Más de 30 de las mejores indicaciones de Leonardo IA para crear imágenes impresionantes

Imagina una metrópolis resplandeciente situada en un planeta alienígena, con rascacielos hechos de estructuras cristalinas y ríos de neón que fluyen por las calles.

Hace unos años, transformar estas ideas en realidad visual requería un equipo de diseñadores expertos y artistas visuales equipados con herramientas de alta gama.

Gracias a la IA generativa, ahora incluso quienes no tienen experiencia en diseño pueden crear imágenes increíblemente impresionantes en cuestión de minutos. Ahora imagina tener ese tipo de poder creativo al alcance de tu mano, con una plataforma como Leonardo IA.

En esta entrada del blog, te mostraremos más de 30 ejemplos de indicaciones de Leonardo AI que puedes modificar, renovar o utilizar como inspiración para crear tus propias obras maestras visuales.

¡Es hora de ponerse manos a la obra! 💁‍♀️

⏰ Resumen de 60 segundos Leonardo AI es una plataforma de IA generativa que transforma indicaciones de texto en imágenes, texturas y arte conceptual. Funciones como el entrenamiento de modelos personalizados, la conversión de imágenes en indicaciones y la creación de guiones gráficos permiten a los usuarios perfeccionar sus imágenes con precisión. Dominar las indicaciones potencia la creatividad y la eficiencia. Las indicaciones estructuradas ayudan a generar imágenes precisas y de alta calidad, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios. ClickUp ayuda a gestionar los elementos visuales generados por IA. Con herramientas como Whiteboards, Documento y Brain, los equipos pueden organizar ideas, colaborar y optimizar los flujos de trabajo creativos.

Comprender Leonardo /IA

Leonardo AI (adquirida por Canva) es una plataforma de IA generativa que utiliza algoritmos avanzados de aprendizaje automático para transformar indicaciones textuales en imágenes, ilustraciones, texturas y arte conceptual de alta calidad.

a través de Leonardo IA

Además, ofrece a los usuarios opciones de personalización avanzadas para refinar, manipular y perfeccionar sus creaciones sin que parezcan artificiales o incoherentes. Esto resulta especialmente útil para desarrolladores de videojuegos, diseñadores y artistas que necesitan un control preciso sobre sus creaciones.

Funciones clave de Leonardo IA

Entrenamiento de modelos personalizados: entrena la IA con tus propias imágenes para crear visuales que se adapten a tu estilo, marca o visión artística.

De imagen a indicación: sube una imagen y la IA generará una indicación que te ayudará a recrear o perfeccionar imágenes similares sin esfuerzo.

Asistencia con indicaciones de IA: obtén indicaciones más inteligentes con sugerencias de adjetivos, adverbios y emociones para mejorar tus resultados.

Storyboarding: crea fácilmente una secuencia de imágenes para correlacionar historias, campañas de marketing o conceptos de juegos.

Modo privado: mantén la confidencialidad de tus creaciones con un sencillo interruptor para mayor privacidad.

¿Por qué es fundamental dominar las indicaciones?

Leonardo IA convierte las ideas en impresionantes imágenes en cuestión de minutos, pero solo si le das las indicaciones adecuadas. Más concretamente, cuanto más claro seas, mejores serán los resultados que puedes esperar.

Veamos por qué necesitas dominar las indicaciones de Leonardo IA:

Ofrece resultados precisos: una indicación bien definida ayuda a la IA a comprender el estilo, la composición y los detalles exactos que deseas en tus imágenes.

Reduce el proceso de prueba y error: las indicaciones claras evitan que la IA genere imágenes aleatorias o incongruentes, lo que se traduce en menos revisiones.

Mejora el control creativo: las instrucciones específicas te permiten ajustar la iluminación, la perspectiva y los efectos artísticos sin necesidad de realizar edición posterior.

Aumenta la escalabilidad: las indicaciones eficaces ayudan a generar múltiples variaciones del mismo concepto, manteniendo la coherencia.

Optimiza el coste y la eficiencia: las indicaciones bien estructuradas te ayudan a generar resultados de alta calidad, lo que reduce la dependencia de costosos diseñadores para los borradores iniciales.

