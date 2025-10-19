Los 8 mejores programas de control de costes para proyectos de construcción en 2025

Los presupuestos de construcción tienen vida propia. En cuanto se pierde el seguimiento, los costes se disparan. McKinsey elabora informes que indican que el 98 % de los megaproyectos superan los presupuestos en más de un 30 % y sufren graves retrasos. Imagine cambios en los planos a mitad de la construcción, hojas de horas perdidas y un error en Excel que se convierte en un desastre de seis cifras.

Sin embargo, el 80 % de los contratistas siguen confiando en el seguimiento manual, lo que invita al error y al caos. ¿La solución? Un software de control de costes de construcción que automatiza los gastos, señala las anomalías en tiempo real y reúne todos los elementos en un panel claro.

En esta guía, exploraremos las mejores herramientas de control de costes en la construcción para ayudarle a adelantarse a los sobrecostes, tomar decisiones basadas en datos y mantener cada proyecto dentro del plazo y del presupuesto previsto. 🏗️

En un momento está haciendo seguimiento y, al siguiente, su presupuesto se descarrila. Estas herramientas le ayudan a adelantarse a los problemas, detectándolos a tiempo y manteniendo los costes bajo control.

¿Qué debe buscar en un software de control de costes para la construcción?

Las obras de construcción son como orquestas: una nota equivocada y toda la actuación se descarrila. Necesita algo más que un libro de contabilidad; necesita la batuta de un director de orquesta para armonizar presupuestos, plazos y recursos en tiempo real.

🧠 ¿Sabías que... En 1989, Hard Dollar dio el primer golpe digital a los métodos tradicionales de estimación, sustituyendo las tediosas matemáticas por la magia de la automatización.

Esto es lo que un software de gestión de costes de construcción debería ayudarle a conseguir:

Seguimiento de costes : supervise los gastos en materiales, mano de obra y equipos en tiempo real

Alertas presupuestarias de automatización : envíe notificaciones cuando los costes superen los límites predefinidos, lo que ayudará a los equipos a tomar medidas de inmediato

Previsión avanzada: Prediga los gastos futuros basándose en datos históricos y tendencias de gasto para evitar sorpresas financieras inesperadas

paneles personalizados*: obtenga una visualización personalizada de los datos y métricas importantes que desea seguir al gestionar proyectos de construcción

Gestión de recursos: realice un seguimiento del uso de la mano de obra, los materiales y los equipos para garantizar una utilización óptima de los recursos

Integración: Integre con plataformas populares como QuickBooks, Xero y Sage para obtener flujos de trabajo sin interrupciones

Gestión de cambios y variaciones: Realice un seguimiento de las modificaciones en el alcance, actualice los presupuestos y mantenga la transparencia financiera con las partes interesadas

Gestión de subcontratistas y solicitudes de presupuesto: utilice la automatización para las comparaciones de ofertas, garantice acuerdos precisos y evite aumentos innecesarios de los costes

El mejor software de control de costes para proyectos de construcción

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. A continuación, le ofrecemos un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Hemos realizado la selección del mejor software de control de costes que optimiza los procesos de trabajo para empresas de construcción, gestores de proyectos, estimadores, equipos financieros y contratistas. Tanto si está construyendo proyectos a gran escala como si gestiona proyectos residenciales, estas herramientas pueden ayudarle a mantenerse dentro del presupuesto.

Veamos qué ofrece cada uno.

1. ClickUp (el mejor para la gestión de proyectos de construcción y el seguimiento de costes)

Realice un seguimiento de los proyectos de construcción desde la preventa hasta el concepto y la entrega

ClickUp es una plataforma líder de gestión de proyectos basada en la nube, en la que confían miles de equipos de todo el mundo, incluidos los del sector de la construcción. Optimiza los flujos de trabajo complejos con actualizaciones en tiempo real, automatización, paneles y herramientas integradas según las necesidades de su empresa.

El software de gestión de proyectos de construcción de ClickUp ayuda a los equipos a gestionar proyectos al reunir todo, desde la preventa hasta la entrega, en una plataforma intuitiva. Los equipos pueden centralizar todos los documentos relacionados con el proyecto, como planos, contratos, aprobaciones y permisos, en ClickUp Docs. Para que el trabajo sea más colaborativo en tiempo real, ClickUp Chat mantiene las discusiones conectadas al trabajo al permitirle incrustar tareas y documentos en una interfaz de chat impulsada por IA.

