Comparación entre Perplexity AI y Grok AI: ¿qué asistente de IA es mejor?

Levanta la mano si alguna vez has buscado algo en Google y has terminado con 10 pestañas abiertas con hilos de Reddit, archivos PDF y blogs. Y luego has olvidado lo que estabas buscando.

Desde investigadores que manejan datos densos hasta expertos en IA que perfeccionan plantillas de indicaciones, la inteligencia artificial ha cambiado silenciosamente (y a veces ruidosamente) las reglas del juego. Ya no se trata de encontrar respuestas, sino de encontrar las correctas, y más rápido.

Dos nombres que suelen surgir en estas conversaciones son Perplexity y Grok AI: uno es la estrella emergente en la escena y el otro es un disruptor adjunto a una poderosa red social.

Si no te decides entre dos gigantes de la IA, esta comparación entre Perplexity AI y Grok AI te dará la claridad que necesitas, tanto si buscas una investigación más inteligente como una IA que simplemente te entienda. Y si necesitas un asistente de IA que responda contextualmente a tus preguntas, extraiga datos importantes y te ayude a hacer más, quédate con nosotros. ¡Te presentaremos ClickUp Brain!

👀 ¿Sabías que...? La IA en las operaciones de TI reduce el tiempo de resolución de incidencias hasta en un 50 %, lo que mejora la disponibilidad del servicio y la satisfacción del cliente.

Perplexity IA y Grok IA de un vistazo

Aquí tienes una rápida comparación entre Grok y Perplexity:

Función IA Perplexity Grok IA Bonus: ClickUp Brain Tecnología central Integra múltiples LLM, incluidos modelos propios, de código abierto y de terceros Modelo avanzado de lenguaje grande (LLM) desarrollado por xAI Propiedad exclusiva de ClickUp AI Interfaz de usuario Limpio y sencillo Atractivo, conversacional Fácil de usar, integrado en tu entorno de trabajo de ClickUp Capacidades de investigación profunda Modo de investigación profunda para respuestas con citas de fuentes DeepSearch y DeeperSearch para obtener información en tiempo real Cambio entre múltiples LLM, recomendaciones de tareas contextuales e información específica del entorno de trabajo Síntesis Mejor con resúmenes detallados Sintetiza información compleja de forma eficaz Resúmenes de tareas y análisis de datos impulsados por IA Personalidad Neutral, objetivo Divertido y con personalidad Fáctico y eficiente, con múltiples opciones de tono para el contenido generado Datos en tiempo real Accede y sintetiza información en tiempo real de toda la web Accede a datos en vivo de toda la web y proporciona una integración en tiempo real con X Proporciona comentarios basados en los datos de ClickUp y cualquier otra app conectada a la que le des acceso Capacidades multimodales Compatible con análisis de texto, imágenes y PDF Generación y edición de imágenes; Grok Vision puede analizar las entradas de la cámara de tu dispositivo Compatible con la generación y edición de texto. Edita imágenes al instante con sencillos comandos de texto. Asistencia en codificación Asistencia limitada para la codificación Proporciona orientación y soluciones sobre códigos Ayuda en la automatización de tareas mediante scripts Modo de voz No hay modo de voz disponible Ofrece el modo de voz Grok para un diálogo natural Aún no hay modo de voz disponible Resumen de documentos Resume artículos y correos electrónicos Resume documentos con información clave Resume tareas, documentos, notas de reuniones y proyectos Herramientas de colaboración Ofrece Perplexity Espacios para la organización y la colaboración Funciones de colaboración limitadas Mejora la productividad del equipo dentro de ClickUp; integrado en documentos, chat, calendario y pizarras Precios Gratis, 20 $ al mes (Pro), 40 $ al mes por usuario o precios personalizados (Enterprise Pro) Gratis (temporalmente) 30 $/mes (SuperGrok) 8 $/mes (X Premium) 40 $/mes (X Premium+) Disponible como complemento de cualquier plan de pago

¿Qué es Perplexity IA?

