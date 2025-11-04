Las 10 mejores aplicaciones de toma de notas con IA para Zoom para impulsar la productividad en 2026

Tomar notas en una reunión de Zoom requiere atención y rapidez y, seamos sinceros, dificulta tu capacidad para participar en la conversación y mantener la concentración.

Si aún te las arreglas para tomar notas, debes recopilar los momentos importantes y compartirlos con los asistentes, junto con las ideas clave. Hacer todo esto manualmente puede resultar agotador, y las empresas están optando cada vez más por los tomadores de notas con IA para Zoom.

Los tomadores de notas con IA automatizan el resumen de las reuniones, la redacción de actas, la toma de notas y su uso compartido. En este blog, analizaremos los 10 mejores tomadores de notas con IA para Zoom que destacan por satisfacer las necesidades de tu empresa.

Las mejores aplicaciones de toma de notas con IA para Zoom de un vistazo

Herramienta Las mejores funciones Ideal para Precios ClickUp Notas de reuniones y gestión de tareas con tecnología IA Particulares, pequeñas empresas, empresas medianas, corporaciones Plan Free; personalización disponible para corporaciones Otter.ia Transcripciones con IA en reuniones de ventas Pequeñas empresas, empresas medianas, corporaciones Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 16,99 $. Fireflies.ia Análisis de las conversaciones del equipo Pequeñas empresas, empresas medianas, corporaciones Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 10 $. Sonix Traducciones y subtítulos rápidos Pequeñas empresas, empresas medianas, corporaciones Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 16,50 $. Rev. IA Transcripción de alta precisión e información detallada Empresas medianas, corporaciones Paga por lo que uses; precios personalizados Trint Creación de historias a partir de transcripciones Empresas medianas, corporaciones Los planes de pago empiezan en 80 $. Descript Edición de transcripciones de audio y vídeo Particulares, pequeñas empresas y empresas medianas Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 12 $. Tetra Fácil integración en aplicaciones web Empresas medianas, corporaciones Los planes de pago empiezan en 100 $. Deepgram Desarrollo de productos de IA de voz Corporaciones Paga según lo uses; los planes de pago empiezan en 4000 $ al año Speechmatics Aplicación de funciones de IA conversacional Corporaciones Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 0,30 $/hora.

Las 10 mejores aplicaciones de toma de notas con IA para Zoom

Las aplicaciones de toma de notas con IA más populares cuentan con funciones y puntos fuertes distintivos. A continuación, analizaremos las 10 mejores aplicaciones de toma de notas con IA para Zoom, ofreciendo una vista global de sus ventajas y límites.

1. ClickUp (La mejor opción para tomar notas de reuniones y gestionar tareas con IA)

ClickUp es una plataforma de productividad líder basada en IA diseñada para pequeñas y medianas empresas. Con su sólido conjunto de funciones, que incluye un avanzado tomador de notas con IA para Zoom, ClickUp permite a los equipos capturar cada detalle durante las llamadas con clientes y de equipo, para que puedas mantenerte presente en la conversación.

Por la automatización de la toma de notas y la optimización de la colaboración, ClickUp te ayuda a aumentar la productividad, garantizar que nada se pase por alto y mantener a todo tu equipo coordinado, todo ello en un único entorno de trabajo unificado.

ClickUp AI Notetaker es la mejor manera de conectar las conversaciones de tus reuniones con el resto de tu trabajo, mediante notas y resúmenes automáticos que se vinculan a documentos y tareas. Puedes acceder a resúmenes inteligentes con palabras clave y partes destacadas, y crear acciones para ti mismo o para asignarlas a tu equipo.

Con el tomador de notas con IA de ClickUp, puedes crear transcripciones con función de búsqueda que incluyen elementos a realizar, con todo el potencial de las demás funciones de documentos de ClickUp, junto con ClickUp Brain. También puedes integrar tu calendario con el tomador de notas con IA para configurar tareas y plazos basados en la Agenda de tu reunión.

