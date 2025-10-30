Las 11 mejores alternativas a Survicate para recabar opiniones y realizar encuestas personalizadas a los clientes

Más de la mitad de sus clientes guardan silencio después de una mala experiencia, y ese silencio cuesta más que un usuario insatisfecho. Oculta patrones, ralentiza el crecimiento y le obliga a tomar decisiones basadas en conjeturas.

La solución siempre ha sido recopilar opiniones de los clientes antes de que las cosas se tuerzan.

Herramientas como Survicate ayudan a llenar esos vacíos con funciones como la lógica de encuestas y la distribución multicanal. Sin embargo, no es la única opción y puede que no sea la más adecuada para su equipo.

Tanto si busca mejores precios, información más detallada o una experiencia más intuitiva, existen numerosas alternativas interesantes. Estas son las mejores alternativas a Survicate para ayudarle a recopilar opiniones, aumentar la satisfacción y tomar decisiones más seguras sobre los productos.

🎯 En esta guía encontrarás: Herramientas que van más allá de las encuestas: piensa en la IA aplicada al sentimiento + información en tiempo real.

Opciones para equipos de todos los tamaños y presupuestos.

Flujos de trabajo con objetivo de convertir los comentarios en decisiones.

¿Por qué debería buscar una alternativa a Survicate?

Como explica un usuario de Survicate:

Si tuviera funciones más avanzadas y análisis avanzados, también podríamos utilizarlo para encuestas complejas.

Aunque Survicate es ideal para encuestas en línea básicas, se queda corto para las empresas que desean gestionar su reputación global. Estos son algunos de los retos a los que te puedes enfrentar con esta herramienta:

Opciones de encuesta con límite: las restricciones en los tipos y formatos de preguntas pueden reducir la flexibilidad para realizar encuestas diversas o complejas.

Retos de la segmentación de público: el filtrado con límite dificulta llegar a segmentos específicos de personalizados para obtener opiniones específicas.

Problemas de rendimiento: Los retrasos o demoras ocasionales pueden interrumpir la edición y la gestión eficiente de múltiples encuestas.

Personalización con límite: las pocas opciones de diseño y personalización dificultan la adaptación de las encuestas a la identidad de su marca.

Análisis básico: carece de herramientas y funciones avanzadas de elaboración de informes, como el análisis de opiniones en múltiples canales.

Escalabilidad con límite : más adecuado para equipos pequeños y medianos, puede quedarse corto para organizaciones más grandes.

Preocupaciones sobre los precios: ofrece menos funciones que otros competidores con precios similares, lo que lo hace menos rentable para algunos usuarios.

Alternativas a Survicate de un vistazo

Nombre de la herramienta Ideal para Las mejores funciones Precios ClickUp Equipos de todos los tamaños (particulares, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes corporaciones). Formularios de comentarios con automatización, lógica condicional, información basada en IA y herramientas de colaboración en equipo. plan Free Forever; personalización disponible para corporaciones. Typeform Equipos creativos Experiencia de usuario interactiva y preguntas personalizadas. Los planes de pago empiezan en 29 $; personalización disponible para empresas. Qualtrics Corporaciones Lógica personalizada para integrar encuestas en sitios web, integración con Google Analytics y análisis Stats iQ y Text iQ con IA y ML. Precios personalizados Formularios de Google Particulares y pequeñas empresas Creador de formularios flexible, funciones de personalización, herramientas de visualización de datos integradas. plan Free; personalización disponible para corporaciones. SurveyMonkey Pequeñas y medianas empresas Banco de preguntas, lógica de encuestas, compatibilidad multilingüe y herramientas de análisis integradas. plan Free disponible; planes de pago a partir de 11 $. Jotform Pequeñas empresas y medianas empresas Integraciones de pago, funciones de automatización y cumplimiento de la HIPAA. plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 39 $. Zoho Encuesta Empresas medianas Soporte multilingüe, distribución por correo electrónico, (elaboración de) informes en tiempo real e integración con CRM. Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 6 $. GetFeedback Empresas medianas y corporaciones Constructor de arrastrar y soltar, seguimiento de NPS, integración con Salesforce y encuestas optimizadas para dispositivos móviles. Precios personalizados Formulario. app Particulares y pequeñas empresas Creador de formularios sin código, lista de productos y soporte de pagos. plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 25 $. ProProfs Survey Maker Pequeñas empresas y equipos creativos Plantillas personalizables, lógica de puntuación y de rama, análisis en tiempo real e integraciones. plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 39 $. Formstack Empresas medianas y corporaciones Firmadas electrónicas, automatización del flujo de trabajo y funciones de cifrado de datos. Los planes de pago comienzan en 99 $.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Las mejores alternativas a Survicate

