Las 10 mejores alternativas a Feathery para formularios sin código y automatización de flujos de trabajo

Probamos Feathery para crear formularios y recopilar datos, y funciona bastante bien en cuanto a personalización y lógica. Es un buen creador de formularios si estás dispuesto a dedicar tiempo a dominar sus herramientas.

Pero aquí está el problema: el proceso de configuración puede ser tedioso.

Aunque Feathery ofrece potentes funciones, a veces parece que hay que hacer mucho trabajo para sacarle el máximo partido. Y si buscas una experiencia sencilla y fácil de usar, puede que no sea la mejor opción.

Si te frustra la curva de aprendizaje de Feathery o quieres un creador de formularios más optimizado, ¡tenemos lo que necesitas! Hemos elaborado una lista con las 10 mejores alternativas a Feathery que hacen que la creación de formularios y la automatización de flujos de trabajo sean más rápidas, fáciles y eficientes.

¿Qué es Feathery?

Feathery es una plataforma de creación de formularios sin código diseñada para crear formularios complejos y dinámicos con flujos de trabajo avanzados. Permite a los usuarios crear formularios de varios pasos y lógica condicional que se adaptan a las entradas de los usuarios en tiempo real.

Aunque Feathery es muy potente para crear experiencias de usuario personalizadas e integrarse con diversas herramientas, su interfaz puede resultar complicada para quienes buscan una configuración más sencilla. Es adecuado para usuarios que necesitan una amplia personalización y control sobre sus procesos de recopilación de datos.

¿Por qué optar por alternativas a Feathery?

Retos de integración ❌

Conectar Feathery con tus herramientas de marketing existentes, como HubSpot, Mailchimp y Salesforce, puede ser un proceso complejo y que requiere mucho tiempo. Los usuarios informan de integraciones plug-and-play limitadas, pasos de configuración confusos y falta de plantillas listas para usar que agilicen el proceso. Si necesitas una experiencia fluida, el proceso de integración de Feathery puede ralentizarte.

Curva de aprendizaje ❌

Sí, Feathery es potente y ofrece muchas opciones de personalización. Pero ese nivel de flexibilidad también puede resultar abrumador, especialmente si aún no estás familiarizado con las herramientas avanzadas de creación de formularios.

Es posible que tengas que dedicar horas a averiguar cómo funciona. Aunque el equipo de soporte es muy útil, los propietarios de pequeñas empresas y los usuarios sin conocimientos técnicos pueden encontrar Feathery más complejo de lo necesario.

Funciones limitadas ❌

Ahora bien, esto es interesante. Aunque Feathery ofrece muchas funciones interesantes, algunos usuarios consideran que aún le falta algo. Algunos usuarios han señalado que carece de herramientas avanzadas para la elaboración de informes, una mejor automatización de los flujos de trabajo y plantillas personalizables.

Es ideal para crear formularios sencillos, sin duda. Pero si buscas algo más dinámico (como formularios para equipos de software) e interactivo, es posible que te sientas bloqueado. Hay margen de mejora, especialmente si quieres una solución más completa.

Alternativas a Feathery de un vistazo

Las mejores alternativas a Feathery

Hemos terminado el trabajo por ti y hemos seleccionado las mejores alternativas gratuitas a Feathery que hay en el mercado. Échales un vistazo a continuación:

1. ClickUp (el mejor para la automatización de flujos de trabajo y la integración de tareas)

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por la inteligencia artificial. Incluye ClickUp Forms, un potente creador de formularios en línea que va más allá de la simple recopilación de datos.

Crea formularios interactivos y recopila información detallada con ClickUp Forms

Puedes utilizar ClickUp Forms para crear formularios interactivos con los que recopilar información. A continuación, te permite convertir las respuestas de los formularios en elementos de acción.

Por ejemplo: Un formulario de solicitud interno puede ser un desencadenante de aprobaciones y escalamientos.

Un formulario de solicitud de cliente puede crear automáticamente una tarea para tu equipo.

