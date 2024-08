Ejemplos eficaces de opiniones de empleados para proporcionar información objetiva y elevar la moral

Dar feedback a sus empleados es una de las mejores maneras de impulsar su desarrollo, señalar sus puntos fuertes y motivarles para que tomen medidas correctivas si es necesario. Al mismo tiempo, puede parecer la cosa más incómoda del mundo, sobre todo si el feedback es negativo. 🫣

Los verdaderos líderes reconocen que dar un feedback constructivo o fomentar una cultura de feedback positivo ayuda a los empleados a mejorar su rendimiento y perfeccionar sus habilidades para futuros proyectos.

En este artículo, discutiremos la importancia de la retroalimentación significativa para el desarrollo de los empleados. También proporcionaremos algunos ejemplos de retroalimentación positiva y constructiva para empleados que le ayudarán a abordar diversas situaciones sin incomodidad.

¿Por qué es importante el feedback del empleado?

Proporcionar regularmente feedback a sus empleados puede cambiar las reglas del juego, especialmente si se hace con la intención correcta y de manera oportuna. He aquí algunas ventajas que puede aprovechar:

Mantiene a los empleados en el buen camino : Una cultura de feedback saludable garantiza que sus empleados avancen hacia la reunión metas del equipo y entiendan cómo contribuyen al panorama general

: Una cultura de feedback saludable garantiza que sus empleados avancen hacia la reunión metas del equipo y entiendan cómo contribuyen al panorama general Demuestra que te importa : Ofrecer una valoración positiva, e incluso negativa cuando se hace con cuidado, puede ayudar a los empleados a sentirse vistos y atendidos en un entorno de trabajo positivo

: Ofrecer una valoración positiva, e incluso negativa cuando se hace con cuidado, puede ayudar a los empleados a sentirse vistos y atendidos en un entorno de trabajo positivo Mejora los resultados de la empresa : Al guiar a los empleados en la dirección correcta, te aseguras de que están haciendo lo que tienen que hacer, lo que da como resultado un rendimiento óptimo gestión de recursos y un mejor rendimiento del proyecto

: Al guiar a los empleados en la dirección correcta, te aseguras de que están haciendo lo que tienen que hacer, lo que da como resultado un rendimiento óptimo gestión de recursos y un mejor rendimiento del proyecto Promueve el aprendizaje : La retroalimentación crítica subraya que los errores no son lo peor del mundo y que pueden utilizarse como oportunidades de aprendizaje, lo que desencadena el desarrollo profesional cuando se acepta con diligencia

Mejora la flexibilidad: El feedback continuo sirve como estrella guía cuando sus empleados asumen nuevas responsabilidades, cambian de posición o de equipo, o se enfrentan a nuevos retos ⭐

¿Cuándo debe dar feedback a sus empleados?

Atrás quedaron los días en los que dar feedback a los empleados ocurría únicamente durante las revisiones anuales del desempeño. Según un

estudio realizado en 234 organizaciones

según un estudio realizado en 234 organizaciones /%href/, la retroalimentación genera resultados financieros y organizativos positivos, así que ¿por qué no ofrecerla más a menudo?

El momento de la retroalimentación puede ser intuitivo y depender de las políticas de la empresa o de su estilo de trabajo. Recuerde,

los empleados ansían información que pueda mejorar su rendimiento

así que aproveche el poder de la retroalimentación para proporcionarles los conocimientos que anhelan. Por lo tanto, no tiene por qué ceñirse siempre a la retroalimentación formal: está perfectamente bien ofrecer retroalimentación informal cuando la situación lo requiera.

He aquí cinco posibles situaciones en las que puede ofrecer feedback a sus empleados:

Revisiones de rendimiento : La revisión anual del rendimiento (algunas empresas pueden tener versiones semestrales o trimestrales) es una oportunidad formal para discutir el rendimiento general de un empleado Después de tareas específicas: Dar un feedback constructivo a un empleado justo después de que complete una tarea es súper efectivo.

Comunicación en tiempo real permite determinar lo que ha ido bien o abordar los errores que deben evitarse en el futuro Después de golpear hitos del proyecto : ¿Ha logrado un empleado un hito correcto? Aproveche esta oportunidad para dar su opinión Programado reuniones individuales : Utiliza las reuniones individuales programadas para proporcionar una retroalimentación continua y discutir los ángulos de satisfacción laboral con mayor transparencia. Estas reuniones no son obligatorias, pero pueden resultar útiles para eliminar el estigma que rodea a la retroalimentación en un ajuste más relajado Rendimiento excepcional: ¿Ha realizado un miembro del equipo una tarea como un profesional? No dude en hacer comentarios positivos y elogiar las buenas cualidades del empleado

20 ejemplos de comentarios de empleados para mejorar sus habilidades de comunicación

Hemos recopilado una lista de ejemplos de opiniones de empleados que le ayudarán a comunicarse de forma clara y con tacto. Piense en estos ejemplos como plantillas para construir un canal de feedback sólido: puede personalizarlos en función de su sector,

dinámica de equipo

y la meta que desea alcanzar.

