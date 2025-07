Las 10 mejores alternativas a Atlassian Rovo en 2025

Los asistentes con IA se están convirtiendo rápidamente en la opción preferida de los equipos que buscan mejorar su flujo de trabajo.

el 71 % de las empresas ya utilizan IA en sus procesos de gestión de proyectos.

Para muchos, Atlassian Rovo simplifica la gestión de proyectos con IA: conecta flujos de trabajo, automatiza tareas repetitivas y ofrece información útil justo cuando la necesitas.

Pero Rovo no está exento de limitaciones. Algunos equipos han notado que carece de funciones avanzadas y que no siempre funciona bien con herramientas que no son de Atlassian.

Así que, si estás listo para cambiar tu kit de herramientas, este artículo te ayudará. ¡Exploremos algunas alternativas excelentes a Rovo que podrían ser justo la mejora que tu equipo necesita!

👀 ¿Sabías que...? La IA se ha convertido rápidamente en una de las tecnologías más transformadoras. Desde 2017, su adopción se ha más que duplicado. Se prevé que el mercado mundial de la IA se dispare hasta alcanzar los 1,811 billones de dólares a finales de la década.

¿Qué es Atlassian Rovo?

Atlassian Rovo es un asistente de trabajo basado en IA diseñado para mejorar la productividad conectando la información de Jira, Confluence y otras herramientas del ecosistema Atlassian.

Aprovecha el gráfico de trabajo en equipo de Atlassian para ofrecer búsquedas inteligentes, automatizar tareas y proporcionar información contextual.

Rovo mejora la productividad con funciones basadas en IA, como Rovo Search, que encuentra información relevante en herramientas como Google Drive y Slack dentro de Atlassian. Rovo Chat permite la colaboración en tiempo real, mientras que Rovo Agents ayuda con la creación de contenido, las recomendaciones y las iniciativas de cultura de equipo.

🧠 Dato curioso: Se estima que la IA automatizará hasta 800 millones de puestos de trabajo en esta década y creará aproximadamente 97 millones de nuevos roles relacionados con la IA.

¿Por qué optar por alternativas a Rovo?

Aunque Rovo ofrece una potente búsqueda basada en IA y automatización del flujo de trabajo, puede que no sea adecuado para todos los equipos.

Algunos usuarios pueden encontrar que la información generada por IA es demasiado genérica, mientras que otros tienen dificultades con sus limitadas integraciones fuera del ecosistema Atlassian.

Si tu equipo necesita más personalización, una automatización más profunda o una herramienta que funcione en múltiples plataformas, explorar alternativas podría ser la decisión correcta.

Limitaciones de Atlassian Rovo

Repasemos algunas desventajas de Rovo que están haciendo que los equipos consideren alternativas:

Integraciones limitadas : las mejores dentro del ecosistema Atlassian, pero carece de conectividad fluida con herramientas que no sean de Atlassian

Información generada por IA : puede parecer impersonal y carecer de un profundo conocimiento del contexto

Automatización rígida : menos flexible en comparación con algunas alternativas que ofrecen flujos de trabajo personalizables y una automatización más profunda impulsada por IA

Preocupaciones sobre la escalabilidad: Puede que no sea tan adaptable para equipos en rápido crecimiento que requieren una funcionalidad de IA más amplia

Las mejores alternativas a Rovo de un vistazo

Aquí tienes una panorámica rápida de las diez mejores alternativas a Atlassian Rovo con sus funciones clave, casos de uso y precios:

