Plantillas gratuitas para la elaboración de informes PPC que simplificarán el análisis en 2025

«¡Necesito estos números antes del final del día!» La solicitud urgente de tu jefe de datos de la campaña te obliga a rebuscar en interminables hojas de cálculo y herramientas como Google Analytics.

No es el único en esta frenética carrera: el 88 % de los profesionales del marketing dedican más tiempo a la elaboración de informes que a la realización de sus tareas.

Gestionar campañas de pago por clic (PPC) no debería significar ahogarse en datos o perder información crítica.

Ahí es donde entra en juego una plantilla de elaboración de informes PPC sólida: considérala tu centro de comandos para los KPI de búsqueda pagada. Su estructura lista para usar te ayuda a detectar tendencias, identificar problemas de forma temprana y tomar decisiones presupuestarias inteligentes.

¿Quiere empezar con una? Hemos terminado el trabajo duro por usted, investigando y probando docenas de plantillas compatibles con su herramienta de gestión de anuncios favorita.

¿Qué son las plantillas de elaboración de informes PPC?

Las plantillas de informes PPC ayudan a los equipos de marketing a presentar las métricas clave de sus campañas publicitarias de pago de una forma clara y organizada que los clientes y las partes interesadas puedan comprender fácilmente.

Supongamos que gestionas varias campañas publicitarias en Facebook y Google Ads simultáneamente. En lugar de pasar horas recopilando manualmente cifras de diferentes plataformas, una plantilla PPC compila automáticamente todo lo que necesitas.

Desde las tasas de clics hasta los costes de conversión, todo se presenta en un formato estandarizado.

👀¿Sabías que...? De media, las empresas de diversos sectores generan 2 dólares de ingresos por cada dólar que invierten en Google Ads.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla para la elaboración de informes PPC?

Una plantilla de elaboración de informes PPC bien diseñada ofrece información instantánea sobre las métricas de los informes de marketing, al tiempo que mantiene a todos alineados con las metas y el progreso.

Entonces, ¿qué debe priorizar al elegir o crear su plantilla para la elaboración de informes PPC?

Panorámica clara de la campaña: su plantilla necesita una instantánea de alto nivel que muestre los nombres de las campañas, los plazos de los informes y la asignación presupuestaria total.

Métricas de rendimiento esenciales: realice el seguimiento de realice el seguimiento de los KPI de marketing de contenido que importan, como impresiones, clics, conversiones, tasas de clics (CTR), coste por clic (CPC) y coste por adquisición (CPA).

Análisis del rendimiento de los anuncios: incluye secciones para analizar el rendimiento de cada anuncio e identificar los grupos de anuncios que generan resultados y los que necesitan pequeños (o grandes) ajustes.

Información sobre palabras clave: asegúrate de que tu plantilla tenga un espacio dedicado a los datos de rendimiento de las palabras clave.

Seguimiento del presupuesto: Controle el gasto con desgloses presupuestarios claros. Esto garantiza la transparencia y ayuda a mantener una Controle el gasto con desgloses presupuestarios claros. Esto garantiza la transparencia y ayuda a mantener una tasa de crecimiento de los ingresos saludable.

Datos visuales: utilice tablas y gráficos para que los datos utilice tablas y gráficos para que los datos de marketing de rendimiento sean fáciles de entender y atractivos. Los gráficos de líneas funcionan bien para las tendencias basadas en el tiempo, mientras que los gráficos de barras ayudan a comparar diferentes métricas.

💡Consejo profesional: define claramente cada métrica en tu plantilla. Esto evita confusiones y garantiza que todo el mundo entienda exactamente lo que significan los números.

12 plantillas gratuitas para la elaboración de informes de PPC

A estas alturas, ya sabes lo prácticas que son las plantillas de elaboración de informes PPC para los profesionales del marketing. Ahora imagina tener esas plantillas dentro de la misma app que utilizas para, bueno, ¡Todo!