Un formulario de comentarios puede asignar seguimientos basados en el análisis de opiniones.

Feathery requiere un esfuerzo manual para extraer información de los datos de los formularios. ClickUp Forms automatiza este proceso mediante la integración con ClickUp Brain, que resume la opinión de los clientes, identifica las preguntas más frecuentes y sugiere acciones.

Este análisis inteligente te permite tomar mejores decisiones más rápidamente, basándote en información clara.

Pide a ClickUp Brain resúmenes, sugerencias o preguntas

Pero eso no es todo.

ClickUp Forms se integra perfectamente con tus flujos de trabajo. Puedes automatizar procesos en los que las respuestas a los formularios desencadenan instantáneamente la creación de tareas, actualizaciones de estado y asignaciones. Con ClickUp Automatizaciones, puedes establecer reglas para crear tareas, asignarlas a la persona adecuada y marcar su urgencia, asegurándote de que nada se pase por alto.

Con una sencilla lógica «si/entonces», configura automatizaciones para tus formularios con ClickUp Automations.

También tienes la flexibilidad de ver tus datos en varios formatos. Las diversas vistas de ClickUp proporcionan una forma más organizada de ver tus datos y tomar decisiones informadas con tableros Kanban, gráficos circulares y otras visualizaciones.

Las opciones de personalización de marca son otro punto fuerte de ClickUp Forms. Puedes personalizar tus formularios con temas, fondos, colores y logotipos para que se adapten perfectamente a la identidad de tu marca. Además, puedes realizar un seguimiento sencillo de las métricas y utilizar la lógica condicional para adaptar dinámicamente las preguntas en función de las respuestas de los usuarios, mejorando así la experiencia general del usuario.

Consejo útil: Compartir tus formularios de ClickUp también es muy fácil. Solo tienes que copiar el enlace directo al formulario y compartirlo con quien quieras (¡literalmente, eso es todo!). Además, puedes optar por añadir un formulario HTML a tu página de destino a través de la sección Código de inserción.

¿Listo para empezar a utilizar ClickUp Forms? Echa un vistazo a la plantilla de formulario de comentarios de ClickUp para una configuración rápida y eficaz. Esta plantilla te permite recopilar los comentarios de los clientes, agilizar las solicitudes y convertir los envíos en tareas procesables, todo en un solo lugar.

Obtenga una plantilla gratuita Recopila fácilmente los comentarios de los clientes con la plantilla de formulario de comentarios de ClickUp.

Las mejores funciones de ClickUp

Convierte la información de los formularios en tareas: convierte los datos recopilados en tareas prácticas dentro de convierte los datos recopilados en tareas prácticas dentro de las tareas de ClickUp para mejorar la productividad y el seguimiento.

Comunícate con ClickUp Chat: debate ideas, comparte novedades y colabora en tiempo real con debate ideas, comparte novedades y colabora en tiempo real con ClickUp Chat

Establece y realiza un seguimiento de tus metas: supervisa el progreso con supervisa el progreso con ClickUp Metas convirtiendo los envíos de formularios en metas medibles y realizando un seguimiento de su completación.

Utiliza el control de tiempo: controla cuánto tiempo se dedica a trabajar en las tareas generadas a partir de la información de los formularios con controla cuánto tiempo se dedica a trabajar en las tareas generadas a partir de la información de los formularios con ClickUp Control de tiempo.

Limitaciones de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden encontrar una curva de aprendizaje más pronunciada.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Según una reseña de G2:

Lo que más me gusta de ClickUp es que sustituye a varias herramientas en un solo lugar. Ya no hay que cambiar entre varias aplicaciones. Ofrece un número de funciones sin igual en comparación con otros programas. También es muy personalizable para adaptarse a cualquier flujo de trabajo gracias a funciones como las vistas múltiples, que me permiten configurar los proyectos exactamente como necesito, los paneles, que me ofrecen una visión clara de los informes y las estadísticas, y las automatizaciones, que me ahorran horas al encargarse de las tareas repetitivas.

