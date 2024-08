Cómo evitar las renuncias silenciosas y mantener el compromiso de los empleados

Como directivo y líder, una de sus prioridades es mantener a su equipo contento, productivo y leal. Pero es más fácil decirlo que terminarlo. Debes estar atento a una amenaza silenciosa que podría estar al acecho en tu lugar de trabajo: el abandono silencioso.

Según un Encuesta Gallup aproximadamente la mitad de los trabajadores de EE.UU. son silenciosos. Esto significa que no están comprometidos con su trabajo ni con su organización. Esto puede tener graves consecuencias para ellos y sus empleadores, en forma de rendimiento insatisfactorio, mayor rotación y menor innovación.

Entonces, ¿cómo puede detectar, comprender y prevenir el abandono silencioso en su lugar de trabajo? De eso trata este artículo. Analizaremos las causas profundas, los signos más comunes y las buenas prácticas para hacer frente al abandono silencioso.

Siguiendo estos consejos, podrá crear una cultura de trabajo más positiva, solidaria e inspiradora en la que sus empleados se sientan valorados, motivados y comprometidos. Y eso es bueno para su empresa y sus resultados.

¿Qué es el Quiet Quitting?

El abandono silencioso se produce cuando los empleados pierden el interés, la pasión y el compromiso con su trabajo, pero no expresan su descontento ni abandonan su puesto. En lugar de ello, se limitan a hacer lo estrictamente necesario para salir adelante mientras abandonan mentalmente sus roles.

Los que renuncian en silencio siguen cumpliendo con sus responsabilidades principales. Sin embargo, están menos dispuestos a participar en actividades conocidas como conductas ciudadanas: ya no se quedan hasta tarde, no llegan temprano ni asisten a reuniones no obligatorias.

A primera vista, esto puede parecer manejable. Después de todo, estos empleados no se están desentendiendo de sus tareas principales, sólo se niegan a ir más allá de ellas.

Pero para muchas empresas, una plantilla dispuesta a ir más allá del deber es una ventaja competitiva fundamental.

La realidad es que la mayoría de los puestos de trabajo no pueden definirse por completo en una descripción formal o en un contrato, por lo que las empresas confían en que los empleados den un paso adelante para satisfacer las demandas cuando sea necesario.

Además, aunque ir más allá puede suponer un coste para los empleados, en una organización sana estos costes suelen compensarse con beneficios como el aumento del capital social, el bienestar y el intento correcto.

Pero si no se aborda adecuadamente, la renuncia silenciosa puede tener graves consecuencias para su empresa, como por ejemplo

Menor calidad de la producción

Menor satisfacción del cliente

Mayor rotación y costes de contratación

Menor creatividad e innovación

Disminución de la moral y el trabajo en equipo

Y eso no es todo. Las dimisiones silenciosas también pueden suponer una carga para otros empleados o miembros del equipo, que pueden tener que hacerse cargo de los empleados activamente desvinculados.

¿Cuáles son las causas de la renuncia silenciosa?

Cuando un empleado está comprometido, está profundamente implicado en su lugar de trabajo.

Su trabajo va más allá de completar tareas para cumplir plazos; se enorgullecen de sus proyectos porque les apasiona la misión de la empresa y cómo su rol contribuye a los objetivos a corto y largo plazo.

Se sienten reconocidos y valorados por sus líderes y ven un futuro para sí mismos dentro de la empresa, ya sea en su posición actual o en un rol diferente. Esencialmente, su estilo de trabajo aportan todo su ser al trabajo y se sienten compatibles con su empresa durante todo el tiempo que permanecen en ella.

Por otra parte, un empleado desvinculado suele concentrarse en hacer lo justo para no llamar la atención. Si no ha empezado a buscar activamente otro trabajo, probablemente esté considerando sus opciones.

Las razones de su desvinculación pueden ser muy variadas, algunas de ellas son

Falta de feedback, reconocimiento o aprecio por parte de sus jefes

Menor autonomía, poder o confianza en su rol

Falta de alineación, propósito o significado de su trabajo

Limitación de los retos, la variedad o las oportunidades de aprendizaje en su trabajo

Falta de equilibrio, flexibilidad o bienestar en su estilo de trabajo

Problemas personales, estrés o problemas de salud mental

Sin embargo, al supervisar sus niveles de compromiso e identificar cualquier descenso, las empresas pueden hacer frente a los efectos del abandono silencioso, tanto personal como profesionalmente.

Estrategias para prevenir el abandono silencioso

La tendencia a renunciar sin hacer ruido pone de manifiesto que los empleados consideran que el equilibrio entre sus esfuerzos y lo que reciben a cambio de la empresa es cada vez más desequilibrado.