Eso es lo que tenemos aquí: plantillas de ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo y que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por la IA para ayudarte a trabajar de forma más rápida e inteligente.

¡No se limite a creer en nuestra palabra! Los clientes de ClickUp confían plenamente en las capacidades de la plataforma.

ClickUp es ideal para agencias u organizaciones que pueden tener clientes con los que trabajan varios equipos. Por ejemplo, una agencia de marketing que realiza proyectos de SEO, PPC y desarrollo para el mismo cliente. Esto ayuda a mantener todo el trabajo y el progreso en un solo lugar, lo que facilita mucho el seguimiento de la eficiencia operativa.

Además, hemos incluido plantillas adicionales de otras plataformas de confianza.

¡Vamos a explorarlas!

1. Plantilla de informe de campaña PPC de ClickUp

Descargar esta plantilla Visualiza todas las métricas de tu campaña en un solo lugar con la plantilla de informes de campañas PPC de ClickUp.

Llevar a cabo campañas de búsqueda pagadas en múltiples plataformas no es fácil. Hay mucho que controlar en la elaboración de informes multicanal: supervisar presupuestos, realizar el seguimiento de las conversiones y crear informes para los clientes.

¿Y si fuera posible hacer todo esto y mucho más en un único entorno de trabajo organizado? Descubre la plantilla de informes de campañas PPC de ClickUp. Te permite supervisar todo, desde el gasto publicitario hasta las tasas de conversión.

Esto es lo que hace que esta plantilla destaque:

Realice un seguimiento de las campañas: configure estados personalizados para realizar un seguimiento del progreso desde la planificación hasta la finalización.

Organiza tareas: crea tareas con listas de control detalladas para diferentes crea tareas con listas de control detalladas para diferentes tipos de campañas de marketing.

Supervise las métricas clave: añada Campos personalizados para supervisar métricas clave como el CTR, el CPC y el ROAS.

Visualice las metas: utilice varias vistas (lista, Tablero, Calendario) para visualizar los datos de la campaña.

Automatice el trabajo: configure notificaciones automáticas para los hitos y las actualizaciones de las campañas.

🌟Ideal para: Equipos de marketing digital y especialistas en PPC que desean optimizar la elaboración de informes y análisis de sus campañas.

2. La plantilla de seguimiento de campañas de ClickUp

Descargar esta plantilla Supervise el rendimiento y el ROI del PPC con la plantilla de seguimiento de campañas de ClickUp.

Gestionar múltiples campañas de marketing en diferentes plataformas puede parecer un poco como hacer malabares con motosierras mientras se monta en monociclo.

Acaba con ese circo con la plantilla de seguimiento de campañas de ClickUp. Reúne tus indicadores clave de rendimiento y los datos de tus campañas para evitar tener que saltar de una pestaña a otra o buscar datos.

He aquí por qué es útil:

Detalles del seguimiento: Los estados personalizados de ClickUp te ayudan a marcar el progreso como Bloqueado, Cancelado, Terminado, Hecho o En curso.

Cubre métricas importantes: Los Campos personalizados integrados realizan el seguimiento de Los Campos personalizados integrados realizan el seguimiento de los KPI de marketing esenciales, como el presupuesto gastado, las impresiones, las tasas de conversión y el ROI.

Programa campañas: La vista de calendario de ClickUp facilita la programación y el ajuste de los cronogramas de marketing gracias a su función de arrastrar y soltar. La vista de calendario de ClickUp facilita la programación y el ajuste de los cronogramas de marketing gracias a su función de arrastrar y soltar.

Supervisa el progreso: Vista Tablero agrupa las campañas por estado o canal, lo que resulta perfecto para detectar los anuncios con mejor rendimiento.

Visualice cronogramas: la vista de cronograma de ClickUp muestra el progreso de la campaña y las próximas tareas de forma cronológica.

