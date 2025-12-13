Las 11 mejores alternativas a GroupMe para chatear y colaborar en equipos en [año]

Todo comienza con demasiados mensajes perdidos.

En un momento estás hablando de plazos, y al siguiente estás sumergido en GIF, comentarios fuera de tema y alguien preguntando (por tercera vez) si la reunión sigue en pie.

Si esto te suena familiar, probablemente estés listo para dejar de usar GroupMe como tu herramienta principal para el chat y la colaboración en equipo.

Este resumen de las mejores alternativas a GroupMe es un buen punto de partida. Y antes de profundizar en el tema.

¿Por qué optar por alternativas a GroupMe?

La simplicidad de GroupMe se adapta a los chats grupales básicos, pero sus limitaciones pueden suponer un obstáculo para los equipos que necesitan un mayor control o fiabilidad. Estas limitaciones hacen que el cambio a alternativas sea atractivo para una comunicación más fluida entre los equipos.

He aquí por qué te puede interesar explorar otras opciones:

Carece de búsqueda de mensajes: obliga a desplazarse sin fin para encontrar mensajes antiguos, lo que ralentiza la coordinación del equipo.

Controles de administrador limitados: permite que las publicaciones sin moderar inunden los grupos públicos, ocultando actualizaciones importantes entre el ruido.

Notificaciones excesivas: envía notificaciones a todo el mundo por cosas sin importancia, como cambios en el perfil, lo que satura las bandejas de entrada.

Sin mensajes fijados: se pierde información clave, como planes de eventos, en hilos muy activos, lo que frustra a los usuarios.

Uso compartido de archivos multimedia con pérdida de calidad: comprime mucho las fotos y los vídeos, lo que hace que la calidad de las imágenes compartidas sea borrosa.

Experiencia de escritorio poco fluida: ofrece una aplicación web lenta, que carece de funciones pulidas para PC.

Gestión complicada de grupos: hace que añadir o eliminar miembros sea complicado, lo que retrasa las actualizaciones del equipo.

🔍 ¿Sabías que... El 93 % de la comunicación es no verbal. Según el investigador en psicología Albert Mehrabian, solo el 7 % del significado se transmite a través de las palabras. ¿El resto? El tono (38 %) y el lenguaje corporal (55 %). Así que la próxima vez que participes en una videoconferencia, recuerda: tu rostro dice más que tus palabras.

Alternativas a GroupMe de un vistazo

¿No sabes por dónde empezar? Aquí tienes un resumen rápido de las mejores alternativas a GroupMe. 📊

Herramienta Funciones principales Lo mejor para Precios ClickUp Chat + gestión de proyectos/tareas, asistente de IA, documentos, videollamadas, automatizaciones, integraciones. Comunicación y proyectos en equipo todo en uno. Free Forever; planes de pago disponibles. Slack Canales, integraciones, búsqueda de mensajes, reuniones rápidas, automatización del flujo de trabajo. Comunicaciones departamentales y automatización del flujo de trabajo Gratis; planes de pago desde 7,25 $/usuario/mes. Discord Canales de voz/vídeo, roles, bots, uso compartido de pantalla, herramientas comunitarias. Equipos globales que necesitan un chat sencillo y seguro. Gratis; Nitro: precios personalizados. WhatsApp Cifrado de extremo a extremo, voz/vídeo, listas de difusión, sincronización móvil/escritorio. Equipos globales que necesitan un chat sencillo y seguro. Free Flock Listas de tareas pendientes, notas compartidas, videollamadas, canales inteligentes, aplicaciones de productividad. Equipos conscientes del presupuesto, uso compartido de medios Gratis; planes de pago desde 6 $/usuario/mes. Telegram Grupos/canales grandes, bots, almacenamiento en la nube, funciones de privacidad. Grandes comunidades, equipos centrados en la privacidad de la información Gratis; plan Premium disponible. Microsoft Teams Integración con Office 365, reuniones, wikis, etiquetas, transcripciones, uso compartido de archivos. Organizaciones centradas en Microsoft Gratis; planes de pago desde 4 $/usuario/mes. Connecteam Prioridad para los dispositivos móviles, programación de turnos, formularios digitales, formación, comunicaciones específicas. Equipos sin escritorio/basados en el campo Gratis; planes de pago desde 35 $ al mes. Google Chat Espacios, integración con Google Workspace, búsqueda, llamadas de Meet, colaboración en archivos. Equipos que utilizan Google Workspace No hay plan gratuito; planes de pago desde 8,40 $/usuario/mes. Rocket.Chat Autoalojado, código abierto, flujos de trabajo personalizados, redes federadas, cifrado. Soberanía de los datos, sectores regulados Gratis; planes de pago desde 8 $/usuario/mes. Signal Cifrado de extremo a extremo, mensajes que desaparecen, voz/vídeo, código abierto. Equipos que priorizan la seguridad y la privacidad Free

Las mejores alternativas a GroupMe que puedes utilizar

¿Listo para ver qué hay disponible? Aquí tienes un análisis detallado de las mejores alternativas a GroupMe para la mensajería instantánea en el trabajo.

1. ClickUp (la mejor opción para la comunicación en equipo y la gestión de proyectos todo en uno)

Empieza a chatear con ClickUp Dirige la conversación y el trabajo, todo en ClickUp Chat.

