Zulip vs. Slack: ¿qué app de chat para equipos es la mejor para ti?

¿Sabías que menos del 28 % de las herramientas del lugar de trabajo están integradas? Esto obliga a tus empleados a cambiar entre varias herramientas cuando podrían estar dedicando ese tiempo a diseñar mejores estrategias para las operaciones de la empresa.

¿La razón? Herramientas de comunicación mal diseñadas que no funcionan juntas.

A menudo, los empleados pierden el contexto durante las conversaciones múltiples. Encontrar el mensaje o la discusión correcta entre tantos mensajes es como buscar una aguja en un pajar, lo que supone una pérdida de tiempo y esfuerzo.

¿Cómo solucionarlo? Con la plataforma de mensajería adecuada. Slack y Zulip son dos opciones populares, pero tienen enfoques muy diferentes de la comunicación en equipo. Entonces, ¿cuál es la adecuada para ti?

En este artículo, compararemos Zulip y Slack, desglosando sus funciones, fortalezas y debilidades. Y si ninguna de las dos te parece la opción adecuada, tenemos ClickUp, ¡una alternativa que supera a ambas!

Zulip vs. Slack de un vistazo

Aquí tienes una tabla comparativa rápida:

Función Slack Zulip Bonus+ ClickUp Experiencia del usuario Chat moderno, pulido y en tiempo real Hilos limpios y basados en temas Entorno de trabajo unificado, chat integrado + tareas Soporte multilingüe 9 idiomas, sin RTL más de 20 interfaces de usuario, más de 30 servicios de mensajería Varios idiomas, compatibilidad con RTL Licencias Propiedad privada, solo en la nube Código abierto, autohospedado Propiedad privada, solo en la nube Integraciones más de 2600 bots nativos más de 120 nativos, Zapier, API más de 1000 nativas, API, automatizaciones Seguridad y privacidad Cifrado de extremo a extremo, sin autohospedaje Alojamiento propio, control total de los datos SOC 2, RGPD, HIPAA, sin autohospedaje Apps móviles iOS, Android iOS, Android iOS, Android Buscar Potente, filtros, búsqueda de archivos Texto completo, basado en temas Global, filtros, búsqueda con IA Notificaciones Personalizable, no molestar Detallado, por temas Personalizado, por tarea, por chat Uso compartido de archivos Arrastrar y soltar, vistas previas Adjuntos, en línea Adjuntos, documentos, comentarios Colaboración Canales, hilos, reuniones rápidas Flujos, temas Tareas, documentos, pizarras, chatear Gestión de tareas Recordatorios básicos, integraciones Ninguna integrada Avanzado: tareas, sprints, documentos Personalización Temas, emojis, flujos de trabajo Bots personalizados, complementos Campos personalizados, vistas, automatizaciones Precios Niveles gratuitos y de pago Gratis, alojamiento de pago Niveles gratuitos y de pago

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué es Zulip?

vía Zulip

Zulip es una plataforma de chat y colaboración de código abierto que combina el chat instantáneo con hilos de correo electrónico. Diseñada para empresas, organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones educativas, ayuda a los equipos a gestionar las discusiones de forma eficiente sin perderse en chats grupales desordenados.

Lo único de Zulip es que es una solución de chat de código abierto. Por lo tanto, para evitar depender en gran medida de servidores de terceros, puedes alojarlo tú mismo y crear una interfaz de chat interna para tu equipo.

Funciones de Zulip

Zulip prioriza la comunicación basada en hilos para mantener la relevancia de las discusiones. Ofrece formatos dinámicos, mensajes colaborativos como encuestas y tareas pendientes, programación de mensajes y mucho más.

A continuación, te ofrecemos un desglose de sus funciones:

Función n.º 1: Conversaciones en hilos

vía Zulip

Zulip, al igual que Slack, también ofrece canales. Pero su cualidad más destacada es que organiza los mensajes en hilos dentro de flujos y mantiene las discusiones claras y fáciles de seguir. Los hilos basados en temas de Zulip, al igual que los hilos de correo electrónico, garantizan que todas las conversaciones se mantengan en contexto, incluso en un chat de movimiento rápido.