Lo que más me gusta de ClickUp es que sustituye a varias herramientas en un solo lugar. Ya no hay que cambiar entre varias aplicaciones. Ofrece un número de funciones sin igual en comparación con otros programas. También es muy personalizable para adaptarse a cualquier flujo de trabajo gracias a funciones como las vistas múltiples, que me permiten configurar los proyectos exactamente como necesito, los paneles, que me ofrecen una visión clara de los informes y las estadísticas, y las automatizaciones, que me ahorran horas al encargarse de las tareas repetitivas.

📮ClickUp Insight: Alrededor del 43 % de los trabajadores envían entre 0 y 10 mensajes al día. Si bien esto sugiere conversaciones más centradas o deliberadas, también podría indicar una falta de colaboración fluida, con discusiones importantes que tienen lugar en otros lugares (como el correo electrónico). Para evitar cambios innecesarios de plataforma y de contexto, necesitas una aplicación que lo tenga todo para el trabajo, como ClickUp, que combina proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar de forma más eficiente.

2. Jotform (el mejor para crear formularios gratis)

vía Jotform

Jotform es un creador de formularios en línea que simplifica el proceso de creación, uso compartido y gestión de formularios. Su interfaz fácil de usar ofrece un creador de formularios de arrastrar y soltar, lo que facilita la creación de formularios a los usuarios sin conocimientos de código.

Jotform es muy popular entre las empresas que desean recopilar datos a través de encuestas, formularios de comentarios, registros y mucho más. Tiene compatibilidad con otras herramientas para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Jotform

Utiliza un creador de formularios intuitivo de arrastrar y soltar para personalizarlos fácilmente.

Prueba las amplias plantillas de formularios adaptadas a diferentes sectores y fines.

Integración perfecta con aplicaciones como Hojas de cálculo de Google, PayPal y Mailchimp.

Utiliza lógica condicional avanzada para crear formularios personalizados.

Limitaciones de Jotform

Opciones de personalización limitadas en comparación con herramientas de creación de formularios más avanzadas.

Los precios pueden ser elevados para las pequeñas empresas.

El botón «Deshacer» no es fácilmente accesible.

Precios de Jotform

Starter: Gratis, gratuito/a

Bronce: 39 $ al mes

Plata: 49 $ al mes

Gold: 129 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Jotform

G2: 4,7/5 (más de 3400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jotform?

Según una reseña de G2 ,

Jotform facilita enormemente la creación de formularios gracias a su interfaz de arrastrar y soltar, lo que me permite crear rápidamente formularios profesionales y pulidos utilizando diversas plantillas para formularios de contacto, encuestas y mucho más. Sin embargo, el diseño responsivo podría mejorarse, ya que a veces los formularios no se muestran bien en los dispositivos móviles, lo que supone un problema para los usuarios de estos dispositivos.

Jotform facilita enormemente la creación de formularios gracias a su interfaz de arrastrar y soltar, lo que me permite crear rápidamente formularios profesionales y pulidos utilizando diversas plantillas para formularios de contacto, encuestas y mucho más. Sin embargo, el diseño responsivo podría mejorarse, ya que los formularios a veces no se muestran bien en los dispositivos móviles, lo que supone un problema para los usuarios de estos dispositivos.

3. Microsoft Forms (ideal para usuarios de Microsoft 365 que necesitan encuestas y cuestionarios básicos)

a través de Microsoft Forms

Microsoft Forms es una herramienta sencilla para crear encuestas, sondeos y cuestionarios en línea. Se integra perfectamente con Microsoft 365 y permite a los usuarios recopilar respuestas en tiempo real, analizar datos con gráficos integrados y exportar los resultados a Excel para obtener información más detallada.

Con un diseño intuitivo, sugerencias basadas en IA y opciones de personalización, Microsoft Forms es ideal para empresas, educadores y equipos que buscan optimizar la recopilación de comentarios y la toma de decisiones.

