Plantillas gratuitas de SurveyMonkey para la recogida de datos

las empresas que utilizan el poder de los datos son 23 veces más propensas a liderar la captación de clientes **y 19 veces más probabilidades de seguir siendo rentables

Sin embargo, los datos sólo son poderosos si se recopilan con eficacia.

Tanto si se dedica al marketing en busca de información sobre los consumidores, como si es propietario de una empresa para evaluar la satisfacción de sus clientes o investigador para recabar opiniones, el intento correcto de su proyecto depende de una cosa: la calidad de la encuesta.

Y crear la encuesta perfecta no tiene por qué llevar mucho tiempo. Puede utilizar las plantillas gratuitas de SurveyMonkey, su atajo para realizar encuestas más rápidas, inteligentes y de mayor impacto.

En este artículo, le mostraremos cómo usar las plantillas gratuitas de SurveyMonkey y cómo elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. También exploraremos algunas excelentes alternativas de ClickUp .

¿Qué hace que una plantilla de encuesta sea buena?

La creación de una encuesta que ofrezca resultados significativos y procesables comienza con una plantilla bien diseñada. Una plantilla de encuesta sólida simplifica el proceso de recopilación de datos y garantiza que los comentarios que reciba se ajusten a sus metas.

Esto es lo que hay que buscar en una plantilla de encuesta eficaz:

Estructura clara y concisa: Las preguntas son directas y coherentes con los objetivos de la encuesta. Deben eliminar la ambigüedad para mejorar la precisión de las respuestas

Las preguntas son directas y coherentes con los objetivos de la encuesta. Deben eliminar la ambigüedad para mejorar la precisión de las respuestas Personalización: Una buena plantilla se adaptará al público objetivo y a sus necesidades

Una buena plantilla se adaptará al público objetivo y a sus necesidades Variedad en los tipos de preguntas: Debe incluir preguntas de opción múltiple, escalas de Likert y opciones abiertas, lo que le permitirá captar un intervalo más amplio de opiniones

Debe incluir preguntas de opción múltiple, escalas de Likert y opciones abiertas, lo que le permitirá captar un intervalo más amplio de opiniones Flujo lógico: Debe poder añadir preguntas ordenadas basadas enlógica condicional para evitar confusiones y reducir el abandono de la encuesta

Debe poder añadir preguntas ordenadas basadas enlógica condicional para evitar confusiones y reducir el abandono de la encuesta Optimizada para obtener altos índices de respuesta: Esto es delicado, pero la longitud de la encuesta debe equilibrar brevedad y profundidad. Debe captar la atención de los participantes sin abrumarlos

👀 ¿Sabías que? Para poner en marcha proyectos de encuestas con éxito, debes aspirar al menos a una media de de respuesta del 44,1% .

Plantillas de Survey Monkey

SurveyMonkey ofrece plantillas cuidadosamente diseñadas para satisfacer sus necesidades de encuestas, ya sea para captar clientes, recopilar opiniones de empleados o realizar encuestas de opinión investigación de usuarios .

Aquí tiene 10 panorámicas detalladas que le ayudarán a encontrar la que mejor se adapte a sus metas:

1. Plantilla de encuesta de satisfacción del cliente de SurveyMonkey

vía SurveyMonkey Si está decidido a mejorar las relaciones con sus clientes, la plantilla de encuesta de satisfacción del cliente de SurveyMonkey es su punto de partida. Capta la opinión de los clientes sobre sus productos, servicios y marca.

La encuesta cubre métricas esenciales como la calidad del producto, la capacidad de respuesta del servicio de atención al cliente, la relación calidad-precio y la satisfacción general. Los análisis integrados le ayudan a realizar un seguimiento de las tendencias, comparar las respuestas a lo largo del tiempo y calcular indicadores críticos como la puntuación de satisfacción del cliente (CSAT).

ideal para empresas de todos los tamaños que deseen mejorar la satisfacción del cliente, la calidad del producto y la experiencia general del cliente

2. Plantilla de Net Promoter Score (NPS) de SurveyMonkey

vía SurveyMonkey ¿Quiere medir la fidelidad de sus clientes? La plantilla NPS de SurveyMonkey ofrece un buen marco para medir la probabilidad de que los clientes recomienden su empresa a otras personas.

Comienza con la pregunta principal: "¿Qué probabilidades hay de que recomiende nuestra empresa/producto/servicio a un amigo o compañero?"_ Las preguntas de seguimiento van más allá y le ayudan a descubrir las razones que hay detrás de sus valoraciones.