Puedes:

Responde a mensajes específicos con contexto durante múltiples conversaciones simultáneas

Realiza un seguimiento de varias conversaciones que tienen lugar en el mismo flujo

Busca en el historial de mensajes y vuelve a visitar temas sin tener que buscar entre mensajes interminables

Añade elementos interactivos como encuestas y listas de tareas pendientes a los temas y hilos

En lugar de intentar encontrar una discusión específica en el canal, puedes saltar directamente a un tema específico, incluir criterios y encontrar la discusión adecuada sin esfuerzo.

Función n.º 2: chat autohospedado con código abierto

vía Zulip

Zulip es 100 % de código abierto, lo que ofrece a los equipos y organizaciones un control completo sobre su plataforma de comunicación. A diferencia de las herramientas propietarias, puedes alojar, personalizar y ampliar Zulip según tus necesidades, lo que lo convierte en la herramienta perfecta para empresas y corporaciones en expansión.

Te permite:

Aloja Zulip en tus propios servidores para mayor seguridad y cumplimiento normativo

Personaliza las funciones y las integraciones para adaptarlas a tu flujo de trabajo

Contribuye a la comunidad Zulip y ayuda a mejorar la plataforma

Función n.º 3: chat asíncrono con potente función de búsqueda

vía Zulip

Diseñado para equipos remotos, Zulip ofrece herramientas de comunicación asíncrona para empleados en diferentes zonas horarias. Dado que los mensajes están perfectamente organizados por temas, los miembros pueden responder a la discusión adecuada cuando les conviene sin perder el contexto.

Obtienes una panorámica de todas las conversaciones con mensajes no leídos en tu bandeja de entrada. Además, hay un botón de búsqueda con potentes filtros para ayudarte a encontrar el tema adecuado.

📮 Información de ClickUp: Los trabajadores del conocimiento envían una media de 25 mensajes al día en busca de información y contexto. Esto indica que se pierde una cantidad considerable de tiempo desplazándose, buscando y descifrando conversaciones fragmentadas en correos electrónicos y chats. 😱Ojalá tuvieras una plataforma inteligente que conectara tareas, proyectos, chats y correos electrónicos (¡además de IA!) en un solo lugar. Pero lo tienes:

Función n.º 4: Localización multilingüe

vía Zulip

el 83 % de los empleados nota que trabajar desde casa les ha resultado más eficiente y productivo. El modelo de teletrabajo permite a las empresas contratar talento más allá de las fronteras.

Sin embargo, aunque esto te da acceso a algunas de las mentes más brillantes, también conlleva una barrera lingüística. Zulip puede ayudarte a evitarlo con más de 20 idiomas localizados. Puedes traducir la interfaz para adaptarla a los empleados que no sean hablantes nativos de inglés.

Precios de Zulip

Zulip Cloud:

Gratis para siempre

Estándar: 8 $ al mes por usuario

Más: 12 $ al mes por usuario

Autoalojado:

Free Forever

Básico: 3,50 $ al mes por usuario

Business: 8 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

👀 ¿Sabías que... Los empleados desmotivados, a menudo como resultado de una mala comunicación, le cuestan a la economía mundial aproximadamente 8,9 billones de dólares en pérdida de productividad.

¿Qué es Slack?

vía Slack

Slack es una herramienta de gestión de tareas basada en IA con una función de mensajería instantánea por canales. Puedes crear un canal de comunicación instantánea con clientes y socios. También mantiene organizadas las discusiones del equipo entre los canales pertinentes, donde puedes compartir documentos, hojas de cálculo, presentaciones y mucho más.

Slack es muy popular entre las aplicaciones de comunicación para equipos porque es muy fácil de usar. Los miembros del equipo pueden chatear entre ellos o mantener debates en canales, compartir archivos, buscar en el historial de chat y mantener todos los detalles organizados. Además, al igual que Zulip, también ofrece una aplicación móvil.

🧠 Dato curioso: Slack comenzó como una herramienta de comunicación interna para una empresa de desarrollo de videojuegos llamada Tiny Speck mientras trabajaban en Glitch. El videojuego fracasó, ¡pero Slack se convirtió en un gran éxito!

Funciones de Slack

La mayor ventaja de Slack es su interfaz fácil y altamente personalizable. Tu equipo puede personalizar los temas y configurar las preferencias en las barras de menú.

Más allá de la estética, Slack ofrece impresionantes funciones de chat y gestión de tareas, como:

Función n.º 1: Chats basados en canales

vía Slack

A diferencia de Zulip, que se centra en los hilos basados en temas, Slack ofrece canales para mantener las conversaciones en un solo lugar en lugar de tener que buscar entre cientos de mensajes directos. Puedes configurarlos para equipos, proyectos o debates entre departamentos.