Invertir en la herramienta de atención al cliente adecuada es la forma más fácil de garantizar el éxito de su equipo de CS. Veamos los mejores creadores de encuestas y formularios en línea que pueden mejorar la experiencia del usuario a través de la información obtenida.

ClickUp (ideal para la creación de formularios personalizables, la recopilación de datos y la gestión de opiniones)

Transforme las respuestas de los clientes en resultados con ClickUp Formularios.

ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente, actúa como punto de referencia compartido para empresas, profesionales del marketing y equipos de producto. Se trata de una plataforma de productividad completa que garantiza la organización de la colaboración, los flujos de trabajo y los datos críticos.

La función de formularios personalizables de ClickUp permite a los usuarios crear fácilmente encuestas de opinión con su marca mediante una interfaz de arrastrar y soltar, con compatibilidad para una amplia variedad de tipos de campos (texto, desplegables, valoración y mucho más).

Ya sea que esté recopilando comentarios posteriores a la compra, realizando encuestas NPS o recopilando sugerencias sobre las funciones de los productos, puede adaptar todas sus preguntas a su objetivo.

A diferencia de las herramientas de encuestas rígidas, estos formularios se adaptan a su flujo de trabajo y establecen una conexión instantánea entre los envíos y las tareas procesables. Se acabó copiar y pegar datos de una plataforma a otra o los dolores de cabeza por importar archivos. Esta integración directa con ClickUp Task Management agiliza la gestión de comentarios, convirtiendo cada aportación de los clientes en una tarea rastreable.

Integre ClickUp Forms en su portal de clientes para realizar un seguimiento de los problemas y comentarios de los clientes, y conviértalos en tareas viables.

Para compartir su formulario, ya sea para recopilar opiniones de los clientes, sugerencias sobre productos o puntuaciones de satisfacción, solo tiene que hacerlo a través de un enlace o incrustarlo en una página web.

La vista de formularios de ClickUp también funciona como su centro de mando.

Se encuentra en la barra de vistas, la barra lateral o el centro de formularios, lo que le permite crear y gestionar formularios directamente desde el proyecto en el que está trabajando. No es necesario que abandone su flujo de trabajo para actualizar una encuesta o iniciar una nueva. Es fluido y flexible, y lleva los formularios de comentarios directamente al centro de sus operaciones diarias.

Responda a los clientes que envían comentarios a través de formularios con ClickUp Automatización.

Una vez que empiecen a llegar las respuestas, querrás un sistema que haga algo más que almacenar datos. Entra en ClickUp Automatización + IA Agents, tu incansable responsable de operaciones.

¿Quiere asignar tareas de encuesta al propietario de un producto al instante? ¿Notificar al departamento de atención al cliente cuando una puntuación cae por debajo de un umbral determinado? ¿Automatizar los siguientes pasos en función de la opinión? Es muy fácil. La automatización de Agentic en ClickUp garantiza que su equipo siga siendo receptivo sin verse abrumado por el trabajo manual.

Esta automatización no solo ahorra tiempo, sino que también garantiza que los comentarios se envíen a los miembros adecuados del equipo y se gestionen con una indicación, lo que mejora la eficiencia general del flujo de trabajo.

Para tener una visión general, utilice su estratega: ClickUp Dashboards. Recopila información de sus formularios, tareas y cronogramas, lo que le permite visualizar la opinión de los clientes, el tiempo de respuesta del equipo o el estado del seguimiento.

Añade tarjetas para los resultados de las encuestas, las tendencias o el cumplimiento de los SLA, y obtendrás una instantánea en tiempo real de todo tu ecosistema de opiniones.

Ahora, añadamos un poco de IA a la operación. ClickUp Brain permite a los equipos extraer rápidamente información útil de grandes volúmenes de encuestas de opinión de sitios web y encuestas en línea, lo que permite tomar mejores decisiones sobre productos y servicios. Todo ello dentro de su entorno de trabajo.

