Las 11 mejores alternativas a Zulip para la comunicación y la colaboración en equipo

La productividad de tu equipo depende de la eficacia con la que se comuniquen todos sus miembros.

Aunque las conversaciones por hilos temáticos de Zulip trabajan bien para equipos asíncronos, pueden quedarse cortas si buscas integraciones más profundas, herramientas de gestión de proyectos integradas o un soporte más sólido para videoconferencias.

Existen numerosas plataformas de colaboración en equipo flexibles que podrían adaptarse mejor al modo en que tu equipo hace trabajo. En este blog, analizaremos las mejores alternativas a Zulip que ayudan a mantener el flujo de la comunicación y a que los proyectos avancen, independientemente del lugar y el momento en que trabaje tu equipo.

🔎 ¿Sabías que...? Se pueden necesitar unos 23 minutos para volver a concentrarse después de un cambio de contexto. Elegir una plataforma que mantenga los temas, las tareas y las conversaciones en un solo lugar reduce el ruido, por lo que tu equipo se mantiene en flujo, en lugar de tener que ponerse al día.

Las mejores alternativas a Zulip de un vistazo

¿Qué es Zulip?

Zulip es un software de comunicación para equipos de código abierto que organiza las conversaciones en flujos y temas específicos. A diferencia de las aplicaciones de mensajería tradicionales, que estructuran los chats cronológicamente, Zulip utiliza un sistema de hilos único que combina la inmediatez de la comunicación en tiempo real con la organización de los hilos de correo electrónico.

La plataforma ofrece funciones como:

Hilos temáticos para debates organizados.

Potente función de búsqueda

Compatibilidad con Markdown para el formato de texto enriquecido.

Funciones para el uso compartido de archivos

Integraciones con diversas herramientas y servicios.

Compatibilidad multiplataforma, incluidas aplicaciones móviles.

Zulip es especialmente popular entre los equipos de desarrolladores y las organizaciones que prefieren alternativas de código abierto con sólidos controles de privacidad.

👀 ¿Sabías que...? Un médico finlandés creó el primer chat para equipos. En 1988, Jarkko Oikarinen creó el Internet Relay Chat (IRC) mientras estaba en el trabajo en un hospital de Finlandia para mejorar la comunicación entre los médicos.

Límites de Zulip

El modelo de flujos y temas de Zulip ofrece un enfoque distintivo para la comunicación en equipo. Sin embargo, este sistema único tiene varios inconvenientes notables que pueden afectar a la productividad y la eficacia de la colaboración de tu equipo.

Curva de aprendizaje pronunciada : las secuencias y los temas pueden confundir a los usuarios familiarizados con los diseños de chat tradicionales.

Videoconferencias de límite : no hay una opción nativa sólida; depende de integraciones de terceros.

Gestión básica de tareas : ofrece compatibilidad con la creación de tareas, pero carece de funciones completas de gestión de proyectos.

Experiencia móvil : las aplicaciones móviles pueden parecer menos pulidas que sus homólogas de escritorio.

Comunidad más pequeña : menos integraciones y un ecosistema de compatibilidad más reducido que el de los principales competidores.

Interfaz de usuario : la interfaz de usuario puede parecer anticuada en comparación con otras plataformas de colaboración más modernas.

Gestión de notificaciones: los ajustes de las notificaciones pueden ser menos intuitivos que en otras herramientas.

A medida que los equipos crecen y las necesidades de comunicación se vuelven más complejas, estas limitaciones suelen hacerse más evidentes, lo que lleva a las organizaciones a explorar plataformas alternativas.

🧠 Dato curioso: El término «fatiga de Zoom» ganó popularidad durante la pandemia de COVID-19, ya que las personas dependían cada vez más de las videoconferencias para el trabajo, la educación y las interacciones sociales. Acuñado por el profesor Jeremy Bailenson de Stanford, el término describe el agotamiento causado por las reuniones virtuales. Se ve agravado por el contacto visual constante, el hecho de mirar fijamente tu propio rostro, el movimiento físico con límite, la sobrecarga cognitiva, la falta de descansos informales y la presión de estar «activo» todo el tiempo.

Las mejores alternativas a Zulip

Aquí tienes nuestra lista seleccionada de las mejores alternativas a Zulip. Estas herramientas pueden ayudarte a descubrir otros sistemas para mejorar la colaboración y la comunicación entre equipos diversos.

