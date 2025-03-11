Gestionar un proyecto grande con equipos distribuidos puede convertir rápidamente incluso la hoja de cálculo más meticulosa en un mosaico confuso.

Un sistema de seguimiento de tareas bien organizado puede aumentar significativamente la productividad y simplificar el flujo de trabajo. Gracias a su versatilidad y flexibilidad, Excel ofrece una plataforma ideal para crear gestores de tareas personalizados que se adapten a sus necesidades específicas.

En esta completa entrada del blog se analizan las plantillas gratuitas de Excel para el seguimiento de tareas, se comentan sus ventajas y funciones clave, y se explica cómo utilizarlas de forma eficaz.

Tanto si eres gestor de proyectos, autónomo o un profesional ocupado, estas plantillas pueden revolucionar tu forma de gestionar las tareas.

¿Qué es una plantilla de seguimiento de tareas de Excel?

Una plantilla de seguimiento de tareas de Excel es una hoja de cálculo prediseñada que proporciona un marco estructurado para gestionar y realizar un seguimiento de las tareas. Por lo general, incluye columnas para información esencial como:

Nombre de la tarea: Una breve descripción de la tarea

Descripción de la tarea: Una explicación detallada de la tarea

Fecha de inicio: La fecha en la que comienza la tarea

Fecha límite: La fecha límite para completar la tarea

Prioridad: La importancia o urgencia de la tarea

Estado: El estado actual de la tarea (por ejemplo, no iniciada, en curso, completada)

Asignado a: La persona responsable de completar la tarea

*nota: Comentarios o detalles adicionales sobre la tarea

Personalice estas plantillas añadiendo o eliminando columnas según sea necesario.

Úsalas para metas y tareas personales, como crear hábitos y listas semanales de tareas pendientes en casa o en la oficina. También puedes utilizarlas para gestionar grandes proyectos colaborativos con equipos de distribución y presupuestos de proyectos con plantillas más versátiles con paneles e integraciones de software de presentación.

💡 Consejo profesional: Utilice el formato condicional para resaltar visualmente las tareas importantes o los plazos en su hoja de cálculo. Por ejemplo, puede codificar por color las tareas en función de su nivel de prioridad o de la proximidad de la fecha de límite.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de seguimiento de tareas de Excel?

Cuando hay tantas opciones, ¿cómo elegir la plantilla de lista de tareas que mejor se adapta a sus necesidades? Lo ideal es que la plantilla que utilice tenga las siguientes características:

*campos personalizables: Opciones para añadir columnas adicionales para necesidades específicas del proyecto, como la persona asignada, la duración estimada o las notas

Indicadores visuales: códigos de color, iconos o barras de progreso para identificar rápidamente el estado y la prioridad de las tareas

Funciones de filtrado y clasificación: varios criterios para encontrar y priorizar tareas rápidamente

*integración de fórmulas: fórmulas para calcular la duración de las tareas, el tiempo restante o el porcentaje de completada

Estructura clara y concisa: un diseño fácil de entender con columnas bien definidas para el nombre de la tarea, la fecha límite, la prioridad, el estado, etc.

Integración con otras herramientas: Compatibilidad con software de gestión de proyectos o aplicaciones de calendario para una transferencia de datos fluida

*interfaz fácil de usar para usuarios: un diseño intuitivo que minimiza la curva de aprendizaje y maximiza la eficiencia

Flexibilidad: La capacidad de adaptar la plantilla a diversos tipos de proyectos y tamaños de equipos

Tenga en cuenta estos factores para seleccionar una plantilla de seguimiento de tareas que le permita gestionar sus proyectos de manera eficiente.

👀 ¿Sabías que... Excel se diseñó originalmente como un programa de hojas de cálculo para analistas financieros? Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta versátil que se utiliza para un amplio intervalo de aplicaciones.

Plantillas gratuitas de Excel para el seguimiento de tareas

Aquí tienes cinco plantillas de Excel para el seguimiento de tareas que te facilitarán la supervisión de tus proyectos de un solo vistazo:

1. Plantilla de seguimiento de tareas de Excel de Team Gantt

vía (diagrama de) Gantt de equipo

La plantilla de seguimiento de tareas de Excel de Team Gantt es una plantilla gratuita y práctica que le permite organizar rápidamente sus hojas de Excel y cuenta con algunas funciones muy útiles.