GroupMe mantiene a los equipos en comunicación, pero hace poco por mantener el trabajo en marcha. No se diseñó para una colaboración estructurada, por lo que, tan pronto como la conversación necesita convertirse en una tarea, un archivo o una actualización, te ves obligado a saltar de una herramienta a otra.

ClickUp cambia eso. Es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

ClickUp Chat lleva las conversaciones al centro de tu flujo de trabajo. Cada espacio, carpeta y lista tiene su propio chat, por lo que tu equipo puede discutir tareas, compartir actualizaciones y tomar medidas sin salir del proyecto.

El chat es el entorno de trabajo.

ClickUp BrainGPT

Un solo mensaje puede convertirse en una tarea en cuestión de segundos, manualmente si prefieres personalizarlo, o al instante a través de ClickUp BrainGPT.

El asistente de IA recoge el contexto del mensaje y escribe un nombre y una descripción claros de la tarea, junto con un enlace a la conversación original. Si alguien sugiere crear una segunda variante de una presentación, crea esa tarea de inmediato.

Utiliza Catch me up en ClickUp Chat, con tecnología de IA, para estar al tanto de tus hilos.

Para los días en los que has estado ausente o inmerso en otro trabajo, IA CatchUp resume lo que te has perdido. Extrae las decisiones, las asignaciones de tareas y las preguntas clave, de modo que cuando te reincorpores al chat del proyecto, ya estarás al día.

Seguimientos en ClickUp Chat

La responsabilidad tampoco depende de la memoria ni de las reacciones al chatear.

Asigna seguimientos en ClickUp Chat para que las acciones se supervisen y no se olviden.

Puedes asignar cualquier mensaje a un miembro del equipo y se convertirá en un FollowUpTM. Todos sabrán lo que está delegado y no tendrás que preocuparte por enviar mensajes dos veces a alguien o por perseguir los siguientes pasos.

Si tu equipo está cansado de hablar en círculos, ClickUp Chat le da una dirección a la conversación.

SyncUps in ClickUp

Las SyncUps son videollamadas integradas diseñadas para mantener a todos alineados y avanzando. Con ClickUp, puedes programar y ejecutar sincronizaciones directamente en tu entorno de trabajo, lo que garantiza que las discusiones, las decisiones y los siguientes pasos siempre se registren donde se realiza el trabajo. Los resúmenes basados en IA y la extracción de elementos de acción garantizan que nada se pase por alto: cada sincronización conduce a resultados claros y seguimientos controlados.

Agentes de chat en ClickUp

Utiliza agentes predefinidos o crea los tuyos propios con ClickUp AI Autopilot Agents.

Los agentes de ClickUp son asistentes basados en IA que pueden realizar tareas específicas en tu nombre. Ayudan a automatizar tareas rutinarias, responder preguntas y proporcionar soporte instantáneo justo donde colabora tu equipo. Tanto si necesitas resumir un hilo largo, generar una actualización de un proyecto o crear una nueva tarea a partir de una conversación, los agentes de chat están siempre disponibles para ayudarte. Mantienen la productividad de tu equipo al encargarse del trabajo repetitivo y mostrar la información clave, para que puedas centrarte en lo que más importa.

Las mejores funciones de ClickUp

Clips que hablan por ti: graba y comparte tutoriales en pantalla o actualizaciones en vídeo directamente en el chat a través de graba y comparte tutoriales en pantalla o actualizaciones en vídeo directamente en el chat a través de ClickUp Clips , perfecto para facilitar la comunicación asíncrona cuando tu equipo está repartido por diferentes zonas horarias.

Publicaciones que no desaparecen: convierte las actualizaciones, decisiones o notas de reuniones importantes en publicaciones que permanecen fijadas y son fáciles de consultar más adelante.

SyncUps para llamadas rápidas: inicia una llamada de voz o videollamada directamente desde cualquier chat en ClickUp para coordinarte rápidamente, aclarar los siguientes pasos o inicia una llamada de voz o videollamada directamente desde cualquier chat en ClickUp para coordinarte rápidamente, aclarar los siguientes pasos o colaborar en tiempo real sin cambiar de pestaña.

Notificaciones que se adaptan a ti: configura alertas específicas para cada canal, de modo que solo se te notifiquen las actualizaciones que realmente requieren tu atención.

Documentos donde está la conversación: Comparte y realiza la edición de Comparte y realiza la edición de documentos de ClickUp directamente en el chat para que todos estén en sintonía (¡literalmente!).

Búsquedas que realmente ayudan: Encuentre rápidamente mensajes específicos, tareas o contenido enlazado desde su entorno de trabajo y aplicaciones de terceros integradas utilizando Encuentre rápidamente mensajes específicos, tareas o contenido enlazado desde su entorno de trabajo y aplicaciones de terceros integradas utilizando Enterprise Search y filtros basados en IA.

Perfiles y programación de compañeros de equipo: Consulte las prioridades de cada persona a través Consulte las prioridades de cada persona a través del Calendario de ClickUp , que funciona directamente desde el chat, para que pueda reservar tiempo sin necesidad de intercambiar mensajes.

