Más de 35 consejos para destacar en el mercado laboral actual

El mercado laboral está en constante evolución, y mantenerse al día de las últimas tendencias es clave para el progreso en tu carrera profesional.

Dado que más del 75 % de los reclutadores utilizan sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) para seleccionar currículums, es fundamental que el tuyo muestre tus habilidades y supere estos filtros automatizados antes incluso de llegar a los ojos de un humano.

Pero eso no es todo: los reclutadores dan cada vez más prioridad a los currículums que se adaptan a descripciones de puestos específicos. A medida que la competencia por los puestos se intensifica, debes asegurarte de que tu currículum destaque en un campo saturado.

En esta entrada del blog, hemos recopilado más de 35 consejos prácticos que te ayudarán a crear un currículum que llame la atención. Sigue leyendo para descubrir cómo puedes crear un currículum que cause una impresión duradera en los responsables de contratación y te acerque un paso más a conseguir el trabajo de tus sueños.

✍️Consejos para redactar un buen currículum

Para crear un currículum atractivo es necesario equilibrar la estrategia, la precisión y la creatividad. Cada sección debe reflejar tus habilidades y experiencias, al tiempo que se ajusta a lo que el responsable de contratación quiere ver. A continuación te ofrecemos más de 35 consejos prácticos para garantizar que tu currículum cause una buena impresión.

Consejos básicos para redactar un currículum

Redactar un buen currículum que impresione al sistema de seguimiento de candidatos y a los posibles empleadores requiere una combinación de claridad, relevancia y estrategia. A continuación te ofrecemos algunos consejos esenciales para que tu currículum cause una buena impresión.

1. Adapta tu currículum a la descripción del puesto

Personaliza tu currículum para cada puesto de trabajo ajustándolo a los requisitos específicos de la descripción del puesto. Los reclutadores buscan habilidades y experiencia relevantes, así que revisa detenidamente la oferta de trabajo y refleja esas habilidades exactas en tu currículum.

📌 Ejemplo Si las responsabilidades del puesto requieren habilidades de «gestión de proyectos» y «análisis de datos», asegúrate de que estos términos aparezcan en las secciones de experiencia o habilidades. Esta personalización indica a los reclutadores que estás cualificado para el rol.

2. Utiliza las palabras clave adecuadas

Incorporar las palabras clave adecuadas no solo sirve para superar el ATS, sino también para hablar el mismo idioma que el responsable de contratación. Utiliza términos específicos del sector y habilidades específicas del puesto directamente extraídos de la oferta de empleo.

Una buena regla general es incluir entre el 20 y el 30 % de las palabras clave en tu currículum que coincidan con las de la descripción del puesto para aumentar tus posibilidades de pasar los filtros ATS.

📌 Ejemplo Si estás solicitando un rol de marketing, añade términos como «SEO», «estrategia de contenido» o «Google Analytics» en tu currículum.

3. Destaca tus logros y cuantifica los resultados.

Siempre que sea posible, utiliza números para mostrar el impacto de tu trabajo. Los resultados cuantificables hacen que tus logros sean concretos y memorables. Esta estrategia es especialmente eficaz para roles de ventas, marketing u operaciones, en los que se esperan resultados medibles.

📌 Ejemplo En lugar de decir «Gestioné un equipo de ventas», di «Dirigí un equipo de ventas de 10 personas y aumenté los ingresos en un 30 % en seis meses».

4. Sé conciso y específico

Evita los párrafos largos y los detalles innecesarios. Limítate a puntos concisos e impactantes que destaquen tus logros. Intenta que cada punto ocupe entre una y dos frases, centrándote en resultados cuantificables.

📌 Ejemplo En lugar de escribir «Responsable de aumentar la productividad del equipo», di «Aumenté la productividad del equipo en un 20 % mediante la simplificación de los procesos».

5. Evita las frases genéricas

Evita frases muy utilizadas como «trabajador incansable» o «jugador de equipo». Apenas añaden valor a tu currículum. En su lugar, céntrate en acciones específicas y en los resultados.

📌Ejemplo En lugar de decir «persona orientada a metas», describe cómo has logrado resultados mencionando, por ejemplo, «Superé constantemente los objetivos de ventas trimestrales en un 20 % mediante la planificación estratégica y la gestión de las relaciones con los clientes».

