La reunión no salió según lo plan. El rendimiento de su equipo está decayendo, la moral parece baja y no está seguro de cómo cambiar las cosas.

Como líder, ha leído innumerables libros sobre gestión, pero ¿ha puesto en práctica esos conceptos? Eso es otra historia.

Usted se enfrenta a lo que muchos ejecutivos luchan a diario: la brecha entre conocer los principios del liderazgo y aplicarlos en la práctica. Aquí es donde el coaching ejecutivo marca la diferencia.

El coaching ejecutivo le empareja con un guía experimentado que le ayuda a figurar su estilo de liderazgo de coaching y a establecer metas de liderazgo claras.

Analicemos qué es el coaching ejecutivo, cómo funciona y los beneficios concretos que aporta. Compartiremos ejemplos reales, consejos prácticos y estrategias probadas para ayudarle a decidir si el coaching ejecutivo es adecuado para usted.

En comparación con la formación habitual, el coaching ejecutivo es muy personalizado y está centrado en la acción. Un coach ejecutivo trabaja directamente con usted para identificar con precisión qué es lo que le está frenando y desarrollar estrategias que le ayuden a superar esos obstáculos.

🧠 Dato curioso: Graham Alexander fue pionero en el coaching ejecutivo al llevar los conceptos de Inner Game de Timothy Gallwey al mundo empresarial. Más tarde colaboró con Sir John Whitmore para desarrollar el modelo de coaching GROW, que actualmente es el marco de coaching más reconocido del mundo. Apodado «supercoach», fue mentor de importantes directores generales y autor de Tales from the Top y Supercoaching, dos libros imprescindibles para los entusiastas del liderazgo. 🚀