Las empresas esperan cada vez más de sus empleados sin invertir adecuadamente en su desarrollo. Afortunadamente, las organizaciones y los directivos pueden tomar pasos proactivos para abordar los problemas subyacentes al abandono silencioso:

1. Reevaluar las responsabilidades laborales

Una de las principales causas del abandono silencioso del trabajo es el aumento gradual de la carga de trabajo y las expectativas de un empleado a lo largo del tiempo. Mal gestión de la carga de trabajo puede hacer que los empleados se sientan abrumados, estresados y agotados.

Ahora es el momento ideal para que los directivos reevalúen y redefinan las tareas principales de sus empleados para reflejar con mayor precisión los requisitos reales del trabajo y diferenciar entre las tareas esenciales y las que son realmente adicionales.

2. Crear una cultura de comunicación abierta

Crear una cultura de comunicación abierta es vital para frenar el abandono silencioso. Los controles periódicos, las encuestas anónimas y los foros de opinión pueden ofrecer a los empleados un espacio seguro para expresar sus preocupaciones y sugerencias.

A estudio de Salesforce concluye que los empleados que sienten que su voz es escuchada tienen más probabilidades de sentirse capacitados para realizar su mejor trabajo.

Para crear un lugar de trabajo psicológicamente seguro, plantéate dar a los empleados la autoridad y autonomía necesarias para sacar a relucir temas y problemas incómodos sin temor a reprimendas o reproches. Puedes crear canales específicos en Slack para tratar estos problemas. También puedes realizar sondeos o encuestas anónimos en las reuniones de todos los empleados.

O puedes crear una dirección de correo electrónico a la que los empleados puedan escribir si no se atreven a hablar de los problemas cara a cara o en un ajuste de grupo directamente con sus superiores. Gestión del correo electrónico de ClickUp de ClickUp facilita esta tarea. Permite a los empleados enviar y recibir correos electrónicos desde ClickUp sin tener que cambiar a otra app. También puede utilizarla para crear tareas a partir de correos electrónicos, lo que garantiza la responsabilidad de resolver los problemas planteados.

Envíe y gestione correos electrónicos sin cambiar de app: con la función de gestión de correo electrónico de ClickUp

Fomentar el diálogo abierto ayuda a identificar y abordar los problemas en una fase temprana, a fomentar un sentimiento de pertenencia y respeto entre los empleados y a garantizar que los empleados se mantengan centrados y disciplinados .

3. Ofrecer una compensación justa

Una retribución justa es la piedra angular de la satisfacción de los empleados. Por término medio, los empleados que creen que reciben una remuneración justa están más satisfechos con su trabajo y es menos probable que lo abandonen.

Más allá del salario, ofrecer primas basadas en el rendimiento, participación en los beneficios u opciones sobre acciones puede incentivar a los empleados a ir más allá de sus obligaciones principales.

Ajustar periódicamente el rendimiento de los empleados para determinar una retribución justa puede ser tan sencillo como elegir y adoptar un plantilla de evaluación del rendimiento Estas revisiones del rendimiento pueden permitirle ajustar periódicamente los paquetes retributivos a los estándares del mercado y reflejar su reconocimiento por el duro trabajo de los empleados.

4. Promoción de la conciliación de la vida laboral y familiar y de las opciones de teletrabajo

Los empleados con libertad para trabajar de forma flexible son más propensos a permanecer fieles a la empresa porque pueden equilibrar los compromisos laborales y familiares sin sentir que están comprometiendo uno por el otro.

Ofrecer opciones como el teletrabajo, el horario flexible y las semanas de trabajo comprimidas puede ayudar a los empleados a gestionar su tiempo de forma más eficaz, independientemente de su estilo de trabajo o de su edad hábitos de trabajo reducir el estrés y aumentar la productividad.

Anime a los empleados a tomarse descansos y a utilizar su tiempo de vacaciones para lograr un equilibrio más saludable entre trabajo y vida privada. Garantice la colaboración y la comunicación transparente para crear equipos eficaces y comprometidos si sus empleados trabajan a distancia.

Herramientas como ClickUp pueden ayudarle a conseguirlo al permitirle agilizar la colaboración en proyectos con Documentos de ClickUp y la comunicación entre equipos con Vista del chat de ClickUp .

