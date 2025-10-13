Las 15 mejores herramientas para encuestas de satisfacción de los empleados en 2026

Las encuestas de pulso de los empleados, sin duda, no sirven para comprobar si a todo el mundo le sigue latiendo el corazón en el trabajo (aunque en un Monday complicado, ¡quizá no sea mala idea!😊).

Entonces, ¿qué son exactamente las encuestas de pulso a los empleados?

Una encuesta de satisfacción de los empleados es un breve cuestionario que se envía a los empleados a intervalos regulares.

Al igual que tomarse el pulso permite conocer el estado de la salud física, estas encuestas periódicas ayudan al departamento de RR. HH. a supervisar la moral de los empleados e identificar áreas de mejora.

Mediante el uso de software de encuestas de pulso a los empleados, pueden recopilar de forma eficaz los comentarios de los empleados sobre aspectos como la satisfacción laboral, las relaciones en el lugar de trabajo y el entorno general.

Estas herramientas de encuestas a los empleados son esenciales para crear un lugar de trabajo más motivador y solidario. Para descubrir la opción ideal para ti, vamos a explorar las 15 mejores herramientas de encuestas de pulso a los empleados.

Cuando se contrata a alguien, se realizan varias rondas de entrevistas para encontrar al candidato ideal, ¿verdad? Pues bien, lo mismo ocurre con una herramienta de encuestas para empleados cuyo objetivo principal es recabar opiniones de los empleados.

Esto es lo que debe tener en cuenta a la hora de elegir una herramienta de encuestas de pulso.

Personalización : ¡La personalización es clave! Las buenas herramientas de encuestas de pulso te permiten personalizar las preguntas y las encuestas según tus necesidades, e incluso incluir tu logotipo para mantener la coherencia con la marca.

Datos y análisis : Busca herramientas que te proporcionen información valiosa. Unos datos y análisis eficaces te ayudarán a seguir las tendencias, medir el compromiso de los empleados y orientar tus estrategias de RR. HH.

Facilidad de uso : un software de compromiso de los empleados complicado no es lo más práctico; elige herramientas con una interfaz sencilla y fácil de usar, y plantillas que te ayuden a poner en marcha las encuestas en un abrir y cerrar de ojos.

Automatización: Automatice el envío y el procesamiento de las encuestas, lo que le ahorrará tiempo y le garantizará disponer siempre de información actualizada al alcance de la mano.

Bonus: ¡Descubre las 10 mejores herramientas de software de encuestas para empleados destinadas a equipos de RR. HH. que pueden convertir los comentarios en información útil!

Muy bien, profesionales de RR. HH. y defensores del bienestar en el trabajo, es hora de hablar de herramientas.

Tómate un café, ponte cómodo y exploremos las 15 mejores herramientas de encuestas de pulso que harán que tus empleados digan: «¡Por fin, alguien nos escucha!»

1. ClickUp (la mejor para crear y visualizar datos de encuestas)

Las encuestas de satisfacción de los empleados son un proceso que consta de tres partes: diseño, realización y análisis.

¡Y ClickUp se encarga de todos estos pasos!

ClickUp Forms te permite recabar opiniones de los empleados sin las molestias habituales. Puedes crear rápidamente formularios que los empleados pueden completar en cuestión de minutos, lo que resulta perfecto para encuestas de pulso que deben ser rápidas y frecuentes.

Crea y gestiona formularios de encuesta sin esfuerzo en ClickUp con un menú de formularios simplificado

Puedes personalizar estos formularios con preguntas específicas adaptadas a las necesidades de tu organización, como evaluar el compromiso de los empleados o comprender el equilibrio entre la vida laboral y personal.

Además, está ClickUp Docs, que elimina el estrés de recopilar y presentar los resultados de las encuestas.

Colabora eficazmente en documentos con ClickUp Docs y realiza el seguimiento de los cambios en tiempo real

Estos documentos te permiten establecer el formato adecuado para presentar la información de forma clara y fácil de leer, y realizar el uso compartido en tiempo real con otras partes interesadas.

Al mismo tiempo, las plantillas prediseñadas de ClickUp te ahorran mucho tiempo en el diseño y el formato, y te ofrecen un punto de partida sólido. ¡Solo tienes que añadir cualquier pregunta adicional y ya estás listo!

Plantilla de encuesta de compromiso de los empleados de ClickUp

Descargar esta plantilla Mejora la cultura de tu empresa y aumenta la satisfacción de los empleados con la plantilla de encuesta de compromiso de los empleados de ClickUp

La plantilla de encuesta de compromiso de los empleados de ClickUp es la herramienta perfecta para obtener una visión precisa de la satisfacción y el compromiso de los empleados. Con esta plantilla, puedes:

Obtén información clara y útil sobre cómo se siente tu equipo

Crea encuestas personalizadas con preguntas personalizadas

Recopila opiniones en tiempo real de los empleados desde cualquier dispositivo

Este formulario optimizado te permite recopilar y analizar comentarios de los empleados de forma integral, evaluar su satisfacción y comprender mejor la cultura de la empresa.