Las mejores funciones de Microsoft Forms

Habilita las respuestas anónimas en algunos ajustes.

Comparte formularios fácilmente a través de enlaces, códigos QR o correos electrónicos.

Recopila respuestas en tiempo real con visualización automática de datos.

Garantiza la accesibilidad con formularios adaptados a dispositivos móviles.

Limitaciones de Microsoft Forms

Menos opciones de diseño y personalización que la competencia.

Carece de funciones como la lógica condicional y el análisis avanzado.

Solo tiene compatibilidad con hasta 7 medidas en lugar de una escala completa de 1 a 10.

Precios de Microsoft Forms

Business Basic: 7,14 $ por usuario al mes.

Estándar empresarial: 14,88 $ por usuario al mes.

Business Premium: 26,20 $ por usuario al mes.

Valoraciones y reseñas de Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Forms?

Según una reseña de G2 ,

Microsoft Forms es increíblemente fácil de usar, lo que simplifica la recopilación de datos de varias personas a la vez con seguimiento y análisis de respuestas en tiempo real. El soporte al cliente es rápido y fiable, y la implementación es sencilla para un uso habitual. Sin embargo, carece de funciones avanzadas y no admite respuestas anónimas en el modo Enterprise, lo que puede ser un inconveniente.

Microsoft Forms es increíblemente fácil de usar, lo que simplifica la recopilación de datos de varias personas a la vez con seguimiento y análisis de respuestas en tiempo real. El soporte al cliente es rápido y fiable, y la implementación es sencilla para un uso habitual. Sin embargo, carece de funciones avanzadas y no admite respuestas anónimas en el modo Enterprise, lo que puede ser un inconveniente.

4. Wufoo (el mejor para crear formularios con marca)

a través de Wufoo

Wufoo es un práctico creador de formularios en línea que simplifica las cosas con su interfaz fácil de arrastrar y soltar y sus temas prediseñados. Wufoo hace que crear formularios elegantes y con tu marca sea muy fácil.

Además, incluye numerosas funciones que ayudan a las empresas a recopilar datos, recibir pagos y optimizar sus flujos de trabajo mediante integraciones. Y, cuando se trata de dar sentido a todos esos datos, las herramientas de análisis integradas de Wufoo te tienen cubierto.

Las mejores funciones de Wufoo

Crea y despliega rápidamente formularios personalizados utilizando un creador intuitivo de arrastrar y soltar.

Integra fácilmente los formularios con herramientas como Zapier, Mailchimp y Salesforce para optimizar los flujos de trabajo.

Permite el cobro seguro de pagos mediante integraciones con las principales pasarelas de pago, como PayPal y Stripe.

Accede a análisis en tiempo real con herramientas de elaboración de informes personalizadas y datos exportables para obtener información más detallada.

Limitaciones de Wufoo

Diseño anticuado que hace que Wufoo no sea fácil de usar para los usuarios.

Carece de CAPTCHA o de una protección sólida contra el spam, lo que hace que los formularios sean vulnerables.

Opciones limitadas de personalización CSS para ajustes de diseño avanzados.

Precios de Wufoo

Starter: 16,25 $ al mes.

Profesional: 29,08 $ al mes.

Avanzado: 74,08 $ al mes.

Ultimate: 183,25 $ al mes.

Valoraciones y opiniones sobre Wufoo

G2: 4,2/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wufoo?

Según una reseña de G2:

Wufoo es una herramienta sencilla y fácil de usar que no requiere conocimientos avanzados de código, incluso para formularios complejos. Sus servicios son atractivos y el precio es razonable. Sin embargo, el diseño parece anticuado y no es muy fácil de usar para los usuarios que prefieren una interfaz moderna, y las opciones de personalización CSS son algo limitadas.

