Grok IA frente a DeepSeek: ¿qué LLM es mejor?

Tienes tareas que automatizar, información que descubrir y cero tiempo para probar todas las herramientas de inteligencia artificial (IA) que prometen hacerlo todo. Un modelo de lenguaje grande (LLM) deficiente es frustrante y se convierte rápidamente en un cuello de botella.

Cuando las opciones son Grok IA y DeepSeek, es fácil quedarse atrapado en listas de funciones sin respuestas claras.

¿Cuál merece su tiempo y confianza? A continuación, le mostramos qué modelo resuelve problemas del mundo real, como el razonamiento, la automatización y la integración. Además, no se pierda la selección adicional al final, que le da acceso a múltiples LLM en uno (sí, es ClickUp ). 😉

Grok IA frente a DeepSeek de un vistazo

Criterios Grok IA DeepSeek Bonus: ClickUp IA IA Desarrollador xAI (el equipo de IA de Elon Musk) DeepSeek (empresa china de IA) ClickUp (aprovechando los modelos GPT de OpenAI bajo el capó) Acceder al modelo De pago, código cerrado (se requiere suscripción premium) con una versión freemium Gratis, código abierto Propiedad exclusiva; integrado en la plataforma ClickUp como función complementaria (ClickUp AI) Arquitectura Mezcla de expertos (MoE) Mezcla de expertos (MoE) Basado en GPT-4 (OpenAI LLM a través de la integración API) Tamaño del modelo No revelado, extremadamente grande 671 000 millones de parámetros totales, 37 000 millones activos por token Se alinea con la arquitectura de GPT-4 (~175 000 millones de parámetros) Datos de entrenamiento Datos en tiempo real de X y datos sintéticos 14. 8 billones de tokens y capacidades multilingües Heredado del conjunto de datos de GPT-4 + aprende de su entorno de trabajo como IA sensible al contexto Ventana de contexto Hasta 128 000 tokens Hasta 128 000 tokens Hasta 128 000 tokens Capacidad de razonamiento Destaca en el razonamiento paso a paso con herramientas como «DeepSearch» y «Big Brain Mode» Fuerte en el procesamiento de la cadena de pensamiento, pero menos natural en la formulación de frases Alta: compatibilidad con resúmenes, extracción de elementos de acción y sugerencias inteligentes en todas las tareas Escritura creativa Respuestas atractivas y similares a las de los humanos; ideal para contar historias Buen rendimiento, pero menos atractivo en comparación con Grok Potente y versátil: puede generar esquemas de blogs, aportar ideas y escribir contenidos adaptados a los distintos roles Competencia en codificación Supera a DeepSeek en tareas de codificación y genera un código mejor estructurado Capacidad de codificación adecuada, pero por detrás de Grok Puede ayudar con la documentación y la generación de código ligero, pero no sustituye por completo a un IDE Utilidad en el mundo real Transparencia superior y tono conversacional, ideal para dominios técnicos y tareas del mundo real Eficaz para campos STEM como las matemáticas y la codificación, centrado en la precisión Se integra perfectamente en su entorno de trabajo para su uso en documentos, tareas, comentarios y resúmenes en flujos de trabajo

¿Qué es Grok IA?

vía Grok

Grok AI es un chatbot de IA conversacional desarrollado por xAI. Basado en el modelo de lenguaje Grok-1, cuenta con 33 000 millones de parámetros y proporciona información en tiempo real mediante el acceso a datos de la web y X (antes Twitter).

La plataforma es conocida por su personalidad ingeniosa y rebelde, capaz de responder preguntas que otros chatbots podrían evitar. Combina humor, sarcasmo y capacidades avanzadas de resolución de problemas para ofrecer interacciones intuitivas y atractivas.

Además, es multimodal, lo que significa que puede manejar tanto texto como imágenes, como generar código a partir de capturas de pantalla o desglosar elementos visuales.

🧠 Dato curioso: El diseño de Grok 3 se inspira en IA ficticias como Deep Thought de La guía del autoestopista galáctico y JARVIS de Iron Man, con el objetivo de lograr una mezcla de ingenio y utilidad práctica que no se encuentra habitualmente en otros modelos.