ClickUp (la mejor herramienta de colaboración todo en uno con gestión de proyectos)

Prueba ClickUp para chatear ahora Acelera la colaboración eficiente con ClickUp Chat.

Las herramientas de comunicación desconectadas se limitan a la conversación. ClickUp, por otro lado, es el primer espacio de trabajo con IA convergente del mundo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por una IA totalmente contextual que te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Es especialmente valioso para equipos remotos, desarrolladores, empresas y profesionales que necesitan una comunicación eficiente y en tiempo real estrechamente integrada con sus flujos de trabajo.

El problema de las aplicaciones de chat modernas es que están separadas del lugar donde trabajas. Haces un seguimiento de una tarea con un compañero de trabajo, obtienes una actualización y luego actualizas manualmente la tarea para reflejar la actualización. O bien, revisas los hilos de chat línea por línea solo para obtener el contexto que necesitas para realizar tu trabajo. Todo eso termina con ClickUp Chat.

Como aplicación de mensajería integrada en ClickUp, puedes convertir los chats en tareas de ClickUp al instante, además de asignarlas a la persona adecuada y establecer una fecha límite. Esto facilita el registro de las acciones que surgen en la conversación, para que nada se pase por alto. También puedes utilizar la IA para resumir hilos, asignar mensajes o buscar tareas relacionadas, todo ello directamente desde el chat.

Gracias a que ClickUp unifica el chat del equipo con la gestión de tareas, cada debate se transforma de forma natural en un trabajo asignado con una propiedad y unos plazos claros.

Asigna varias tareas directamente en ClickUp Chatear.

Pero eso no es todo. Puedes crear documentos y pizarras de ClickUp directamente desde tu ventana de chat, sin interrumpir el flujo, todo ello con ClickUp AI.

La función SyncUps de ClickUp mejora aún más la comunicación en equipo al integrar las reuniones en tu flujo de trabajo.

A diferencia de las herramientas de conferencia tradicionales, que existen de forma aislada de tu trabajo, SyncUps combina reuniones de vídeo en tiempo real con agendas colaborativas, notas, grabaciones y creación automática de tareas, todo ello integrado directamente en el contexto de tu proyecto.

Colabora cara a cara con tus compañeros en cuestión de segundos utilizando ClickUp SyncUps.

Con SyncUps, puedes crear plantillas de reuniones estructuradas, añadir elementos del orden del día de forma colaborativa antes de que comience la reunión, grabar debates clave para consultarlos más adelante y convertir instantáneamente los puntos de debate en tareas asignables.

A diferencia de las aplicaciones de mensajería independientes como Zulip, también puedes compartir documentos, imágenes y archivos desde tu ecosistema de trabajo integrado directamente en ClickUp Chat, para que los recursos estén siempre a tu alcance. Esto hace que los elementos críticos sean fáciles de buscar y acceder. Esta función de búsqueda está unificada en Chat y Tareas y no tiene límite en cuanto al historial de chat.

Y si alguien hace una pregunta en el chat grupal, simplemente deja que tu agente de ClickUp la responda. Los equipos pueden obtener rápidamente respuestas a preguntas sobre el espacio de trabajo, generar ideas de contenido o gestionar tareas repetitivas con ClickUp AI profundamente integrada en el chat. Esto mantiene las conversaciones productivas y centradas en el trabajo de alto valor.

Utiliza el agente de respuestas automáticas en ClickUp Chatear para obtener información más rápidamente.

ClickUp Brain mejora la comunicación entre equipos diversos al incorporar capacidades de IA directamente en tus conversaciones. Te ayuda a redactar respuestas, resumir discusiones largas y generar soluciones creativas, todo ello dentro del contexto del chat.

ClickUp Brain MAX, un compañero de escritorio dedicado a la IA, unifica el chat, la búsqueda y la automatización en todas tus apps de trabajo y en la web. Con chat de IA multimodelo, respuestas contextuales y voz a texto, Brain MAX te ayuda a crear, encontrar y automatizar el trabajo más rápidamente, poniendo fin al caos de las herramientas de IA desconectadas.

Con chat integrado, gestión de proyectos, mensajería directa, uso compartido de archivos y videoconferencias integradas, ClickUp optimiza los flujos de trabajo, reduce la fatiga de las aplicaciones y garantiza que las conversaciones de tu equipo siempre den lugar a acciones.