Crea resúmenes inteligentes de las reuniones con el tomador de notas con IA de ClickUp

El tomador de notas con IA también te permite conectarte con ClickUp Chat para que puedas enviar resúmenes y acciones automáticamente en tus canales de chat. Te permite acceder y registrar la siguiente información de una reunión:

Nombre y fecha de la reunión, que forman parte del título del documento para facilitar su consulta

Lista de asistentes

Una grabación completa en vídeo de la llamada

Una grabación de audio completa de la llamada

Breve panorámica de los puntos clave del debate

Una lista de puntos clave con información y decisiones cruciales en forma de viñetas

Lista de elementos de control y próximos pasos

Clasifica los temas de la reunión en un menú desplegable

Una transcripción ampliable de toda la conversación

Además de proporcionar todos estos detalles sobre tu reunión, Notetaker cuenta con otras funciones de productividad, tales como:

Guarda transcripciones, audios y resúmenes en un documento privado

Etiquetar otras notas de la reunión

Convertir las conversaciones en acciones que se pueden seguir

Posibilidad de unirse a llamadas desde cualquier lugar en ClickUp

Integración con Zoom, Teams y Google Meet

Detección automática del idioma y transcripción para más de 15 idiomas

Integración con ClickUp Brain para funciones de toma de notas basadas en IA

Convierte las transcripciones de las reuniones en un resumen instantáneo con ClickUp Brain

Echa un vistazo a este vídeo para saber más sobre ClickUp Brain 👇

Esta función te permite aumentar la productividad de las reuniones de las siguientes maneras:

Crea actas de reuniones redactando notas estructuradas que destaquen los puntos importantes del debate

Resume tus largas reuniones en resúmenes concisos para facilitar el uso compartido y la comprensión

Vincula los puntos del orden del día de las reuniones a los flujos de trabajo y establece metas y plazos para alcanzarlos de manera eficiente

La función de toma de notas de ClickUp ayuda a las empresas a aumentar la productividad y a crear resúmenes con IA. También puedes utilizar las plantillas de reuniones de ClickUp para comunicar las expectativas y establecer acciones a realizar para tu próxima reunión.

Aquí tienes algunas opciones que puedes probar: Plantilla de orden del día para reuniones de ClickUp : utiliza esta solución para establecer las tareas pendientes de tus reuniones, definiendo las responsabilidades y las metas de cada miembro del equipo.

Plantilla de actas de reuniones de ClickUp : Realiza el seguimiento de todo lo que se dice durante las reuniones para que puedas identificar todos los puntos débiles y tomar decisiones claras en las próximas reuniones

Con ClickUp Meetings, gestiona toda tu experiencia en las reuniones tomando notas, creando una Agenda, estableciendo tareas pendientes y colaborando con tu equipo. Te permite grabar las reuniones para que puedas:

Realiza ediciones muy completas para resaltar los puntos clave y presentar el resumen de la reunión de forma creativa

Ten las agendas listas para cada reunión de Zoom mediante la automatización de las tareas periódicas

Utiliza los comandos de barra inclinada para acceder al menú de comandos y configurar tareas en cuestión de segundos

Conecta ClickUp Docs a tus flujos de trabajo para mantenerte centrado en los puntos importantes de tus reuniones

Además, puedes utilizar ClickUp Docs para recopilar los puntos clave de las conversaciones en Zoom y guardarlos para más adelante. Estos documentos se pueden vincular a flujos de trabajo y asignar a los miembros del equipo para su seguimiento.

Docs te permite resumir transcripciones largas con IA, personalizar vistas y campos, integrarse con tus herramientas actuales, crear tareas para asignar y mucho más.

🧠 Dato curioso: Las herramientas de transcripción con IA han aprendido a distinguir las palabras pronunciadas, resumir reuniones y eliminar palabras redundantes en cuestión de segundos. Ahora ya no tienes que pasar horas escuchando y tomando notas a partir de las grabaciones de las reuniones.

Las mejores funciones de ClickUp

Toma notas de las reuniones con ClickUp AI Notetaker y vincúlalas a documentos y tareas para crear resúmenes generados por IA y transcripciones con función de búsqueda, y así sacar el máximo partido a tus reuniones de Zoom.

Utiliza ClickUp Brain para conectar todo el conocimiento de tu empresa con la IA y así mantener los flujos de trabajo de los proyectos y aumentar la productividad

Crea y comparte notas de reuniones con ClickUp Docs, genera resúmenes y agendas en un formato centralizado, compártelos con el equipo y trabaja con elementos a realizar.