Perplexity IA es un avanzado motor de búsqueda impulsado por IA que utiliza el procesamiento del lenguaje natural. Combina resultados web en tiempo real con inteligencia conversacional para ayudarte a investigar, aprender y explorar como nunca antes.

Piensa en ello como Google, pero más útil y contextual. No se limita a mostrar enlaces, sino que explica las cosas, cita las fuentes y te permite explorar los temas en profundidad sin perderte.

Tanto si estás actualizando tus conocimientos sobre política climática, redactando ideas de contenido o intentando comprender los LLM sin tener un doctorado, Perplexity hace que la investigación parezca menos un trabajo. También te ayuda a aumentar la productividad con IA.

🧠 Dato curioso: Perplexity AI obtuvo 45 millones de visitas en diciembre de 2023, un aumento significativo desde sus inicios, cuando recibió 2,2 millones de visitas en diciembre de 2022.

Funciones de Perplexity IA

Perplexity IA está diseñada para pensadores profundos, mentes curiosas y cualquiera que esté cansado de resultados de búsqueda superficiales.

Desde la investigación académica hasta la exploración creativa, estas son las funciones clave que lo hacen posible.

Función n.º 1: Modo de investigación profunda

vía Perplexity

Esta es la joya de la corona. El modo Deep Research de Perplexity realiza múltiples búsquedas simultáneas en la web, extrae información completa de toda la web y elabora informes detallados. Hace que la investigación sea más rápida y mucho más fácil para todos.

Es ideal para el análisis de políticas, la investigación académica y temas complejos como la ética de la IA o la computación cuántica.

Función n.º 2: Transparencia de las fuentes

vía Perplexity

Nunca más tendrás que preguntarte: «¿De dónde ha salido esto?». Las referencias de las fuentes se incluyen en todas las respuestas, ya sean revistas científicas, sitios web gubernamentales o publicaciones importantes.

Esto supone un cambio revolucionario para los profesionales de los sistemas sanitarios, los sistemas de soporte al cliente y los campos académicos, donde los datos verificados son fundamentales.

Función n.º 3: Capacidades multimodales

vía Perplexity

Perplexity admite entradas de texto, imágenes, PDF e incluso audio, lo que permite a los usuarios cargar archivos o hacer preguntas en varios formatos. También te permite exportar los datos generados en diferentes formatos.

Esto lo hace muy útil para tareas creativas, síntesis de datos o incluso para revisar los comentarios de los usuarios o los informes de la empresa mediante la carga de un PDF. Se trata de potenciar la interacción del usuario y la comprensión contextual.

Función n.º 4: Modelos avanzados de IA

Si te actualizas a Perplexity Pro, desbloquearás GPT-4o, Claude 3. 5 Sonnet y Sonar Large, cada uno de ellos diseñado para ofrecer información detallada, datos en tiempo real y razonamiento avanzado.

Es perfecto para quienes trabajan con herramientas de gestión de proyectos de IA, investigación de mercado o tareas complejas como el análisis de datos estadísticos.

Perplexity IA es tu asistente de investigación, tu socio de búsqueda profunda y, a veces, tu compañero creativo. Tanto si estás explorando herramientas de escritura de IA, investigando en múltiples fuentes o intentando optimizar tareas en segundos, está diseñado para encajar perfectamente en tus flujos de trabajo existentes.

Precios de Perplexity AI

Estándar: Gratis para siempre

Perplexity Pro: 20 $ al mes

Perplexity Enterprise: 40 $ al mes por usuario o precio personalizado

¿Qué es Grok IA?

Grok AI es un asistente de IA generativa de última generación creado por xAI. Está diseñado para ofrecerte respuestas en tiempo real y sin filtros con una buena dosis de ingenio e inteligencia.

A diferencia de los chatbots habituales, Grok no solo responde, sino que razona, investiga, resume e incluso te ayuda a escribir código.

