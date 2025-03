los 10 mejores programas de CRM para hoteles en 2025

Has reservado un hotel por primera vez, pero has tenido que esperar horas para registrarte. Cuando finalmente te registraste, las habitaciones no se parecían en nada a las fotos que viste en Internet. ¿Volverías a reservarlo? Probablemente no. La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es la columna vertebral de la mayoría de las corporaciones basadas en servicios. A veces, construir relaciones sólidas con los clientes puede superar las deficiencias de una experiencia menos que perfecta en el sector hotelero o de la hostelería.

via [Eso no es todo: la IA y los algoritmos avanzados de dailypoint también ayudan a desarrollar segmentos de clientes únicos, lo que le permite agrupar a los invitados en diferentes categorías y atender sus preferencias de manera más específica que nunca. #### Las mejores funciones de dailypoint Cree perfiles de invitados de 360 grados utilizando la consolidación avanzada de datos de clientes Automatice campañas de marketing personalizadas para una mejora continua #### Limitaciones de GUEST Opciones de integración limitadas Falta de análisis en profundidad #### Precios de GUEST

100 €/mes por hotel (es decir, aproximadamente 103 $/mes por hotel) #### Valoraciones y reseñas de los invitados G2: No hay suficientes reseñas *Capterra: No hay suficientes reseñas ### 10. Cendyn (Lo mejor para integrar CRM con PMS y ofrecer experiencias hiperpersonalizadas a los invitados) via undefined Por último, el CRM de hostelería de Cendyn conecta a los hoteleros con los invitados a través de varias soluciones, como marketing digital, reserva directa, CRS, etc. El enfoque CRM de Cendyn se basa en fomentar las relaciones a través de servicios personalizados, lo que indica claramente el motivo final de la plataforma de permitir a sus clientes aumentar sus ingresos mediante el establecimiento de sólidas relaciones con los clientes. #### Las mejores funciones de Cendyn

Personalizar los recorridos de los invitados mediante herramientas de marketing /href/ https://clickup.com/blog/crm-marketing-software// basadas en IA /%href/ Centralizar los perfiles de los invitados para obtener una visión unificada de los datos de los clientes Permitir una segmentación avanzada para iniciativas de marketing específicas Seguimiento del ROI con herramientas de análisis del rendimiento y (elaboración de) informes #### *Limitaciones de Cendyn Difícil de configurar * Integraciones limitadas con sistemas especializados



Precios de Cendyn Precios personalizados #### *Valoraciones y reseñas de Cendyn *G2: No hay suficientes reseñas *Capterra: No hay suficientes reseñas #### ¿Qué dicen los usuarios reales sobre Cendyn? > Cendyn es muy fácil de usar, sobre todo en las herramientas de diseño de marketing por correo electrónico. El editor de arrastrar y soltar es muy fácil de usar para correos electrónicos de marketing y campañas desencadenantes.

/href/ https://www.g2.com/products/cendyn-crm/reviews?source=search Reseña de G2 /%href/ ✨ Menciones especiales Algunas otras herramientas de CRM para hoteles que debería tener en cuenta son: *Reputize: la mejor para gestionar las opiniones de los invitados y la reputación online *ALICE: la mejor para agilizar las operaciones del personal del hotel y la comunicación personalizada

Navis: Lo mejor para aumentar las reservas directas a través de la personalización ## Mejore las relaciones con los huéspedes con el mejor software CRM para hoteles: ClickUp! El sector hotelero es un sector de ritmo rápido y ferozmente competitivo. Sin las herramientas adecuadas, mantener el crecimiento y ofrecer experiencias excepcionales a los huéspedes puede parecer una batalla cuesta arriba. Ahí es donde el software CRM para hoteles cambia las reglas del juego.

Un CRM hotelero potente no solo organiza los datos de los invitados, sino que elimina los cuellos de botella, mejora la personalización y agiliza la comunicación para construir relaciones duraderas. Ya sea con tiempos de respuesta más rápidos, experiencias personalizadas para los invitados o una recuperación proactiva del servicio, el CRM adecuado convierte los desafíos en oportunidades. ClickUp le ofrece todo lo que necesita para optimizar las relaciones con los invitados, mejorar la eficiencia e impulsar la repetición de la empresa, todo en un solo lugar. No permita que los procesos obsoletos lo detengan.

/href/ https://clickup.com/signup Pruebe ClickUp gratis hoy mismo /%href/ y transforme sus operaciones hoteleras.