Las mejores funciones de ClickUp

Crea tareas directamente desde los mensajes de chat y enlázalas con tareas o documentos para una integración perfecta del flujo de trabajo.

Obtenga respuestas instantáneas sin intervención humana con ClickUp Chat Agents.

Canales organizados por proyecto y tareas, chats para chatear y mensajes directos privados, todo en una sola plataforma.

Aprovecha las notificaciones inteligentes y las automatizaciones del flujo de trabajo para mantenerte concentrado y evitar la sobrecarga de notificaciones.

Utiliza las conversaciones encadenadas y la potente función de búsqueda para seguir fácilmente los debates y encontrar rápidamente información anterior.

ClickUp: Límites

Es posible que tengas que pasar por un proceso de aprendizaje debido al amplio conjunto de funciones.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

ClickUp ha reducido el caos que supone gestionar varios equipos, plataformas y proyectos. Ya no tengo que cambiar de app para chatear, consultar documentos, realizar tareas y ver actualizaciones. Ha hecho que mi empresa sea más eficiente, esté más coordinada y cuente con mayor productividad, especialmente en una oficina tan dinámica como la nuestra.

ClickUp ha reducido el caos que supone gestionar varios equipos, plataformas y proyectos. Ya no tengo que cambiar de app para chatear, consultar documentos, realizar tareas y ver actualizaciones. Ha hecho que mi empresa sea más eficiente, esté más coordinada y cuente con mayor productividad, especialmente en una oficina tan dinámica como la nuestra.

💡 Consejo profesional: considera utilizar funciones de ClickUp como «@menciones» para llamar la atención directa de alguien, pero evita el uso excesivo para prevenir la sobrecarga de notificaciones y distracciones innecesarias. Practicar una buena etiqueta en el chatear fomenta un entorno de comunicación respetuoso y eficiente, lo que mejora la colaboración y la productividad del equipo.

2. Slack (la mejor para integraciones y ecosistema)

a través de Slack

Slack sigue siendo una opción muy popular para la comunicación en equipo, ya que organiza las conversaciones en canales por proyectos, temas o departamentos.

Su amplio ecosistema de integración conecta con más de 2000 aplicaciones de terceros, lo que agiliza los flujos de trabajo directamente dentro de las conversaciones. A diferencia de los hilos centrados en temas de Zulip, Slack utiliza canales y hilos para reducir el desorden.

El generador de flujo de trabajo de Slack permite la automatización personalizada sin necesidad de código, mientras que sus herramientas de búsqueda y resumen basadas en IA ayudan a los equipos a encontrar información y ponerse al día con las discusiones perdidas. También ofrece una sólida función de búsqueda en todos los mensajes y archivos, reuniones rápidas para videollamadas de audio y vídeo, y documentos de lienzo para la documentación colaborativa.

Las mejores funciones de Slack

Organiza las conversaciones en canales públicos y privados.

Inicie debates de audio instantáneos con uso compartido de pantalla.

Personaliza las notificaciones basadas en palabras clave y su importancia.

Mejora la colaboración en el lugar de trabajo con Slack Connect.

Límites de Slack

Puede resultar abrumador con tantos canales y notificaciones.

Capacidades de gestión de tareas y función de IA con límite en comparación con las herramientas centradas en proyectos.

Precios de Slack

Free

Pro : 7 $ al mes por usuario

Business+ : 15 $ al mes por usuario

Enterprise+: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Slack

G2 : 4,5/5 (más de 34 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 23 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Slack?

Una reseña de Capterra dice:

Aprecio la posibilidad de crear varios grupos, lo que ayuda a organizar la comunicación de forma eficaz. Además, la función «reunión rápida» me parece especialmente útil; su carácter informal permite interacciones rápidas e individuales que pueden resolver problemas de forma más eficaz que los mensajes de texto.

Aprecio la posibilidad de crear varios grupos, lo que ayuda a organizar la comunicación de forma eficaz. Además, la función «reunión rápida» me parece especialmente útil; su carácter informal permite interacciones rápidas e individuales que pueden resolver problemas de forma más eficaz que los mensajes de texto.