🌟Ideal para: Directores de marketing y coordinadores de campañas que necesitan realizar el seguimiento de múltiples campañas en diferentes plataformas, manteniendo al mismo tiempo una visibilidad clara de las métricas de rendimiento y el ROI.

3. Plantilla de seguimiento y análisis de campañas de ClickUp

Descargar esta plantilla Realice el seguimiento del rendimiento de PPC y analice las métricas en un solo lugar con la plantilla de seguimiento y análisis de campañas de ClickUp.

Controle todas sus campañas de marketing y métricas clave con la plantilla de seguimiento y análisis de campañas de ClickUp. Esta plantilla ofrece diferentes opciones de visualización para las tareas de su campaña.

¿Necesitas encontrar todas las tareas pendientes? Las funciones de clasificación y filtrado de la vista Lista son ideales. El diseño de estilo Kanban de la vista Tablero es ideal para ver claramente el progreso.

Planificar calendarios y resolver conflictos es muy sencillo con la vista de cronograma, mientras que la vista de calendario ofrece una práctica panorámica mensual de todas las actividades.

Esta plantilla también destaca por sus Campos personalizados para métricas clave:

Progreso automático: actualizaciones automáticas sobre las tasas de finalización.

Menú desplegable: clasifique las campañas por tipo, canal o estado.

Sitio web: Almacene páginas de destino y URL de recursos.

Dinero: realice el seguimiento del gasto de la campaña en su moneda preferida.

Número: supervise los clics, las conversiones y las impresiones.

Fórmula: calcula fácilmente el ROI, el CTR, el CPA y otros KPI.

🌟Ideal para: especialistas en PPC que buscan información en tiempo real sobre el rendimiento y el ROI.

💡Consejo profesional: Los especialistas en marketing están utilizando la IA para realizar la automatización de la elaboración de informes y los análisis, ¡y ahorrar tiempo! Obtenga más información en este vídeo sobre los tres mejores consejos de marketing con IA.

4. La plantilla de plan de campaña de ClickUp

Descargar esta plantilla Realice un seguimiento del progreso de las campañas, los presupuestos y los roles del equipo con la plantilla de plan de campaña de ClickUp.

Un plan de campaña bien estructurado repercute directamente en tu tasa de clics. Te ayuda a destacar en los motores de búsqueda y a llamar la atención en las redes sociales.

La plantilla de plan de campaña de ClickUp reúne todo lo que necesitas para llevar a cabo campañas eficaces en un solo lugar.

Esta plantilla incluye numerosas funciones que le ayudarán a ejecutar con éxito sus plantillas de planes de marketing:

Realice un seguimiento de las métricas: las opciones de estado personalizadas, como «En curso», «Completada» y «Pendiente», le permiten tener visibilidad al instante en qué punto se encuentra cada tarea de la campaña.

Visualice los datos de la campaña: siete Campos personalizados integrados, como «Progreso de la planificación», «Presupuesto asignado», «Presupuesto restante», «Responsable de la campaña» y «Tipo de campaña», garantizan la claridad de los datos.

Gestiona proyectos con una supervisión completa: herramientas como comentarios, etiquetas y advertencias de dependencia mantienen a todos alineados con las metas y plazos de la campaña.

🌟Ideal para: equipos de marketing que desean crear, gestionar y ejecutar campañas integradas con mensajes coordinados y marketing de contenido.

Bonificación: ¡Aprende a crear tu plan de marketing en ClickUp con este breve vídeo explicativo!

5. La plantilla de resumen de campaña de ClickUp

Descargar esta plantilla Planifica y ejecuta campañas de marketing eficaces con la plantilla de resumen de campaña de ClickUp.

La plantilla ClickUp Campaign Brief reúne todas tus herramientas de planificación de campañas en un solo lugar, lo que te ayuda a crear campañas de marketing que alcancen sus objetivos.

Esta plantilla le proporciona una base sólida para cualquier campaña, desde campañas intensivas en redes sociales hasta lanzamientos de productos a gran escala.

