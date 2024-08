10 mejores alternativas y competidores de Hubstaff 2024

Con el número de consejos, herramientas y técnicas que tenemos a nuestro alcance para ahorrar tiempo, perder la noción del tiempo ya no es realmente una excusa. 😳

Puede que tu calendario esté bloqueado al segundo

Aun así, es difícil saber en qué se nos va el tiempo al cabo del día, y a veces encontrar justificantes de trabajo por cada minuto que pasamos en el reloj ¡simplemente no es posible! Lo entendemos. 🫶🏼 Gestión del tiempo como Hubstaff pretende solucionar este problema.

Con funciones para supervisar a sus empleados hubstaff suena como el sueño hecho realidad de cualquier gerente Pero en realidad no es así. 🫠

Ya sea que estés luchando con Hubstaff en este mismo momento o estés indeciso sobre si es la herramienta adecuada para ti, ¡has venido al lugar correcto! Sigue leyendo mientras nos sumergimos en todo lo que necesitas saber sobre Hubstaff antes de comprarlo y 10 de sus principales alternativas.

¿Qué es Hubstaff?

Control de tiempo en Hubstaff Hubstaff es un control de tiempo de proyectos software para ayudar a los equipos a gestionar su fuerza de trabajo a través de funciones basadas en el tiempo, incluyendo informes, seguimiento GPS, hojas de horas y facturación. Cinco productos diferentes componen la oferta completa de Hubstaff plataforma de gestión de personal :

Hubstaff Time para el control de tiempo básico y la elaboración de informes

para el control de tiempo básico y la elaboración de informes Hubstaff Desk para hojas de horas, pruebas de trabajo y seguimiento URL

para hojas de horas, pruebas de trabajo y seguimiento URL Campo Hubstaff paragestión de equipos en ubicación

paragestión de equipos en ubicación Hubstaff Tareas para la gestión de proyectos en general

para la gestión de proyectos en general Hubstaff Talent para atraer a trabajadores remotos

Cada producto tiene su propio plan de precios. Y, aunque sus casos de uso varían ligeramente, todos ellos cuentan con la compatibilidad de los mismos cuatro pilares: control de tiempo, seguimiento de los empleados gestión de personal y gestión de proyectos, pero en las tres primeras categorías es donde Hubstaff realmente brilla. Una tonelada de funciones viven dentro de estas cuatro categorías. Algunas de las más populares son:

Control de tiempo a través de dispositivos

Automatización de hojas de horas online

Elaboración de informes de tiempo y perspectivas

URL del empleado, actividad, captura de pantalla y supervisión de la app

Herramientas de planificación y eficiencia de los empleados

Seguimiento por GPS

Seguimiento de nóminas y facturas

Pero antes de empezar a introducir la tarjeta de la empresa en la página de facturación de Hubstaff. Es importante tener en cuenta sus límites y desafíos.

Nos encanta aumentar la productividad tanto como al que más, pero ¿a qué precio? Tenga en cuenta que un producto como Hubstaff -que puede hacer capturas de pantalla de los monitores de sus empleados cada 10 minutos, revelar historiales de búsqueda y hacer un seguimiento de la actividad del ratón- puede incomodar a algunos miembros.

Este tipo de datos sobre el tiempo puede ser estupendo para detectar lagunas en la productividad y realizar cambios positivos para subsanarlas, pero hay otras formas de controlar el tiempo durante el día que simplemente no dan la sensación de Gran Hermano.

Lo que es más, Hubstaff carece de funciones clave de gestión de proyectos, incluyendo varias vistas clave de flujo de trabajo, capacidades de colaboración, herramientas de lluvia de ideas, un editor de documentos, y mucho más.

Por no mencionar que es caro Si estás en un equipo de más de dos personas, te verás obligado a contratar el plan Time Pro de Hubstaff, a partir de $8.33 por usuario, por mes.