Esta plantilla clasifica a los encuestados en promotores, pasivos y detractores, ofreciéndole una comprensión clara de quiénes son los campeones de su marca y dónde se necesitan mejoras. Con la automatización de la puntuación y la información en tiempo real, puede identificar patrones y comparar su NPS con las medias del sector.

✨ Ideal para: Empresas que desean medir la lealtad de los clientes, identificar a los defensores de la marca y descubrir áreas de mejora

3. Plantilla de encuesta sobre el compromiso de los empleados de SurveyMonkey

vía SurveyMonkey Sus empleados son su activo más valioso, y comprender sus necesidades es fundamental para el intento correcto. La plantilla de encuesta sobre el compromiso de los empleados de SurveyMonkey mide el compromiso mediante la evaluación de la satisfacción en el lugar de trabajo, la colaboración en equipo, las oportunidades de crecimiento profesional y el conocimiento de los valores de la empresa.

Por ejemplo, revela lo que impulsa a su equipo y dónde puede necesitar hacer cambios. Una función clave es la garantía de anonimato, que fomenta la opinión sincera y hace que los empleados se sientan escuchados.

La plantilla también incluye herramientas de evaluación comparativa para comparar los resultados de su compromiso con los estándares del sector. Con esta información, puede aplicar estrategias para levantar la moral, aumentar la productividad y reducir la rotación.

ideal para: Organizaciones que desean mejorar el estado de ánimo de sus empleados, aumentar la productividad y reducir la rotación mediante el conocimiento de las necesidades y la satisfacción de los empleados

4. Plantilla de encuesta de servicio de investigación de mercado de SurveyMonkey

vía SurveyMonkey La plantilla de encuesta del servicio de investigación de mercados de SurveyMonkey revela información clave sobre su mercado objetivo, como datos demográficos, hábitos de compra, preferencias de productos y conocimiento de la marca.

Las funciones avanzadas, como la lógica de salto, hacen que la experiencia de la encuesta sea más relevante para los encuestados al adaptar el flujo de preguntas de descubrimiento del cliente en función de sus respuestas. La plantilla también incluye herramientas de segmentación para analizar fácilmente las tendencias dentro de grupos específicos por edad, ubicación o hábitos de gasto.

✨ Ideal para: Empresas que buscan conocer mejor su mercado objetivo, comprender las preferencias de los clientes y tomar decisiones basadas en datos

5. Plantilla de encuesta de opinión posterior a un evento de SurveyMonkey

vía SurveyMonkey Después de organizar un taller o una formación, querrá saber qué ha funcionado y qué no. La plantilla de encuesta posterior al evento de SurveyMonkey recoge los comentarios de los asistentes sobre la calidad del contenido, el rendimiento de los ponentes, el lugar de celebración y la logística.

Esta plantilla destaca por su combinación de preguntas estructuradas y abiertas. Los participantes pueden valorar aspectos específicos del evento y, al mismo tiempo, compartir opiniones y sugerencias detalladas.

Las herramientas de (elaboración de) informes en tiempo real le permiten detectar rápidamente patrones y áreas de mejora. La plantilla le garantiza que cumplirá y superará las expectativas de los asistentes en futuras reuniones. ✨ Ideal para: Organizadores de eventos que quieran medir la eficacia de sus eventos, recabar opiniones de los asistentes y mejorar futuros eventos

💡 Consejo profesional: Utiliza herramientas de análisis de opiniones para detectar tendencias en las respuestas de texto abierto. Pueden destacar rápidamente áreas de mejora o aspectos que gustaron especialmente a los asistentes

Limitaciones del uso de SurveyMonkey

Si bien SurveyMonkey es una herramienta poderosa para crear encuestas, tiene algunas limitaciones que pueden impedir que satisfaga todas sus necesidades.