Arrastra y suelta elementos para ordenarlos fácilmente. Colabora en tiempo real con los copropietarios de tu proyecto. Obtén una visión general rápida de tus prioridades semanales para cada día y tarea. Esta plantilla de Excel ofrece funciones como establecer los propietarios de las tareas, las fechas límite, el seguimiento de la dependencia y, por supuesto, la posibilidad de crear un diagrama de Gantt.

✨Ideal para: Equipos pequeños que pueden aprovechar sus funciones colaborativas para la coordinación en tiempo real y la gestión de tareas

Lea también: 11 alternativas a Excel para hojas de cálculo

2. El gestor de tareas diarias y mensuales por plantilla.net

Con un aspecto sencillo, centrado y minimalista, la plantilla de seguimiento de tareas diarias y mensuales de Template.net ofrece un enfoque simplificado de la gestión de proyectos. El seguimiento se divide en un panel, una vista del progreso mensual y una vista de las tareas diarias.

Le permiten:

Visualice el estado del proyecto en gráficos rápidos y (diagrama de) Gantt

Obtenga una instantánea del estado de las tareas mes a mes con tres fases de progreso: «No iniciado», «en curso» y «Completada»

Ordene las prioridades en la sección de tareas diarias, lo que le permitirá contar las tareas de baja, media y alta prioridad. Amplíe fácilmente las tareas más urgentes

Desarrolle una comprensión a largo plazo de cómo avanza su proyecto con un seguimiento mensual. A continuación, puede ajustar o restablecer las prioridades, la asignación de recursos y otros factores del proyecto según sea necesario

✨Ideal para: Personas o equipos pequeños que gestionan proyectos sencillos

3. Plantilla de seguimiento diario de tareas de Template.net

Si busca una forma sencilla de empezar el día con ventaja, la plantilla de seguimiento de tareas diarias de Template.net puede ayudarle. Úsela para dividir su trabajo en micro sesiones y realizar un seguimiento de cada tarea.

Con una hora de inicio y finalización para cada tarea, obtendrá una imagen clara del tiempo que dedica a las distintas tareas. Esto también le permite identificar las actividades que consumen mucho tiempo y buscar mejoras. También hay un claro indicador de finalización Sí/No y una práctica representación en forma de gráfico circular del estado de finalización de las tareas en un mini panel de control para indicar el progreso.

Esta plantilla de lista de control precisa elimina la información que puede distraerte y que quizá no necesites, y te ayuda a mantenerte centrado.

✨Ideal para: Aquellos que se benefician del control de tiempo estructurado y buscan mejorar sus técnicas de gestión del tiempo

4. Plantilla de cronograma de proyectos de cuatro semanas de Microsoft

a través de Microsoft365

La plantilla de cronograma de proyectos de cuatro semanas de Microsoft ofrece una forma sencilla pero eficaz de gestionar sus proyectos.

Esta plantilla de lista de tareas semanal le permite:

Cree y asigne tareas: añada y asigne tareas fácilmente a los miembros del equipo

Seguimiento de hitos: Visualice los hitos clave del proyecto en un cronograma claro

Actualiza los estados: supervisa el progreso del proyecto con actualizaciones de estado en tiempo real

personaliza tu vista: *Personaliza tu plantilla con fuentes, color e incluso animaciones

Integración perfecta: Aprovecha la potencia de Microsoft Office para colaborar y crear presentaciones sin esfuerzo

✨Ideal para: Gestores de proyectos que tratan con diferentes partes interesadas y necesitan presentar datos periódicamente sobre el progreso del proyecto

5. Plantilla de hoja de cálculo para la gestión de tareas de Office Timeline

a través de Office Cronograma

Una gestión eficaz de proyectos depende de un seguimiento preciso de las tareas y de una buena gestión del tiempo. La plantilla de hoja de cálculo para la gestión de tareas de Office Timeline permite a los equipos:

Visualice el progreso: obtenga una visión general de todo el proyecto con un diagrama de (diagrama de) Gantt claro, en el que se destacan las dependencias de las tareas y los cronogramas.

Prioriza las tareas: identifica fácilmente las tareas vencidas y aquellas que se acercan a su fecha límite, asegurando que estén completadas a tiempo.