Wufoo es una herramienta sencilla y fácil de usar que no requiere conocimientos avanzados de código, incluso para formularios complejos. Sus servicios son atractivos y el precio es razonable. Sin embargo, el diseño parece anticuado y no es muy fácil de usar para los usuarios que prefieren una interfaz moderna, y las opciones de personalización CSS son algo limitadas.

5. Zoho Forms (ideal para empresas que utilizan el ecosistema Zoho para la recopilación de datos)

a través de Zoho Forms

Zoho Forms ofrece un enfoque integral para crear formularios online personalizados. Está diseñado para adaptarse a diversos casos de uso, como la recopilación de opiniones, las encuestas y la generación de clientes potenciales.

Su interfaz flexible permite a las empresas integrar formularios de pedido, realizar automatizaciones de flujos de trabajo y recibir notificaciones en tiempo real. Con acceso móvil y opciones de integración, Zoho Forms garantiza una recopilación y gestión eficaz de los datos.

Las mejores funciones de Zoho Forms

Diseña formularios con facilidad utilizando un creador de formularios adaptado a dispositivos móviles con función de arrastrar y soltar.

Automatiza las aprobaciones y la asignación de tareas para optimizar los flujos de trabajo internos.

Accede a las entradas de los formularios sin conexión con la compatibilidad con aplicaciones móviles para iOS y Android.

Genera informes visuales y realiza el seguimiento del rendimiento con herramientas de análisis integradas.

Integración fluida con aplicaciones de Zoho, Google Workspace y herramientas de terceros como Mailchimp.

Limitaciones de Zoho Forms

Algunos usuarios informan de fallos ocasionales o lentitud en la función de sincronización de la aplicación móvil.

La personalización avanzada puede requerir algunos conocimientos técnicos, especialmente para la lógica condicional.

Flexibilidad de diseño limitada en comparación con la competencia, que ofrece opciones de estilo más modernas y dinámicas.

Precios de Zoho Forms

Free

Básico : 10 $ por usuario al mes.

Estándar : 25 $ por usuario al mes.

Profesional : 50 $ por usuario al mes.

Premium: 90 $ por usuario al mes.

Valoraciones y reseñas de Zoho Forms

G2: 4,5/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 160 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Forms?

Según una reseña de G2:

Zoho Forms es fácil de usar y se integra bien, lo que lo convierte en una opción fiable para formularios básicos. Es ideal para gestionar correos electrónicos de forma eficiente y ha sido nuestra solución preferida durante años. Sin embargo, su precio podría ser mejor y le faltan algunas funciones. Además, si no tienes cuidado, puedes acabar con una suscripción adicional, y el servicio de asistencia técnica puede tardar en responder.

Zoho Forms es fácil de usar y se integra bien, lo que lo convierte en una opción fiable para formularios básicos. Es ideal para gestionar correos electrónicos de forma eficiente y ha sido nuestra solución preferida durante años. Sin embargo, su precio podría ser mejor y le faltan algunas funciones. Además, si no tienes cuidado, puedes acabar con una suscripción adicional, y el servicio de asistencia técnica puede tardar en responder.

6. Typeform (el mejor para crear formularios atractivos e interactivos)

vía Typeform

Typeform está diseñado para crear formularios, encuestas y cuestionarios conversacionales e interactivos. A diferencia de Feathery, que se centra en la recopilación dinámica de datos, la fortaleza de Typeform radica en ofrecer formularios atractivos y visualmente llamativos que aumentan la participación de los usuarios y mejoran los formularios de registro.

Su formato único de una pregunta por vez y sus amplias capacidades de integración lo convierten en una alternativa sólida para las empresas que buscan mejorar la experiencia del usuario y la interactividad.

Las mejores funciones de Typeform

Crea formularios y encuestas visualmente atractivos que parezcan conversaciones y aumenten las tasas de finalización.

Personaliza los formularios con tu kit de marca, fuentes y temas cromáticos para conseguir un aspecto pulido y profesional.

Utiliza Logic Jump y Hidden Fields para personalizar las experiencias de los usuarios y formular preguntas más inteligentes.