Por suerte para ti, ¡no tienes que conformarte con esto! Puedes superar todos los obstáculos de Hubstaff invirtiendo tu tiempo en una de sus mejores alternativas 🙂

Las 10 mejores alternativas a Hubstaff que debes probar ahora mismo

Mucho más se dedica a la adecuada gestión de proyectos en el tiempo que el simple seguimiento del tiempo de sus empleados. Es lo que haces con la información lo que marca la diferencia. En lugar de supervisar todos sus movimientos, invierte tu tiempo y energía en una alternativa de Hubstaff que pueda hacer más con el tiempo que registras

Fácil control de tiempo y conexión (a internet) de registros a tareas o subtareas

ClickUp es la única plataforma de productividad "todo en uno" creada para que equipos de todos los sectores consoliden su trabajo en una única plataforma dinámica base de conocimientos . Su rico conjunto de funciones de ahorro de tiempo está diseñado para agilizar los procesos alinear al equipo en torno a unas metas y mantener el rumbo, con funciones personalizables como Paneles de control , un cronómetro global, y más de 15 vistas de flujo de trabajo muy visuales para gestionar la productividad desde todos los ángulos.

Tanto si está volviendo a priorizar sus tareas diarias, ajustando cronogramas de proyectos para no salirse del presupuesto, o facturar a un cliente, ClickUp lo hace todo con facilidad y eficacia.

Las mejores funciones de ClickUp

Notas, rótulos y etiquetas para contextualizar cada entrada de tiempo, y filtrado y ordenación avanzados

Más de 15 vistas exclusivas, incluida la vistaVista Carga de trabajo para distribuir tareas entre el equipo

Flexiblecontrol de tiempo del proyecto para iniciar y detener el tiempo desde cualquier dispositivo, tarea o ventana

Hojas de horas personalizables para conocer a fondo la productividad de su equipo

Fórmulas de automatización para calcular con precisión el tiempo facturable

Elaboración de informes de alto nivel que pueden agrupar entradas porestimaciones de duración estimada,fecha y horafacturable o no facturable, etc

Plantillas: Utilice la plantilla predefinida de ClickUpplantillas de control de tiempo y mucho más

Limitaciones de ClickUp

Puede ser un periodo de ajuste para aprender el rico conjunto de funciones de ClickUp

Algunas vistas aún no se ofrecen en la app para móviles

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, para siempre

: gratis, para siempre Ilimitado : 5 $ al mes, por usuario

: 5 $ al mes, por usuario Empresa : 12 $ al mes, por usuario

: 12 $ al mes, por usuario Business Plus : 19 $ al mes, por usuario

: 19 $ al mes, por usuario Empresa: Póngase en contacto con ClickUp para precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (5.510+ opiniones)

: 4.7/5 (5.510+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3.510+ opiniones)

2. nTask

vía nTask nTask es una tarea de colaboración y software de gestión de proyectos que ayuda a los equipos a gestionar proyectos, tareas, recursos, comunicación y mucho más. Proporciona a los usuarios la capacidad de estar al tanto de sus cargas de trabajo con tareas avanzadas herramientas de organización como listas personalizadas y listas de control.

la herramienta automática de control de tiempo de nTask se ejecuta en segundo plano. Una vez que se detiene el cronómetro, el sistema registra los minutos/horas.

Los propietarios del entorno de trabajo y los administradores pueden ver cuántas horas han dedicado los miembros del equipo a completar una tarea. Las horas individuales trabajadas en la tarea por un recurso específico se pueden ver simplemente haciendo clic en la flecha junto a su nombre.