Esto es lo que puede hacer con esta plantilla:

Establece metas claras para tus campañas: realiza el seguimiento del rendimiento de tus creatividades con realiza el seguimiento del rendimiento de tus creatividades con ClickUp Metas.

Defina su público objetivo: cree perfiles y elija los canales adecuados para llegar a ellos. Por ejemplo, si su público objetivo son los propietarios de pequeñas empresas, podría centrarse en LinkedIn y en sitios web específicos del sector.

Cree un esquema de campaña: visualice las palabras clave con mayor tasa de conversión, los temas de contenido y los recursos creativos necesarios.

Cree un panel de control PPC: mida el rendimiento mediante el seguimiento del gasto, las conversiones y el ROI en tiempo real.

🌟Ideal para: equipos de marketing que desean planear, ejecutar y realizar el seguimiento de las campañas de manera eficiente, manteniendo a todas las partes interesadas alineadas.

6. La plantilla de calendario de campañas de ClickUp

Descargar esta plantilla Planifica, organiza y realiza el seguimiento de las campañas de marketing con la plantilla de calendario de campañas de ClickUp.

¿Quiere que sus esfuerzos de marketing funcionen como un reloj?

La plantilla de calendario de campañas de ClickUp te ayudará a planificar el cronograma de tu campaña, realizar el seguimiento del progreso y alcanzar tus metas.

Esta plantilla de informe PPC es excelente para coordinar el contenido en las plataformas de redes sociales y alinear sus esfuerzos publicitarios. A continuación le explicamos cómo:

Seguimiento personalizado del estado: Marque las tareas de la campaña como «Abiertas» o «Completadas» para supervisar el progreso en tiempo real. Mantenga a todos informados sobre la situación actual.

Campos personalizados inteligentes: añada detalles clave de la campaña utilizando cinco atributos personalizados: duración, metas, fase de la campaña, mercado y presupuesto de la campaña.

Calendario de eventos: planifique visualmente el cronograma de su campaña en una vista de calendario.

Cronograma: vea cómo se conectan y tienen flujo las tareas en una vista de cronograma.

Lista de campañas: realice el seguimiento de todas las tareas en un solo lugar en una vista Lista.

Proceso de campaña: supervise las fases de la campaña paso a paso en una vista Tablero Kanban.

🌟Ideal para: Profesionales del marketing que desean planear, ejecutar y realizar el seguimiento de campañas multicanal sin complicaciones.

🧠Dato curioso: En febrero de 1998, GoTo.com (más tarde conocido como Overture) introdujo el primer motor de búsqueda de pago por clic, que permitía a los anunciantes pujar por la ubicación de anuncios en palabras clave específicas.

7. Plantilla de pizarra para lluvia de ideas sobre el lanzamiento de campañas de ClickUp

Descargar esta plantilla Genere ideas, planifique, organice y realice el seguimiento de sus campañas de marketing con la plantilla de pizarra para lluvia de ideas sobre el lanzamiento de campañas de ClickUp.

Para acertar con tu estrategia PPC, no basta con lanzar ideas al aire.

La plantilla ClickUp Campaign Launch Brainstorm ayuda a los equipos de marketing a organizar ideas para campañas y convertir las mejores en acciones.

Esto es lo que hace que estas plantillas publicitarias sean tan útiles para planear campañas:

Clasifique las ideas de campaña: identifique rápidamente los conceptos que vale la pena desarrollar utilizando las categorías Sí, No o Quizás.

Realice un seguimiento del progreso de las tareas: Separe las tareas con los estados «Abierto» y «Completada», lo que proporcionará a su equipo una visibilidad clara de lo que se ha hecho y lo que requiere atención.

Añade comentarios de las partes interesadas: integra los comentarios directamente en las tareas para perfeccionar los conceptos sin interminables cadenas de correos electrónicos.

Configura notificaciones personalizadas: mantén a todos informados sobre hitos y cambios importantes.