Automatizaciones de chat que ahorran tiempo: Desencadena la creación de tareas, envía seguimientos o responde utilizando Desencadena la creación de tareas, envía seguimientos o responde utilizando ClickUp Automation , todo ello basado en mensajes o condiciones específicos.

Limitaciones de ClickUp

El amplio conjunto de funciones de la plataforma puede suponer una curva de aprendizaje inicial.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4450 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo dice todo:

El mayor problema que tenía con otras herramientas era la fragmentación. Gestionaba las tareas en una aplicación, me comunicaba con mi equipo en otra, hacía un seguimiento de los documentos en otra y constantemente tenía que cambiar de pestaña como si estuviera jugando al Tetris con el teclado. Era ineficaz. Lo que diferencia a ClickUp para mí es la forma en que combina a la perfección la gestión de tareas con la mensajería y la colaboración en tiempo real. En lugar de cambiar de una aplicación de tareas a una de chat, puedo simplemente hacer clic en una tarea y empezar una conversación allí mismo. Cada comentario, archivo y actualización está exactamente donde debe estar, adjunto a la propia tarea.

El mayor problema que tenía con otras herramientas era la fragmentación. Gestionaba las tareas en una aplicación, me comunicaba con mi equipo en otra, hacía un seguimiento de los documentos en otra y constantemente tenía que cambiar de pestaña como si estuviera jugando al Tetris con el teclado. Era ineficaz. Lo que diferencia a ClickUp para mí es la forma en que combina a la perfección la gestión de tareas con la mensajería y la colaboración en tiempo real. En lugar de cambiar de una aplicación de tareas a una de chat, puedo simplemente hacer clic en una tarea y empezar una conversación allí mismo. Cada comentario, archivo y actualización está exactamente donde debe estar, adjunto a la propia tarea.

📮 ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores utiliza métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de los elementos pendientes, lo que resulta en decisiones erróneas y retrasos en la ejecución. Ya sea que envíes notas de seguimiento o utilices hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficiente. La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, para que tu equipo pueda actuar con rapidez y mantenerse alineado.

2. Slack (la mejor para la comunicación entre departamentos y la automatización del flujo de trabajo)

a través de Slack

¿Conoces esa sensación de no poder encontrar un mensaje importante porque está enterrado en un chat grupal masivo? Slack soluciona ese problema de una vez por todas. Te permite organizar las conversaciones en canales para que todo quede donde puedas encontrarlo (sin depender de trucos de Slack ).

La función Reunión rápida es muy útil: solo tienes que hacer clic y hablar para esas preguntas rápidas sin tener que programar otra llamada de Zoom.

Las mejores funciones de Slack

Crea canales específicos para proyectos y equipos que mantengan las conversaciones organizadas por tema.

Aprovecha las integraciones de Slack con herramientas de productividad que se conectan directamente a tu entorno de trabajo.

Busca en todo tu historial de mensajes utilizando filtros y operadores que te ayudarán a localizar conversaciones específicas, decisiones o archivos compartidos de hace meses.

Cree flujos de trabajo personalizados con herramientas de automatización sencillas para la gestión de proyectos en Slack sin esfuerzo.

Limitaciones de Slack

El plan Free limita el acceso al historial de mensajes a 90 días, lo que lleva a los usuarios a optar por alternativas a Slack.

Su uso puede resultar abrumador si no se organiza adecuadamente el canal.

Las videollamadas carecen de algunas funciones avanzadas que se encuentran en las herramientas de conferencia específicas.

Precios de Slack

Free

Ventaja: 7,25 $ al mes por usuario.

Business+: 15 $ al mes por usuario

Plan Enterprise Grid: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4,5/5 (más de 34 280 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 23 845 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Slack?

Una reseña de un usuario dice:

He utilizado Slack con varias empresas y negocios y me encanta su facilidad de uso. Crea opciones de comunicación fluidas para los miembros de tu organización sin tener que compartir tu número de teléfono personal. También utilizamos con frecuencia la función de reuniones rápidas. Al formar parte de un equipo en el que el 75 % de los empleados trabajan a distancia, Slack facilita el trabajo en equipo. Permite ver fácilmente quién tiene reuniones programadas, quién ha leído los mensajes y crea un espacio de almacenamiento de archivos compartido.

He utilizado Slack con varias empresas y negocios y me encanta su facilidad de uso. Crea opciones de comunicación fluidas para los miembros de tu organización sin tener que compartir tu número de teléfono personal. También utilizamos con frecuencia la función de reuniones rápidas. Al formar parte de un equipo en el que el 75 % de los empleados trabajan a distancia, Slack facilita el trabajo en equipo. Permite ver fácilmente quién tiene reuniones programadas, quién ha leído los mensajes y crea un espacio de almacenamiento de archivos compartido.

3. Discord (ideal para crear comunidades y fomentar la interacción informal entre equipos)

a través de Discord

Discord se creó para los gamers, pero es perfecto para cualquier equipo que quiera que la comunicación sea natural. Los canales de voz son probablemente su mejor función. Solo tienes que entrar cuando necesites hablar y salir cuando hayas terminado. No hay necesidad de enviar mensajes incómodos del tipo «¿Puedo llamarte?».

A los equipos remotos les encanta cómo esto recupera esas conversaciones espontáneas que dan lugar a nuevas ideas. El uso compartido de pantalla también funciona correctamente, incluso cuando alguien comparte archivos de diseño o vídeos.

