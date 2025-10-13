Las 10 mejores herramientas de generación de flujos de trabajo con IA para optimizar los procesos

Como profesional del marketing de contenidos, el mayor enemigo de mi productividad es el caos. Sé de primera mano lo difícil que es gestionar equipos sin claridad sobre las tareas y las responsabilidades: es, sin duda, una receta para el desastre.

Afortunadamente, un software generador de flujos de trabajo con IA me ayuda a poner orden en el caos. Estas herramientas presentan los procesos en formatos visuales claros, lo que me permite tenerlo todo bajo control.

Si el caos reina en tu organización, hemos recopilado una lista de generadores de flujos de trabajo que te facilitarán la vida.

¿Listo para explorar tus opciones? Vamos a ello. 🤿

¿Qué debes buscar en los generadores de flujos de trabajo con IA?

Antes de compartir mi selección de los mejores generadores de flujos de trabajo con IA, aquí tienes una lista de los factores clave que debes tener en cuenta a la hora de elegir un buen generador de flujos de trabajo con IA.

Facilidad de uso: Busca un generador de flujos de trabajo con IA que tenga una interfaz intuitiva. Los constructores de arrastrar y soltar y otras herramientas visuales de IA que no requieren mucho código son opciones fáciles de elegir.

Personalización: Asegúrate de que el generador de flujos de trabajo con IA permita personalizar los flujos de trabajo según tus necesidades

Integración de IA: Elige un generador de flujos de trabajo con IA que cuente con sólidas capacidades de inteligencia artificial que simplifiquen la automatización. Desde Elige un generador de flujos de trabajo con IA que cuente con sólidas capacidades de inteligencia artificial que simplifiquen la automatización. Desde la generación de flujos de trabajo para una eficiencia máxima hasta la automatización de la creación de contenido o el resumen de datos, la IA agiliza la creación de flujos de trabajo y te ayuda a ahorrar tiempo.

Funciones colaborativas: Elige un generador de flujos de trabajo con IA que ofrezca colaboración en tiempo real, permitiendo a los miembros del equipo contribuir desde cualquier lugar

Integración con otras aplicaciones: El creador de diagramas de flujo debe integrarse a la perfección con otras herramientas, como bases de datos y aplicaciones de comunicación, para lograr flujos de trabajo más fluidos en todos tus sistemas.

🧠 Dato curioso: La automatización de flujos de trabajo con IA puede reducir significativamente el uso de papel, lo que contribuye a que las operaciones de la empresa sean más ecológicas.

Los 10 mejores generadores de flujos de trabajo con IA

Vamos al grano. Si estás listo para mejorar tu flujo de trabajo, mi equipo de ClickUp y yo hemos recopilado los diez mejores generadores de flujos de trabajo con IA para ayudarte a dar los primeros pasos. 👇

1. ClickUp (La mejor opción para la gestión de proyectos basada en IA con automatización de flujos de trabajo)

Mejora la eficiencia sin esfuerzo gracias a las funciones de gestión de flujos de trabajo y gestión de proyectos de ClickUp

ClickUp es una plataforma versátil de gestión de proyectos y, sin duda, una de las mejores herramientas de productividad que existen. Te ayuda a organizar tu trabajo y a tu equipo en un único lugar centralizado, lo que abre un sinfín de posibilidades.

La plataforma ofrece un sólido conjunto de funciones para mejorar la productividad y optimizar las operaciones. Permite a los usuarios optimizar los flujos de trabajo, automatizar tareas repetitivas y aprovechar la IA para simplificar diversos procesos.

Automatizaciones de ClickUp

Automatiza tus flujos de trabajo con ClickUp Automations para aumentar la productividad y reducir el esfuerzo manual

Las automatizaciones de ClickUp son esenciales para los equipos que buscan reducir el esfuerzo manual y mejorar la productividad. Esta función permite a los usuarios crear flujos de trabajo personalizables adaptados a sus necesidades específicas.