Mantenga los comentarios y las discusiones en contexto, con adjunto a tareas, documentos o listas, sin cambiar de herramienta con ClickUp Chat

Hacer un seguimiento del tiempo de su equipo es fácil con un cronómetro global. Además, puede establecer estimaciones y crear informes que muestren cómo están funcionando sus proyectos. También puede enviar solicitudes de información y formularios de aprobación personalizados a contratistas y diseñadores, asignar tareas y mantener los flujos de trabajo sin problemas.

Los paneles financieros de ClickUp revelan dónde está gastando su dinero al permitirle supervisar las asignaciones presupuestarias, los gastos reales y los beneficios en tiempo real. También puede crear paneles personalizados para realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI), como los porcentajes de completación de proyectos y el cumplimiento del presupuesto.

Cree paneles personalizados para obtener información detallada sobre sus finanzas con ClickUp

En ClickUp, obtienes plantillas de gestión de la construcción totalmente personalizables que incluyen herramientas para la gestión de tareas, proyectos y recursos, junto con funciones de presupuestación.

Una de estas plantillas es la plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp. Le ayuda a realizar el seguimiento y controlar cada dólar gastado durante su proyecto.

Obtenga una plantilla gratis Calcule, apruebe y realice un seguimiento de todos los gastos de cada proyecto de principio a fin con la plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp

Incluye seis estados personalizados para realizar el seguimiento de los costes del proyecto y le permite clasificar las tareas con atributos para gestionarlas. También ofrece vistas personalizadas, como Lista de proyectos, Tabla de costes del proyecto y Panel de proceso de aprobación, lo que facilita el acceso y la organización de la información.

Puede utilizar esta plantilla para:

Realice un seguimiento y supervise los costes de los proyectos en tiempo real

Planifique su presupuesto y gestione los gastos inesperados

Tome decisiones informadas sobre la asignación de recursos y la elaboración de presupuestos

Otra plantilla útil es la plantilla de análisis de costes de proyectos de ClickUp, que le ayuda a comparar los costes de varios proyectos.

Obtenga una plantilla gratis Analice el rendimiento de los proyectos con la plantilla de análisis de costes de proyectos de ClickUp

Incluye estados personalizados como Completada, En curso y Pendiente para realizar un seguimiento de todos los elementos de coste; cinco Campos personalizados para registrar los detalles clave de los costes; y vistas personalizables para mantener todo organizado y fácil de acceder.

Puede utilizar esta plantilla para:

Obtenga una visión clara de todos los gastos relacionados con el proyecto

Le ayudará a identificar oportunidades para reducir costes

Realice una previsión de los costes futuros y planifique los gastos próximos

Las mejores funciones de ClickUp

Supervisión de proyectos : añada : añada Campos personalizados de ClickUp , como «Presupuesto estimado», «Gasto real» y «Variación de costes», para realizar un seguimiento y comparar el progreso financiero en cada fase de su proyecto de construcción

*seguimiento de los costes relacionados con el tiempo: utilice la función de control de tiempo de ClickUp para registrar las horas dedicadas a las tareas y compararlas con sus plan originales, lo que facilita la creación de hojas de horas detalladas

Automatizaciones: Configure Configure las automatizaciones de ClickUp para notificar automáticamente a su arquitecto tan pronto como apruebe los planos, lo que garantiza una entrega fluida y los siguientes pasos inmediatos sin necesidad de seguimiento manual

¿Quiere saber cómo puede ahorrar tiempo con las automatizaciones? Eche un vistazo a este vídeo.

ClickUp: Límites

La curva de aprendizaje puede ser pronunciada debido al amplio conjunto de funciones

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aquí tiene una reseña de G2:

ClickUp cumple exactamente lo que promete, ya que es una herramienta verdaderamente integral para gestionar todo lo que necesito. Se integra con la mayoría de las demás herramientas que utilizan mis clientes y es una necesidad diaria desde hace muchos años.

ClickUp cumple exactamente lo que promete, ya que es una herramienta verdaderamente integral para gestionar todo lo que necesito. Se integra con la mayoría de las demás herramientas que utilizan mis clientes y es una necesidad diaria desde hace muchos años.