Las mejores funciones de Discord

Configura servidores independientes para diferentes proyectos o departamentos que establezcan límites claros.

Organiza sesiones de audio en directo utilizando Stage Channels para presentar ideas, compartir novedades del equipo o celebrar sesiones de preguntas y respuestas con la comunidad en tiempo real.

Asigna roles personalizados con permisos específicos que controlan quién ve qué, quién puede modificar canales, invitar a nuevos miembros o gestionar otros aspectos de tu entorno de trabajo.

Añade bots especializados que mejoran la productividad al encargarse de tareas rutinarias como recordatorios de reuniones y organización de canales.

Limitaciones de Discord

Las funciones centradas en los negocios no son tan sólidas como las herramientas de comunicación empresarial.

Los límites de tamaño para el uso compartido de archivos son restrictivos en los planes Free.

La función de búsqueda no es tan potente como la de otras alternativas a GroupMe.

Precios de Discord

Free

Nitro: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Discord

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,7/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Discord?

Vea lo que opinaba este crítico de Capterra:

Discord ha sido de gran ayuda en el teletrabajo dentro de mi empresa, lo que al principio me sorprendió mucho. Lo utilizamos a diario para todo, desde conversaciones rápidas hasta reuniones de equipo más profundas.

Discord ha sido de gran ayuda en el teletrabajo dentro de mi empresa, lo que al principio me sorprendió mucho. Lo utilizamos a diario para todo, desde conversaciones rápidas hasta reuniones más profundas del equipo.

💡 Consejo profesional: Promueva una cultura en la que se acojan con agrado los comentarios disruptivos. Se trata de comentarios que cuestionan el statu quo o sugieren cambios importantes, lo que anima al equipo a pensar de forma innovadora. Amplía los límites e impulsa la innovación en las prácticas de comunicación.

4. WhatsApp (la mejor opción para equipos globales que necesitan un servicio de mensajería sencillo y con seguridad)

a través de WhatsApp

Probablemente ya utilices WhatsApp para chatear con tus amigos, pero no lo descartes para la comunicación en equipo. La app destaca cuando necesitas algo sencillo que todo el mundo ya sabe utilizar. ¡No se necesitan sesiones de formación!

El cifrado de extremo a extremo te da tranquilidad a la hora de discutir información confidencial. Los equipos con miembros internacionales aprecian especialmente que WhatsApp funcione perfectamente incluso con conexiones a internet irregulares.

Su función de mensajes de voz resulta muy útil cuando necesitas explicar algo complicado que te llevaría mucho tiempo escribir.

Las mejores funciones de WhatsApp

Crea listas de difusión que te permitan enviar anuncios a varias personas sin tener que incluir a todos en un chat grupal donde puedan ver las respuestas de los demás.

Comparte datos de ubicación con los miembros del equipo para facilitar la coordinación durante eventos presenciales o reuniones en lugares desconocidos.

Utiliza WhatsApp Web o la aplicación de escritorio para continuar tus conversaciones sin interrupciones desde tu ordenador.

Haz una copia de seguridad del historial de chat en la nube y sincronízalo entre dispositivos para mantener tus datos seguros y accesibles.

Limitaciones de WhatsApp

Herramientas de organización limitadas para ordenar o buscar conversaciones anteriores.

Los grupos tienen un límite de 256 miembros, lo que restringe las comunicaciones de equipos más grandes.

No hay funciones de programación para mensajes o recordatorios.

Requiere números de teléfono, que algunos miembros del equipo podrían no querer compartir.

Precios de WhatsApp

Free

Valoraciones y reseñas de WhatsApp

G2: 4,7/5 (más de 95 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 16 055 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre WhatsApp?

Una reseña de un usuario dice:

WhatsApp fue el primer servicio de mensajería privada móvil en alcanzar una masa crítica. Como usuarios y clientes empresariales de WhatsApp, hemos descubierto que más de 100 millones de personas utilizan WhatsApp cada mes, y es fácil entender por qué. Me gusta mucho la interfaz fácil de usar y las divertidas funciones de WhatsApp, así como la seguridad y la privacidad que ofrece.

WhatsApp fue el primer servicio de mensajería privada móvil en alcanzar una masa crítica. Como usuarios y clientes empresariales de WhatsApp, hemos descubierto que más de 100 millones de personas utilizan WhatsApp cada mes, y es fácil entender por qué. Me gusta mucho la interfaz fácil de usar y las divertidas funciones de WhatsApp, así como la seguridad y la privacidad que ofrece.

🧠 Dato curioso: Los estudios demuestran que los emojis ayudan a transmitir el tono y las emociones en el teletrabajo, haciendo que las conversaciones digitales resulten más humanas. Un simple 😄 o 👀 puede suavizar los comentarios o añadir un toque de diversión al chat del equipo.

5. Flock (ideal para equipos con un presupuesto limitado que buscan un uso compartido de archivos multimedia)

a través de Flock

Puede que Flock no sea el nombre más famoso de esta lista, pero merece tu atención. Esta plataforma ofrece funciones sorprendentes en su interfaz limpia.