También puedes utilizar trucos de Slack, como configurar recordatorios escribiendo una barra inclinada seguida de «remind» (/remind). A continuación, menciona a la persona o canal específico y la hora y fecha del recordatorio.

Los chats basados en canales de Slack te permiten:

Crea canales privados para equipos internos

Crea canales externos para comunicarte con clientes, proveedores y socios

Fija mensajes importantes y comparte archivos sin problemas

💡 Consejo profesional: Establece un horario de trabajo con tu equipo y pon tu perfil de Slack en «no molestar». Si alguien envía un mensaje durante este periodo, no recibirás la alerta del mensaje. En caso de que el remitente considere que es lo suficientemente urgente, puede optar por notificártelo.

Función n.º 2: videollamadas y llamadas de audio nativas

vía Slack

Puedes iniciar un chat de voz rápido o una reunión de vídeo directamente desde Slack. La app de chat ofrece la función de reuniones rápidas, que te permite conectarte en llamadas instantáneas 1:1 desde mensajes directos o iniciar debates en canales para la comunicación en tiempo real del equipo. También puedes compartir tu pantalla para debatir presentaciones y documentos de Google en tiempo real.

Función n.º 3: Flujos de trabajo automatizados

vía Slack

Puedes configurar flujos de trabajo automatizados en Slack escribiendo comandos sencillos o utilizando la función de arrastrar y soltar. Este software de comunicación también te permite automatizar flujos de trabajo con IA. Solo tienes que pedirle a la IA integrada de Slack que cree una automatización específica, y esta la configurará por ti en el canal adecuado en cuestión de segundos.

Función n.º 4: Plantillas

vía Slack

Las plantillas de Slack simplifican la gestión de tareas con estructuras predefinidas para la organización de proyectos, la incorporación de empleados, las campañas de marketing y mucho más. La plataforma también cuenta con plantillas de planes de comunicación para ayudarte a configurar agendas de reuniones, solicitudes de ayuda y recursos.

Función n.º 5: resúmenes y búsquedas con IA

vía Slack

La IA de Slack facilita la comunicación del equipo y la gestión de tareas con resúmenes de canales. Incluso puede tomar transcripciones y notas de reuniones durante una reunión rápida para que puedas concentrarte por completo en la discusión.

¿Necesitas encontrar información específica? Dile a la IA de Slack lo que estás buscando y te mostrará los datos correctos desde cualquier lugar de la app de chat.

Precios de Slack

Free

Ventaja: 8,75 $ al mes por usuario

Business+: 15 $/usuario al mes

Enterprise Grid: Precios personalizados

Puedes añadir la IA de Slack a todos los planes de pago por 10 $ adicionales al mes por usuario

🧠 Dato curioso: Microsoft Teams sufrió una importante interrupción en todo el mundo simplemente porque alguien olvidó renovar un certificado de autenticación.

Zulip vs. Slack: comparación de funciones

Si aún te cuesta decidirte entre Slack y Zulip, aquí tienes una comparación de sus funciones y ventajas:

Ahora que tienes una idea básica sobre las diferencias entre Slack y Zulip, aquí tienes una comparación más detallada con los ganadores claros para cada uno:

1. Experiencia del usuario e interfaz

Zulip se centra en la funcionalidad y la comunicación estructurada. Su interfaz limpia se inclina hacia un diseño utilitario, priorizando la organización sobre la estética. El exclusivo sistema de flujos y temas mejora la claridad de los mensajes. Sin embargo, los nuevos usuarios pueden tardar algún tiempo en acostumbrarse a él. La personalización es mínima, con menos opciones de diseño.

En comparación con Zulip, Slack es una plataforma de chat más pulida y moderna con una interfaz de usuario más intuitiva. Las animaciones fluidas crean una experiencia visualmente atractiva. La navegación es más sencilla y el modelo de chat en tiempo real de Slack hace que parezca más rápido y con mayor capacidad de respuesta.

🏆 Ganador: SlackSi la estética te importa tanto como la funcionalidad, Slack es tu ganador.

2. Soporte multilingüe

Si comparas Slack y Zulip, este último está traducido a más de 20 idiomas. Eso significa que puedes traducir toda la interfaz de la plataforma a uno de esos idiomas. Además, Zulip es compatible con más de 30 idiomas, lo que te permite enviar y recibir mensajes incluso si tu idioma preferido no es uno de los traducidos. En total, Zulip admite 64 idiomas.