Funciones de Grok IA

Grok IA está diseñado para usuarios que desean respuestas rápidas y en tiempo real con un toque de actitud. Aquí te explicamos por qué deberías probar Grok IA. 👇

Función n.º 1: tecnología DeepSearch

Pide a Grok que te proporcione actualizaciones de noticias en tiempo real

Cuando un simple resumen no es suficiente, entra en juego DeepSearch de Grok. Combina la información en tiempo real de X con múltiples fuentes online para generar respuestas detalladas que cubren múltiples ángulos.

La transparencia de Grok lo distingue del resto. Describe claramente de dónde proviene la información y cómo se formularon sus conclusiones. Los investigadores, analistas y estudiantes se benefician de este nivel de trazabilidad de una manera que los modelos más opacos no pueden ofrecer.

Función n.º 2: razonamiento avanzado y resolución de problemas

Obtenga un razonamiento y un análisis sólidos para diferentes casos de uso con Grok IA

Grok 3 tiene una gran capacidad de razonamiento gracias al aprendizaje por refuerzo y a una ventana de contexto masiva de hasta un millón de tokens.

Puede procesar y retener grandes volúmenes de información, lo que lo hace eficaz para resolver problemas matemáticos complejos, comprender documentos largos o seguir indicaciones matizadas de varios pasos. En pruebas de rendimiento académico y técnico, Grok funciona a la par con los modelos líderes en lógica y resolución de problemas.

Función n.º 3: Comparador de códigos y asistente para la densidad de palabras clave

Analiza la densidad de palabras clave para un SEO eficaz con Grok

Para ingenieros y equipos de desarrollo, Grok ofrece herramientas de comparación de código en línea. Estas herramientas le permiten identificar rápidamente las diferencias entre archivos, versiones o repositorios, lo que resulta ideal para revisar solicitudes de validación o realizar el seguimiento de iteraciones de corrección de errores. Ahorra minutos en cada compilación, lo que se acumula rápidamente.

Grok ofrece una herramienta de densidad de palabras clave integrada en su interfaz para profesionales del marketing, creadores de contenido y profesionales de la optimización de motores de búsqueda (SEO). Ayuda a los usuarios a analizar y comparar la frecuencia de las palabras clave en documentos o páginas web, lo que facilita el ajuste del contenido para mejorar la visibilidad en las búsquedas sin necesidad de una herramienta SEO externa.

Precios de Grok IA

Free

Precios personalizados

¿Qué es DeepSeek?

vía DeepSeek

DeepSeek es una plataforma impulsada por IA especializada en análisis de datos avanzado, sólidas capacidades de razonamiento y procesamiento del lenguaje natural (NLP). Aprovecha los LLM de código abierto para realizar tareas complejas como codificación, razonamiento matemático, creación de contenido y soporte al cliente.

La plataforma se basa en una arquitectura inteligente que incluye Mixture-of-Experts (MoE) y Multi-head Latent Attention (MLA), lo que significa que funciona de manera eficiente sin consumir mucha potencia informática. Por lo tanto, si busca rendimiento sin una elevada factura de hardware, DeepSeek es una opción muy competitiva.

🔍 ¿Sabías que...? DeepSeek ha sido desarrollado por un equipo con sede en Shanghái y se ha convertido rápidamente en la respuesta china a los modelos de estilo GPT. La herramienta de IA se puede utilizar tanto para fines académicos como comerciales, lo cual es muy importante para los desarrolladores que buscan una IA accesible pero potente.

Funciones de DeepSeek

DeepSeek está diseñado para ofrecer precisión, lógica compleja y comprensión profunda. ¿Tiene curiosidad por saber cómo sus funciones pueden resolver los retos de la IA? Entendámoslo mejor. ⚓

Función n.º 1: Arquitectura basada en el razonamiento

Comprenda el porqué y el cómo de cada respuesta que obtiene de DeepSeek

Los modelos como DeepSeek R1 y DeepSeek V3 están diseñados para el razonamiento lógico y el análisis contextual. A diferencia de los sistemas de IA tradicionales, explican cómo se llega a las conclusiones, lo que le proporciona la transparencia que necesita para tomar mejores decisiones.

