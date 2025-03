los 10 mejores programas de CRM sencillos en 2025

La idea de «empezar pequeño y seguir siendo pequeño» no le sienta bien a todo el mundo, excepto a 41 millones de personas. 🤷‍♀️ No es broma: undefined o son propietarios de pequeñas empresas en EE. UU., y fíjate en esto: el 82 % de ellos están perfectamente contentos con no expandir sus empresas. Pero aunque el tamaño de tu empresa no cambie, tus operaciones y la necesidad de herramientas más inteligentes sí lo harán. Al final, el entorno de trabajo de Google y un montón de notas adhesivas no serán suficientes, y pasarse a un software de gestión de proyectos exagerado parece una inversión innecesaria.

Después de todo, ¿por qué derrochar en funciones que nunca usará, ni económicamente ni en esfuerzo? Así que, para esos 41 millones de empresas pequeñas pero poderosas, les tenemos cubiertos con un resumen del mejor software CRM simple que equilibra la cantidad justa de funcionalidad sin complicar demasiado las cosas. 👍

Las mejores funciones de Vtiger ✅ *Una vista: Proporciona una vista de 360 grados de las interacciones con los clientes en todos los departamentos *Diseñador de procesos: /href/ https://clickup.com/blog/crm-workflow// Automatiza los flujos de trabajo de CRM /%href/ y las tareas entre departamentos con la simplicidad de arrastrar y soltar

Sala de operaciones : Panel de colaboración centralizado para representantes de ventas y clientes potenciales *Páginas de citas: Herramientas de programación personalizables para reuniones optimizadas con clientes *IA de cálculo: Información basada en IA para puntuación de clientes potenciales, análisis de conversaciones y recomendaciones inteligentes #### Limitaciones de Vtiger 💢 *App móvil básica: Funcionalidad limitada en comparación con la versión de escritorio

: Panel de colaboración centralizado para representantes de ventas y clientes potenciales *Páginas de citas: Herramientas de programación personalizables para reuniones optimizadas con clientes *IA de cálculo: Información basada en IA para puntuación de clientes potenciales, análisis de conversaciones y recomendaciones inteligentes #### Limitaciones de Vtiger 💢 *App móvil básica: Funcionalidad limitada en comparación con la versión de escritorio Problemas de personalización de documentos: Los usuarios informan de dificultades para adaptar las plantillas *Problemas ocasionales para sincronizar: A veces, los ajustes y las integraciones no se guardan #### Precios de Vtiger 💰 *One Growth: 12 $/mes por usuario *One Professional: 30 $/mes por usuario *One Enterprise: 42 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Vtiger 🌟 *G2: 4,3/5 (más de 400 reseñas) *Capterra: 4,3/5 (más de 330 reseñas) #### ¿Qué dicen los usuarios reales sobre Vtiger? > Vtiger ha aportado excelentes resultados a nuestra empresa gracias a sus novedosas funciones de análisis y mejora del equipo de ventas. undefined 🔗 Lea también: undefined ### 10. Capsule CRM (lo mejor para la productividad de las pequeñas empresas) via

## ⏰ Resumen de 60 segundos Aquí tienes una breve lista de nuestras 10 mejores opciones de sistemas de CRM: 1.Complementos carosSin versión gratuitaPlan EssentialPlan AdvancedPlan Professional:Gestionetodaslasinteraccionesconlosclientes,incluidosloscorreoselectrónicosylasreuniones,enunsolopaneldecontrol.:Automaticeeldesarrollodeclientespotenciales,laprogresióndelosacuerdosylacomunicaciónporcorreoelectrónico.:Adapteloscanales,loscamposylasactividadesparaqueseajustenasuprocesodeventas.####LimitacionesdePipedrive💢:Losanálisisavanzadosylosinformespersonalizadosrequierenplanesdenivelsuperior) Vtiger CRM destaca por su función One View, que le permite unir a los equipos de marketing, ventas y soporte en una sola plataforma. Este CRM basado en IA es adecuado para empresas de todos los tamaños. Ofrece herramientas para la automatización de procesos, salas de negociación y programación de citas. Imagine gestionar un cliente potencial desde el contacto inicial hasta el soporte posventa, todo ello en una única interfaz. Con la sala de negociación de Vtiger, los representantes de ventas y los clientes colaboran en tiempo real, haciendo un seguimiento perfecto de cada interacción.

/href/ https://capsulecrm.com/ Capsule CRM /%href/ Imagine la automatización de tediosas tareas de incorporación o el seguimiento de por qué se perdieron ciertos negocios, todo dentro de una interfaz intuitiva. El canal de ventas múltiples y las herramientas de gestión de proyectos de Capsule son ideales para empresas emergentes y en crecimiento. El CRM ofrece una variedad de funciones como marketing por correo electrónico, automatización del flujo de trabajo y elaboración de informes sobre las razones de pérdida.

Gestión de proyectos : Tableros estilo Kanban para gestionar proyectos de clientes y tareas de equipo #### Limitaciones de Capsule CRM 💢 *Plan Free básico: Limitado a funciones básicas sin funciones de informes *Integraciones de marketing: Menos opciones en comparación con la competencia *Sin gestor de cuentas dedicado: Los planes de nivel superior carecen de soporte personalizado para la cuenta #### Precios de Capsule CRM 💰

Starter : 18 $/usuario al mes *Growth: 36 $/usuario al mes *Advanced: 54 $/usuario al mes *Ultimate: 72 $/usuario al mes #### Valoraciones y reseñas de Capsule CRM 🌟 *G2: 4,7/5 (más de 360 reseñas)

: 18 $/usuario al mes *Growth: 36 $/usuario al mes *Advanced: 54 $/usuario al mes *Ultimate: 72 $/usuario al mes #### Valoraciones y reseñas de Capsule CRM 🌟 *G2: 4,7/5 (más de 360 reseñas) Capterra: 4,5/5 (más de 160 reseñas) 🔗 Lea también: /href/ https://clickup.com/blog/how-to-build-a-crm-database// Cómo crear una base de datos CRM para atender mejor a sus clientes /%href/ ## Pequeñas empresas, grandes triunfos con ClickUp

Vivimos en una época en la que la independencia financiera y el espíritu emprendedor son las metas de muchos. Sin embargo, hay algo que distingue a las empresas de éxito: interacciones personalizadas y memorables con los clientes. ✨ Como dijo acertadamente Jerry Fritz, «Una sólida cultura de servicio al cliente no se puede copiar». Para las pequeñas empresas, la ventaja radica en hacer que cada cliente se sienta valorado. Pero sin las herramientas adecuadas, incluso las mejores intenciones pueden fracasar. Ahí es donde entra en juego ClickUp.

Con ClickUp, obtienes un CRM todo en uno que realiza un seguimiento de tu equipo de ventas, automatiza tareas repetitivas y fomenta la colaboración entre equipos sin abrumarte con funciones que nunca usarás. ¿Por qué esperar? Empieza a gestionar tus relaciones con los clientes con facilidad: /href/ https://clickup.com/signup regístrate en ClickUp /%href/ hoy mismo.