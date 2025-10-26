Los 13 mejores creadores de agentes de IA para automatizar flujos de trabajo en 2025

Un informe de McKinsey reveló que casi el 30 % de las horas de trabajo en todos los sectores podrían automatizarse con IA.

No es una advertencia, es una oportunidad.

Imagina transferencias de ventas que se realizan automáticamente, informes que se generan solos y listas de control de incorporación que se completan antes incluso de que las solicites. La IA ya no solo acelera el trabajo, sino que está empezando a hacer el trabajo.

Con creadores de agentes de IA sin código y con poco código, puede crear compañeros de equipo digitales que piensen, decidan y actúen en todas sus herramientas, sin necesidad de programar.

En esta guía, hemos recopilado los creadores de agentes de IA más potentes que puede utilizar ahora mismo para ahorrar tiempo, reducir el esfuerzo manual y centrarse en lo importante.

Conoce a tu futuro equipo de incansables colaboradores digitales.

¿Qué debe buscar en los creadores de agentes de IA?

Algunos agentes de IA automatizan las tareas básicas. Otros te ayudan a coordinar el trabajo entre diferentes herramientas. Los mejores parecen haber sido creados desde el principio para tu equipo.

Esto es lo que importa a la hora de elegir uno 👇

Lógica de varios pasos: ¿Puede el agente de IA ir más allá de «si esto, entonces aquello»? Busque herramientas que tengan compatibilidad con flujos de trabajo ramificados, desencadenantes condicionales y árboles de decisión. Así es como sus agentes de IA pueden convertirse en operadores reales.

Integración con tus herramientas: tanto si utilizas Slack, Salesforce, Notion o Zapier, comprueba si las capacidades del agente tienen compatibilidad con la integración nativa o a nivel de API. La integración perfecta es clave para el desarrollo escalable de agentes.

Interfaz de lenguaje natural: los creadores que te permiten describir los flujos de trabajo en inglés sencillo (y luego ejecutarlos) hacen que la configuración sea mucho más rápida e intuitiva. Con esta capacidad de IA, no es necesario acudir al equipo técnico para cada pequeño cambio, ya que puedes realizar los ajustes tú mismo.

Conciencia del contexto: los agentes con memoria o seguimiento del contexto crean experiencias más fluidas, especialmente en casos de uso orientados al cliente. Esto también mejora el rendimiento de los agentes con el tiempo.

Controles de seguridad y permisos: si su agente maneja datos de clientes o archivos internos, necesita contar con medidas de protección y seguridad de nivel empresarial. Busque acceso basado en roles, cifrado de datos y registros de auditoría en la plataforma de agentes que elija.

👀 ¿Sabías que...? El primer agente de IA, Logic Theorist (1956), fue diseñado por Newell, Shaw y Simon para demostrar teoremas matemáticos. Imitaba el razonamiento humano e incluso descubrió una prueba más eficiente que la de Principia Mathematica.

Creadores de agentes de IA de un vistazo

Aquí tienes un resumen rápido de las mejores herramientas para crear agentes de IA inteligentes sin necesidad de escribir código.

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios ClickUp Productividad interna y agentes de tareas sensibles al contexto Tamaño del equipo: Ideal para startups, equipos multifuncionales y corporaciones Autopilot Agents, ClickUp Brain, automatizaciones nativas, IA multimodelo, flujos de trabajo integrados. Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones. Crew IA Orquestación basada en roles y multiagente Tamaño del equipo: Ideal para flujos de trabajo de investigación, planificación y análisis. Roles de los agentes (por ejemplo, investigador, planificador), flujos secuenciales/simultáneos, memoria vectorial. Gratis; planes de pago desde 25 $ al mes. UiPath Automatización de agentes RPA + IA de nivel empresarial Tamaño del equipo: Ideal para equipos de TI, finanzas y atención al cliente Creador de agentes, orquestador, human-in-loop, integraciones de IA Center. Planes de pago desde 25 $ al mes. Postman IA Agent Builder Flujos de trabajo de IA conectados a API visuales Tamaño del equipo: Ideal para equipos de producto, API y DevOps Flujos de arrastrar y soltar, pruebas multi-LLM, más de 18 000 integraciones de API. Precios personalizados Vertex IA Agent Builder Agentes empresariales dentro del ecosistema de Google Cloud Tamaño del equipo: Ideal para equipos de datos y desarrolladores de corporaciones que utilizan GCP Kit de desarrollo de agentes, conectores preintegrados, motor de agentes sin servidor. Precios personalizados Agentes IA de Zapier Automatización basada en lenguaje natural Tamaño del equipo: Ideal para operaciones, marketing y pymes Más de 6000 integraciones, agentes de IA de varios pasos, acceso interno a API. Plan Free; planes de pago desde 29,99 $ al mes. LangChain Marco de agentes modular y fácil de usar para desarrolladores Tamaño del equipo: Ideal para ingenieros de IA que crean lógica personalizada Encadenamiento de herramientas, orquestación LangGraph, más de 50 integraciones. Gratis (pago por uso); Plus desde 39 $ al mes. Botpress Agentes de IA conversacionales multilingües Tamaño del equipo: Ideal para equipos de CX y automatización Editor de flujos visual, motor NLU/NLP, autoalojamiento, acceso a API/base de datos. Gratis (pago por uso); Plus desde 89 $ al mes. Haystack Canales de generación aumentada por recuperación (RAG) Tamaño del equipo: Ideal para equipos de investigación de IA y búsqueda de corporaciones. Agentes modulares, ToolInvoker, compatibilidad con múltiples recuperadores, observabilidad. Gratis (código abierto) AutoGen Colaboración multiagente basada en Python Tamaño del equipo: Ideal para equipos técnicos que realizan la automatización de flujos de trabajo de investigación o desarrollo. Patrón UserProxy, bucles Assistant+Critic, configuración independiente del modelo. Gratis (código abierto) Voiceflow Diseño e implementación de agentes de IA para voz/chat Tamaño del equipo: Ideal para equipos de producto, soporte y CX Creador visual de agentes, interfaz multimodal, exportación de API de diálogo. Plan Free; planes de pago desde 60 $ al mes. Microsoft Copilot Agentes de IA integrados en Microsoft 365 Tamaño del equipo: Ideal para la productividad de la corporación y las operaciones de TI Copilot Studio, creador de agentes de lenguaje natural, Microsoft Graph Desde 20 $ al mes por usuario. Relevance IA Personal de agentes de IA sin código para equipos de operaciones Tamaño del equipo: Ideal para ventas, marketing y automatización de back-office. Creador de arrastrar y soltar, almacén vectorial, agentes preconstruidos (IA BDR, etc.). Gratis; planes de pago desde 19 $ al mes.