Herramienta Funciones clave Ideal para Precios* ClickUp – Flujos de trabajo, documentos y automatización personalizados – IA para tomar notas, chatear y agentes de piloto automático – Más de 15 vistas de tareas y más de 1000 integraciones – Control de tiempo, seguimiento de metas y control de permisos Equipos de todos los tamaños que necesitan un entorno de trabajo de gestión de proyectos y conocimientos totalmente integrado y basado en IA Plan Free disponible; personalizaciones disponibles para corporaciones Jira – Planificación de sprints y backlog asistida por IA – Tableros ágiles con dependencias y automatización – Control de versiones y acceso – Integración con herramientas de CI/CD Equipos ágiles y de desarrollo de software que gestionan ciclos de desarrollo complejos Plan Free disponible; planes de pago desde 8 $ a 14 $ por usuario al mes; precios personalizados para corporaciones Trello – Automatizaciones basadas en IA con Butler – Tableros Kanban visuales – Plantillas de proyectos y vistas entre tableros – Antigüedad de tarjetas y notificaciones Personas y equipos pequeños que prefieren la gestión visual de tareas con compatibilidad ligera con IA Plan Free disponible; planes de pago desde 6 $ a 17,50 $ por usuario al mes Asana – Predicción de plazos y automatización de formularios basadas en IA – Gráfico de trabajo para una visibilidad integral – Integraciones departamentales (Slack, Loom, Salesforce) – Optimización del flujo de trabajo impulsada por IA Equipos multifuncionales de tamaño pequeño y mediano que coordinan flujos de trabajo y campañas complejos Plan Free disponible; planes de pago desde 13,49 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones Ada – Chatbot con IA sensible al contexto para soporte al cliente – Autoservicio automatizado y traspasos entre agentes – Sugerencias basadas en ML y seguimiento del comportamiento – Formación personalizada para segmentos de audiencia Equipos de atención al cliente que automatizan el soporte y reducen la carga de trabajo de los agentes Precios personalizados; versión de prueba gratuita disponible bajo petición Haystack – Métricas de ingeniería (tiempo de revisión, relaciones públicas, rotación de personal) – Integraciones con GitHub/GitLab – Detección de cuellos de botella e información sobre el equipo – Informes sobre los puntos débiles del flujo de trabajo Líderes de ingeniería y equipos de software que optimizan los flujos de trabajo de DevOps Plan Free disponible (Studio); precios personalizados para corporaciones TestRail – Sugerencias y análisis de pruebas basados en IA – Permisos basados en roles y reutilización de pruebas – Registro de sesiones ad hoc e integración con Jira – Seguimiento de fallos en tiempo real Equipos de control de calidad que necesitan una gestión estructurada de casos de prueba e información detallada Versión de prueba gratuita disponible; planes de pago desde 38 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones Guru – Tarjetas de conocimiento con IA y sugerencias en la app – Integraciones con Slack/Teams/navegador – Acceso sin conexión y detección de redundancia – Verificación y recomendaciones de búsqueda Equipos de capacitación interna que mejoran la entrega de conocimientos sobre el flujo de trabajo Plan Free disponible; planes de pago desde 18 $/usuario/mes; precios personalizados disponibles AlloBrain – Resúmenes de IA e información sobre reuniones – Transcripción en tiempo real y análisis de la participación – Sincronización con CRM y herramientas de tareas – Señalización de riesgos y objeciones durante las llamadas Equipos de ventas y de éxito de clientes que automatizan el registro de reuniones y los seguimientos Precios personalizados Notion – Generación de contenido basada en IA y sugerencias de estructura – Wikis, bases de datos, calendarios, incrustaciones – Historial de versiones y entorno de trabajo modular Pequeñas y medianas empresas que organizan proyectos, documentos y colaboración en un entorno de trabajo flexible y unificado Plan Free disponible; planes de pago desde 12 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones

👀 ¿Sabías que: A pesar de las preocupaciones sobre la automatización, el 49 % de los empleadores cree que la IA tendrá un impacto positivo en el crecimiento del empleo? Adoptar la IA puede ayudar a las empresas a seguir siendo competitivas y a crear nuevas oportunidades.

Las 10 mejores alternativas a Rovo

¿Estás listo para explorar las mejores alternativas a Rovo? Exploremos sus mejores funciones, limitaciones, precios e impacto:

1. ClickUp (el mejor software todo en uno para la gestión de proyectos con IA)

Prueba la gestión de tareas con IA de ClickUp Gestiona tareas con prioridades, dependencias, listas de control y comentarios en hilos para completar el contexto con la gestión de tareas de ClickUp

Mientras que Rovo funciona principalmente como un asistente impulsado por IA, ClickUp es la app para todo el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, tu equipo puede establecer estados de tareas personalizados para realizar un seguimiento del progreso, las prioridades y las dependencias, con el fin de garantizar que las tareas se completan en el orden correcto, e incluso realizar un seguimiento ingenuo del tiempo dedicado a cada tarea, para que no se pase por alto ningún detalle.