Si buscas algo un poco más práctico, ClickUp tiene la herramienta perfecta para ti: la plantilla de plan de acción para encuestas de compromiso de ClickUp. Te ayuda a identificar los factores clave del compromiso, a implementar cambios significativos y a garantizar la responsabilidad por los resultados.

Las mejores funciones de ClickUp

Vista de formulario de ClickUp : simplifica la creación y gestión de formularios, lo que facilita la recopilación de datos

Generador de preguntas para encuestas : herramienta basada en IA que te ayuda a crear preguntas relevantes y atractivas, adaptadas a tus objetivos.

Paneles de control de ClickUp : Los paneles de control de ClickUp son perfectos para visualizar los datos de las encuestas, con widgets personalizados para realizar el seguimiento de métricas específicas y comparar los resultados a lo largo del tiempo.

ClickUp Docs : ideal para el uso compartido de resúmenes de encuestas y conclusiones, con funciones de colaboración y seguimiento en tiempo real

Vista Gantt de ClickUp : Es ideal para establecer cronogramas, gestionar calendarios de encuestas y realizar el seguimiento del progreso desde el inicio hasta la finalización.

Las limitaciones de ClickUp

Funcionalidad de la aplicación móvil: La aplicación móvil de ClickUp aún no ofrece todas las funciones de la versión de escritorio, lo que puede suponer un pequeño inconveniente si necesitas realizar ajustes mientras te desplazas.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario

Empresa : 12 $ al mes por usuario

Enterprise : Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

ClickUp Brain: añádelo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

2. SurveySparrow (La mejor para encuestas de pulso automatizadas)

vía SurveySparrow

SurveySparrow ofrece una plataforma intuitiva para realizar encuestas de satisfacción de los empleados, lo que facilita a las organizaciones la medición del compromiso de los empleados.

Una de las funciones más destacadas es su programación automatizada de encuestas, que te permite configurar las encuestas y dejar que la plataforma se encargue del resto.

La plataforma también cuenta con una interfaz conversacional que hace que las encuestas resulten más personales y atractivas, lo que, según los datos, ha supuesto un aumento del 40 % en las tasas de finalización de las encuestas.

Sin embargo, a algunos usuarios les ha resultado un poco complicado reorganizar los campos de texto en las encuestas, y esas funciones avanzadas pueden tener un coste adicional.

Las mejores funciones de SurveySparrow

Programación automática de encuestas : configura encuestas periódicas y deja que el sistema se encargue de los recordatorios, para que puedas centrarte en otras cosas

Interfaz conversacional : Involucra a los empleados con una experiencia personalizada, lo que aumenta las tasas de finalización de las encuestas

Panel completo de elaboración de informes : ofrece información rápida y envía actualizaciones en tiempo real para mantenerte informado sobre los resultados de las encuestas

Recopilación de datos omnicanal : recopila opiniones de múltiples fuentes de datos, como el correo electrónico, la web y las redes sociales, todo en un solo lugar

Lógica condicional avanzada: adapta las encuestas en función de las respuestas, lo que garantiza una experiencia fluida y personalizada para los usuarios

Limitaciones de SurveySparrow

Dificultad para reorganizar los campos de texto : Organizar los campos de texto puede resultar complicado y podría afectar al diseño de la encuesta

Carga lenta de la página : Algunos usuarios señalan que las encuestas integradas ralentizan las páginas web en las que se encuentran.

Alto coste de las funciones avanzadas: el acceso a las funciones avanzadas requiere un plan superior, que puede resultar más caro de lo previsto.

Precios de SurveySparrow

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SurveySparrow

G2 : 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

Lea también: 8 plantillas de cuestionarios gratuitas para una recopilación de datos eficaz

3. ThriveSparrow (La mejor para encuestas de pulso flexibles)

vía ThriveSparrow

ThriveSparrow tiene como objetivo fomentar el compromiso continuo de los empleados mediante encuestas periódicas que ayudan a las organizaciones a comprender los niveles de compromiso y a responder rápidamente a las necesidades cambiantes.

Con ThriveSparrow, es fácil personalizar la frecuencia de estas encuestas: tanto si desea actualizaciones semanales como tendencias mensuales, la herramienta se adapta a sus programas de RR. HH.

Sin embargo, cabe señalar que ThriveSparrow puede no ser la opción ideal para grandes corporaciones; es más adecuada para pequeñas y medianas empresas.

Las mejores funciones de ThriveSparrow

Programación flexible de las encuestas de pulso : elige la frecuencia de las encuestas que mejor se adapte a las necesidades de tu organización, desde controles de pulso semanales hasta análisis de tendencias mensuales.