Anota los puntos clave de tus reuniones de Zoom con ClickUp Bloc de notas y organiza notas, tareas y listas de control en un solo lugar

Gestiona las reuniones en un solo lugar con ClickUp Meetings tomando notas, gestionando la Agenda y estableciendo tareas para todo tu equipo

Resumir contenido extenso al instante y transforma párrafos en tareas prácticas

Integra fácilmente a través de Zapier con aplicaciones externas como HubSpot, Zoom, Calendly y Slack

Limitaciones de ClickUp

La aplicación móvil de ClickUp tiene menos funciones en comparación con la versión de escritorio

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Esto es lo que Michael Turner, director asociado de Career Communities en la Universidad de Miami, dice sobre ClickUp:

Tengo reuniones quincenales con mi supervisora y utilizamos ClickUp para nuestra agenda. Me siento más al día porque todas mis solicitudes de eventos y presentaciones se encuentran aquí, junto con un indicador de estado actualizado que ella puede consultar.

Tengo reuniones quincenales con mi supervisora y utilizamos ClickUp para nuestra agenda. Me siento más al día porque todas mis solicitudes de eventos y presentaciones se encuentran aquí, junto con un indicador de estado actualizado que ella puede consultar.

💡 Consejo profesional: No te limites a grabar las reuniones: conviértelas en tareas. Con herramientas como ClickUp, puedes convertir al instante los elementos de acción en tareas asignables con fechas límite.

2. Otter.ai (La mejor opción para transcripciones con IA en reuniones de ventas)

Otter.ai es un asistente de reuniones basado en IA que genera transcripciones de reuniones de vídeo o conversaciones de audio en formato de texto. Es capaz de identificar a los participantes, etiquetar los textos con el nombre del hablante y capturar las diapositivas con uso compartido.

La plataforma cuenta con una función de chat en vivo que te permite hacer preguntas durante una reunión, añadir comentarios a la transcripción o resaltar los puntos clave. También puedes generar resúmenes en tiempo real a partir de las notas de IA, por si te pierdes algún punto de la reunión.

Las mejores funciones de Otter.ai

Identifica palabras clave y frases y búscalas en las notas de transcripción

Intégralas con el calendario de Google o Microsoft para tener acceso completo a tus reuniones de Zoom, Teams y Google Meet.

Amplía el paquete para aumentar tu límite de minutos de transcripción o subir más archivos

Limitaciones de Otter.ai

Tiene límites en cuanto a minutos de transcripción, archivos subidos y duración de las reuniones.

El plan Free no incluye funciones avanzadas de búsqueda ni de colaboración.

No te permite tomar tus propias notas en la app

Precios de Otter.ai

Básico : Gratis

Pro : 16,99 $ al mes con 1200 minutos de transcripción

Empresa : 40 $ al mes con 6000 minutos de transcripción

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter.ai

G2: 4,3/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

💡 Consejo de experto: ¡Descubre nuestras mejores alternativas a Otter IA que te ayudarán al uso compartido de notas y resúmenes de reuniones rápidamente!

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter. IA?

Reseña de G2:

La transcripción en tiempo real es muy precisa y los resúmenes generados por IA ahorran tiempo. Las transcripciones con función de búsqueda facilitan la revisión de las reuniones, lo que aumenta la productividad.

La transcripción en tiempo real es muy precisa y los resúmenes generados por IA ahorran tiempo. Las transcripciones con función de búsqueda facilitan la revisión de las reuniones, lo que aumenta la productividad.

3. Fireflies.ai (Ideal para analizar las conversaciones del equipo)

Fireflies.ai es una herramienta excelente para realizar transcripciones y grabaciones en tiempo real de tus llamadas de Zoom. Resumir los puntos clave, destacar las decisiones y crear tareas a realizar a partir de las notas de la reunión.

También puedes reproducir partes de la reunión, buscar palabras clave y cambiar la velocidad de reproducción de la grabación de la reunión. Las herramientas de colaboración de Fireflies.ai también permiten a tu equipo fijar, comentar y reaccionar a las conversaciones, o extraer fragmentos de audio de la grabación.