Tanto si eres analista, desarrollador o simplemente alguien que prefiere la verdad con un poco de sarcasmo, Grok pone a tu alcance el potente uso de las herramientas de IA. También ofrece información en tiempo real para mejorar tu experiencia.

🧠 Dato curioso: El nombre «Grok» proviene de la novela de Robert A. Heinlein de 1961 Stranger in a Strange Land, y significa «comprensión profunda». Se eligió para destacar la capacidad de razonamiento avanzado de Grok IA.

Funciones de Grok IA

Grok IA cuenta con un impresionante conjunto de funciones que lo hacen destacar en el mundo de la IA generativa. A continuación te explicamos cómo.

Función n.º 1: Investigación profunda

a través de Grok AI

¿Necesitas profundizar en un tema? DeepSearch de Grok escanea X (antes Twitter) y la web en general para extraer información especializada, resumir los resultados y mostrar de forma transparente su razonamiento, lo que lo hace perfecto para todo, desde el análisis de políticas hasta el desglose de tendencias. Además, ¡también enlaza las fuentes!

DeeperSearch (lanzado en marzo de 2025) va más allá con una experiencia aún más profunda. Ofrece una búsqueda ampliada y un razonamiento más profundo mediante el análisis de conjuntos de datos más amplios, lo que le proporciona respuestas más largas y detalladas.

Además, recuerda conversaciones anteriores, lo que te ofrece respuestas más personalizadas y ricas en contexto.

Combínalo con el modo Big Brain (sí, se llama así, ¡y cumple lo que promete!), que aporta un flujo lógico y un razonamiento avanzado para abordar consultas complejas con una claridad impresionante.

Este modo asigna potencia computacional adicional y es especialmente útil para abordar cuestiones en campos como la computación cuántica, la economía o la filosofía. En estas áreas, las respuestas factuales directas pueden no ser suficientes.

Función n.º 2: Asistencia en la codificación

a través de Grok AI

Desarrolladores, os presentamos a vuestro compañero de brainstorming. Grok os ayuda a generar fragmentos de código limpios, os guía a través de las buenas prácticas y os explica conceptos, tanto si estáis jugando con Python como si estáis trabajando en un proyecto React. No depura, pero os ayuda a salir del atolladero rápidamente.

Función n.º 3: Generación de imágenes

a través de Grok AI

Grok transforma el texto en impresionantes realidades visuales gracias a sus avanzadas capacidades de generación de imágenes. Desde arte abstracto hasta representaciones realistas de personas o paisajes, los usuarios pueden crear imágenes como «una ciudad nocturna inspirada en el cyberpunk» o «una nutria de río tocando el ukelele»

Función n.º 4: Integración de búsqueda en tiempo real

¿Qué diferencia a Grok? Se conecta directamente al pulso en vivo de X, con más de 580 millones de usuarios activos al mes, para ofrecerte noticias en tiempo real, opiniones candentes y tendencias emergentes. A diferencia de los rastreadores web generales, puede elegir de forma inteligente entre buscar publicaciones públicas en X o escanear la web en tiempo real, dependiendo de lo que necesites.

Es ideal para periodistas, profesionales del marketing y cualquier persona que desee estar al día de las últimas noticias o opiniones controvertidas.

Función n.º 5: Modelos de razonamiento avanzados

Basado en Grok-3, Grok utiliza aprendizaje por refuerzo y ventanas de contexto masivas para comprender contenidos largos y preguntas de varias partes.

El modo Think conecta los puntos entre ideas complejas, lo que lo convierte en un compañero sólido para la investigación académica, la estrategia o el pensamiento global.