Puedes ajustar desencadenantes y acciones que se ejecuten automáticamente, lo que permitirá a tu equipo concentrarse en actividades de mayor valor en lugar de verse abrumado por tareas rutinarias.

Por ejemplo, puedes automatizar notificaciones cuando cambie el estado de una tarea o crear recordatorios para los próximos plazos. Esta funcionalidad resulta especialmente útil para la gestión de proyectos con múltiples elementos en movimiento.

Adapta las automatizaciones a la perfección al flujo de trabajo de tu equipo con ClickUp Automations

Hace poco hemos configurado una de mis automatizaciones favoritas de ClickUp hasta la fecha. Si establecemos un estado para la facturación, por ejemplo, nuestro contable generará automáticamente una factura en QuickBooks y, a continuación, lo único que tenemos que hacer es pulsar «Enviar» y las facturas se enviarán. Esto nos ha ahorrado muchas horas de trabajo.

Hace poco hemos configurado una de mis automatizaciones favoritas de ClickUp hasta la fecha. Si establecemos un estado para la facturación, por ejemplo, nuestro contable generará automáticamente una factura en QuickBooks y, a continuación, lo único que tenemos que hacer es pulsar «Enviar» y las facturas se enviarán. Esto nos ha ahorrado muchas horas de trabajo.

ClickUp Brain

Para perfeccionar aún más la generación de flujos de trabajo, ClickUp Brain aprovecha el poder de la IA. ClickUp Brain es una herramienta de asistencia basada en IA que ayuda a crear flujos de trabajo eficientes, apoyando a los usuarios en la redacción de contenidos, la generación de ideas y la realización de investigaciones.

Con indicaciones de texto basadas en IA, ClickUp Brain puede generar borradores y resumir datos, agilizando la producción de contenidos y las tareas de investigación.

Utiliza ClickUp Brain para la creación y búsqueda de contenido de forma eficiente y mejorar tu flujo de trabajo

Por ejemplo, si necesitas recopilar una gran cantidad de información para un proyecto, ClickUp Brain puede generar rápidamente un primer borrador basándose en tus datos. Esta función te ahorra tiempo y mejora la calidad de tu trabajo gracias a sus sugerencias inteligentes.

ClickUp ofrece mucho más que automatización e IA para optimizar tus operaciones. También proporciona herramientas colaborativas para potenciar la creatividad, la lluvia de ideas y la claridad de los flujos de trabajo. Cada una de estas herramientas desempeña un rol único a la hora de facilitar flujos de trabajo más eficaces. Veamos cómo.

Colabora de forma visual con notas adhesivas y mucho más con ClickUp Pizarras

Las pizarras de ClickUp ofrecen un espacio dinámico para que los equipos colaboren en tiempo real. Estos lienzos digitales proporcionan una plataforma interactiva donde se pueden generar ideas, organizarlas y transformarlas en tareas prácticas.

Tanto si tu equipo trabaja a distancia como si lo hace en la oficina, las pizarras permiten que todos participen en sesiones de lluvia de ideas como si estuvieran en la misma sala.

¿La función de pizarra? Me encanta. Esta herramienta se utilizaba a menudo durante las reuniones de equipo para intercambiar ideas o profundizar en determinadas iniciativas.

¿La función de pizarra? Me encanta. Esta herramienta se utilizaba a menudo durante las reuniones de equipo para intercambiar ideas o profundizar en determinadas iniciativas.

Transforma la forma en que tu equipo trabaja en conjunto con ClickUp Pizarras

A medida que desarrollas ideas y conceptos en la pizarra, puedes convertirlos al instante en tareas de ClickUp, integrándolas a la perfección en el flujo de trabajo de tu proyecto.

A continuación, ClickUp Mapas mentales es otra potente herramienta para estructurar flujos de trabajo.

Visualiza los flujos de trabajo y desglosa proyectos complejos con los mapas mentales de ClickUp para lograr una mayor claridad y coordinación.

Los mapas mentales son ideales para desglosar proyectos complejos en componentes manejables. Puedes empezar con un concepto central y trazar las tareas relacionadas, los hitos y las dependencias de una forma visualmente clara y organizada.

