApp, etc.) y compartir archivos entre nosotros.

Moxo nos ha sido de gran ayuda para optimizar las comunicaciones y la correspondencia con nuestros clientes. Nos encanta poder comunicarnos con ellos en una ubicación designada (en lugar de mediante mensajes de texto, WhatsApp, etc.) y compartir archivos entre nosotros.

💡 Consejo profesional: Utiliza la incorporación de marca compartida de Moxo para enviar a los clientes una experiencia de bienvenida que parezca provenir de tu empresa, no de un proveedor de software.

7. Plutio (ideal para autónomos que ofrecen múltiples servicios)

a través de Plutio

Dirigir una empresa unipersonal a menudo significa cambiar constantemente de rol: gestor de proyectos, gestor de clientes, comercial, etc. Plutio lo reúne todo en un panel limpio, donde puedes gestionar clientes, enviar propuestas, controlar el tiempo y chatear, todo sin salir de la app, aplicación.

Las funciones distintivas de Plutio incluyen una bandeja de entrada colaborativa, portales multilingües para clientes y un CRM integrado. Está diseñado para simplificar las operaciones individuales dispersas en un flujo de trabajo centrado que resulta factible, incluso cuando se desempeñan múltiples roles.

Las mejores funciones de Plutio

Ofrece portales multilingües para clientes y crea una experiencia más inclusiva

Gestiona correos electrónicos, chats y comentarios sobre tareas desde una bandeja de entrada colaborativa

Envía propuestas con tu marca y firmas electrónicas integradas para agilizar las aprobaciones

Realice un seguimiento de las tareas, registre el tiempo y genere facturas, todo desde un solo lugar

Limitaciones de Plutio

Puede parecer demasiado complejo para empresas de servicios sencillos

Integraciones de terceros limitadas en comparación con otras plataformas

Precios de Plutio

Solo: 19 $ al mes

Studio: 39 $ al mes

Agencia: 99 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Plutio

G2: 4,3/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 160 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Plutio?

Un usuario de G2 dice:

Puedo realizar todas mis tareas de gestión empresarial en un solo lugar. Por ejemplo, propuestas, facturas y recibos, seguimiento del tiempo, gestión de tareas, etc.

Puedo realizar todas las tareas de gestión de mi empresa en un solo lugar. Por ejemplo, propuestas, facturas y recibos, seguimiento del tiempo, gestión de tareas, etc.

📖 Lea también: Optimice su flujo de trabajo con el control de tiempo ágil

8. 17hats (ideal para profesionales de eventos y fotógrafos)

vía 17hats

Si tu empresa prospera gracias a una serie de pasos repetitivos, como la consulta inicial, la elaboración de presupuestos detallados, la firma de contratos, la prestación de servicios (como una sesión fotográfica o un evento) y la facturación final, 17hats está diseñado para ayudarte a sistematizar todos los aspectos.

Está diseñado para profesionales de los sectores creativos y de servicios relacionados con eventos, como fotógrafos, organizadores de eventos y diseñadores, que necesitan flujos de trabajo estructurados sin la carga de tener que crearlos desde cero.

Todo en 17hats funciona con plantillas altamente personalizables, desde presupuestos y contratos con la marca hasta seguimientos automatizados y notas de agradecimiento. Este enfoque sistemático reduce significativamente el tiempo dedicado a tediosos correos electrónicos de ida y vuelta, lo que le permite dedicar más tiempo a atender directamente a sus clientes o a prepararse para su próximo compromiso.

las mejores funciones de 17hats

Utiliza plantillas de flujo de trabajo adaptadas a eventos, fotografía y proyectos creativos

Programa reuniones con clientes con herramientas integradas que se sincronizan con tu calendario

Automatice los seguimientos, recordatorios y notas de agradecimiento con secuencias de correo electrónico

Optimice la incorporación de clientes con herramientas integradas de facturación y contratos

limitaciones de 17hats

La interfaz puede parecer anticuada en comparación con herramientas más recientes

Menos flexible para equipos o empresas con ofertas de servicios complejas

precios de 17hats

Mensual: 60 $ al mes

valoraciones y opiniones sobre 17hats

G2: 4,4/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 130 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre 17hats?

Un usuario de G2 dice:

17hats me permite tener todas las tareas administrativas de mi empresa y todos los registros y documentos relacionados con cada cliente en un solo lugar. Lo mejor es que la mayoría de las tareas están automatizadas, lo que elimina la necesidad de contratar a un asistente para esas tareas.

17hats me permite tener todas las tareas administrativas de mi empresa y todos los registros y documentos relacionados con cada cliente en un solo lugar. Lo mejor es que la mayoría de las tareas están automatizadas, lo que elimina la necesidad de contratar a un asistente para esas tareas.

📖 Lea también: Plantillas de facturas gratuitas de Hojas de cálculo de Google

9. SuiteCRM (el mejor CRM de código abierto para equipos pequeños)

a través de SuiteCRM

SuiteCRM te ofrece un control total sobre tu sistema CRM, sin dependencia de proveedores ni actualizaciones obligatorias. Es de código abierto, por lo que los equipos pequeños con recursos técnicos pueden personalizar los flujos de trabajo, los campos y los paneles para adaptarlos a sus operaciones.