Precios de Grok IA

Grok 3: Gratis, gratuito/a

SuperGrok: 30 $ al mes

X Premium: 8 $ al mes

X Premium+: 40 $ al mes

📮 Información de ClickUp: El 88 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evitan utilizarla en el trabajo. ¿Las tres barreras principales? La falta de una integración perfecta, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones por la seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en tu entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje sencillo y resuelve las tres preocupaciones relacionadas con la adopción de la IA, al tiempo que conecta tu chat, tus tareas, tus documentos y tus conocimientos en todo el entorno de trabajo. Encuentra respuestas e información con un solo clic

Perplexity IA frente a Grok IA: comparación de funciones

Elegir entre Perplexity IA y Grok IA es un poco como elegir entre un bibliotecario investigador y un periodista ingenioso: ambos tienen sus puntos fuertes y sus retos con la IA.

Analicemos la comparación entre Perplexity IA y Grok IA función por función para que puedas decidir qué asistente de IA se gana un lugar en tu caja de herramientas digitales.

Función n.º 1: Interfaz de usuario

Perplexity IA: Elegante, limpio y sin distracciones, está diseñado para usuarios que buscan eficiencia. El diseño es intuitivo, tanto si haces preguntas informales como si profundizas en temas académicos.

Grok AI: Conversacional y peculiar, Grok es como chatear con un amigo inteligente que lee X todo el día. Su interfaz de estilo mensajería, especialmente en dispositivos móviles, está diseñada para interacciones fluidas.

🏆 Ganador: Empate. ¿Prefieres algo más claro? Elige Perplexity. ¿Quieres chatear de forma más animada? Grok es lo que buscas.

Función n.º 2: Capacidades de investigación profunda

Perplexity IA: La función Deep Research profundiza, lee rápido y cita fuentes como un profesional académico. Está diseñada para ofrecer respuestas de calidad en cuestión de minutos, con exportaciones y páginas que se pueden compartir.

Grok IA: DeeperSearch de Grok analiza X y la web en busca de información detallada y sintetiza temas complejos con profundidad narrativa. Sin embargo, puede ser más lento y menos estructurado en las citas.

🏆 Ganador: Perplexity AI por su velocidad y su mejor capacidad de investigación.

Función n.º 3: Personalidad y compromiso

Perplexity IA: Profesional, factual y directo al grano. Ideal cuando no quieres rodeos.

Grok AI: Añade humor, sarcasmo e incluso memes en el momento adecuado, especialmente con el modo Persona. Hace que el aprendizaje o la navegación sean menos aburridos y más dinámicos.

🏆 Ganador: ¡Grok gana con una personalidad más humana!

Función n.º 4: integración de datos en tiempo real

Perplexity IA: Ofrece una experiencia de investigación coherente en la web y en dispositivos móviles, pero nada más.

Grok IA: Totalmente integrado con X, lo que le da acceso en tiempo real a tendencias, noticias de última hora y opinión pública. Es tu ventana a lo que se siente en Internet en este momento.

🏆 Ganador: el acceso de Grok a X le da una ventaja.

Función n.º 5: Coste y accesibilidad

Perplexity AI: Tiene una generosa versión gratuita y una actualización Pro por 20 $ al mes.

Grok AI: Aunque Grok 3 está disponible actualmente de forma gratuita, se espera que sea algo temporal. El acceso avanzado está disponible en el plan X Premium+ o se puede adquirir por separado con una suscripción a SuperGrok (30-40 $ al mes). Esto puede no resultar atractivo para los usuarios ocasionales.

🏆 Ganador: Perplexity IA por ser más económico.

Perplexity IA frente a Grok IA en Reddit

Nada te da una mejor idea de las comparaciones de productos que las opiniones de los clientes, ¿verdad? Por eso, hemos recurrido a Reddit para ver qué opinan los usuarios sobre la comparación entre Perplexity IA y Grok IA.

Esto es lo que hemos encontrado.

Un usuario, oplast, en r/perplexity_ai, considera prometedoras las capacidades de investigación de Perplexity.