Esta herramienta resulta muy útil para los gestores de proyectos que necesitan desglosar proyectos complejos, así como para los equipos que trabajan en el desarrollo de productos y la optimización de procesos.

Las mejores funciones de ClickUp

Automatiza los flujos de trabajo sin esfuerzo: Simplifica la asignación de tareas frecuentes, las fechas límite y los cambios de estado con las automatizaciones

Aprovecha la IA para el trabajo más inteligente: utiliza indicaciones de texto basadas en IA para ayudarte con la redacción, la investigación y el resumen de datos con Brain

Genera contenido al instante: Genera automáticamente ideas y contenido para tareas como informes, correos electrónicos y documentación

Colabora de forma visual y clara: Esboza planes de proyecto y vincúlalos directamente a las tareas mediante pizarras y mapas mentales

Limitaciones de ClickUp

La aplicación móvil carece de algunas de las funciones avanzadas disponibles en la versión de escritorio, lo que podría afectar a la productividad al trabajar sobre la marcha

Precios de ClickUp

Gratis para siempre

Unlimited: 7 $ al mes por usuario

Empresa: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

ClickUp Brain: Añádelo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9880 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4260 opiniones)

2. Lucidchart (ideal para la visualización intuitiva de procesos de creación de diagramas de flujo)

Lucidchart es un generador de diagramas de flujo basado en IA con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar que te ayuda a crear rápidamente diagramas de flujo, esquemas e incluso mapas mentales.

Su función de colaboración en tiempo real permite que tú y tu equipo generéis diagramas de flujo sin problemas y mejoréis su diseño. Además, sus sugerencias basadas en IA crean flujos de trabajo adaptados a tus necesidades.

Las mejores funciones de Lucidchart

Trabaja con tu equipo en tiempo real en los mismos diagramas de flujo generados por IA, independientemente de su ubicación

Conecta Lucid con integraciones de IA como Lucid Custom GPT y Microsoft Graph Connector para resumir el trabajo y encontrar documentos rápidamente

Introduce tu clave de API para interactuar con grandes modelos de lenguaje en el lienzo de Lucidchart y probar diversos modelos, indicaciones y entradas.

Limitaciones de Lucidchart

Su uso implica una curva de aprendizaje pronunciada

Algunos usuarios señalan lentitud al manejar diagramas complejos y diagramas de flujo de IA con múltiples colaboradores

Precios de Lucidchart

Free Forever

Individual: 9 $ al mes

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lucidchart

G2: 4,5/5 (más de 5680 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2100 opiniones)

3. EdrawMax (ideal para crear diagramas potentes con plantillas mejoradas con IA)

EdrawMax se encarga de todo, desde sencillos diagramas de flujo de IA hasta complejos diagramas de ingeniería. Su función de IA te permite crear y editar diagramas, aplicar estilos a gráficos o modificar texto con solo un clic.

Además, la plataforma ofrece una amplia biblioteca de plantillas de flujos de trabajo, lo que te permite empezar con ventaja tus proyectos cuando utilizas su generador de diagramas de flujo basado en IA.

Las mejores funciones de EdrawMax

Ajusta automáticamente el espacio y la alineación para que tus diagramas tengan un aspecto limpio y profesional con el formato inteligente.

Accede a símbolos especializados para flujos de trabajo de ingeniería, arquitectura y TI con las bibliotecas de símbolos personalizables de EdrawMax

Exporta fácilmente tus flujos de trabajo generados por IA a formatos editables como Visio, Word y Excel

Limitaciones de EdrawMax

El OCR de imagen a texto no siempre reconoce los caracteres correctamente

Los diagramas de flujo de IA pueden resultar abrumadores para los usuarios sin conocimientos técnicos debido a su complejidad

Precios de EdrawMax

Para Teams: 8,43 $ al mes por usuario (facturación anual para 5 usuarios)

Para empresas: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de EdrawMax

G2: 4,3/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

4. Miro (ideal para sesiones de brainstorming colaborativas con conexiones inteligentes)

El lienzo inteligente de Miro hace que la lluvia de ideas, la planificación y el flujo de procesos sean divertidos. Esta función utiliza IA para convertir automáticamente las ideas en prototipos, resúmenes, planes o diagramas.