Realice un seguimiento preciso del tiempo: calcule automáticamente las horas restantes y el porcentaje de completación de cada tarea.

Optimice la carga de trabajo: planifique y asigne los recursos de manera eficiente basándose en el estado de las tareas en tiempo real.

Incorporar esta potente herramienta a su flujo de trabajo puede aumentar la productividad, mejorar la toma de decisiones y garantizar que los proyectos se entreguen siempre a tiempo.

✨Ideal para: Para gestores de proyectos o jefes de equipo que deseen asignar tareas, supervisar el rendimiento del equipo e identificar posibles cuellos de botella.

Límites del uso de Excel para el seguimiento de tareas

Aunque Excel puede ser una herramienta versátil para el seguimiento de tareas, tiene ciertos límites que pueden dificultar la gestión de proyectos, especialmente en el caso de proyectos complejos o equipos grandes:

Capacidades limitadas de gestión de tareas: Excel carece de funciones específicas para la priorización de tareas, las dependencias y el control de tiempo.

Sin control de tiempo integrado: aunque puede introducir manualmente el tiempo dedicado a las tareas, no hay ningún sistema de control de tiempo automatizado.

Dificultad para gestionar proyectos grandes: a medida que los proyectos aumentan en complejidad y tamaño del equipo, las actualizaciones y el seguimiento manuales se vuelven engorrosos.

Colaboración con límite para equipos grandes: aunque Excel permite el uso compartido del acceso a las hojas de cálculo, puede resultar complicado coordinar, realizar seguimiento de los cambios y mantener una versión fiable de forma eficaz con un gran número de usuarios.

Requiere mucho tiempo: actualizar manualmente el estado de las tareas, los plazos y el progreso puede llevar mucho tiempo, especialmente si las actualizaciones son frecuentes.

Riesgo de error humano: la entrada manual de datos aumenta la probabilidad de que se produzcan errores e incoherencias.

Funciones básicas de elaboración de informes: Excel ofrece funciones básicas de elaboración de informes, pero es posible que no sean suficientes para realizar análisis en profundidad y tomar decisiones.

Falta de análisis avanzados: tendrás que crear fórmulas personalizadas y tablas dinámicas para extraer información de tus datos.

¿Cómo puede resolver estos límites?

Para una gestión de proyectos más sofisticada, existen numerosas herramientas específicas que ofrecen funciones especializadas y flujos de trabajo optimizados.

Lea también: 20 plantillas de hojas de cálculo gratuitas en Excel y ClickUp

Plantillas alternativas de seguimiento de tareas de Excel

¿Quiere sustituir su gestor de tareas de Excel por un espacio de trabajo dinámico que combine tareas, cronogramas y actualizaciones en tiempo real en un solo lugar? ClickUp, la app que tiene todo para el trabajo, le respalda.

Con el avanzado paquete de gestión de proyectos de ClickUp, puedes realizar un seguimiento de los proyectos a tu manera y visualizarlos en múltiples vistas, como la vista Lista, vista Tablero o vista Gantt, sin necesidad de formato manualmente en Excel.

ClickUp también te permite automatizar tareas repetitivas, como enviar actualizaciones por correo electrónico, generar informes de resumen de proyectos y asignar tareas a las personas adecuadas en la fase adecuada.

Incluso puede centralizar los comentarios, los adjuntos y las actualizaciones dentro de las tareas para mejorar la coordinación del equipo, sin más pestañas de Excel desordenadas.

Descubramos cómo las plantillas de seguimiento de tareas de ClickUp pueden facilitarte la vida (laboral).

Plantilla sencilla de gestión de tareas de ClickUp

Descargar esta plantilla Haga que las tareas diarias sean más fáciles de gestionar con la plantilla de gestión de tareas sencilla de ClickUp.

La plantilla de gestión de tareas sencilla de ClickUp está aquí para ayudarte a mantenerte organizado y con productividad sin estrés.

Esta plantilla fácil de usar ofrece un enfoque sencillo para la gestión de tareas, lo que le permite:

Crea listas diarias de tareas pendientes: planifica sin esfuerzo tu día, ya sea para el trabajo, proyectos personales o compromisos familiares.

Prioriza de forma eficaz: clasifica fácilmente las tareas por importancia y urgencia, asegurándote de centrarte en lo que más importa.