Los mejores creadores de agentes IA

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

La IA está cambiando nuestra forma de trabajar, y una nueva ola de plataformas ahora facilita a los equipos la creación de sus propios agentes inteligentes y autónomos.

Estos son algunos de los mejores creadores de agentes de IA que lideran el cambio 👇

1. ClickUp (ideal para la productividad de equipos internos y agentes de tareas)

Cree agentes de IA sensibles al contexto y realice la automatización de las decisiones con ClickUp Autopilot Agents.

ClickUp, la aplicación integral para el trabajo, permite a los equipos crear agentes de IA directamente dentro de su entorno de trabajo.

ClickUp Autopilot Agents te permite crear agentes de IA personalizados que toman decisiones basadas en el contexto.

Crea agentes de IA inteligentes según tu flujo de trabajo con ClickUp Autopilot Agents.

Por ejemplo, cuando alguien publica un mensaje en Slack o envía un formulario, el agente puede analizar esa información, comprobar las condiciones de la tarea y asignar el siguiente paso adecuado. Puedes configurar instrucciones, introducir conocimientos del entorno de trabajo y utilizar herramientas nativas como Docs, Tasks y Comments para que el agente se sienta parte de tu equipo.

⚡ Truco rápido: Crea un agente de IA personalizado en ClickUp: Dirígete al espacio, carpeta o lista donde quieras el agente.

Haz clic en el icono Autopilot Agent en la parte superior.

Pulsa Nuevo agente .

Configura el desencadenante, la condición, la acción y las instrucciones (¿Necesitas ayuda para escribir las instrucciones? Pulsa Pide ayuda a Brain ).

Ponle un nombre a tu agente y pulsa Crear .

Pruébelo una vez, modifíquelo si es necesario y terminado.

Estrechamente relacionado con esto está ClickUp Brain, que lleva la IA al centro de su flujo de trabajo. Se conecta a su trabajo real (tareas, documentos y comentarios) y ayuda a generar resúmenes de tareas, borradores de correos electrónicos o desglosar grandes proyectos en subtareas.

Genera automáticamente tareas y subtareas con ClickUp Brain.

Para el trabajo rutinario, ClickUp Automatizaciones le permite configurar reglas automatizadas para gestionar acciones repetitivas, como asignar propietarios, establecer fechas límite o actualizar estados.

Pero no estás limitado a cambios de estado o actualizaciones de campos. ClickUp ofrece compatibilidad con webhooks, acciones personalizadas y desencadenantes de creación de tareas, lo que significa que puedes canalizar eventos de ClickUp a sistemas externos o activar directamente los agentes Autopilot.

Por ejemplo, el envío de un formulario puede crear una tarea que desencadene un agente Autopilot para resumir automáticamente la solicitud, etiquetar la urgencia y sugerir una persona asignada.

Como las automatizaciones se ejecutan de forma nativa dentro de ClickUp, no hay retrasos ni dependencia de conectores de terceros. Tú controlas el momento de ejecución, el alcance (carpeta/lista/espacio) y el resultado.

Si su equipo está cansado de unir con cinta adhesiva herramientas separadas para tareas, documentos, chat e IA, ClickUp le ofrece un lugar único para crear, gestionar y automatizar todo, con agentes que entienden su trabajo.

Las mejores funciones de ClickUp

Escribe lo que necesitas: utiliza indicaciones en lenguaje natural para crear utiliza indicaciones en lenguaje natural para crear automatizaciones de flujos de trabajo con IA sin tener que lidiar con menús desplegables o bloques lógicos.