2. Procore (el mejor para controlar documentos y colaborar)

a través de Procore

Procore es un software de gestión de proyectos de construcción que ayuda a los equipos de construcción a minimizar los errores derivados de la duplicación de datos y las hojas de cálculo desconectadas, ya que almacena todos sus datos financieros, como presupuestos, contratos, órdenes de cambio y facturas, en un solo sistema. Las hojas de horas integradas ayudan al seguimiento de las horas de trabajo y los costes asociados directamente con respecto a su presupuesto.

Además, con los paneles para propietarios y ejecutivos, puede generar al instante informes de costes, informes de variaciones e instantáneas de rentabilidad para mejorar la transparencia.

Las mejores funciones de Procore:

Integre más de 400 herramientas, incluidos sistemas ERP como SAP, Sage, QuickBooks, software BIM y otras herramientas de construcción

Permita a los equipos de campo capturar fotos, enviar solicitudes de información, registrar problemas y gestionar listas de tareas pendientes directamente desde las obras con la aplicación móvil

Proporcione acceso basado en rol y flujos de trabajo personalizables que permiten controlar quién puede tener vista, edición o aprobación de los elementos del proyecto

Límites de Procore

Para las empresas que no cuentan con equipos dedicados a la gestión de proyectos ni con expertos en tecnología, navegar por la interfaz de Procore puede parecer un trabajo a tiempo completo

Precios de Procore

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Procore

G2: 4,6/5 (más de 3000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Procore?

Aquí tiene una reseña de G2:

Somos una empresa constructora general y Procore se ha convertido en una herramienta esencial para nuestro funcionamiento. Lo utilizamos para la gestión de proyectos, la programación, la contratación, la facturación... para todo. Dependemos de casi todas las funciones que ofrece y, sinceramente, no podríamos llevar nuestra empresa sin él.

Somos una empresa constructora general y Procore se ha convertido en una herramienta esencial para nuestro funcionamiento. Lo utilizamos para la gestión de proyectos, la programación, la contratación, la facturación... para todo. Dependemos de casi todas las funciones que ofrece y, sinceramente, no podríamos llevar adelante nuestra empresa sin él.

💡 Consejo profesional: utilice un software que cuente con paneles en tiempo real, alertas automáticas y funciones de previsión, lo que permitirá a los equipos de construcción identificar a tiempo las desviaciones de costes. Esto ayuda a gestionar los riesgos de los costes del proyecto, tomar medidas correctivas y mantener la rentabilidad del proyecto.

3. RedTeam (el mejor para la visibilidad financiera en tiempo real y la eficiencia operativa)

a través de RedTeam

RedTeam le permite convertir sus estimaciones de costes en presupuestos reales para proyectos, lo que facilita el seguimiento de cualquier cambio desde la oferta original hasta el número final. Puede segmentar su presupuesto por divisiones, códigos de costes y otros criterios personalizados para mejorar el control de costes.

Con la aplicación móvil, los equipos que trabajan en el sector de la construcción pueden acceder a la información del proyecto, actualizar el estado y gestionar las tareas desde cualquier lugar, lo que mejora la productividad y la comunicación en la obra.

Las mejores funciones de RedTeam:

Compare múltiples ofertas de subcontratistas en un solo lugar y realice la selección de la mejor opción

Realice un seguimiento de los costes reales frente a los presupuestados por fase de proyecto o tarea, y supervise las variaciones de costes en tiempo real

Automatice la creación de órdenes de cambio a partir de las observaciones realizadas en la obra y realice el enlazado de los cambios propuestos a los contratos originales

Límites de RedTeam

La herramienta no cuenta con funciones como una lista de pendientes para asignar y supervisar las tareas de los empleados, ni para realizar un seguimiento del progreso diario

Precios de RedTeam

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de RedTeam

G2: 4,3/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre RedTeam?

Aquí tiene una reseña de G2:

Integración con las partes interesadas del proyecto, como arquitectos, ingenieros y subcontratistas, en un solo lugar. Sin duda, me ahorra tiempo y esfuerzo.

Integración con las partes interesadas del proyecto, como arquitectos, ingenieros y subcontratistas, en un solo lugar. Sin duda, me ahorra tiempo y esfuerzo.