6. Utiliza verbos de acción potentes

Comienza cada punto con un verbo de acción que añada energía y claridad a tu currículum. Verbos como «producido», «lanzado», «facilitado» u «optimizado» pueden ayudar a dar una imagen clara de tus contribuciones y hacer que tu currículum sea más atractivo. Los verbos de acción transmiten iniciativa y hacen que tus logros parezcan tangibles.

7. Escribe para el rol que deseas, no solo para el rol que has tenido.

Piensa en cada trabajo que aparece en tu currículum como un peldaño hacia el rol que deseas. Destaca las responsabilidades y los logros que se ajustan a las habilidades y cualificaciones relevantes necesarias para la posición que deseas, incluso si tuviste un título diferente.

Madeline Mann, una reconocida asesora profesional, ofrece una perspectiva única: «Empieza por imaginar el rol de tus sueños y luego redacta tu currículum para que se ajuste a esa visión. »

8. Limita el uso de jerga y términos específicos del sector.

Aunque es bueno incluir términos relevantes del sector, no abuses de la jerga que pueda confundir a los reclutadores no expertos. Utiliza un lenguaje sencillo pero específico, que permita tanto a los ATS como a las personas comprender claramente tus cualificaciones.

9. Revisa cuidadosamente

Un currículum con errores ortográficos o gramaticales puede ser una señal de alarma inmediata. Leer tu currículum en voz alta puede ayudarte a detectar frases incómodas y errores que de otro modo pasarías por alto. Puedes utilizar herramientas de corrección para asegurarte de que no hay errores ortográficos ni gramaticales en tu currículum.

💡Consejo profesional: Prueba ClickUp Brain, el potente asistente de IA de ClickUp, para revisar tu currículum en busca de errores gramaticales o incoherencias. Pega tu currículum completo y da a ClickUp Brain indicaciones para que te dé consejos para mejorarlo.

Consejos para el formato de tu currículum

El formato juega un rol fundamental a la hora de hacer que tu currículum sea legible y visualmente atractivo, lo que ayuda a los reclutadores a identificar rápidamente tus cualificaciones. A continuación te ofrecemos algunos de los mejores consejos y buenas prácticas sobre el formato del currículum que debes seguir.

10. Elige un diseño limpio y profesional.

Utiliza un diseño limpio y sencillo, sin excesos de colores, gráficos o fuentes. Limítate a una o dos fuentes estándar, como Arial, Calibri o Times New Roman, para mantener la profesionalidad y la legibilidad. Pon en negrita los encabezados de las secciones y utiliza amplios espacios en blanco para que tu currículum sea fácil de leer.

11. Prioriza las secciones clave

Ordena las secciones de forma estratégica, colocando la experiencia y las habilidades más relevantes en la parte superior.

📌 Ejemplo Si tienes una amplia experiencia laboral, inclúyela antes de la sección de formación académica. Por otro lado, los recién graduados pueden querer destacar su formación académica y proyectos relevantes. Deja la sección de aficiones e intereses para el final.

👀 ¿Sabías que? Los reclutadores utilizan el método F para examinar tu currículum, así que destaca tus logros en la parte superior y realiza menciones de los detalles importantes al principio y en el centro.

Vía la publicación de Jerry Lee en LinkedIn

12. Utiliza viñetas para mayor claridad.

Presenta tus logros y responsabilidades en forma de lista con viñetas en lugar de párrafos. Esto facilita a los reclutadores echar un vistazo rápido a tu experiencia y centrarse rápidamente en tus logros. Intenta incluir entre 3 y 5 viñetas por trabajo, destacando tus logros más impactantes.

Vía la publicación de Austin Belcak en LinkedIn

13. Limita tu currículum a una página (o dos si es necesario).

Si tienes menos de 10 años de experiencia, intenta que tu currículum ocupe una sola página. Para los candidatos con más experiencia, es aceptable un currículum de dos páginas, pero asegúrate de que el contenido sea relevante. Los reclutadores pueden dedicar solo entre 6 y 7 segundos a la revisión inicial, así que prioriza la concisión.