Analice los envíos de los clientes en tiempo real y obtenga información basada en IA con ClickUp Brain.

Puede obtener información más detallada con ClickUp Brain MAX. Con Brain MAX, tendrá acceso a modelos de IA mejorados, Talk-to-Text, análisis más profundos y automatizaciones más potentes, lo que le permitirá analizar comentarios complejos a gran escala, generar informes detallados y automatizar flujos de trabajo sofisticados.

Las mejores funciones de ClickUp

Ajusta las preguntas del formulario basándote en encuestas realizadas dentro del producto, haciendo que la experiencia sea más relevante con Condicional Logic

Crea campos personalizados en los formularios de ClickUp para recopilar la información exacta que necesitas.

Añada elementos visuales en consonancia con sus preguntas utilizando bloques informativos y descripciones de preguntas.

Analice los envíos de formularios en tiempo real, resumir el recorrido del cliente, identifique temas comunes y destaque problemas críticos con información proporcionada por la IA.

Gestiona los informes de errores, las solicitudes de funciones, las retrospectivas de sprints y los comentarios sobre los procesos internos con formularios personalizables para equipos de software

Envía un formulario utilizando la aplicación móvil ClickUp.

ClickUp: Límites

Puede que haya una curva de aprendizaje más pronunciada para los principiantes.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de TrustRadius dice lo siguiente:

Nuestros equipos han utilizado formularios y plantillas para estandarizar algunos flujos de trabajo. También hemos utilizado la automatización integrada para facilitar algunos flujos de trabajo, especialmente cuando los campos personalizados recopilan información que puede ayudar a determinar quién debe asignarse a una tarea. Por último, también hemos utilizado la integración del correo electrónico y las funciones de la API para generar tareas automáticamente cuando algunas plataformas alertan o muestran posibles problemas de rendimiento.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres que ChatGPT escriba por ti? ¿O necesitas que Claude trabaje en algún código? ¡Puedes cambiar entre diferentes modelos LLM dentro del entorno de trabajo de ClickUp!

2. Typeform (la mejor para la recopilación interactiva de datos)

a través de Typeform

Si Survicate le parece demasiado utilitario, Typeform ofrece una alternativa más pulida y fácil de usar. Su diseño de una pregunta por vez crea un flujo de conversación natural en cualquier dispositivo, lo que aumenta el compromiso y la calidad de las respuestas.

Las funciones de análisis basadas en IA de la herramienta analizan el sentimiento, el comportamiento y la intención, lo que le ayuda a comprender lo que dicen los usuarios y por qué. También es una sólida alternativa a Jotform para equipos que buscan simplificar las encuestas sin sacrificar la información.

Las mejores funciones de Typeform

Envía los envíos de formularios y las interacciones como eventos en Google Analytics.

Añade tu propio logotipo y los activos de tu marca para diseñar la identidad de tu empresa.

Obtenga un análisis detallado del informe de la encuesta con las respuestas más populares y la media.

Límites de Typeform

Su configuración automática del correo electrónico es poco práctica.

La personalización personalizada avanzada más allá de las plantillas de encuestas del proveedor es limitada.

Precios de Typeform

Core Basic : 29 $ al mes por usuario

Core Plus : 59 $ al mes por 3 usuarios.

Negocio principal : 99 $ al mes por 5 usuarios.

Core Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Typeform

G2: 4,5/5 (más de 750 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 850 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Typeform?

Una reseña de Capterra dice lo siguiente:

Utilizo Typeform para seleccionar nuevos clientes. Me ha ayudado enormemente, ya que minimiza la necesidad de hacerles físicamente las preguntas del formulario. Puedo clasificar a los clientes y revisar los datos para ayudar al marketing. *

📖 Lea también: Cómo solicitar comentarios y opiniones para mejorar sus habilidades

3. Qualtrics (la mejor para identificar y resolver las frustraciones de los clientes en tiempo real)

a través de Qualtrics

No todos los clientes te dirán cuándo algo va mal, pero sus acciones sí lo harán.

Los clics furiosos, el desplazamiento errático o el abandono de un formulario a mitad de camino pueden ser señales de frustración. La IA de Qualtrics detecta este comportamiento para identificar cuándo los usuarios tienen dificultades. Puedes identificar el punto débil en tiempo real y planear una solución.

