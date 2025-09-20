las 10 mejores alternativas a Speechmatics para una conversión de voz a texto preciso en 2025

La tecnología de conversión de voz a texto ha avanzado mucho. Lo que antes llevaba horas, ahora se hace en minutos, con resultados más precisos que nunca.
Speechmatics es uno de los nombres más destacados en el espacio. Es preciso, rápido y cuenta con compatibilidad con un amplio intervalo de idiomas. Pero no es una solución válida para todos los tamaños.
Es posible que necesite transcripción en tiempo real, etiquetas de orador o mejores integraciones que se adapten a su flujo de trabajo y presupuesto. Tanto si es desarrollador, podcaster, periodista o profesional de contenido, existe una herramienta que se adapta a su caso de uso.
En esta guía, encontrará las mejores alternativas a Speechmatics. Cada competidor ofrece algo diferente: funciones, precios o rendimiento. Como ventaja adicional, le presentaremos la revolucionaria función Talk to Text de ClickUp, que no solo transcribe su discurso, sino que también hace el trabajo por usted
Las mejores alternativas a Speechmatics de un vistazo
¡Echa un vistazo a este rápido resumen de las mejores alternativas a Speechmatics para mejorar tu flujo de trabajo de conversión de voz a texto!
|Herramienta
|Lo mejor para
|Funciones principales
|Precios*
|ClickUp
|Equipos de cualquier tamaño que necesiten tareas, transcripción y colaboración en un solo lugar
|Talk to Text, ClickUp Brain y Brain Max, AI Notetaker, ClickUp Brain, tareas de ClickUp, documentos con tecnología de IA
|Plan Free Forever; personalizaciones para corporaciones
|Deepgram
|Equipos de desarrollo de tamaño medio que necesitan transcripciones en tiempo real basadas en API
|Modelo Nova-3, transcripción en tiempo real, diarización de hablantes, formato inteligente
|Pago por uso
|Google Speech-to-Text
|Equipos grandes que necesitan transcripciones precisas y multilingües a gran escala
|más de 125 idiomas, modos en tiempo real y por lotes, vocabulario personalizado, identificación del hablante
|Pago por uso
|Otter. ai
|Equipos pequeños que necesitan notas y resúmenes automatizados de reuniones
|Transcripción en tiempo real, resumen, elementos pendientes, Otter Chat para chatear
|Gratis, de pago desde 16,99 $/usuario/mes
|AssemblyAI
|Equipos de desarrollo que necesitan transcripción con funciones de IA como el análisis del sentimiento y la redacción
|Procesamiento en tiempo real y por lotes, análisis de sentimientos, supresión de información de identificación personal, detección de idioma
|Gratis, gratuito/a; de pago a partir de 0,12 $ por hora
|Rev. ai
|Equipos pequeños y grandes que necesitan transcripciones rápidas y de alta precisión
|Transmisión y asincronía, vocabularios personalizados, opción de transcripción humana
|Precio: desde 14,99 $ por usuario al mes
|Whisper
|Desarrolladores independientes que necesitan transcripción offline multilingüe y de código abierto
|Multilingüe, traducción al inglés, código abierto, implementación local
|Pago por uso
|DeepSpeech
|Personas que necesitan transcripciones en tiempo real y sin conexión en dispositivos locales
|Uso sin conexión, en tiempo real, modelos preentrenados, multiplataforma, código abierto
|Gratis (código abierto)
|Gladia
|Equipos medianos de tamaño mediano que necesitan transcripciones inteligentes y multilingües con análisis
|más de 100 idiomas, cambio de código, diarización, resumir, sentimiento
|Gratis, gratuito/a a partir de 0,612 $ por hora
|Braina
|Usuarios individuales que necesitan dictado sin conexión con funciones de asistente de IA
|Dictado, compatibilidad multilingüe, comandos de voz, modo sin conexión y asistente de IA
|Free, de pago a partir de 99 $ al año
¿Qué debe buscar en las alternativas a Speechmatics?