Y cuando tus equipos colaboran, la detección de colaboración en tiempo real de ClickUp garantiza que todos estén alineados mostrando quién está trabajando en qué. Esto evita conflictos de versiones dentro de los documentos compartidos de ClickUp. A diferencia de Rovo, que depende de la gestión de documentos externos, ClickUp facilita la creación, edición y uso compartido de documentos importantes sin salir de la plataforma.

Facilita la colaboración con la detección instantánea y en vivo de la colaboración de ClickUp

Pero lo que hace que ClickUp sea mucho más potente que Rovo es su adaptabilidad. Los flujos de trabajo personalizados de ClickUp permiten a los equipos crear procesos que se ajustan a sus necesidades específicas, a diferencia de Rovo, que se basa en sugerencias predefinidas impulsadas por IA.

📌 Por ejemplo, puedes ver tus tareas planificadas, en curso y completadas en la suite de gestión de proyectos de ClickUp utilizando más de 15 vistas de ClickUp, desde gráficos de Gantt y tableros Kanban hasta listas y calendarios.

Adapta los procesos únicos de tu equipo con los flujos de trabajo personalizados de ClickUp

Tus equipos también pueden configurar desencadenantes, acciones y condiciones mediante comandos sencillos en lenguaje natural y un generador sin código con ClickUp Automations. Haz que las tareas repetitivas sean cosa del pasado dejando que ClickUp las ejecute por ti. Ahorrarás tiempo y reducirás los errores.

Automatiza el trabajo y concéntrate en lo que importa con las automatizaciones de ClickUp

ClickUp también destaca por mantener todas tus herramientas conectadas. Con las integraciones de ClickUp, los equipos pueden conectarse a Slack, Google Drive, OneDrive, SharePoint y Google Workspace sin problemas, lo que elimina la necesidad de cambiar entre varias plataformas.

¿Te preocupa encontrar información dispersa en todas estas herramientas? Una de las mayores ventajas de ClickUp es ClickUp Connected Search, una potente función que permite a los usuarios encontrar al instante no solo tareas, comentarios y documentos dentro de ClickUp, sino también archivos externos.

En lugar de tener que buscar en múltiples apps, todo se puede encontrar en un solo lugar, lo que hace que el trabajo sea más rápido y eficiente.

Busca en plataformas, archivos y apps con ClickUp Connected Search

Y, por supuesto, ClickUp Brain, el asistente con IA sensible al contexto de ClickUp, lleva la productividad al siguiente nivel utilizando IA para resumir actualizaciones, generar contenido en el momento oportuno y sugerir formas más inteligentes de trabajar basadas en los datos de tu entorno de trabajo.

Genera contenido, extrae información de tus entornos de trabajo y consigue más y más rápido con ClickUp Brain

A diferencia de Rovo, que se centra únicamente en recomendaciones basadas en IA, la IA de ClickUp está integrada en la plataforma a través de Autopilot Agents para ayudar activamente a los equipos con la ejecución, no solo con información.

Estas son algunas de las infinitas posibilidades de automatización y ahorro de tiempo que ofrece el uso de las funciones de IA nativas de ClickUp:

🧠 Genera automáticamente notas y resúmenes de reuniones con ClickUp AI Notetaker

✍️ Redacta resúmenes de proyectos, documentos o historias de usuarios con IA que entiende el contexto de tu entorno de trabajo y los objetivos de tu equipo

✅ Asigna tareas automáticamente con IA Asignar cuando se actualiza un estado específico o cuando se eliminan los bloqueos, lo que garantiza traspasos fluidos

📌 Automatice la elaboración de informes diarios, semanales o mensuales con agentes Autopilot predefinidos o personalizados

Forma a agentes de Autopilot personalizados en ClickUp para gestionar flujos de trabajo asíncronos

🔍 Obtenga información sobre su entorno de trabajo, como temas comunes en los comentarios de los clientes o ineficiencias repetidas en los procesos, haciendo preguntas en lenguaje natural