Integración perfecta con herramientas como Hojas de cálculo de Google, HubSpot, Slack y Facebook Pixel.

Realiza el seguimiento de las conversiones y el comportamiento de la audiencia con integraciones de análisis y marketing incorporadas.

Limitaciones de Typeform

Las funciones de nivel superior pueden estar restringidas a planes de precios caros, especialmente para equipos más pequeños.

Funcionalidad offline limitada: los formularios requieren una conexión a internet para funcionar.

Los diseños personalizados y los ajustes de diseño más allá del estilo predeterminado están algo restringidos.

Precios de Typeform

Básico: 29 $ al mes

Además: 59 $ al mes.

Business: 99 $ al mes.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Typeform

G2: 4,5/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Typeform?

Según una reseña de G2:

Typeform facilita enormemente la creación de formularios complejos, al tiempo que mantiene la personalización para los usuarios. Ha reducido drásticamente los envíos de spam en mi sitio web y ha mejorado las consultas generales. La página de resultados es ideal para recopilar rápidamente estadísticas de los clientes. Sin embargo, no me gusta que algunas funciones estén bloqueadas tras un precio premium.

Typeform facilita enormemente la creación de formularios complejos, al tiempo que mantiene la personalización para los usuarios. Ha reducido drásticamente los envíos de spam en mi sitio web y ha mejorado las consultas generales. La página de resultados es ideal para recopilar rápidamente estadísticas de los clientes. Sin embargo, no me gusta que algunas funciones estén bloqueadas tras un precio premium.

7. Google Forms (ideal para usuarios de Google Workspace)

a través de Google Forms

Google Forms es una herramienta gratuita y fácil de usar, perfecta para crear encuestas, cuestionarios y formularios de comentarios. Es muy popular por su simplicidad y su perfecta integración con Google Workspace, lo que facilita enormemente la recopilación de datos.

Aunque no ofrece un montón de opciones de personalización avanzadas, sí proporciona todas las funciones básicas que necesitas, como crear una encuesta para recopilar y analizar respuestas rápidamente.

Las mejores funciones de Google Forms

Crea formularios ilimitados de forma gratuita con una interfaz sencilla y fácil de usar.

Personaliza los formularios con temas, imágenes, colores y fuentes para darles un aspecto acorde con tu marca.

Recopila y analiza las respuestas en tiempo real con la integración perfecta de Hojas de cálculo de Google.

Comparte formularios al instante mediante un enlace o correo electrónico y colabora con tus compañeros de equipo en tiempo real.

Utiliza plantillas prediseñadas para lanzar encuestas, cuestionarios y formularios de comentarios rápidamente.

Limitaciones de Google Forms

Carece de plantillas, ramificaciones y fondos personalizados (GIF/vídeos).

Los formularios pueden parecer visualmente básicos, con menos opciones de diseño en comparación con las herramientas premium.

Sin captura de firma integrada ni autenticación de usuario personalizada más allá del inicio de sesión de Google.

Precios de Google Forms

Free

Empresa Starter: 7,20 $ por usuario al mes.

Business Standard: 14,40 $ por usuario al mes.

Business Plus: 21,60 $ por usuario al mes.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google Forms

Capterra: 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

G2: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Forms?

Según una reseña de Capterra:

Google Forms es una herramienta estupenda para recopilar datos de compañeros de trabajo o miembros de la comunidad. Sin embargo, carece de plantillas para cuestionarios y encuestas, y no permite ramificaciones ni saltos lógicos. Además, no ofrece compatibilidad con fondos personalizados con GIF o vídeos cortos, lo que limita la personalización.

Google Forms es una herramienta estupenda para recopilar datos de compañeros de trabajo o miembros de la comunidad. Sin embargo, carece de plantillas para cuestionarios y encuestas, y no permite ramificaciones ni saltos lógicos. Además, no admite fondos personalizados con GIF o vídeos cortos, lo que limita la personalización.