🔍 ¿Sabías que algunos modelos de IA pueden escribir sus propias indicaciones? El Automatic Prompt Engineer (APE) genera, prueba y selecciona la indicación más eficaz, todo por sí mismo.

➡️ Más información: Plantillas de IA para ahorrar tiempo y mejorar la productividad

Ejemplos de indicaciones de Leonardo IA

Leonardo AI combina la IA con el diseño gráfico, creando todo, desde mundos fantásticos de ensueño hasta retratos cinematográficos.

Para ayudarte a obtener el mejor resultado, hemos recopilado más de 30 indicaciones de Leonardo IA que puedes utilizar como inspiración o probar por tu cuenta (¡es hora de dar vida a tu ingeniero de indicaciones interior!) 👇

Indicaciones para generar imágenes fantásticas y mitológicas.

Aquí tienes algunas indicaciones de Leonardo IA e imágenes resultantes sobre criaturas míticas, figuras heroicas y realidades encantadoras.

1. Canario negro femenino con tejido de leopardo

Indicación: Una superheroína inspirada en Black Canary, combinada con un diseño con temática de leopardo, erguida en medio de un vibrante paisaje urbano. Lleva un elaborado traje con la función de estampados de leopardo y detalles en cuero negro.

💡Consejo profesional: Incorpora siempre elementos narrativos cinematográficos. Utiliza descriptores precisos que añadan profundidad, como una iluminación dramática, materiales con textura y un contexto ambiental evocador, para transformar las descripciones básicas de los caracteres en escenas visualmente multifacéticas.

2. Un dragón fotorrealista en montañas medievales

Indicación: Un majestuoso dragón negro, con gran detalle, posado en una colina rocosa, con vistas a un frondoso valle con un río sinuoso y montañas lejanas.

3. Un samurái solitario caminando por un bosque de bambú.

Indicación: Un samurái solitario con una katana, caminando por un bosque de bambú brumoso al atardecer, con un suave y ardiente resplandor al fondo, reflejos en el agua, composición cinematográfica, estilo anime muy detallado, iluminación dinámica, niebla volumétrica, texturas intrincadas.

La mayoría de las herramientas de IA utilizan imágenes cuadradas de forma predeterminada, pero el uso de relaciones de aspecto personalizadas permite obtener un mejor encuadre. Cinematográfico (21:9 o 16:9) : ideal para paisajes y escenas de acción dinámica.

Vertical (9:16 o 4:5) : ideal para retratos adaptados a dispositivos móviles con fondos envolventes.

Extremadamente ultraancho (32:9): ideal para tomas panorámicas amplias.

4. Una fotografía de un templo antiguo con detalles intrincados.

Indicación: Un antiguo complejo de templos indios con intrincadas tallas de piedra y vibrantes tonos de arenisca, iluminado por la suave luz del sol. La arquitectura es majestuosa, rodeada de exuberante vegetación, con una atmósfera serena y atemporal representada en un estilo fotorrealista y cinematográfico.

Indicaciones para generar imágenes de diseño arquitectónico y de interiores.

Aquí tienes algunas indicaciones que hemos probado para crear impresionantes interiores, arquitectura y conceptos artísticos futuristas con Leonardo IA:

5. Casa moderna con piscina infinita y vista al mar

Indicación: La casa tiene como función un llamativo diseño suspendido con una piscina infinita que se funde a la perfección con el océano. Rodeada de un paisaje minimalista con plantas autóctonas, la terraza acristalada ofrece unas vistas ininterrumpidas del mar y el horizonte. Un cálido resplandor realza el ambiente sereno y moderno.

🖌️Detalles adicionales: Hemos utilizado Leonardo Kino XL y hemos elegido la opción preestablecida Cinematic para crear esta imagen.

6. Perfecciona la iluminación de esta imagen de un rascacielos urbano.

Indicación: Un moderno edificio corporativo con una elegante fachada azul, grandes ventanas de cristal que reflejan el horizonte de la ciudad, la marca ClickUp destacada en la parte superior con letras blancas en negrita, un entorno urbano con rascacielos al fondo, una cálida iluminación dorada, muy detallado, fotorrealista y con un estilo arquitectónico profesional.