Encuestas eNPS : encuestas de una sola pregunta que miden el compromiso de los empleados y ayudan a identificar áreas de mejora.

Informes completos : proporcionan información útil sobre las tendencias de compromiso, lo que permite a los líderes tomar decisiones basadas en datos

Integración perfecta : se integra con Slack, Google Workspace y otras plataformas, lo que facilita su incorporación a tu conjunto de herramientas tecnológicas de RR. HH. ya existente

Soporte multilingüe: permite realizar encuestas en varios idiomas, ideal para equipos internacionales

Limitaciones de ThriveSparrow

Integraciones limitadas : cuenta con menos integraciones de terceros en comparación con otras herramientas de encuestas de pulso, lo que puede restringir su uso dentro de un ecosistema tecnológico más amplio

Interfaz básica : Aunque es fácil de usar, la interfaz carece de funciones avanzadas, lo que puede no satisfacer las necesidades de las organizaciones más grandes.

Escalabilidad limitada: ThriveSparrow está diseñado pensando en las pequeñas y medianas empresas, por lo que es posible que no se adapte con la misma eficacia a las grandes corporaciones.

Precios de ThriveSparrow

Rendimiento : 5 $ al mes por empleado

Engage : 3 $ al mes por empleado

Kudos: 2 $ al mes por empleado

4. CultureMonkey (La mejor para obtener información detallada sobre el compromiso de los empleados)

vía CultureMonkey

CultureMonkey ofrece una serie de funciones diseñadas para fomentar una cultura laboral positiva. A través de diversas encuestas de compromiso de los empleados y la gestión de comentarios en tiempo real, CultureMonkey ayuda a las organizaciones a comprender qué motiva a sus empleados.

Uno de los puntos fuertes de CultureMonkey es el uso de mapas de calor y análisis de opiniones. Estas herramientas permiten a los líderes identificar rápidamente las tendencias de compromiso y tomar medidas significativas.

Sin embargo, CultureMonkey está dirigido principalmente a empresas medianas y grandes, lo que puede reflejarse en su modelo de precios personalizado y en sus funciones adaptadas a las necesidades de organizaciones de mayor extensión.

Las mejores funciones de CultureMonkey

Diversas opciones de encuestas : incluye eNPS, encuestas personalizadas y encuestas de pulso para satisfacer las distintas necesidades de la organización

Información basada en datos : ofrece mapas de calor, análisis de opiniones y puntos de referencia para identificar los puntos débiles y realizar el seguimiento de la mejora a lo largo del tiempo.

Comentarios anónimos : garantiza el anonimato al 100 %, lo que permite obtener comentarios sinceros a través de canales seguros y conformes con el RGPD.

Herramientas de elaboración de informes completas : Ofrece opciones de exportación a CSV y PPT para un análisis de datos en profundidad y la elaboración de informes personalizados.

Programación automatizada de encuestas: le permite configurar encuestas automáticas, lo que reduce el esfuerzo manual y maximiza las tasas de participación.

Limitaciones de CultureMonkey

Modelo de precios personalizado : La falta de información previa sobre los precios puede dificultar la determinación de la rentabilidad, especialmente para las empresas más pequeñas.

Posible complejidad : La plataforma puede resultar más compleja de lo necesario para equipos pequeños o startups debido a su amplia extensión de funciones.

Integraciones con terceros limitadas: Aunque ofrece una amplia gama de herramientas integradas en la plataforma, las opciones de integración con otro software son relativamente limitadas

Precios de CultureMonkey

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CultureMonkey

G2: 4,7/5 (más de 50 opiniones)

Lee también: 10 alternativas y competidores de SurveyMonkey

5. 15Five (La mejor para encuestas fáciles de usar)

vía 15Five

Diseñada para responsables de RR. HH. que buscan lograr un impacto tangible, 15Five ofrece encuestas fáciles de usar y respaldadas por la ciencia que se pueden poner en marcha con solo dos clics, y cuyas respuestas se recopilan en unos seis minutos.

Con funciones como la evaluación comparativa y los paneles detallados de resultados de RR. HH., 15Five ayuda a medir el compromiso en todos los niveles —empresa, departamento o equipo— y a realizar el seguimiento del progreso a lo largo del tiempo.

Aunque las amplias funciones de la plataforma la convierten en una opción ideal para organizaciones medianas y grandes, su simplicidad puede no ser suficiente para quienes buscan soluciones altamente personalizables.

Las mejores funciones de 15Five

Panel de resultados de RR. HH. : Ofrece una vista completa de las métricas de compromiso junto con otros datos empresariales clave, lo que facilita la toma de decisiones basadas en datos.

Encuestas y comparativas personalizables: Ofrece plantillas con base científica y herramientas de comparativa para analizar el compromiso a lo largo del tiempo y entre distintos sectores.

