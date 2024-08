los 10 mejores programas de análisis de encuestas en 2024

Las encuestas son estupendas para conocer la opinión de los clientes, realizar estudios de mercado o comprobar el grado de satisfacción de tu equipo .

Pero hacer la encuesta es sólo el principio. El verdadero reto es sumergirse en los datos no estructurados y extraer información práctica.

A medida que la base de clientes y el tamaño del equipo crecían en ClickUp, nos dimos cuenta de que necesitábamos un software potente para dar sentido a todos los datos de la encuesta. Pendiente de hacerlo manualmente no era suficiente, especialmente con grandes volúmenes de datos.

Así que nos pusimos a buscar la herramienta perfecta.

Después de probar docenas de plataformas de análisis de datos de encuestas, hemos marcado como favoritos nuestros 10 programas. Estas herramientas han sido increíblemente útiles para nuestro equipo y espero que también lo sean para usted

¿Qué debe buscar en un software de análisis de encuestas?

Estas son las funciones clave que priorizo en una plataforma de análisis de datos de encuestas:

**La herramienta debe facilitar la comprensión de los datos de las encuestas a todos los miembros del equipo, independientemente de sus conocimientos técnicos

Análisis avanzado : Las funciones de segmentación, tabulación cruzada y análisis de tendencias son imprescindibles para mi flujo de trabajo

: Las funciones de segmentación, tabulación cruzada y análisis de tendencias son imprescindibles para mi flujo de trabajo Opciones de personalización : Es estupendo disponer de una gran variedad de gráficos, tablas y opciones de personalización paneles de proyecto para visualizar los datos como yo quiera

: Es estupendo disponer de una gran variedad de gráficos, tablas y opciones de personalización para visualizar los datos como yo quiera Capacidad de integración : El software debe conectarse a la perfección con las herramientas existentes en mi pila tecnológica, como Excel, el sistema CRM o las plataformas de BI

: El software debe conectarse a la perfección con las herramientas existentes en mi pila tecnológica, como Excel, el sistema CRM o las plataformas de BI Personalización de encuestas : La herramienta debe permitirme crear encuestas complejas con varios tipos de preguntas, lógica de rama y opciones de diseño personalizables

: La herramienta debe permitirme crear encuestas complejas con varios tipos de preguntas, lógica de rama y opciones de diseño personalizables Soporte y formación: Tener un soporte al cliente receptivo y recursos de formación completos sería una ventaja. Es tranquilizador saber que hay ayuda disponible para que mi equipo y yo podamos sacar el máximo partido del software

Los 10 mejores programas de análisis de encuestas de 2024

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, aquí están nuestras mejores selecciones:

1. ClickUp: el mejor para visualizar datos de encuestas

ClickUp cuenta con dos potentes herramientas para optimizar el proceso de análisis de encuestas: el Vista del Formulario de ClickUp para crear encuestas personalizables y la herramienta Paneles de ClickUp para visualizar los datos de la encuesta con mayor claridad.

La vista Formulario me ayuda a crear formularios personalizados para recopilar opiniones de múltiples fuentes: empleados, clientes, clientes potenciales y otras partes interesadas. Puedo convertir estas opiniones en tareas rastreables en ClickUp y añadirlas directamente a mi flujo de trabajo. Por ejemplo, si un cliente se queja de un error, crearé una tarea para que nuestro equipo de desarrollo lo revise con prioridad.

Recopile opiniones de partes interesadas internas y externas mediante la vista de formularios de ClickUp

Lo que más me gusta de la vista Formulario es su flexibilidad. No se trata de un formulario de encuesta estático. **Entiende la lógica condicional y actualiza dinámicamente las preguntas en función de las respuestas.

Utilice la lógica condicional para crear un cuestionario dinámico con la vista Formulario de ClickUp

Ahora, pasando al siguiente paso, utilizo los paneles de ClickUp para extraer información de los datos de la encuesta. Las tarjetas personalizadas, como las tarjetas de gráfico circular, gráfico de barras y gráfico de cálculo (disponibles en el plan Business y superiores), me ayudan a visualizar los datos de la tarea de la forma que yo quiero.