Para facilitar la navegación por la lista, exploraremos dos tipos de feedback del empleado: positivo (de refuerzo) y constructivo (de reorientación). Cada grupo contiene 10 ejemplos de feedback eficaz para diferentes situaciones, por lo que estará bien equipado para cada escenario. 🎬

10 ejemplos de feedback positivo para empleados

El feedback positivo anima a tus empleados a seguir trabajando bien, reconoce y elogia sus esfuerzos y ayuda a levantar la moral. Echa un vistazo a estos ejemplos probados para hacer que tus empleados se sientan valorados.

Ejemplo nº 1

quiero darte las gracias por el magnífico trabajo que has realizado en el proyecto X. Has llevado a cabo tus tareas con la máxima profesionalidad y has invertido un esfuerzo que no ha pasado desapercibido

Ofrezca este comentario después de que un empleado complete un proyecto con éxito.

Ejemplo nº 2

agradezco el tiempo extra que has dedicado a tu trabajo durante las últimas... semanas. Sé que no ha sido fácil, pero quiero que sepas que todo el equipo valora _su esfuerzo y actitud positiva

Si su empresa se enfrentó a un periodo especialmente ajetreado y su empleado tuvo mucho trabajo pero consiguió manejarlo todo sin contratiempos, este es un excelente comentario que darle.

Ejemplo #3

tu constancia ha sido encomiable. La forma en que manejas las relaciones con los clientes y organizas las reuniones de equipo es impresionante, y puedo ver lo mucho que inviertes en tu trabajo

Esta es una forma genuina de elogiar a un empleado que rinde constantemente a un alto nivel.

Ejemplo nº 4

sólo quería decirte que últimamente te estás luciendo Gracias a tu creatividad y a tus ideas innovadoras, hemos conseguido una calidad constante y hemos mantenido contentos a nuestros clientes. Has mejorado muchísimo desde que empezaste y estoy muy orgulloso de ti

Este comentario es una forma fantástica de subir la moral a los empleados relativamente nuevos que muestran un gran potencial y dedicación al trabajo. 🔥

Ejemplo nº 5

al estar Mary fuera de la oficina, ¡tú tomaste el relevo y dirigiste a todo el equipo para completar el proyecto con éxito! Estoy muy impresionado con tus dotes de liderazgo y creo que te iría muy bien una posición de dirección. Si estás de acuerdo, podemos discutir las opciones

Una forma excelente de elogiar las habilidades o el talento específicos de un empleado -en este caso, el liderazgo- es destacar su fiabilidad en una crisis y sugerir la opción de una promoción.

Ejemplo nº 6

Has manejado esta mañana reunión con el cliente ¡como un verdadero profesional! Teníamos un plazo de entrega muy ajustado y el cliente estaba estresado, pero conseguiste calmar el conflicto y ayudar a resolver el asunto. Tus dotes de comunicación nos han salvado el día

Este tipo de comentarios elogian la capacidad del empleado para negociar y gestionar conflictos.

Ejemplo nº 7

quería daros las gracias a todos por el fantástico trabajo de este trimestre Os habéis encargado de proyectos complejos en los últimos tres meses y habéis hecho un trabajo excelente. El trabajo en equipo que habéis realizado es admirable

Este es un comentario apropiado para expresar tu gratitud a todo el equipo.

Ejemplo #8

desde tu última evaluación de rendimiento, has mejorado enormemente. Tu entusiasmo, mentalidad positiva y dedicación no pasan desapercibidos Estoy agradecido de que formes parte de este equipo. Estoy deseando verte crecer con nosotros

Es una forma cómoda de reconocer la mejora de un empleado y motivarle para que siga adelante.

Ejemplo #9

llevas aquí mucho tiempo, pero me sigue impresionando el esfuerzo que inviertes en cada proyecto. Das un ejemplo excelente a los miembros de tu equipo, y me alegro de tenerte a bordo._

Este comentario demuestra a un empleado veterano que aprecias su ética de trabajo y que no lo das por sentado.