Asesoramiento y coaching interno : incluye soporte de expertos para ayudar a crear estrategias de compromiso y desarrollar la eficacia de los directivos

Comentarios en tiempo real y análisis de opiniones : Permite identificar rápidamente las preocupaciones de los empleados, desde el agotamiento hasta las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.

Integración con Slack para el reconocimiento entre compañeros: permite a los empleados felicitar a sus compañeros y celebrar los logros, fomentando así una cultura laboral positiva.

Las limitaciones de 15Five

Interrumpe el flujo de trabajo : algunos usuarios consideran que las frecuentes notificaciones de la plataforma resultan molestas, especialmente cuando se integran en sus rutinas diarias.

Carece de personalización personalizada : aunque es fácil de usar, puede resultar insuficiente para los usuarios que necesitan una personalización muy específica o herramientas adicionales.

Funciones que faltan en los planes básicos: algunas funciones clave solo están disponibles en los planes superiores, lo que requiere una inversión mayor para disfrutar de una experiencia completa.

Precios de 15Five

Engage : 4 $ al mes por usuario

Perform : 10 $ al mes por usuario

Plataforma Total: 16 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de 15Five

G2: 4,6/5 (más de 1700 opiniones)

6. Workleap Officevibe (Ideal para obtener información semanal y comentarios de los empleados)

vía Workleap Officevibe

Workleap Officevibe es una potente herramienta de encuestas de satisfacción de los empleados diseñada para proporcionar a los líderes información útil con un mínimo esfuerzo.

Entre las funciones más destacadas de Officevibe se encuentra su opción de comentarios anónimos, que fomenta las respuestas sinceras de los empleados.

Además, las integraciones de Officevibe con Slack y Google agilizan la experiencia de la encuesta.

Sin embargo, los usuarios han señalado que la integración con Slack puede presentar fallos, lo que en ocasiones interrumpe el flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Workleap Officevibe

Encuestas de pulso semanales : plantean cinco preguntas específicas cada semana, lo que proporciona información continua sin abrumar a los empleados.

Comentarios anónimos : recopila respuestas anónimas para fomentar la sinceridad y mejorar la precisión de los datos sobre el compromiso.

Informes de elaboración en tiempo real : proporciona datos claros y agregados para ayudar al departamento de RR. HH. y a los responsables a centrarse en las áreas críticas de mejora

Total transparencia : comparte los datos de la encuesta con todo el equipo, lo que permite a los empleados participar en la mejora de la cultura del lugar de trabajo.

Integraciones con Slack y Google: Permite acceder fácilmente a las encuestas y a los resultados directamente desde plataformas que ya conoces

Limitaciones de Workleap Officevibe

Confusión en la configuración inicial : A algunos usuarios les resulta confuso el proceso de configuración, especialmente la creación de la cuenta y la gestión de contraseñas.

Problemas de integración con Slack : la integración con Slack puede ser inconsistente, lo que lleva a algunos usuarios a iniciar sesión accidentalmente con Google en su lugar

Plan Free limitado: La versión gratuita ofrece un historial de datos restringido y solo admite un equipo, lo que puede no ser suficiente para organizaciones más grandes.

Precios de Workleap y Officevibe

Gratis : 0 $

Essential : 3,50 $ por persona al mes

Pro : 5 $ por persona al mes

Complemento de gestión del rendimiento: 6 $ por persona al mes

Valoraciones y reseñas de Workleap y Officevibe

G2: 4,3/5 (más de 700 opiniones)

7. TINYpulse (La mejor para comentarios anónimos y reconocimiento entre compañeros)

vía TINYpulse

Lo mejor de TINYpulse es que permite a los empleados expresarse sin la presión de ser identificados.

La función exclusiva de la plataforma «Cheers for Peers», en la que los compañeros de trabajo pueden felicitarse mutuamente, también ayuda a fomentar una cultura del reconocimiento.

Por otro lado, algunos usuarios consideran que la navegación es un poco confusa, especialmente debido a las actualizaciones periódicas de la aplicación, que en ocasiones provocan enlaces rotos.

Además, los equipos pequeños pueden encontrarse con problemas de anonimato, ya que los empleados a veces se preguntan: «¿Quién ha puesto esa puntuación tan baja?»

Las mejores funciones de TINYpulse

Preguntas de encuesta personalizables : permite a los administradores adaptar las preguntas a las necesidades específicas de la organización

Tendencias y elaboración de informes sobre la satisfacción : realiza el seguimiento de la moral de los empleados a lo largo del tiempo, identificando patrones que puedan requerir atención

Opciones de comentarios anónimos : fomenta respuestas sinceras, con la posibilidad de que los administradores respondan de forma privada sin revelar identidades

Cheers for Peers : fomenta el reconocimiento entre compañeros, creando una cultura laboral más unida y agradecida

Recomendaciones prácticas: ofrece sugerencias basadas en datos para mejorar el compromiso de los empleados, eliminando las conjeturas a la hora de introducir mejoras.