📮 ClickUp Insight: El 64 % de los empleados trabaja ocasional o frecuentemente fuera de su horario laboral, y el 24 % hace horas extras casi todos los días. Eso no es flexibilidad, es trabajo sin fin. 😵‍💫 Pigment, una plataforma de planificación empresarial, cambió a ClickUp para resolver sus problemas de comunicación fragmentada. Gracias al uso de ClickUp Chat, tarea de ClickUp y automatización, redujeron los gastos generales de comunicación en un 40 % y mejoraron la eficiencia de la comunicación del equipo en un 20 %, lo que aceleró sus ciclos de desarrollo.

3. Microsoft Teams (la mejor opción para los usuarios de Microsoft 365)

a través de Microsoft Teams

Desde chatear informal hasta colaboración en documentos, Microsoft Teams elimina las barreras entre la comunicación y la productividad al integrar profundamente las aplicaciones de Office en las conversaciones. Teams te permite debatir temas como las previsiones trimestrales mientras ves la vista del archivo Excel real, lo que te permite tomar decisiones más rápidas y mejor informadas, siempre y cuando trabajes dentro del ecosistema de Microsoft 365.

Para estas organizaciones, reúne el chat, los archivos y las reuniones en un solo espacio. Teams también ofrece un hub de colaboración integral con una profunda integración en la suite de productividad de Microsoft.

Las mejores funciones de Microsoft Teams

Integra apps y herramientas esenciales en los canales de comunicación.

Proteja las conversaciones confidenciales con controles de seguridad avanzados.

Crea reuniones más atractivas con el modo Together.

Facilita los debates en grupos reducidos con salas de descanso exclusivas.

Organiza retransmisiones a gran escala con herramientas completas para eventos en directo.

Límites de Microsoft Teams

Puede consumir muchos recursos y ser lento en equipos antiguos.

Interfaz de usuario más compleja en comparación con las herramientas de chat específicas.

Precios de Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials : 4 $ al mes por usuario, facturado anualmente.

Microsoft 365 Business Basic : 6 $ al mes por usuario, facturado anualmente.

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $ al mes por usuario, facturado anualmente.

Microsoft 365 Business Premium: 22 $ al mes por usuario, facturado anualmente.

Valoraciones y reseñas de Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (más de 12 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 8000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Teams?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Me gusta mucho que Teams mantenga todo en un solo lugar: chats, reuniones, archivos e incluso listas de tareas. Es muy útil cuando se trabaja en equipo, ya que no hay que cambiar constantemente entre diferentes aplicaciones. También me gusta cómo se conecta con Outlook y otras herramientas de Microsoft, por lo que programar reuniones o compartir documentos es muy fácil. Mantiene todo organizado y me ayuda a mantenerme al día con los proyectos.

Me gusta mucho que Teams mantenga todo en un solo lugar: chats, reuniones, archivos e incluso listas de tareas. Es muy útil cuando se trabaja en equipo, ya que no hay que cambiar constantemente entre diferentes aplicaciones. También me gusta cómo se conecta con Outlook y otras herramientas de Microsoft, por lo que programar reuniones o compartir documentos es muy fácil. Mantiene todo organizado y me ayuda a mantenerme al día con los proyectos.

🧠 Dato curioso: El primer conjunto de 176 emojis fue creado en 1999 por el diseñador japonés Shigetaka Kurita para la plataforma de Internet móvil de NTT DoCoMo. Estos emojis, que hoy en día se utilizan con frecuencia para chatear en el lugar de trabajo, tienen como objetivo mejorar la comunicación digital añadiendo matices emocionales.

📖 Lea también: Las mejores alternativas y competidores de Microsoft Teams.

4. Mattermost (la mejor opción para organizaciones preocupadas por la seguridad)

a través de Mattermost

«¿Cómo podemos habilitar la colaboración moderna sin comprometer la seguridad?» Esta pregunta desafía a diario a las organizaciones preocupadas por la seguridad. Mattermost aborda este problema a través de sus capacidades de autoalojamiento y sus funciones de seguridad de nivel de corporación, que proporcionan una soberanía de datos completar. Lo hace sin sacrificar la experiencia colaborativa que esperan los equipos.

Mattermost ofrece una plataforma de comunicación para equipos de código abierto con funciones de seguridad y cumplimiento normativo de nivel empresarial. Al igual que Zulip, Mattermost se compromete con la privacidad y se centra en proporcionar una alternativa segura y autohospedada a las plataformas de chat basadas en la nube.