Ya sea trabajando en un problema matemático, identificando anomalías en datos financieros o descodificando patrones en informes sanitarios, le guía a través del «porqué»

Obtenga un análisis paso a paso para resolver problemas complejos con DeepSeek

Lo que distingue a DeepSeek es su capa de interpretabilidad. En lugar de tomar decisiones en una caja negra, explica visualmente qué puntos de datos han influido en su respuesta y le guía a través de su proceso de razonamiento. Esto es especialmente útil en áreas de alto riesgo como la aplicación de la ley, la contratación o las auditorías reglamentarias, donde comprender la razón detrás de una decisión es tan importante como la decisión en sí misma.

Además, está impulsado por el aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana (RLHF) y algoritmos avanzados de aprendizaje no supervisado. Esto significa que esta alternativa a Grok IA mejora continuamente sin necesidad de actualizaciones manuales, lo que la hace altamente autónoma y eficiente para aplicaciones en tiempo real, como la evaluación de riesgos.

Función n.º 3: Accesibilidad de código abierto

Accede a los modelos de código abierto de DeepSeek mientras ahorras energía

Para los equipos que buscan flexibilidad, DeepSeek ofrece modelos de código abierto. Puede personalizarlos, desarrollarlos y escalarlos sin depender de un proveedor. Es una forma estupenda de incorporar IA avanzada a su flujo de trabajo sin sacrificar el control.

Además, consume menos energía sin comprometer el rendimiento, lo que es ideal para startups y equipos más pequeños que desean una IA potente sin gastar mucho en infraestructura.

Precios de DeepSeek

Free

Precios personalizados

Grok IA frente a DeepSeek: comparación de funciones

Grok IA está diseñado para obtener información rápida y conversacional, mientras que DeepSeek se centra en el análisis multimodal. Piense en Grok como su copiloto de pensamiento rápido y en DeepSeek como el analista que explica el porqué de los datos.

Ahora comparemos el rendimiento de estos modelos:

Función n.º 1: Usabilidad

Empecemos por lo básico: cómo se maneja cada herramienta en el uso diario y cuál es la experiencia general desde el momento en que inicias sesión.

Grok IA

En cuanto a la accesibilidad, Grok es el más accesible de los dos. Está disponible en la web, iOS, Android e incluso de forma nativa en X, lo que le da una amplia presencia. Sin embargo, lo que lo hace destacar es su estilo conversacional. Usarlo es como hablar con alguien inteligente que sabe cómo explicar las cosas con un lenguaje sencillo.

DeepSeek

Por otro lado, DeepSeek es ideal para profesionales técnicos. Es capaz, pero se inclina más hacia la resolución analítica de problemas y carece de la calidez cotidiana de Grok.

No te sentirás confundido al usar DeepSeek, pero es posible que no te sientas tan involucrado.

🏆 Ganador: Grok por su enfoque más intuitivo, especialmente para usuarios sin conocimientos técnicos.

🧠 Dato curioso: Las respuestas de Grok pueden ser impredecibles y sin filtrar (de hecho, los primeros probadores dicen que parece «la IA que dice en voz alta lo que no se atreve a decir»). Eso es tanto su encanto como su advertencia.

Función n.º 2: aplicaciones industriales

Ahora veamos cómo se adapta cada herramienta a casos de uso reales en diferentes sectores y equipos.

Grok IA

Grok se diseñó claramente pensando en las personas, en aquellas que desean un asistente inteligente e ingenioso que les ayude con el código, genere ideas y les mantenga informadas en tiempo real. Esta alternativa a DeepSeek IA es más un compañero personal que un motor backend que impulsa su trabajo.

DeepSeek

Por su parte, DeepSeek es ideal para una amplia variedad de casos de uso profesional en todos los sectores. Ya está causando sensación en el sector sanitario para el diagnóstico, en el financiero para la detección de fraudes y las predicciones de mercado, y en el minorista para la optimización de la cadena de suministro y el comportamiento de los clientes. Su punto fuerte es la integración, la automatización y la precisión a gran escala.