La herramienta de conversión de voz a texto adecuada depende de cómo trabajes, qué funciones necesites y cuánto estés dispuesto a gastar. Estos son los aspectos clave que debes tener en cuenta al comparar alternativas:
- Alta precisión de transcripción: priorice las herramientas de transcripción que ofrecen resultados consistentes y fiables, incluso con acentos, ruido de fondo o vocabulario especializado
- Procesamiento en tiempo real y por lotes: elige una herramienta que te permita transcribir audio en directo o cargar archivos por lotes, en función de tu flujo de trabajo
- Vocabulario personalizado: añada sus propios términos o lenguaje específico del sector para mejorar el reconocimiento y reducir las ediciones manuales
- Opciones de integración: conecta la herramienta con tus plataformas existentes, como software de edición, software de vídeos de formación, almacenamiento en la nube o CMS, para optimizar tu proceso
- Precios escalables: elige el plan que mejor se adapte a tu uso, tanto si transcribes unos minutos como si gestionas horas de audio a la semana
- Compatibilidad con varios idiomas: asegúrate de que la herramienta sea compatible con los idiomas y dialectos con los que haces trabajo, especialmente para contenido global
- Identificación de hablantes: permite rotular claramente a los hablantes para que las transcripciones sean más fáciles de seguir y de edición
- formatos de exportación*: guarda las transcripciones en los tipos de archivo que necesites, ya sea TXT, SRT o JSON, para su uso en posproducción o desarrollo
- API fáciles de usar para desarrolladores: utilice API robustas y bien documentadas si necesita incorporar la transcripción en sus app, aplicación o sistemas
Las mejores alternativas a Speechmatics
Ahora que ya sabe qué buscar en una alternativa a Speechmatics, veamos cuáles son las mejores herramientas de reconocimiento de voz que vale la pena probar.
1. ClickUp (la mejor opción para la gestión de tareas y la transcripción en una sola plataforma)
ClickUp es el primer espacio de trabajo con IA convergente del mundo. Esto significa que no solo captura sus reuniones, sino que le ayuda a convertir cada conversación en acción y resultado. Es una opción atractiva para los usuarios de Speechmatics, especialmente para aquellos que buscan una plataforma de voz a texto que tenga el contexto completo de su trabajo y pueda ejecutar tareas por usted.
Con ClickUp, no necesitarás saltar de una herramienta a otra. Combina capacidades avanzadas de conversión de voz a texto con gestión de tareas y proyectos basada en IA. ¿Listo para decir adiós a la dispersión del trabajo?
ClickUp Talk to Texto
Talk to Text de ClickUp es una potente herramienta de dictado basada en IA diseñada para optimizar su flujo de trabajo mediante la conversión del habla en texto pulido y procesable.
Esto es lo que ofrece:
- *edición automática con IA: a diferencia del reconocimiento de voz estándar, Talk to Text de ClickUp no solo transcribe, sino que realiza edición de forma inteligente en tiempo real. Puede elegir el nivel de pulido, desde correcciones mínimas hasta refinamientos de nivel profesional
- *menciones y enlaces contextuales: La IA reconoce cuándo mencionas a compañeros de trabajo, tareas o documentos, e inserta automáticamente los enlaces o menciones adecuados, lo que mantiene tus notas operativas y con conexión (a internet) dentro del ecosistema ClickUp
- Vocabulario personal: La herramienta aprende tus términos únicos, jerga del sector y apodos, lo que garantiza transcripciones precisas y personalizadas
- Soporte multilingüe: dicta en tu idioma nativo, ya que ClickUp admite más de 50 idiomas para equipos globales
- Búsqueda e integración unificadas: dicte en cualquier parte de ClickUp, interactúe con modelos avanzados de IA y realice búsquedas en todas sus aplicaciones conectadas sin cambiar de herramienta
La función Talk to Text está integrada en ClickUp Brain MAX, el complemento de IA para escritorio de ClickUp. Aquí tienes una breve introducción sobre cómo utilizar esta superapp de IA:
ClickUp Brain
Una vez que la transcripción está lista, ClickUp Brain toma el relevo. Se trata de un asistente de IA integrado que analiza toda la conversación, extrae los puntos clave y resume lo que se ha dicho. A continuación, realiza una tarea muy potente: convierte esa información en tareas, es decir, en acciones reales y rastreables.