Si ha olvidado detener el cronómetro, ¡no se preocupe! Los propietarios de tareas y proyectos, los administradores del entorno de trabajo y los propietarios de espacios de trabajo tienen la posibilidad de editar y añadir tiempo.

nTask mejores funciones

Espacios de trabajo dedicados para una mejor gestión de las tareas

Planificación de recursos y asignación de tareas

Gráficos de Gantt y dependencias de tareas

Ajustes financieros en los proyectos

nLimitaciones de las tareas

Adjuntar archivos grandes al uso compartido lleva más tiempo de lo normal

Sólo apto para equipos con menos de 50 miembros

nPrecios de las tareas

Premium : A partir de 20 $/mes para 5 usuarios

: A partir de 20 $/mes para 5 usuarios Business : A partir de 60 $/mes para 5 usuarios

: A partir de 60 $/mes para 5 usuarios Empresa: Póngase en contacto con nTask

valoraciones y reseñas de nTask

Capterra: 4.2/5 (100+ opiniones)

4.2/5 (100+ opiniones) G2: 4.4/5 (10+ opiniones)

3. Clockify

vía Clockify Clockify es un software de control de tiempo diseñado para ayudarte a gestionar tus horas de trabajo y hacer más en menos tiempo. Es adecuado para autónomos individuales, equipos y empresas de todos los tamaños.

Una función única que ofrece Clockify es cambiar la hora de inicio del cronómetro. Por ejemplo, si te olvidas de iniciar el cronómetro al principio del día, puedes ajustar manualmente la hora de inicio para reflejar cuando empezaste a trabajar. Esta función es especialmente útil para quienes no tienen el hábito de controlar el tiempo. Como resultado, no cobrarás de más a tus clientes ni trabajarás más horas de las que deberías

Las mejores funciones de Clockify

Aplicaciones para Chrome, Firefox, Windows, Mac, Linux, iOS y Android

Modo Kiosko para fichar a la entrada y a la salida usando un dispositivo compartido

Gráficos y desglose de actividades en los paneles de tiempo

Bloqueo de horas en calendarios con un solo clic

Límites de Clockify

Los equipos pueden necesitar formación para aprender todas sus funciones

Carece de una interfaz fácil de usar

Precios de Clockify

Básico : $3.99/usuario por mes, facturado anualmente

: $3.99/usuario por mes, facturado anualmente Estándar : $5.49/usuario por mes, facturado anualmente

: $5.49/usuario por mes, facturado anualmente Pro : 7,99 $/usuario al mes, facturación anual

: 7,99 $/usuario al mes, facturación anual Empresa: 11,99 $/usuario al mes, facturación anual

Valoraciones y reseñas de Clockify

Capterra: 4.7/5 (4,000+ opiniones)

4.7/5 (4,000+ opiniones) G2: 4.5/5 (100+ opiniones)

4. Toggl Seguimiento

vía Toggl SeguimientoToggl Seguimiento es una herramienta muy útil para los autónomos que quieren controlar sus tareas. Con la capacidad de realizar un seguimiento del tiempo dedicado a las tareas, pueden medir y analizar fácilmente su flujo de trabajo. (Lo que les ayuda a tomar decisiones informadas sobre a qué dedicar más o menos tiempo)

Como resultado, los autónomos pueden aumentar su eficiencia mediante la creación de plantillas de proyectos repetibles y procesos basados en sus datos de tareas.

A través del uso de paneles e informes intuitivos, Toggl Track proporciona una manera fácil de visualizar y entender el tiempo dedicado a cada tarea. Esto ayuda a los autónomos a gestionar mejor su flujo de trabajo y maximizar su productividad, lo que puede tener un efecto directo en el intento correcto de la empresa.

Rastrea el tiempo con el Toggl Track y ClickUp integración !

Toggl Track mejores funciones

más de 100 integraciones con extensiones para navegadores Chrome y Firefox

Informes resumidos, detallados y semanales

Histórico de tarifas facturables

Proyectos fijos gratuitos/a

Limitaciones de Toggl Track

Los miembros del plan Free no pueden anclar las entradas de tiempo más utilizadas para acceder a ellas fácilmente

No apto comogestión de tareas herramienta por sí sola

Toggl Seguimiento de precios

Equipos : 9 $/usuario al mes, facturación anual

: 9 $/usuario al mes, facturación anual Empresa: 15 $/usuario al mes, facturación anual

Toggl Seguimiento de valoraciones y comentarios

Capterra: 4.7/5 (2,000+ opiniones)

4.7/5 (2,000+ opiniones) G2: 4,6/5 (más de 1.000 opiniones)

5. Everhour

vía Everhour Everhour es una plataforma de control de tiempo y gestión de recursos diseñada para ayudar a los equipos a mantenerse organizados, colaborar más fácilmente y aumentar su productividad general.