14. Optimiza tu currículum para los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS).

Los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) pueden tener dificultades para leer ciertos elementos de diseño. Evita utilizar cuadros de texto, tablas, gráficos y fuentes poco habituales que puedan confundir al software ATS. Utiliza texto sencillo y un formato simple para que tu currículum sea fácil de analizar.

👀 ¿Sabías que el 88 % de los currículums son rechazados por incluir fotografías?

15. Utiliza tamaños de fuente uniformes.

Mantén un tamaño de fuente uniforme en todo el currículum. Por lo general, tu nombre debe estar en la fuente más grande (alrededor de 18-20 pt), los encabezados de sección en una fuente ligeramente más pequeña (14-16 pt) y el texto en un tamaño legible (10-12 pt). La coherencia en el tamaño de la fuente ayuda a mantener una apariencia profesional y equilibrada.

16. Utiliza separadores de secciones

Utiliza separadores claros, como líneas horizontales finas, para separar las diferentes secciones. Los separadores ayudan a los reclutadores a navegar rápidamente entre las secciones de experiencia, formación académica y habilidades, lo que facilita la ubicación de la información más relevante.

17. Nombra el archivo del currículum correctamente.

Guarda tu currículum con un nombre de archivo profesional que incluya tu nombre completo, como Nombre_Apellido_Currículum. PDF. Esto ayuda a que tu currículum tenga un aspecto pulido y permite a los reclutadores ubicarlo fácilmente. Evita nombres genéricos como «Currículum. PDF», ya que dan una impresión poco profesional.

Vía la publicación de Lesa Peterman en LinkedIn

Consejos para optimizar tu currículum para ATS

Los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) filtran los currículums en función de palabras clave específicas y reglas de formato antes de que lleguen al reclutador. A continuación, te presentamos algunas estrategias clave para garantizar que tu currículum sea compatible con los ATS.

18. Utiliza los títulos de sección estándar.

Utiliza encabezados de sección convencionales como «Experiencia laboral», «Formación», «Habilidades» y «Certificaciones». Es posible que el software ATS no reconozca títulos poco convencionales como «Dónde he trabajado» o «Mis habilidades», lo que podría enviar tu currículum directamente a la carpeta de spam.

19. Evita formatos complejos

Evita los gráficos, las tablas, los cuadros de texto y las columnas, ya que pueden causar problemas con el análisis sintáctico del ATS. Utiliza un formato de una sola columna y mantén todo alineado a la izquierda para conseguir un diseño sencillo y limpio que el software ATS pueda leer fácilmente.

20. Incluye tanto la forma completa como las siglas de los términos importantes.

Si incluyes términos o certificaciones del sector, escribe tanto la abreviatura como la forma completa, ya que algunos ATS solo buscan una de las dos versiones.

Por ejemplo, escribe «Optimización de motores de búsqueda (SEO)» o «Contable público certificado (CPA)».

Algunos sistemas ATS pueden ignorar los encabezados y pies de página, por lo que debes evitar colocar información esencial, como tus datos de contacto, en estas áreas. En su lugar, crea una lista de tus datos de contacto en la parte superior del cuerpo principal del documento.

22. Evita el uso excesivo de palabras clave.

Aunque el uso de palabras clave es fundamental, evita el «relleno de palabras clave» o la repetición excesiva de términos, ya que puede dar una imagen poco profesional. Céntrate en incorporar palabras clave en contextos relevantes, como la descripción de tus responsabilidades y logros, en lugar de forzarlas varias veces.

23. Destaca tus habilidades principales en una sección específica dedicada a las «habilidades».

Crea una sección separada llamada «Habilidades» en la que hagas una lista de tus principales cualificaciones utilizando palabras clave específicas. Esto ayudará al ATS a reconocer las habilidades clave que coinciden con la descripción del puesto y aumentará tus posibilidades de superar la selección inicial.

Consejos para la sección «Formación académica»

La sección de formación de tu currículum destaca tu trayectoria académica y cualquier certificación o formación profesional relevante. A continuación te ofrecemos algunos consejos para presentar esta información de forma eficaz.

24. Lista tu formación en orden cronológico inverso.

Empieza por tu título más reciente o superior y ve hacia atrás. Esto permite a los reclutadores ver primero tu formación más relevante.

📌 Ejemplo Si estás creando un currículum de ingeniería y tienes un máster en tecnología, inclúyelo antes que tu título de grado.