Sin embargo, Slack solo es compatible con nueve idiomas por el momento. La plataforma aún no incluye idiomas que se escriben de derecha a izquierda. No obstante, puedes enviar y recibir mensajes en idiomas que Slack no admite ajustando los ajustes del corrector ortográfico.

🏆 Ganador: ZulipSi tienes miembros del equipo que no son nativos y trabajan desde diferentes países y regiones, Zulip es el claro ganador.

3. Modelo de licencia del software

La característica más destacada de Zulip es que es una plataforma de código abierto. Puedes utilizar su código fuente para modificar y personalizar tu propia interfaz de chat. Estas capacidades de autoalojamiento ofrecen una gran flexibilidad, especialmente para las organizaciones que manejan datos confidenciales y altamente regulados.

Por el contrario, Slack es un software propietario. No puedes acceder a su código subyacente para crear una plataforma de chat interna.

🏆 Ganador: ZulipSi eres desarrollador, una empresa preocupada por la privacidad o un equipo que prefiere el autoalojamiento y la personalización al bloqueo de proveedores, Zulip es el ganador.

4. Amplias integraciones

Zulip ofrece más de 120 integraciones nativas. Sin embargo, puedes sincronizar más plataformas a través de su integración con Zapier e IFTTT. Zulip también te permite escribir tus integraciones utilizando su código de código abierto. Pero será complicado si no tienes un equipo de desarrolladores.

Por otro lado, Slack se integra con más de 2600 apps. Algunas de las mejores integraciones de Slack incluyen Microsoft Teams, Asana y ClickUp. Estas crean un ecosistema centralizado de gestión de proyectos y comunicación, incluso si no tienes experiencia en codificación.

🏆 Ganador: SlackSlack es la mejor opción para un sistema de mensajería directa y sin complicaciones que se integra fácilmente con tu tecnología existente. Zulip es más adecuado para aquellos que desean crear un sistema de comunicación interna y cuentan con el equipo de desarrollo adecuado para diseñar las integraciones.

5. Seguridad y privacidad

Slack ofrece seguridad de nivel empresarial con certificaciones de cumplimiento como SOC 2 e ISO 27001. Garantiza la seguridad de tus chats con cifrado de datos de extremo a extremo. Sin embargo, al ser una plataforma propietaria, no tendrás mucho control sobre las políticas de privacidad de Slack.

Zulip, por otro lado, te permite crear tu propio sistema seguro utilizando su código de código abierto. La función de autohospedaje te da más control sobre tu privacidad, lo que lo convierte en una opción sólida para las grandes corporaciones.

🏆 Ganador: ZulipEn la comparación entre Slack y Zulip, este último gana en cuanto a privacidad y seguridad, ya que puedes crear tu propio sistema de comunicación con el código abierto de Zulip.

Zulip vs. Slack en Reddit

Las opiniones de los usuarios de Reddit sobre el debate entre Slack y Zulip están bastante divididas. Algunos prefieren la interfaz pulida y las integraciones de Slack, mientras que otros prefieren Zulip por su estructura de hilos y la flexibilidad del código abierto.

Por ejemplo, esto es lo que un usuario de Reddit opinaba sobre Zulip como alternativa a Slack en r/programming:

Escucha, está bien que sea de código abierto y autohospedado, pero el problema con todos los «productos» de mensajería no solo proviene del hecho de que son propietarios, sino que se centran en crear soluciones para un solo cliente. IRC y XMPP tienen muchos problemas, pero son protocolos, por lo que cualquiera puede escribir los clientes que quiera (gráficos, línea de comandos, bots, etc.) y utilizarlos con cualquier servicio que utilice esos protocolos. Al crear nuevos protocolos cliente-servidor específicos para cada dominio, solo se está dando menos opciones a los usuarios.

Escucha, está bien que sea de código abierto y autohospedado, pero el problema con todos los «productos» de mensajería no solo proviene del hecho de que son propietarios, sino que se centran en crear soluciones para un solo cliente. IRC y XMPP tienen muchos problemas, pero son protocolos, por lo que cualquiera puede escribir los clientes que quiera (gráficos, línea de comandos, bots, etc.) y utilizarlos con cualquier servicio que utilice esos protocolos. Al crear nuevos protocolos cliente-servidor específicos para cada dominio, solo se está dando menos opciones a los usuarios.