🗂️ Prioriza y programa tareas automáticamente con el Calendario con IA de ClickUp

Las mejores funciones de ClickUp

Planifica con vistas Lista, Tablero, Calendario, Gantt y Mapa mental

Aumente la eficiencia con el control de tiempo, la gestión de la carga de trabajo y la asignación de recursos integrados

Automatiza tareas, la generación de contenidos y el análisis de datos de proyectos con funciones y agentes de IA nativos

Optimiza la comunicación con ClickUp Chat

Alinea las metas estableciendo objetivos y realizando un seguimiento del progreso en un solo lugar

Controla el acceso con permisos detallados para tareas y documentos

Limitaciones de ClickUp

Curva de aprendizaje más pronunciada para los nuevos usuarios

Puede resultar demasiado complejo y excesivo para flujos de trabajo sencillos

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

ClickUp es la navaja suiza de los sistemas de gestión de proyectos... Las continuas actualizaciones y la incorporación de nuevas funciones de ClickUp demuestran que realmente escuchan los comentarios de los usuarios. La reciente actualización de IA me ayuda realmente a encontrar las cosas que requieren mi atención. La flexibilidad y las opciones de personalización pueden resultar un poco abrumadoras, pero aprender a utilizarlas reporta enormes beneficios en términos de productividad.

2. Jira (la mejor herramienta basada en IA para procesos ágiles y de desarrollo de software)

a través de Jira

Jira es una herramienta de gestión de proyectos basada en IA diseñada para equipos ágiles y de desarrollo de software. Creada por Atlassian, ayuda a los equipos a planificar sprints, realizar un seguimiento del progreso y gestionar los lanzamientos con precisión.

Las funciones de IA de Jira ayudan a priorizar el trabajo pendiente, realizar el seguimiento de incidencias y distribuir la carga de trabajo, lo que reduce el esfuerzo manual. El sistema se adapta a diferentes metodologías ágiles, lo que lo convierte en una opción popular para equipos que siguen Scrum, Kanban o un enfoque híbrido.

Las mejores funciones de Jira

Controla el acceso a nivel de proyecto, problema y campo para diferentes roles

Visualiza los cronogramas de los proyectos y destaca los obstáculos con dependencias

Enlaza problemas con lanzamientos y automatiza las actualizaciones de versiones

Desencadena acciones como la asignación automática de tareas o la notificación a los equipos en función de determinadas condiciones

Limitaciones de Jira

La personalización requiere tiempo para configurarse de forma eficaz, a diferencia de las alternativas más sencillas a Jira

La interfaz puede parecer abarrotada con numerosos botones, herramientas y funciones

Las funciones avanzadas están bloqueadas en planes de nivel superior

Precios de Jira

Free

Estándar : 8 $ al mes por usuario

Premium : 14 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Jira

G2 : 4,3/5 (más de 6200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 15 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jira?

Una reseña de G2 dice:

Los tableros ágiles y las herramientas de planificación de sprints han mejorado mucho la forma en que planificamos y ejecutamos nuestro trabajo. Nos llevó un poco de tiempo acostumbrarnos, pero una vez que le cogimos el truco, Jira se convirtió en una parte fundamental de nuestra forma de gestionar los proyectos.

👀 ¿Sabías que... Se prevé que la demanda de productos de IA generativa añada 280 000 millones de dólares en nuevos ingresos por software, lo que remodelará el panorama tecnológico.

📮 Información de ClickUp: Solo el 12 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan funciones de IA integradas en suites de productividad. Este bajo índice de adopción sugiere que las implementaciones actuales pueden carecer de la integración contextual y fluida que impulsaría a los usuarios a abandonar sus plataformas conversacionales independientes preferidas. Por ejemplo, ¿puede la IA ejecutar un flujo de trabajo de automatización basado en una indicación de texto sin formato del usuario? ¡ClickUp Brain puede hacerlo! La IA está profundamente integrada en todos los aspectos de ClickUp, incluyendo, entre otros, resumir hilos de chat, redactar o pulir textos, extraer información del entorno de trabajo, generar imágenes y mucho más. Únete al 40 % de los clientes de ClickUp que han sustituido más de tres apps por nuestra app para todo el trabajo

3. Trello (la mejor herramienta de gestión de tareas con IA para la colaboración visual)

a través de Trello

Si necesitas una alternativa a Rovo que haga que la gestión de tareas sea más visual e intuitiva, Trello es una buena opción. Diseñado para equipos que prosperan gracias a la colaboración, Trello utiliza IA para simplificar la organización de tareas, automatizar los flujos de trabajo y proporcionar recomendaciones inteligentes.