⚡ Archivo de plantillas: plantillas de presupuestos excepcionales para realizar predicciones de costes precisas en ClickUp, Excel y Word

4. CoConstruct (el mejor para gestionar la construcción residencial)

a través de CoConstruct

CoConstruct está diseñado específicamente para constructores y remodeladores de viviendas personalizadas. Esta herramienta de control de costes de construcción organiza los presupuestos por códigos de costes, lo que ofrece a los gestores una vista clara de los gastos, lo que se ha gastado y lo que está pendiente.

La herramienta ofrece una hoja de selección centralizada que integra los procesos de diseño, estimación y producción en un solo lugar. A medida que los clientes realizan sus selecciones, los datos financieros se actualizan en tiempo real para brindar a todos la inmediata visibilidad de los costes del proyecto.

Las mejores funciones de CoConstruct

Supervise los costes estimados frente a los reales y genere facturas directamente a partir del trabajo completado

Utilice (diagrama de) Gantt, vistas de calendario y resaltado de rutas críticas para gestionar los calendarios de forma eficaz

Registre las actividades diarias, las condiciones meteorológicas y comparta fotos y actualizaciones del progreso con los clientes desde la obra

Límites de CoConstruct

La herramienta de estimación no le permite cargar en el sistema todas las estimaciones recibidas de los subcontratistas y realizar la selección de qué opciones seleccionar

Precios de CoConstruct

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CoConstruct

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre CoConstruct?

Aquí tiene una reseña de G2:

CoConstruct es una herramienta muy útil. El software está diseñado con mucho cuidado. Las funciones de presupuestos, pedidos de compra y pedidos de cambio son relativamente sencillas y fáciles de usar.

CoConstruct es una herramienta muy útil. El software está diseñado con mucho cuidado. Las funciones de presupuestos, pedidos de compra y pedidos de cambio son relativamente sencillas y fáciles de usar.

💡 Consejo profesional: ¿Quiere dominar la gestión eficaz del presupuesto del cliente? Empiece por estos pasos: Comience con un presupuesto detallado, dividiéndolo en categorías y hitos claros

Establezca límites de gasto que requieran aprobación y utilice flujos de trabajo automatizados para gestionar los cambios en los pedidos

Proveedor: proporcione actualizaciones financieras periódicas y claras que muestren el progreso del presupuesto, los costes reales y cualquier riesgo o desviación con las soluciones propuestas

Asigne siempre un margen de contingencia (5-10 %) para gastos inesperados, realice un seguimiento por separado de su uso y evite utilizarlo para elementos no esenciales

5. Autodesk Build (el mejor para realizar el seguimiento del rendimiento de los proyectos en tiempo real)

a través de Autodesk Build

Autodesk Build conecta los datos tanto de la obra como de la oficina para que puedas identificar qué está provocando los cambios en el presupuesto. Los contratistas también pueden utilizarlo para resolver los retos de la gestión de proyectos, como los sobrecostes y la falta de coordinación entre arquitectos, subcontratistas, equipos de diseño y equipos de campo.

Las funciones de programación y de seguimiento del progreso ayudan a supervisar el cronograma del proyecto, mientras que las herramientas de gestión de la calidad y la seguridad garantizan el cumplimiento de las normativas y los estándares.

Esta herramienta también le permite crear flujos de trabajo de aprobación basados en reglas y plantillas personalizadas para gestionar fácilmente los contratos y los cambios.

Las mejores funciones de Autodesk Build

Supervise los presupuestos de los proyectos, realice un seguimiento de los gastos, genere facturas y gestione las órdenes de cambio en tiempo real

Optimice la creación, el seguimiento y la resolución de solicitudes de información y presentaciones, garantizando aprobaciones puntuales

Sincronice los datos financieros integrando Autodesk Build y sus sistemas de cuenta, como Sage, Viewpoint y JD Edwards

Límites de Autodesk Build

Una vez que envía una tarea y se la asigna a otra persona, esta queda bloqueada, lo que dificulta su revisión o la corrección de errores sin involucrar a varias personas para reasignarla

Precios de Autodesk Build

Precio por usuario : 140 $ al mes por usuario

precio para usuarios ilimitados*: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Autodesk Build

G2: 4,4/5 (más de 4000 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Autodesk Build?

Aquí tiene una reseña de G2:

Todo es fluido; sé dónde están todos los documentos, puedo navegar por los planos y tomar todo tipo de notas y medidas que necesito y consultarlas cuando sea necesario, puedo ver quién y cuándo realizar cambios y coordinarlos, puedo utilizar la app sobre la marcha, hasta ahora no he tenido que recurrir al soporte al cliente porque es muy intuitiva y fácil de usar.