... Yo describiría Perplexity más como una herramienta de búsqueda en Internet con funciones similares a las de un chatbot. De hecho, después de usarla durante casi dos años, creo que es la herramienta más precisa para la investigación, ya que destaca por proporcionar respuestas precisas, actualizadas y relevantes respaldadas por fuentes citadas...

... Yo describiría Perplexity más como una herramienta de búsqueda en Internet con funciones similares a las de un chatbot. De hecho, después de usarla durante casi dos años, creo que es la herramienta más precisa para la investigación, ya que destaca por proporcionar respuestas precisas, actualizadas y relevantes respaldadas por fuentes citadas...

Sin embargo, otra reseña de Perplexity IA realizada por 4sater expresó su preocupación por las irregularidades en la generación de contenidos.

El principal problema de Deep Research de Perplexity es el increíble nivel de alucinaciones. A veces, todo un informe puede ser un texto alucinado con enlaces irrelevantes que contienen las palabras clave de tu consulta, pero que en realidad no responden a la pregunta ni contienen la información que Perplexity supuestamente «citó» de allí.

El principal problema de Deep Research de Perplexity es el increíble nivel de alucinaciones. A veces, todo un informe puede ser un texto alucinado con enlaces irrelevantes que contienen las palabras clave de tu consulta, pero que en realidad no responden a la pregunta ni contienen la información que Perplexity supuestamente «citó» de allí.

En cuanto a Grok, el usuario Objective-Row-2791 dijo lo siguiente en r/grok.

Me lo estoy pasando genial con Grok, parece que su enorme inversión en GPU está dando sus frutos. El hecho de que sea neutral y no censure mucho es de agradecer. Además, las respuestas son muy naturales.

Me lo estoy pasando genial con Grok, parece que su enorme inversión en GPU está dando sus frutos. El hecho de que sea neutral y no censure mucho es de agradecer. Además, las respuestas son muy naturales.

Por otro lado, otro usuario, Istmnck, expresó su descontento con los precios de Grok.

*El precio no es muy adecuado. La tarifa premium de 8 $ es inútil debido al bajo límite de mensajes, y la tarifa premium plus de 40 $ es demasiado cara

*El precio no es muy adecuado. La tarifa premium de 8 $ es inútil debido al bajo límite de mensajes, y la tarifa premium plus de 40 $ es demasiado cara

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Perplexity AI frente a Grok AI

Sin duda, Perplexity AI es ideal para la investigación, y Grok AI te ofrece resultados inteligentes y atrevidos. Pero si lo que quieres es hacer las cosas, y no solo aprender sobre ellas, ClickUp es donde tus sueños de productividad se hacen realidad.

Es el hub de productividad impulsado por IA que no solo te da respuestas, sino que las convierte en acciones. Así es como ClickUp, la app para todo el trabajo, va más allá de Perplexity y Grok para convertirse en tu compañero de gestión del trabajo impulsado por IA.

Ventaja n.º 1 de ClickUp: un estratega de trabajo con IA personal

A diferencia del motor de conocimiento de Perplexity o las ingeniosas respuestas de Grok, ClickUp Brain está integrado en tu flujo de trabajo.

Puede resumir documentos, generar ideas, realizar estudios de mercado y también ayudarte a pulir tu redacción. Es como tener una IA que no solo piensa, sino que también piensa en las metas exactas de tu equipo.

Genera textos, haz lluvias de ideas o escribe código limpio sin salir de tu tarea con ClickUp Brain

¿Quieres generar código? Terminado. ¿Quieres ideas para tus próximas campañas? También terminado. ¿Quieres modificar tu voz para que suene peculiar, como Grok? ¡No busques más!

¿Y sabes qué? ClickUp te permite acceder a otras herramientas y modelos de escritura con IA directamente desde el entorno de trabajo. Así, en lugar de cambiar de pestaña de ChatGPT a Claude y volver a tu entorno de trabajo, puedes hacerlo todo en un solo lugar.