Éstas son algunas de ellas:

Limitaciones del nivel gratuito: El nivel gratuito tiene un límite de 10 preguntas por encuesta y sólo se incluyen las primeras 40 respuestas. Tienes que pagar para acceder al resto

El nivel gratuito tiene un límite de 10 preguntas por encuesta y sólo se incluyen las primeras 40 respuestas. Tienes que pagar para acceder al resto Colaboración: Las funciones de colaboración sólo están disponibles en la versión de pago

Las funciones de colaboración sólo están disponibles en la versión de pago Coste: Funciones adicionales como la eliminación de la marca "powered by...", análisis detallados y ramificación lógica requieren planes de pago

Funciones adicionales como la eliminación de la marca "powered by...", análisis detallados y ramificación lógica requieren planes de pago Límites de respuesta: Los planes Enterprise tienen límites de respuesta anuales y las respuestas no utilizadas no se acumulan. Hay un cargo adicional por respuesta si se excede el límite

Los planes Enterprise tienen límites de respuesta anuales y las respuestas no utilizadas no se acumulan. Hay un cargo adicional por respuesta si se excede el límite Lógica de salto: Sólo se puede saltar hacia adelante en función de las respuestas a una pregunta

Sólo se puede saltar hacia adelante en función de las respuestas a una pregunta Aleatoriedad de las preguntas: No puede personalizar la aleatoriedad seleccionando los elementos que desea aleatorizar

No puede personalizar la aleatoriedad seleccionando los elementos que desea aleatorizar Estructura de las preguntas: Sólo se puede añadir la opción "Otro (especificar)" como último elemento de la lista. Esto parece incorrecto si también tiene "No sabe" o "Ninguna de estas" como opciones (que deberían ir en último lugar).

Sólo se puede añadir la opción "Otro (especificar)" como último elemento de la lista. Esto parece incorrecto si también tiene "No sabe" o "Ninguna de estas" como opciones (que deberían ir en último lugar). Diseño de la invitación a la encuesta: No se puede añadir el nombre del remitente a la invitación a la encuesta

No se puede añadir el nombre del remitente a la invitación a la encuesta Curva de aprendizaje para funciones avanzadas: Si bien las encuestas básicas son fáciles de configurar, el uso de funciones como la lógica de exclusión, las integraciones y los análisis requerirá experiencia previa o tiempo para aprender

Plantillas alternativas de SurveyMonkey ClickUp una plataforma líder en gestión del trabajo, ofrece una variedad de plantillas de encuestas que son una excelente

alternativa a SurveyMonkey .

Estas plantillas permiten un análisis en profundidad y una fácil integración con las herramientas de gestión de proyectos.

En el centro de esta función se encuentra Vista del Formulario ClickUp un potente herramienta de comentarios de los clientes que tiende un puente entre la recopilación de datos y la gestión de proyectos.

Transforme el modo en que sus equipos recopilan, gestionan y actúan a partir de los resultados de las encuestas con los Formularios de ClickUp

Las funciones clave de la vista de formularios de ClickUp son:

Diseño personalizable: Cree formularios de marca con varios tipos de preguntas como desplegables, casillas de selección y campos de texto

Cree formularios de marca con varios tipos de preguntas como desplegables, casillas de selección y campos de texto Integración perfecta: Convierta automáticamente los envíos de formularios en tareas, actualizaciones o elementos de acción dentro de ClickUp

Convierta automáticamente los envíos de formularios en tareas, actualizaciones o elementos de acción dentro de ClickUp Colaboración en tiempo real: Los miembros del equipo pueden ver, discutir y actuar conjuntamente sobre las respuestas de la encuesta

Los miembros del equipo pueden ver, discutir y actuar conjuntamente sobre las respuestas de la encuesta Gestión de datos centralizada: Almacene y organice las respuestas de las encuestas en ClickUp para facilitar el acceso y la gestión de los datosanálisis de encuestas Opciones de uso compartido eficaces: Comparta formularios a través de enlaces, correo electrónico o incrústelos en sitios web para obtener el máximo alcance

Almacene y organice las respuestas de las encuestas en ClickUp para facilitar el acceso y la gestión de los datosanálisis de encuestas Herramientas de análisis exhaustivo: Utilice las funciones de (elaboración de) informes de ClickUp para extraer información práctica de las respuestas

He utilizado ClickUp para organizar y gestionar pequeños y grandes eventos y proyectos en los que trabajo. Me han resultado especialmente útiles la función de Calendario, las funciones de dependencia y las funciones de encuesta. Es el mejor software de gestión de proyectos que he utilizado nunca

Heath Hayden, Coordinador de Desarrollo Profesional en Tacoma Community College

¿Desea obtener resultados similares? Echemos un vistazo a las cinco plantillas de encuestas más destacadas de ClickUp.