🏆 Ganador: DeepSeek por su enfoque centrado en las empresas, que lo hace ideal para la industria.

🧠 Dato curioso: Mucho antes de Grok IA y DeepSeek, los artistas e investigadores utilizaban sistemas basados en reglas para generar imágenes. Uno de los primeros pioneros, Harold Cohen, creó un programa de IA llamado AARON que hacía arte abstracto décadas antes de que el arte con IA se pusiera de moda.

Función n.º 3: Capacidades multilingües

A continuación, examinaremos cómo cada herramienta es compatible con la diversidad lingüística, especialmente cuando se trabaja en equipos, regiones o con audiencias globales.

Grok IA

Grok es compatible con un amplio intervalo de idiomas, tanto para texto como para código, lo que le permite entablar conversaciones, proporcionar traducciones y comprender indicaciones matizadas en todo, desde inglés y español hasta coreano e hindi. Incluso mantiene intacto su ingenio en todos los idiomas, lo cual no es poca cosa.

DeepSeek

DeepSeek también ofrece una impresionante compatibilidad multilingüe adaptada a casos de uso técnico y analítico. Puede extraer, procesar y resumir con precisión información de documentos escritos en diferentes idiomas.

Lo que lo distingue es su capacidad para manejar el lenguaje técnico y la jerga en múltiples contextos lingüísticos, una característica esencial para los equipos globales que trabajan en entornos de investigación o con gran volumen de datos.

🏆 Ganador: ¡Empate! Grok destaca en el multilingüismo conversacional, mientras que DeepSeek lidera la comprensión multilingüe técnica.

🔍 ¿Sabías que...? El informe 2024 State of AI Report revela que el valor corporativo de las empresas de IA ha alcanzado la impresionante cifra de 9 billones de dólares, impulsado por un mercado alcista para la exposición a la IA entre las empresas que cotizan en bolsa.

Grok IA frente a DeepSeek en Reddit

Hicimos lo que cualquier técnico curioso haría para ir más allá de la propaganda de marketing: buscamos en Reddit. La plataforma está llena de opiniones sin filtrar de probadores ocasionales y usuarios avanzados. Hemos examinado los hilos sobre Grok IA y DeepSeek para ver cómo se comporta cada modelo en el mundo real, y esto es lo que dice la gente. 💁

Los fans de Grok IA no escatimaron elogios, valorando su capacidad para citar referencias, verificar su precisión y ofrecer compatibilidad multilingüe.

He utilizado tanto Grok 3 por su eficiencia y su función de búsqueda profunda que he eliminado ChatGPT. Es una bestia, busca e indexa rápidamente información en sitios web gubernamentales y científicos, revistas científicas y similares. Grok 3 proporciona excelentes referencias y comprueba su propia precisión...

Esto es lo que opina otro usuario de Reddit:

Algo que mucha gente aquí olvida es que el multilingüismo también es muy importante para una gran parte del mundo. DeepSeek puede ser bueno, pero en comparación incluso con el antiguo Gemini flash, es una auténtica mierda para idiomas como el francés. A primera vista puede parecer «aceptable», pero luego te das cuenta de que el género de ciertos objetos es incorrecto, lo que lo hace inutilizable.

Por otro lado, los usuarios de DeepSeek lo consideraron superior en razonamiento y profundidad lingüística.

Si intentas escribir en chino, especialmente en el estilo de la literatura china antigua, R1 deja a los demás modelos por los suelos. Casi parece un escritor humano profesional (y romántico, con sentido del humor)

Esto es lo que otros usuarios de Reddit opinan sobre DeepSeek:

Sí, lo probé con acertijos lógicos, utilizando o1 para comprobar su trabajo, pero seguí acusándolo de estar equivocado cuando no lo estaba... porque o1 estaba equivocado y DeepSeek tenía razón. DeepSeek insistió en que o1 estaba equivocado, y entonces le expliqué la lógica a o1, que admitió que estaba equivocado y falló...

¿El veredicto? Ambos modelos tienen puntos fuertes, y es mejor que los pruebes tú mismo en lugar de basarte únicamente en opiniones puntuales.