Los equipos se muestran especialmente impresionados con la función de lista de tareas pendientes, que convierte las conversaciones en elementos procesables con plazos de entrega. Si tu equipo ha estado utilizando varias aplicaciones para gestionar diferentes necesidades de comunicación, Flock podría optimizar tu flujo de trabajo sin afectar a tu presupuesto.

Las mejores funciones de Flock

Convierte los mensajes directamente en tareas con plazos y personas asignadas, lo que facilita el seguimiento de las confirmaciones adquiridas durante las discusiones del equipo.

Crea notas compartidas durante las reuniones que todos puedan editar simultáneamente, eliminando la necesidad de herramientas de colaboración de documentos independientes.

Inicie videoconferencias con funciones de uso compartido de pantalla directamente desde el chat sin necesidad de descargar software adicional ni enlaces.

Configura canales inteligentes que filtren automáticamente los mensajes relevantes en función de palabras clave o roles de los remitentes para mantener la visibilidad de la información importante.

Límites de Flock

Una base de usuarios más pequeña significa menos integraciones que las alternativas a GroupMe más consolidadas.

La aplicación móvil a veces se queda atrás con respecto a la versión de escritorio en cuanto a funciones.

Opciones de personalización limitadas para notificaciones y alertas.

Precios de Flock

Free

Ventaja: 6 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Flock

G2: 4,4/5 (más de 270 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 340 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Flock?

Una reseña de G2 lo expresa así:

Lo primero que destaco de Flock es su diseño intuitivo y fácil de navegar. Gracias a su sistema de almacenamiento en la nube, los mensajes y archivos se pueden almacenar de forma segura y acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Además, las llamadas de voz integradas son de excelente calidad, lo que nos permite mantener una comunicación fluida.

Lo primero que destaco de Flock es su diseño intuitivo y fácil de navegar. Gracias a su sistema de almacenamiento en la nube, los mensajes y archivos se pueden almacenar de forma segura y acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Además, las llamadas de voz integradas son de excelente calidad, lo que nos permite mantener una comunicación fluida.

6. Telegram (ideal para comunidades grandes con necesidades de privacidad mixtas)

a través de Telegram

Telegram gestiona grupos públicos masivos de hasta 200 000 miembros sin ningún problema, lo que resulta perfecto si gestionas comunidades grandes o anuncios para toda la empresa. La función de canales te permite difundir actualizaciones a un número ilimitado de seguidores, al tiempo que controlas quién puede responder.

Los equipos preocupados por la seguridad aprecian la opción de mensajes autodestructibles para la información confidencial que no debe conservarse. Además, el ecosistema de bots realiza la automatización de tareas repetitivas, desde la programación hasta la recopilación de datos.

Aunque algunos equipos prueban Telegram inicialmente por sus funciones de seguridad, se quedan por su sorprendente velocidad y fiabilidad, incluso en el uso compartido de archivos de gran tamaño.

Las mejores funciones de Telegram

Crea canales públicos en los que un número ilimitado de seguidores pueda recibir actualizaciones, mientras que los administradores mantienen un control total sobre quién puede publicar contenido.

Crea bots personalizados utilizando la sencilla API para automatizar tareas rutinarias como recopilar informes diarios o responder a preguntas frecuentes.

Accede a un almacenamiento en la nube que permite el uso compartido de archivos de hasta 2 GB sin saturar el almacenamiento de tu teléfono ni necesitar cuentas en la nube independientes.

Organiza los chats utilizando carpetas y mensajes fijados para no perder nunca el hilo de las conversaciones importantes.

Límites de Telegram

El cifrado de forma predeterminada no es de extremo a extremo para los chats normales (solo para los chats secretos).

Las funciones específicas para empresas son limitadas en comparación con las plataformas de corporación.

Algunos miembros del equipo pueden tener inquietudes sobre los orígenes rusos, a pesar de la independencia actual de la empresa.

Precios de Telegram

Free

Plan Premium disponible.

Valoraciones y reseñas de Telegram

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,7/5 (más de 6370 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Telegram?

Una reseña de un usuario dice:

Telegram es una excelente aplicación de mensajería en comparación con muchas otras. No requiere una cuenta de Gmail para el almacenamiento y puedes cambiar de dispositivo sin preocuparte por las copias de seguridad, ya que tu información permanece intacta. Con potentes funciones de privacidad, como los chats secretos, Telegram es ideal para aquellos que valoran la seguridad. Otra ventaja importante es la posibilidad de enviar y abrir archivos grandes sin complicaciones. Además, Telegram es ideal para organizar grandes reuniones en línea, lo que la convierte en la plataforma perfecta para reuniones de oración y estudios bíblicos. Muchas personas han expresado su interés en unirse, pero la mayoría de las aplicaciones tienen límites en cuanto al tamaño de los grupos. Por eso le recomiendo Telegram a mi pastor como una mejor opción para nuestra comunidad.

Telegram es una excelente aplicación de mensajería en comparación con muchas otras. No requiere una cuenta de Gmail para el almacenamiento y puedes cambiar de dispositivo sin preocuparte por las copias de seguridad, ya que tu información permanece intacta. Con potentes funciones de privacidad, como los chats secretos, Telegram es ideal para aquellos que valoran la seguridad. Otra ventaja importante es la posibilidad de enviar y abrir archivos grandes sin complicaciones. Además, Telegram es ideal para organizar grandes reuniones en línea, lo que la convierte en la plataforma perfecta para reuniones de oración y estudios bíblicos. Muchas personas han expresado su interés en unirse, pero la mayoría de las aplicaciones tienen límites en cuanto al tamaño de los grupos. Por eso le recomiendo Telegram a mi pastor como una mejor opción para nuestra comunidad.