Tanto si estás creando mapas mentales, bocetos de wireframes o flujos de trabajo detallados, la IA de Miro te ayuda ofreciendo conexiones inteligentes entre ideas y organizando automáticamente tus tableros.

Las mejores funciones de Miro

Agrupa ideas y datos relacionados en tus tableros y diagramas de flujo para una mejor organización mediante la agrupación basada en IA

Obtén sugerencias sobre las figuras, conexiones y diseños óptimos para tus flujos de trabajo con funciones inteligentes de creación de diagramas

Analiza reuniones y sesiones de brainstorming con IA para generar resúmenes instantáneos con conclusiones clave e información útil.

Limitaciones de Miro

Gestionar tableros y equipos a la vez puede resultar complicado

La función de exportación carece de flexibilidad, lo que impide a los usuarios seleccionar elementos específicos del flujo de trabajo y determinar su orden al generar un documento PDF

Precios de Miro

Gratis para siempre

Starter: 8 $ al mes por usuario

Empresa: 16 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Miro

G2: 4,7/5 (más de 6590 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1570 opiniones)

💡 Consejo profesional: Asegúrate de que tu equipo esté capacitado para utilizar las herramientas de automatización con IA de forma eficaz. Un equipo bien informado puede aplicar la IA de manera más eficiente, lo que se traduce en una mejor gestión de los flujos de trabajo.

5. Airtable (ideal para una gestión de proyectos flexible que combina funciones de hoja de cálculo y base de datos)

Airtable combina la simplicidad de una hoja de cálculo con la potencia de una base de datos. Con Airtable, puedes crear interfaces y vistas personalizadas adaptadas a las necesidades de tu equipo para visualizar información compleja. También puedes crear aplicaciones intuitivas a partir de tus datos mediante Airtable Cobuilder.

Las mejores funciones de Airtable

Realiza la automatización de las tareas rutinarias y los flujos de trabajo basándote en los desencadenantes y las acciones que configures

Crea vistas y paneles personalizados para las necesidades específicas de tu equipo según tus especificaciones

Genera información y reportes visuales que destaquen las tendencias clave de los datos, facilitando la toma de decisiones

Limitaciones de Airtable

Muchos usuarios han expresado la necesidad de contar con funciones adicionales en las hojas de cálculo, como fórmulas en las celdas y opciones de arrastrar hacia abajo

Las funciones avanzadas que hacen que Airtable merezca la pena requieren una inversión de tiempo considerable para dominarlas y configurarlas

Precios de Airtable

Free Forever

Equipo: 20 $ por usuario al mes (facturación anual)

Empresa: 45 $ por usuario al mes (facturación anual)

Escala empresarial: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Airtable

G2: 4,6/5 (más de 2360 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2070 opiniones)

🧠 Dato curioso: ¡Las herramientas de flujo de trabajo con IA están transformando actualmente una gran variedad de sectores! En el ámbito sanitario, están agilizando la gestión de los datos de los pacientes, mientras que en el deportivo, están optimizando los horarios de los atletas para alcanzar el máximo rendimiento.

6. Zapier (Ideal para la automatización de flujos de trabajo sin esfuerzo en miles de aplicaciones)

Las capacidades de automatización de Zapier facilitan la creación de flujos de trabajo fluidos, ya que reúne tus aplicaciones y servicios en un solo lugar. Con su herramienta de inteligencia artificial, puedes generar Zaps: flujos de trabajo automatizados que conectan diferentes aplicaciones para realizar el trabajo más rápido.

