Cómo utilizar la IA para el marketing de productos (casos prácticos y herramientas)

Como vendedores de productos, tienen que hacer malabarismos con múltiples tareas y expectativas, desde escribir descripciones de productos convincentes hasta crear recomendaciones de clientes a gran escala.

Por suerte, la inteligencia artificial (IA) ha dado un paso al frente para hacernos la vida más fácil.

Con el aumento de las expectativas de los clientes, la IA ya no es un lujo para su equipo de marketing, sino una herramienta esencial para el intento correcto. ¿Una comprobación rápida? El 69,1% de los profesionales informan de que aprovechan las herramientas de marketing de IA en sus estrategias, un 12,5% más que en 2023. 👀

La IA está automatizando tareas que consumen mucho tiempo, liberando a los profesionales del marketing para que se centren en tareas de alto nivel estrategias de marketing de productos . Permítanos mostrarle cómo puede incorporar el marketing de productos con IA a su estrategia, desde la creación de contenidos a análisis de productos .

En la actualidad, uno de los mayores retos del marketing de productos es crear contenidos únicos y convincentes a gran escala. Cuando cada oferta de la marca necesita una posición distinta y atractiva, los responsables de marketing de productos se enfrentan a una tarea de enormes proporciones.

En este escenario, las empresas deben invertir grandes cantidades de recursos para crear contenidos o conformarse con descripciones menos impactantes. La primera opción agota el tiempo y el presupuesto, mientras que la segunda sacrifica la calidad.

Por desgracia, ninguna de las dos es ideal. Porque los clientes exigen contenidos ricos e informativos, y los motores de búsqueda recompensan los textos únicos y de alta calidad.

La cuestión es la siguiente: casi el 95% de los nuevos productos fracasan ¡! No basta con seguir las estrategias tradicionales de marketing de productos.

La IA se está convirtiendo en un factor crucial en este contexto, impulsando una mejor coordinación entre el marketing y la gestión de productos equipos de software y mejorar la eficacia.

Las estrategias tradicionales de marketing de productos suelen carecer de la adaptabilidad necesaria en el vertiginoso entorno actual. La dinámica del mercado cambia constantemente y las preferencias de los consumidores evolucionan con rapidez.

Confiar únicamente en procesos manuales puede hacer que se pierdan oportunidades y que los tiempos de respuesta sean lentos. Por el contrario, la IA ofrece adaptabilidad en tiempo real, lo que permite a los profesionales del marketing adelantarse a las tendencias y tomar decisiones informadas con rapidez.

✅ Comprobación de hechos: El Informe sobre el estado del marketing de productos muestra que más del 50 % de los responsables de marketing de producto consideran que el aumento de la IA ha aumentado las expectativas de su equipo.

Con las herramientas de IA, los profesionales del marketing pueden:

Pasar el contenido existente por algoritmos de IA permite a los profesionales del marketing generar descripciones y recomendaciones únicas a gran escala. Este cambio ayuda a los profesionales del marketing de productos a ahorrar tiempo al tiempo que mejora la calidad del contenido.

La IA ya ha empezado a transformar el marketing de productos. Ahora, la atención se centra en la rapidez con la que los equipos pueden adoptar estos potentes algoritmos software de marketing de productos para mantenerse por delante de la competencia.

✅ Comprobación de los hechos: Un estudio reveló que el 54% de los equipos de marketing de productos ya utilizan herramientas de IA en sus estrategias, aunque la profundidad de la integración de la IA varía mucho.

Pero, ¿cómo se utiliza exactamente la IA en el marketing de productos?

Holly Watson, Directora Sénior de Marketing de Productos de AWS, resumió cómo la IA puede potenciar a los responsables de marketing de productos destacando su impacto en la ejecución táctica:

Hay muchos proyectos que requieren ejecución táctica y gestión de proyectos. Generative IA can help here so product marketing teams are able to spend more time writing, researching customer needs and behaviors, and developing strategic marketing plans for their product and organization._ _Hay muchos proyectos que requieren ejecución táctica y gestión de proyectos