Visualice su flujo de trabajo: utilice utilice los tableros Kanban o las vistas Lista de ClickUp para visualizar sus tareas y realizar un seguimiento del progreso.

Mantén la responsabilidad: establece plazos y recordatorios, y realiza un seguimiento de tu progreso para mantener la motivación y alcanzar tus metas.

✨Ideal para: Equipos de 2 a 5 personas que necesitan una forma sencilla de colaborar en proyectos y realizar seguimiento del progreso.

2. Plantilla de gestión de tareas diarias de ClickUp

Descargar esta plantilla Cree buenos hábitos con la plantilla de gestión de tareas diarias de ClickUp.

¿Te sientes abrumado por tu lista de pendientes diarias? La plantilla de planificación diaria de ClickUp es la solución perfecta para ayudarte a mantenerte organizado y con productividad.

Con esta plantilla, puedes:

Simplifique su rutina: cree tareas periódicas, establezca fechas límite y programe recordatorios para gestionar las tareas sin esfuerzo.

Prioriza de forma eficaz: organiza tus tareas y asigna tiempo tanto para el trabajo como para tus compromisos personales.

Aumente la productividad: mantenga la concentración y logre más abordando sus tareas de forma sistemática.

Reduzca el estrés: minimice el estrés y la ansiedad con un plan claro para su día

✨Ideal para: Aquellos que están empezando a utilizar herramientas de gestión de proyectos y buscan una solución fácil de usar para el usuario

🧠Dato curioso: Harvard Business Review elabora informes de que una persona promedio tiene alrededor de 15 metas y proyectos en curso en un momento dado. ¡No es de extrañar que necesitemos listas de pendientes y gestores de tareas para comprenderlo todo!

3. Plantilla de lista de tareas de proyectos de ClickUp

Descargar esta plantilla Incruste vídeos y obtenga funciones de seguimiento avanzadas con la plantilla de lista de tareas de proyecto de ClickUp

La plantilla de lista de tareas de proyectos de ClickUp es una potente herramienta diseñada para ayudarte a gestionar de forma eficiente proyectos complejos.

Esta plantilla versátil ofrece múltiples vistas para adaptarse a sus preferencias:

Vista Documento: Crea planes de proyecto detallados, redacta notas de reunión y colabora con tu equipo

Vista Tablero: Realice un seguimiento visual del progreso de las tareas utilizando un tablero de estilo Kanban. Arrastre y suelte las tareas fácilmente en los carriles para gestionar los flujos de trabajo

*vista Lista: Organice las tareas en una lista simple y lineal para obtener una vista general clara de las tareas plan, en curso y completadas

Vista de calendario: visualice los plazos y programe las tareas en un calendario para no perder nunca de vista las fechas importantes

Con los tres estados personalizados de la plantilla («pendiente», «en curso» y «completar»), puede realizar fácilmente el seguimiento del progreso de sus tareas e identificar posibles cuellos de botella.

Aprovechando aún más las potentes funciones de ClickUp, puede optimizar su flujo de trabajo, mejorar la colaboración y alcanzar los objetivos de su proyecto.

✨Ideal para: Gestores de proyectos que deseen gestionar y realizar un seguimiento eficaz de proyectos complejos con múltiples tareas y dependencias

Esto es lo que opina un cliente sobre el uso de ClickUp para la gestión de proyectos:

La gestión de proyectos se ha simplificado considerablemente entre todos los departamentos de la empresa. Cuando llega un nuevo proyecto, podemos utilizar una plantilla que genera automáticamente todas las entradas necesarias. Además, a cada persona se le asignan automáticamente sus tareas, por lo que no hay confusión sobre quién debe realizar cada parte del trabajo.

La gestión de proyectos se ha simplificado considerablemente entre todos los departamentos de la empresa. Cuando llega un nuevo proyecto, podemos utilizar una plantilla que genera automáticamente todas las entradas necesarias. Además, a cada persona se le asignan automáticamente sus tareas, por lo que no hay confusión sobre quién debe realizar cada parte del trabajo.

4. Plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Descargar esta plantilla Colabora en el seguimiento de tareas con la plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Una gestión eficaz de las tareas es fundamental para el éxito de cualquier equipo. La versátil plantilla de gestión de tareas de ClickUp está diseñada para permitir a equipos de todos los tamaños optimizar sus flujos de trabajo y alcanzar sus metas.