8. Formstack (ideal para usuarios de corporaciones que buscan crear formularios y gestionar documentos)

a través de Formstack

Formstack es una plataforma sin código de nivel empresarial diseñada para mucho más que la simple creación de formularios básicos. Es tu herramienta ideal para crear formularios potentes, gestionar documentos e incluso recopilar firmas electrónicas.

A diferencia de Feathery, Formstack ofrece una solución más completa para optimizar los flujos de trabajo. Se integra fácilmente con varias herramientas empresariales, lo que te ayuda a agilizar la recopilación de datos, realizar automatizaciones de procesos y mantener tus valiosos datos en su sitio.

Las mejores funciones de Formstack

Crea formularios avanzados con un creador intuitivo de arrastrar y soltar, sin necesidad de conocimientos de código.

Automatiza las aprobaciones, las notificaciones y los flujos de trabajo para mejorar la eficiencia del equipo.

Analiza los datos del envío con la elaboración de informes detallados y herramientas de optimización.

Garantiza el almacenamiento seguro de documentos con cifrado, cumplimiento de la HIPAA y lógica condicional.

Integra más de 100 herramientas, como Salesforce, PayPal, Microsoft y Zapier.

Limitaciones de Formstack

Puede resultar caro para pequeñas empresas o equipos con presupuestos limitados.

Algunos usuarios informan de una curva de aprendizaje al ajustar flujos de trabajo o integraciones complejos.

La capacidad de respuesta y el rendimiento en dispositivos móviles pueden ser inconsistentes en ocasiones.

Precios de Formstack

Formularios: 99 $ al mes.

Suite: 299 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Formstack

G2: 4,3/5 (más de 450 opiniones)

Capterra: 4,0/5 (más de 110 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Formstack?

Una reseña de Capterra dice:

Formstack ofrece una interfaz fácil de usar con funciones sencillas para crear formularios. Sin embargo, aunque los elementos de arrastrar y soltar son sencillos, conectarlos al software de pago o cobrar los pagos no es tan intuitivo.

Formstack ofrece una interfaz fácil de usar con funciones sencillas para crear formularios. Sin embargo, aunque los elementos de arrastrar y soltar son sencillos, conectarlos al software de pago o cobrar los pagos no es tan intuitivo.

9. FormAssembly (ideal para corporaciones centradas en la recopilación segura de datos y el cumplimiento normativo)

a través de FormAssembly

FormAssembly es una plataforma de recopilación de datos diseñada para organizaciones que dan prioridad a la seguridad, el cumplimiento normativo y la flexibilidad. Destaca por ofrecer tanto la simplicidad del arrastrar y soltar para la creación rápida de formularios como opciones de codificación avanzadas para una personalización personalizada.

La sólida integración de FormAssembly con Salesforce y sus funciones de cumplimiento normativo lo convierten en una opción muy valiosa para las empresas que gestionan datos confidenciales y flujos de trabajo complejos.

Las mejores funciones de FormAssembly

Crea formularios complejos y seguros con un potente creador de formularios de arrastrar y soltar con compatibilidad para personalización HTML.

Realiza una conexión directa con Salesforce y otras plataformas importantes para sincronizar datos sin problemas.

Automatiza los flujos de trabajo con lógica condicional, aprobaciones en varias fases y una sólida lógica de formularios.

Garantiza el cumplimiento de estrictas normas de seguridad como HIPAA, GDPR y SOC 2.

Realiza pagos de forma segura a través de pasarelas integradas como Stripe y Authorize.net.

Limitaciones de FormAssembly

Los niveles de precios más altos pueden no ser ideales para pequeñas empresas o usuarios individuales.

Retrasos ocasionales en las respuestas del soporte al cliente, especialmente en problemas técnicos.

Precios de FormAssembly

Básico: 83 $ al mes (facturado anualmente)

Elementos esenciales: Precios personalizados

Equipo: Precios personalizados

Corporación: Precios personalizados

Gov Cloud: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de FormAssembly

G2: 4,5/5 (más de 380 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre FormAssembly?