Ejemplo nº 10

me ha encantado tu presentación de la nueva campaña de marketing Ha sido clara, directa y atractiva, y me gustaría que la hicieras más a menudo

Destaca que te gustaría ver a tu empleado salir de su zona de confort para mostrar sus puntos fuertes.

10 ejemplos de feedback constructivo para empleados

Hacer comentarios negativos o críticas constructivas es una empresa delicada: lo que se pretende es guiar a los empleados en la dirección correcta, no hacerles sentir desmotivados, avergonzados o estresados. Por eso es fundamental elegir bien las palabras y el momento adecuado.

A muchos directivos les gusta utilizar el enfoque del "sándwich de feedback ", que consiste en amortiguar las críticas constructivas con algún feedback positivo para equilibrar la conversación. Aquí tienes 10 ejemplos que reflejan diferentes situaciones que puedes utilizar a la hora de proporcionar un feedback constructivo o corregir un comportamiento negativo.

Ejemplo nº 1

Sus informes de gastos son completos y están bien organizados. Más adelante, me gustaría que incluyera más cuadros y gráficos en ellos para presentar mejor la información que ha transmitido.

Este comentario demuestra que aprecia el esfuerzo de su empleado y le orienta suavemente hacia los requisitos esperados.

Ejemplo nº 2

estás haciendo malabarismos con múltiples proyectos complejos, ¡y te lo agradezco! Dicho esto, sería una buena idea centrarse siempre en las tareas de mayor impacto. De este modo, podrás ocuparte de las tareas más urgentes o de mayor prioridad sin sentirte abrumado

Esta es una buena forma de animar a un empleado claramente estresado a desarrollar y mejorar sus habilidades de priorización y mantenerse en el buen camino.

Ejemplo nº 3

me gustaría hablar contigo sobre la reunión de ayer. Puedes estar en desacuerdo con tus compañeros, pero no está bien imponer tu opinión a los demás. La próxima vez, considera un enfoque más colaborativo y acepta las opiniones de tu equipo, aunque no sean todas positivas._

El ejemplo muestra cómo animar a los empleados a evitar comportamientos negativos hacia sus compañeros y a comunicarse mejor en el futuro.

Ejemplo nº 4

me he dado cuenta de que no estás tan comprometido con tu trabajo en las últimas semanas. ¿Ocurre algo? ¿Cómo puedo apoyarte y animarte para que recuperes la motivación?_

Esta es la forma más diplomática de dirigirse a un empleado cuyo rendimiento ha bajado. Mantenga un tono empático en la siguiente conversación y practique la escucha activa para identificar el

raíz del problema

.

Ejemplo nº 5

Su investigación y

gestión de proyectos

tus habilidades son admirables. Dicho esto, creo que te beneficiaría trabajar en tus habilidades de colaboración para maximizar tu potencial

Esta retroalimentación reconoce las habilidades existentes de tu empleado y lo orienta suavemente en la dirección de las áreas que podrían mejorar.

Ejemplo nº 6

me he dado cuenta de que no has podido cumplir algunas reuniones en el último mes. Como esto repercute en toda la empresa, me gustaría preguntarte qué ha pasado y si hay algún problema en el que debamos trabajar. Dime en qué puedo ayudarte

El feedback aborda la cuestionable gestión del tiempo de tu empleado de una manera comprensiva, lo que posiblemente ayude a descubrir algunas

cuellos de botella del proceso

dentro del equipo.

Ejemplo nº 7

su informe analítico tiene bastantes errores. Los errores forman parte de cualquier trabajo, pero creo que es importante reconocerlos y asegurarnos de que no se repitan en el futuro. Me gustaría saber qué ha fallado para que los demás miembros del equipo puedan aprender de este contratiempo

Esta es una forma eficaz de abordar los errores de un empleado y añadir un toque de "por el bien común".

Ejemplo nº 8

tenemos que hablar de tu comportamiento en la reunión de equipo de la semana pasada. Aunque eres gratuito/a para expresar tus opiniones y actitudes apasionadamente, no toleraremos groserías. La próxima vez, por favor, busca una forma más apropiada de expresar tu desacuerdo con los demás._

Este comentario señala el comportamiento problemático de tu empleado, refuerza los valores de la organización y expresa que no toleras una actitud irrespetuosa.

Ejemplo #9

sé que estás muy ocupado y aprecio tu esfuerzo, pero en el último mes te has saltado varias tareas importantes. Para asegurarte de que no se te escapa nada, te sugiero que utilices listas de tareas pendientes, apps de programación u otra herramienta práctica para anotar tus tareas y mantenerte al día

En este caso, abordas la falta de una habilidad determinada del empleado y, como ofreces soluciones concretas, el conjunto resulta maduro y compatible.

