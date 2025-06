las 10 mejores alternativas a Trint para la transcripción con IA en 2025

Descript ha sido increíble en mi trabajo. Me ha ahorrado mucho tiempo en tareas como la edición de podcasts. También me encantan las funciones de IA que se pueden utilizar para crear notas de programas, etc. Es fácil de usar, fácil de entender, fácil de instalar y fácil de editar. Lo uso casi todos los días en el trabajo y me encanta que todo se guarde en la nube, así no pierdo archivos y no tengo que almacenarlos en mi ordenador.