Cada tarea de ClickUp creada por Brain se almacena en el tablero de tu proyecto. Puedes añadir fechas límite, asignar propietarios y dividirlas en subtareas, manteniendo todo organizado y con conexión.
ClickUp AI Notetaker
La siguiente es ClickUp AI Notetaker. Usted programa una llamada y esta se une silenciosamente a su reunión de Zoom, Google Meet o Teams. No es necesario pulsar el botón de grabar. Escucha, transcribe y guarda la conversación en tiempo real, directamente en su entorno de trabajo.
Sus transcripciones, archivos de vídeo y resúmenes se guardan directamente en ClickUp Doc privado para un almacenamiento seguro y una fácil consulta. Además, todas sus transcripciones de reuniones son totalmente buscables, lo que permite a los usuarios encontrar rápidamente quién dijo qué, incluso si se perdieron la reunión o necesitan un resumen TL;DR.
ClickUp Clips
¿Quieres añadir más contexto a una tarea? Utiliza ClickUp Clips. Graba tu pantalla, explica el siguiente paso o guía a tu equipo a través de una decisión. El clip se guarda en la tarea. Ahora, tu equipo no tendrá que preguntar dos veces: tendrán tu voz y tu pantalla en un solo lugar.
Si necesitas respuestas basadas en el contexto sobre cualquier trabajo, documento o conversación dentro de ClickUp, solo tienes que preguntarle a Brain. Te mostrará lo que necesitas en cuestión de segundos.
Al automatizar los resúmenes y el uso compartido de conocimientos, los equipos pueden reducir el tiempo dedicado a buscar información y a reuniones innecesarias, y centrarse en las tareas de prioridad.
clickUp también ofrece compatibilidad con la integración* con herramientas de reunión y servicios de transcripción de terceros. Por ejemplo, si utiliza Tactiq para las transcripciones, puede utilizar un desencadenante para crear una tarea correspondiente en ClickUp, lo que garantiza que nunca se pierda ningún seguimiento, independientemente de la plataforma.
Los equipos también pueden utilizar API o plataformas de integración para sincronizar datos entre ClickUp y otras herramientas de reunión o de análisis, lo que agiliza aún más los flujos de trabajo.
Con ClickUp, cada función alimenta a la siguiente. La reunión se convierte en la transcripción. La transcripción se convierte en la tarea. La tarea se convierte en el proyecto. Y el proyecto está terminado—todo en un solo lugar.
Las mejores funciones de ClickUp
- Utilice ClickUp Chat para enviar mensajes contextuales al canal de su equipo, asegurándose de que toda la información y los siguientes pasos tengan visibilidad para todo el equipo. Organice y realice un seguimiento de las reuniones periódicas, las agendas, los puntos de debate y los elementos a tomar en un solo lugar con la plantilla de notas de reuniones periódicas de ClickUp
- Cree una estrategia de comunicación más sólida colaborando en las pizarras de ClickUp y convierta las ideas en tareas
- Registre las horas con ClickUp Control de Tiempo para la facturación o la productividad
- Personalice los flujos de trabajo con estados y campos personalizados para categorizar, gestionar y visualizar las notas de las reuniones y las acciones pendientes
- Cambie de vista (lista, tablero, calendario, Gantt) para adaptarse al modo de trabajo de su equipo
- Controle quién ve qué con permisos basados en rol para una mayor seguridad de los datos
ClickUp: Límites
- La configuración inicial puede llevar tiempo para personalizarla según su flujo de trabajo
Precios de ClickUp
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?
Un crítico de G2 dice:
ClickUp Brain realmente ahorra tiempo. La IA integrada ahora puede resumir hilos largos, redactar documentos e incluso transcribir clips de voz directamente dentro de una tarea, lo que permite a mi equipo reducir los cambios de contexto y utilizar menos herramientas complementarias. Las nuevas actualizaciones del calendario y (diagrama de) Gantt hacen que la planificación sea menos complicada.