El sistema de tableros y tarjetas de Trello es fácil de entender: cada tarea tiene su propia tarjeta, que se coloca en el tablero correspondiente (pendientes, en curso, terminadas), lo que simplifica el seguimiento de las tareas tanto para los individuos como para los equipos. La automatización impulsada por IA (Butler) ayuda a reducir las tareas repetitivas sugiriendo acciones basadas en patrones de uso.

Con actualizaciones en tiempo real, notificaciones e información basada en IA, Trello garantiza que los equipos permanezcan alineados sin necesidad de actualizaciones manuales constantes.

Las mejores funciones de Trello

Prioriza las tareas con el envejecimiento de las tarjetas. Las tarjetas se desvanecen cuando están inactivas para resaltar las tareas descuidadas

Utiliza plantillas de gestión de proyectos prediseñadas para hojas de ruta de productos, planes de marketing y seguimiento de sprints

Actualiza los tableros en el escritorio y en el móvil sin retrasos

Vea las tareas en varios tableros en un formato de tabla estructurado

Limitaciones de Trello

Elaboración de informes y análisis limitados en comparación con otras herramientas

La automatización con IA (Butler) tiene límites de uso en los planes de nivel inferior

Precios de Trello

Free

Estándar : 6 $ al mes por usuario

Premium : 12,50 $ al mes por usuario

Enterprise: 17,50 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Trello

G2 : 4,4/5 (más de 13 600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?

Una reseña de G2 dice:

Trello ha sido una herramienta maravillosa para mantener la organización y el progreso, y me ha parecido muy eficaz. Su perfecta integración con otras herramientas como Google Drive y Slack simplifica la gestión de diversas tareas en una ubicación centralizada.

4. Asana (la mejor automatización del flujo de trabajo con IA para la coordinación de equipos)

a través de Asana

Asana está diseñada para ayudar a los equipos a planificar, gestionar y automatizar el trabajo en todos los proyectos. Con la automatización del flujo de trabajo impulsada por IA, Asana elimina las actualizaciones manuales, optimiza la asignación de tareas y predice posibles cuellos de botella antes de que afecten a los plazos.

Más allá de la gestión de proyectos, Asana se utiliza ampliamente para campañas de marketing, lanzamientos de productos y flujos de trabajo operativos. Los equipos pueden automatizar procesos recurrentes, lo que garantiza la coherencia sin esfuerzo adicional.

También puedes mejorar la colaboración entre departamentos con integraciones de herramientas como Slack, Salesforce y Google Workspace.

Las mejores funciones de Asana

Alinea los objetivos del equipo con resultados medibles

Conecta proyectos, tareas y subtareas para obtener una vista holística del flujo de trabajo con un modelo de datos de gráfico de trabajo

Sugiere plazos realistas basados en tendencias pasadas de finalización de tareas con información impulsada por IA

Adjunta vídeos de Loom a las tareas para mejorar el contexto y la claridad

Crea formularios que se adaptan en función de la información introducida por el usuario para gestionar mejor las solicitudes

Limitaciones de Asana

Puede resultar abrumador tener demasiados proyectos activos

La automatización con IA está limitada en los planes Free y de nivel inferior

Precios de Asana

Personal: Gratis, gratuito/a

Starter: 13,49 $ al mes por usuario

Avanzado: 30,49 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Enterprise+: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Asana

G2 : 4,4/5 (más de 11 100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Una reseña de G2 dice:

Esta herramienta me ayuda a organizar mi carga de trabajo y a comunicar de forma sencilla las tareas y los proyectos a los miembros del equipo y a los gerentes. Es fácil de usar y realmente útil para añadir un nivel de organización a mi trabajo.