1. Plantilla de resultados de encuestas de opinión sobre productos ClickUp

Plantilla de resultados de la encuesta de opinión sobre productos ClickUp

En Plantilla de resultados de la encuesta de opinión sobre productos ClickUp le permite recopilar los comentarios de los clientes sobre las funciones, la facilidad de uso y la satisfacción, lo que le ofrece una vista clara de lo que funciona y lo que necesita mejoras.

La plantilla es totalmente personalizable, lo que le permite ajustar las preguntas para reflejar las características específicas de su producto, asegurándose de obtener las respuestas más relevantes. Una vez que empiecen a llegar los comentarios, las sólidas funciones de (elaboración de) informes de la plantilla organizarán automáticamente los datos, destacando las tendencias y los sentimientos que pueden haber pasado desapercibidos.

Además, esta plantilla se integra directamente con Tareas de ClickUp una vez identificados los problemas o sugerencias, puede asignarlos a los miembros del equipo que corresponda para su rápida resolución.

Esta estrecha integración reduce la necesidad de comunicación de ida y vuelta y convierte a ClickUp en la solución perfecta software de creación de formularios .

✨ Ideal for: Product managers and teams looking to gather customer feedback, identify areas for improvement, and prioritize product development

2. ClickUp Plantilla de encuesta sobre el compromiso de los empleados

Plantilla de encuesta de compromiso de los empleados de ClickUp

En ClickUp plantilla de encuesta de compromiso de los empleados es una herramienta imprescindible para los equipos de RR.HH. y los directivos que desean conocer la opinión real de los empleados sobre su satisfacción, sus niveles de compromiso y el estado de ánimo general en el lugar de trabajo.

Incluye preguntas centradas en la satisfacción en el trabajo, la conciliación de la vida laboral y personal y el desarrollo de los empleados, lo que facilita la adaptación de la encuesta a las necesidades de los empleados comentarios de los empleados a las necesidades específicas de sus empleados.

Puede analizar los resultados de preguntas de la encuesta de satisfacción de los empleados a través de las herramientas de análisis integradas de ClickUp para visualizar y señalar las áreas que necesitan atención.

✨ Ideal para: Equipos de RRHH y directivos que buscan medir la satisfacción de los empleados, identificar problemas de compromiso e implementar estrategias para mejorar la cultura del lugar de trabajo

3. ClickUp Engagement Survey Results Plantilla de plan de acción

Plantilla del plan de acción para los resultados de la encuesta de compromiso de ClickUp

La recopilación de los resultados de la encuesta es sólo el primer paso. El verdadero reto consiste en convertir esa información en mejoras prácticas. En Plantilla del plan de acción para los resultados de la encuesta de compromiso ClickUp cubre ese vacío, permitiendo a su equipo abordar sistemáticamente los comentarios, priorizar las áreas clave e impulsar el compromiso en todo el lugar de trabajo mediante:

Creación de tareas aplicables : Desglosar los datos de la encuesta en tareas específicas destinadas a mejorar el compromiso en el lugar de trabajo

: Desglosar los datos de la encuesta en tareas específicas destinadas a mejorar el compromiso en el lugar de trabajo Categorización de opiniones : Organice los comentarios en categorías como comunicación, liderazgo y crecimiento personal para una mayor claridad y priorización

: Organice los comentarios en categorías como comunicación, liderazgo y crecimiento personal para una mayor claridad y priorización Seguimiento en tiempo real : Supervise el progreso en tiempo real para mantener a su equipo sincronizado con las metas de mejora del compromiso

: Supervise el progreso en tiempo real para mantener a su equipo sincronizado con las metas de mejora del compromiso Informes de progreso visuales: Obtenga información a través de informes visuales que muestran cómo avanzan las iniciativas de compromiso

ideal para: Equipos que desean convertir los resultados de las encuestas en planes prácticos, realizar un seguimiento de los progresos e impulsar mejoras en el compromiso

4. Plantilla de resultados de encuesta de satisfacción del cliente ClickUp

Plantilla de resultados de encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp

Supongamos que acaba de lanzar un nuevo producto y está deseando saber qué opinan los clientes al respecto. ¿Están satisfechos con su calidad? ¿La experiencia de entrega ha sido fluida? ¿Qué tal funciona su equipo de soporte al cliente?