Las mejores funciones de Fireflies.ai

Admite más de 40 idiomas y dialectos, lo que resulta ideal para equipos diversos

Utiliza el tomador de notas con IA para unirte a las reuniones y grabarlas automáticamente

Integra Fireflies.ai con Teams, Skype, Zoom y Google Meet

Comparte las notas de las reuniones en Slack, Notion u otras plataformas

Limitaciones de Fireflies.ai

La calidad del audio afecta a la precisión de la transcripción

El plan Free no ofrece integración con aplicaciones de terceros

Tiene límites en cuanto al tamaño de los archivos, la duración de las reuniones y la velocidad de transcripción.

Precios de Fireflies.ai

Free

Pro: 10 $ al mes por usuario

Empresas: 19 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (10 opiniones)

💡 Consejo profesional: ¿Necesitas encontrar la forma más productiva de tomar notas en las reuniones? ¡Aquí tienes nuestra guía completa para ayudarte a gestionar las tareas diarias de forma eficiente!

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fireflies. IA?

Reseña de G2:

La precisión y la sincronización del audio con el texto de la transcripción son muy útiles. No resulta intrusivo, ya que puedes configurar en los ajustes la condición de invitar a Fred (Fireflies) solo cuando lo desees. Esto es muy importante porque hay algunas reuniones que deben ser privadas. He estado comparando IA similares y esta es la mejor de todas en cuanto a precisión y confidencialidad.

La precisión y la sincronización del audio con el texto de la transcripción son muy útiles. No resulta intrusivo, ya que puedes configurar en los ajustes la condición de invitar a Fred (Fireflies) solo cuando lo desees. Esto es muy importante porque hay algunas reuniones que deben ser privadas. He estado comparando IA similares y esta es la mejor de todas en cuanto a precisión y confidencialidad.

4. Sonix (la mejor opción para traducciones rápidas y subtítulos)

vía Sonix

Sonix ofrece transcripciones y subtítulos automatizados en varios idiomas, y genera resúmenes automáticos en pocos segundos. También puede identificar a varios interlocutores y lo que dicen en cada momento.

Con Sonix, obtienes traducciones y conversiones automatizadas de contenido audiovisual a texto. Sus funciones de colaboración también permiten establecer permisos para varios usuarios, de modo que los miembros puedan subir, compartir, editar o restringir el acceso a los archivos.

📮Perspectiva de ClickUp: Solo el 12 % de los encuestados utiliza las funciones de IA integradas en las suites de productividad. Este bajo índice de adopción sugiere que las implementaciones actuales pueden carecer de la integración contextual y fluida que impulsaría a los usuarios a dejar sus plataformas de conversación independientes preferidas. Por ejemplo, ¿puede la IA ejecutar un flujo de trabajo de automatización basándose en una indicación de texto sin formato del usuario? ¡ClickUp Brain sí puede ! La IA está profundamente integrada en todos los aspectos de ClickUp, incluyendo, entre otras cosas, resumir hilos de chat, redactar o pulir textos, extraer información del entorno de trabajo, generar imágenes y mucho más. ¡Únete al 40 % de los clientes de ClickUp que han sustituido más de tres aplicaciones por nuestra aplicación todo en uno para el trabajo!

Las mejores funciones de Sonix

Busca, reproduce, edita, organiza y realiza el uso compartido de transcripciones en cualquier dispositivo con un editor inteligente integrado.

Obtén resúmenes generados por IA, títulos de capítulos, detección de temas y análisis temáticos en tus transcripciones

Comparte y publica tus notas de las reuniones, y colabora con tu equipo

Integra tu flujo de trabajo con YouTube, Zapier, Teams, Zoom y mucho más

Limitaciones de Sonix

La estructura de precios es más elevada que la de otras opciones, lo que puede suponer un límite para equipos pequeños.

Las transcripciones pueden presentar imprecisiones si hay varios interlocutores

Precios de Sonix

Estándar : Gratis, gratuito/a

Premium : 16,50 $ por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sonix

G2: 4,7/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 100 reseñas)

🔎 ¿Sabías que...? Zoom comenzó organizando reuniones de hasta 15 participantes y ahora ha crecido hasta poder acoger a 1000 a la vez. Una herramienta de toma de notas con IA eficiente será capaz de identificar a la mayoría de estos participantes y atribuirles sus intervenciones.