Aprovecha tus herramientas de IA favoritas, como ChatGPT y Claude, directamente en tu entorno de trabajo con ClickUp Brain

¿Quieres reducir los cambios de contexto o sacar el máximo partido a tu tecnología? ¡ClickUp Brain es la solución perfecta!

¡Pero espera! Hay más. Mientras que Perplexity y Grok solo analizan fuentes públicas, ClickUp Brain va un paso más allá y analiza todos los datos internos de tus proyectos directamente desde tu entorno de trabajo. Así, obtienes investigación externa e interna, ¡todo en una sola herramienta de IA conectada!

Obtenga respuestas basadas en IA extraídas de sus tareas reales, documentos y datos de proyectos con ClickUp Brain

Esto es lo que dice un usuario de Reddit en r/clickup:

Sí. ClickUp Brain me ahorra mucho tiempo, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas es muy molesto. Y, sinceramente, cuando estoy concentrado en mi trabajo, es lo último que quiero hacer. Utilizo principalmente la IA para escribir, ya que trabajo en la industria de los contenidos. También edita lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es Docs. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras. ¡Son muy bonitas!

Sí. ClickUp Brain me ahorra mucho tiempo, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas es muy molesto. Y, sinceramente, cuando estoy concentrado en mi trabajo, es lo último que quiero hacer. Utilizo la IA principalmente para escribir, ya que trabajo en el sector de los contenidos. También edita lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es Docs. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras. ¡Son muy bonitas!

Ventaja n.º 2 de ClickUp: convierte las ideas en acciones

¿Exportar contenido desde herramientas de IA también te da dolor de cabeza? A veces, el archivo no se exporta o el formato del contenido copiado se desordena. Bueno, eso no ocurre con ClickUp Docs.

Enlaza las tareas de ClickUp con los documentos de ClickUp para facilitar el trabajo diario

Puedes crear documentos que contengan el contenido generado directamente desde Brain o utilizar la herramienta de IA dentro de un documento. Crea wikis, POE, lluvias de ideas y notas de equipo, y luego enlázalos instantáneamente a tareas, asigna elementos de acción y comenta de forma colaborativa en tiempo real.

Convierte cada brillante resultado de IA en un documento editable y procesable con ClickUp Docs.

A diferencia de las funciones pasivas de documentos de Perplexity o Grok, los documentos de ClickUp están totalmente integrados en tus flujos de trabajo, sin necesidad de copiar y pegar.

Además, incluyen funciones de seguimiento del historial de versiones y control de permisos para que todo esté seguro y bajo tu control.

Ventaja n.º 3 de ClickUp: Encuéntralo. ¡Al instante!

¿Por qué perder tiempo buscando en hilos de correo electrónico, mensajes de Slack o 10 carpetas diferentes cuando la búsqueda conectada de ClickUp rastrea todo tu entorno de trabajo?

Encuentra exactamente lo que necesitas, desde tareas hasta documentos, comentarios y adjuntos, en cuestión de segundos. Lo mejor es que se extiende a tus apps integradas en ClickUp, por lo que, trabajes donde trabajes, nunca perderás la información.

Encuentre exactamente lo que necesita desde cualquier lugar de su entorno de trabajo con la búsqueda conectada de ClickUp

Ventaja n.º 4 de ClickUp: gestiona tu conocimiento de forma inteligente

Pero incluso con capacidades de búsqueda, los POE dispersos y las notas del equipo enterradas matan la productividad, ¿verdad? ClickUp Knowledge Management convierte el conocimiento de su equipo en un recurso vivo y dinámico.

Crea hermosos hubs con función de búsqueda para políticas, guías y preguntas frecuentes a los que todos pueden acceder, editar y actualizar. A diferencia de Perplexity y Grok, que ayudan a las personas a aprender, ClickUp te ayuda a retener y ampliar tu inteligencia colectiva.

Haz que la sabiduría colectiva de tu equipo sea buscable, estructurada y escalable con ClickUp Knowledge Management

Pero si aún tiene dificultades con la gestión del conocimiento, ¡ClickUp tiene la solución!