🧠 Dato curioso: Casi el 88 % de los participantes en nuestra encuesta confían ahora en herramientas de IA para simplificar y acelerar sus tareas personales.

5. Ada (el mejor chatbot con IA para soporte al cliente y autoservicio)

vía Ada

Ada es una opción si estás buscando una alternativa a Rovo basada en IA que mejore las interacciones con los clientes. Está diseñada para empresas que desean automatizar el soporte al cliente y reducir la carga de trabajo de los agentes mediante IA.

La IA conectada mejora continuamente las respuestas de Ada basándose en interacciones anteriores, lo que garantiza que los clientes reciban información precisa y útil en todo momento.

Las mejores funciones de Ada

Perfecciona las respuestas del chatbot basándote en interacciones anteriores gracias al aprendizaje automático

Personaliza las respuestas del chatbot para diferentes grupos de usuarios

Mantén el contexto al pasar del soporte automatizado al soporte en vivo

Proporciona información sobre los tiempos de respuesta, las consultas sin resolver y los índices de participación

Interactúa con los usuarios en función de su comportamiento (por ejemplo, enviando indicaciones de ayuda cuando los usuarios tienen dificultades)

Ada limitaciones

Las consultas complejas pueden seguir requiriendo intervención humana

La formación personalizada en IA requiere tiempo para mejorar la precisión

Precios de Ada

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Ada

G2 : 4,6/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Ada?

Una reseña de Capterra dice:

La mayor ventaja de Ada es que es FÁCIL de usar. Si valoras el software que tiene una barrera de entrada baja y es muy inclusivo con el personal no técnico, esta es una de las mejores opciones que puedes elegir. Añaden nuevas funciones constantemente y están alcanzando rápidamente a otras plataformas de chat, pero lo que nos mantendrá fieles es su facilidad de uso.

🧠 Dato curioso: los chatbots impulsados por IA están transformando el servicio al cliente. El 25 % de las empresas de viajes y hostelería ya confían en ellos para ofrecer soporte al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mejorando la eficiencia y la satisfacción.

6. Haystack (la mejor plataforma de análisis de ingeniería basada en IA)

vía Haystack

¿Necesitas una alternativa a Rovo basada en IA para el análisis de ingeniería? Haystack ayuda a los equipos de desarrollo de software a realizar un seguimiento de las métricas clave de rendimiento, detectar cuellos de botella y mejorar la productividad.

Haystack analiza los patrones de confirmación, las solicitudes de validación y las implementaciones para proporcionar información en tiempo real sobre el rendimiento del equipo. Identifica las ineficiencias del flujo de trabajo, destaca las tareas lentas y recomienda optimizar los procesos de ingeniería.

Las mejores funciones de Haystack

Mide el tiempo medio de revisión e identifica los cuellos de botella en tus flujos de trabajo

Resalta las áreas del código base con alta rotación o deuda técnica

Analiza los patrones de revisión por pares y las dependencias entre equipos

Permite la elaboración de informes sobre los puntos débiles del flujo de trabajo sin atribución

Integra con GitHub, GitLab y Bitbucket

Limitaciones de Haystack

Integraciones limitadas fuera de las herramientas de ingeniería

No apto para equipos que no trabajan con software

Sin funciones integradas de gestión de tareas

Precios de Haystack

Studio: Gratis, gratuito/a

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Haystack

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Haystack?

Una reseña de G2 dice:

Me encanta que todas mis apps, aplicaciones, sean fácilmente accesibles. En lugar de tener que usar mi pestaña de favoritos, puedo hacer clic en Haystack y encontrar todo lo que necesito. Uso Haystack todos los días.

🧠 Dato curioso: Para el 89 % de los empleados, las mayores ventajas de la IA son la reducción de las tareas repetitivas y el aumento del tiempo dedicado a trabajos significativos.

7. TestRail (la mejor gestión de casos de prueba con IA para equipos de control de calidad)

a través de TestRail

TestRail es una herramienta de gestión de casos de prueba basada en IA que ayuda a los equipos de control de calidad a organizar, ejecutar y analizar las pruebas de software. Está diseñada para equipos que necesitan procesos de prueba estructurados, información en tiempo real y optimizaciones basadas en IA.