Qualtrics también genera información predictiva sobre toda la experiencia del usuario mediante la conexión de los puntos. Puede realizar el seguimiento de la opinión desde la primera visita al sitio web hasta la última llamada de compatibilidad. Permite al equipo visualizar una imagen completa, lo que fomenta la retención, la fidelidad y las mejoras del producto.

Las mejores funciones de Qualtrics

Incorpore encuestas en su sitio web utilizando una lógica de visualización personalizada para actuar como desencadenante de preguntas basadas en el comportamiento del usuario.

Integre Google Analytics para realizar seguimiento en tiempo real de la participación en las encuestas, las tasas de abandono y el comportamiento de los usuarios.

Implemente funciones de IA y aprendizaje automático con StatsiQ para realizar análisis estadísticos complejos y Text iQ para interpretar comentarios de texto.

Límites de Qualtrics

Comunicarse con el personal de atención al cliente puede ser todo un reto.

Personalización limitada de la elaboración de informes personalizada

Precios de Qualtrics

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Qualtrics

G2: 4,3/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 70 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Qualtrics?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

La plataforma Qualtrics ofrece amplias capacidades de integración con los distintos sistemas SAP y no SAP, así como diferentes canales de comunicación para la distribución de encuestas.

👀 ¿Sabías que... El 81 % de los consumidores cree que la IA es esencial para el servicio de atención al cliente moderno.

4. Google Forms (ideal para crear formularios dentro del ecosistema de Google)

a través de Google Formularios

¿Ya está profundamente integrado en el ecosistema de Google?

Google Formularios es la mejor opción para recopilar datos de forma gratis, gratuito/a y sencilla. Su perfecta integración con Google Drive garantiza que tus formularios sean fácilmente accesibles, editables y compartibles.

Las reglas inteligentes de validación de datos evitan que los usuarios envíen datos no válidos o incompletos, lo que le ahorra tiempo al revisar y limpiar las respuestas posteriormente. Con las reglas integradas, puede configurar comprobaciones automáticas para validar entradas específicas en función del tipo de datos deseado.

Las mejores funciones de Google Forms

Ofrezca a los clientes la posibilidad de crear, edición y responder a formularios de Google desde cualquier dispositivo que les resulte más cómodo.

Elige entre múltiples tipos de preguntas, arrastra y suelta elementos, y aplica temas seleccionados.

Cree sencillos gráficos circulares, gráficos de barras y gráficos de líneas para visualizar las respuestas de las encuestas y obtener una visión general de sus datos para evaluar tendencias y patrones.

Límites de Google Forms

Su biblioteca de plantillas de encuestas es limitada.

Carece de sugerencias inteligentes, omisión lógica y rama

Precios de Google Forms

Free

Formulario para trabajo: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google Forms

G2: No hay reseñas disponibles

Capterra: 4,7/5 (más de 10 800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Forms?

Una reseña de Capterra dice lo siguiente:

Me encanta la posibilidad de crear fácilmente formularios tanto para necesidades externas como internas.

📖 Lea también: Cómo crear una encuesta con Google Forms

📮 ClickUp Insight: El 88 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan herramientas de IA para tareas personales a diario, y el 55 % las utiliza varias veces al día. ¿Qué hay de la IA en el trabajo? Con una IA centralizada que impulsa todos los aspectos de la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y la colaboración, puede ahorrar hasta más de 3 horas a la semana, que de otro modo dedicaría a buscar información, al igual que el 60,2 % de los usuarios de ClickUp Véalo en acción aquí. 👇🏼

5. Survey Monkey (la mejor para recopilar información detallada)

a través de Survey Monkey

Los formularios de SurveyMonkey incorporan tres mecanismos: lógica de salto, canalización y lógica de cambio.

Skip Logic dirige a los encuestados solo a las preguntas relevantes en función de sus respuestas anteriores, lo que elimina pasos innecesarios y mejora el flujo de la encuesta. Piping va más allá al trasladar las respuestas a las preguntas siguientes, creando una experiencia dinámica y personalizada que se asemeja más a una conversación.

Por último, Flip Logic hace que las opciones de respuesta sean aleatorias para minimizar el sesgo, asegurando que el orden de las opciones no influya en la forma en que los encuestados responden a las preguntas de clasificación o de opción múltiple.