ClickUp Brain realmente ahorra tiempo. La IA integrada ahora puede resumir hilos largos, redactar documentos e incluso transcribir clips de voz directamente dentro de una tarea, lo que permite a mi equipo reducir los cambios de contexto y utilizar menos herramientas de complemento. Las nuevas actualizaciones del calendario y (diagrama de) Gantt hacen que la planificación sea menos complicada.
2. Deepgram (la mejor opción para la conversión de voz a texto en tiempo real, a gran escala y fácil de usar para los desarrolladores)
La API de conversión de voz a texto de Deepgram está diseñada para desarrolladores que necesitan transcripciones rápidas y precisas en tiempo real.
Su modelo Nova-3 maneja audio difícil: ruido de fondo, diafonía y múltiples hablantes. Ya sea que esté transcribiendo llamadas, entrevistas o transmisiones en vivo, Deepgram ofrece resultados limpios con baja latencia.
También protege los datos confidenciales. Con la función de redacción integrada y el formato inteligente, puede producir transcripciones legibles y de seguridad sin necesidad de realizar una edición posterior adicional. Si está incorporando funciones de voz en una app, aplicación o servicio, Deepgram le ofrece las herramientas para hacerlo de forma rápida y a gran escala.
Las mejores funciones de Deepgram
- Transcribe con claridad con el modelo Nova-3, incluso en entornos ruidosos o con varios interlocutores
- Transmita audio en tiempo real con una API de baja latencia diseñada para casos de uso en directo
- Identifica automáticamente a los hablantes para separar las voces y dar rótulo a la conversación
- Formato transcripciones al instante con puntuación integrada y una estructura limpia
- Proteja la información confidencial mediante la supresión automática de datos personales durante la transcripción
- Haga trabajo en más de 30 idiomas con compatibilidad integrada para equipos y contenido global
Límites de Deepgram
- Sin editor de transcripciones ni interfaz de usuario integrados, solo API
Precios de Deepgram
- Pago por uso: 200 $ de crédito gratis, gratuito/a
- Crecimiento: más de 4000 $ al año
- Corporación: más de 15 000 $ al año
Valoraciones y reseñas de Deepgram
- G2: 4,6/5 (más de 270 opiniones)
- Capterra: No hay reseñas disponibles
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Deepgram?
Una reseña de G2 dice lo siguiente:
La función que más nos llama la atención es la capacidad de transcripción de Deepgram con alta precisión. Hemos incorporado las API de Deepgram a nuestro flujo de trabajo existente con nuestra tecnología para generar transcripciones de grabaciones de reuniones para nuestro caso de uso cualitativo, donde genera resultados fiables con alta precisión.
La función que más nos llama la atención es la capacidad de transcripción de Deepgram con alta precisión. Hemos incorporado las API de Deepgram a nuestro flujo de trabajo existente con nuestra tecnología para generar transcripciones de grabaciones de reuniones para nuestro caso de uso cualitativo, donde genera resultados fiables con alta precisión.
📮 ClickUp Insight: El 47 % de los participantes en nuestra encuesta nunca ha probado a utilizar la IA para realizar tareas manuales, pero el 23 % de los que sí lo han hecho afirman que ha reducido significativamente su carga de trabajo.
Esta diferencia podría ser más que una simple brecha tecnológica. Mientras que los primeros en adoptar esta tecnología están obteniendo beneficios cuantificables, la mayoría podría estar subestimando lo transformadora que puede ser la IA a la hora de reducir la carga cognitiva y recuperar tiempo.
clickUp Brain cubre esta necesidad integrando a la perfección la IA en su flujo de trabajo. Desde resumir hilos y redactar contenido hasta desglosar proyectos complejos y generar subtareas, nuestra IA puede hacerlo todo. No es necesario cambiar de herramienta ni empezar desde cero.
