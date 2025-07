Las 10 mejores herramientas de IA que los directores generales podrán aprovechar en 2025

El nuevo asistente de IA de Notion ha supuesto un gran cambio para mí, ya que me permite ahorrar horas de trabajo al redactar resúmenes y correos electrónicos de seguimiento para clientes potenciales y mi equipo. Notion IA me ayuda a terminar más rápidamente el trabajo administrativo inevitable, lo que me permite centrarme en el trabajo de desarrollo de alto nivel (¡que también es más rentable!).