5. Rev. IA (La mejor opción para transcripciones de alta precisión y análisis)

Rev. ai es una API de gran precisión para transcripciones generadas por IA y por personas. Puedes grabar y transcribir notas de tus reuniones de Zoom, aplicaciones de vídeo y voz, y realizar el uso compartido de ellas con la organización.

Ofrece funciones de conversión de voz a texto, análisis basados en IA, transcripciones en varios idiomas y el máximo nivel de precisión gracias a transcripciones realizadas por personas.

Las mejores funciones de Rev. ai

Disfruta de funciones como el reconocimiento de idiomas, el análisis de opiniones, la extracción de temas, la resumición, la traducción y la alineación forzada.

Identifica marcas de tiempo precisas para mejorar la capacidad de búsqueda y el análisis

Aprovecha la tasa de error de palabras más baja y las transcripciones más legibles

Limitaciones de Rev. IA

Tiene límites en cuanto al tamaño de los archivos, la duración y el número de usuarios simultáneos.

Precios de Rev. IA

Paga por lo que uses

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Rev. ai

G2 : 4,7/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rev. ai?

Reseña de G2:

Es muy sencillo subir y descargar archivos en Rev. La edición en línea es fácil de usar. El soporte al cliente es receptivo y servicial. Al realizar la valoración de los archivos finalizados, Rev parece aprender y mejorar con cada transcripción y subtítulo.

Es muy sencillo subir y descargar archivos en Rev. La edición en línea es fácil de usar. El soporte al cliente es receptivo y servicial. Al realizar valoraciones sobre los archivos finalizados, Rev parece aprender y mejorar con cada transcripción y subtítulo.

6. Trint (la mejor para crear historias a partir de transcripciones)

vía Trint

Trint es un software de transcripción automatizada que te ayuda a crear contenido de gran impacto a partir de tus transcripciones de audio y vídeo. Puedes convertir vídeo, audio y voz a texto con gran precisión para la edición, el resumen, la traducción y la colaboración en un único flujo de trabajo.

Las funciones narrativas de Trint te permiten extraer citas de múltiples transcripciones y crear artículos, podcasts, guiones y fragmentos de audio mediante herramientas editoriales. Utiliza el método de toma de notas por frases para crear guiones gráficos y resúmenes atractivos a partir de las transcripciones de tus reuniones.

Las mejores funciones de Trint

Captura contenido en tiempo real y analízalo mediante funciones de IA

Crea contenidos fáciles de usar de forma compartida a partir de transcripciones para desarrollar historias

Colabora con tu equipo a través de unidades compartidas, funciones de comentarios y mucho más

Intégralas fácilmente en tus flujos de trabajo actuales gracias a su interfaz intuitiva

Límites de Trint

No puede transcribir archivos de más de 3 GB o de más de 3 horas de duración.

La versión gratuita no cuenta con integraciones avanzadas

No ofrece soporte para enlazar a archivos de audio o vídeo.

Precios de Trint

Starter : 80 $ al mes por usuario

Avanzado : 100 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Trint

G2: 4,4/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

7. Descript (la mejor para la edición de transcripciones de audio y vídeo)

vía Descript

Descript utiliza funciones de IA para generar transcripciones a partir de vídeos, traducir contenido, generar subtítulos para vídeos y realizar la edición de archivos multimedia. Puedes convertir audio a texto, generar transcripciones tanto con IA como realizadas por personas, grabar reuniones, colaborar en archivos de audio y realizar el uso compartido del contenido en varios canales populares.

Sube el archivo directamente a Descript y obtén transcripciones fáciles de entender, resumir y compartir. También puedes realizar la edición de vídeos y audios en esta plataforma para conservar las partes importantes de tus reuniones y resaltar los puntos clave.

Las mejores funciones de Descript

Realiza la edición de textos y transcripciones de reuniones y podcasts

Traduce el audio utilizando funciones de IA

Genera transcripciones precisas, tanto humanas como generadas por IA

Arrastra y suelta archivos para convertir audio en texto

Límites de Descript

Cuenta con una versión gratuita limitada

Puede ralentizar tu sistema

Precios de Descript

Free

Hobbyist: 12 $ al mes por persona, con facturación anual

Creador: 24 $ al mes por persona, con facturación anual

Valoraciones y reseñas de Descript

G2: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 170 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Descript?