💫 Resultados reales: STANLEY Security redujo el tiempo dedicado a la elaboración de informes en un 50 % o más con las herramientas de elaboración de informes personalizables de ClickUp, lo que permitió a sus equipos centrarse menos en el formato y más en la previsión.
3. Google Speech-to-Texto (ideal para transcripciones multilingües de nivel de corporación)
¿Tiene que gestionar audio global en diferentes idiomas y zonas horarias? Google Cloud Speech-to-Text transcribe contenido de gran volumen en tiempo real.
La API ofrece compatibilidad con más de 125 idiomas y puede añadir signos de puntuación, filtrar palabrotas y dividir el texto en fragmentos claros y legibles.
¿Necesita saber quién dijo qué? La diarización de hablantes y las marcas de tiempo a nivel de palabra se encargan de ello. También puede ajustar los resultados con vocabularios personalizados y adaptación de modelos.
Si su caso de uso es global, rápido y complejo, el motor de transcripción de Google puede seguirle el ritmo.
Las mejores funciones de Google Speech-to-Texto
- Transcribe a tu manera con los modos de transmisión, por lotes o asíncrono
- Añada sus propios términos utilizando vocabulario personalizado para una mayor precisión
- Realice un seguimiento preciso del audio con marcas de tiempo a nivel de palabra para facilitar la revisión
- Ajuste los resultados adaptando los modelos a su caso de uso
- Separe automáticamente a los hablantes con la diarización integrada
Límites de Google Speech-to-Text
- Dificultades con acentos y dialectos marcados
- Menor precisión en entornos ruidosos
Precios de Google Speech-to-Text
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Google Speech-to-Text
- G2: 4,6/5 (más de 250 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes reseñas
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Speech-to-Text?
Me gusta la precisión del contenido transcrito en comparación con otros programas. Con su excelente IA y aprendizaje automático, identifica las palabras mal escritas o mal pronunciadas y las corrige.
Me gusta la precisión del contenido transcrito en comparación con otros programas. Con su excelente IA y aprendizaje automático, identifica las palabras mal escritas o mal pronunciadas y las corrige.
💡 Consejo profesional: una buena documentación evita que el trabajo se atasque. Utiliza ClickUp Brain para convertir notas desordenadas en documentos claros y fáciles de compartir, rápidamente.
4. Otter. ai (la mejor opción para notas y resúmenes automatizados de reuniones)
Si pasa la mayor parte de sus días en reuniones, Otter. ai es para usted. Escucha, escribe y organiza sus conversaciones, para que usted no tenga que hacerlo.
Se une a tus llamadas de Zoom, Microsoft Teams o Google Meet. Mientras hablas, transcribe en tiempo real. Después de la reunión, genera un resumen con IA y extrae los elementos a realizar.
Con Otter Chat, puedes hacer preguntas sobre tus reuniones anteriores y obtener respuestas instantáneas. ¿Necesitas encontrar lo que alguien dijo la semana pasada? Solo tienes que preguntar. Si tu equipo quiere notas de reuniones claras y fáciles de buscar sin mover un dedo, Otter. ai es una buena opción.
Las mejores funciones de Otter.ai
- Transcribe reuniones en directo con captura en tiempo real mientras se desarrollan
- Resuma automáticamente los puntos clave después de cada llamada
- Resalte los siguientes pasos con la detección de elementos de acción integrada
- Únase sin problemas con integraciones para Zoom, Teams y Google Meet
- Busca rápidamente reuniones pasadas utilizando Otter Chatear como un asistente inteligente
- Haga trabajo en cualquier lugar con aplicaciones móviles y de escritorio para iOS, Android y web
Límites de Otter.ai
- Las exportaciones de transcripciones pueden tener problemas de formato
Precios de Otter.ai
- Básico: Gratis
- Pro: 16,99 $ al mes por usuario
- Empresa: 30 $ al mes por usuario
- Corporación: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Otter. ai
- G2: 4,3/5 (más de 290 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 90 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter.ai?