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Grok AI frente a DeepSeek

¿No te convence ni Grok ni DeepSeek? Lo entendemos. Aunque ambos modelos tienen sus puntos fuertes, también se han diseñado pensando en casos de uso específicos, como la investigación, el razonamiento y la profundidad del lenguaje.

Pero, ¿y si necesita algo más práctico? ¿Una herramienta de gestión de proyectos de IA que realmente le ayude a gestionar el trabajo, automatizar tareas y mantenerse organizado sin necesidad de ingeniería profesional?

Ahí es donde ClickUp entra en acción para salvar el día. 💪

Es la app, aplicación, para el trabajo que lo tiene todo: gestión de proyectos, gestión del conocimiento y chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

¡Descubra por qué debe optar por la opción C(lickUp)! 🧰

Ventaja n.º 1 de ClickUp: ClickUp Brain

Seamos sinceros: las herramientas de IA están por todas partes, pero muy pocas facilitan el trabajo. ClickUp Brain cambia las reglas del juego. Está integrado en tu plataforma de productividad y diseñado para pensar, actuar y adaptarse en función de cómo trabaja tu equipo.

Busca información relevante en lenguaje natural con ClickUp Brain

Te mostramos algunas de las principales funciones y casos de uso de ClickUp Brain:

¿Se ahoga en información dispersa?

El AI Knowledge Manager actúa como la memoria de su organización. No tendrá que rebuscar en carpetas aisladas ni buscar manualmente en hilos de correo electrónico para encontrar esa decisión específica de discusiones pasadas. Pregunte a Brain y le mostrará los datos relevantes de tareas, documentos o proyectos en cuestión de segundos. Cuando esté haciendo malabarismos con múltiples flujos de trabajo y solo necesite la respuesta correcta rápidamente, ya la tendrá.

A diferencia de Grok, que destaca en la búsqueda de información pública en tiempo real, o DeepSeek, que destaca en el razonamiento, ClickUp Brain extrae el contexto de tu entorno de trabajo, no de la web abierta.

📌 Ejemplo: Supongamos que eres un investigador de IA que se está preparando para una actualización de las partes interesadas. Escribes: «¿Cuáles fueron las conclusiones clave de nuestra evaluación del modelo transformador de febrero?». Brain mostrará inmediatamente los puntos clave de un documento de la reunión, un hilo de comentarios relacionados con una tarea y un gráfico de la actualización semanal del estado, todo ello de una sola vez.

Recurra al AI Project Manager de ClickUp Brain para obtener resúmenes instantáneos de los proyectos

¿Sigue escribiendo actualizaciones manualmente o cambiando de pestañas para elaborar informes de progreso?

El AI Project Manager se encarga de eso por ti. Genera resúmenes, crea subtareas a partir de tus tareas y descripciones de tareas, e incluso resume la actividad de las tareas en tiempo real sin que tengas que abrir una sola tarjeta. Está diseñado para la acción, no solo para la conversación.

Resuma las actualizaciones de los proyectos y redacte informes personales con ClickUp Brain

Mientras que Grok y DeepSeek pueden generar resúmenes si se les indica, ClickUp Brain automatiza esta tarea dentro de su flujo de trabajo.

📌 Ejemplo: Eres un gestor de proyectos sénior que dirige un equipo de ingeniería de 10 personas que trabaja en una nueva API. Antes de tu reunión matutina, la app de IA genera automáticamente un resumen que dice: «3 tareas completadas, dos bloqueadas debido a la falta de puntos finales, pruebas de backend retrasadas 1 día. » No has escrito ni una palabra ni has tenido que perseguir a nadie para obtener información actualizada, simplemente ha extraído lo que necesitaba de ClickUp.

Cambia entre múltiples LLM con ClickUp Brain y optimiza el modelo para la tarea en cuestión

¿Te gustaría poder usar ChatGPT y Claude sin cambiar de herramienta? ClickUp Brain no te limita a un solo LLM. Te permite acceder a modelos externos directamente desde la plataforma, sin tener que cambiar de pestaña ni perder el contexto.