Las mejores funciones de Survey Monkey

Realice un seguimiento de las respuestas, vista las métricas de participación en tiempo real y supervise las tasas de finalización para obtener información en tiempo real

Compare datos históricos, realice un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo y compare los resultados con los estándares del sector o el rendimiento interno

Genere gráficos de barras, gráficos circulares, mapas de calor y gráficos de tendencias que facilitan la interpretación de datos complejos

Elige entre más de 400 plantillas de SurveyMonkey para crear rápidamente encuestas personalizadas sobre opiniones de clientes, compromiso de los empleados, estudios de mercado y mucho más

Límites de Survey Monkey

Los problemas de retraso de la herramienta pueden dificultar completar una encuesta

No notifica a los clientes si han completado la encuesta sin un plan de precios mejorado

Precios de Survey Monkey

Básico : Gratis

Tarifa mensual individual estándar: 11 $ al mes

Ventaja individual anual: 24 $ al mes

Individual Premier Annual: 59 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Survey Monkey

G2: 4,4/5 (más de 22 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 10 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SurveyMonkey?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Aprecio lo fácil que es crear y distribuir encuestas con un mínimo esfuerzo. La interfaz de arrastrar y soltar hace que crear encuestas sea muy sencillo, incluso para personas sin conocimientos técnicos.

6. Jotform (la mejor para la recopilación de datos sin conexión)

a través de Jotform

Jotform es una potente alternativa a Survicate que destaca por su capacidad para crear fácilmente encuestas de opinión de clientes y formularios en línea altamente personalizados.

Ofrece miles de plantillas de encuestas totalmente personalizables, opciones de diseño avanzadas, incluyendo CSS personalizado, y un intuitivo generador de formularios de arrastrar y soltar, lo que le permite adaptar las encuestas a su marca y a sus necesidades específicas.

También es una excelente alternativa a SurveyMonkey, ya que no necesita conexión a Internet para recopilar datos. La herramienta permite a tus clientes rellenar formularios, enviar firmas y enviar respuestas sin conexión. Una vez que vuelven a conectarse, todos los datos se sincronizan automáticamente.

Las mejores funciones de Jotform

Descargar los comentarios recopilados en varios formatos (CSV, Excel, PDF) para (elaboración de) informes, realizar análisis o para almacenamiento.

Bloquee el formulario con la función de seguridad del modo quiosco para evitar salidas prematuras y garantizar una recopilación de opiniones ininterrumpida y controlada.

Automatización de las suscripciones, las membresías y los pagos a plazos para cobrar sus ingresos sin complicaciones.

Límites de Jotform

No tienes mucho control sobre los diseños de las plantillas de encuestas.

Crear ramitas puede ser un reto.

Precios de Jotform

Starter: Gratis para siempre

Bronce: 39 $ al mes

Silver: 49 $ al mes

Gold: 129 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jotform

G2: 4,7/5 (más de 3200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2200 opiniones)

🧠 Dato curioso: las marcas que invierten en personalización tienen un 71 % más de probabilidades de experimentar una mayor fidelidad personalizada.

7. Zoho Encuesta (la mejor para traducir respuestas de encuestas abiertas)

a través de Zoho Encuesta

Un cliente de España deja una reseña detallada del producto en español, que un proveedor de Francia recibe al instante en francés, gracias a la traducción de respuestas de Zoho Encuesta. Traduce automáticamente respuestas breves, explicaciones detalladas y entradas de tipo matriz al idioma que elijas.

Zoho también ofrece un amplio intervalo de tipos de preguntas y una lógica de encuesta avanzada, lo que permite recopilar opiniones más complejas y con objetivo en comparación con Survicate.

Las mejores funciones de Zoho Encuesta

Cree encuestas multilingües en más de 75 idiomas para su diversa base de clientes.

Cree tickets de soporte a partir de las respuestas a las encuestas utilizando la integración con Zoho Desk.

Aplica filtros avanzados para centrarte en respuestas específicas utilizando condiciones como respuestas a preguntas, datos demográficos o variables personalizadas.

Obtenga información más detallada sobre la satisfacción de los clientes y las tendencias de los comentarios con sus completas funciones de análisis e (elaboración de) informes de investigación de usuarios.

Límites de Zoho Encuesta

Después de enviar una encuesta, es posible que tus clientes se encuentren con un anuncio spam de Zoho Survey.