Elige el modelo adecuado para la tarea: cambia entre modelos de IA externos como GPT-4o, Claude Opus, Gemini 2. 5 y otros según tus necesidades.

Elige entre una amplia biblioteca de plantillas: crea automatizaciones personalizadas desde cero para satisfacer las necesidades específicas de tu equipo a partir de más de 100 plantillas de automatización predefinidas.

Documentos y wikis: crea, vincula y organiza el conocimiento del proyecto junto con las tareas para tenerlo todo en un solo lugar. Con un crea, vincula y organiza el conocimiento del proyecto junto con las tareas para tenerlo todo en un solo lugar. Con un asistente personal de IA integrado, puedes resumir las actualizaciones, generar documentos automáticamente y convertir las ideas en acciones.

Chat integrado: Envía mensajes dentro de cualquier tarea, documento o panel de control, para que todas las conversaciones se mantengan en contexto con Envía mensajes dentro de cualquier tarea, documento o panel de control, para que todas las conversaciones se mantengan en contexto con ClickUp Chat . Puedes etiquetar a compañeros de equipo, asignar acciones a partir de mensajes, incrustar enlaces o archivos e incluso convertir mensajes directamente en tareas.

Paneles de control y elaboración de informes: obtenga widgets personalizables en tiempo real para realizar el seguimiento de todo, desde la velocidad de los sprints hasta la carga de trabajo del equipo y el progreso de los OKR, y realice el uso compartido de informes críticos a través de vistas fáciles de usar para los clientes en obtenga widgets personalizables en tiempo real para realizar el seguimiento de todo, desde la velocidad de los sprints hasta la carga de trabajo del equipo y el progreso de los OKR, y realice el uso compartido de informes críticos a través de vistas fáciles de usar para los clientes en los paneles de control de ClickUp.

Pizarras: correlacione flujos de trabajo, genere ideas y enlaze tareas directamente desde notas adhesivas, figuras o diagramas de flujo con correlacione flujos de trabajo, genere ideas y enlaze tareas directamente desde notas adhesivas, figuras o diagramas de flujo con las pizarras de ClickUp . Asigne trabajos, establezca conexiones y convierta la planificación en ejecución sin salir del tablero.

Limitación de ClickUp

El número grande de personalizaciones puede abrumar a los usuarios novatos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de Capterra dice:

Lo que más me gusta de ClickUp es su personalización y flexibilidad. Ya sea para crear flujos de trabajo a medida para diferentes equipos (como marketing y desarrollo web), utilizar campos personalizados para realizar el seguimiento de los detalles específicos de un proyecto o automatizar tareas repetitivas, ClickUp me permite adaptarlo a nuestras necesidades exactas. Ayuda a mantener todo en un solo lugar, lo que facilita la gestión de proyectos y la comunicación entre los equipos. Además, las integraciones y automatizaciones nos ahorran mucho tiempo, lo que nos permite centrarnos en lo que realmente importa.

Lo que más me gusta de ClickUp es su personalización y flexibilidad. Ya sea para crear flujos de trabajo a medida para diferentes equipos (como marketing y desarrollo web), utilizar campos personalizados para realizar el seguimiento de los detalles específicos de un proyecto o automatizar tareas repetitivas, ClickUp me permite adaptarlo a nuestras necesidades exactas. Ayuda a mantener todo en un solo lugar, lo que facilita la gestión de proyectos y la comunicación entre los equipos. Además, las integraciones y automatizaciones nos ahorran mucho tiempo, lo que nos permite centrarnos en lo que realmente importa.

2. Crew IA (ideal para coordinar agentes de IA basados en roles con memoria y traspasos humanos)

a través de Crew IA

Crew AI te permite ir más allá de los agentes puntuales y crear equipos autónomos de agentes de IA que pueden colaborar en tiempo real. A cada agente se le asigna un rol (como «investigador», «planificador» o «revisor») y un conjunto de herramientas o habilidades, lo que les permite trabajar juntos para alcanzar una meta común.

Se trata de una plataforma de agentes de IA multiagente, un marco de trabajo de Python. Es adecuada para coordinar flujos de trabajo de varios pasos, como la generación de informes, la investigación de productos o la planificación de campañas de marketing, en los que la coordinación entre agentes especializados es fundamental.

Este tipo de agente de IA es colaborativo y orientado a metas, diseñado para gestionar flujos de trabajo complejos mediante la asignación y coordinación estructurada de roles.

Las mejores funciones de Crew IA

Cree flujos de trabajo secuenciales o ramificados utilizando las clases Crew y Sequential/ConcurrentFlow para estructurar la colaboración entre múltiples agentes.

Aprovecha la estructura de proyectos generada por CLI y las configuraciones YAML para implementar rápidamente procesos de investigación/elaboración de informes.

Configura la memoria del agente utilizando bases de datos vectoriales como FAISS o Chroma para habilitar la memoria contextual y reducir la repetición entre tareas.

Limitación de Crew IA

La inconsistencia en los resultados de los agentes y la dificultad para interpretar los resultados finales pueden establecer un límite a su practicidad.

Precios de Crew IA

Básico: Gratis, gratuito/a

Profesional: 25 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Crew IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

👀 ¿Sabías que...? En 2017, Sophia, el robot humanoide creado por Hanson Robotics, se convirtió en ciudadana de Arabia Saudí, el primer robot en recibir la ciudadanía.