Un usuario de G2 dice:

Lo utilicé para un minipodcast y me pareció que daba menos problemas en comparación con otras plataformas como Podcastle.

Lo utilicé para un minipodcast y me pareció que daba menos problemas en comparación con otras plataformas como Podcastle.

8. Tetra (la mejor para una fácil integración en aplicaciones web)

vía Tetra

Tetra es una herramienta de productividad eficaz que puede conectarse directamente a tus llamadas de Zoom y empezar a tomar notas para crear transcripciones. De esta forma, no tendrás que preocuparte por anotar las actas de la reunión y podrás centrarte en la conversación.

La aplicación web de Tetra te permite consultar las transcripciones de tus reuniones en cualquier momento. Puedes utilizar las herramientas de búsqueda integradas para buscar palabras clave y frases. Te ofrece marcas de tiempo sincronizadas con el texto en el archivo de audio para facilitar el análisis.

Las mejores funciones de Tetra

Conéctate automáticamente a las reuniones para crear transcripciones rápidas y ahorrar tiempo

Extrá tus notas de las reuniones a herramientas de documentación como Slack, Dropbox, el correo electrónico y los Documentos de Google

Consigue un sistema de almacenamiento seguro que te permita eliminar las transcripciones de forma permanente

Trabaja con editores humanos cualificados para corregir y pulir los guiones generados automáticamente

Limitaciones de Tetra

Generar transcripciones de llamadas lleva horas

No es compatible con algunas plataformas de reuniones

Precios de Tetra

Además: 100 $ al mes por 3 horas de transcripción

Pro : 300 $ al mes por 10 horas de transcripción

Personalizado: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Tetra

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: NA

🎯 Conclusión: El cansancio por las reuniones es real. Pero cuando no tienes que preocuparte por tomar notas, puedes mantenerte más involucrado en la conversación, y eso conduce a mejores decisiones.

9. Deepgram (Ideal para desarrollar productos de IA de voz)

vía Deepgram

Deepgram es una plataforma de IA de voz que convierte el habla en texto y el texto en habla, además de ofrecer agentes de voz de tipo «habla a habla». Los desarrolladores pueden utilizar esta plataforma para crear productos y funciones de IA de voz.

Las funciones de inteligencia de audio de Deepgram te ayudan a crear transcripciones de voz con una precisión, velocidad y coste óptimos.

Las mejores funciones de Deepgram

Transcribe reuniones y muestras de audio fácilmente

Utiliza las capacidades de IA para realizar análisis a nivel de la corporación

Consigue capacidades de inteligencia de conversación para identificar a los hablantes y atribuirles el discurso

Limitaciones de Deepgram

Se requieren conocimientos de API para aplicar personalizaciones

Las transcripciones de discursos con acentos pueden contener errores

Precios de Deepgram

Paga por lo que uses : 200 $ de crédito

Crecimiento : más de 4000 $ al año

Corporación: más de 15 000 $ al año

Valoraciones y reseñas de Deepgram

G2 : 4,6/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: NA

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Deepgram?

Reseña de G2 :

Me encanta que Deepgram capture el audio y el vídeo y los transcriba con tanta precisión. Ha funcionado muy bien para transcribir reuniones con clientes y debates internos. Gracias a las funciones para almacenar y realizar el uso compartido de transcripciones en plataformas como Google Drive, es fácil de integrar.

Me encanta que Deepgram capture el audio y el vídeo y los transcriba con tanta precisión. Ha funcionado muy bien para transcribir reuniones con clientes y debates internos. Gracias a las funciones para almacenar y compartir transcripciones en plataformas como Google Drive, es fácil de integrar.

10. Speechmatics (la mejor para aplicar funciones de IA conversacional)

vía Speechmatics

Speechmatics es una API de IA conversacional que permite interacciones de voz naturales y receptivas gracias a su propia tecnología ASR líder, independientemente del acento, el idioma o el entorno.

Su ASR ofrece transcripciones de gran precisión que reconocen a los hablantes en tiempo real, tanto en reuniones en directo como en grabaciones, en más de 50 idiomas.