Visualice los datos de los clientes de un vistazo con los paneles flexibles de ClickUp

Aquí tiene un vistazo rápido a las tarjetas que me ayudan a realizar el seguimiento de las métricas:

Tipo de tarjeta Tipo de métrica Tipo de métrica Imprimir tareas por estado Tarjeta de gráfico de barras Tendencias de la canalización de ventas a lo largo del tiempo Tarjeta de gráfico de ventas Tendencias de la canalización de ventas a lo largo del tiempo Tarjeta de gráfico de barras Tendencias de la canalización de ventas a lo largo del tiempo Tiempo medio de resolución Tiempo medio de resolución

Estos son sólo algunos ejemplos del sector SaaS, que gira en torno al marketing, las ventas y el soporte al cliente. Hay muchas otras tarjetas para ayudar a los profesionales de otros sectores, como las finanzas, la garantía de calidad, la sanidad, la construcción, y la lista continúa.

Si necesito información o conocimientos específicos relacionados con las encuestas, utilizo Cerebro ClickUp el copiloto de ClickUp, la IA de confianza. **Escanea todos los paneles de mi entorno de trabajo y me da una respuesta al instante

Obtenga respuestas rápidas y precisas a sus consultas con ClickUp Brain

Las mejores funciones de ClickUp

Organice los datos de las encuestas (como las respuestas, la información de los participantes y el historial de encuestas) en un repositorio centralizado

Automatice la distribución de encuestas en función de criterios predefinidos (datos demográficos, interacciones anteriores) y llegue al público objetivo adecuado en el momento oportuno

en función de criterios predefinidos (datos demográficos, interacciones anteriores) y llegue al público objetivo adecuado en el momento oportuno Personalice las campañas de encuestas en función de las preferencias de los participantes o del historial de comentarios y obtenga respuestas significativas

o del historial de comentarios y obtenga respuestas significativas Genere informes detallados sobre los resultados de las encuestas, las tendencias y las métricas clave

sobre los resultados de las encuestas, las tendencias y las métricas clave Seguimiento de los niveles de compromiso de los participantes en las encuestas, control de las tasas de respuesta y análisis de los tiempos de finalización

Limitaciones de ClickUp

La app para móviles aún no ofrece todas las funciones disponibles en la versión web

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por $7 por miembro de entorno de trabajo al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9.000 opiniones)

4,7/5 (más de 9.000 opiniones) Capterra: 4.6/5 (4,000+ opiniones)

2. SurveySparrow-Mejor para personalización CSS

vía SurveySparrow Me encanta añadir un toque de marca a los materiales de marketing, así que me atrajeron al instante las personalizaciones CSS de SurveySparrow. Además de crear encuestas detalladas, podía personalizarlas utilizando parámetros de contacto y variables personalizadas.

También me gustó la facilidad para compartir encuestas: la herramienta me daba la opción de crear un enlace web directo para correo electrónico o SMS, generar un código QR escaneable o incrustar el enlace como widget en nuestro sitio web para recopilar directamente las opiniones de los clientes.

Mejores funciones de SurveySparrow

Automatización de encuestas recurrentes y correos electrónicos recordatorios para los que responden parcialmente y los que no responden

Aloje encuestas desde un sitio web de marca blanca

Reciba informes de encuestas por correo electrónico a intervalos regulares

Exporte los datos de la encuesta en formato SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para realizar análisis estadísticos detallados

Limitaciones de SurveySparrow

La herramienta no es apta para móviles

Precios de SurveySparrow

Gratuito

Básico: $19 (facturado anualmente)

$19 (facturado anualmente) Inicial: $39 (facturados anualmente)

$39 (facturados anualmente) Business: $79 (facturados anualmente)

$79 (facturados anualmente) Profesional: $249 (facturados anualmente)

$249 (facturados anualmente) CX Basic: 199 $ (facturados anualmente)

199 $ (facturados anualmente) NPS + CX Suite: Precios personalizados

información sobre precios procedente de G2

Valoraciones de SurveySparrow

G2: 4,4/5 (más de 1.900 opiniones)

4,4/5 (más de 1.900 opiniones) Capterra: 4.4/5 (100+ opiniones)

3. Survicate-Mejor para encuestas de opinión sobre productos

vía Survicate **Survicate es compatible con la creación de encuestas para múltiples canales (correo electrónico, sitio web, in-app, etc.), pero lo que más me gustó fue la posibilidad de crear encuestas en el producto

Nuestro equipo intentó recopilar comentarios sobre funciones específicas con encuestas desencadenantes de eventos (como preguntar sobre la experiencia de descarga después de que un usuario descargue una plantilla gratuita/a o preguntar sobre la experiencia de importación después de que intente importar datos sin procesar desde una herramienta de terceros).