7. Arquitectura futurista en el desierto

Indicación: Una estructura arquitectónica futurista en medio de un vasto paisaje desértico, con un diseño elegante y curvo de cristal y hormigón. Rodeada de dunas de arena y montañas lejanas bajo un cielo azul claro, la escena combina el minimalismo moderno con una atmósfera surrealista y fantástica. Iluminación cinematográfica y ultradetallada.

8. Sala de té japonesa minimalista con función de luces tenues

Indicación: Una tranquila sala de té japonesa con tatamis tradicionales, una mesa baja de madera y una vista a un jardín frondoso y sereno. La escena es minimalista, con función de madera natural, iluminación suave y un ambiente tranquilo.

9. El interior ornamentado de una iglesia medieval

Indicación: Interior de una iglesia medieval, techos abovedados, intrincadas pinturas al fresco, vidrieras, bancos de madera detallados, detalles dorados en el altar, cálida iluminación de lámparas de araña, luz solar que se filtra por el suelo de piedra, fotorrealista, muy detallado.

🎯Recuerda: Leonardo IA trabaja mejor con frases cortas y descriptivas que con oraciones largas y complicadas, así que crea indicaciones concisas.

10. Una inquietante mansión gótica

Indicación: Una mansión gótica abandonada con intrincados arcos, una lámpara de araña polvorienta, cortinas de terciopelo rojo rasgadas, suelos de madera rotos, luz tenue que se filtra a través de altas ventanas y una atmósfera inquietante y misteriosa.

Indicaciones para generar visualizaciones de la naturaleza y el paisaje

Ahora utilicemos Leonardo IA para crear escenas naturales realistas ambientadas en bosques serenos y montañas majestuosas 👇

11. Impresionante pájaro en un árbol en flor

Indicación: Un pájaro vibrante posado en una rama de cerezo en flor en primavera, con función de plumaje azul, amarillo y rojo, un fondo floral desenfocado, pétalos cayendo suavemente y una cálida luz solar. Ultra detallado, fotorrealista en 8K con iluminación natural y color vibrante.

12. Un feroz oso polar que encarna el poder bruto y el drama de la naturaleza.

Indicación: Un poderoso oso polar corriendo por un paisaje nevado bajo un cielo oscuro y tormentoso, iluminado por un brillante rayo, con nieve volando a su alrededor, cinematográfico y fotorrealista, muy detallado, atmósfera dramática.

💡Consejo profesional: utiliza el apilamiento de doble profundidad para obligar a los generadores de IA a crear capas naturales, tal y como lo haría una cámara. En lugar de dejar que la IA decida la profundidad, separa manualmente el primer plano, el plano medio y el fondo en tu indicación. Ejemplo: «Un caballero en primer plano, ruinas cubiertas de niebla que se desvanecen en la distancia (plano medio) y un cielo rojo sangre (fondo, ligeramente borroso)».

13. Hojas doradas de otoño sobre un lago sereno

Indicación: Una serena escena otoñal junto a un tranquilo lago, donde las hojas doradas y rojas caen suavemente de un gran roble. El lago refleja los suaves tonos del cielo vespertino, creando una atmósfera de ensueño y paz. Las suaves ondas del agua añaden realismo, y una suave brisa mueve las hojas que quedan en el aire. La escena está iluminada por una cálida luz dorada, que realza el acogedor ambiente otoñal. Iluminación cinematográfica, fotorrealista y ultradetallada.

14. Primer plano fotorrealista de un girasol vibrante

Indicación: Un primer plano fotorrealista de vibrantes girasoles amarillos con hojas de un verde intenso, dispuestos sobre un fondo oscuro con textura.

15. Primer plano de un flamenco del tamaño de un dedo.

Indicación: Primer plano de un flamenco rosa en miniatura posado delicadamente en la yema de un dedo humano, con una cálida puesta de sol dorada como ajuste. Las plumas del flamenco son detalladas y suaves, con vibrantes tonos rosados y texturas intrincadas.

Indicaciones para generar conceptos de ciencia ficción y futuristas.