💡 Consejo profesional: Inspirándote en el concepto de «conspiración creativa» de Leigh Thompson, facilita sesiones colaborativas en las que los miembros del equipo co-creen de forma intencionada soluciones innovadoras. Este método fomenta una cultura de creatividad intencionada y centrada.

✅ Hemos investigado las mejores herramientas de comunicación para equipos y estos son los resultados:

7. Microsoft Teams (ideal para organizaciones profundamente integradas con Microsoft 365)

a través de Microsoft Teams

Si tu empresa depende del ecosistema de Microsoft, Teams hace que todo encaje a la perfección. La profunda integración con las aplicaciones de Office te permite realizar la edición de hojas de cálculo de Excel directamente desde la ventana de chat.

Las reuniones de equipo se sienten sorprendentemente pulidas con funciones como el desenfoque del fondo y las salas de descanso, que solían ser ofertas premium en otros lugares. Las conversaciones con pestañas ayudan a mantener los proyectos organizados sin crear un millón de canales diferentes.

Las mejores funciones de Microsoft Teams

Programa y únete a reuniones directamente desde el chat con la integración del Calendario, que muestra la disponibilidad de todos y envía recordatorios automáticos.

Crea wikis para equipos y proyectos que sirvan como bases de conocimiento centrales, reduciendo las preguntas repetitivas y el tiempo de incorporación de nuevos miembros.

Utiliza etiquetas para llegar a grupos específicos dentro de equipos grandes sin crear canales separados ni molestar a otros con notificaciones irrelevantes.

Accede a las transcripciones y grabaciones de las reuniones para ponerte al día o consultar decisiones clave más adelante.

Limitaciones de Teams

La interfaz puede resultar abarrotada y abrumadora para los nuevos usuarios.

El rendimiento puede ser lento en ordenadores antiguos o con un límite en el ancho de banda.

Fuerte dependencia de la suscripción a Microsoft 365 para disfrutar de todas las funciones.

Las conversaciones basadas en hilos son menos intuitivas que algunas alternativas competitivas a GroupMe.

Precios de Teams

Planes para el hogar

Microsoft Teams: Gratuito

Microsoft 365 Personal: 6,99 $ al mes.

Microsoft 365 Family: 9,99 $ al mes.

Planes empresariales

Microsoft Teams Essentials: 4 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Business Basic: 6 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Teams de Microsoft

G2: 4,4/5 (más de 15 985 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 10 055 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Teams?

Este comentario de Reddit nos llamó la atención:

Teams es mucho más adecuado para entornos empresariales. Además, está totalmente integrado en el mundo de Office 365, que ya utilizan la mayoría de las empresas. […] Teams también tiene un montón de otras funciones (reuniones, capacidad de sistema telefónico) que no existen en otras plataformas. También tiene compatibilidad para la colaboración en archivos a través de SharePoint, que en sí mismo es bastante grande.

Teams es mucho más adecuado para entornos empresariales. Además, está totalmente integrado en el mundo de Office 365, que ya utilizan la mayoría de las empresas. […] Teams también tiene un montón de otras funciones (reuniones, capacidad de sistema telefónico) que no existen en otras plataformas. También admite la colaboración en archivos a través de SharePoint, que en sí mismo es bastante grande.

🔍 ¿Sabías que...? Una comunicación deficiente entre los miembros del equipo ralentiza el trabajo y aumenta la presión. Un informe muestra que esto provoca un aumento del estrés en un 51 %, una disminución de la productividad en un 41 %, tensiones en las relaciones en un 31 % y incumplimiento de plazos. Una comunicación clara mantiene a los equipos alineados y el trabajo por el buen camino.

8. Connecteam (la mejor para gestionar equipos sin escritorio y que trabajan sobre el terreno)

a través de Connecteam

Connecteam resuelve problemas que otras herramientas de comunicación ni siquiera reconocen. Se ha diseñado específicamente para equipos en los que la mayoría de los miembros no pasan todo el día sentados en un escritorio. Piensa en los trabajadores del comercio minorista, la construcción, la sanidad o los servicios de campo.

El diseño pensado para dispositivos móviles garantiza que todos permanezcan conectados independientemente de su ubicación. Los equipos valoran especialmente las funciones de registro de entrada y salida integradas directamente en la plataforma de comunicación. ¿Y lo mejor? El módulo de formación le permite realizar la distribución de información importante y confirmar quién la ha leído realmente, lo que resulta útil para cumplir los requisitos de conformidad en las reuniones.

Las mejores funciones de Connecteam

Envía comunicaciones específicas a ubicaciones, departamentos o posiciones concretas sin necesidad de crear grupos separados.

Crea listas de control y formularios digitales que los trabajadores de campo puedan completar en sus dispositivos móviles, eliminando los procesos en papel.

Distribuye materiales de formación y realiza el seguimiento del estado de finalización para garantizar que todos los miembros del equipo reciban actualizaciones importantes, independientemente de su horario de trabajo.