25. Incluye detalles relevantes para cada entrada.

Para cada título o programa, incluye la siguiente información:

Nombre del título o certificación (por ejemplo, Licenciatura en Marketing)

Nombre de la institución

Fecha de graduación (o fecha prevista de graduación, si procede)

Honores o distinciones

26. Haz una mención a cursos o proyectos relevantes (si procede).

Si eres recién graduado o tienes poca experiencia laboral, incluye cursos, proyectos o investigaciones relevantes que se ajusten a la descripción del puesto.

📌 Ejemplo Si estás solicitando un rol de marketing digital, añade «El proyecto final sobre estrategia de marketing digital para empresas de comercio electrónico está completado». Esto es especialmente útil para estudiantes o profesionales que están empezando su carrera y quieren adquirir experiencia relevante.

27. Añade certificaciones y formación adicional.

Lista todas las certificaciones, licencias o programas de formación profesional que hayas completado y que sean relevantes para el puesto.

📌 Ejemplo Si estás solicitando un rol de gestión de proyectos, una certificación de «Profesional en Gestión de Proyectos (PMP)» puede mejorar tu sección de formación académica.

28. Mantén la sencillez para los profesionales con experiencia.

Si tienes más de 5-10 años de experiencia profesional, normalmente basta con indicar tu título y la institución en la que lo obtuviste. No es necesario entrar en detalles sobre los cursos o las actividades extracurriculares, a menos que sean directamente relevantes para el puesto.

29. Coloca la sección de formación académica de forma estratégica.

Si eres un recién graduado, coloca la sección de formación académica cerca de la parte superior de tu currículum para destacar tu trayectoria académica. En el caso de los profesionales con experiencia, se puede incluir hacia la parte inferior, dando prioridad a tu experiencia laboral.

Consejos para la sección de habilidades

La sección de habilidades es una oportunidad única para destacar las capacidades específicas que te convierten en un candidato ideal para el puesto. A continuación te explicamos cómo hacer que destaque.

30. Divide las habilidades en categorías

Organiza tus habilidades en categorías relevantes como «Habilidades técnicas», «Habilidades sociales» y «Habilidades específicas del sector» para que sean más fáciles de leer y estén mejor organizadas visualmente. Esta estructura ayuda a los reclutadores a encontrar rápidamente las habilidades y puede destacar tu experiencia en áreas clave.

31. Incluye una combinación de habilidades técnicas y sociales.

Busca una combinación equilibrada de habilidades técnicas (como «programación en Python» o «SEO») y habilidades sociales (como «comunicación» o «liderazgo de equipos»). Las habilidades técnicas demuestran competencia técnica, mientras que las habilidades sociales reflejan valiosas capacidades interpersonales en entornos colaborativos.

32. Evita las habilidades genéricas que no aportan valor añadido.

Omite habilidades genéricas o demasiado comunes como «Microsoft Office», a menos que se soliciten específicamente en la descripción del puesto. En su lugar, céntrate en herramientas o programas especializados (como «Salesforce», «Google Analytics» o «SQL») que sean más relevantes y pongan de manifiesto tu experiencia.

33. Sé específico con tus habilidades técnicas.

Para roles técnicos, elabora una lista de programas, lenguajes o herramientas específicos que se ajusten a los requisitos del rol.

📌 Ejemplo En lugar de limitarte a decir «programación», crea una lista de lenguajes específicos como «Python, JavaScript y SQL». Esta claridad ofrece a los reclutadores una mejor idea de tus capacidades técnicas.

34. Prioriza tus habilidades más destacadas.

Lista las habilidades más relevantes en la parte superior de la sección para llamar la atención del reclutador. Si el trabajo tiene una dependencia de una habilidad en particular, asegúrate de que aparezca al principio y de forma destacada en esta sección.

35. Sé conciso y relevante.

Aunque puede resultar tentador elaborar una lista de todas tus habilidades, céntrate en las más importantes para la posición. Intenta incluir entre 8 y 12 habilidades relacionadas con la descripción de la posición para no abrumar al lector con información irrelevante.

Consejos para gestionar las interrupciones en tu trayectoria profesional o un cambio de carrera.