Una reseña de G2 dice lo siguiente:
Otter. ai es una excelente herramienta de IA para transcribir audios y vídeos. La versión premium es estupenda, ya que te permite subir más minutos de audio. Lo mejor es el sellado de tiempo y su precisión. Llevo mucho tiempo utilizando la versión premium y la reciente actualización, en la que la IA te ayuda a extraer la información necesaria de la conversación, es extremadamente útil.
Otter. ai es una excelente herramienta de IA para transcribir audios y vídeos. La versión premium es estupenda, ya que te permite subir más minutos de audio. Lo mejor es el sellado de tiempo y su precisión. Llevo mucho tiempo utilizando la versión premium y la reciente actualización, en la que la IA te ayuda a extraer la información necesaria de la conversación, es extremadamente útil.
5. AssemblyAI (ideal para desarrolladores que crean apps basadas en voz a gran escala)
AssemblyAI incluye una potente API que convierte el audio en texto y ofrece muchas más ventajas a los desarrolladores.
Obtendrá transcripciones en tiempo real y asíncronas. El modelo Universal es muy preciso, incluso en audios con ruido. Además, cuenta con compatibilidad con más de 99 idiomas y puede detectar el idioma automáticamente.
¿Quieres algo más que palabras? AssemblyAI añade funciones inteligentes como análisis de sentimientos, detección de temas y moderación de contenido. Incluso elimina automáticamente la información confidencial.
Si está incorporando funciones de voz en su app, esta herramienta le ofrece la flexibilidad necesaria para escalar y la inteligencia para crecer.
Las mejores funciones de AssemblyAI
- Transcribe en directo o más tarde con procesamiento en tiempo real y por lotes
- Analice las conversaciones con etiquetado de opiniones, etiquetado de temas y moderación de contenido
- Oculte automáticamente la información confidencial con la supresión de datos personales
- Detecta idiomas al instante con compatibilidad para más de 99 idiomas y dialectos
- Rótulo claramente a los hablantes con la diarización integrada para audio con varias personas
Límites de AssemblyAI
- El acceso en streaming solo está disponible en los planes de pago
- Solo en la nube, sin implementación local
Precios de AssemblyAI
- Gratis: 50 $ de crédito gratuito
- Pago por uso: desde 0,15 $ por hora
- Personalizado: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de AssemblyAI
- G2: No hay reseñas disponibles
- Capterra: No hay reseñas disponibles
👀 ¿Sabías que solo el 7 % de la comunicación proviene de las palabras que utilizas? El resto es el tono y el lenguaje corporal, que pueden determinar el éxito o el fracaso de tu mensaje.
Si lideras un equipo, no solo importa lo que dices, sino cómo lo dices. Aprende a adaptar tu estilo de comunicación para obtener mejores resultados.
6. Rev. ai (la mejor opción para la conversión rápida de voz a texto con una precisión similar a la humana)
Rev. ai es otra herramienta para desarrolladores que necesitan un reconocimiento de voz preciso. Ofrece transcripción en tiempo real y asíncrona a través de una API sencilla.
La plataforma ofrece compatibilidad con más de 30 idiomas e incluye funciones como diarización de hablantes, vocabularios personalizados y análisis de sentimientos. Está diseñada para manejar diversas entradas de audio con gran precisión. Rev. ai también ofrece servicios de transcripción humana para situaciones en las que es esencial la máxima precisión.
Las mejores funciones de Rev. ai
- Transcribe audio en directo o grabado con compatibilidad asíncrona y streaming
- Entrene la herramienta con vocabulario personalizado para términos específicos de su sector
- Obtenga información rápidamente con el análisis de opiniones y temas
- Detecta automáticamente los idiomas para optimizar la transcripción multilingüe
- Elija una precisión de nivel humano con transcripciones manuales con una precisión del 99 %
Limitaciones de Rev. ai
- Cada sesión de streaming tiene un límite de 3 horas
- Actualmente no hay opciones de implementación local disponibles
Precios de Rev. ai
- Reverb Transcription: 0,20 $/hora
- Corporación: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Rev. ai
- G2: No hay reseñas disponibles
- Capterra: No hay suficientes reseñas
7. Whisper (la mejor opción para transcripciones multilingües de código abierto con implementación flexible)
Whisper es el modelo de conversión de voz a texto de código abierto de OpenAI. Se ha entrenado con cientos de miles de horas de audio en muchos idiomas. Eso le da una ventaja a la hora de manejar acentos, ruido de fondo o habla informal.