La integración con CRM de terceros puede resultar complicada.

Precios de Zoho Encuesta

Free Forever

Básico: 6 $ al mes por usuario

Además: 10 $ al mes por usuario.

Pro: 29 $ al mes por usuario

Corporación: 68 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Zoho Survey

G2: 4,4/5 (más de 850 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Encuesta?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Me gusta mucho cómo se muestran los resultados: gráficos claros, informes y filtros fáciles de usar. Lo he utilizado tanto para evaluaciones internas del equipo como para formularios de opiniones de los clientes, y ha funcionado a la perfección.

8. GetFeedback (la mejor opción para la gestión de la experiencia del cliente integrada en Salesforce)

a través de GetFeedback

Las herramientas de comentarios de los clientes pueden figurar en las decisiones de empresa, y GetFeedback se alinea con esta visión.

Una vez recopiladas las respuestas, la herramienta las correlaciona directamente con los registros de Salesforce, enlazando la opinión de los clientes con los datos existentes en el CRM. Esto crea una vista en tiempo real de la satisfacción del cliente.

Los equipos podrán así realizar un seguimiento de las tendencias de CX, identificar los puntos débiles y medir el impacto directo de los comentarios en la retención y los ingresos.

Las mejores funciones de GetFeedback

Visualice la información con las herramientas de análisis integradas en los paneles de Salesforce.

Desencadena flujos de trabajo automatizados y avise a los equipos de servicio para que resuelvan los problemas antes de que se agraven.

Inicie una comunicación personalizada o cree casos directamente en Salesforce para cerrar el ciclo de las inquietudes de los clientes.

Límites de GetFeedback

Las capacidades de (elaboración de) informes y visualización tienen un límite.

El envío de un enlace a la encuesta a través de su correo electrónico o campaña conlleva un coste adicional.

Precios de GetFeedback

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de GetFeedback

G2: No hay reseñas disponibles.

Capterra: 4,6/5 (más de 40 opiniones)

📖 Lea también: Ejemplos eficaces de comentarios de los empleados para proporcionar información objetiva y mejorar la moral

9. Formulario. app (la mejor para la creación de formularios con comercio electrónico y automatización integrados)

a través de Forms.app

A diferencia de Survicate, que se centra principalmente en encuestas y comentarios de los clientes, la aplicación Forms. admite flujos de trabajo transaccionales, lo que la hace ideal para empresas que necesitan algo más que la recopilación de comentarios.

Imagina una panadería que vende pasteles personalizados. Con la función de cesta de productos de la aplicación Forms., la panadería puede crear un formulario que liste todos los sabores, tamaños, rellenos y opciones de decoración disponibles. Los clientes pueden seleccionar fácilmente sus preferencias, subir imágenes de referencia para su diseño y ver al instante la actualización del precio total en tiempo real, gracias a la calculadora integrada.

Las mejores funciones de la app, aplicación Forms.

Utilice todas las funciones disponibles sin necesidad de registrarse para disfrutar de un acceso sin interrupciones.

Muestra las preguntas de una en una con encuestas de vista paso para mejorar la participación.

Recopile datos solo de áreas geográficas específicas con restricciones de geolocalización.

Utiliza más de 5000 plantillas de encuestas personalizables y disfruta de compatibilidad para encuestas ilimitadas (para planes de pago).

Formulario. Límites de la app, aplicación.

Carece de formularios animados y no se pueden crear similares sin utilizar código.

Los usuarios del modo gratuito no pueden añadir su logotipo.

Precios de la aplicación Forms.

Free Forever

Básico: 25 $ al mes

Pro: 35 $ al mes

Premium: 99 $ al mes

Formulario. Valoraciones y reseñas de la aplicación.

G2: 4,5/5 (más de 450 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 230 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Forms. app, aplicación?

Una reseña de Capterra dice lo siguiente:

Puedes añadir tu logotipo incluso en el plan gratuito. Lo utilizo para recopilar registros y puedo realizar un seguimiento del proceso fácilmente.

10. ProProfs Encuesta Maker (la mejor para comprender los riesgos de pérdida de clientes)

a través de ProProfs Encuesta

ProProfs envía instantáneamente encuestas Net Promoter Score (NPS) a los clientes por correo electrónico, incrustaciones en sitios web, ventanas emergentes en aplicaciones y redes sociales. A medida que llegan las respuestas, las funciones avanzadas de esta alternativa a Survicate generan informes diarios, semanales y mensuales, lo que ayuda a las empresas a realizar un seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo.