ClickUp Docs puede ayudarle a promover el equilibrio entre la vida laboral y personal y las opciones de teletrabajo permitiéndole

Trabajar desde cualquier lugar y acceder a sus documentos en línea gracias al almacenamiento en la nube

Co-crear y co-editar documentos para estar en la misma página, literalmente

Colabore con los miembros de su equipo en proyectos y comparta comentarios en tiempo real

Cree y utilice plantillas para ahorrar tiempo y mantener la coherencia entre proyectos y tareas

Importe y exporte fácilmente sus documentos desde otras apps, formatos, etc

Gestione los permisos y la seguridad de sus documentos

Acceda a documentos importantes y colabore en ellos desde cualquier lugar con ClickUp Docs

La vista de chat de ClickUp le permite comunicarse con los miembros de su equipo en tiempo real, sin salir de su espacio de trabajo:

Manténgase conectado y actualizado con su equipo, independientemente del lugar desde el que trabaje

Comparta con su equipo enlaces a proyectos, archivos incrustados, archivos adjuntos, etc

Reduzca la necesidad de reuniones y correos electrónicos con conversaciones asíncronas

Mantén tu trabajo y tu vida personal separados desactivando las notificaciones cuando lo necesites

Diviértase y establezca una buena relación con su equipo utilizando funciones de chat como gifs, encuestas y comandos de barra inclinada

Cree canales de chat para cualquier tema relacionado con el trabajo, como actualizaciones de toda la empresa, equipos específicos o proyectos

Gestione sus permisos para chatear y sus notificaciones

Colabora con tu equipo remoto sin complicaciones con ClickUp Chat View

5. Compromiso y compatibilidad de los empleados

Una compatibilidad eficaz empieza por comprender lo que necesitan los empleados, lo que requiere que los líderes y directivos entablen conversaciones significativas y se mantengan informados sobre el bienestar de su equipo.

Además, es esencial fomentar un entorno en el que los empleados se sientan cómodos expresando sus preocupaciones. Software de RRHH herramientas como La plataforma de gestión de RRHH de ClickUp le permite supervisar el compromiso de los empleados con vistas ajustables que reflejan el impacto de sus políticas de RR.HH. y resaltan las áreas de mejora, simplificando la alineación de su plantilla.

Desarrolle el sistema ideal para el seguimiento del compromiso de sus empleados con la Plataforma de Gestión de RRHH de ClickUp

Esta función le permite establecer un repositorio central para la información de los empleados, con canales de comunicación privados entre los directivos y sus subordinados directos.

Después de comprender las diversas necesidades de su fuerza laboral, los gerentes y líderes pueden hacer inversiones dirigidas a satisfacer estas necesidades, ya sea a través de oportunidades de desarrollo profesional, horarios flexibles o estructuras de compensación mejoradas.

6. Ofrecer beneficios atractivos a los empleados

Los beneficios atractivos juegan un rol crucial en la retención de los empleados. Según Forbes el 40% de los empresarios cree que los trabajadores dejan su empleo por otro que ofrezca mejores prestaciones. Y uno de cada diez trabajadores estaba dispuesto a aceptar un recorte salarial para acceder a mejores prestaciones.

Los paquetes completos de prestaciones, que incluyen seguro médico, planes de jubilación y tiempo libre remunerado, mejoran la satisfacción laboral y demuestran la inversión de la empresa en el bienestar de sus empleados.

Las prestaciones también pueden contribuir a que los empleados se sientan seguros económicamente. Esto reduce el estrés y fomenta un sentimiento de lealtad hacia la empresa. Además, cuando los empleados se sienten valorados y respaldados por su empresa, es más probable que se sientan comprometidos con su trabajo y menos propensos al retraimiento emocional asociado al abandono tranquilo.

7. Mejorar el desarrollo profesional y las oportunidades de crecimiento

Invertir en desarrollo profesional es esencial, ya que es más probable que los empleados permanezcan más tiempo en una empresa que invierte en su crecimiento profesional.

Ofreciendo programas de tutoría, talleres de formación y vías claras de progreso, puede ayudar a los empleados a sentirse motivados para invertir en sus roles y vislumbrar un futuro a largo plazo en la empresa.

Estas oportunidades mejoran sus habilidades y fomentan un sentimiento de pertenencia y confirmación, reduciendo la probabilidad de que abandonen en silencio y contribuyendo a una plantilla más dinámica e innovadora.

8. Aplicar circuitos de retroalimentación y mejora continua

Establecer una cultura de retroalimentación y mejora constantes es esencial para mantener a los empleados comprometidos e implicados en el intento correcto de la empresa.

Las revisiones periódicas del rendimiento, los buzones de sugerencias y los retos de innovación ofrecen vías para que los empleados aporten sus ideas, se sientan escuchados y vean el impacto tangible de su trabajo en la evolución de la organización.

Toos como Vista del Formulario ClickUp facilitan a los empleados la (elaboración de) informes sobre problemas, el envío de solicitudes o la sugerencia de mejoras. Estas respuestas pueden convertirse automáticamente en tareas rastreables y redirigirse a los equipos adecuados para que tomen las medidas oportunas.

Personalice fácilmente los formularios para dirigir el trabajo al equipo adecuado sin esfuerzo a través de la vista Formulario de ClickUp

Además, puede utilizar Plantilla de opiniones de empleados de ClickUp para diseñar circuitos de feedback coherentes que le ayuden a recopilar y gestionar el feedback de sus empleados.