Las limitaciones de TINYpulse

Problemas de navegación en la interfaz : A algunos usuarios les resulta complicado el diseño, especialmente tras las actualizaciones de la app

Preocupaciones sobre el anonimato en equipos pequeños : En equipos más pequeños, puede resultar difícil mantener un anonimato verdadero, lo que genera curiosidad sobre las fuentes de los comentarios.

Confusión sobre el modelo de precios: Los usuarios señalan cambios en la estructura de precios a lo largo del tiempo, lo que da lugar a algunos malentendidos sobre los costes para el usuario.

Precios de TINYpulse

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de TINYpulse

G2 : 4,4/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 45 opiniones)

8. Culture Amp (La mejor opción para el compromiso de los empleados basado en datos y el análisis de personal)

vía Culture Amp

Culture Amp es una plataforma versátil de compromiso de los empleados diseñada para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones estratégicas basadas en información respaldada por datos.

Con más de 40 plantillas de encuestas que abarcan áreas como el compromiso, la diversidad, la equidad y la inclusión (DE&I), y mucho más, Culture Amp permite a los equipos de RR. HH. adaptar las encuestas a las necesidades específicas de la organización.

Sin embargo, aunque Culture Amp ofrece numerosas funciones, el modelo de precios personalizado y la complejidad de la plataforma pueden no ser ideales para organizaciones más pequeñas o para aquellas que buscan soluciones más sencillas.

Lea también: 11 plantillas gratuitas de formularios de comentarios

Las mejores funciones de Culture Amp

Biblioteca completa de encuestas : ofrece más de 40 plantillas de encuestas personalizables y respaldadas por la ciencia para diversas áreas de compromiso

Análisis basados en IA : proporcionan información segura y objetiva que ayuda a priorizar iniciativas y a impulsar la acción

Análisis de personas : ofrece herramientas de toma de decisiones basadas en datos para RR. HH., lo que permite comprender mejor el estado de ánimo de los empleados.

Planes de acción probados : basados en los conocimientos de organizaciones líderes, estos planes le ayudan a abordar los retos clave relacionados con el compromiso.

Herramientas de elaboración de informes flexibles: permiten un análisis detallado con funciones de segmentación y ofrecen visualizaciones intuitivas

Las limitaciones de Culture Amp

Modelo de precios personalizado : los precios no se divulgan abiertamente, lo que puede dificultar a las organizaciones calcular los costes por adelantado

Posible complejidad para equipos más pequeños : debido a su amplio intervalo de funciones, la plataforma puede resultar abrumadora para organizaciones más pequeñas o startups.

Retos de integración de plataformas: Los usuarios han señalado que gestionar varias plataformas de RR. HH. puede resultar engorroso y dar lugar a dificultades en la elaboración de informes.

Precios de Culture Amp

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Culture Amp

G2 : 4,5/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

9. Qualtrics (La mejor para programar encuestas de forma flexible)

vía Qualtrics

Conocida por su adaptabilidad, Qualtrics permite a las organizaciones supervisar el compromiso de los empleados mediante encuestas de pulso flexibles.

Estas herramientas se pueden adaptar para centrarse en áreas como el bienestar y la diversidad, la equidad y la inclusión sin necesidad de poner en marcha un programa completamente nuevo.

Sin embargo, a veces Qualtrics puede resultar difícil de manejar para los nuevos usuarios, y es posible que los tiempos de respuesta del servicio de atención al cliente no siempre cumplan con las expectativas.

Las mejores funciones de Qualtrics

Programación flexible de las encuestas de pulso : permite realizar ajustes rápidos en las áreas de interés de la encuesta, lo que facilita el seguimiento del compromiso en tiempo real.

Paneles de control basados en IA : proporcionan información específica para cada rol con el fin de facilitar la toma de decisiones oportuna y un seguimiento eficaz.

Biblioteca de encuestas y referencias comparativas : Ofrece más de 300 preguntas predefinidas y referencias comparativas del sector para diseñar encuestas completas.

Integración con el sistema de RR. HH. : Mantiene la seguridad de los datos de los empleados y los mantiene actualizados con las herramientas de RR. HH. existentes

Hub de asistencia para directivos: proporciona a los responsables de primera línea información personalizada para abordar las deficiencias de compromiso específicas de cada equipo

Las limitaciones de Qualtrics

Curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios : Al principio, la plataforma puede resultar difícil de manejar, especialmente para quienes no están familiarizados con el software de experiencia de los empleados.

Retrasos en el servicio de soporte al cliente : Algunos usuarios señalan largos tiempos de espera para recibir soporte, lo que puede resultar frustrante cuando se necesita ayuda inmediata.