Gracias a los paneles visuales, las empresas pueden analizar rápidamente los porcentajes de NPS, identificar áreas de mejora y detectar posibles riesgos de pérdida de clientes.

Las mejores funciones de Proprofs Survey Maker

Defina el tema de su encuesta en el generador de formularios con IA y tendrá una plantilla lista en cuestión de segundos.

Asigna valores positivos y negativos a cada comentario del usuario para evaluar su puntuación de esfuerzo del cliente.

Úsalo como software de encuesta para empleados y clasifícalos como promotores, pasivos o detractores para identificar las áreas que necesitan mejorar.

Experimente la creación rápida de encuestas mientras obtiene una personalización de extensión para que se adapte a la imagen de su marca.

Límites de Proprofs Survey Maker

La biblioteca de plantillas tiene un límite.

La elaboración de informes puede parecer bastante básica en comparación con la de la competencia.

Precios de Proprofs Survey Maker

Free Forever

Essentials: 39,99 $ al mes.

Empresa: 69,99 $ al mes

Corporación: 149,99 $ al mes (solo planes anuales)

Valoraciones y opiniones sobre Proprofs Survey Maker

G2: 4,3/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones.

11. Formstack (la mejor opción para automatizar la recopilación de datos en los flujos de trabajo de empresa)

a través de Formstack

Formstack se centra en lo que ocurre una vez recopilados los datos. La automatización integrada, los formularios prellenados y las aprobaciones dinámicas dirigen la información a las personas adecuadas, rellenan documentos, actúan como desencadenantes de aprobaciones y se sincronizan con sus sistemas.

Por ejemplo, un formulario de contacto enviado se envía instantáneamente al representante de equipo de ventas designado, mientras que un formulario de admisión de pacientes se dirige a su sistema de registros.

Esta alternativa a Survicate también ofrece compatibilidad con funciones avanzadas, como lógica condicional, formularios dinámicos e integración perfecta en sitios web, lo que facilita el diseño de encuestas interactivas y personalizadas con la marca que impulsan un mayor compromiso. Su interfaz intuitiva y sus amplias opciones de integración ayudan a los equipos a optimizar la recopilación de datos y mejorar la información sobre la satisfacción de los clientes.

Las mejores funciones de Formstack

Rellene automáticamente los formularios utilizando los datos existentes de los CRM u otros sistemas para reducir las fricciones y los errores.

Automatice las inscripciones a eventos y las comunicaciones de seguimiento.

Integra aprobaciones, lógica de salto y flujos de trabajo multiusuario para un movimiento eficiente de datos a través de una organización.

Atiende a sectores que requieren una protección de datos estricta, como la sanidad, las finanzas y la educación, con cifrado, requisitos SMTP robustos y normas de cumplimiento.

Límites de Formstack

Crear formularios más grandes puede provocar que la herramienta se ralentice o deje de responder.

Enlazado las encuestas de Formstack a un software de pago puede resultar complicado.

Precios de Formstack

Formulario: 99 $ al mes

Suite: 299 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Formstack

G2: 4,3/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4/5 (más de 100 opiniones)

👀 ¿Sabías que las organizaciones con programas de formación de clientes de alto rendimiento experimentan una mejora del 20 % en su índice de fidelidad de clientes?

Cree formularios en línea con la mejor alternativa a Survicate: ClickUp.

Recopilar opiniones de los clientes no debería ser una tarea tediosa.

La herramienta de encuestas adecuada no solo recopila opiniones, sino que también gestiona los flujos de trabajo, mejora la colaboración y le ayuda a convertir las respuestas en acciones.

Aunque Survicate ofrece funciones sólidas, es posible que no siempre satisfaga sus necesidades.

Con automatización basada en IA, creación de formularios flexibles e integraciones perfectas, ClickUp es la alternativa perfecta a Survicate, tu espacio de trabajo todo en uno para recopilar respuestas y ejecutar proyectos.

Recopile información, actúe en consecuencia y mejore la experiencia del usuario. Regístrese hoy mismo en ClickUp (gratis, gratuito/a) para recopilar opiniones de forma más eficaz.