Las mejores funciones de Mattermost

Configura el formato de los mensajes con Markdown para una comunicación enriquecida.

Realiza búsquedas exhaustivas en todos los mensajes históricos.

Automatiza los flujos de trabajo con comandos de barra inclinada personalizados.

Conéctese directamente con Active Directory y LDAP.

Personaliza la función con complementos de código abierto.

Realice un seguimiento del cumplimiento normativo con un registro de auditoría completo.

Límites de Mattermost

El autoalojamiento requiere conocimientos técnicos e infraestructura.

La interfaz de usuario no está tan pulida como algunas alternativas comerciales.

Precios de Mattermost

Free

Profesional : 10 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Mattermost

G2 : 4,3/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 160 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Mattermost?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

*Me gusta que Mattermost sea de código abierto y ofrezca un control total sobre la implementación y la seguridad de los datos. Es ideal para corporaciones con estrictas necesidades de cumplimiento normativo. La interfaz es limpia, admite conversaciones hilos y se integra bien con herramientas DevOps como Jira y GitLab. La mensajería en tiempo real y el uso compartido de archivos son fluidos, y es ideal para equipos remotos.

*Me gusta que Mattermost sea de código abierto y ofrezca un control total sobre la implementación y la seguridad de los datos. Es ideal para corporaciones con estrictas necesidades de cumplimiento normativo. La interfaz es limpia, admite conversaciones hilos y tiene compatibilidad con herramientas DevOps como Jira y GitLab. La mensajería en tiempo real y el uso compartido de archivos son fluidos, y es ideal para equipos remotos.

📮ClickUp Insight: Solo el 10 % de los encuestados utiliza asistentes de voz (4 %) o agentes automatizados (6 %) para aplicaciones de IA, mientras que el 62 % prefiere herramientas de IA de conversación como ChatGPT y Claude. La menor adopción de asistentes y agentes podría deberse a que estas herramientas suelen estar optimizadas para tareas específicas, como el funcionamiento manos libres o flujos de trabajo concretos. ClickUp te ofrece lo mejor de ambos mundos. ClickUp Brain funciona como un asistente de IA conversacional que puede ayudarte en un amplio intervalo de casos de uso. Por otro lado, los agentes con IA de los canales de ClickUp Chat pueden responder preguntas, clasificar problemas o incluso gestionar tareas específicas.

5. Rocket. Chatear (la mejor opción para implementaciones autohospedadas)

a través de Rocket.Chat para chatear

El autoalojamiento ofrece a las organizaciones un control completo sobre sus datos de comunicación, y Rocket. Chat lo hace posible al mantener todo dentro de su propia infraestructura. Esta configuración es útil para equipos con requisitos de seguridad estrictos o que necesitan una plataforma altamente personalizable.

A diferencia de las herramientas que solo están disponibles en la nube y que te limitan a funciones predefinidas, Rocket. Chat ofrece la flexibilidad de crear una experiencia de colaboración que se adapte a tu equipo. Al igual que Zulip, permite a las organizaciones controlar sus comunicaciones sin renunciar a una gama completa de funciones de chat para equipos.

Las mejores funciones de Rocket. Chatear

Protege las conversaciones confidenciales con cifrado de extremo a extremo.

Colabora con socios externos mediante un acceso controlado para invitados.

Interactúa directamente con los clientes mediante el chat en vivo integrado.

Comparte y previsualiza archivos fácilmente dentro de las conversaciones.

Gestiona los permisos con rols de usuario personalizables.

Integración con sistemas externos a través de una API completa.

Rocket. Límites de Chatear

Requiere recursos técnicos para el autoalojamiento y el mantenimiento.

La interfaz de usuario del usuario puede parecer anticuada en comparación con las alternativas comerciales.

Precios de Rocket. Chatear

Starter : Gratis, gratuito/a

Pro : 8 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Rocket. Chatear

G2 : 4,2/5 (más de 330 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rocket. Chat para chatear?