Cuenta con interfaces sencillas e intuitivas para el seguimiento manual del tiempo, la asignación de recursos a través de proyectos, la automatización de la facturación, la presupuestación de proyectos, y mucho más. Al utilizar el versátil conjunto de herramientas de Everhour, puede agilizar los procesos dentro de su organización sin sacrificar la visibilidad o el control.

Otro caso de uso para las funciones de control de tiempo de Everhour es utilizarlo para categorizar los tipos de licencia estándar. Ayuda a las empresas a gestionar su fuerza de trabajo y asegurarse de que tienen la cobertura adecuada cuando los empleados están fuera durante semanas o meses. Por ejemplo, los gerentes pueden utilizar estas categorías para estimar cuántos empleados estarán disponibles cada mes, lo que les permite planificar mejor los proyectos y anticipar la carga de trabajo.

Compruebe la Integración de Everhour y ClickUp !

Everhour mejores funciones

Ajustes de presupuesto y costes laborales

Progreso de la tarea planificado frente al progreso notificado

Gráficos de resumen

Registro de tiempo y aprobaciones de tiempo

Límites de Everhour

Falta de personalización avanzada para los resúmenes de tiempo en comparación con otras alternativas Hubstaff en esta lista

Carece de categorías de tiempo para mejorar el control de tiempo de los empleados

Precios de Everhour

Gratuito

Lite : 5 $/usuario al mes, a partir de 2 usuarios

: 5 $/usuario al mes, a partir de 2 usuarios Equipo: 8 $/usuario al mes, a partir de 5 usuarios

Valoraciones y reseñas de Everhour

Capterra: 4.7/5 (300+ opiniones)

4.7/5 (300+ opiniones) G2: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

6. DeskTime

vía DeskTime DeskTime realiza un seguimiento de la productividad de los empleados para que directivos, equipos y empleados puedan medir su rendimiento e identificar tendencias. La plataforma recoge datos sobre el tiempo que dedican a distintas tareas y aplicaciones.

El software de control de tiempo también ofrece diferentes herramientas para ayudar a los gerentes a identificar las áreas en las que los empleados pueden hacer cambios positivos para fomentar una mejor productividad. Un sistema de puntos incentiva a los empleados a seguir siendo productivos, mientras que el seguimiento de la salud y el bienestar fomenta un equilibrio más saludable entre la vida laboral y personal.

DeskTime mejores funciones

Seguimiento de URL y apps

Cronómetro pomodoro

Programación de turnos

Informes personalizados

Límites de DeskTime

No es adecuado para equipos que realizan tareas lejos de la pantalla

Funciones básicas limitadas en el plan gratuito/a

Precios de DeskTime

Lite : Free sólo para 1 usuario

: Free sólo para 1 usuario Pro : 6,42 $/usuario al mes, facturados anualmente

: 6,42 $/usuario al mes, facturados anualmente Premium : 9,17 $/usuario al mes, facturados anualmente

: 9,17 $/usuario al mes, facturados anualmente Empresa: 18,33 $/usuario al mes, facturación anual

Valoraciones y reseñas de DeskTime

Capterra: 4.5/5 (400+ opiniones)

4.5/5 (400+ opiniones) G2: 4.6/5 (más de 100 opiniones)

7. Harvest

vía HarvestHarvest es una herramienta de control de tiempo que ayuda a empresas y equipos a controlar sus horas, proyectos y presupuestos. Con Harvest, los usuarios pueden realizar fácilmente un seguimiento de las horas dedicadas a las tareas, revisar los partes de horas en tiempo real, generar facturas con facilidad y gestionar los gastos de forma más eficaz.