La plantilla de base de conocimientos de ClickUp te ayuda a crear un hub de conocimientos interno estructurado, colaborativo y fácil de navegar que mantiene a todo tu equipo alineado e informado.

Obtenga una plantilla gratis Cree un centro de conocimiento de referencia en cuestión de minutos y permita a su equipo aprender, contribuir y colaborar sin esfuerzo con la plantilla de base de conocimientos de ClickUp

Así es como te ayuda esta plantilla.

Accede a las guías y tutoriales disponibles en la base de conocimientos de ClickUp para obtener más información sobre ClickUp

Crea artículos detallados utilizando comandos de barra inclinada y un formato enriquecido para simplificar temas complejos en documentos claros y prácticos

Añade vídeos o clips incrustados para explicar los flujos de trabajo y hacer que tus documentos sean más atractivos visualmente

Responda de antemano a las preguntas más frecuentes con secciones de preguntas frecuentes integradas para reducir las consultas repetitivas y mejorar el autoservicio del equipo

Enlace a documentos, tareas o recursos relacionados para ayudar a los usuarios a profundizar sin salir de la página

Esto es lo que otro usuario de Reddit, here4theplantstuff, dice sobre la gestión del conocimiento de ClickUp.

Me gusta que haga referencia a otros documentos y contenidos, por ejemplo, he creado una plantilla para briefings creativos y ahora, cuando le pido que redacte un briefing completo basándose en un pequeño párrafo, lo escribe en el formulario de mi plantilla, lo cual es muy útil.

Me gusta que haga referencia a tus otros documentos y contenidos. Por ejemplo, he creado una plantilla para briefings creativos y ahora, cuando le pido que redacte un briefing completo basándose en un pequeño párrafo, lo escribe en el formulario de mi plantilla, lo cual es muy útil.

ClickUp's One Up #5: Configúralo y olvídate

Si pensabas que aquí es donde termina la magia de la IA, te espera una sorpresa. Para los gestores de proyectos que tienen que hacer malabarismos con múltiples cronogramas, ClickUp for Project Management Teams puede suponer un cambio revolucionario.

Automatice tareas repetitivas y cambie cronogramas de proyectos completos con solo unos clics con las automatizaciones de ClickUp

ClickUp Automations te ayuda a crear automáticamente subtareas para flujos de trabajo comunes (como incorporación, control de calidad o preparación de lanzamientos), asignar dependencias e incluso cambiar cronogramas completos con unos pocos clics cuando algo cambia en las etapas iniciales.

¿Necesita ayuda para configurar la automatización? Utilice los ejemplos de automatización preexistentes para empezar, sin necesidad de microgestión.

Además de todo esto, ClickUp tiene una estructura de precios asequible, que incluye un plan gratuito.

Así, ClickUp no solo cumple todos los requisitos de herramientas de IA, sino que también te ayuda a avanzar hacia un flujo de trabajo totalmente impulsado por IA. Es una alternativa sólida a Perplexity y Grok AI.

Ponga en orden su IA con ClickUp

Como nos muestra esta comparación entre Perplexity AI y Grok AI, ya sea Grok, Perplexity o cualquier otra herramienta de IA, no existe una única app de IA que sea la mejor. Perplexity AI te ayuda a profundizar. Grok AI añade una dosis de diversión y estilo. ¿Pero ClickUp? Te ayuda a cumplir.

Con investigación de mercado impulsada por IA, creación de contenido, automatización en tiempo real, colaboración integrada y gestión de proyectos sin esfuerzo, ClickUp no solo responde preguntas, sino que te ayuda a enviar respuestas.

Si quieres convertir información detallada en resultados, conversaciones en colaboración e ideas en impacto, ClickUp es la herramienta que necesitas a tu lado. ¡Regístrate hoy mismo para obtener una cuenta gratuita de ClickUp y experimenta el cambio!