Programa turnos y permite a los empleados solicitar turnos disponibles o pedir días libres directamente a través de la plataforma.

Limitaciones de Connecteam

Más centradas en la comunicación operativa que en la creación informal de equipos.

La experiencia de escritorio de la herramienta no es tan refinada como la aplicación móvil.

Mayor curva de aprendizaje para los miembros del equipo que no son expertos en tecnología.

Precios de Connecteam

Free

Básico: 35 $ al mes

Avanzado: 59 $ al mes

Experto: 119 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Connecteam

G2: 4,6/5 (2355 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2350 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Connecteam?

Aquí tienes una perspectiva de primera mano:

Connecteam ha ayudado a mi equipo a mantenerse organizado y responsable. Este programa tiene varias funciones realmente excelentes que pueden beneficiar a cualquier pequeña empresa. Como gerente de oficina, sus capacidades de recursos humanos en este programa han sido esenciales para llevar un control de las vacaciones, las bajas por enfermedad, el control de tiempo, etc.

Connecteam ha ayudado a mi equipo a mantenerse organizado y responsable. Este programa tiene varias funciones realmente excelentes que pueden beneficiar a cualquier pequeña empresa. Como gerente de oficina, sus capacidades de recursos humanos en este programa han sido esenciales para llevar un control de las vacaciones, las bajas por enfermedad, el control de tiempo, etc.

9. Google Chat (ideal para equipos que ya utilizan Google Workspace)

a través de Google Chat

Google Chat hace que la comunicación en equipo resulte familiar desde el primer día. Si ya utilizas Gmail y Google Drive, se integra perfectamente en tu flujo de trabajo sin perder el ritmo. Las conversaciones encadenadas ayudan a mantener el enfoque de los debates, mientras que las sugerencias inteligentes te ahorran tiempo al recomendar archivos y eventos del calendario relevantes.

Los equipos aprecian que los espacios de chat sirvan como salas permanentes para proyectos en curso, con todos los archivos, tareas y mensajes en un solo lugar organizado. Aunque puede que no tenga las funciones más llamativas, la estrecha integración con otras herramientas de Google significa que se pierde menos tiempo cambiando de una aplicación a otra.

Las mejores funciones de Google Chat

Crea espacios que organicen automáticamente los mensajes, archivos y tareas relacionados con proyectos o equipos específicos en un cronograma cronológico fácil de navegar.

Busca en las conversaciones con las funciones de búsqueda de Google, que comprenden el contexto y pueden encontrar información incluso cuando no recuerdas la frase exacta.

Inicie videollamadas de Google Meet directamente desde los hilos de chat con un solo clic, manteniendo el contexto de la conversación al cambiar de texto a vídeo.

Colabora en Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google y Slides dentro de la interfaz de chat, con edición y comentarios en tiempo real.

Limitaciones de Google Chat

Funcionalidad limitada en comparación con las plataformas de comunicación dedicadas a equipos.

Requiere una suscripción a Google Workspace para disfrutar de todas las funciones empresariales.

Menos personalizable que las aplicaciones de mensajes especializadas, ya que carece de temas.

El sistema de notificaciones no es tan sofisticado como el de otras alternativas a GroupMe.

Precios de Google Chat

Business Starter: 8,40 $/usuario al mes

Business Standard: 16,80 $/usuario al mes

Business Plus: 26,40 $/usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Google Chat

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,5/5 (más de 2365 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Chat?

Un crítico de TrustRadius lo resumió así:

Google Chat es ideal para empresas. En mi organización, se utiliza para mantener la comunicación entre equipos. La colaboración entre equipos para resolver problemas que nuestros clientes no pueden resolver sin utilizar Google Chat. Nuestra organización depende de ello. Cuando alguien necesita ayuda de otro equipo de la organización, utilizamos Google Chat para resolver el problema.

Google Chat es ideal para empresas. En mi organización, se utiliza para mantener la comunicación entre equipos. La colaboración entre equipos para resolver problemas que nuestros clientes no pueden resolver sin utilizar Google Chat. Nuestra organización depende de ello. Cuando alguien necesita ayuda de otro equipo de la organización, utilizamos Google Chat para resolver el problema.

🔍 ¿Sabías que...? Escuchar a los empleados es clave para mantener un flujo de comunicación fluido y realizar mejoras donde sea necesario. De hecho, el 75 % de los comunicadores utilizan encuestas de compromiso para obtener comentarios detallados, el 54 % se basa en los comentarios posteriores al evento y el 52 % recurre a sesiones de preguntas y respuestas en directo. Estas herramientas ayudan a los equipos a mantenerse al día, abordar problemas y ajustar las estrategias de comunicación.

10. Rocket. Chat (ideal para organizaciones que requieren una soberanía total sobre los datos)

a través de Rocket.Chat

Rocket. Chat te devuelve el control de tus datos de comunicación. A diferencia de la mayoría de las alternativas a GroupMe, puedes alojar esta plataforma en tus propios servidores, manteniendo las conversaciones confidenciales completamente dentro de la infraestructura de tu organización.

Su naturaleza de código abierto permite a los desarrolladores personalizarlo para que se adapte a tus necesidades específicas de flujo de trabajo. Los equipos con requisitos de cumplimiento estrictos, especialmente los de sectores regulados, valoran la posibilidad de implementar políticas de seguridad específicas.