Los usuarios tienen la opción de realizar el seguimiento del tiempo desde su navegador, escritorio o móvil. Esto permite a los empleados registrar con precisión el tiempo que dedican a las distintas tareas, incluso cuando están fuera de la oficina. Esto puede ayudar a identificar ineficiencias y áreas en las que se está perdiendo el tiempo, lo que permite a los directivos optimizar sus horarios.

Las mejores funciones de Harvest

Elaboración de) informes de capacidad para comprender la carga de trabajo de los equipos

Integración con PayPal y Stripe para pagar facturas en línea

Recordatorios de tiempo personalizados para un control de tiempo coherente

Tiempo ypaneles de proyecto Límites de Harvest

Falta de función de asignación de tiempo por lotes para empleadores que trabajan con varios autónomos

El plan Free viene con un solo asiento y dos proyectos (Echa un vistazo a estas alternativas a Harvest)

Precios de Harvest

Gratis : 1 asiento, 2 proyectos

: 1 asiento, 2 proyectos Pro: 10,80 $/asiento al mes, facturación anual

Valoraciones y reseñas de Harvest

Capterra: 4.6/5 (500+ opiniones)

4.6/5 (500+ opiniones) G2: 4,3/5 (700+ opiniones)

8. Time Doctor

vía Time Doctor Business, Teams, and individuals can track and optimize their workflows with Time Doctor, un software dedicado al control de tiempo. Los usuarios pueden tomar decisiones informadas sobre sus actividades diarias basándose en información detallada sobre cómo emplean su tiempo.

Con Time Doctor, los usuarios pueden crear alertas personalizadas, desglosar proyectos en tareas y subtareas, categorizar tareas, establecer límites de tiempo para las actividades, analizar los niveles de productividad con informes detallados, y mucho más. Las funciones avanzadas de Time Doctor permiten a las empresas mejorar la eficiencia, reducir los residuos y aumentar la productividad.

Vea la Integración de ClickUp y Time Doctor !

Las mejores funciones de Time Doctor

Widget de equilibrio entre trabajo y vida privada para controlar el seguimiento del tiempo y la carga de trabajo de los empleados

Capturas de pantalla, grabaciones de pantalla y niveles de actividad

Acceso de clientes

Control de tiempo fuera de línea

Límites de Time Doctor

El monitoreo de pantalla puede capturar información personal cuando toma capturas de pantalla aleatorias

Carece de herramientas nativas de gestión de proyectos en comparación con otras alternativas Hubstaff en esta lista

Precios de Time Doctor

Básico : $70/usuario por año

: $70/usuario por año Estándar : 100 $/usuario al año

: 100 $/usuario al año Premium: 200 $/usuario al año

Valoraciones y reseñas sobre Time Doctor

Capterra: 4.5/5 (400+ opiniones)

4.5/5 (400+ opiniones) G2: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

9. Paymo

vía PaymoPaymo es una herramienta de seguimiento del tiempo que permite a las empresas controlar el tiempo que dedican sus empleados a distintas tareas, proyectos y clientes. Por ejemplo, los informes automatizados de Paymo ofrecen una panorámica en tiempo real de la actividad de los empleados y de las horas facturables, lo que permite a los directivos tomar decisiones informadas sobre asignación de recursos y presupuestación.

Mediante el uso de la datos de registro de tiempo con Paymo, los clientes pueden recibir facturas precisas, lo que puede dar lugar a una mejora de las relaciones con los clientes y a un aumento de los ingresos. La herramienta de control de tiempo de Paymo también se puede utilizar para realizar un seguimiento del tiempo facturable y no facturable, lo que permite a las empresas comprender mejor sus costes y optimizar la fijación de precios.