Según una reseña de Capterra:

FormAssembly es fácil de usar, con una integración sencilla con Salesforce y funciones generadas por IA que simplifican la creación de formularios. Es fácil navegar por los campos, clonar formularios sin perder el formato y el soporte al cliente es muy receptivo. Sin embargo, carece de opciones de personalización para CSS y no permite adjuntar archivos PDF en los correos electrónicos de notificación.

FormAssembly es fácil de usar, con una integración sencilla con Salesforce y funciones generadas por IA que simplifican la creación de formularios. Es fácil navegar por los campos, clonar formularios sin perder el formato y el soporte al cliente es muy receptivo. Sin embargo, carece de opciones de personalización para CSS y no permite adjuntar archivos PDF en los correos electrónicos de notificaciones.

10. Aplicación Forms (la mejor para la creación rápida y sencilla de formularios)

a través de Forms.app

Forms. app es una aplicación sencilla y fácil de usar para crear formularios en línea personalizados y compartirlos en muy poco tiempo. Su diseño adaptado a dispositivos móviles y su interfaz de arrastrar y soltar son perfectos para todo, desde recopilar opiniones de los clientes hasta gestionar inscripciones a eventos.

Además, con opciones de integración y funciones de uso compartido, es una herramienta práctica para la recopilación diaria de datos.

Las mejores funciones de Forms App

Crea formularios, encuestas y cuestionarios versátiles con una interfaz rápida y fácil de usar para usuarios.

Organiza tu trabajo de forma eficiente utilizando carpetas y paneles para diferentes tipos de formularios.

Intégralos con otras herramientas como Hojas de cálculo de Google y Zapier para optimizar los flujos de trabajo.

Accede a todas las funciones incluso en el plan Free, incluidas las plantillas optimizadas para dispositivos móviles.

Personaliza el diseño de los formularios para que se adapten a tu marca utilizando las herramientas visuales integradas.

Limitaciones de la aplicación Forms

Algunos usuarios informan de incidencias ocasionales o retrasos en el rendimiento de la aplicación móvil.

Las funciones avanzadas (como la lógica condicional) pueden ser más difíciles de localizar o configurar.

Documentación y tutoriales limitados para usuarios novatos que necesitan orientación paso a paso.

Precios de la aplicación Forms

Gratis: Gratis

Básico: 5 $ al mes.

Pro: 10 $ al mes

Premium: 25 $ al mes

Valoraciones y reseñas de la aplicación Forms

G2: 4,5/5 (más de 480 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 240 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Forms App?

Según una reseña de Capterra,

La aplicación Forms facilita enormemente la recopilación de datos, con eficaces funciones de tabulación para su análisis. Sin embargo, no permite la edición de los cuestionarios ya enviados sin alterar los datos recopilados.

La aplicación Forms facilita enormemente la recopilación de datos, con eficaces funciones de tabulación para el análisis. Sin embargo, no permite la edición de los cuestionarios ya enviados sin alterar los datos recopilados.

Utiliza ClickUp para crear y diseñar formularios interactivos.

ClickUp Forms lleva la creación de formularios al siguiente nivel al combinar flujos de trabajo inteligentes, vistas personalizables e información basada en IA.

Tanto si creas formularios de comentarios, formularios de admisión de proyectos, formularios de pago, formularios de registro o encuestas a clientes, ClickUp es la solución ideal para convertir las respuestas en tareas prácticas e información valiosa.

¿Y lo mejor de todo? Se integra perfectamente con tus flujos de trabajo existentes, automatizando la asignación de tareas y organizando los datos de una manera que tiene sentido para ti. Además, con las diversas vistas de ClickUp, puedes visualizar los datos como nunca antes, ya sea a través de tableros Kanban, gráficos circulares o paneles personalizados.

¿Estás listo para que tu proceso de creación de formularios sea más fácil y eficaz? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp!