Las mejores plataformas de colaboración de contenido en 2025

¿Recuerdas la campaña «Dream Crazy» de Nike? Centrada en un impactante anuncio narrado por Colin Kaepernick y protagonizado por atletas como Serena Williams y LeBron James, el anuncio mostraba sus increíbles logros y exhortaba a los espectadores a perseverar contra viento y marea. Como era de esperar, la campaña se hizo viral en las redes sociales.

Pero, ¿te imaginas el trabajo que hay detrás? La coordinación de guiones, vídeos, publicaciones en redes sociales, comunicados de prensa y mucho más debe haber requerido unas habilidades de colaboración y gestión magistrales.

Aunque no estés produciendo un anuncio multimillonario con leyendas del deporte, sabes el tipo de comunicación y colaboración en tiempo real que se necesita para crear documentos importantes y mensajes de gran visibilidad.

El software de colaboración de contenidos está diseñado para abordar estos problemas de forma directa. Proporciona un hub central para todos sus contenidos, agiliza la comunicación y le ayuda a realizar el seguimiento del progreso. En lugar de lidiar con un caos de correos electrónicos y documentos dispersos, obtendrá una vista clara y organizada de su proyecto.

He dedicado mucho tiempo a explorar diferentes plataformas de colaboración de contenidos. Basándome en mi experiencia práctica y en la investigación terminada por el equipo de ClickUp, he elaborado una lista con las 15 mejores herramientas de colaboración de contenidos.

¡Empecemos!

¿Qué debe buscar en una plataforma de colaboración de contenido?

Debido a la gran cantidad de opciones que hay actualmente en el mercado, es difícil elegir la plataforma de colaboración de contenidos adecuada. Lo que usted quiere es encontrar una herramienta que se adapte al flujo de trabajo y a las metas de su equipo.

Para ayudarte a tomar la mejor decisión, pregúntate a ti mismo:

¿Cómo gestiona el control de versiones? Piensa en lo importante que es realizar el seguimiento de los cambios y las actualizaciones para tus proyectos. Busca funciones que te permitan ver, revertir y gestionar las versiones de los documentos. Si tu equipo revisa y actualiza el contenido con regularidad, una plataforma con un control de versiones sólido te ayudará a evitar errores y a garantizar que todo el mundo trabaje con la última versión. ¿Puedes colaborar en tiempo real? Identifica si tu equipo necesita trabajar conjuntamente en proyectos en tiempo real. Comprueba si la plataforma admite la edición simultánea y las actualizaciones en directo. Por ejemplo, si necesitas intercambiar ideas o realizar cambios rápidos, una herramienta con sólidas funciones de colaboración en tiempo real mantendrá a todos en sintonía y reducirá la confusión. ¿Se integra con tus herramientas actuales? Evalúa cómo se integra la plataforma con tus herramientas actuales. Haz una lista del software que ya utilizas y busca una plataforma que se conecte a la perfección con ellas. Si tu equipo utiliza Slack para comunicarse, una plataforma que se integre con Slack facilitará la sincronización de los debates y los documentos. ¿Es fácil de usar? Empieza por determinar si la plataforma es fácil de usar para tu equipo. Busca funciones que se adapten a tus tareas diarias. Por ejemplo, si tu equipo está acostumbrado al uso compartido sencillo de archivos, una plataforma con una interfaz compleja podría ralentizar la productividad en lugar de mejorarla. ¿Es accesible desde dispositivos móviles? Reflexiona sobre la frecuencia con la que tu equipo necesita acceder a la plataforma desde dispositivos móviles. Elige una herramienta con buena compatibilidad móvil si tu equipo trabaja a distancia o viaja con frecuencia. Por ejemplo, si tu equipo necesita realizar actualizaciones sobre la marcha, una plataforma con una excelente aplicación móvil mantendrá tu flujo de trabajo ininterrumpido.

Una vez que pueda responder a estas preguntas, podrá identificar las deficiencias de sus procesos actuales de colaboración de contenido y delimitar los requisitos específicos para los que necesita un nuevo sistema o plataforma.

Las 15 mejores plataformas de colaboración de contenido

Hemos identificado las 15 mejores plataformas de colaboración de contenidos que se pueden considerar hoy en día, cada una de las cuales ofrece funciones únicas para mejorar el trabajo en equipo, agilizar las tareas y obtener resultados excepcionales.

1. ClickUp (el mejor para la creación, gestión y colaboración de contenidos)

Si eres como yo y tienes que compaginar varios proyectos de contenido a la vez, ClickUp se convertirá rápidamente en tu plataforma favorita. Desde la ideación del contenido hasta la aprobación final, ClickUp es una herramienta integral de gestión de proyectos que agiliza todas las fases del proceso de creación de contenido.

Con ClickUp Docs, puedes crear, compartir y colaborar en documentos en tiempo real. Me ha resultado especialmente útil para redactar entradas de blog, planificar calendarios de contenido y colaborar con editores.

Escribe y realiza la edición en tiempo real junto con tu equipo en ClickUp Docs.

Puede integrar estos documentos en sus flujos de trabajo para garantizar que los documentos estén enlazados con tareas procesables, lo que permite que todos estén alineados. El hub de documentos ayuda a organizar y encontrar información rápidamente, mientras que los controles de privacidad protegen el contenido confidencial.

Aquí tienes algunos consejos basados en mi experiencia con esta función:

Mejora tus documentos permitiéndote incrustar vídeos e imágenes para proporcionar contenido rico e interactivo que atraiga a tu equipo.

Establezca diferentes niveles de acceso (vista, comentario, edición) para los distintos miembros del equipo, a fin de garantizar que las personas adecuadas tengan el nivel de control apropiado.

Vincula documentos relacionados entre sí utilizando ClickUp Relaciones para crear una base de conocimientos completa o un conjunto de documentación del proyecto.

ClickUp Brain es otra función destacada. Esta potente herramienta de IA puede adaptarse a diversos roles y requisitos laborales. Ayuda a crear, gestionar y perfeccionar el contenido dentro de los equipos.

Cuando te enfrentes a un bloqueo creativo, genera ideas con ClickUp Brain.

ClickUp Brain puede generar contenido de alta calidad basado en sus aportaciones, lo que le ayudará a poner en marcha el proceso de redacción. Esta función es muy útil para equipos que trabajan con plazos ajustados o cuando se produce un bloqueo creativo, ya que permite generar contenido más rápidamente y con menos esfuerzo manual.

Las mejores funciones de ClickUp

Realiza la edición de documentos de forma conjunta en diferentes plataformas y mantente al día con la detección de colaboración instantánea de ClickUp.

Limitaciones de ClickUp

No hay vista Tabla en la aplicación móvil (todavía).

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario.

Empresas : 12 $ al mes por usuario.

Enterprise : Ponte en contacto para conocer los precios.

ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo.

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9700 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Esto es lo que Sid Babla, coordinador del programa de bienestar del Centro de Bienestar Estudiantil de Dartmouth College, dice sobre ClickUp:

Utilizamos ClickUp para gestionar y realizar un seguimiento de nuestro proceso de creación de contenido para redes sociales y medios digitales. Esto nos permite ver el estado de cada pieza de contenido (en curso, necesita ediciones, programado, etc.) junto con quién es el diseñador principal. También elimina toda la comunicación por correo electrónico, ya que la sección de comentarios de cada tarea se puede utilizar para deliberar y delegar tareas/próximos pasos (lo que satisface la necesidad de realizar un seguimiento y un control de nuestro ciclo de creación de contenido). ClickUp ha reducido la necesidad de comunicación por correo electrónico y ha agilizado la colaboración de nuestro equipo de creación de contenidos. Ahora podemos pasar de la ideación/lluvia de ideas al primer borrador hasta 2-3 veces más rápido.

2. Bitrix24 (el mejor para CRM)

vía Bitrix24

Bitrix24 es una plataforma integral que permite la colaboración en contenidos. Ofrece herramientas para la gestión de proyectos y marketing de contenidos, CRM y comunicación. Es una excelente opción si busca una solución única para gestionar múltiples aspectos de su empresa.

Aprecio la función de intranet social de Bitrix24, que fomenta la comunicación y la colaboración en equipo en un entorno más informal.

Las mejores funciones de Bitrix24

Crea y realiza ediciones en documentos en línea, gestiona y realiza el uso compartido de tus archivos en un almacenamiento en la nube con seguridad.

Intercambia rápidamente comentarios y archivos a través del chat y las videollamadas.

Programa eventos y organiza reuniones dentro de la plataforma.

Limitaciones de Bitrix24

Restrictivo para los usuarios habituales. Solo el superadministrador puede cambiar ciertos ajustes.

La interfaz puede parecer abarrotada y abrumadora.

Precios de Bitrix24

Free

Básico: 49 $ al mes para cinco usuarios.

Estándar: 99 $ al mes para 50 usuarios.

Profesional: 199 $ al mes para 100 usuarios.

Enterprise250: 399 $ al mes para 250 usuarios.

Valoraciones y opiniones sobre Bitrix24

G2: 4,1/5 (más de 530 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 850 opiniones)

3. Citrix Sharefile (el mejor para firmar documentos electrónicamente)

vía Citrix

Citrix ShareFile es una herramienta de colaboración de contenidos diseñada específicamente para gestionar información confidencial. El cifrado de nivel bancario garantiza que sus datos estén siempre protegidos. Recomiendo esta plataforma si firma muchos contratos digitales o necesita firmas frecuentes de clientes.

ShareFile es una herramienta excelente para intercambiar documentos confidenciales con los clientes. Su almacenamiento y opciones de uso compartido seguros son de primera categoría.

Las mejores funciones de Citrix Sharefile

Guarde todas las listas de solicitudes de documentos, archivos, tareas y comentarios en un espacio centralizado para agilizar los plazos de entrega.

Inserte enlaces a archivos, cargue y envíe archivos nuevos, y solicite archivos directamente desde mensajes de Microsoft Outlook o Gmail.

Localiza fácilmente conversaciones, archivos, tareas y comentarios específicos de cada proyecto para mantenerte sincronizado.

Vea y firme documentos en la misma herramienta de seguridad sin necesidad de imprimirlos, escanearlos o enviarlos por correo electrónico.

Limitaciones de Citrix Sharefile

Algunos usuarios informan de errores y fallos frecuentes en la función de carga de archivos.

Retrasos en la sincronización, especialmente con archivos de gran tamaño.

Precios de Citrix Sharefile

Avanzado : 17,60 $ al mes por usuario.

Premium : 27,50 $ al mes por usuario.

Ventaja del sector : 45,83 $ al mes por usuario.

Sala de datos virtual: 75 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Citrix Sharefile

G2: 4,2/5 (más de 1400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 390 opiniones)

4. Dropbox (el mejor para el uso compartido de archivos)

a través de Dropbox

Dropbox es sinónimo de uso compartido de archivos, y por una buena razón. Es una de las plataformas más fáciles de usar que existen, lo que facilita el uso compartido de archivos, la colaboración en documentos y la seguridad en el almacenamiento de contenido. Puede utilizar Dropbox para compartir archivos grandes con clientes y colaborar en borradores de contenido con los miembros del equipo.

Las mejores funciones de Dropbox

Colabora, realiza edición y realiza el uso compartido del contenido fácilmente.

Trabaje en documentos simultáneamente con varios miembros del equipo para aumentar la eficiencia.

Utiliza las integraciones de aplicaciones para Slack y Zoom desde la plataforma.

Limitaciones de Dropbox

La sincronización puede tardar un poco, lo que te hará esperar cuando tengas prisa.

El almacenamiento en la nube podría no ser tan eficiente como se requiere para casos de uso específicos.

Precios de Dropbox

Plus : 11,99 $ al mes por usuario.

Essentials : 19,99 $ al mes por usuario.

Empresas : 18 $ al mes por usuario.

Business Plus: 30 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Dropbox

G2: 4,4/5 (más de 27 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 21 000 opiniones)

5. Box (el mejor para la gestión de contenidos empresariales)

vía Box

Box es una plataforma basada en la nube diseñada para la gestión y colaboración de contenidos de corporación. Es especialmente adecuada para grandes organizaciones con necesidades complejas de colaboración en proyectos de contenido. Box es una herramienta excelente para gestionar grandes volúmenes de contenido, especialmente cuando se requieren medidas estrictas de cumplimiento y seguridad.

Las mejores funciones de Box

Obtenga funciones de seguridad avanzadas para la gestión de contenidos.

Edita documentos y deja comentarios para tu equipo en tiempo real.

Integración con más de 1500 aplicaciones, incluyendo Google Workspace y Microsoft Office.

Limitaciones de Box

Alta latencia al realizar el uso compartido o la carga de archivos de gran tamaño.

A veces, se produce un retraso al sincronizar archivos, lo que provoca problemas.

Precios de Box

Business : 18,42 $ al mes por usuario.

Business Plus : 31,41 $ al mes por usuario.

Enterprise: 43,34 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Box

G2: 4,2/5 (más de 4900 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 5400 opiniones)

6. Amazon WorkDocs (el mejor para la integración con el ecosistema AWS)

a través de Amazon

Amazon WorkDocs es una plataforma segura de colaboración de contenidos diseñada para funcionar a la perfección con el ecosistema de AWS. Si su organización ha realizado una gran inversión en Amazon Web Services, WorkDocs es la opción ideal. He utilizado WorkDocs con otros servicios de AWS y la integración es perfecta.

Las mejores funciones de Amazon WorkDocs

Cifre de forma segura su contenido en tránsito y en reposo en la infraestructura global de la nube de AWS.

Manténgase conectado con los equipos internos y los usuarios externos gracias al almacenamiento seguro y al intercambio de archivos.

Integre WorkDocs con las aplicaciones y procesos existentes para gestionar el contenido cómo y dónde quiera.

Limitaciones de Amazon WorkDocs

No es posible que más de una persona realice la edición de un documento al mismo tiempo.

Fallos frecuentes al guardar y cargar archivos.

Precios de Amazon WorkDocs

Ofrece una estructura de precios de pago por uso, lo que significa que solo pagas por los usuarios y el almacenamiento que utilizas. En la mayoría de las regiones, el coste es de 5 $ al mes por usuario, lo que incluye 1 TB de almacenamiento para cada usuario. Los nuevos usuarios pueden utilizar una versión de prueba gratuita de 30 días para probar WorkDocs con hasta 50 usuarios y 1 TB de almacenamiento por usuario.

Valoraciones y reseñas de Amazon WorkDocs

G2: 4,1/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

7. M-Files (el mejor para la gestión de documentos y el cumplimiento normativo)

M-Files es una plataforma de colaboración de contenidos diseñada para empresas que deben gestionar documentos con estrictos requisitos de cumplimiento normativo. M-Files me ha resultado especialmente útil en sectores como el jurídico y el financiero, donde la gestión de documentos y el cumplimiento normativo son fundamentales.

Las mejores funciones de M-Files

Organice y encuentre documentos basándose en metadatos.

Cree, apruebe o firme archivos unificados y fiables con sus clientes.

Ahorre tiempo y dinero en TI creando flujos de trabajo integrados con control en tiempo real, reglas y enrutamiento disponibles para todos los usuarios autorizados.

Limitaciones de M-Files

Curva de aprendizaje más pronunciada

Lenta velocidad de procesamiento en la nube.

Precios de M-Files

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de M-Files

G2: 4,3/5 (más de 140 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 180 opiniones)

8. BoostHQ (el mejor para el aprendizaje y el intercambio de conocimientos)

vía BoostHQ

BoostHQ es una plataforma para compartir conocimientos desarrollada por Skyprep. Cuenta con una biblioteca de recursos centralizada y herramientas para reclutar expertos en la materia, y resulta muy útil en entornos de teletrabajo.

Me gusta que se centre en el aprendizaje y el intercambio de conocimientos, en lugar de limitarse a la creación y el uso compartido de contenidos. Genera informes periódicos para ayudarte a identificar las necesidades de tu sistema de formación.

Las mejores funciones de Boost HQ

Permita el uso compartido de opiniones y experiencias por parte de los empleados, capturando y conservando sus conocimientos para futuras consultas con funciones como comentarios y preguntas y respuestas.

Organice su contenido por grupos, categorías y etiquetas, lo que facilita el acceso a la información cuando sea necesario.

Realiza el uso compartido de contenido de aprendizaje, como ayudas para el trabajo, directrices de procedimiento o tutoriales, desde prácticamente cualquier lugar.

Límites de Boost HQ

La inscripción de grupos grandes de personas debe estar terminada en grupos de 500 personas, lo que puede suponer un límite para las organizaciones más pequeñas.

Precios de Boost HQ

Precios personalizados

Aumenta las valoraciones y reseñas de HQ.

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,8/5 (más de 150 opiniones)

9. Microsoft OneDrive (el mejor para usuarios de Microsoft Office)

a través de Microsoft

Microsoft OneDrive for Business es la plataforma de colaboración de contenidos ideal para las empresas que ya utilizan Microsoft Office. Está estrechamente integrada con herramientas como Word, Excel y PowerPoint, lo que facilita la colaboración en documentos en tiempo real. He utilizado OneDrive for Business ampliamente y su integración con Microsoft Office es inmejorable.

Las mejores funciones de Microsoft OneDrive

Se integra perfectamente con las aplicaciones de Microsoft Office.

Colabora en documentos de Office en tiempo real.

Comparte archivos con seguridad dentro y fuera de tu organización.

Limitaciones de Microsoft OneDrive

Funciones de colaboración limitadas para documentos que no sean de MS Office.

Mayor coste por las funciones avanzadas.

Precios de Microsoft OneDrive

OneDrive for Business : 4,95 $ al mes por usuario.

Microsoft Business 365 Basic : 1,73 $ al mes por usuario.

Microsoft Business 365 Standard: 9,18 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Microsoft OneDrive

G2: 4,3/5 (más de 9500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 11 000 opiniones)

10. Confluence (el mejor para la gestión del conocimiento y la colaboración)

vía Atlassian

Confluence, de Atlassian, es una plataforma de colaboración de contenidos para la gestión del conocimiento y la colaboración en equipo. Está diseñada para equipos de desarrollo de software, pero resulta igualmente útil para gestionar proyectos de contenido y colaborar en la documentación.

Las mejores funciones de Confluence

Cree contenido con herramientas versátiles como pizarras, mensajes de vídeo y funciones de documentación.

Invite a sus equipos a realizar el uso compartido y la colaboración con edición en tiempo real y comentarios en línea.

Incruste y realice la edición del contenido de otras herramientas que ya utiliza, como archivos de diseño, repositorios de código, hojas de cálculo y mucho más.

Limitaciones de Confluence

Exportar documentos en varios formatos puede resultar difícil.

La función de búsqueda puede parecer complicada para algunos usuarios.

Precios de Confluence

Free

Estándar : 4,89 $ al mes por usuario.

Premium: 8,97 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Confluence

G2: 4,1/5 (más de 3700 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3400 opiniones)

11. Notion (la mejor herramienta para entornos de trabajo)

vía Notion

Notion es un entorno de trabajo todo en uno que combina la toma de notas, la gestión de tareas y la colaboración en contenidos. Es ideal para equipos que necesitan una plataforma flexible para gestionar proyectos de contenido y colaborar en documentos. Puede resultar muy útil a la hora de organizar ideas de contenido, colaborar en borradores y gestionar calendarios de contenido, y es una herramienta versátil para cualquier equipo.

Las mejores funciones de Notion

Supervise fácilmente el estado de múltiples proyectos en diversas fases.

Obtenga una panorámica de alto nivel y priorice sus tareas de forma visual utilizando calendarios y tableros Kanban.

Cree plantillas personalizadas para flujos de trabajo de contenido.

Limitaciones de Notion

Algunos usuarios informan de que es extremadamente lento si se utiliza para almacenar una gran cantidad de datos, como más de 2000 páginas.

La interfaz es confusa y abrumadora para muchos usuarios.

Precios de Notion

Free

Plus : 12 $ al mes por asiento.

Empresas: 18 $ al mes por asiento.

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 5700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2200 opiniones)

12. Google Drive (el mejor para el almacenamiento en la nube y la colaboración)

a través de Google Drive

Google Drive es un servicio de almacenamiento en la nube y uso compartido de archivos muy utilizado. Permite almacenar, acceder y compartir archivos desde cualquier dispositivo con conexión a internet. La interfaz fácil de usar de la plataforma y su integración con otros servicios de Google, como Gmail, Documentos de Google y Hojas de cálculo de Google, la convierten en una opción muy popular para uso personal y profesional.

La edición en tiempo real es una función destacada de Google Drive que mejora significativamente la colaboración fluida en la creación de contenidos.

Las mejores funciones de Google Drive

Integre con Docs, Sheets y Slides para crear contenido y colaborar de forma más eficaz en tiempo real.

Elimine la necesidad de controlar las versiones y reduzca el riesgo de ediciones conflictivas, lo que facilita que los equipos trabajen juntos de manera eficiente y eficaz.

Almacene, realice el uso compartido y colabore en archivos y carpetas desde su dispositivo móvil, tableta u ordenador.

Limitaciones de Google Drive

Algunos usuarios informan de errores en el formato de los documentos.

El enlazado a carpetas internas puede resultar confuso.

Sincronización lenta de archivos de vídeo y en la nube con las versiones de escritorio.

Precios de Google Drive

Personal: Sin coste

Business Starter : 1,63 $ al mes por usuario.

Business Standard : 8,78 $ al mes por usuario.