En general, la herramienta de control de tiempo de Paymo ofrece un intervalo de funciones que pueden ayudar a las empresas a mejorar su rendimiento, aumentar la productividad y agilizar sus procesos de facturación.

Paymo mejores funciones

Widget de escritorio para Mac, Windows y Linux

Ajustes de personalización de la hoja de horas

Tarjetas de horas de los miembros del equipo

Presupuestos y facturación de proyectos

Límites de Paymo

No hay gestión avanzada de tareas en el plan gratuito/a

Integraciones sólo disponibles en los planes de pago

Precios de Paymo

Gratuito

Inicio : 4,95 $/usuario al mes, facturados anualmente

: 4,95 $/usuario al mes, facturados anualmente Pequeña Oficina : 9,95 $/usuario al mes, facturación anual

: 9,95 $/usuario al mes, facturación anual Empresa: 20,79 $/usuario al mes, facturación anual

Valoraciones y reseñas de Paymo

Capterra: 4.7/5 (más de 400 opiniones)

4.7/5 (más de 400 opiniones) G2: 4.6/5 (más de 500 opiniones)

10. Oportuno

vía Oportunamente Timely es una app de productividad ideal para que los trabajadores a distancia identifiquen las tendencias de productividad en el trabajo. Está diseñada para simplificar la forma en que las personas organizan su trabajo y sus horarios. Con Timely, puede realizar fácilmente el seguimiento de su tiempo para cualquier proyecto con sólo unos clics.

La aplicación también incluye funciones clave adicionales, como herramientas de (elaboración de) informes detallados, herramientas de presupuesto y seguimiento de metas en tiempo real. Esto le permite controlar fácilmente cuánto tiempo dedica a cada proyecto o tarea e identificar áreas de mejora para aumentar la productividad. Además, se integra con servicios populares como Google Calendar, Quickbooks, Azure, y más para hacer la gestión de proyectos más fácil que nunca.

La mayoría de los programas de control de tiempo para empleados están diseñados para vigilar el uso que hacen los empleados de sus apps y ordenadores. Si tienes una política de trabajo anti-vigilancia, ¡este software es para ti!

Timely mejores funciones

Panorámica del plan del proyecto en tiempo real para evitar problemas inminentes

Seguimiento del flujo de trabajo para supervisar tareas específicas

Hojas de horas automáticas para una facturación precisa

Seguimiento de la actividad laboral en segundo plano

Límites de tiempo

Los problemas con el rendimiento de la IA hacen que los usuarios tengan más trabajo para solucionarlos

La precisión de la hora puede ser un problema si cambias de zona horaria

Precios oportunos

Inicial : $9/usuario por mes, facturado anualmente

: $9/usuario por mes, facturado anualmente Premium : 16 $/usuario al mes, facturación anual

: 16 $/usuario al mes, facturación anual Ilimitado: 22 $/usuario al mes, facturación anual

Valoraciones y reseñas puntuales

Capterra: 4.7/5 (600+ opiniones)

4.7/5 (600+ opiniones) G2: 4,8/5 (más de 200 opiniones)

Genere confianza y aumente la productividad con ClickUp

A decir verdad, esta lista sólo araña la superficie de las principales alternativas a Hubstaff. Pero no hay necesidad de continuar la búsqueda del mejor software de control de tiempo cuando te hemos traído el campeón. 🏆

¡ClickUp es la única solución de productividad que puede ayudarte a ahorrar tiempo, mejorar la productividad y aumentar la rentabilidad en todos los ámbitos! Con cientos de funciones para ahorrar tiempo, es la alternativa ideal a Hubstaff para cualquier equipo.

Visualice sus tareas con más de 15 vistas en ClickUp, incluyendo Lista, Tablero y Calendario

Acceda a tareas ilimitadas, múltiples vistas de proyectos, control de tiempo flexible y mucho más cuando regístrese en ClickUp hoy mismo y observa cómo tu productividad alcanza nuevas cotas. 🏔