16. Líder rebelde femenina con atuendo cyberpunk

Indicación: Rogue, una feroz líder de 30 años de la resistencia Eclipse Down, se mantiene firme y segura. Su larga melena castaña con rastas azuladas presenta un flujo bajo la luz de la luna. Lleva un traje de combate negro con guantes cibernéticos, una función metálica y pantalones negros con detalles en azul neón. El paisaje urbano futurista que se extiende a sus espaldas brilla con hologramas y luces artificiales, lo que resalta su prominente presencia.

🔍¿Sabías que puedes utilizar la pestaña Negative Prompt (Sugerencia negativa) de Leonardo IA para eliminar elementos no deseados de una imagen? Para empezar, puedes introducir elementos como «efectos borrosos», «manos distorsionadas» o «sin imágenes caricaturescas».

17. Hombre con máscara antigás en una ciudad distópica

Indicación: Un hombre sombrío con una máscara antigás futurista en un paisaje urbano distópico empapado por la lluvia, iluminado por suaves luces de neón. El ajuste es oscuro y cinematográfico, con gotas de lluvia detalladas que reflejan el resplandor de la ciudad. Ultra realista y atmosférico, con un toque de ciencia ficción.

18. Nave espacial alienígena sobrevolando al atardecer un lago tranquilo

Indicación: Una pintura digital de una enorme nave espacial alienígena sobrevolando un sereno paisaje al atardecer, proyectando reflejos en un tranquilo lago.

19. Imagen fotorrealista de Mercurio

Indicación: Un enorme planeta resplandeciente domina el horizonte alienígena, proyectando una cálida luz naranja sobre un terreno árido y rocoso con cantos rodados esféricos dispersos. Un río sinuoso refleja el resplandor de dos soles gemelos que se ponen en el horizonte, bajo un cielo cósmico despejado y lleno de estrellas. Imagen cinematográfica, ultradetallada y fotorrealista.

🔖 Recordatorio amistoso: Utiliza muchos verbos de acción y directrices cinematográficas en tus indicaciones. Por ejemplo,❌ «Un guerrero en un campo de batalla» → Aburrido✅ «Un guerrero marcado por la batalla empuña su espada, mientras la lluvia cae y las brasas se arremolinan en el aire lleno de humo» → Da sensación de vida

20. Dormitorio submarino futurista y lujoso

Indicación: Una habitación submarina futurista con muebles blancos elegantes y modernos y grandes paredes de cristal que ofrecen vistas de la vida marina y los arrecifes de coral.

Indicaciones para generar arte abstracto

Ahora vamos a hablar de algunas indicaciones de arte con IA que puedes introducir en los generadores de arte con IA para dar vida a tus ideas abstractas 👇

21. Póster de gato con arte geométrico abstracto

Indicación: un diseño similar a un póster con la función de mostrar un gato estilizado sobre un fondo de patchwork floral vibrante, mirando ligeramente hacia arriba, color, líneas limpias, patrones intrincados, inspirado en el arte popular moderno.

22. Añade un fondo retro a la imagen de un coche antiguo.

Indicación: Mejora el fondo de un coche rojo vintage aparcado en un campo cubierto de hierba añadiendo un cielo retro con rayos de sol, montañas lejanas y palmeras altas. Utiliza tonos cálidos y llamativos con una estética nostálgica de los años 70. Mantén el coche intacto y fusiona el fondo a la perfección.

23. Ajusta de la mesa de desayuno

Indicación: Una obra de arte digital fotorrealista de una tabla rústica de madera llena de diversas frutas frescas, pan artesanal y un vaso de miel que se derrama sobre tortitas calientes. La suave luz natural resalta las texturas y los color, creando un ambiente acogedor y atractivo.

24. Una fotografía fija de una cereza madura y lujosa.

Indicación: Una fotografía de una sola cereza roja brillante con un tallo verde, colocada sobre una suave tela de color crema. La iluminación es natural y difusa, creando una composición minimalista y elegante con un campo reducido para enfocar.