Las mejores funciones de Speechmatics

Consigue tecnología de voz con IA para la transcripción y la traducción en tiempo real

Accede a una API de conversión de voz a texto precisa y completa

Disfruta de reconocimiento de voz en tiempo real en más de 50 idiomas

Limitaciones de Speechmatics

Hay límites de duración para las transcripciones en tiempo real

Las transcripciones pueden tener latencia en tiempo real

Precios de Speechmatics

Gratis : 8 horas al mes

Paga por uso : desde 0,30 $ la hora

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Speechmatics

G2: 4,7/5 (más de 20 opiniones)

Menciones especiales

Fathom : Fathom facilita la grabación, transcripción y resumen de tus reuniones de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams : Fathom facilita la grabación, transcripción y resumen de tus reuniones de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams

Sembly IA : ideal para generar notas de Zoom, convertir las reuniones en texto con capacidad de búsqueda y resaltar los momentos clave de la conversación : ideal para generar notas de Zoom, convertir las reuniones en texto con capacidad de búsqueda y resaltar los momentos clave de la conversación

Avoma : una plataforma de IA todo en uno para la toma de notas automatizada, la elaboración de previsiones, la programación y mucho más : una plataforma de IA todo en uno para la toma de notas automatizada, la elaboración de previsiones, la programación y mucho más

🧠 Dato curioso: El empleado medio dedica 31 horas al mes a reuniones improductivas. Las aplicaciones de toma de notas con IA pueden ayudar a recuperar ese tiempo perdido resumiendo las reuniones automáticamente.

¿Qué debe buscar en un tomador de notas con IA para Zoom?

A la hora de elegir el tomador de notas con IA adecuado para Zoom, priorice las funciones que sean más importantes para las operaciones de su empresa. Algunas de ellas pueden ser:

Transcripción de audio en tiempo real : el tomador de notas con IA debe capturar el audio en tiempo real y generar transcripciones con precisión

Resúmenes automatizados con IA: La herramienta de toma de notas adecuada puede crear listas de control, enumerar acciones pendientes y asignar tareas a los miembros del equipo mediante inteligencia artificial

Integración con tus sistemas actuales : Tu herramienta de IA debe integrarse fácilmente con tu software actual. Esto facilita que los miembros del equipo se adapten a la nueva herramienta sin problemas.

Ajustes personalizados : Los ajustes se pueden adaptar a tus necesidades, con integraciones de terceros, límites de tiempo flexibles y la posibilidad de compartir.

Normas de seguridad y privacidad: Las transcripciones de reuniones con IA deben cumplir las normas de seguridad y privacidad para proteger los datos de los usuarios y la información empresarial confidencial.

Facilidad de uso: La herramienta debe ser intuitiva y fácil de entender. Si el periodo de formación para adoptar una herramienta es breve, aumenta la productividad del equipo.

La herramienta de toma de notas debe transcribir las reuniones e identificar quién dijo qué en las llamadas con los clientes. Debe resumir el debate de forma eficaz y generar tareas prácticas que se puedan asignar para su seguimiento.

📈 Dato a tener en cuenta: Según una encuesta de Microsoft, al 52 % de los asistentes a las reuniones les cuesta seguir el ritmo de las notas. Las herramientas de IA cubren esta necesidad con transcripciones y resúmenes en tiempo real.

Resumir las reuniones con el mejor tomador de notas con IA para Zoom: ¡ClickUp!

Para elegir la mejor herramienta de toma de notas con IA para Zoom, hay que tener en cuenta algunos aspectos clave. Valora si se ajusta a tu presupuesto y a las necesidades de tu empresa, y si se integra fácilmente en tus flujos de trabajo actuales.

Si tu empresa realiza muchas llamadas por Zoom, necesitas optimizar la toma de notas de las reuniones con la mejor herramienta. Ahí es donde entra en juego ClickUp. La plataforma de gestión de proyectos ofrece múltiples funciones de transcripción y colaboración que facilitan enormemente el resumir tus reuniones y el seguimiento. Aprovecha las funciones de ClickUp Brain para revolucionar tus flujos de trabajo con facilidad y eficiencia de equipo. ¡Regístrate hoy mismo!