Con sugerencias de pruebas basadas en IA y reconocimiento de patrones de fallos, TestRail ayuda a los equipos a mejorar la cobertura de las pruebas y a reducir los casos redundantes. Se integra con Jira, Selenium y los procesos de CI/CD, lo que garantiza una colaboración fluida entre los equipos de control de calidad y desarrollo.

Las mejores funciones de TestRail

Ejecuta el mismo caso de prueba con diferentes entradas sin duplicar esfuerzos

Establece permisos basados en roles para ver, editar y ejecutar casos de prueba

Documenta sesiones de pruebas ad hoc con capturas de pantalla y notas

Envía los resultados de las pruebas fallidas directamente a través de integraciones con Jira , Azure DevOps o GitHub Issues

Limitaciones de TestRail

Configuración compleja para equipos nuevos en la gestión de casos de prueba

Sin seguimiento de errores integrado (depende de integraciones)

Precios de TestRail

Plan profesional: 38 $ al mes por usuario

Plan Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre TestRail

G2 : 4,4/5 (más de 590 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 170 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TestRail?

Una reseña de G2 dice:

Fácil de usar, la curva de aprendizaje es muy rápida, un probador junior fue capaz de aprender a utilizarlo en menos de una semana, el sistema implementó mi proyecto de prueba muy rápidamente, el servicio de atención al cliente es bueno, aunque podría mejorar con respuestas más rápidas. Lo uso casi todos los días y puedo realizar un seguimiento de mis probadores.

👀 ¿Sabías que...? El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles e industrias.

8. Guru (el mejor sistema de gestión del conocimiento basado en IA)

vía Guru

A diferencia de las bases de conocimiento estáticas, Guru utiliza IA para mostrar el conocimiento relevante cuando y donde los equipos lo necesitan.

Con la búsqueda basada en IA, esta plataforma de gestión del conocimiento sugiere respuestas dentro de los flujos de trabajo, lo que reduce el tiempo que los empleados dedican a buscar información.

También se integra con Slack, Microsoft Teams y navegadores web, lo que facilita a los equipos encontrar conocimientos verificados sin cambiar de app, aplicación, cuando utilizan IA en el lugar de trabajo.

Las mejores funciones de Guru

Convierte las preguntas y respuestas de Slack en tarjetas de conocimiento reutilizables

Sugiere información relevante basada en el trabajo de los usuarios

Identifica las tarjetas de conocimiento redundantes para evitar el desorden

Vea y busque tarjetas de conocimiento incluso sin conexión (a internet)

Limitaciones de Guru

Puede que no sea ideal para equipos pequeños con necesidades de documentación limitadas

Sin acceso sin conexión a la base de conocimientos

Precios de Guru

Free

Todo en uno: 18 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de expertos

G2 : 4,7/5 (más de 2090 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Guru?

Una reseña de G2 dice:

Guru hace que sea muy fácil acceder a información fiable sin interrumpir tu flujo de trabajo. La extensión para el navegador es fundamental, ya que muestra las respuestas directamente en herramientas como Gmail y Zendesk. La búsqueda es rápida y fiable, y el sistema de verificación ayuda a mantener el contenido preciso y actualizado

📮 Información sobre ClickUp: El trabajo no debería ser un juego de adivinanzas, pero a menudo lo es. Nuestra encuesta sobre gestión del conocimiento reveló que los empleados suelen perder tiempo buscando en documentos internos (31 %), bases de conocimiento de la empresa (26 %) o incluso notas personales y capturas de pantalla (17 %) solo para encontrar lo que necesitan. Con la búsqueda conectada de ClickUp, se puede acceder al instante a todos los archivos, documentos y conversaciones desde tu página de inicio, para que puedas encontrar respuestas en segundos, en lugar de minutos. 💫 Resultados reales: Los equipos pueden recuperar más de 5 horas cada semana con ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

9. AlloBrain (el mejor asistente de IA para obtener información y resúmenes de reuniones)

vía AlloBrain

¿Te cuesta mantenerte al día con las notas y el seguimiento de las reuniones con los clientes? AlloBrain es un asistente con IA que transcribe, resume y extrae información clave en tiempo real para simplificar el trabajo.