Las interrupciones en la trayectoria profesional y los cambios de carrera son cada vez más comunes y pueden abordarse de manera eficaz en tu currículum para presentar tu experiencia de forma positiva. A continuación te explicamos cómo manejar estas situaciones.

36. Sé sincero y conciso sobre los periodos de inactividad laboral.

Aborda directamente los periodos de inactividad laboral, pero mantén tu explicación breve y positiva. Si te tomaste un tiempo libre por motivos personales, una pausa en tu carrera o para desarrollar habilidades, puedes incluir una breve nota en la sección de experiencia, como: «Pausa en la carrera (2021-2022): me centré en el desarrollo personal y la adquisición de habilidades». Las explicaciones breves pueden tranquilizar a los reclutadores y hacerles ver que el periodo de inactividad fue intencionado y productivo.

37. Destaca tus habilidades transferibles y tus logros.

Identifica y destaca las habilidades de tus roles anteriores que sean aplicables al nuevo sector o tipo de trabajo.

📌 Ejemplo Habilidades como la gestión de proyectos, la atención al cliente o el análisis de datos pueden ser relevantes en todos los campos. Gestiona tus habilidades según la descripción del puesto.

Sé específico sobre cómo estas habilidades te han llevado a logros tangibles en roles anteriores. Esto demostrará que puedes contribuir de manera eficaz, incluso en un sector nuevo.

38. Añade un resumen profesional o una declaración de objetivos.

Incluir un resumen o una declaración de objetivos en la parte superior de tu currículum puede aclarar tu cambio de carrera y mostrar a los reclutadores por qué eres adecuado para el nuevo rol.

Utiliza esta sección para hacer una mención breve de tu experiencia, qué te inspiró a cambiar de carrera y cómo tus habilidades te convierten en un candidato sólido.

📌 Ejemplo «Experimentado profesional del marketing que está pasando al análisis de datos, aprovechando su profundo conocimiento de las audiencias y las herramientas analíticas para tomar decisiones basadas en datos».

39. Añade trabajos de voluntariado o proyectos como autónomo.

Si has realizado trabajo voluntario, proyectos como autónomo o trabajos secundarios durante tu periodo de inactividad laboral, incluye estas experiencias en la sección «Experiencia relevante» o «Trabajo voluntario».

Destaca las habilidades adquiridas o los logros alcanzados en estos roles para llenar los vacíos y demostrar tu compromiso proactivo, incluso si no se trataba de un empleo tradicional.

40. Destaca cualquier formación, certificación o curso relevante.

Si has realizado cursos u obtenido certificaciones durante tu pausa profesional o para prepararte para un nuevo campo, inclúyelos de forma destacada en tu currículum. Añadir una sección de «Formación» o «Desarrollo profesional» te permite mostrar tu compromiso por mantenerte al día y adquirir habilidades relevantes para tu nuevo campo.

Uso de una herramienta para crear currículums y buscar empleo

Con tu currículum listo para impresionar, es hora de simplificar tu búsqueda de empleo y maximizar tus posibilidades de conseguir el rol de tus sueños. Ahí es donde ClickUp entra en juego y se convierte en tu compañero para redactar tu currículum.

ClickUp es una herramienta de productividad todo en uno que puede llevar tu búsqueda de empleo al siguiente nivel. Veamos cómo puedes utilizar ClickUp para que tu proceso de solicitud sea fluido y organizado.

Utiliza ClickUp Documentos para redactar currículums.

ClickUp Docs ofrece una plataforma dinámica y fácil de usar que hace que la creación de currículums sea más organizada y eficiente. Con Docs, puedes crear, modificar el formato y perfeccionar tu currículum en un solo entorno de trabajo, eliminando la necesidad de múltiples documentos y herramientas externas.

Mantén tu búsqueda de empleo organizada, gestiona varias versiones de tu currículum y realiza el seguimiento de los plazos con ClickUp Documentos.

ClickUp Docs te ayuda a:

Estructura tu currículum con un diseño profesional y limpio.

Ajusta fácilmente los encabezados, las viñetas y los estilos de fuente para garantizar que tu currículum sea visualmente atractivo.

Invita a otras personas a revisar tu currículum, lo que te permitirá recopilar comentarios y realizar ajustes en tiempo real fácilmente.