🌟Ideal para: Equipos de marketing digital que desean optimizar su proceso de planificación de campañas.

8. Plantilla de informes PPC para equipos de marketing y agencias, de Porter.

a través de PorterM etric s

La plantilla de informes PPC para equipos de marketing y agencias de Porter realiza el seguimiento y analiza el rendimiento de las campañas de pago por clic con diversas herramientas integradas. Se centra en las métricas más importantes a la hora de optimizar los esfuerzos de PPC y demostrar el retorno de la inversión a los clientes.

Esto es lo que hace que esta plantilla sea especialmente valiosa:

Seguimiento claro de métricas: supervise los volúmenes de tráfico del sitio web procedentes de campañas PPC para detectar tendencias y crecimiento. Realice un seguimiento de las tasas de conversión en diferentes campañas para medir qué está funcionando.

Segmentación inteligente de datos: desglose el rendimiento por ubicación para adaptar las campañas a regiones específicas. Vea cómo los diferentes dispositivos (móviles, ordenadores de escritorio, tabletas) afectan a los resultados de las campañas.

Opciones de elaboración de informes sencillas: crea informes en PDF pulidos para las reuniones con los clientes. Envía informes personalizados por correo electrónico para mantener informados a los interesados. Comparte enlaces a paneles de control en tiempo real para que los equipos puedan consultar por sí mismos los datos más recientes.

Información centrada en la acción: compara el rendimiento de los canales (Google Ads, Facebook, LinkedIn) para orientar las decisiones presupuestarias. Utiliza los datos de segmentación de la audiencia para afinar la orientación. Obtén acceso en tiempo real para realizar ajustes rápidos en las campañas.

🌟Ideal para: agencias de marketing que gestionan múltiples campañas de clientes y equipos de marketing internos que necesitan información clara y útil sobre el rendimiento del PPC.

9. Plantilla de informe de rendimiento de marketing multicanal de Porter

a través de Port erMe trics

La plantilla de informe de rendimiento de marketing multicanal de Porter ayuda a los equipos de marketing a realizar el seguimiento y analizar los resultados de las campañas en diferentes canales en un panel de control organizado.

Esta plantilla combina datos de redes sociales, correo electrónico, anuncios pagados y otras fuentes, lo que le permite detectar tendencias de manera más eficaz y perfeccionar su estrategia de marketing.

A continuación, te ofrecemos una descripción detallada de lo que ofrece esta plantilla:

Funciones de seguimiento de conversiones: supervise los CTR para ver cuántas personas interactúan con sus anuncios después de verlos. Calcule el ROI comparando los costes de la campaña con los ingresos generados.

Herramientas de medición del compromiso: vea el compromiso en las redes sociales a través de los «me gusta», los comentarios y el uso compartido en una sola vista. Compare las tasas de compromiso en diferentes plataformas y tipos de contenido.

Funciones de análisis de visibilidad: realice el seguimiento del total de impresiones de anuncios para comprender el alcance de la campaña. Mida la cuota de voz en comparación con la competencia.

Funciones de análisis de campañas: desglose el rendimiento por canal para identificar las plataformas con mejor rendimiento. Estudie los patrones de interacción de los clientes en diferentes tipos de campañas.

Elaboración de informes basada en el tiempo: vea las métricas por hora, día, semana, mes, trimestre o año. Detecte las tendencias de rendimiento en diferentes periodos.

🌟Ideal para: Directores de marketing y analistas que necesitan realizar el seguimiento del rendimiento en múltiples canales y desean obtener información clara y útil a partir de los datos de sus campañas.

10. Plantilla de lista de control para publicidad en Facebook de HubSpot

a través de HubSpot

¿Quieres realizar campañas publicitarias más inteligentes centradas en Facebook y obtener mejores resultados de tu inversión publicitaria? La plantilla de lista de control de publicidad en Facebook de HubSpot es una forma sencilla de hacer el trabajo pendiente entre bastidores.