Puede transcribir en más de 99 idiomas y traducirlos al inglés. Puede ejecutar Whisper localmente para tener un control total o utilizar la API de OpenAI si prefiere una solución alojada.
Está diseñado para desarrolladores que buscan potencia, precisión y flexibilidad, todo ello sin tener que pagar derechos de licencia.
Las mejores funciones de Whisper
- Traduce al inglés desde múltiples idiomas al instante
- Adáptese e implemente con acceso de código abierto
- Ejecútelo sin conexión para obtener un control y una privacidad completas en los dispositivos locales
- Integre fácilmente a través de API o dentro de sus propias apps, aplicaciones
- Gestione audios difíciles con un modelo diseñado para acentos y ruido de fondo
Límites de Whisper
- La API tiene actualmente compatibilidad con archivos de hasta 25 MB
- Puede insertar texto que en realidad no se ha dicho
Precios de Whisper
- Pago por uso: 0,006 $ por minuto a través de la API de OpenAI
- Autoalojado: Gratis, gratuito/a (código abierto)
Valoraciones y reseñas de Whisper
- G2: No hay reseñas disponibles
- Capterra: No hay reseñas disponibles
💡 Consejo profesional: ¿Utilizas API para la transcripción? Es posible que veas mensajes de estado como «verificación correcta en espera», lo que solo significa que tu solicitud se está procesando. Para depurar, busca un ID de rayo en tus registros. Te ayudará al seguimiento exacto de dónde se enrutó una solicitud y qué sucedió detrás de escena.
8. DeepSpeech (ideal para transcripciones en tiempo real y sin conexión en dispositivos locales)
DeepSpeech es un motor de conversión de voz a texto de código abierto creado por Mozilla. Funciona sin conexión, lo que le permite tener un control total sobre sus datos.
El modelo se basa en el aprendizaje profundo y realiza trabajo en dispositivos tan pequeños como una Raspberry Pi. Se puede utilizar en Windows, Mac o Linux sin necesidad de conexión a Internet.
Incluye modelos de inglés preentrenados, pero puede ajustarlos para otros idiomas si es necesario. Aunque Mozilla ya no lo mantiene activamente, la comunidad de código abierto sigue brindando compatibilidad.
Si necesita transcripciones privadas y sin conexión en tiempo real, DeepSpeech es un buen punto de partida.
Las mejores funciones de DeepSpeech
- Transcribe sin conexión, sin necesidad de conexión (a internet)
- Funciona en cualquier lugar con Windows, Mac, Linux o Raspberry Pi
- Empiece rápidamente con modelos en inglés preentrenados y listos para usar
- Procesa el audio en directo con un rendimiento de transcripción en tiempo real
- Cree su propio sistema utilizando Python, C++, JavaScript o compatibilidad con . NET
Límites de DeepSpeech
- Con límite al inglés, a menos que se haya entrenado de forma personalizada
- La precisión puede disminuir con acentos o audio ruidoso
Precios de DeepSpeech
- Gratis, gratuito/a y de código abierto bajo la licencia pública de Mozilla
Valoraciones y reseñas de DeepSpeech
- G2: No hay reseñas disponibles
- Capterra: No hay reseñas disponibles
9. Gladia (la mejor opción para transcripciones multilingües en tiempo real con inteligencia de audio)
Gladia convierte el habla en texto, pero no se queda ahí. Entiende las emociones, identifica a los hablantes y resume lo que se ha dicho, todo ello con una sola llamada a la API.
Es trabajo en más de 100 idiomas y gestiona el cambio de código en mitad de una frase. Eso significa que no se verá afectado cuando los hablantes cambien entre inglés, francés o español en la misma conversación.
Si está creando funciones de voz para una audiencia global y necesita algo más que texto sin formato, Gladia aporta una gran inteligencia a su transcripción.