Sin embargo, algunos usuarios de Reddit también han elogiado Zulip, como lo hizo un usuario en r/self-hosted:

... Me encanta el diseño de los canales y subtemas de Zulip. Es el primero de la lista para presentárselo a mi equipo la semana que viene. Es muy intuitivo y me encanta...

... Me encanta el diseño de los canales y subtemas de Zulip. Es el primero de la lista para presentarlo a mi equipo la semana que viene. Es muy intuitivo y me encanta...

Por otro lado, los usuarios de Reddit elogian Slack por su simplicidad como software de comunicación. Consideran que su comunicación estructurada y sus recordatorios en tiempo real son ideales para equipos pequeños.

Un usuario de Reddit lo señaló en r/Slack:

A primera vista, hace un trabajo sencillo de forma sencilla... El producto tiene profundidad, pero no molesta si solo quieres una herramienta de comunicación sencilla. Es una herramienta FANTÁSTICA para reuniones improvisadas en las que se intercambia información, mientras que otros productos (que riman con «beams») imponen niveles de estructura excesivamente complicados además de múltiples lugares para los mensajes... Mi función favorita para presumir ante los demás era la herramienta /remind, con la que se podía usar prácticamente cualquier lenguaje natural y Slack te enviaba un recordatorio...

A primera vista, hace un trabajo sencillo de forma sencilla... El producto tiene profundidad, pero no resulta estorboso si solo quieres una herramienta de comunicación sencilla. Es una herramienta FANTÁSTICA para reuniones improvisadas en las que se intercambia información, mientras que otros productos (que riman con «beams») imponen niveles de estructura excesivamente complicados además de múltiples lugares para los mensajes...

Mi función favorita para presumir ante los demás era la herramienta /remind, con la que se podía usar prácticamente cualquier lenguaje natural y Slack te enviaba un recordatorio...

Conoce ClickUp, la mejor alternativa a Slack frente a Zulip

Tanto Slack como Zulip tienen sus inconvenientes. Si quieres lo mejor de ambos mundos, donde disfrutar de la flexibilidad y la colaboración de Zulip y las funciones basadas en IA de Slack, elige ClickUp, la app para todo el trabajo. *

ClickUp trasladó todas las comunicaciones de diferentes canales, como correos electrónicos, chats y WhatsApp, a un solo lugar. Así, sabes dónde encontrar la información que necesitas.

ClickUp trasladó todas las comunicaciones de diferentes canales, como correos electrónicos, chats y WhatsApp, a un solo lugar. Así, sabes dónde encontrar la información que necesitas.

👀 ¿Sabías que... El 75 % de los empleados utiliza herramientas de IA, y eso sin supervisión alguna por parte de la empresa.

Ventaja n.º 1 de ClickUp: Chat de ClickUp

Slack es una herramienta de comunicación increíble para equipos pequeños. Sin embargo, carece de funciones de gestión de tareas para organizaciones en expansión con flujos de trabajo dinámicos. ClickUp Chat llena ese vacío, combinando conversaciones de equipo, tareas y proyectos en un solo lugar personalizable.

Con ClickUp Chat, puedes:

Crea conversaciones basadas en canales para temas y proyectos específicos

Haz anuncios y «sigue» mensajes anteriores

Envía mensajes a miembros individuales del equipo o a todo el equipo

Conecta conversaciones individuales con tareas relevantes y organízalas en carpetas y listas específicas

Aprovecha la IA en el chat para responder preguntas, resumir hilos e incluso crear agentes que puedan clasificar preguntas específicas

Convierte los mensajes en tareas con un solo clic

A diferencia de los chats basados en temas de Zulip, ClickUp ofrece una estructura de comunicación superior. Todas tus discusiones se almacenarán de forma ordenada en sus proyectos asociados y podrán ser coordinadas por agentes de IA

ClickUp One Up n.º 2: ClickUp Brain

¿La mayor ventaja de ClickUp? ¡Es un asistente de IA! ClickUp Brain tiende un puente entre el chat y las tareas, lo que facilita la colaboración en equipo. Te ayuda a convertir las conversaciones en acciones, mantener a todos alineados y garantizar que nada se pase por alto.