Todo es fluido; sé dónde están todos los documentos, puedo navegar por los planos y tomar todo tipo de notas y medidas que necesito y consultarlas cuando sea necesario, puedo ver quién y cuándo realizar cambios y coordinarlos, puedo utilizar la app, aplicación sobre la marcha, hasta ahora no he tenido que recurrir al soporte al cliente porque es muy intuitiva y fácil de usar.

🎯 Truco de productividad: en lugar de crear manualmente su estructura de desglose de costes (CBS) desde cero para cada proyecto, utilice una plantilla CBS digital para la empresa de construcción. ¿Cómo le ayuda esto? Ahorra tiempo durante la configuración del proyecto al eliminar el trabajo repetitivo

Garantiza la coherencia entre proyectos, lo que facilita la elaboración de informes y análisis

Permite realizar ajustes rápidos: simplemente duplique la plantilla y modifique solo los elementos específicos del proyecto

6. Fieldwire (el mejor para la gestión de tareas en el campo y la coordinación en el campo)

a través de Fieldwire

Fieldwire ofrece un módulo de presupuesto específico que permite a los profesionales de la construcción gestionar los presupuestos de los proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida. Puede organizar los gastos definiendo códigos de costes para diversas categorías, como materiales, mano de obra, equipos y subcontratistas. Estos también se pueden importar desde una plantilla de Excel para agilizar la configuración.

Para cada elemento presupuestario, la herramienta le permite introducir los costes reales incurridos y adjuntar documentos de compatibilidad, como recibos y facturas. Dado que estas entradas se actualizan en tiempo real, todas las partes interesadas obtienen una visibilidad inmediata de cómo se comparan los gastos reales con el presupuesto original.

Las mejores funciones de Fieldwire

Conecte sistemas como Google Drive y Power BI a través de la API REST de Fieldwire para extraer, analizar y automatizar datos

Adjunte documentos relacionados, como solicitudes de información y tareas, a los pedidos de cambio para llevar un registro completo

Genere informes detallados sobre el progreso de las tareas, las inspecciones y otras métricas para obtener información sobre el rendimiento del proyecto

Límites de Fieldwire

Subir y renombrar planos puede resultar complicado, ya que no hay forma de que sean personalizados

Precios de Fieldwire

Básico

Pro : 54 $ por usuario/mes

Empresa : 74 $ por usuario/mes

Business Plus: 104 $ por usuario/mes

Valoraciones y opiniones sobre Fieldwire

G2: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fieldwire?

Aquí tiene una reseña de G2:

Yo utilizo Fieldwire para la mayoría de los trabajos de mi empresa. Es una forma estupenda de realizar un seguimiento de cualquier proyecto, gestionar el tiempo y controlar la responsabilidad de los trabajadores. Además, sirve como prueba del trabajo realizado y permite obtener imágenes del antes y el después con metadatos como la hora y la ubicación GPS.

Yo utilizo Fieldwire para la mayoría de los trabajos de mi empresa. Es una forma estupenda de realizar un seguimiento de cualquier proyecto, gestionar el tiempo y controlar la cuenta de los trabajadores. Además, sirve como prueba del trabajo realizado y permite obtener imágenes del antes y el después con metadatos como la hora y la ubicación GPS.

📮 ClickUp Insight: El 30 % de los trabajadores se ciñe al horario establecido, pero el 27 % trabaja regularmente horas extras y el 19 % no tiene un horario fijo. Cuando el trabajo es impredecible, ¿cómo se puede desconectar realmente? 🕰️ La programación automatizada de tareas en ClickUp Calendar puede ayudar a estructurar incluso los horarios más impredecibles. Planifique su semana, establezca un horario de trabajo fijo y automatice los recordatorios para cerrar sesión, ¡porque su tiempo debe ser suyo y usted debe controlarlo! resultados reales: *Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automatización, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

7. CMiC (el mejor para unificar los datos financieros y la gestión de proyectos)

a través de CMiC

CMiC es un software de planificación de recursos empresariales (ERP) que proporciona herramientas financieras para la gestión de costes de proyectos de construcción, incluyendo contabilidad general, cuentas por pagar y por cobrar, e informes financieros. Integra la contabilidad, las compras, las nóminas y los datos de los sistemas de gestión de proyectos en una única plataforma de base de datos, de modo que todos los equipos trabajan a partir de una única fuente de información.