Esta práctica plantilla le guía a través de la configuración y gestión de los anuncios de Facebook, asegurándose de que no se salte ningún paso crucial.

Defina los objetivos de su campaña : elija las metas adecuadas en función de sus necesidades, desde el reconocimiento de marca hasta el impulso de las ventas.

Gestión del presupuesto de forma eficaz : establezca controles presupuestarios adecuados para evitar gastos excesivos.

Aproveche las audiencias específicas : cree audiencias personalizadas específicas utilizando los datos de los visitantes del sitio web y las listas de CRM.

Crea contenido publicitario atractivo : crea contenido publicitario atractivo para Facebook con los consejos probados de los expertos en marketing de pago de HubSpot.

Mida lo que importa: realice el seguimiento de las métricas de rendimiento que son importantes para sus metas empresariales.

🌟Ideal para: Equipos de marketing y agencias que deseen estandarizar sus procesos publicitarios en Facebook y mejorar el rendimiento de sus campañas.

11. Plantilla de informe de marketing de campañas PPC de Template.net

a través de Template.net

La plantilla de informe de marketing de campañas PPC de Template.net ofrece a los equipos de marketing una base sólida para mostrar a los clientes el rendimiento exacto de sus campañas publicitarias de pago.

Esta herramienta destaca por presentar datos PPC complejos de forma clara y organizada, de modo que tanto las agencias como los clientes puedan comprenderlos fácilmente.

Esto es lo que hace que esta plantilla sea especialmente útil:

Seguimiento estructurado del rendimiento: la plantilla incluye secciones específicas para todas las métricas esenciales de PPC, como conversiones, CPA, impresiones, CTR y porcentaje de impresiones.

Presentación visual de datos: convierta datos complejos de campañas en gráficos y tablas fáciles de entender. La plantilla ofrece compatibilidad con varias opciones de visualización que ayudan a explicar las tendencias de rendimiento a las partes interesadas.

Secciones personalizables: añada o elimine secciones en función de lo que más importe a sus clientes. La plantilla se adapta a diferentes necesidades de elaboración de informes, desde métricas básicas hasta análisis detallados de campañas.

Espacio para el resumen ejecutivo: Incluya los aspectos más destacados del rendimiento y las conclusiones clave en una sección dedicada al resumen ejecutivo.

🌟Ideal para: Agencias de marketing digital y gestores de PPC que necesitan una forma profesional y completa para elaborar informes sobre los resultados de las campañas para los clientes.

👀¿Sabías que...? En el competitivo sector de los seguros, el coste medio por clic puede alcanzar los 18,57 dólares, lo que refleja el alto valor y la competencia por determinadas palabras clave.

12. Plantilla de informes PPC de Google Looker Studio de Search Foresight

a través de Search Foresight

La plantilla de informes PPC de Google Looker Studio de Search Foresight ofrece una panorámica de una página con las métricas clave de la búsqueda pagada, lo que le ayuda a supervisar y analizar el rendimiento de sus campañas publicitarias en tiempo real.

Esta plantilla es una herramienta ideal para:

Seguimiento integrado de campañas : realice un seguimiento del rendimiento en el panel de control de Google Ads y LinkedIn Ads gracias a la perfecta integración de las plataformas.

Vista de información detallada : supervise el análisis de palabras clave, el rendimiento basado en la ubicación, los datos demográficos de la audiencia y la información sobre la competencia desde un panel de control centralizado.

Supervisión del rendimiento en el tiempo : obtenga una vista clara del rendimiento de las campañas publicitarias a lo largo del tiempo con la página Timeline Monitor.

Filtrado avanzado de datos: filtre y analice los datos utilizando los controles desplegables de cada página para obtener información más detallada sobre las cuentas y los tipos de campaña.

🌟Ideal para: Equipos de marketing y agencias que desean realizar el seguimiento, analizar y optimizar el rendimiento de sus campañas PPC en múltiples plataformas.