Obtenga el feedback de sus empleados de forma rápida y sin esfuerzo a través de la plantilla de feedback de empleados de ClickUp

9. Ajuste de objetivos claros para el seguimiento de las victorias

Establecer metas y métricas claras es crucial para mantener y la motivación de los empleados sin microgestión .

La comunicación transparente de estos objetivos garantiza que todos estén alineados y trabajen para alcanzar metas comunes. Esto reduce la probabilidad de que los empleados renuncien en silencio al proporcionar un sentido claro de propósito y dirección.

Herramientas como Metas de ClickUp permiten enlazar metas y tareas. Los equipos pueden establecer objetivos numéricos para las tareas completadas con el fin de realizar un seguimiento de su progreso y crear una sensación de logro colaborativo.

Realice un seguimiento del progreso y asegúrese de finalizar sus proyectos de forma eficaz con las Metas de ClickUp

Utilice esta función para establecer cronogramas transparentes para los objetivos de su equipo, mantener calendarios para Sprints y backlogs, y realizar un seguimiento del progreso mediante cuadros de mando semanales.

Alcanzar las metas y sentir que se ha logrado algo eleva la moral y refuerza el valor de las contribuciones de los empleados al éxito de la empresa.

10. Mejorar la colaboración y la cohesión de los equipos

Un fuerte sentido del trabajo en equipo puede crear un entorno de compatibilidad e integración.

Combatir uno de los mayores pérdidas de tiempo en la oficina -desorganización-utilizando herramientas como Equipos ClickUp teams, que puede ayudar a fomentar la colaboración en equipo mediante la integración de flujos de trabajo, documentos, paneles en tiempo real y mucho más, permitiendo a los equipos aumentar la productividad y optimizar la gestión del tiempo.

Gestione las horas de trabajo de su equipo a través de la función Teams de ClickUp

Además, la organización de actividades de creación de equipos, proyectos entre equipos y reuniones periódicas de equipos puede fomentar un entorno de compatibilidad en el que los empleados se sientan conectados y valorados.

Cambiar el rumbo de las renuncias silenciosas

El fenómeno de la renuncia silenciosa plantea un reto complejo que exige una respuesta proactiva y reflexiva por parte de las organizaciones.

Adoptando un enfoque holístico que vaya más allá de las prácticas de gestión tradicionales, las empresas pueden cultivar un entorno en el que los empleados se sientan valorados, con compatibilidad y motivados.

Estrategias como el fomento de la comunicación abierta, la oferta de retribuciones y beneficios competitivos, el aprovechamiento de la herramientas de seguimiento de la productividad de los empleados la mejora de la productividad, la promoción de la conciliación de la vida laboral y familiar y la inversión en desarrollo profesional no son sólo soluciones para evitar el abandono de la empresa, sino elementos fundamentales de una cultura del trabajo próspera.

La aplicación de estas estrategias, con la compatibilidad de herramientas como Gestión de proyectos de ClickUp puede transformar el lugar de trabajo en un espacio dinámico y atractivo en el que los empleados se sientan inspirados para dar lo mejor de sí mismos en cada proyecto en el que trabajan.

En última instancia, el grado de acierto de una organización en sus intentos correctos es el siguiente Metas de RRHH de mitigar el abandono silencioso radica en su confirmación de crear un entorno de trabajo que priorice el bienestar y el crecimiento de sus empleados.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es la solución al "quiet quitting"?

La solución reside en abordar de forma proactiva los problemas subyacentes que conducen a la desvinculación de los empleados. Esto incluye fomentar canales de comunicación abiertos, garantizar una remuneración e incentivos justos y promover un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal.

Mediante la creación de un entorno de trabajo que ofrezca compatibilidad y satisfacción, las organizaciones pueden volver a implicar a los empleados y combatir el abandono silencioso.

2. ¿Cuál es la causa del abandono silencioso?

El abandono silencioso suele deberse a una combinación de factores que contribuyen a la insatisfacción de los empleados. Por ejemplo, la falta de reconocimiento adecuado de sus esfuerzos, las escasas oportunidades de desarrollo profesional, las prácticas de gestión ineficaces y el desequilibrio entre trabajo y vida personal. Abordar estos problemas es crucial para mantener una plantilla motivada y comprometida.

3. ¿Cómo reaccionar ante una dimisión silenciosa?

Reaccionar ante una renuncia silenciosa requiere un enfoque proactivo y empático. El primer paso es entablar un diálogo abierto con el empleado afectado para entender sus preocupaciones. Es importante abordar los problemas detectados con prontitud y aplicar estrategias para mejorar su experiencia de trabajo en general y sus niveles de compromiso. Puede consistir en ajustar su carga de trabajo, ofrecer oportunidades de desarrollo profesional o mejorar los sistemas de reconocimiento y recompensa.