La IA de la herramienta te ayuda a identificar los mejores desencadenantes y acciones en función de tus patrones de uso para simplificar la automatización de los flujos de trabajo. Por ejemplo, si sueles exportar y realizar el uso compartido de una tabla al hacer clic en el botón de guardar, Zapier creará una automatización para ello por sí solo.

Las mejores funciones de Zapier

Utiliza la combinación de Zapier y la API de Assistant para múltiples casos de uso, como análisis rápidos de API, resúmenes de reuniones de Zoom y mucho más.

Crea tablas completas a partir de conjuntos de datos dispersos con una simple indicación para que la IA se encargue del trabajo por ti

Pon en marcha tu flujo de trabajo al instante con Copilot, un asistente de IA que redacta Zaps, genera código y crea acciones personalizadas según tus necesidades

Límites de Zapier

Los límites en el número de Zaps que puedes crear por segundo pueden ser un problema cuando se realiza el trabajo con operaciones masivas

Precios de Zapier

Gratis: 0 $

Professional: Desde 30 $ al mes

Equipo: Desde 104 $

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2: 4,5/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: 4,7 (más de 2860 opiniones)

7. ProcessMaker (Ideal para la creación optimizada de procesos con análisis predictivo)

ProcessMaker utiliza la IA para transformar descripciones en procesos aplicables, lo que agiliza la automatización de los flujos de trabajo y ahorra tiempo.

Las funciones de IA de la plataforma mejoran la automatización de procesos con análisis predictivos y sugerencias inteligentes. Tanto si quieres automatizar tareas como visualizar procesos complejos, ProcessMaker ofrece soluciones innovadoras para impulsar la productividad.

Las mejores funciones de ProcessMaker

Analiza tus flujos de trabajo con funciones de aprendizaje automático y obtén sugerencias para rediseñarlos y mejorar su eficiencia.

Realiza la previsión de los resultados de los procesos e identifica posibles cuellos de botella antes de que se produzcan con el análisis predictivo

Optimice los flujos de trabajo e implemente soluciones a medida para cada departamento

Limitaciones de ProcessMaker

Muchos usuarios se muestran insatisfechos con las limitadas opciones de diseño de formularios y pantallas

Surgen problemas de rendimiento al ejecutar flujos de trabajo complejos o proyectos de gran envergadura

Precios de ProcessMaker

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ProcessMaker

G2: 4,3/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 170 opiniones)

📖 Lee también: 10 maneras de aumentar la productividad en el trabajo

8. Trello (Ideal para la gestión visual de proyectos con tableros y la automatización de tareas)

Trello destaca por su diseño sencillo, que facilita a los usuarios la gestión de sus flujos de trabajo. La plataforma cuenta con tableros, listas y tarjetas organizados en una interfaz clara, lo que te permite organizar las tareas sin esfuerzo.

Además, Trello permite la automatización eficaz de las tareas. Puedes configurar reglas que muevan automáticamente las tarjetas entre tableros cada vez que se produzca un cambio en el estado de una tarea, lo que facilita el seguimiento del progreso del equipo y mejora la colaboración entre departamentos.

Las mejores funciones de Trello

Gestiona sprints y metas mientras ajustas los plazos a medida que cambian las prioridades

Genera ideas nuevas y emocionantes para cualquier indicación o escenario con Atlassian Intelligence

Utiliza paneles para obtener una vista general de los proyectos y visualizar las métricas clave

Limitaciones de Trello

No hay compatibilidad para las dependencias entre tareas, lo que dificulta la visualización y la gestión de proyectos en los que las tareas son interdependientes

Límite en las capacidades de elaboración de informes a menos que se utilicen complementos adicionales

Cada cuenta de Trello tiene un límite en el número de comandos que se pueden ejecutar al mes

Precios de Trello

Plan Free

Estándar: 5 $ al mes por usuario (facturación anual)

Premium: 10 $ al mes por usuario (facturación anual)

Corporación: 17,5 $ al mes por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 230 opiniones)

9. Notion (el mejor entorno de trabajo todo en uno para notas, tareas y gestión de proyectos)

Notion es un buen generador de flujos de trabajo con IA que combina la gestión de proyectos y las tareas creativas en una única plataforma fácil de usar. Ayuda a los equipos a optimizar sus flujos de trabajo, simplificando todo el proceso, desde la lluvia de ideas hasta la ejecución de los proyectos.