Posibles problemas con el envío de correos electrónicos: algunos usuarios han tenido problemas porque los correos electrónicos de las encuestas no llegaban a los empleados, posiblemente debido al filtro de spam.

Precios de Qualtrics

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Qualtrics

G2: 4,4/5 (más de 500 opiniones)

10. Vantage Pulso (La mejor para obtener opiniones en tiempo real)

vía Vantage Pulso

Ideal para organizaciones que buscan impulsar el compromiso y la retención de los empleados, Vantage Pulso evita las encuestas anuales y, en su lugar, facilita la escucha continua con comentarios en tiempo real.

La plataforma cuenta con un panel fácil de usar que ofrece visualizaciones intuitivas de tendencias y puntos de referencia.

Sin embargo, algunos usuarios han señalado que la plataforma podría mejorar si ofreciera una mayor variedad de plantillas de encuestas y un catálogo de recompensas más dinámico para el reconocimiento entre compañeros.

Las mejores funciones de Vantage Pulso

Comentarios en tiempo real y visualización de tendencias : Ofrece información continua mediante un panel dinámico que muestra las tendencias en cuanto a la opinión y el compromiso de los empleados.

Encuestas totalmente anónimas : garantizan que los empleados puedan usar de forma compartida opiniones sinceras, con anonimato garantizado durante todo el proceso

Recordatorios automáticos de encuestas : configura recordatorios que te permiten olvidarte de ellos y que ayudan a aumentar las tasas de participación en las encuestas sin necesidad de realizar un seguimiento manual.

Compatibilidad multilingüe : es compatible con más de 14 idiomas, lo que la hace accesible para equipos internacionales.

Plantillas de encuestas prediseñadas: ofrece más de 25 plantillas para diversos fines, como encuestas de incorporación, diversidad, equidad e inclusión (DE&I) y de salida.

Limitaciones de Vantage Pulso

Opciones de personalización limitadas : algunos usuarios señalan que las plantillas de encuestas y el catálogo de recompensas pueden resultar repetitivos con el tiempo

Problemas ocasionales con el seguimiento : Los usuarios han señalado que el seguimiento de puntos para las recompensas a veces puede ser inconsistente.

Interfaz confusa para los nuevos usuarios: Aunque en general es fácil de usar, a algunos les resulta difícil navegar por la interfaz en ocasiones.

Precios de Vantage Pulso

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Vantage Pulso

G2 : 4,7/5 (más de 8500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 5100 opiniones)

11. Glint (La mejor para encuestas sobre el ciclo de vida de los empleados)

vía Glint

Con opciones como encuestas trimestrales de compromiso, encuestas de diversidad e inclusión y encuestas de eficacia de los directivos, Glint proporciona a las organizaciones las herramientas necesarias para recabar opiniones de los empleados en diferentes áreas y fases de su trayectoria profesional.

Además, Glint ofrece programas de retroalimentación 360 y retroalimentación en cualquier momento, que fomentan el crecimiento y el desarrollo continuos en todos los niveles.

Sin embargo, la plataforma puede resultar difícil de manejar, y los usuarios han señalado la falta de documentación detallada, lo que dificulta el inicio de los nuevos usuarios.

Las mejores funciones de Glint

Amplia oferta de encuestas : Ofrece diversos programas de encuestas, entre los que se incluyen el compromiso, la diversidad, la equidad y la inclusión (DE&I), la eficacia de los directivos y la seguridad del paciente, para satisfacer las necesidades específicas de cada organización.

Encuestas de ciclo de vida : recopilan opiniones durante los hitos clave de los empleados, ofreciendo información desde la incorporación hasta la salida que favorece la retención y el compromiso.

Programas de retroalimentación en cualquier momento y de 360 grados : Permiten obtener retroalimentación continua y en tiempo real para el desarrollo constante de los empleados y la eficacia del equipo.

Encuestas respaldadas por la ciencia del comportamiento humano : cada programa cuenta con el respaldo del equipo de expertos de Glint, lo que garantiza que las encuestas proporcionen información útil.

Integración con sistemas de RR. HH.: Se sincroniza con las plataformas de RR. HH. existentes para mantener los datos de los empleados precisos y actualizados.

Las limitaciones de Glint

Navegación compleja : Algunos usuarios señalan que la navegación por la plataforma puede resultar confusa, especialmente para quienes no están familiarizados con las funciones de Glint.

Documentación limitada : Algunos usuarios han señalado la falta de recursos detallados que expliquen funciones específicas, lo que podría dificultar la configuración y el uso.

Preocupaciones sobre el anonimato: Aunque Glint ofrece comentarios anónimos, algunos usuarios consideran que los empleados podrían seguir mostrándose reticentes al uso compartido de opiniones sinceras.

