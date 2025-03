Calendly vs. Acuity Scheduling: ¿Qué herramienta de programación es mejor?

Nuestros horarios matutinos pueden ser diferentes, pero es probable que usemos el Calendario para comprobar las reuniones del día. Un estudio sugiere que los ejecutivos dedican alrededor del 40 % de su tiempo a tomar decisiones, gran parte de las cuales tienen lugar en reuniones

Un estudio sugiere que los ejecutivos dedican alrededor del 40 % de su tiempo a tomar decisiones, gran parte de las cuales tienen lugar en reuniones. Sin embargo, la programación manual de citas es muy ineficiente, dado el gran volumen de reuniones diarias. Imagínese pasar horas yendo y viniendo para encontrar un momento conveniente para todos para una reunión: ¡un caos total! Ahí es donde entran en juego las herramientas de programación como Calendly y Acuity Scheduling, simplifican el proceso de reserva. Pero, ¿cuál es mejor? Enfrentamos las dos herramientas de programación entre sí para encontrar la ganadora. ¡Empecemos! 🧠 Dato curioso: Netflix ha abordado las reuniones ineficaces limitando su duración a 30 minutos. 🏆 Ganador: Depende de tus necesidades. Calendly es ideal para usuarios preocupados por los costes, mientras que Acuity Scheduling ofrece más por tu dinero si necesitas sus herramientas avanzadas. ## Calendly vs. Acuity Scheduling en Reddit

Muchos usuarios de Acuity Scheduling aprecian su sólido conjunto de funciones, especialmente para empresas que requieren citas recurrentes, procesamiento de pagos e integración con sitios web. Sin embargo, un tema común es la falta de un equipo de soporte al cliente receptivo. Lo he conectado a mi calendario en Exchange365. Luego creé un elemento que es «reservar 30 minutos conmigo». Tiene una URL permanente. Cuando alguien lo visita, comprueba automáticamente mi calendario para ver la disponibilidad y permite a la persona reservar automáticamente un espacio de tiempo de 30 minutos conmigo para cualquier cosa. Recibo una invitación, la acepto y listo. Tengo el plan Free. Nunca lo había usado antes de este año, pero me gusta mucho. están diseñadas para que cada reunión tenga un propósito y sea útil más allá de la simple programación de citas. Este enfoque integral garantiza que las reuniones dejen de ser eventos aislados y se conviertan en partes integrales de su flujo de trabajo. *Tareas y proyectos enlazados: vincule las agendas de las reuniones directamente a las tareas o proyectos en curso para que cada discusión sea procesable y rastreable *Plantillas de reuniones recurrentes: utilice plantillas personalizables de planificación diaria para reuniones semanales de equipo o revisiones con clientes para ahorrar tiempo y mantener la coherencia *Notas de reunión completas: y enlazarlos a proyectos para contextualizarlos y rendir cuentas *Seguimientos procesables: Asigne tareas de seguimiento o notas a miembros específicos del equipo durante la reunión, asegurándose de que no se pase nada por alto *Gestión de reuniones recurrentes: Planifique reuniones recurrentes fácilmente mientras las vincula a metas o tareas más amplias, eliminando la reentrada manual Lea también: Plantilla de ClickUp para planificar calendarios Descargar esta plantilla El Plantilla de ClickUp para planificar calendarios simplifica la gestión de horarios complejos al ofrecer una estructura lista para usar para diversas necesidades de planificación. *Planificación de campañas de marketing: programe y realice un seguimiento de las tareas de marketing, los plazos y los lanzamientos de campañas, con la posibilidad de ajustar las fechas sobre la marcha. *Coordinación de eventos: planifique eventos y gestione plazos con facilidad, asignando tareas específicas a los miembros del equipo mientras realiza un seguimiento del progreso

Seguimiento integrado de tareas: Enlaza los eventos planificados del calendario con tareas de proyectos más amplios, asegurándote de que no se te pase ningún plazo por alto. Seguimiento del progreso: Visualiza las tasas de finalización de tareas directamente en el calendario, lo que te permite supervisar el progreso en tiempo real. Controle el tiempo, bloquee horas y gestione las cargas de trabajo con ClickUp Time Management Más allá de las simples funciones de programación, Gestión del tiempo de ClickUp ofrece un enfoque holístico para la gestión del tiempo y los recursos.

*Control de tiempo integrado: Controle el tiempo dedicado a tareas o proyectos individuales, lo que resulta especialmente útil para la facturación a clientes o la planificación de recursos *Bloqueo de tiempo: Asigne franjas horarias específicas para or meetings, ensuring your day is structured and focused *Workload visualization: View team members' workloads and availability to optimize scheduling and avoid overloading resources *Automated reminders: Receive alerts for upcoming deadlines, meetings, or overdue tasks, ensuring nothing's missed

One Up de ClickUp #5: Integración de ClickUp con Calendly /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-598-1400x928.png Integración de ClickUp con Calendly /%img/ Sincronizar las citas de Calendly con la gestión de tareas y proyectos de ClickUp a través de la integración de ClickUp con Calendly

¿Ya trabaja con Calendly? Con Integración de Calendly de ClickUp, puede seguir programando sus reuniones e integrarlas en el ecosistema de productividad de ClickUp. *Crear tareas a partir de reservas de Calendly: Genere tareas automáticamente en ClickUp cuando se programe una nueva cita en Calendly

Sincronizar horarios: Vincular eventos de Calendly al calendario de ClickUp para una vista unificada de todas las reuniones, tareas y plazos *Automatizar flujos de trabajo: Usar Automatizaciones de ClickUp para activar tareas de seguimiento o recordatorios basados en citas de Calendly

Elija ClickUp en lugar de Calendly y Acuity Scheduling Calendly y Acuity Scheduling son excelentes herramientas para concertar citas, pero no se integran en el panorama general de la productividad. Con ClickUp, no solo programa citas, sino que las integra en un sistema más holístico que se integra con el resto de su trabajo. Puede enlazar cada reunión con tareas procesables, visualizar cada fecha límite junto con su carga de trabajo más amplia y realizar un seguimiento de cada minuto para lograr la máxima eficiencia.

A diferencia de Calendly y Acuity Scheduling, ClickUp ofrece vistas dinámicas del calendario, plantillas de gestión del tiempo integradas y de integración que conectan sus horarios con sus flujos de trabajo.

Si estás buscando una plataforma que no solo gestione tu tiempo, sino que te ayude a conseguir más con él, ClickUp es la elección clara.