Crear agentes de IA es una cosa, pero utilizarlos de forma eficaz es otra muy distinta. 🎥 En este vídeo, verás cómo utilizar la IA como asistente personal para gestionar horarios, redactar mensajes y realizar tareas rutinarias, mostrando exactamente lo que los grandes creadores de agentes hacen posible.

3. UiPath (el mejor para la coordinación de agentes de IA a nivel de corporación)

a través de UiPath

UiPath combina la automatización robótica de procesos (RPA) con sus nuevas capacidades de IA agencial. Con UiPath Agent Builder, las empresas pueden crear agentes de IA de bajo código entrenados para manejar procesos integrales y sensibles al contexto, como la gestión de facturas y las interacciones con los clientes.

Está diseñado para crear agentes de IA que sean escalables y cumplan con las normativas. Respaldado por UiPath Orchestrator y con seguridad integrada, une la automatización determinista con la IA para la toma de decisiones, lo que lo hace adecuado para agentes de IA personalizados en flujos de trabajo de corporaciones.

Las mejores funciones de UiPath

Automatice los flujos de trabajo con herramientas y escale a operadores humanos con soporte humano integrado.

Integración perfecta con robots UiPath Studio, API, procesamiento inteligente de documentos y modelos externos de IA.

Utilice Orchestrator y Maestro para implementar, supervisar y coordinar múltiples agentes en entornos de corporación.

Limitación de UiPath

Transparencia y control limitados sobre cómo se recupera y aplica el contexto, lo que dificulta el ajuste de flujos de trabajo complejos sin asistencia guiada.

Precios de UiPath

Básico: 25 $ al mes

Estándar: Precios personalizados

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de UiPath

G2: 4,6/5 (más de 7000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre UiPath?

Una reseña de G2 dice:

La plataforma UiPath ofrece una interfaz fácil de usar, diseño de flujos de trabajo mediante arrastrar y soltar, y excelentes capacidades de integración con aplicaciones de corporación. Acelera el desarrollo de la automatización y permite una rápida implementación con componentes reutilizables. Su Orchestrator proporciona un control y una supervisión sólidos para los procesos de RPA, y el AI Center abre las puertas a la automatización inteligente.

La plataforma UiPath ofrece una interfaz fácil de usar, diseño de flujos de trabajo mediante arrastrar y soltar, y excelentes capacidades de integración con aplicaciones empresariales. Acelera el desarrollo de la automatización y permite una rápida implementación con componentes reutilizables. Su Orchestrator proporciona un control y una supervisión sólidos para los procesos de RPA, y el AI Center abre las puertas a la automatización inteligente.

📚 Más información: Ejemplos y casos de uso de la automatización de flujos de trabajo

4. Postman IA Agent Builder (el mejor para crear agentes conectados a API mediante flujos de trabajo visuales y LLM)

a través de Postman IA Agent Builder

Con Postman AI Agent Builder, los equipos pueden crear agentes de IA personalizados que llaman a API, razonan a través de flujos de trabajo complejos y gestionan la lógica en tiempo real sin escribir una sola línea de código.

Basado en Postman Flows, el creador de agentes de IA le permite conectar grandes modelos de lenguaje a API mediante bloques de arrastrar y soltar, añadir memoria, establecer condiciones y depurar la salida de plantillas de agentes, todo ello dentro de la misma interfaz.

Las mejores funciones de Postman IA Agent Builder

Prueba varios modelos simultáneamente (GPT, Claude, Gemini, etc.), compara la calidad de la respuesta, la latencia y el coste directamente en Postman.

Explora más de 18 000 API públicas e intégralas a la perfección con los mejores LLM utilizando el protocolo de IA.

Convierte automáticamente cualquier API de la red pública de API de Postman en herramientas «listas para agentes» y genera código de servidor (MCP) para proporcionar compatibilidad con flujos de trabajo impulsados por LLM.

Limitación del creador de agentes de IA Postman

Puede bloquearse o fallar al manejar grandes colecciones, especialmente en máquinas de gama baja.

Precios de Postman IA Agent Builder

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Postman IA Agent Builder

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

📮 Información de ClickUp: Solo el 10 % de los participantes en nuestra encuesta utiliza asistentes de voz (4 %) o agentes automatizados (6 %) para aplicaciones de IA, mientras que el 62 % prefiere herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. La menor adopción de asistentes y agentes podría deberse a que estas herramientas suelen estar optimizadas para tareas específicas, como el funcionamiento manos libres o flujos de trabajo concretos. ClickUp te ofrece lo mejor de ambos mundos. ClickUp Brain es un asistente de IA conversacional que puede ayudarte en una amplia gama de casos de uso. Por otro lado, los agentes con IA de los canales de ClickUp Chat pueden responder preguntas, clasificar problemas o incluso gestionar tareas específicas.

5. Vertex AI Agent Builder (el mejor para crear agentes de IA listos para corporaciones dentro del ecosistema de Google Cloud)

a través de Vertex IA Agent Builder

Vertex AI Agent Builder te ayuda a crear agentes de IA inteligentes que pueden comunicarse entre sí, extraer datos de la empresa y completar tareas juntos, todo ello dentro del ecosistema de Google.