Sus capacidades de IA te permiten realizar la automatización de diversas tareas, lo que significa que dedicas menos tiempo a actividades rutinarias y más tiempo a lo que realmente importa.

Las mejores funciones de Notion

Crea diagramas y diagramas de flujo para mejorar tus documentos con ayudas visuales

Recibe actualizaciones rápidas de los proyectos, crea tareas pendientes, agiliza la comunicación del equipo y mucho más

Chatea sobre casi cualquier tema con Notion IA, basado en ChatGPT y Claude, para agilizar tu trabajo

Limitaciones de Notion

Las automatizaciones se basan estrictamente en eventos, lo que significa que solo se pueden ejecutar cuando se produce un evento específico.

Los usuarios han experimentado problemas de rendimiento con bases de datos de gran tamaño o páginas complejas

Precios de Notion

Plan Free

Además: 10 $ al mes por asiento

Empresa: 15 $ al mes por asiento

Corporación: Precios personalizados

Notion IA: Añadir por 8 $ al mes por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 5790 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2300 opiniones)

10. Microsoft Power Automate (ideal para automatizar flujos de trabajo en aplicaciones de Microsoft y de terceros)

Microsoft Power Automate es un software de automatización de procesos y flujos de trabajo de nivel corporativo que automatiza una amplia variedad de procesos de negocio.

Permite crear automatizaciones y flujos de trabajo complejos para sistemas, aplicaciones de escritorio y sitios web mediante IA y automatización de procesos digitales y robóticos (RPA). Puedes utilizarlo para casos como las compras en SAP, la configuración de procesos de aprobación, la automatización de documentos y mucho más.

Las mejores funciones de Microsoft Power Automate

Amplíe la automatización en toda su organización con seguridad integrada, gobernanza y supervisión de 360 grados

Analiza los flujos de trabajo y ofrece recomendaciones para optimizar tus procesos con la IA de la herramienta

Automatiza las tareas manuales en tu escritorio utilizando RPA para mejorar la eficiencia operativa

Limitaciones de Microsoft Power Automate

Independientemente de la licencia, los flujos de trabajo no pueden superar las 100 000 solicitudes en cualquier intervalo de cinco minutos.

Cada flujo puede contener un máximo de 500 acciones y las acciones anidadas tienen un límite de profundidad de 8 niveles.

El número de conectores personalizados creados a partir de API web tiene un límite, lo que afecta a las capacidades de integración

Precios de Microsoft Power Automate

Prueba gratuita

Power Automate Premium: 15 $ al mes por usuario

Proceso de Power Automate: 150 $ al mes por bot

Proceso alojado de Power Automate: 215 $ al mes por bot

Valoraciones y reseñas de Microsoft Power Automate

G2: 4,5/5 (más de 430 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 180 opiniones)

💡 Consejo profesional: Los flujos de trabajo con IA no son una herramienta que se configura una vez y ya está. Supervisa regularmente su rendimiento y ajusta los ajustes para obtener resultados aún mejores.

Crea flujos de trabajo impecables con ClickUp

La creación de flujos de trabajo te ofrece un montón de ventajas. Desde organizar mejor tu trabajo y cumplir con los plazos hasta lograr que todo el mundo esté en sintonía, son la base de la eficiencia y la productividad.

Pero unos flujos de trabajo mejores no son lo único que resolverá todas tus necesidades de gestión de proyectos. Necesitas algo más integral, más completo.

Ahí es donde entra en juego ClickUp. Es una potente herramienta para la creación de flujos de trabajo con IA y todo lo demás. Con ClickUp Brain, crear flujos de trabajo es muy sencillo. Usarlo junto con los paneles, las pizarras y los mapas mentales prepara a tu equipo para el éxito.

¿A qué esperas?

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