25. Taza de café humeante en un acogedor ajuste de café

Indicación: Una imagen fotorrealista de una taza de café humeante en un smartphone, colocada sobre una tabla de madera de cafetería. El fondo presenta una cálida iluminación ambiental procedente de lámparas colgantes de estilo industrial y un interior acogedor y moderno con grandes ventanas y detalles difuminados.

26. Una jugosa hamburguesa en un ajuste de restaurante

Indicación: Primer plano fotorrealista de una jugosa hamburguesa con queso, lechuga, tomate y pan brillante, rodeada de cuencos con patatas fritas, galletas y aperitivos sobre una tabla de madera. El fondo muestra el ambiente difuminado y cálidamente iluminado de un restaurante con gente comiendo.

Otras indicaciones de Leonardo

27. Perfeccionamiento de la iluminación de retratos

Indicación: Perfecciona la imagen de una mujer sonriente realzando la suave iluminación de su rostro y añadiendo más profundidad al paisaje urbano desenfocado del fondo.

28. Una toma aérea de un bullicioso mercado.

Indicación: Una toma aérea de un animado mercado al aire libre con puestos coloridos, compradores ocupados y patrones intrincados de productos dispuestos simétricamente.

29. Una foto con teleobjetivo de un ciervo saliendo del bosque.

Indicación: Una foto tomada con teleobjetivo de un ciervo en un claro del bosque, rodeado de una suave niebla y un follaje lejano y borroso.

30. Captura a una persona mirando por la ventana.

Indicación: Una toma en ángulo medio de una persona mirando por una ventana, con las luces de la ciudad reflejadas en el cristal y un fondo interior borroso.

31. Selecciona una fotografía macro muy detallada de los engranajes de un reloj en movimiento.

Indicación: Una foto macro en primer plano de los engranajes de un reloj en movimiento, con reflejos intrincados y detalles metálicos nítidos. Ultra detallada y enfocada.

32. Una vista centrada en la profundidad de un bosque en otoño.

Indicación: Una vista en profundidad de un sendero forestal bordeado de coloridas hojas otoñales, con la luz del sol filtrándose a través de los árboles y un fondo borroso de bosques lejanos.

¡Y este es un resumen de algunos de los ejemplos de indicaciones de Leonardo AI más definidos, matizados y elaborados en los que puedes inspirarte!

🌟 Bonificación: Ejemplos esenciales de indicaciones de Midjourney.

Crea tus propias indicaciones para Leonardo IA

Ahora que has visto algunas de las obras de arte más maravillosas que Leonardo IA puede crear, vamos a guiarte a través de un enfoque sistemático para crear indicaciones eficaces.

1. Empieza con una visión clara

El proceso de generación de indicaciones comienza mucho antes de que pulses la barra de indicaciones. Comienza con una visión vívida y detallada de lo que quieres crear.

No te precipites en el proceso. En su lugar, tómate tu tiempo para recopilar inspiración y referencias con las que crear indicaciones detalladas. Mejor aún, utiliza plantillas de moodboards y tableros de ideas para hacer una lluvia de ideas y organizar tus pensamientos.

Este enfoque te ayudará a pensar con claridad sobre paletas de color, estilos artísticos y temas, sentando las bases para una indicación bien elaborada.

2. Define y describe tu tema

El tema es lo primero que debes introducir en el generador de indicaciones de IA. Es el punto focal (elemento central) de una imagen, que prepara el ajuste para que tus indicaciones de imágenes de IA hagan su trabajo.

Ahora bien, un sujeto puede ser algo tan simple como un árbol. Sin embargo, la clave aquí es ser lo más específico posible. Piensa en atributos como el color, el tamaño, la textura, la ubicación o cualquier función única que haga que el sujeto destaque.

Si no sabes cómo crear una descripción del tema, aquí tienes algunas preguntas que deberías intentar responder: 👉¿Cuál es el tema? Por ejemplo, una persona, un animal, un objeto o una escena. 👉¿Hay alguna palabra de acción que pueda describir el tema? Por ejemplo, caminar, volar, descansar. 👉¿Qué tipo de estado de ánimo o emoción transmite el tema? Por ejemplo, tranquilidad, misterio, vivacidad.👉¿Cuál es la ubicación del tema? Por ejemplo, en un bosque, en una azotea futurista, bajo un cielo estrellado.👉¿Qué detalles hacen que el tema sea único? Por ejemplo, ojos brillantes, patrones intrincados.