Business Plus: 16,46 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Google Drive

Gartner: 4,6/5 (más de 8000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 27 000 opiniones)

13. Wordable (el mejor para una integración perfecta con WordPress)

vía Wordable

Wordable es una aplicación en línea para gestores y editores de contenido. Para cualquiera que trabaje con WordPress, Wordable es imprescindible. Permite agilizar la exportación de Documentos de Google a WordPress, HubSpot y Medium, lo que me ahorra mucho tiempo y molestias.

Las mejores funciones de Wordable

Exporte su contenido de Documentos de Google a WordPress con solo un clic.

Descarga, comprime y aplica el formato a tus imágenes automáticamente para tu entrada de blog.

Elimine el tiempo y el esfuerzo dedicados a copiar, pegar y formatear con la conservación automática del formato del contenido.

Limitaciones de Wordable

La herramienta está especializada para WordPress, por lo que si utilizas otro CMS, Wordable no te será de mucha ayuda.

Para sacar el máximo partido a Wordable, es necesario tener configurados los Documentos de Google, lo que puede suponer una limitación para algunos equipos.

Precios de Wordable

Aficionados: Gratis

Básico : 29 $ al año.

Pro : 149 $ al año

Premium: 349 $ al año

Valoraciones y reseñas de Wordable.

G2: 3,5/5 (más de 12 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 80 opiniones)

14. Bit. IA (el mejor para documentos interactivos)

Bit. ai es una plataforma de colaboración para documentos en múltiples formatos. Me llamó la atención por modernizar la colaboración en documentos. Si tu equipo necesita crear documentos interactivos con medios enriquecidos, Bit. ai es una de las mejores herramientas. Me ha resultado especialmente útil para presentaciones y propuestas.

Las mejores funciones de Bit. ai

Incruste vídeos, hojas de cálculo y otros medios para que sus documentos resulten mucho más atractivos.

Busque recursos digitales en su biblioteca de contenido utilizando palabras clave, títulos y descripciones.

Acelere la creación de contenido con IA y plantillas de documentos en categorías como servicio al cliente, diseño, educación, recursos humanos y más.

Limitaciones de Bit. ai

Aunque Bit. ai es ideal para crear documentos interactivos, no es tan eficaz en la edición de documentos de texto tradicionales como otras herramientas.

Al principio, la plataforma puede resultar un poco abrumadora debido al número de funciones disponibles, por lo que hay una curva de aprendizaje.

Precios de Bit. ai / IA

Free

Pro : 12 $ al mes por miembro

Empresas: 20 $ al mes por miembro.

Valoraciones y reseñas de Bit. ai

G2: 4,0/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones.

15. ProofHub (el mejor para la gestión de proyectos y tareas)

vía Proofhub

ProofHub es una herramienta todo en uno para la gestión de proyectos y la colaboración, lo que la hace ideal para equipos que gestionan proyectos de contenido de principio a fin.

Las mejores funciones de ProofHub

Colabora en activos creativos, revisa y realiza el uso compartido de comentarios con anotaciones en archivos en tiempo real.

Invite al instante a colaboradores externos y realice el seguimiento de los cambios con el almacenamiento de múltiples versiones de archivos.

Programa y suscribe a las personas a anuncios relacionados con diferentes proyectos y compártelos automáticamente en el cronograma del equipo.

Limitaciones de ProofHub

La interfaz de usuario puede ser un poco errática.

Las notificaciones pueden resultar abrumadoras, distraer la atención y ser difíciles de gestionar.

Precios de ProofHub

Essential : 45 $ al mes

Ultimate Control: 89 $ al mes.

Valoraciones y opiniones sobre ProofHub

G2: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Elija el mejor software de colaboración de contenido

Las plataformas que he probado y seleccionado funcionan bien, facilitando la creación de contenido y la colaboración fluida entre equipos.

Pero, personalmente, prefiero una herramienta que agilice la creación de contenido, la colaboración y la gestión de proyectos de principio a fin, para no tener que salir de la plataforma mientras trabajo. ClickUp destaca por la versatilidad de sus funciones e integraciones. A diferencia de los calendarios de contenido básicos o las plataformas para el uso compartido de documentos, ClickUp ofrece una solución integral que se adapta a las necesidades de equipos de todos los tamaños.

Su gestión centralizada de proyectos le ayuda a mantener todos los proyectos de contenido en un solo lugar. Puede crear flujos de trabajo que se adapten a los procesos únicos de su equipo. Tanto si sigue un calendario editorial tradicional como si adopta un enfoque ágil, ClickUp es lo suficientemente flexible como para adaptarse.

¡Prueba ClickUp hoy mismo! No te arrepentirás.