Obtendrá un sencillo kit de desarrollo de agentes (ADK) para definir el comportamiento de los agentes en Python simple, compatibilidad con estándares abiertos como Agent2Agent (para que los agentes creados con diferentes herramientas puedan seguir colaborando) y conectores preintegrados para importar datos de sistemas internos.

Las mejores funciones de Vertex AI Agent Builder

Utilice ADK para crear flujos de trabajo con múltiples agentes en menos de 100 líneas de Python, definiendo la lógica, las barreras de seguridad y las orquestaciones.

Conecta los agentes a los datos y herramientas de la corporación mediante MCP y más de 100 conectores preintegrados de Google Cloud para una conexión en tiempo real.

Impleméntelos con el motor de agentes sin servidor, que garantiza el escalado gestionado, la memoria con estado, la supervisión de la producción y la depuración.

Limitaciones de Vertex AI Agent Builder

El comportamiento del modelo de caja negra dificulta la interpretación, optimización o ajuste de los resultados.

Precios de Vertex IA Agent Builder

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Vertex AI Agent Builder

G2: 4,6/5 (más de 7000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Vertex AI Agent Builder?

Una reseña de Capterra dice:

Lo mejor de Vertex AI es su funcionalidad AutoML lista para usar con una infraestructura de bajo código, escalable y eficiente. Las capacidades de la plataforma unificada y los complementos facilitan las integraciones, las calibraciones y la supervisión de los resultados.

Lo mejor de Vertex IA es su funcionalidad AutoML lista para usar con una infraestructura de bajo código, escalable y eficiente. Las capacidades de la plataforma unificada y los complementos facilitan las integraciones, las calibraciones y la supervisión de los resultados.

🧠 Dato curioso: En el primer torneo de fútbol con robots humanoides celebrado en China, uno de los «jugadores» robots tuvo que ser retirado del campo en camilla tras una colisión. Sí, en camilla... ¡para un robot! El partido, totalmente autónomo, estuvo lleno de caídas, lesiones y acciones impulsadas por la IA.

6. Agentes de IA de Zapier (los mejores para automatizar flujos de trabajo empresariales con agentes de lenguaje natural)

a través de Zapier IA Agents

Zapier IA Agents toma los Zaps tradicionales y los potencia con la automatización del lenguaje natural.

En lugar de crear automatizaciones individuales manualmente, ahora puede describir lo que desea en lenguaje sencillo, como «crear una tarea en Asana cuando un cliente potencial rellene un formulario», y la IA creará la automatización por usted. Estos agentes de IA para empresas también pueden razonar mediante la lógica, llamar a API y transferir tareas a otras herramientas de su pila.

Las mejores funciones de los agentes de IA de Zapier

Implemente agentes que realicen acciones de varios pasos en más de 6000 integraciones, como Gmail, HubSpot, Notion y Salesforce.

Asigna metas a cada agente y déjales operar de forma independiente, incluyendo la consulta de datos, la actualización de registros o el envío de correos electrónicos.

Aprovecha la plataforma para desarrolladores de Zapier para integrar aplicaciones privadas o exponer API internas para que las utilicen los agentes.

Limitación de los agentes IA de Zapier

Algunos flujos de trabajo complejos aún requieren la configuración tradicional de Zap, ya que los Zaps generados por IA pueden pasar por alto casos extremos o dependencias.

Precios de los agentes de IA de Zapier

Free Forever.

Profesional: 29,99 $ al mes.

Equipo: 103,99 $ al mes.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de los agentes IA de Zapier

G2: 4,6/5 (más de 7000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre los agentes de IA de Zapier?

Una reseña de G2 dice:

Me gusta mucho lo fácil que es usar Zapier y lo sencillo que resulta enseñar a otros a crear con él. Lo uso principalmente para automatizaciones, pero tengo planificado explorar las funciones de agentes de IA y tablas cuando tenga tiempo. Lo que más me gusta es la cantidad de aplicaciones con las que se conecta. Incluso las más raras suelen tener desencadenantes, lo cual es genial. Hay quien dice que Zapier es caro, pero yo creo que, si se utilizan sus herramientas integradas de la forma adecuada, en realidad tiene un buen valor y es muy fácil de configurar. Por último, las pocas veces que he tenido que establecer una conexión con su soporte al cliente, me han atendido de maravilla y me han ayudado de verdad.

Me gusta mucho lo fácil que es usar Zapier y lo sencillo que resulta enseñar a otros a crear con él. Lo uso principalmente para automatizaciones, pero tengo planificado explorar las funciones de agentes de IA y tablas cuando tenga tiempo. Lo que más me gusta es la cantidad de aplicaciones con las que se conecta. Incluso las más raras suelen tener desencadenantes, lo cual es genial. Hay quien dice que Zapier es caro, pero yo creo que, si se utilizan sus herramientas integradas de la forma adecuada, en realidad tiene un buen valor y es muy fácil de configurar. Por último, las pocas veces que he tenido que ponerme en contacto con su soporte al cliente, han sido fantásticos y realmente útiles.