Siguiendo con nuestro ejemplo, en lugar de simplemente «un árbol», un tema mejor para la generación de imágenes con IA podría ser «un roble centenario con raíces retorcidas».

3. Mejora la indicación con modificadores

Los modificadores son elementos descriptivos que transforman tus ideas en un resultado matizado.

Son los «detalles adicionales» que definen el aspecto, la sensación o la interacción del sujeto con su entorno, y abarcan aspectos como el estilo, la composición, la iluminación, las texturas y mucho más.

Una breve lista de palabras que puedes utilizar para describir diferentes modificadores:

Modificador Descripción Hoja de referencia Estilo Especifica el estilo artístico de una imagen. Cyberpunk, anime, renderizado 3D, fotorrealista, acuarela, abstracto, gótico. Iluminación Describe cómo interactúa la luz con el sujeto o el fondo. Iluminación de estudio, radiante, luces de neón, tenue, hora dorada, estudio, brillo suave. Estado de ánimo Especifica el tono emocional o la atmósfera de la imagen. Caprichoso, tranquilo, alegre, intenso, melancólico. Textura Define la sensación o los detalles de la superficie de una imagen. Áspero, pavimentado, brillante, satinado, aterciopelado, reluciente, agrietado. Composición Describe la disposición de los elementos en un marco. Simétrico, centrado, enfoque medio, panorámico, primer plano, gran angular. Ángulos de cámara y lentes Describe si tienes en mente una cámara y un objetivo específicos. Nikon D850, Canon EOS R6 Mark II, 70 mm, 35 mm, 85 mm, 135 mm+, 300 mm+, 800 mm Entorno Describe el ajuste en el que se encuentra el sujeto. Bosque brumoso, horizonte urbano, pradera encantada, desierto árido, ciudad distópica.

4. Sé específico con las indicaciones negativas

A continuación, aquí es donde le dices específicamente a Leonardo /IA lo que no quieres ver en la imagen.

Puede tratarse de una función, un estilo o un elemento específico que distorsione la imagen y la haga menos atractiva.

Algunas palabras clave negativas de Leonardo IA que puedes guardar para ti: Sin color vivo

Sin imágenes borrosas

Sin imágenes caricaturescas.

Sin caras clonadas

Sin cabezas raras

Sin ojos cruzados

Puedes añadir estos detalles directamente en tu indicación, pero es mucho más fácil utilizar la función de indicación negativa de Leonardo IA. Te ayuda a refinar los resultados sin saturar tu indicación principal.

5. Prioriza la secuencia

Ahora que ya has ajustado tus indicaciones con modificadores y palabras clave negativas, es hora de priorizarlas. Ordénalas por orden de importancia para guiar a la IA y obtener el mejor resultado.

Y, por cierto, aquí tienes una estructura de indicaciones que vale la pena tener a mano:

Tema descriptivo + estilo + composición + iluminación de color + detalles de renderización adicionales + indicación negativa

Veamos ahora algunos consejos prácticos que te ayudarán a crear indicaciones de IA aún más eficaces:

Como herramienta de IA para diseñadores, Leonardo AI puede dar vida a cualquier concepto, pero convertir una idea en un proyecto creativo completamente ejecutado es un reto diferente.

El proceso va más allá de la generación de una sola imagen. Implica una lluvia de ideas, el perfeccionamiento de las mismas, la estructuración de las indicaciones, la alineación de las ideas con tu equipo y la gestión de los bucles de retroalimentación, todo ello antes de que la imagen final figure. Sin un sistema estructurado para gestionar las revisiones y coordinar las tareas, las cosas solo se descarrilarán más rápido.

Desde grandes proyectos de diseño hasta simples listas pendientes, utilizamos ClickUp para llevar a cabo nuestras tareas. Se utiliza en toda la empresa y aborda el problema de la gestión de tareas para ver el progreso y las tareas en curso que deben ejecutarse.