Las mejores funciones de Gladia
- Separe claramente a los hablantes con la diarización automática
- Añada contexto rápidamente utilizando inteligencia de audio, como resúmenes y opiniones
- Entrene la herramienta con vocabulario personalizado para términos específicos de su sector
- Realice un seguimiento de cada palabra con marcas de tiempo detalladas a nivel de palabra
- Transcribe idiomas mixtos con compatibilidad para el cambio de código para acentos y dialectos
Límites de Gladia
- Requiere integración en aplicaciones existentes
- Actualmente no hay opciones de implementación local disponibles
Precios de Gladia
- Gratis: 0 $/mes (10 h/mes incluidas)
- Pro y Enterprise: precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Gladia
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
10. Braina (la mejor para dictado sin conexión con funciones de asistente de IA)
Braina es una herramienta de conversión de voz a texto que también funciona como asistente personal. Te permite dictar en cualquier app, aplicación (Word, Gmail o un navegador) y cuenta con compatibilidad con más de 100 idiomas.
El trabajo funciona sin conexión, no necesita entrenamiento de voz y maneja términos técnicos como la jerga médica o jurídica. También puede enseñarle palabras y frases personalizadas. Más allá del dictado, Braina puede abrir archivos, reproducir música, buscar en la web e incluso automatizar tareas, todo ello mediante la voz.
Las mejores funciones de Braina
- Dicta en cualquier lugar con la voz: en Word, navegadores o cualquier app, aplicación
- Añada sus términos con vocabulario personalizado para nombres o términos especializados
- Haga trabajo sin conexión (a internet)
- Controle su PC sin usar las manos con comandos de voz
- Utilice su teléfono como micrófono inalámbrico con integración móvil
Límites de Braina
- No disponible para macOS o Linux
- Puede parecer obsoleta en comparación con las aplicaciones modernas
Precios de Braina
- Braina Lite: Gratis
- Braina Pro: 99 $ al año
- Braina Pro Plus: 199 $ por 2 años
- Braina Pro Ultra: 299 $ por 3 años
Valoraciones y reseñas de Braina
- G2: No hay reseñas disponibles
- Capterra: 3,8/5 (más de 20 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Braina?
Una reseña de Capterra dice lo siguiente:
Tenía una curva de aprendizaje que me resultaba difícil y, aunque Braina tenía todas las funciones que necesitaba y todas funcionaban bastante bien, era demasiado caro para mí. Sin embargo, en cuanto al rendimiento general, le doy un sobresaliente.
Tenía una curva de aprendizaje que me resultaba difícil y, aunque Braina tenía todas las funciones que necesitaba y todas funcionaban bastante bien, era demasiado caro para mí. Sin embargo, en cuanto al rendimiento general, le doy un sobresaliente.
Transforme la forma en que gestiona las reuniones y las transcripciones con ClickUp
La transcripción es solo el principio. ClickUp toma las notas de tus reuniones y las convierte en acciones. Te ayuda a asignar tareas, realizar un seguimiento del progreso y mantener todo en marcha, sin tener que cambiar de herramienta. Está diseñado para comprender mejor las conversaciones, lo que ayuda a los equipos a responder de forma más rápida y eficaz.
Con ClickUp AI Notetaker, no solo obtienes transcripciones. Obtienes resúmenes inteligentes, próximos pasos y actualizaciones en tiempo real vinculadas a tu trabajo real.
Todo se encuentra en un solo lugar: notas, tareas, documentos, proyectos, personas e incluso archivos multimedia compartidos durante las reuniones. Además, siempre puede verificar la información dentro del contexto de su entorno de trabajo, sin necesidad de buscar en archivos desconectados.
Tanto si te dedicas a la tecnología, la educación o cualquier otro sector en rápida evolución, si estás buscando sustituir Speechmatics, ClickUp te ofrece mucho más que transcripciones precisas. Te proporciona un sistema para llevar a cabo tus proyectos.
Regístrese hoy mismo en ClickUp y convierta las conversaciones en tareas completadas.