Crea tareas al instante a partir de mensajes de chat

Menciona y discute tareas directamente en el chat

Resume hilos de chat o discusiones sobre tareas con IA

Obtén sugerencias inteligentes para crear o actualizar tareas basadas en el contexto del chat

Actualiza los detalles de las tareas (estado, persona asignada, fecha límite) directamente desde el chat

Recibe notificaciones en tiempo real en el chat sobre cambios en las tareas

Vea tareas, documentos y comentarios relacionados junto al chat

Establece recordatorios y seguimientos automáticos para los elementos de acción

Busca en el chat y en las tareas con la búsqueda unificada con IA

💡Consejo profesional: ¿Sabías que ClickUp Brain utiliza más de un modelo de IA e incluso busca en la web por ti? Eso significa que cuando haces una pregunta, extrae información de tu entorno de trabajo, te ofrece la opción de consultar diferentes modelos de IA y busca en línea para darte las respuestas más precisas y actualizadas. Así que, tanto si buscas algo específico como si solo quieres conocer las últimas novedades, ¡Brain te cubre las espaldas!

Añade comentarios a las tareas y debates con ClickUp Asignar comentarios

Delegar tareas en chats es complicado. Tus compañeros de equipo pueden perderse las instrucciones. Es posible que no vean el mensaje específico, incluso con las alertas de chat instantáneas de Slack.

Con Asignar comentarios de ClickUp, puedes añadir tus comentarios directamente a la tarea. Puedes utilizarlo para:

Crea un elemento de acción directamente en el comentario

Menciona a los miembros del equipo pertinentes para asignar el elemento de acción

Resuelve o reasigna comentarios directamente en el comentario

Organiza los comentarios de los proyectos en un solo lugar y busca fácilmente los que necesitas

También puedes pedirle a ClickUp Brain que resuma los comentarios y debates que te han asignado.

Ventaja de ClickUp n.º 4: tareas de ClickUp

Estructura tus tareas en carpetas y listas con las tareas de ClickUp

Zulip es principalmente una plataforma de chat con funciones mínimas de gestión de tareas. Aunque Slack te permite programar tareas, carece de organización basada en proyectos.

Sin embargo, las tareas de ClickUp te permiten organizar cada paso de tus proyectos en una lista de tareas fácilmente rastreable. Puedes:

Personaliza la vista de tareas entre más de 15 vistas personalizadas, como tableros, listas o calendarios

Arrastra y suelta tareas y supervisa el progreso en los diagramas de Gantt de ClickUp

Realiza un seguimiento de la actividad dentro de cada tarea en la columna Actividad, situada en la parte derecha

Programa flujos de trabajo automatizados con más de 50 desencadenantes de acciones

Convierte documentos en tareas con ClickUp Brain

Crea subtareas y listas de control dentro de las tareas para que todos estén en la misma página, incluso en los detalles más pequeños

ClickUp One Up n.º 5: Calendario de ClickUp

Programa tareas en el Calendario de ClickUp

Puedes crear el horario perfecto con el Calendario de ClickUp. Te permite:

Bloquea automáticamente el tiempo en el calendario según la lista de tareas pendientes para el día

Superpone varios calendarios para obtener una vista unificada

Codifica por colores las tareas, eventos y listas para organizarlos fácilmente

Filtra por persona asignada, estado, prioridad o campos personalizados

Genera transcripciones de reuniones con función de búsqueda a través del Notetaker de ClickUp y asigna automáticamente elementos de acción

Vea las dependencias y la carga de trabajo directamente desde el calendario

Colabora en un entorno de trabajo conectado y personalizado para tu equipo

Un asombroso 61 % del tiempo de los empleados se dedica a actualizar, buscar y gestionar información en sistemas dispersos. Puedes evitarlo invirtiendo en una herramienta que ofrezca organización y una amplia integración.

Obtienes algunas de esas ventajas, como la flexibilidad interna de Zulip para crear un proyecto de código abierto propio en la interfaz de Zulip y la facilidad de la mensajería instantánea en el trabajo con Slack. Pero ambos tienen algunas desventajas.

¿No quieres renunciar a nada? Ve más allá de las simples apps de chat y elige las incomparables funciones de colaboración y gestión de tareas con IA de ClickUp. Convierte las conversaciones de chat, los documentos e incluso los comentarios en tareas y elementos de acción.

ClickUp Brain generará resúmenes instantáneos sobre el progreso y las discusiones. Además, tendrás las actas exactas de las reuniones, un chat sencillo y vistas dinámicas de tus listas de tareas pendientes.

Regístrate gratis en ClickUp hoy mismo y deja que tu equipo se centre en lo importante sin perder horas buscando datos dispersos.