Ejemplo nº 10

hace dos meses que empezaste a trabajar aquí y creo que te estás adaptando bien. Lo único que me preocupa es tu falta de participación en las reuniones. No tengas miedo de decir lo que piensas: valoramos tu opinión y queremos escuchar lo que piensas

Estos comentarios alentadores pueden ayudar a los nuevos empleados a adaptarse al nuevo lugar de trabajo y a no sentirse invisibles.

Ejecute ciclos eficaces de retroalimentación de empleados con ClickUp

Muchos supervisores prefieren proporcionar feedback a los empleados a través de reuniones individuales en directo. Sin embargo, estas reuniones pueden no ser viables para equipos remotos o grandes. O puede que no disponga de tiempo suficiente para programar reuniones individuales.

Si está buscando establecer una cultura de feedback enriquecedora, un all-in-one es la mejor opción plataforma de productividad como ClickUp puede ser un salvavidas. Ofrece compatibilidad con todo el proceso de feedback y ayuda a mejorar el rendimiento de los empleados a lo largo del tiempo 💝

Documente su feedback con ClickUp Docs

Utilice ClickUp Docs para proporcionar feedback a sus empleados por escrito

Si desea proporcionar a sus empleados feedback por escrito, no hay mejor opción que

Documentos de ClickUp

¡! Esta función le permite crear, editar, compartir y almacenar documentos, incluidos los comentarios de empleados y

revisiones de rendimiento

.

Como ClickUp Docs es compatible con la edición en tiempo real, puede añadir a los directivos pertinentes a su documento de opinión y trabajar juntos para crear una visión global del rendimiento de un empleado. Cada persona tiene un cursor con su nombre encima, por lo que el flujo de opiniones es transparente.

Gracias a las impresionantes opciones de personalización, puede añadir imágenes y archivos a sus documentos, crear tablas y listas, e incluso conectar sus Docs a flujos de trabajo para crear completos informes de opiniones. Tal vez quieras

crear carpetas

para centralizar los comentarios de los empleados por entorno de trabajo o departamento.

Una vez que haya completado el documento, compártalo con su empleado o guárdelo para consultarlo durante las revisiones anuales de rendimiento.

Escriba comentarios con tacto con ClickUp AI

Utilizar la IA

asistente de escritura

en ClickUp para generar comentarios de los empleados, aportar ideas, redactar correos electrónicos, etc

¿Le lleva mucho tiempo redactar comentarios formales para sus empleados? No hay problema

ClickUp AI

¡viene al rescate! 🦸

ClickUp AI es un asistente de escritura basado en IA que vive dentro de ClickUp. Puede generar contenido escrito como

planes de proyecto

correos electrónicos,

agendas de reuniones

presentaciones y planes de pruebas con indicaciones sencillas.

La herramienta puede salvarle el día cuando le cueste encontrar el tono adecuado para dar su opinión. Pídale a ClickUp AI que lo haga:

Compruebe y ajuste el tono de sus comentarios constructivos

Corrija la gramática y la estructura para mayor claridad

Resuma los (elaboración de) informes anteriores de los empleados para tener un contexto rápido al redactar el feedback

Genere comentarios bien formateados basándose en los temas de conversación proporcionados

Aproveche la retroalimentación informal con la vista de chatear de ClickUp

Añadir miembros del equipo a las discusiones y colaborar con ClickUp Chat en un solo espacio y evitar saltar entre el software

Proporcionar feedback no siempre tiene que ser formal. Si la cultura de la empresa lo permite, puede mantener conversaciones informales de feedback con sus empleados a través del chat. En estos casos, utilice el

Vista del chat de ClickUp

.

Esta vista le permite comunicarse con sus empleados en tiempo real y gestionar flujos de trabajo a través de hilos sin tener que saltar entre varias apps y plataformas. Elige a la persona o personas con las que quieras chatear y escribe simplemente un comentario informal. Puede ser un texto de ánimo o un dulce recordatorio para solucionar un problema. Añade imágenes, vídeos e incluso hojas de cálculo para dar más detalles.

Además de agilizar la comunicación con sus empleados, la vista de ClickUp Chat le permite asignar

elementos de acción

a la conversación, ajustando la fase para las tareas de seguimiento posteriores a la retroalimentación.

Añada miembros del equipo a sus conversaciones simplemente @mencionándolos y explore nuevas dimensiones de

colaboración en tiempo real

y transparente

comunicación en el lugar de trabajo

.