Con la plantilla de gestión de tareas de ClickUp, su equipo podrá:

Visualice y organice las tareas: utilice las vistas Lista, Tablero y Calendario según las preferencias de su equipo. utilice las vistas Lista, Tablero y Calendario según las preferencias de su equipo. Priorice las tareas en función de su importancia y urgencia

Gestione de forma eficiente los flujos de trabajo: realice un seguimiento del progreso de las tareas, identifique posibles cuellos de botella y optimice la asignación de recursos para maximizar la productividad

Colabora sin problemas: Colabora fácilmente con los miembros del equipo a través de comentarios, @menciones y uso compartido de archivos. Celebra reuniones virtuales y comparte ideas directamente en la plataforma utilizando el potente Colabora fácilmente con los miembros del equipo a través de comentarios, @menciones y uso compartido de archivos. Celebra reuniones virtuales y comparte ideas directamente en la plataforma utilizando el potente chat de ClickUp , que combina la gestión del trabajo con una comunicación fluida

✨Ideal para: Gestores de proyectos que deseen organizar y realizar un seguimiento de proyectos complejos

5. Plantilla de lista pendiente del calendario de ClickUp

Descargar esta plantilla Profundiza en los detalles con la plantilla de lista de pendientes del calendario de ClickUp

Entendemos que realizar el seguimiento de múltiples tareas y plazos puede resultar abrumador. La plantilla de calendario y lista de pendientes de ClickUp está diseñada para ayudarte a mantenerte organizado y con productividad.

Con esta versátil plantilla, podrás:

Visualiza tu calendario: consulta fácilmente tu lista de tareas y plazos en una vista de calendario clara

*prioriza de forma eficaz: Organiza las tareas en categorías y establece prioridades

Sigue el progreso: supervisa tu progreso y realiza los ajustes necesarios

Manténgase al día con los plazos: establezca recordatorios y alertas para garantizar que las tareas estén completadas a tiempo

Además, aprovecha la vista Tabla de ClickUp para una gestión avanzada de tareas. Con la función de arrastrar y soltar y las tablas intuitivas, organiza y edita tareas de forma rápida y masiva.

Coordina los plan de los proyectos y mitiga los riesgos con bases de datos sin código enlazado. Haz uso compartido de las tareas y actualizaciones con los miembros del equipo mediante enlaces rápidos y mensajes.

Identifica las dependencias utilizando etiquetas sencillas en la vista Tabla de ClickUp

📌 Por ejemplo, supongamos que estás gestionando el lanzamiento de un producto con varios equipos. En la vista Tabla de ClickUp, puede crear una base de datos sin código para realizar un seguimiento de tareas como la creación de contenido, el diseño de anuncios y el lanzamiento de eventos. Arrastre y suelte tareas para ajustar las prioridades o reasignarlas a medida que cambian los plazos. Utilice bases de datos enlazadas para conectar las tareas de marketing con el seguimiento del presupuesto, lo que garantiza que todos los equipos estén alineados. Comparta rápidamente las actualizaciones del progreso con las partes interesadas generando un enlace compartible y mantenga al equipo al día con comentarios dentro de las tareas y notificaciones en tiempo real.

✨Ideal para: Personas que desean una forma visual de organizar su calendario de tareas

6. Plantilla de tareas pendientes de ClickUp

Descargar esta plantilla Combata el estrés con la plantilla ClickUp Trabajo Pendiente

¿La montaña de tareas te está pasando factura? La plantilla «Work To Do» de ClickUp te permite completar tu lista de pendientes y aumentar tu productividad.

Así es como esta plantilla puede ayudarte:

Establezca prioridades con facilidad: Clasifique las tareas por importancia , esfuerzo o urgencia para centrarse en lo que más importa

Organízate de forma eficiente: estructura los proyectos en listas claras con subtareas y fechas de vencimiento

Visualice su progreso: realice un seguimiento visual de su flujo de trabajo con tableros Kanban o diagramas de (diagrama de) Gantt

Personalícelas a su gusto: adapte la plantilla a sus necesidades específicas con estados, campos y vistas personalizados

*gestión avanzada de proyectos: Aprovecha el control de tiempo, las dependencias de tareas y las notificaciones por correo electrónico dentro de ClickUp para una gestión eficiente de las tareas

✨Ideal para: Profesionales ocupados, estudiantes o cualquier persona que necesite gestionar múltiples tareas y proyectos simultáneamente

7. Plantilla sencilla de tareas pendientes de ClickUp

Descargar esta plantilla Mantén la concentración en las prioridades con la plantilla sencilla de pendientes de ClickUp

La plantilla Simple To-Dos de ClickUp es una solución sencilla para gestionar tus tareas. Su interfaz limpia e intuitiva te permite visualizar fácilmente tus tareas, su estado, fechas de límite y miembros del equipo asignados.