📌 Ejemplo: Estás ultimando una propuesta de financiación para tu startup de IA. Utilizas ClickUp Brain para resumir los resultados de la investigación de tu equipo y, a continuación, recurres a ChatGPT para reescribir el resumen para un público inversor sin conocimientos técnicos. A continuación, compruebas el tamaño del mercado con Claude. En una palabra: perfecto.

Ventaja n.º 2 de ClickUp: Agentes de piloto automático de ClickUp

Grok y DeepSeek son impresionantes en búsquedas, códigos y razonamiento, pero no realizan actualizaciones ni cambios en las tareas de tu herramienta de gestión de proyectos. Los agentes de ClickUp sí lo hacen.

Los agentes inteligentes Autopilot de ClickUp para listas, carpetas, espacios y chats actúan como compañeros de trabajo digitales, resumiendo de forma proactiva las tareas, publicando resúmenes diarios/semanales, extrayendo elementos de acción e incluso respondiendo a consultas en canales compartidos, todo ello sin necesidad de indicaciones manuales.

💡 Consejo profesional: Puede activar agentes ya preparados (por ejemplo, Informe diario, Informe semanal, (resumen) StandUp del equipo) con unos pocos clics o diseñar bots personalizados basados en reglas y sin código, adaptados exactamente a sus flujos de trabajo. Añade un agente ClickUp AI a tus flujos de trabajo diarios para agilizarlos

A diferencia de las herramientas independientes, los agentes de ClickUp no solo comprenden y responden, sino que también envían actualizaciones, gestionan tareas, generan informes y automatizan pasos clave, lo que proporciona a los equipos un asistente de IA integrado y fluido que realmente colabora con ellos para realizar el trabajo.

Aprenda a configurarlos en este útil tutorial:

ClickUp's One Up #3: Documentos de ClickUp

Crea una base de datos de documentos centralizada con ClickUp Docs

Gestionar un documento de proyecto en Documentos de Google, Slack y Notion requiere más esfuerzo del que debería.

Los documentos de ClickUp cambian eso. Totalmente integrados en el resto de tu entorno de trabajo, los documentos crean un ecosistema centralizado en el que tus notas de investigación, tareas y planes de proyectos no solo coexisten, sino que interactúan con tu trabajo.

Puede incrustar listas de control con fechas límite, añadir actualizaciones de tareas en tiempo real, enlazar tableros completos e incluso extraer datos en tiempo real para actualizar documentos desde otras partes de su entorno de trabajo.

📌 Ejemplo: Eres un investigador de IA que está planificando un sprint de ajuste para un LLM multilingüe. Redactas un documento en el que se describen las prioridades lingüísticas y los casos de prueba. Dentro de ese mismo documento, incorporas una lista de control para tu equipo lingüístico, enlazas las tareas asignadas a los anotadores y añades una vista Tablero en vivo que muestra el progreso en las distintas configuraciones regionales.

Crea contenido personalizado para diferentes casos de uso con AI Writer for Work de ClickUp Brain

Si estás redactando un informe de investigación, escribiendo especificaciones de productos, planificando una campaña o escribiendo, bueno, cualquier cosa, AI Writer for Work está aquí para ayudarte. Genera contenido adaptado a tu rol y a la fase del proyecto: descripciones de productos con contexto técnico, resúmenes de experimentos en lenguaje sencillo o textos de marketing para su posterior lanzamiento.

Y no, no solo sirve para que tu texto sea gramaticalmente correcto, sino que entiende las necesidades de tu equipo. No estás dando indicaciones a un chatbot en el vacío, sino que estás creando contenido junto con una IA que tiene una visión más amplia de tu entorno de trabajo.

📮 ClickUp Insight: La mayoría de los equipos ya utilizan la IA de alguna forma. En nuestra encuesta, el 88 % afirmó que interactúa con ella regularmente y más de la mitad la utiliza varias veces al día. Aun así, solo el 12 % aprovecha las funciones de IA de las herramientas con las que trabaja a diario. Por otro lado, el 62 % se inclina por herramientas como ChatGPT y Claude. Es probable que esa diferencia se deba a que los beneficios no están claros, a preocupaciones por la seguridad o, simplemente, a que no se sabe qué funciones incluye. ClickUp facilita esa conexión (a internet). Puedes resumir actualizaciones, redactar contenido y crear automatizaciones personalizadas utilizando lenguaje natural, todo ello dentro de la misma plataforma en la que ya se encuentra tu trabajo.