7. LangChain (ideal para crear agentes de IA modulares y de varios pasos con encadenamiento de modelos de lenguaje)

a través de LangChain

A diferencia de un chatbot tradicional que responde dentro de parámetros fijos, un agente de IA creado con LangChain puede planificar, razonar y realizar acciones de varios pasos, lo que le permite reconocer el contexto. Utiliza un marco de código abierto.

También puede apilar componentes (cadenas, agentes, memoria, herramientas) para crear asistentes de varios pasos que piensen, actúen y repitan. El diseño modular permite a los agentes de IA acceder a herramientas externas, API o archivos para completar tareas más avanzadas. Los desarrolladores también pueden personalizar los agentes de IA para que sigan una lógica, flujos de trabajo o vías de toma de decisiones específicas que se adapten a casos de uso únicos.

Las mejores funciones de LangChain

Combina LLM con llamadas a herramientas utilizando la toma de decisiones al estilo ReAct o la lógica de cadena personalizada para proporcionar compatibilidad con flujos de trabajo complejos y autónomos.

Incluye compatibilidad lista para usar para motores de búsqueda, cargadores de archivos, bases de datos vectoriales, API, ejecución Bash y más de 50 herramientas.

Utilice LangGraph, una capa de orquestación para LangChain, para ayudar a los desarrolladores a crear aplicaciones con estado y múltiples actores con LLM.

Limitación de LangChain

Con las frecuentes actualizaciones de versiones, los desarrolladores tienen que reescribir el código para adaptarlo a la última versión.

Precios de LangChain

Desarrollador: Gratis (pago por uso)

Además: 39 $ al mes (pago por uso)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LangChain

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LangChain?

Una reseña de G2 dice:

Es uno de los mejores paquetes necesarios para utilizar modelos de lenguaje grandes en el campo de la IA generativa, es fácil de adaptar, funciona a la perfección y se actualiza constantemente para ser compatible con la última tecnología.

Es uno de los mejores paquetes necesarios para utilizar modelos de lenguaje grandes en el campo de la IA generativa, es fácil de adaptar, funciona a la perfección y se actualiza constantemente para ser compatible con la última tecnología.

8. Botpress (ideal para agentes de IA multilingües y conversacionales con NLU y editor de flujo visual)

a través de Botpress

Botpress es una plataforma de IA conversacional de código abierto creada para desarrolladores que desean tener un control total sobre el diseño, la implementación y la localización de sus agentes.

Combina la comprensión del lenguaje natural (NLU) con un estudio de conversación visual, lo que le permite gestionar la lógica, las intenciones y las acciones sin necesidad de escribir código extenso. Puede implementar agentes en varios canales, como WhatsApp, Messenger o interfaces de usuario personalizadas, y personalizar todos los aspectos de la lógica de interacción.

Las mejores funciones de Botpress

Utilice el editor visual de flujos para crear lógicas de conversación complejas con saltos condicionales, ranuras y eventos.

Implemente sus agentes localmente, en plataformas de nube o en dispositivos periféricos utilizando Docker, Kubernetes o la nube Botpress integrada.

Integra API o bases de datos externas directamente en los flujos mediante ganchos de código nativo o llamadas HTTP.

Limitación de Botpress

La base de datos vectorial vuelve a optimizar todos los documentos cada vez que se cargan otros nuevos.

Precios de Botpress

Pago por uso: 0 $ + gasto en IA/mes

Además: 89 $ + gasto en IA al mes.

Equipo: 495 $ + gasto en IA al mes

Enterprise: a partir de 2000 $ al mes (con un plazo de 3 años).

Valoraciones y reseñas de Botpress

G2: 4,6/5 (más de 300 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Botpress?

Una reseña de Capterra dice:

Me gusta que Botpress sea versátil en cuanto a funciones. Viene con excelentes herramientas integradas, así como con la posibilidad de incorporar código personalizado.

Me gusta que Botpress sea versátil en cuanto a funciones. Incluye excelentes herramientas integradas, así como la posibilidad de incorporar código personalizado.

📚 Más información: La diferencia entre el aprendizaje automático y la inteligencia artificial

9. Haystack (ideal para crear canalizaciones RAG personalizadas a partir de documentos, API y bases de datos vectoriales)

a través de Haystack

Haystack, de Deepset, es un marco de orquestación de IA de código abierto creado para que los desarrolladores diseñen agentes LLM listos para la producción. Es adecuado para crear complejos procesos de generación aumentada por recuperación (RAG), sistemas de búsqueda y flujos de trabajo agenticos de varios pasos.

Con componentes modulares (recuperadores, generadores y herramientas), validación de esquemas JSON, ejecución paralela de herramientas y supervisión integrada, Haystack ayuda a diseñar, probar, implementar y escalar aplicaciones inteligentes en entornos locales y en la nube.

Las mejores funciones de Haystack

Combina recuperadores densos (basados en incrustaciones) y dispersos (basados en palabras clave) para ofrecer respuestas precisas a partir de grandes colecciones de texto.

Conecta recuperadores, generadores, ToolInvoker, validadores y mucho más para crear flujos de trabajo de IA personalizados.