Debo decir que funcionó bien. Dado que la encuesta era específica y contextual, también nos permitió comprender los puntos débiles de nuestros clientes (por ejemplo, problemas con la importación/exportación de herramientas específicas).

Las mejores funciones de Survicate

Crear encuestas de marca con un editor intuitivo

Recopilación continua de informes de incidencias

Recibir alertas en MS Teams/Slack y colaborar internamente para resolver problemas recurrentes

Conecte Survicate con la pila tecnológica existente mediante Zapier

Límites de Survicate

No hay opción para agregar múltiples resultados de encuestas

Precios de Survicate

Gratuito

Empresa: 99 $/mes

99 $/mes Escala: $299/mes

Valoraciones de Survicate

**G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4.5/5 (20+ opiniones)

4. Thematic-Mejor para analizar chats con LLMs

vía Temática Aunque las encuestas por correo electrónico son útiles para comprender los puntos débiles de los clientes, suelen tener un bajo índice de respuesta. El software de análisis de encuestas de Thematic resuelve este problema.

Utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM) para analizar las interacciones por chat y predecir los niveles de satisfacción del cliente. Me gustó esta función: me permitió medir con precisión las puntuaciones de satisfacción del cliente (CSAT) de los clientes que habían contactado previamente con nuestro equipo de soporte, aunque no hubieran participado en nuestra encuesta de clientes.

Mejores funciones temáticas

Análisis automático de datos de llamadas telefónicas, chats de compatibilidad, correos electrónicos y textos

Descubra los temas que impulsan el volumen de llamadas y el tiempo medio de gestión (AHT) para atender a sus clientes de forma más eficaz

Identifique problemas nuevos y emergentes en tiempo real con la IA de Thematic sin esperar a los resultados de la encuesta

Genere informes con unos pocos clics y comparta problemas con las partes interesadas

Límites de Thematic

La configuración inicial es inestable

Precios temáticos

Inicial: $2000/mes con asientos de vista ilimitados

$2000/mes con asientos de vista ilimitados Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones temáticas

G2: 4,8/5 (más de 30 opiniones)

4,8/5 (más de 30 opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

5. Tableau: lo mejor para conocer los datos en tiempo real con ayuda de IA

vía Tableau Me encantó Tableau Pulso, que ofrece información personalizada asistida por IA sobre las métricas que desees. Nosotros "seguimos" algunas métricas de nuestras encuestas a clientes, como la satisfacción del cliente (CSAT), la puntuación neta del promotor (NPS), la tasa de rotación y el valor del ciclo de vida del cliente.

Con Pulso, podíamos obtener un resumen de los cambios clave en esas métricas. Con un solo clic, incluso me ayudó a profundizar. Podía realizar análisis estadísticos avanzados e identificar el cambio exacto en los números y detectar valores atípicos o anomalías. También generó una sección de preguntas frecuentes sobre cada métrica para ayudarme a comprender mejor los datos.

Las mejores funciones de Tableau

Manténgase al tanto de las métricas clave tanto desde el móvil como desde el escritorio

Analice visualmente los datos de la encuesta y conviértalos en informes interactivos compartibles

Filtre elementos de encuesta en función de perfiles demográficos

Integración perfecta con Salesforce o Microsoft Office

Límites de Tableau

No actualiza automáticamente los informes en función de los nuevos cambios

El costoso modelo de precios hace que sólo sea adecuado para grandes empresas

Precios de Tableau

Visor: $15/mes por usuario

$15/mes por usuario Creador: 42 $/mes por usuario

42 $/mes por usuario Explorador: 70 $/mes por usuario

información sobre precios procedente de

/ref/ https://www.g2.com/products/tableau/pricing G2 /%href/

Valoraciones Tableau

G2: 4,4/5 (más de 2.000 opiniones)

4,4/5 (más de 2.000 opiniones) Capterra: 4.5/5 (2,000+ opiniones)