Precios de Glint

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Glint

Capterra: 4,6/5 (más de 25 opiniones)

12. Weekdone (Ideal para la alineación de OKR y la elaboración de informes semanales de progreso)

vía Weekdone

Con Weekdone, las organizaciones pueden alinear las metas del equipo mediante Objetivos y Resultados Clave (OKR).

Esto permite que todos los miembros de tu equipo vean lo que hay que hacer cada semana y cada trimestre.

Además, Weekdone incluye encuestas de pulso y comentarios individuales, lo que favorece la gestión continua del rendimiento y el compromiso de los empleados.

Aunque Weekdone es fácil de usar, algunos usuarios han señalado problemas a la hora de navegar entre pestañas y acceder a los resúmenes semanales, lo que puede restar valor a la experiencia.

Las mejores funciones de Weekdone

Alineación y seguimiento de OKR : Organiza y alinea las metas individuales y de equipo con un árbol de jerarquía visual de OKR, lo que ayuda a los equipos a mantenerse centrados en los objetivos de toda la empresa.

Informes semanales de progreso : proporciona informes de estado semanales automatizados, lo que permite a los empleados realizar el seguimiento de su propio progreso y priorizar las tareas

Encuestas de pulso y controles de estado : Ofrece encuestas con una valoración de 5 estrellas y controles de pulso para supervisar el compromiso y el bienestar de los empleados.

Reuniones individuales y anuncios al equipo : Facilita las conversaciones privadas individuales y los anuncios al equipo, lo que ayuda a mejorar la comunicación y la retroalimentación.

Herramientas para establecer y hacer el seguimiento de metas: incluye herramientas para establecer y hacer el seguimiento de OKR, KPI e iniciativas, con plantillas personalizables para una mayor flexibilidad

Las limitaciones de Weekdone

Dificultades de navegación : A algunos usuarios les resulta difícil navegar entre las pestañas, especialmente al consultar los resúmenes semanales

Problemas con la política de reembolsos : Los usuarios han informado de problemas con las solicitudes de reembolso, lo que puede afectar a la satisfacción del cliente.

Soporte al cliente limitado: algunos usuarios han señalado que el soporte al cliente puede no responder en momentos críticos.

Precios de Weekdone

Gratis para hasta 3 usuarios : No se requiere tarjeta de crédito para la versión gratuita

4-10 usuarios: 108 $ al mes, facturados mensualmente, con un coste por usuario de 10,80 $ para paquetes de 10 usuarios

Valoraciones y reseñas de Weekdone

G2 : 4,1/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 60 opiniones)

Lea también: 25 preguntas para encuestas de satisfacción de los empleados con las que evaluar el pulso de su equipo

13. Lattice (Ideal para la recopilación continua de opiniones y la gestión del rendimiento)

vía Lattice

Las encuestas de compromiso y las encuestas de pulso de Lattice ayudan a los equipos a recabar opiniones de forma continua.

Por su parte, Analytics Explorer ofrece visualizaciones detalladas de los datos para facilitar la toma de decisiones basada en datos.

Además, Lattice integra reuniones individuales y evaluaciones de rendimiento en su plataforma, lo que ayuda a los responsables a optimizar sus operaciones y aprovechar al máximo el tiempo que dedican a sus subordinados directos.

Sin embargo, algunos usuarios consideran que la navegación de Lattice es complicada, especialmente al acceder a funciones como las notas individuales, lo que puede afectar a la usabilidad general.

Lea también: 8 plantillas de cuestionarios gratuitas para una recopilación de datos eficaz

Las mejores funciones de Lattice

Encuestas de pulso y compromiso en tiempo real : Recopila comentarios de forma continua para identificar y abordar posibles problemas antes de que afecten a la moral

Seguimiento exhaustivo de metas y OKR : Alinea las metas individuales y de equipo con las prioridades de la empresa, lo que favorece la compatibilidad con el impacto estratégico

Información y análisis basados en IA : proporciona datos inmediatos y útiles para tomar decisiones informadas e impulsar mejoras en la experiencia de los empleados

Reuniones individuales y evaluaciones de rendimiento integradas : fomenta interacciones significativas entre directivos y empleados con herramientas para la retroalimentación continua y el desarrollo del talento

Complemento de gestión de remuneraciones: centraliza las revisiones y comparativas de remuneraciones, garantizando prácticas salariales justas y coherentes

Las limitaciones de Lattice

Complejidad de la navegación : A algunos usuarios les resulta difícil navegar entre las funciones, como determinar la ubicación de notas específicas de 1:1

Limitaciones de personalización en las evaluaciones : Los usuarios señalan que la personalización de las evaluaciones de rendimiento es limitada, lo que dificulta adaptarlas a necesidades específicas.

Retrasos ocasionales en el soporte: Aunque, por lo general, el soporte responde con rapidez, algunos usuarios han señalado retrasos durante los periodos de mayor demanda.