Al centrarse en la información esencial, esta plantilla le ayuda a establecer prioridades de forma eficaz y a distribuir su tiempo de manera eficiente. Con las ventajas añadidas de la automatización y las funciones basadas en IA, podrá optimizar su flujo de trabajo y aumentar la productividad.

¿Lo mejor? La plantilla incluye tres configuraciones de ClickUp para garantizar que tus tareas sean accesibles y estén organizadas: Todas las tareas, Tareas priorizadas y Panel de estado.

Tanto si trabajas por cuenta propia como si formas parte de un equipo, esta plantilla sencilla pero potente es la herramienta perfecta para mantenerte organizado y en seguimiento.

✨Ideal para: Equipos que necesitan una herramienta básica para colaborar en tareas y realizar un seguimiento del progreso

👀 ¿Sabías que...? Al completar una tarea, el cerebro libera dopamina, lo que te proporciona una pequeña «euforia por el logro» que te motiva a seguir actuando.

8. Plantilla de lista de actividades de ClickUp

Descargar esta plantilla Ponga en marcha la gestión de sus proyectos con la plantilla de lista de actividades de ClickUp

La gestión de proyectos complejos con varios equipos exige una solución sólida y flexible. La plantilla de lista de actividades de ClickUp es la herramienta perfecta para gestores de proyectos y oficinas de gestión de proyectos con experiencia.

Esta plantilla permite una colaboración fluida entre equipos al crear un hub centralizado para las actividades críticas del proyecto. Podrá fácilmente:

*visualice el progreso: utilice (diagrama de) Gantt para realizar un seguimiento de los cronogramas y los hitos del proyecto

*asigna propiedad: define claramente qué equipo es responsable de cada actividad utilizando los Campos personalizados de ClickUp

Colabora de forma eficaz: fomenta la colaboración en tiempo real entre equipos para garantizar una ejecución fluida

Profundice en los detalles: utilice subtareas anidadas y etiquetas para desglosar las actividades en componentes más pequeños y manejables

✨Ideal para: equipos que colaboran en proyectos a gran escala y desean garantizar una coordinación y comunicación fluidas

💡 Consejo profesional: Utilice las funciones de revisión y aprobación de ClickUp para agilizar los procesos de revisión y comentarios.

Mantén el seguimiento de tus proyectos con ClickUp

Las plantillas de seguimiento de tareas son herramientas esenciales para gestionar proyectos de cualquier tamaño. Tanto si se trata de crear un hábito sencillo como de dirigir un proyecto complejo en el que participan varios equipos, una plantilla bien diseñada puede ayudarte a mantenerte organizado y centrado. Puedes realizar un seguimiento del progreso fácilmente y garantizar la completada puntual del proyecto con funciones como listas de tareas, plazos y flujos de trabajo.

Las plantillas de seguimiento de tareas de ClickUp ofrecen un intervalo de opciones personalizables que se adaptan a sus necesidades específicas. Tanto si gestiona metas personales como si coordina proyectos interfuncionales, podrá:

Organice las tareas del proyecto en categorías y subcategorías para facilitar la navegación

Establece estados personalizados como «En revisión» o «Listo para lanzar» para un seguimiento preciso

Cambia entre diferentes vistas, como tableros Kanban para flujos de trabajo o calendarios para plazos, adaptadas a la forma en que tu cerebro funciona mejor

Además, las herramientas de automatización e inteligencia artificial de ClickUp reducen el trabajo repetitivo, lo que le permite dedicar más tiempo a lo que realmente importa. ClickUp le ofrece un gestor de tareas que no es solo una herramienta, sino un asistente que trabaja con usted.

¿A qué esperas? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y verás cómo se va completando tu lista pendiente!