Un crítico de Capterra dice:

La personalización que puedes realizar y la sencillez con la que puedes añadir un widget de chat en vivo a tu aplicación web de la forma que prefieras sin importar ningún módulo adicional, solo tienes que ejecutar un script JavaScript en tu aplicación web. Y la funcionalidad es muy buena, pero encontrar la forma correcta de utilizarla puede resultar un poco difícil 🙂

La personalización que puedes realizar y la sencillez con la que puedes añadir un widget de chat en vivo a tu app web de la forma que prefieras sin importar ningún módulo adicional, solo tienes que ejecutar un script JavaScript en tu app web. Y la funcionalidad es muy buena, pero encontrar la forma correcta de utilizarla puede resultar un poco difícil 🙂

6. Discord (la mejor para crear comunidades)

a través de Discord

Discord es una plataforma de comunicación versátil que cuenta con compatibilidad para canales de texto y voz dentro de servidores personalizables. Creada originalmente para gamers, ahora presta servicio a diversas comunidades con funciones como el uso compartido de pantalla de alta calidad, la transmisión en directo y los canales fase para grandes eventos de audio.

Discord ofrece formato de texto enriquecido, emojis personalizados, permisos basados en rol para un control de acceso granular y bots que añaden funciones que van desde la moderación hasta la reproducción de música.

A diferencia del hilo estructurado de Zulip, Discord organiza las conversaciones en servidores, canales e hilos con potentes funciones de chat de voz.

Las mejores funciones de Discord

Disponibilidad de señal con indicadores de presencia enriquecidos.

Estructura las conversaciones con hilos dentro del canal.

Organiza múltiples entornos de trabajo con carpetas de servidor.

Automatiza tareas con amplias capacidades de bot.

Realice presentaciones ante grupos grandes con canales dedicados para fase.

Límites de Discord

Límite de tamaño para el uso compartido de archivos en el plan gratuito.

Una apariencia menos formal puede no ser adecuada para entornos profesionales.

Precios de Discord

Free

Nitro Basic : Precios personalizados

Nitro: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Discord

G2 : No hay valoraciones disponibles.

Capterra: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Discord?

Una reseña de Capterra dice:

Fácil de configurar, usar y comunicarse con los compañeros. Interfaz excepcional tanto para el ámbito académico como para el empresarial.

Fácil de configurar, usar y comunicarse con los compañeros. Interfaz excepcional tanto para la escuela como para la empresa.

7. Twist (la mejor para la comunicación asíncrona)

a través de Twist

¿El constante pitido de las notificaciones, la presión de responder inmediatamente y la sensación de que nunca puedes ponerte al día? Twist pone fin a todo ello con un sistema de notificaciones que fomenta el trabajo concentrado mediante la agrupación de actualizaciones, y la función de bandeja de entrada ayuda a los usuarios a ponerse al día con los hilos importantes sin tener que desplazarse por interminables registros de chat.

Twist apuesta por la comunicación asíncrona, organizando las conversaciones en hilos en lugar de caóticos flujos en tiempo real. Al igual que Zulip, Twist organiza las conversaciones en canales e hilos, pero con un énfasis aún mayor en las discusiones centradas y reflexivas. Cada hilo mantiene un tema claro con mensajes cronológicos, lo que facilita seguir las conversaciones incluso después de un tiempo de ausencia.

La plataforma cuenta con funciones que incluyen canales para diferentes equipos o proyectos, mensajería directa y búsqueda exhaustiva en todas las conversaciones.

Las mejores funciones de Twist

Encuentre cualquier información con una potente búsqueda cruzada entre conversaciones.

Integra herramientas populares como GitHub, Zapier y Todoist, al tiempo que ofrece compatibilidad con el uso compartido de archivos y el formato Markdown.

Redacta mensajes bien pensados con un editor similar al del correo electrónico.

Límites de Twist

Sin videoconferencias de vídeo nativas.

Menos funciones que las plataformas todo en uno.

Precios de Twist

Free

Ilimitado: 8 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Twist

G2 : 3,9/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Twist?

Una reseña de Capterra dice:

A todo el equipo le encantó porque ahora, en lugar de distraerse cada vez que alguien envía un mensaje en algún canal, por fin pueden dedicar su tiempo a realizar trabajo productivo y consultar su correo electrónico y las notificaciones de Twist cuando lo deseen.

A todo el equipo le encantó porque ahora, en lugar de distraerse cada vez que alguien envía un mensaje en algún canal, los miembros del equipo pueden dedicar su tiempo a realizar trabajo productivo y consultar su correo electrónico y las notificaciones de Twist cuando lo deseen.