Almacena varias versiones de tu currículum en un único entorno de trabajo organizado.

Crea carpetas o etiquetas personalizadas para cada solicitud de empleo y guarda una versión del currículum adaptada a cada rol.

Realiza la edición de secciones, actualiza habilidades o añade nuevos logros a medida que se producen, asegurándote de que tu currículum esté siempre actualizado y listo para nuevas oportunidades.

Mejora tu currículum con IA.

ClickUp Brain, el asistente de IA de ClickUp, es una herramienta de escritura basada en IA que puede ayudarte a crear un currículum atractivo basado en tu experiencia, tus habilidades y la descripción del puesto.

Mejora tu currículum con ClickUp Brain para conseguir el trabajo de tus sueños

A continuación te explicamos cómo puedes utilizar ClickUp Brain para crear un currículum:

Sugiere habilidades relevantes : cuando describas tus pasiones o experiencias, ClickUp Brain puede sugerirte habilidades transferibles que se ajusten a tu búsqueda de empleo.

Captura tus logros clave : te ayuda a registrar tus logros, proyectos y habilidades en tiempo real para crear un historial completo para tu currículum.

Gramática correcta : ClickUp Brain tiene la función de corrector gramatical eficaz y ayuda a eliminar errores, haciendo que tu currículum tenga un aspecto refinado y creíble.

Comprueba la legibilidad : este asistente de IA analiza tu redacción para garantizar su claridad y legibilidad. Al simplificar el lenguaje complejo o reestructurar las frases, ClickUp AI te ayuda a comunicar tus cualificaciones de forma eficaz a los responsables de contratación.

Aprende palabras clave : proporciona una lista de palabras clave y frases específicas del sector para optimizar tu currículum para los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS).

Notas de referencia para el resumen: recopila reflexiones sobre tu : recopila reflexiones sobre tu trayectoria profesional y tus puntos fuertes para ayudarte a redactar un resumen de currículum convincente.

Optimiza tu búsqueda de empleo con ClickUp.

¡Y eso no es todo! La plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp te ayuda a organizar tu búsqueda de empleo y a establecer objetivos claros. Puedes registrar todas tus solicitudes de empleo en un solo lugar, incluyendo los nombres de las empresas, las posiciones, las fechas de solicitud y las notas de las entrevistas, para mantenerte organizado con esta plantilla.

Descargar esta plantilla Realiza un seguimiento de tus solicitudes, configura recordatorios y mantén todo organizado con la plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp.

Crea una lista con las ofertas de trabajo interesantes que encuentres, que te servirá de guía a la hora de adaptar tu currículum a solicitudes específicas. Añade valoraciones a las empresas que investigues para priorizar las solicitudes y centrarte en aquellas que se ajusten a tu cultura laboral preferida.

Las funciones de gestión de tareas de ClickUp te ayudan a automatizar los recordatorios de fechas importantes, como los plazos de solicitud y el seguimiento de las entrevistas. Configura tareas para cada solicitud de empleo, asigna plazos e incluso añade campos personalizados para documentar los detalles del puesto, lo que te garantiza una buena organización y que nunca se te pase un plazo importante.

Toma el control de tu proceso de búsqueda de empleo con tareas de ClickUp

También puedes configurar recordatorios periódicos para pasos importantes, como enviar solicitudes, realizar seguimientos y realizar el seguimiento de las citas para entrevistas con las funciones de automatización de ClickUp.

Crea automatizaciones personalizadas para realizar el seguimiento del progreso y los plazos de tu currículum con ClickUp Automations.

🚀Mejora tu currículum con ClickUp

Tu currículum es tu primera impresión, y uno bien elaborado puede abrirte las puertas a interesantes oportunidades profesionales. Si sigues estos consejos y aprovechas el poder de ClickUp, podrás crear un currículum que llame la atención.

ClickUp es tu socio estratégico en la búsqueda de empleo. Desde la creación de currículums atractivos hasta el seguimiento de solicitudes y la configuración de recordatorios, ClickUp automatiza tareas, simplifica procesos y, en última instancia, ayuda a los solicitantes de empleo a conseguir el trabajo de sus sueños.

¿Estás listo para llevar tu currículum al siguiente nivel? Regístrate hoy mismo en ClickUp gratis y comprueba la diferencia.