Se integra con Zoom, Microsoft Teams y Google Workspace, lo que facilita la captura de conversaciones sin necesidad de tomar notas manualmente.

Genera inteligencia procesable a partir de datos no estructurados en las conversaciones con los clientes. Se conecta a tus sistemas existentes para rellenar automáticamente los CRM, señalar objeciones, identificar oportunidades de ventas y detectar puntos débiles en el flujo de trabajo, sin preocupaciones por la atribución. Si tu meta es ampliar la información, no el equipo de administradores, AlloBrain es la solución.

Las mejores funciones de AlloBrain

Filtra el ruido de fondo y las palabras de relleno para obtener notas de reuniones más claras

Sugiere puntos de debate basados en reuniones anteriores y eventos del calendario

Detecta los niveles de compromiso y los cambios de opinión en tiempo real

Sincroniza los elementos de acción directamente con Google Drive , ClickUp, Monday.com y Todoist

Marca menciones importantes, como plazos, riesgos o inquietudes de las partes interesadas

Limitaciones de AlloBrain

No es compatible con la transcripción de reuniones sin conexión

Integraciones limitadas fuera de las plataformas de videoconferencia

Precios de AlloBrain

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre AlloBrain

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes opiniones

👀 ¿Sabías que...? El 35 % de los ejecutivos considera que los asistentes virtuales son el principal caso de uso generativo de la IA para equipos de ventas y atención al cliente.

10. Notion (el mejor entorno de trabajo mejorado con IA para documentos, wikis y proyectos)

a través de Notion

Notion es una alternativa a Rovo basada en IA para equipos que buscan un entorno de trabajo flexible que combine documentación, gestión de proyectos y uso compartido de conocimientos en un solo lugar.

Con la búsqueda mejorada con IA y las sugerencias de contenido, Notion facilita la organización y la recuperación de información entre equipos.

Con Notion AI, puedes crear wikis personalizados, gestionar proyectos con tableros Kanban y automatizar tareas repetitivas. Su estructura modular permite a las empresas personalizar los entornos de trabajo para adaptarlos a sus necesidades, ya sea para la colaboración empresarial, el desarrollo de productos o la productividad personal.

Las mejores funciones de Notion

Realiza cálculos y crea filtros dinámicos dentro de tablas

Restaura versiones anteriores de un documento en caso de cambios accidentales

Sugiere formas de estructurar el contenido para facilitar su descubrimiento

Muestra calendarios, problemas de GitHub o documentos de Google directamente en las páginas de Notion

Realiza un seguimiento del compromiso y las contribuciones en diferentes proyectos

Limitaciones de Notion

Las funciones de IA están limitadas en el plan Free

Sin control de tiempo integrado para la gestión de proyectos

Precios de Notion

Free

Más : 12 $ al mes por usuario

Business : 18 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Notion

G2 : 4,7/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Una reseña de Capterra dice:

Me encanta Notion y lo uso para el seguimiento de todas mis tareas. También se lo he recomendado a otras personas, especialmente en el ámbito de las start-ups.

Por qué ClickUp es la mejor alternativa a Rovo

Herramientas como Jira, Trello, Asana y Notion tienen cada una su nicho, ya sea la planificación de sprints, el seguimiento de tareas sencillas o la documentación. Pero, ¿y si buscas un entorno de trabajo con IA que pueda hacerlo todo y pensar unos pasos por delante? Ahí es donde entra en juego ClickUp.

ClickUp va más allá de la gestión de proyectos con ClickUp AI, integrado directamente en tus flujos de trabajo. Utiliza la IA para resumir tareas al instante, generar subtareas automáticamente, escribir actualizaciones o hacer una lluvia de ideas sobre el contenido, justo donde se realiza el trabajo. Con Autopilot Agents, puedes automatizar procesos repetitivos, asignar trabajo en función de desencadenantes y mantener tus proyectos y conversaciones en movimiento de forma asíncrona sin supervisión manual.

Es un verdadero centro de comandos para tareas, documentos, chat, metas y paneles, con integraciones perfectas en Slack, Zoom, Google Drive y más. Ya seas una startup o una corporación en expansión, ClickUp se adapta a tu equipo, no al revés.