Utilizar los comentarios de ClickUp y las herramientas de Revisión

Asegúrese de que sus comentarios son vistos mediante la asignación de comentarios a los usuarios directamente en las tareas, y obtener una vista rápida de los comentarios asignados en una lista de control

Si desea dar retroalimentación rápida a un empleado, los comentarios de ClickUp son el camino a seguir Digamos que un miembro del equipo hizo un excelente trabajo en una tarea específica, y usted quiere elogiarlo por ello - todo lo que necesita hacer es asignar un comentario de ClickUp a la tarea, mencionar a la persona a la que desea dar la retroalimentación, y escribir algo como: ¡Magnífico trabajo!

Puedes añadir emojis si trabajan para tu equipo. 😇

Otra función digna de mención es la función

Función de Revisión

de ClickUp. Es ideal para proporcionar comentarios sobre archivos como PNG, GIF, JPEG, WEBP, vídeo y PDF.

Colabore fácilmente con los miembros de su equipo y comente los archivos con las funciones de anotaciones, revisión y comentarios de ClickUp 3.0

Explore las plantillas de ClickUp para ahorrar tiempo

¿Desea proporcionar comentarios exhaustivos a sus empleados pero no tiene tiempo suficiente para redactarlos desde cero? Las plantillas de ClickUp le ayudarán 🦸

Existen

más de 1.000 plantillas

con secciones prefabricadas que le ayudarán a ahorrar tiempo, estandarizar procedimientos y ofrecer valiosas opiniones a los miembros de su equipo. Para los comentarios de los empleados, recomendamos explorar

plantillas de evaluación del rendimiento

-encontrarás varias opciones para documentar el rendimiento de tus empleados y sus niveles de satisfacción laboral. Por ejemplo, la plantilla

Plantilla ClickUp para el plan de 30-60-90 días

ofrece un diseño lleno de color para comprobar el ambiente con las nuevas contrataciones.

Utilice esta plantilla de ClickUp para planificar las futuras entrevistas con los nuevos empleados

Benefíciese de las integraciones de ClickUp

¿Trabaja a distancia pero no quiere proporcionar la opinión de sus empleados por escrito? Entonces, le encantará el hecho de que ClickUp

se integra con más de 1.000 plataformas

incluyendo apps para reuniones por vídeo

como Zoom

.

Inicie una reunión de Zoom directamente desde ClickUp para chatear con los miembros de su equipo en directo. Después de la reunión, podrás ver los enlaces de grabación en tus tareas para crear un resumen y centralizar la información.

Recibir comentarios con ClickUp

La retroalimentación es una calle de doble sentido. Además de proporcionar opiniones a los empleados, también debe animarles a decir su verdad sobre el trabajo en su empresa. Las opiniones de los empleados le ayudan a comprender el punto de vista de su equipo, a identificar problemas en el lugar de trabajo, a fomentar un entorno laboral sano y agradable y a mejorar sus cualidades de liderazgo.

Puede intercambiar opiniones con sus empleados utilizando algunas de las opciones que hemos comentado anteriormente, como ClickUp Docs y los comentarios. Pero, hay herramientas estelares perfectas para estas situaciones-

Formularios ClickUp

y

plantillas de formularios de opinión

.

Cree formularios detallados en ClickUp 3.0 con las funciones de arrastrar y soltar para insertar campos y añadir lógica condicional para recopilar mejores comentarios

Personalice y distribuya formularios a los miembros de su equipo para las encuestas de compromiso de los empleados. Crear un formulario es muy fácil: elija entre varias tareas y opciones

Campos personalizados

en la parte izquierda de la pantalla para crear la combinación perfecta. Gracias al diseño de arrastrar y soltar, puede crear formularios de calidad en un abrir y cerrar de ojos.

Envíe el formulario final a su equipo y pídales que lo rellenen. ClickUp analizará al instante las respuestas recogidas y las convertirá en tareas rastreables. 🥳

Aprender a utilizar ClickUp *conectar con los empleados con reuniones salteadas* !

Implementar ejemplos de feedback de empleados con ClickUp

Los ejemplos de retroalimentación de empleados que aparecen en la lista deberían ayudarle a prepararse para una variedad de escenarios de comunicación en el entorno de trabajo.

Si necesita ayuda para proporcionar y gestionar el feedback, ClickUp puede echarle una mano. 🤝

Sus funciones basadas en IA te permiten promover la comunicación clara, la transparencia y la colaboración dentro de tu equipo y controlar el trabajo de todos.

Regístrate en ClickUp

hoy gratis, gratuito/a y optimiza tu proceso de feedback. 💗