8. Pumble (la mejor opción para equipos pequeños con un presupuesto limitado)

a través de Pumble

A los equipos que se preocupan por el presupuesto les encanta Pumble por su historial de mensajes ilimitado y sus funciones de comunicación básicas, que no tienen precios de nivel de corporación.

En lugar de renunciar a funciones esenciales, los equipos pequeños pueden implementar una solución de comunicación completa que crezca al ritmo de sus necesidades. Esta alternativa a Slack ofrece una plataforma de comunicación para equipos rentable con historial de mensajes ilimitado, incluso en su plan gratuito.

A diferencia del enfoque especializado de Zulip, Pumble ofrece una experiencia sencilla, similar a Slack, que se centra en las funciones de comunicación esenciales sin una etiqueta elevada.

Las mejores funciones de Pumble

Colabora con socios externos a través del acceso para invitados.

Accede a las comunicaciones en las aplicaciones móviles para iOS y Android.

Formato mensajes con formato de texto enriquecido.

Encuentre conversaciones pasadas con una búsqueda exhaustiva.

Controla las interrupciones con notificaciones personalizables.

Conéctate a través de videollamadas con funciones para uso compartido de pantalla.

Límites de Pumble

Funciones avanzadas con límite en comparación con las alternativas premium.

Menos integraciones con herramientas de terceros.

Precios de Pumble

Free

Pro : 2,99 $ al mes por usuario.

Empresa: 4,99 $ al mes por usuario.

Corporación: 7,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Pumble

G2 : No hay suficientes reseñas disponibles.

Capterra: 4,7/5 (más de 180 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pumble?

Una reseña de Capterra dice:

Básicamente es como Slack, pero mejor. Y la opción de pago tiene un precio razonable, lo que también es fantástico.

Básicamente es como Slack, pero mejor. Y la opción de pago tiene un precio razonable, lo cual también es fantástico.

📖 Lea también: Alternativas a Pumble para chatear y la comunicación en equipo

9. Zoom (la mejor opción para la comunicación basada principalmente en vídeo)

a través de Zoom

El texto tiene sus limitaciones: el tono, las emociones y los matices a menudo se pierden en la traducción. Por eso, las conversaciones por chatear pueden convertirse rápidamente en largos hilos de aclaraciones de ida y vuelta. Esto ralentiza a todo el mundo.

Zoom lo entiende. Da prioridad a la interacción cara a cara, lo que facilita a los equipos la transición del chatear al vídeo sin ningún tipo de fricción, sin necesidad de cambiar de app ni buscar enlaces de reunión. Mientras que Zulip se centra en el texto estructurado, Zoom adopta un enfoque más humano y en tiempo real, con el vídeo como protagonista y el chat como un útil complemento.

Las mejores funciones de Zoom

Presenta tus ideas con claridad gracias a las funciones avanzadas de uso compartido de pantalla

Crea grupos de debate más pequeños con salas de descanso.

Personaliza tu experiencia de vídeo con fondos virtuales.

Captura reuniones importantes con grabación y transcripción.

Planifica de forma eficiente con la integración del calendario.

Colabora visualmente con pizarras interactivas.

Límites de Zoom

Las funciones de chat no son tan sólidas como las plataformas dedicadas.

La organización de las conversaciones puede resultar complicada.

Precios de Zoom

Free

Pro : 16,99 $ al mes por usuario.

Empresa: 21,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Zoom

G2 : 4,5/5 (más de 56 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 14 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoom?

Un crítico de G2 dice:

La plataforma es muy fiable, incluso para reuniones grandes, y funciones como el asistente de IA, las salas de descanso y las pizarras persistentes hacen que la colaboración sea más estructurada y eficiente.

La plataforma es muy fiable, incluso para reuniones grandes, y funciones como el asistente de IA, las salas de descanso y las pizarras persistentes hacen que la colaboración sea más estructurada y eficiente.

10. Flock (la mejor para flujos de trabajo optimizados)

a través de Flock

Todas las conversaciones de chatear terminan con el mismo problema: «¿Quién hace qué y para cuándo?».

Flock resuelve este reto fundamental de la colaboración integrando herramientas de productividad directamente en el lugar donde se producen las conversaciones. Cuando tu equipo chatea de forma natural, extendiendo su chat a encuestas, tareas y recordatorios, el flujo de trabajo no se interrumpe y la responsabilidad se convierte en algo automático.