ClickUp's One Up #4: Gestión de proyectos automatizada

Mientras que Grok y DeepSeek destacan en áreas como la conversación natural, ClickUp sobresale donde realmente importa para los profesionales expertos en tecnología: la ejecución.

Su centro de comandos de gestión de proyectos totalmente integrado es perfecto para crear, asignar, automatizar y realizar el trabajo. El software de gestión de proyectos ClickUp te ayuda a hacer todo, desde crear una hoja de ruta de productos y gestionar sprints de investigación complejos hasta sincronizar equipos multifuncionales.

Sus capacidades de automatización, colaboración en tiempo real y asistente de IA nativo le ayudan a avanzar más rápido con menos herramientas y sin conjeturas.

Exploremos las funciones que lo hacen especial. 👀

Chat de ClickUp

Colabora con tu equipo en tiempo real utilizando ClickUp Chat

Tienes un chat de equipo repleto de ideas, decisiones y próximos pasos en diferentes plataformas. Las actualizaciones importantes se pierden, las tareas se olvidan y acabas dedicando más tiempo a buscar el contexto que a progresar.

Entra en el chat de ClickUp. A diferencia de Grok, que puede hablar, y DeepSeek, que puede analizar, ClickUp pone ambos en acción. Integra la comunicación en tiempo real dentro de tu herramienta de gestión de proyectos para que puedas convertir los mensajes en tareas al instante, enlazar las discusiones directamente a los proyectos y obtener resúmenes generados por IA de las reuniones y las conversaciones perdidas.

Imagina discutir una nueva función en el chat, hacer clic una vez para crear la tarea, asignarle una prioridad y enlazarla al sprint de desarrollo sin salir de la conversación.

Automatización de ClickUp

Si gestiona varios proyectos con una docena de partes móviles: actualizaciones de estado, recordatorios, tareas periódicas y cambios de prioridades. Es demasiado mantenimiento manual, incluso con herramientas de IA que tienen capacidades avanzadas de razonamiento.

Automatice el trabajo rutinario y libere horas cada semana con ClickUp Automatizaciones

ClickUp Automations destaca aquí, ya que te ayuda a automatizar tareas repetitivas. Por ejemplo, cuando la prioridad de una tarea relacionada con una función se marca como «Alta», la plataforma la mueve automáticamente a la parte superior del sprint backlog, notifica a los ingenieros principales y la etiqueta para su revisión de control de calidad.

¿Necesita programar una llamada de revisión recurrente todos los viernes a las 10 de la mañana? Terminado, automáticamente. Se trata de una coordinación del flujo de trabajo que se adapta a sus necesidades mientras usted se centra en lo que realmente importa.

Y si no quieres crear automatizaciones desde cero, ClickUp Brain te lo pone aún más fácil. Solo tienes que escribir una indicación en lenguaje natural, como «Crear una automatización para asignar todas las tareas urgentes al desarrollador principal», y dejar que la IA lo configure por ti.

No hay que pensarlo dos veces: ¡elige ClickUp!

Aunque Grok y DeepSeek ofrecen impresionantes ventajas de IA, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuál le ayuda realmente a hacer más?

Si solo quieres chatear con un LLM u obtener resúmenes, cualquiera de las dos herramientas podría servirte. Pero si te tomas en serio la aplicación de la IA a flujos de trabajo reales (gestionar proyectos, automatizar tareas, coordinar tu equipo y mantener todo alineado en un solo lugar), ClickUp, la app para todo el trabajo, es única en su clase.

Combina comunicaciones inteligentes para equipos, gestión de tareas, automatización con IA e integraciones profundas en una plataforma clara y potente.

¿A qué esperas? ¡Regístrate gratis en ClickUp hoy mismo! ✅