Aunque la configuración requiere más conocimientos técnicos que las opciones en la nube, la plataforma recompensa esa inversión con un control de la privacidad sin igual.

Rocket. Las mejores funciones de Chat

Personaliza la interfaz y la funcionalidad a través del código base de código abierto para adaptarlo a las necesidades específicas del flujo de trabajo de tu organización sin tener que esperar a las actualizaciones del proveedor.

Crea redes federadas en las que múltiples instancias independientes de Rocket. Chat puedan comunicarse de forma segura entre diferentes organizaciones, manteniendo al mismo tiempo su independencia.

Implemente el cifrado de extremo a extremo y políticas de retención personalizadas que garanticen que las conversaciones confidenciales sigan siendo privadas y cumplan con las normativas específicas del sector.

Rocket. Limitaciones para chatear

Requiere conocimientos técnicos para configurar y mantener instancias autohospedadas.

La interfaz de usuario es menos pulida que algunas alternativas comerciales a GroupMe.

Mercado más reducido de integraciones preconfiguradas en comparación con las plataformas convencionales.

Rocket. Precios para chatear

Free

Pro: 8 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Corporación: Precios personalizados

Rocket. Chatear: valoraciones y opiniones

G2: 4,2/5 (más de 330 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rocket. Chat?

Una reseña de un usuario dice:

Es un software muy profesional que se utiliza ampliamente en entornos profesionales como oficinas y entornos de trabajo. También te permite realizar el uso compartido de archivos, crear canales (grupos) para actividades, proyectos y otras cosas. Tiene funciones para eliminar mensajes con hilos ascendentes y también permite responder en hilos y seguir/dejar de seguir para darse de baja de las notificaciones.

Es un software muy profesional que se utiliza ampliamente en entornos profesionales como oficinas y entornos de trabajo. También te permite realizar el uso compartido de archivos, crear canales (grupos) para actividades, proyectos y otras cosas. Tiene funciones para eliminar mensajes con hilos ascendentes y también permite responder en hilos y seguir/dejar de seguir para darse de baja de las notificaciones.

11. Signal (la mejor opción para equipos que priorizan la máxima seguridad y privacidad)

a través de Signal

El enfoque de Signal en la privacidad se refleja en todas sus funciones (o, en ocasiones, en la ausencia de funciones que podrían comprometer la seguridad). Los equipos que manejan información extremadamente sensible confían en Signal porque su código abierto ha sido auditado minuciosamente por expertos en seguridad.

Las llamadas de voz y videollamadas están cifradas de extremo a extremo, lo que proporciona una mayor claridad incluso en conexiones más débiles. Aunque carece de muchas herramientas de colaboración empresarial, las organizaciones de sectores altamente regulados o con proyectos confidenciales suelen elegir Signal.

Las mejores funciones de Signal

Establece cronómetros personalizados para que los mensajes desaparezcan en cada conversación, lo que elimina de forma permanente la información confidencial después de haber sido vista.

Verifica los códigos de seguridad entre dispositivos para confirmar que las conversaciones permanecen seguras frente a posibles interceptaciones o ataques de tipo «man-in-the-middle».

Utiliza tecnología de remitente sellado que oculta quién envía mensajes a quién a nivel de protocolo, protegiendo los patrones de relación incluso más allá del contenido de los mensajes.

Verifica manualmente los contactos utilizando números de seguridad para confirmar que estás hablando con la persona adecuada.

Limitaciones de Signal

Funciones organizativas limitadas, como grupos públicos o entornos de trabajo.

Sin integración del Calendario ni herramientas de programación.

Las restricciones de tamaño para el uso compartido de archivos son más estrictas que las de las alternativas a GroupMe de uso compartido general.

Carece de funciones específicas para empresas, como la gestión de tareas o las encuestas para conectar con los equipos.

Precios de Signal

Free

Valoraciones y reseñas de Signal

G2: 4,4/5 (más de 440 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Signal?

Esto es lo que un usuario opinó sobre esta app:

Excelente aplicación de mensajería. La llevo usando un año, sobre todo para conversaciones privadas, y aún no me ha decepcionado. Me gusta el diseño, las llamadas funcionan bien y la versión web también es buena. Además, es segura (aunque no lo sé por experiencia propia, solo por lo que he investigado), lo que puede ser muy útil. La única pega es que no se pueden ver muchos chats en el teléfono, pero esto se puede solucionar creando carpetas.

Excelente aplicación de mensajería. La llevo usando un año, sobre todo para conversaciones privadas, y aún no me ha decepcionado. Me gusta el diseño, las llamadas funcionan bien y la versión web también es buena. Además, es segura (aunque no lo sé por experiencia propia, solo por lo que he investigado), lo que puede ser muy útil. La única pega es que no se pueden ver muchos chats en el teléfono, pero esto se puede solucionar creando carpetas.

💡 Consejo profesional: Anima a los equipos a programar bloques sin reuniones en el Calendario, idealmente a mitad del día, cuando todos puedan centrarse exclusivamente en el trabajo profundo. Disponer de tiempo ininterrumpido ayuda a reducir la sobrecarga de comunicación.