En Plantilla de resultados de encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp le ayuda a comprender mejor a sus clientes mediante la recopilación de opiniones sobre sus productos o servicios. Esta plantilla de cuestionario ofrece una forma detallada de evaluar las experiencias de los clientes y medir la satisfacción en varios puntos de contacto con:

Secciones preconstruidas para cubrir puntos de contacto cruciales como la calidad del producto, la velocidad de entrega y la compatibilidad con el cliente

para cubrir puntos de contacto cruciales como la calidad del producto, la velocidad de entrega y la compatibilidad con el cliente Informes visuales fáciles de entender que organizan automáticamente las respuestas en resúmenes claros y visuales

fáciles de entender que organizan automáticamente las respuestas en resúmenes claros y visuales Integración con la gestión de proyectos para vincular las respuestas directamente a las tareas y prioridades de ClickUp

ideal para: Empresas que desean medir la satisfacción del cliente, identificar los puntos débiles y mejorar la experiencia del cliente

💡 Consejo profesional: Vincule los comentarios directamente a las tareas en ClickUp para que pueda priorizar los cambios que abordan directamente las preocupaciones de los clientes, lo que garantiza una respuesta más rápida y personalizada a los comentarios.

5. Plantilla de Formulario ClickUp

Plantilla de Formulario ClickUp

El Plantilla de Formulario ClickUp simplifica la planificación de eventos y la recopilación de datos para formación, seminarios y mucho más. Utilice Campos personalizados como "Cumpleaños", "Dirección de facturación" o "Número de contacto" para recopilar información precisa.

La plantilla ofrece varias vistas: la vista del Formulario de inscripción para capturar las respuestas, la vista de las fases para el seguimiento del progreso y la vista de resumen para obtener una perspectiva general. Puede automatizar los recordatorios por correo electrónico, organizar los envíos y analizar los datos, todo en una sola plataforma.

Perfecto para crear formularios de inscripción profesionales y detallados para recopilar información de los asistentes al evento.

✨ Ideal para: Organizadores de eventos y equipos que necesitan recopilar información de registro, seguimiento de RSVPs, y gestionar la logística del evento

6. Plantilla de Formulario ClickUp Feedback

Plantilla de Formulario ClickUp Feedback

¿Qué pasaría si la información que necesita para mejorar su empresa pudiera recopilarse en cuestión de minutos, analizarse al instante y utilizarse para realizar cambios significativos? Con herramientas como Plantilla de Formulario ClickUp Feedback esto se convierte en realidad.

Esta plantilla de formulario totalmente personalizable, diseñada para ayudar a las empresas a recopilar información específica, le permite evaluar la calidad del servicio, medir la satisfacción y recoger sugerencias de mejora.

La organización de los comentarios en categorías prácticas y la automatización del seguimiento garantizan que no se pase por alto ninguna respuesta.

Entre las funciones clave se incluyen:

Campos personalizados: Incluye campos como valoraciones de proveedores de servicios, sugerencias de mejora y recomendaciones generales para garantizar una retroalimentación completa

Incluye campos como valoraciones de proveedores de servicios, sugerencias de mejora y recomendaciones generales para garantizar una retroalimentación completa **Múltiples vistas: Obtenga información exclusiva utilizando vistas como valoraciones de servicios, comentarios detallados y recomendaciones generales para evaluar las respuestas de los clientes de forma eficaz

Automatizaciones : Ajuste de recordatorios y seguimientos automáticos para garantizar el envío puntual de los comentarios sin intervención manual

: Ajuste de recordatorios y seguimientos automáticos para garantizar el envío puntual de los comentarios sin intervención manual Análisis de datos: Utilice los paneles de ClickUp para identificar tendencias y áreas clave de mejora, asegurándose de que los comentarios generen resultados significativos

ideal para: Empresas y equipos que deseen recopilar información detallada de clientes, usuarios o empleados y utilizarla para impulsar mejoras

Recopilación de datos sin esfuerzo con ClickUp

Estas plantillas gratuitas de SurveyMonkey facilitan la creación de encuestas profesionales. Ya sea que esté recopilando opiniones de clientes, realizando estudios de mercado o llevando a cabo evaluaciones internas de equipos, estas plantillas le ofrecen una ventaja, ahorrándole tiempo y esfuerzo.

Aunque SurveyMonkey es excelente, no es la única opción.

Si busca una plataforma todo en uno que combine la creación de encuestas con la gestión de proyectos y la colaboración en equipo, ClickUp es la respuesta.

Pruébela y encuentre la plantilla que mejor se adapte a sus necesidades. Su próximo gran descubrimiento está a un clic de distancia. Regístrese gratis, gratuito/a ahora ¡!