Precios de Lattice

Gestión del talento : 11 $ al mes por asiento

Complemento de compromiso : +4 $ por asiento al mes

Complemento Grow : +4 $ por asiento al mes

Complemento de remuneración: +6 $ por asiento al mes;

Valoraciones y reseñas de Lattice

G2: 4,7/5 (más de 3800 opiniones)

14. Leena IA (La mejor para el análisis de opiniones basado en IA)

vía Leena IA

Con el objetivo de comprender los factores que impulsan el compromiso en cada fase —desde la incorporación hasta la salida—, las encuestas de Leena AI utilizan IA avanzada para analizar los comentarios abiertos.

Además, gracias a su compatibilidad multicanal y a sus capacidades multilingües en más de 100 idiomas, Leena IA garantiza que los comentarios sean accesibles e inclusivos para una plantilla global.

Aunque la plataforma ofrece funciones sólidas, algunas organizaciones pueden considerar que el modelo de precios personalizado es menos transparente.

Las mejores funciones de Leena IA

Análisis de opiniones basado en IA : utiliza IA generativa para analizar comentarios abiertos, revelando información sobre la opinión de los empleados e identificando las áreas que requieren atención.

Planificación de acciones dentro de la plataforma : permite a los equipos de RR. HH. gestionar proyectos, realizar el seguimiento de las mejoras y asignar tareas directamente en la plataforma para optimizar la gestión del compromiso.

Información y paneles de control en tiempo real : Ofrece paneles intuitivos basados en IA que presentan datos sobre el compromiso en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones rápida.

Compatibilidad multicanal y multilingüe : se integra con los canales de comunicación existentes y admite más de 100 idiomas, lo que la hace ideal para organizaciones internacionales.

Integración con otros sistemas de RR. HH.: Se sincroniza con los sistemas de gestión del rendimiento, incorporación y otros para ofrecer una experiencia coherente a los empleados.

Las limitaciones de Leena IA

Modelo de precios personalizado : La información sobre precios no está fácilmente disponible, lo que puede dificultar a las organizaciones evaluar la asequibilidad desde el principio.

Complejidad para las organizaciones pequeñas : Las funciones avanzadas de IA y los análisis exhaustivos pueden resultar excesivos para los equipos más pequeños.

Reseñas de terceros limitadas: Aunque cuenta con reseñas positivas, la plataforma tiene menos opiniones de usuarios en comparación con sus competidores más grandes, lo que podría afectar a la confianza de los compradores.

Precios de Leena IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Leena IA

G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Lee también: 10 estrategias de bienestar laboral para mantener feliz a tu equipo

15. WorkTango (La mejor opción para encuestas personalizables a lo largo del ciclo de vida del empleado)

vía WorkTango

WorkTango permite a las organizaciones recoger opiniones en diversas fases, con plantillas que abarcan áreas como el compromiso, la diversidad, la equidad y la inclusión (DE&I), la incorporación y la salida de la empresa.

Los análisis basados en IA y Sentiment Cloud de la plataforma ayudan a los equipos de RR. HH. y a los directivos a identificar rápidamente temas y tendencias a partir de respuestas de texto libre, mientras que las conversaciones anónimas permiten profundizar en las preocupaciones de los empleados.

Sin embargo, algunos usuarios han señalado que las opciones de análisis y el panel de la plataforma podrían ser más intuitivos, y que la interfaz puede resultar difícil de manejar para los nuevos usuarios.

Las mejores funciones de WorkTango

Encuestas personalizables ilimitadas : Realice encuestas con preguntas y plantillas respaldadas por estudios para cada fase del ciclo de vida de los empleados

Sentiment Cloud y análisis : visualice las respuestas de texto libre y acceda a información en tiempo real para identificar tendencias y respaldar la planificación de acciones

Conversaciones anónimas : entable diálogos de seguimiento para obtener información más detallada sin dejar de garantizar la confidencialidad.

Reconocimiento y recompensas : amplíe el reconocimiento de los empleados con programas de automatización para hitos y logros

Análisis predictivo para líderes: proporciona soporte a los directivos con recomendaciones basadas en información predictiva, lo que facilita la toma de decisiones y el desarrollo profesional.

Las limitaciones de WorkTango

Navegación compleja : Algunos usuarios señalan dificultades para desplazarse entre pestañas y navegar por la plataforma, especialmente en la sección de conversaciones.

Personalización básica de los análisis : Aunque son sólidas, las opciones de análisis y paneles pueden parecer limitadas y no tan personalizables como algunos usuarios desearían.

Gestión de puntos: La política trimestral de «úsalos o piérdelos» para los puntos de recompensa puede resultar restrictiva para algunos usuarios.

Precios de WorkTango

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de WorkTango

G2 : 4,7/5 (más de 850 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 100 opiniones)

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