Todos los módulos de SuiteCRM, desde la gestión integral de contactos y el seguimiento de clientes potenciales hasta la resolución eficiente de casos, son adaptables. Esto lo convierte en una opción sólida para equipos con conocimientos de TI que buscan una solución CRM rentable y altamente flexible que ofrezca un amplio margen de crecimiento, siempre que estén dispuestos a invertir algún esfuerzo en su configuración inicial y en su gestión continua.

Las mejores funciones de SuiteCRM

Implemente en sus propios servidores con acceso completo al código fuente

Crea paneles personalizados con un generador de módulos de arrastrar y soltar

Automatice los flujos de trabajo con un potente motor y desencadenantes condicionales

Amplíe la funcionalidad con una amplia biblioteca de complementos y temas creados por la comunidad

Limitaciones de SuiteCRM

Requiere configuración técnica y mantenimiento continuo

La interfaz parece anticuada en comparación con los CRM SaaS modernos

Precios de SuiteCRM

Gratis (código abierto, autohospedado)

Hay planes de soporte de pago disponibles a través de socios externos

Valoraciones y opiniones sobre SuiteCRM

G2: 4,2/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SuiteCRM?

Un usuario de Capterra dice:

Utilizamos SuiteCRM como repositorio central para la atención al cliente. Realizamos un seguimiento de todos los contactos que tenemos con ellos, tanto los planificados como los completados. Se trata de un hub esencial para nuestro equipo, ya que nos permite asegurarnos de que cualquier contacto con los clientes esté bien informado.

Utilizamos SuiteCRM como repositorio central para la atención al cliente. Hacemos un seguimiento de todos los contactos que tenemos con ellos, tanto los planificados como los completados. Se trata de un hub esencial para que nuestro equipo se asegure de que cualquier contacto con los clientes esté bien informado.

🧠 Dato curioso: El término «código abierto» se acuñó en 1998 para hacer que el software gratis fuera más accesible para las empresas; antes de eso, la mayoría de las empresas lo evitaban por completo.

10. Capsule CRM (el mejor CRM ligero con seguimiento de clientes)

a través de Capsule CRM

Capsule CRM ofrece una experiencia limpia y centrada sin elementos superfluos. Es ideal para equipos pequeños que desean realizar un seguimiento de las ventas, gestionar las relaciones y realizar un seguimiento de las tareas, todo ello desde un panel centralizado y sin complicaciones.

Todas estas funciones esenciales están centralizadas en un único panel sencillo, lo que garantiza la simplicidad y la facilidad de uso. Su diseño optimizado para dispositivos móviles, combinado con recordatorios automáticos e historiales de contactos completos, te ayuda a estar al tanto de las prioridades de tu empresa.

Las mejores funciones de Capsule CRM

Gestiona los procesos de ventas visuales con fases de arrastrar y soltar para cada acuerdo

Sincronice los correos electrónicos a la perfección con Gmail y Outlook directamente desde su entorno de trabajo

Vea cronogramas de contactos con notas, llamadas y tareas, todo en un solo lugar

Utiliza etiquetas, campos y flujos de trabajo personalizados para segmentar y personalizar la gestión de clientes

Limitaciones de Capsule CRM

Elaboración de informes y análisis limitados en los planes de nivel inferior

Sin facturación integrada ni automatización avanzada

Precios de Capsule CRM

Plan Free

Starter: 21 $ al mes por usuario

Crecimiento: 38 $ al mes por usuario

Avanzado: 60 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Capsule CRM

G2: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 160 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre Capsule CRM

Un usuario de G2 dice:

Las funciones de Capsule CRM son básicas. Echo mucho de menos HubSpot por todo lo que podía hacer con él. Pero lo que Capsule hace, lo hace muy bien y de forma sencilla, y cumple con los requisitos que realmente necesitábamos sin la complejidad que aportan las opciones más amplias.

Las funciones de Capsule CRM son básicas. Echo mucho de menos HubSpot por todo lo que podía hacer con él. Pero lo que Capsule hace, lo hace muy bien y de forma sencilla, y cumple con los requisitos que realmente necesitábamos sin la complejidad que aportan las opciones más amplias.

Haz más con ClickUp, que crece contigo

Superar una herramienta como Moxie es una buena señal: tu empresa está evolucionando. Pero también significa que tus sistemas deben evolucionar. Más clientes, entregables y partes móviles requieren una plataforma que siga el ritmo sin añadir complejidad.

ClickUp te ofrece ese control. Todo se mantiene sincronizado, desde los formularios de los clientes hasta los contratos, pasando por los documentos y los paneles, para que puedas escalar sin necesidad de unir herramientas. Tanto si gestionas tu trabajo en solitario como si diriges un equipo, obtienes claridad, personalización y colaboración real, todo en un solo lugar.

Regístrese en ClickUp y tome el control de todos los proyectos de sus clientes desde el primer día.