Utilice el agente de Haystack para planificar, decidir qué herramienta utilizar, ejecutar llamadas API, recuperar documentos y realizar bucles, creando un comportamiento dinámico e inteligente.

Limitación de Haystack

Haystack depende en gran medida de Elasticsearch, lo que puede ralentizar el rendimiento en cargas de trabajo a gran escala.

Precios de Haystack

Marco de código abierto

Valoraciones y reseñas de Haystack

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Haystack?

Una reseña de G2 dice:

Haystack es un potente marco de trabajo de código abierto en Python para crear canalizaciones de procesamiento del lenguaje natural (NLP). Ofrece un intervalo de componentes preconstruidos para tareas comunes de NLP, así como soporte para varios modelos de lenguaje preentrenados y marcos de trabajo de aprendizaje profundo. Esto facilita la creación y la implementación de aplicaciones sofisticadas de NLP, como chatbots, motores de búsqueda de documentos o sistemas de preguntas y respuestas.

Haystack es un potente marco de trabajo de código abierto en Python para crear procesos de procesamiento del lenguaje natural (NLP). Ofrece un intervalo de componentes preconstruidos para tareas comunes de NLP, así como compatibilidad con varios modelos de lenguaje preentrenados y marcos de aprendizaje profundo. Esto facilita la creación y el despliegue de aplicaciones sofisticadas de NLP, como chatbots, motores de búsqueda de documentos o sistemas de preguntas y respuestas.

🧠 Dato curioso: El término «inteligencia artificial» fue acuñado en 1956 durante el famoso taller de Dartmouth por John McCarthy, Marvin Minsky y otros, lo que a menudo se considera el nacimiento oficial de la IA como campo.

10. AutoGen (ideal para equipos de Python que crean sistemas multiagente que ejecutan código de forma autónoma)

a través de AutoGen

Creado por Microsoft Research, AutoGen ayuda a crear sistemas de agentes conversacionales que funcionan con instrucciones en lenguaje natural.

Una configuración típica combina un agente «UserProxy» (que establece la meta y revisa los resultados) con varios agentes ChatCompletion o Assistant (investigador, programador, crítico). Estos conversan a través de un bucle de eventos hasta que UserProxy decide que el trabajo está terminado, lo que le proporciona un patrón para automatizar la elaboración de informes de investigación, el análisis de datos o las sesiones de programación iterativas.

Las mejores funciones de AutoGen

Ejecute bucles «Asistente + Crítico» en los que un agente escribe el código y otro lo revisa, detectando errores antes de la ejecución.

Invoca llamadas a herramientas Python para que los agentes puedan importar bibliotecas, extraer datos de sitios web o ejecutar análisis de datos dentro de un entorno de seguridad.

Cambia los back-ends LLM (OpenAI, Azure OpenAI, modelos locales) con una sola línea de configuración, manteniendo los pipelines independientes del modelo.

Limitación de AutoGen

Puede tener dificultades con tareas complejas, como preguntas con múltiples saltos, y no es ideal para aplicaciones de cara al cliente.

Precios de AutoGen

Marco de código abierto

Valoraciones y reseñas de AutoGen

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

11. Voiceflow (ideal para diseñar, probar e implementar agentes de IA conversacionales en todos los canales)

a través de Voiceflow

Voiceflow es un creador de herramientas de IA conversacional que permite a los equipos diseñar y lanzar agentes de voz o chat mediante una interfaz visual sin código.

Admite interfaces multimodales (voz, texto, botones, elementos visuales), prototipos en tiempo real y transferencias sencillas a ingeniería. Es un hub centralizado para que equipos multifuncionales creen conjuntamente asistentes dinámicos en plataformas como Alexa, Google Assistant, sitios web y aplicaciones de mensajería.

Las mejores funciones de Voiceflow

Conecta OpenAI, Claude, Cohere o API personalizadas para combinar flujos estáticos con IA generativa y lograr conversaciones más inteligentes.

Implemente asistentes en sitios web, aplicaciones móviles, altavoces inteligentes o plataformas de mensajería sin necesidad de reconstruir la lógica.

Exporta flujos a través de la API de Dialog o código personalizado para integrar agentes directamente en aplicaciones o sistemas de telefonía.

Limitación de Voiceflow

Las incidencias ocasionales, las actualizaciones de funciones y las obsolescencias pueden interrumpir los flujos de trabajo existentes, lo que obliga a los equipos a reconstruir partes del agente o revisar aspectos de la creación del agente.

Precios de Voiceflow

Starter: Gratis (100 créditos)

Pro: 60 $ al mes (10 000 créditos)

Empresas: 150 $ al mes (30 000 créditos)

Corporación: Precios personalizados (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Voiceflow

G2: 4,7/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Voiceflow?