6. SurveyMonkey: el mejor para plantillas de encuestas detalladas

vía SurveyMonkey Dado que nuestra empresa recopila comentarios de múltiples puntos de contacto, el equipo de éxito del cliente debe crear diferentes tipos de formularios personalizados para cada canal. Mientras exploraba SurveyMonkey, encontré su biblioteca de plantillas y quedé muy impresionado

Desde la recopilación de opiniones sobre la experiencia del usuario del sitio web, la información de contacto y los detalles de inscripción en eventos hasta las opiniones sobre eventos y reuniones, SurveyMonkey tiene una plantilla para cada propósito. También podíamos personalizar los temas de las encuestas para darles un toque más de marca.

Es útil para las empresas que recién comienzan a realizar encuestas o para los equipos grandes que desean agilizar la recopilación de opiniones a través de varios canales.

Las mejores funciones de SurveyMonkey

Cree encuestas asistidas por IA rápidamente con SurveyMonkey Genius

Recopile opiniones segmentadas con preguntas de rama y condicionales

Cree, edite y revise encuestas con miembros del equipo

Realice análisis de tendencias para comprender cómo cambian las respuestas a preguntas específicas a lo largo del tiempo

Limitaciones de SurveyMonkey

Precio elevado para pequeñas empresas

Precios de SurveyMonkey

Team Advantage: $25/mes por usuario (sólo facturación anual)

$25/mes por usuario (sólo facturación anual) Equipo Premier: $75/mes por usuario (facturación anual únicamente)

$75/mes por usuario (facturación anual únicamente) Enterprise: Precios personalizados

información sobre precios procedente de

/ref/ https://www.capterra.com/p/253516/SurveyMonkey/pricing/ Capterra /%href/

Valoraciones de SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (22.000+ opiniones)

4,4/5 (22.000+ opiniones) Capterra: 4,6/5 (más de 10.000 opiniones)

7. SentiSum-Mejor para análisis de tickets de compatibilidad

vía SentiSum SentiSum utiliza el procesamiento del lenguaje natural (PLN) para analizar las llamadas, chats, correos electrónicos y resultados de encuestas de los clientes. **La IA avanzada de la herramienta profundiza en los tickets de compatibilidad y comprende los sentimientos de los clientes

Mientras probábamos la herramienta, pudimos unificar nuestros múltiples canales de comentarios y etiquetar automáticamente los tickets hasta el más mínimo detalle. Lo mejor de todo es que podía hacer a SentiSum cualquier pregunta sobre la experiencia del cliente y me ofrecía una respuesta rápida y significativa basada en los datos existentes. Es incluso más rápido que la elaboración de informes ad hoc

Las mejores funciones de SentiSum

Conectar el motivo de contacto de los clientes con CSAT y NPS

Utiliza análisis de voz sin fisuras para extraer información de las llamadas

Prioriza automáticamente las solicitudes en función del tema y la opinión del cliente

Convierta los comentarios de las redes sociales y las críticas negativas en tickets de compatibilidad

Límites de SentiSum

La IA puede a veces categorizar erróneamente los tickets debido a inconsistencias en el lenguaje hablado/escrito, por lo que es importante ser cauteloso

Precios de SentiSum

Contacto para precios

Valoraciones de SentiSum

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

8. Displayr-Mejor para limpieza de datos

a través de Mostrar La depuración de datos desempeña un papel importante a la hora de garantizar que los informes de análisis de las encuestas sean fiables y no contengan errores ni valores omitidos. **Con Displayr, puedo limpiar los datos de mi encuesta manualmente hasta las variables o automatizar todo el proceso

La limpieza manual funciona cuando el volumen de trabajo es menor, pero la ordenación automática de los datos era lo que mejor se adaptaba a nuestro flujo de trabajo. Displayr reconocía todo tipo de datos, desde textos, números y cuadrículas hasta respuestas múltiples. Detectaba automáticamente el tipo de datos e identificaba problemas como la falta de rótulos, las líneas planas o las categorías pequeñas que debían combinarse.