Flock combina la mensajería directa con herramientas de productividad integradas para crear flujos de trabajo fluidos. A diferencia de Zulip, que se centra en los hilos estructurados, Flock hace hincapié en la eficiencia práctica. Rodea las conversaciones con funciones orientadas a la acción que ayudan a los equipos a pasar de la discusión a la ejecución sin cambiar de contexto.

Las mejores funciones de Flock

Conéctate cara a cara con videoconferencias.

Crea listas de correo personalizadas para comunicaciones dirigidas a un objetivo.

Coordina horarios con la integración de calendarios compartidos.

Encuentre información rápidamente con las funciones de búsqueda avanzada.

Automatiza los flujos de trabajo con comandos de barra inclinada personalizados.

Conéctese con herramientas externas a través de integraciones robustas.

Límites de Flock

Interfaz menos intuitiva y menos amigable para el usuario que la de algunos competidores.

La experiencia móvil no iguala la función del escritorio.

Precios de Flock

Free

Pro : 3 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Flock

G2 : 4,4/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Flock?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Fácil de instalar y manejar, con poca necesidad de ayuda por parte de la administración en casi todos los aspectos. También es fácil de modificar y gestionar para el envío de contenido y otras cosas gracias a su interfaz.

Fácil de instalar y manejar, con poca necesidad de ayuda por parte de la administración en casi todos los aspectos. También es fácil de modificar y gestionar para el envío de contenido y otras cosas gracias a su interfaz.

11. Google Workspace (ideal para usuarios del ecosistema de Google)

a través de Google Workspace

Google hace que el trabajo en equipo resulte natural al integrar el chat directamente en el lugar donde se realiza el trabajo: Gmail, Drive, Docs y Meet. Esto significa menos cambios de aplicación y más conversaciones en contexto, en lugar de en silos aleatorios. Reduce las distracciones habituales y mantiene a todos concentrados.

Google Chat forma parte de esta configuración. Está integrado en Google Workspace, por lo que si tu equipo ya utiliza las herramientas de Google, es una buena opción. A diferencia de los hilos más estructurados de Zulip, Google Chat es fluido y sencillo, lo que permite a los equipos chatear sin interrumpir su flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Google entorno de trabajo

Inicia videollamadas de Google Meet con un solo clic desde el chat.

Usa el uso compartido y colabora en archivos de Drive sin salir de las conversaciones.

Asigna y realiza un seguimiento de las tareas dentro de los espacios de comunicación.

Encuentre cualquier mensaje o archivo con las potentes funciones de búsqueda de Google.

Colabora en tiempo real con Smart Canvas y Documentos de Google integrados.

Accede a las comunicaciones sin problemas en todos los dispositivos con apps, aplicaciones sincronizadas.

Límites de Google Workspace

Menos funciones que las plataformas de chat específicas para equipo.

Las opciones de organización y de hilos de mensajes son más limitadas que las de las herramientas especializadas.

Precios de Google entorno de trabajo

Business Starter : 3 $ al mes por usuario

Business Standard : 12 $ al mes por usuario

Business Plus : 24 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google Workspace

G2 : 4,6/5 (más de 42 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 17 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre el entorno de trabajo de Google?

Un crítico de G2 dice:

Lo que realmente destaca es la perfecta integración con herramientas como Gmail, Drive, Docs, Sheets y Meet. Permite a nuestro equipo colaborar en tiempo real, ya sea redactando documentos, haciendo uso compartido de archivos o programando reuniones.

Lo que realmente destaca es la perfecta integración con herramientas como Gmail, Drive, Documento, Hojas de cálculo y Meet. Permite a nuestro equipo colaborar en tiempo real, ya sea redactando documentos, realizando un uso compartido de archivos o programando reuniones.

Encuentre su pareja perfecta para la comunicación con ClickUp.

Cada plataforma tiene sus puntos fuertes, pero ClickUp destaca como una opción completa para la comunicación y la colaboración. Es una sólida alternativa a Zulip, especialmente para equipos remotos, desarrolladores y empresas que buscan un espacio de trabajo todo en uno.

A diferencia de las herramientas de comunicación con un único propósito, ClickUp elimina la fragmentación que se produce cuando las conversaciones tienen lugar en una plataforma mientras que el trabajo se realiza en otra.

Prueba ClickUp gratis hoy mismo y experimenta el poder de una comunicación y gestión de proyectos verdaderamente unificadas.