Una reseña de G2 dice:

Su facilidad de uso, su interfaz intuitiva, el gran número de usuarios que lo utilizan y la comunidad Voiceflow hacen que sea muy fácil obtener compatibilidad cuando te quedas atascado en algo. Yo lo uso a diario y ya he creado montones de agentes, y sinceramente lo recomendaría a todo el mundo. Para implementarlo solo hace falta un fragmento de código de los ajustes y terminado. [sic]

Su facilidad de uso, su interfaz intuitiva, el gran número de usuarios que lo utilizan y la comunidad Voiceflow hacen que sea muy fácil obtener compatibilidad cuando te quedas atascado en algo. Yo lo uso a diario y ya he creado montones de agentes, y sinceramente lo recomendaría a todo el mundo. Para implementarlo solo hay que introducir un fragmento de código en los ajustes y terminado. [sic]

12. Microsoft Copilot (el mejor para crear e implementar agentes de IA en las aplicaciones de Microsoft 365)

a través de Microsoft Copilot

Microsoft Copilot combina la potencia de la IA basada en GPT-4 con la integración nativa en Microsoft 365.

Con Copilot Studio, su equipo puede crear agentes de IA para mejorar la productividad mediante sencillas indicaciones en lenguaje natural o herramientas de arrastrar y soltar, y luego implementarlos en chats de Teams, SharePoint, Outlook y Word para automatizar tareas, responder preguntas u optimizar operaciones.

Las mejores funciones de Microsoft Copilot

Utilice la pestaña «Describir» para crear agentes escribiendo lo que necesita, y Copilot Studio lo traducirá en lógica de trabajo.

Añada Microsoft Graph, SharePoint o datos web, e integre acciones o desencadenantes de API sin recursos de desarrollo.

Realice un seguimiento del uso, gestione la capacidad y controle las opciones de implementación, o mida el uso para evitar sobrecostes.

Limitación de Microsoft Copilot

Copilot puede interpretar erróneamente el contexto o el tono en ocasiones, lo que requiere ediciones manuales.

Precios de Microsoft Copilot

20 $ por usuario al mes.

Valoraciones y reseñas de Microsoft Copilot

G2: 4,4/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Copilot?

Una reseña de Reddit dice:

Lo utilizamos internamente. Es como el motor de búsqueda de tu propia empresa. Puedes pedirle que busque documentos o incluso que busque información fuera de la documentación. También es bueno para resumir conversaciones y correos electrónicos. Puedo pedirle que resuma todos los correos electrónicos que he recibido en las últimas 24 horas y hace un buen trabajo al indicarme lo importante.

Lo utilizamos internamente. Es como el motor de búsqueda de tu propia empresa. Puedes pedirle documentos o incluso buscar información fuera de la documentación. También es bueno para resumir conversaciones y correos electrónicos. Puedo pedirle que resuma todos los correos electrónicos que he recibido en las últimas 24 horas y hace un buen trabajo al indicarme lo importante.

13. Relevance IA (ideal para equipos de operaciones que crean y gestionan equipos de agentes de IA sin código)

a través de Relevance IA

Relevance AI es una plataforma sin código creada para equipos de operaciones, startups y desarrolladores que desean implementar «compañeros de trabajo de IA». El agente de IA puede automatizar flujos de trabajo de varios pasos en ventas, marketing, soporte y operaciones administrativas.

Los agentes pueden entrenarse en procesos internos utilizando archivos o URL cargados y se implementan visualmente a través de una interfaz de arrastrar y soltar. Con integraciones plug-and-play con CRM, correo electrónico, Slack y más, está diseñado para una automatización rápida y de nivel de producción.

Las mejores funciones de Relevance IA

Diseña sistemas multiagente con lógica de arrastrar y soltar y agentes preconstruidos (por ejemplo, «Bosh» para la reserva de reuniones, «Lima» para el marketing del ciclo de vida).

Agentes especializados como el agente IA BDR para la automatización de la prospección comercial, incluyendo la investigación de clientes potenciales, la calificación y el seguimiento.

Almacén vectorial para gestionar datos de texto, imagen y audio; tiene compatibilidad con análisis de sentimientos y búsqueda de similitudes para conjuntos de datos no estructurados.

Relevancia Limitación de la IA

Los usuarios suelen enfrentarse a dificultades de personalización, lo que puede ralentizar la integración de los proyectos y limitar la flexibilidad de los flujos de trabajo complejos.

Precios de Relevance IA

Free Forever

Pro : 19 $ al mes

Equipo : 199 $ al mes

Empresa : 599 $ al mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Relevance IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Relevance IA?

Una reseña de G2 dice:

Me gusta mucho la flexibilidad de Relevance IA y la posibilidad de añadir código Python personalizado a tu agente. Además, es fácil de integrar con otras herramientas.

Me gusta mucho la flexibilidad de Relevance IA y la posibilidad de añadir código Python personalizado al agente. Además, es fácil de integrar con otras herramientas.

Conoce el futuro del trabajo con ClickUp.

Los agentes de IA ya están hablando con los clientes en su nombre, aportando información, realizando la automatización de la introducción de datos e incluso coordinando flujos de trabajo completos. Tareas que antes realizaban grandes equipos.

En el centro de este cambio se encuentra ClickUp. Ya no es solo una herramienta de gestión de proyectos. Con Autopilot Agents, ClickUp Brain y automatizaciones de lenguaje natural, te ofrece todo lo que necesitas para convertir las tareas en acciones y las ideas en ejecución.

Ya no gestionas el trabajo. Estás diseñando un sistema que lo hace por ti.

Regístrese en ClickUp y cree hoy mismo su primer agente inteligente.