Las mejores funciones de Displayr

Cree historias de datos significativas utilizando kits de marcas y plantillas personalizables

Convierta nombres de variables confusos en rótulos concisos con Displayr IA

Clasifique las respuestas textuales y abiertas de las encuestas en grupos coherentes

Visualice los datos de la encuesta con más de 100 tipos de gráficos, incluidos gráficos de donuts, pictogramas y palmeras

Límites de Displayr

Tarda mucho en cargarse/actualizarse

Precios de Displayr

Historias de datos

Gratis (adecuado para estudiantes y otros usuarios con requisitos básicos)

(adecuado para estudiantes y otros usuarios con requisitos básicos) Profesional: 40 $/mes por usuario (facturación anual)

40 $/mes por usuario (facturación anual) Empresa: Precios personalizados

Mostrar

Gratis (adecuado para estudiantes y otros usuarios con requisitos básicos)

(adecuado para estudiantes y otros usuarios con requisitos básicos) Profesional: $255/mes por usuario (facturado anualmente)

$255/mes por usuario (facturado anualmente) Empresa: Precios personalizados

Mostrar valoraciones

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: 4.8/5 (20+ opiniones)

9. Crunch.io-Mejor para el análisis rápido de datos de encuestas

vía Crunch.io Cuando clasifico puntos de datos complejos, a menudo necesito crear filtros específicos para localizar la información que busco. Con Crunch, pude crear y aplicar rápidamente un nuevo filtro: sólo me llevó unos segundos.

Otra función que destacó para mí fue la exportación sin problemas. Exporté los datos de mi encuesta fuera de línea con Excel para presentarlos a mi equipo, y la experiencia fue bastante fluida. La herramienta también permite el uso compartido/presentación en línea. Puse a prueba mis habilidades y pude crear un panel interactivo en pocos minutos. No necesitaba experiencia en código. Esto la convierte en una de las mejores herramientas de visualización de datos para equipos no técnicos.

Crunch.io mejores funciones

Colaborar con los miembros del equipo para analizar los datos de la encuesta

Organiza las preguntas en carpetas lógicas

Extraiga información de los datos con un tiempo de respuesta de menos de un segundo

Tipos de visualización personalizados

Límites de Crunch.io

Tiene una ligera curva de aprendizaje

Precios de Crunch.io

No disponible

Valoraciones de Crunch.io

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

10. Q Research Software-Mejor para actualizaciones automatizadas

vía Software de investigación Q Algunas de nuestras encuestas de mercado constan de varias fases. A veces, termino todos mis análisis y (elaboración de) informes (sobre las fases completadas hasta el momento) sólo para darme cuenta de que tengo que volver a hacerlo todo de nuevo cuando reviso los datos antiguos con los resultados de las encuestas recién adquiridos.

Con Q, pude automatizar todo este proceso. No tuve que trabajar en el análisis desde cero debido a una revisión menor de los datos: ¡nos ahorró mucho tiempo a mí y a mi equipo!

Las mejores funciones de Q Research Software

Limpieza de datos y creación de tablas sin conocimientos de código

Generación rápida de informes de datos grandes y complejos

Acceda a una compatibilidad completa con el lenguaje R

Perfecta integración con MS Excel y MS PowerPoint

Limitaciones del software Q Research

Retrasos ocasionales

Q Precios del software de investigación

Licencia estándar: 2379 $/año

2379 $/año Licencia transferible: 7347 $/año

Valoraciones sobre Q Research Software

G2: 4.7/5 (30+ opiniones)

4.7/5 (30+ opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

Centralice la creación de encuestas y el análisis de datos con ClickUp

La idea principal del software de análisis de encuestas es conocer mejor a sus grupos de interés y realizar mejoras basadas en circuitos de retroalimentación . Las herramientas de encuestas que he incluido en esta lista son excelentes para lo que hacen -analizar datos de encuestas-, pero no todas pueden equilibrar la creación y el análisis de encuestas por igual o atender a múltiples industrias.

Aquí es donde ClickUp tiene una clara ventaja sobre las demás. La plataforma le permite formular preguntas abiertas e intencionadas para recopilar datos cualitativos, visualizar sus datos en un lienzo flexible para un análisis de opiniones eficaz, tomar decisiones basadas en datos y generar información valiosa a partir de los datos de la encuesta para alcanzar sus objetivos metas y objetivos de la empresa coherentemente. Empiece a utilizar ClickUp hoy mismo