Para los trabajadores de campo, funciones como el control de tiempo, la supervisión del uso de los equipos y la gestión de las órdenes de trabajo ayudan a mejorar la productividad y a enviar actualizaciones en tiempo real al sistema central.

Las mejores funciones de CMiC

Proporcione a los equipos de campo acceso en tiempo real a los datos del proyecto con la aplicación móvil

Utilice herramientas de análisis para obtener información útil sobre el rendimiento de los proyectos, la salud financiera y la utilización de los recursos

Utilice flujos de trabajo generados por IA y automatización de procesos para gestionar los cambios en los proyectos y las tareas de los subcontratistas

Límites de CMiC

Las configuraciones del backend son complejas y requieren amplios conocimientos o compatibilidad de CMiC para garantizar un control adecuado sin afectar a la calidad de los datos

Precios de CMiC

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CMiC

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,1/5 (más de 170 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre CMiC?

Aquí tiene una reseña de G2:

CMiC es fácil de navegar. El diseño es intuitivo y relativamente personalizable. Descargar y cargar archivos es fácil, con múltiples formas de acceder a ellos.

CMiC es fácil de navegar. El diseño es intuitivo y relativamente personalizable. Descargar y cargar archivos es fácil, con múltiples formas de acceder a ellos.

📚 Más información: Las mejores herramientas y programas de software para la elaboración de informes

8. Sage Intacct (el mejor para la contabilidad en nube y la visibilidad financiera en tiempo real)

a través de Sage Intacct

Sage Intacct es un completo conjunto de módulos financieros que incluye contabilidad general, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, gestión de efectivo, gestión de pedidos, compras, facturación y cobros. Los paneles en tiempo real ofrecen un análisis detallado de los datos y las tendencias, lo que ayuda a mejorar la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.

La herramienta consolida múltiples entidades, filiales y monedas, lo que la convierte en una buena opción para operaciones globales. Con Smart Events y Smart Rules, puede incluso automatizar el uso compartido de informes y las alertas.

Las mejores funciones de Sage Intacct:

Capture y gestione las órdenes de cambio actualizando automáticamente los presupuestos del proyecto y las previsiones de costes

Inicie y gestione el proceso de solicitud de propuestas para solicitar y recopilar las ofertas de los proveedores

Aumente la productividad automatizando tareas y flujos de trabajo con Sage Copilot, el asistente de IA de la plataforma

Límites de Sage Intacct

El software puede ser lento en ocasiones, especialmente cuando se manejan grandes conjuntos de datos o se ejecutan informes complejos

Precios de Sage Intacct

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Sage Intacct

G2: 4,3/5 (más de 3000 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sage Intacct?

Aquí tiene una reseña de G2:

Sage Intacct nos ha permitido optimizar casi todos los procesos de cuenta que antes realizábamos en otros sistemas de software. Ha eliminado la necesidad de papel y archivadores: sistemas automatizados de tarjetas de crédito de la empresa, pagos ACH y presupuestación automatizada mediante la integración con Martus.

Sage Intacct nos ha permitido optimizar casi todos los procesos de cuenta que antes realizábamos en otros sistemas de software. Ha eliminado la necesidad de papel y archivadores: sistemas automatizados de tarjetas de crédito de la empresa, pagos ACH y presupuestación automatizada mediante la integración con Martus.

Mantenga los costes de construcción bajo control con ClickUp.

Elegir la plataforma de control de costes adecuada depende de tres factores: que se adapte perfectamente al flujo de trabajo de su equipo, que encaje con sus sistemas existentes y que le ofrezca una visibilidad financiera clara. Con tantas opciones en el mercado, lo más inteligente es probar algunas demos; solo así sabrá cuál se adapta realmente a su proceso.

Si necesita una solución flexible y fácil de usar diseñada para la construcción, ClickUp cumple todos los requisitos. Consolida presupuestos, calendarios, presupuestos y comunicaciones en un hub intuitivo, para que pueda detectar los sobrecostes antes de que se produzcan y mantener todos los proyectos bajo control.

¿Listo para construir de forma más inteligente? Pruebe ClickUp hoy mismo y tome el control de sus resultados.